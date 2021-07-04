Yaşayan en büyük erkek düşmanından mükemmel olmayan bir erkeğe dersler

“Yeni lider için yerlerinizi önceden ayırtın...”
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Seçildikten hemen sonra Davos’a geliyordu ve onun yapacağı konuşma merakla bekleniyordu.
Davos popülist ve otoriter liderleri dinlemeyi çok sever...
Sırp mezaliminden kaçan insanları gösteren bir kare...
Çünkü önceki günden itibaren bu fotoğraf, dünyadaki bütün savaş bölgelerindeki üst düzey memurları çok yakından ilgilendirir hale geldi.
Şimdi size bunu anlatacağım.
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Dünya savaş suçluları tarihinde önceki gün çok önemli bir şey oldu.
Lahey Savaş Suçluları Mahkemesi, tarihinde ilk kez, siyasetçiler dışında iki üst düzey memuru savaş suçlusu olarak mahkûm etti.
Böylece artık uluslararası suçlar bakımından sadece siyasetçiler, başkanlar, başbakanlar, bakanlar, yani karar alıcılar değil, o kararın uygulanmasında görev alan memurlar da suçlu sayılacak.
Henüz 26 yaşındayken, Balmain gibi dev bir dünya markasının yaratıcı direktörü oldu.
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Ama daha öncesi de var...
Henüz 18 yaşındayken İtalya’da Roberto Cavalli ile çalıştı ve yaratıcı direktörlüğe getirildi.
İlgiyle izlediğim ve çok beğendiğim bir tasarımcı.
Çocuk tacizinin sembolik mahpushanesi...
Dün Gürbüz Doğan Ekşioğlu çizmiş ve Instagram hesabından paylaşmış...
Elmalı’da hepimizin içini paramparça eden o iki çocuğun dramı daha güzel nasıl anlatılabilirdi ki...
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İki küçücük çocuk...
20. ve 21. yüzyıl tarihinde en uzun süre iktidarda kalabilen totaliter parti, kendine yakışır biçimde kutlayacak bu günü...
Şu günlerde Çin’de büyük bir “kızıl turizm” başlamış bile. İnsanlar Mao’nun uzun yıllar partinin merkezi olarak kullandığı Yan’an’a ziyaretler yapıyorlarmış.
Mao’nun evini ziyaret ediyor, şimdi parti ve devlet başkanı Şi Cinping’in oturduğu sandalyelerde fotoğraf çektiriyorlarmış.
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Size önce olayı, o kitaptan aynen aktaracağım...
Sonra hikâyede geçen iki kişinin adlarını açıklayacağım...
1950’li yılların sonu...
Şimdi gelin o sabaha dönelim...
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David, Ankara Gar Gazinosu’nda çalışmaya başlayınca hem para kazanıyor hem de sevdiği işi yapıyor.
Ne var ki Ankara’da kalacak yeri yok... Hangi otele gitse her seferinde “Yer yok” diyorlar.
Zaten o zamanlar, Ankara’da Ulus gazetesinin ve Zafer gazetesinin bulunduğu yerde topu topu birkaç tane otel var.
Emin olun hiç öyle değil...
Z kuşağının, yani çocuklarınızın âlemine gireceğiz.
Şu cumartesi gününde sadece biraz ergen zihin jimnastiği yapacağız.
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Marvel, 9 Haziran günü, “Pandemi sonrası yeni nesil süper antikahraman” dönemini “Loki” dizisiyle açtı.
Marvelcı olmayanlara “Loki”yi tanıtayım önce...
Kendim rekabet içinde yaşadım...
Hürriyet içinde ilk büyük yöneticilik mücadelemi, dönemin fiili Hürriyet CEO’sunun bir mülakatı üzerine verdim.
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Sabah gazetesi ile büyük bir tiraj savaşı içindeydik.
O yönetici bir mülakatında “Biz ikinciliği kabul ettik. Fark 50 bini geçmediği sürece bizim için mesele olmaz” dedi...
O sabahı hiç unutmuyorum...
Sinirimden duvarları tekmelemiştim...
Çok iyi biliyorum ki büyük bir gazeteyi yönetiyorsanız, ikinciliği kabul etmek havlu atmak anlamına gelirdi...
Benim açımdan dünkü basın toplantısının en büyük sürprizi, Aziz Yıldırım’ın basketbol takımı ile ilgili önerisiydi. Sürpriz ötesi bir şok oldu benim için... Ama iyi bir şok...
OBRA BİLİYOR MUYDU?
Yıldırım, “Obradovic’i getiririm” dedi. Peki Obradovic bunu biliyor muydu? Büyük koç, Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Barcelona’ya falan gider diye düşünüyordum. Ama nedense basketbola başladığı Partizan’la anlaştı. Bu beni şaşırtmıştı açıkçası. Bunu “Mustafa Denizli’nin futbola başladığı Altay’a teknik direktör olması gibi duygusal bir nedene bağlamıştım. Dün basın toplantısından sonra yanında bulunan yöneticilerle konuştum. Onlara “Koç biliyor muydu, yoksa bir tahmin mi” diye sordum. Yıldırım önceki gün Obradovic’le telefonda konuşmuş. “Koç gelir misin” deyince, aldığı cevap şu olmuş: “Seninle cehenneme bile gelirim başkan.”
ALİ KOÇ BU TEKLİFE NASIL BAKAR?
Ali Koç bu teklife ne der bilmiyorum... Bir başkan için böyle bir yetki paylaşımını kabul etmek kolay bir şey değildir. Kabul eder ve bir başarı hikayesi yazılırsa, bunun taraftar üzerindeki etkisi ne olur onu da düşünebilir. Şunu düşünmek de yararlı olabilir. Böyle bir başarının yolunu açacak teklifi kabul etme büyüklüğü de bir başkan için zaferdir. Hele hele bu teklifi yapan insan “Bir daha başkanlığa aday olmayacağım” diyorsa...
Çok doğru bir seçim...
Ben bu yıl Nobel ödülünün de onlara verilmesini bekliyorum...
*
Bu haberi okurken aklıma geçen ay televizyonda seyrettiğimiz bir ortak basın toplantısının görüntüleri geldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Prof. Uğur Şahin birlikte Türk halkının önüne çıktılar.
Biri Türkiye’den, öteki Almanya’dan katıldı...
Sağlık Bakanı o gece Türk halkına BioNTech ile yapılan anlaşmayı açıkladı.
50 milyon doz aşı gelecekti...
Önce Trump...
Sonra Netanyahu...
Önceki gün de Fransa’daki yerel seçimlerde Avrupa aşırı muhafazakâr sağ popülizminin en güçlü figürlerinden biri olan Marine Le Pen’in partisi beklediğini bulamadı...
O nedenle dünden itibaren Avrupa’da şu soru sorulmaya başlandı:
Son 15 yıldır Avrupa’da yükselen “Sağ muhafazakâr popülizm artık geriliyor mu?”
Evet bunun işaretleri var.
EN AZILI POPÜLİSTİN KORKTUĞU OLDU KARŞISINDAKİ MUHALEFET CEPHESİ BİRLEŞTİ
Üç yıldır sessizliğe gömülmüş bulunan Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım bu perşembe günü bir basın toplantısı düzenleyecekti.
Basın toplantısının yapılacağı tarih ilginç: 24 Haziran Perşembe...
Yani Fenerbahçe’de başkanlık seçimi yapılacak kongreye 24 saat kala yapıyor bunu Aziz Yıldırım...
Üç yıl önce başkanlık yarışını kaybettiği günden beri sessizliğe büründü.
O günden beri Şükrü Saracoğlu Stadı’na adımını atmadı.
Şimdi perşembe günü, hem de Çırağan Oteli’nde, niye böyle bir basın toplantısı yapıyor?
Her Fenerbahçeli gibi benim de kafamda bazı sorular vardı.
Dün bunların cevabını aradım.
Yürüyen kadın Sophia Loren...
Önceki akşam streaming platformlarda İtalya’nın efsane kadın oyuncusu Sophia Loren’in hayatını anlatan “Cercando Sophia” adlı belgeseli seyrettim.
Belgeselde Sophia’nın Napoli’de çekilen “İtalyan Usulü Evlilik” filminde şahane bir elbiseyle caddedeki yürüyüşünü gösteren bu sahne var...
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Suratına tükürmeden önce iyice bakın ki gerçek yüzünü iyi görebilin.
İster AKP’li olun, ister CHP’li...
İster İyi Partili olun, ister MHP’li...
İster Deva Partili, Gelecek Partili, İP’li olun...
“Gelin 6 ülke bir platform oluşturalım. Rusya, Türkiye, Azerbaycan, İran, Ermenistan ve Gürcistan.”
*
“Bu platformla birlikte artık bölgede bir sükûnet meydana gelsin, düşmanlıklar kalksın.”
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“Gürcistan’ın bazı kendine has sualleri vardı. Son Türkiye ziyaretinde tekrar konuştuk. Bu Gürcistan’ın da lehine olacaktır.”
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“Bu bölgenin barışa ihtiyacı var, bunu başarmamız lazım. Ermenistan, Azerbaycan’la problemlerini çözdükçe Türkiye olarak gereken adımları atacağız.”
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Upper Cihangir toplu halde “Villegiatura” (Sayfiye) mevsimi için Bodrum Gümüşlük’e gittiği için edebiyat dedektifliği görevi yine bana düştü.
Dünün en güzel haberi Hürriyet’te kültür yazarımız İhsan Yılmaz’ın köşesindeydi.
Şiirde “İkinci Yeni” akımının en sevdiğim dört şairinden biri olan Edip Cansever’in, seramik sanatçısı Alev Ebüzziya’ya yazdığı 123 aşk mektubu yayınlanmış.
Edip Cansever bugün artık hayatta olmayan büyük bir şair...
Alev Ebüzziya büyük bir seramik sanatçısı ve hâlâ hayatta... Aynı zamanda o kuşağın en güzel ve çekici kadınlarından biri...
Edebiyat aleminde bu tür mektuplaşmalar her iki taraf da hayattan ayrıldıktan sonra yayınlanır...
Öyleyse bu mektuplar nasıl yayınlandı?
Ancak bu NATO Zirvesi bence son yılların en önemlisiydi...
O nedenle, sıkıcılığı göze alarak bu zirve ile ilgili görüşlerimi yazmak istiyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın NATO Zirvesi’ndeki temasları bence Türkiye açısından son derece önemli oldu.
Bunu hangi somut bilgiye dayanarak söylüyorsun diye sorarsanız, cevabım şu...
Kimsenin bilmediği ve benim bildiğim şeylerden biliyordum demeyeceğim. Çünkü kimsenin bilmediği şeyleri şu an itibarıyla ben de bilmiyorum...
Ama yıllardır bu tür olayları izleyen bir gazeteci olarak, yapılan açıklamalardan, gördüğüm fotoğraflardan, vücut dillerinden çıkardığım bazı sonuçlar var.
Kaynaklarım, liderlerin karşılaşma anlarındaki vücut dilleri, dokunuşları, yüz ifadeleri...
Ortadoğu’nun en tehlikeli “popülisti” iktidar koltuğunu kaybetti...
Yerine bir koalisyon geldi...
Hem İsrail “Oh” dedi...
Hem dünya...
Gelin olanları alt alta yazalım ve biraz geri çekilip bakalım:
İsrail halkı ve parlamentosu, Netanyahu’nun “Ben gidersem İsrail batar” şantajına kulak asmadı.
İsrail halkı ve parlamentosu,
Dünyanın en güçlü 7 ekonomisinin lideri ise önceki gün İngiltere’de Cornwall Plajı’nda bir araya gelip geleneksel aile fotoğrafını çektirdi.
Yüzlerinde maske yoktu ama aralarına sosyal mesafe koymuşlardı.
Böyle olunca da hepsinin duruşu ve kıyafeti daha çok ortaya çıkıyordu.
Ben de bu dünyanın en gelişmiş 7 ülkesini yöneten liderlerin kıyafet ve vücut dili analizini yaptım.
Yanıma danışman olarak da eski Radikal gazetesinin moda yazarı ve erkek giyim markası Milimetric’in kurucu ortağı Kağan Gökalp’i aldım.
İşte bizim gözümüzden dünyayı yöneten “maskesiz yedili”....
Yaşayan en büyük erkek düşmanından mükemmel olmayan bir erkeğe dersler
Bugün yaşayan feministlerin en radikali kimdir diye sorarsanız, cevabım şu olur: “Banko... Pauline Harmange...”
Kimdir o derseniz, tanıtayım size...
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1994 doğumlu bir Fransız...
“Erkeklerden Nefret Ediyorum” adlı kitabın yazarı...
Geçen yıl yayınlanan bu kitabı, MeToo döneminin anti-erkek manifestosu olarak kabul edilebilir.
Sadece kitabının adı böyle değil, daha da ileri gidip şunu söylüyor:
“Erkek düşmanlığı gerekli ve hatta faydalıdır...”
Peki erkeklerin hepsinden mi nefret ediyor gerçekten?
“Evet gerçekten hepsinden nefret ediyorum. Kendi nezdimde onları gıyaben epey aşağıda bir yerlere konumlandırıyorum.”
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Bugün size, MeToo döneminin bu yeni nesil feministini tanıtacağım.
Bence her erkek için yararlı bir okuma kılavuzu olabilir...
“Yeni nesil feminizmin” erkeğe bakışı ile ilgili önemli ipuçları verebilir.
Daha doğrusu MeToo döneminde yeni nesil kadınla birlikte yaşama kılavuzu...
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Başlamadan önce küçücük bir detay...
Erkek düşmanı bu öfkeli kadın, bir erkekle evli...
Üstelik bir de “Onu çok seviyorum” diyor......
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- Pauline Harmange: “Erkeklerden Nefret Ediyorum”, Çev: Neslihan Elagöz, Mundi Kitap, 2021
1- METOO ÇAĞINDA ERKEK ARTIK NELERİ YAPAMAZ
- GÜNÜMÜZDE erkek olmak zor. Çünkü bu saatten sonra şunları yapamazsınız:
- Nasıl kur yapacaksın?
- İş arkadaşlarınla aynı asansöre nasıl bineceksin?
- Ne tür şakalar yapabilirsin?
- Hâlâ bir şey söyleme ve yapma hakkına sahip misin?
2- UPPER CİHANGİR’İN HETERONORMATİF VE PATRİYARK ERKEĞİNİN ROBOT PORTRESİ
UPPER Cihangir seviyeli magazin yazarı Tuğrul Eryılmaz, mahalle erkeğinin ağırlıklı olarak “heteronormatif” ve “patriyark” olduğunu yazıyor durmadan.
Önce Upper Cihangir sözlüğünde bu iki kavramın ne anlama geldiğine bakalım:
- Heteronormatif: Toplumun, sadece ‘kabul edilebilir’ erkek ve kadını arasındaki cinsel ilişkiyi kabul eden kişi...
- Patriyark: Toplumsal hayatın her alanında erkek egemenliğini kabul eden sistem...
Tabii ki Pauline Harmange bu iki kavramdan da nefret ediyor.
Ona göre patriyark erkek tipinin robot portresi şu:
“Heteronormatif, beyaz, hali vakti yerinde ve eli ayağı tutan erkek...”
3- ERKEK DÜŞMANI BİR FEMİNİSTE KARŞI ASLA YAPILMAYACAK 6 ŞEY
EY MeToo dönemi patriyarkı...
Karşında erkek düşmanı bir feminist konuşmaya başladığı zaman...
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- BİR: Asla konuşma... Sus ve dinle... Böyle yaparsan bir sürü şey öğrenir, biraz büyürsün...
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- İKİ: Asla kurban rolü oynama... Çünkü erkek düşmanı hiçbir kadın ağlayıp sızlanan, kendini kurban gibi gösteren, dövünen yalaka bir erkeğe tahammül edemez...
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- ÜÇ: Sakın ola kendini ‘feminist’ gibi falan göstermeye kalkma... Çünkü erkek düşmanı feminist böyle erkeği, kendisinin ayağını kaydırmak için rol yapan bir yalaka olarak görür.
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- DÖRT: Feministliği öğren, anlamaya çalış, ama asla bir feminist kadını tavlamak için feministlik yapmaya kalkma...
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- BEŞ: Gücünü ve ayrıcalıklarını akıllı kullan...
Mesela o çevrendeki salak eril bireylere göz kulak ol. Onlara ‘haddini ve yerini bilmeyi’ öğret.
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- ALTI: Şunu çok iyi bil. MeToo döneminde artık başrol sana ait değil. Buna alış.
4- MÜKEMMEL ERKEK YOKTUR, KABUL EDİLEBİLİR ERKEK VARDIR VE İLK ŞARTI DA ŞUDUR
DÜNYANIN en radikal feministi “Mükemmel erkek yoktur” diyor...
Ama “Kabul edilebilir erkek vardır” diye ekliyor.
Mesela birlikte yaşadığı erkek böyleymiş.
Onun özelliklerini sayarken, ilk sıraya da şunu koyuyor:
- “Bana tecavüz etmiyor...”
- “Benden cinsel ilişki talep etmiyor, aşkı aradığını söylüyor.”
Öteki özellikleri de şöyle sıralıyor.
- “Vurmuyor...”
- “Bulaşık yıkıyor, evi süpürüyor...”
- “Bana saygıyla yaklaşıyor...”
5- RADİKAL FEMİNİST KADININ KORKTUĞU TEK ŞEY ŞUYMUŞ
PAULINE Harmange, birçok feminist kadının erkekten nefret ettiği halde bunu itiraf etmekten çekindiğini söylüyor.
Nedeni de şuymuş:
“Erkekler tarafından histerik ve tatminsiz olarak etiketlenmek...”
SHARON STONE TABUTTAKİ DEDESİNE BAKIP NE DEMİŞ
Sharon Stone’un iki ay önce çıkan hatıra kitabını nihayet okudum.
Çok güzel yazılmış, bir Amerikan ailesini çok güzel anlatan bir kitap.
Bu arada çok trajik bir hatırasını da aktarıyor.
Kız kardeşi ve o, yıllarca büyükbabalarının cinsel tacizine uğramışlar.
O kadar nefret etmişler ki, adam öldüğünde açık tabutunun başına gidip dedelerine bakmışlar ve birbirlerine “Gerçekten öldü mü” diye sormuşlar.
Kardeşine “Şuna bir dokun bakalım gerçekten ölmüş mü” diye şaka yapmış.
Kardeşi de “Sen büyüksün sen dokun” demiş.
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- Sharon Stone: The Beauty of Living Twice, Knopf, 2021
KIZLAR DAYAKÇI BABAYI FELÇ EDECEK SİHİRLİ CÜMLE ŞUDUR
BU arada 14 yaşına kadar babasından epey dayak yemiş.
Bir gün babası yine dövünce artık tahammül edemez hale gelmiş ve öfkeyle babasının üzerine yürüyüp şunu haykırmış:
“Nedir senin derdin? Kendini daha erkek hissetmek için mi bana vuruyorsun...”
Arkasından buz gibi bir sesle devam etmiş:
“Seni sevmiyorum. Hiçbir zaman da sevmedim. Hiçbir zaman da sevmeyeceğim.”
Sonuç? Babası bir daha ona hiç el kaldırmamış...
Baba ve koca dayağı yiyen kadınlara yardımcı olabilir...
YILDIRIM ÇARPMIŞ, KALBİ DURMUŞ, ANNESİ ÇALIŞTIRMIŞ
- SHARON Stone’un kitabında okuduğum en ilginç anekdotlardan biri şuydu...
Evlerinin bulunduğu bölgeye sık sık yıldırım düşermiş...
Birinde babasını yıldırım çarpmış ama ucuz kurtulmuş.Birkaç yıl sonra bu defa Sharon Stone’u yıldırım çarpmış.
Olayı şöyle anlatıyor:
“Çalıştığım restoranda giydiğim önlüğü demir ütüyle ütülüyordum. Bahçedeki kuyudan gelen suyu ütüye koyarken aniden yıldırım çarptı ve duvara doğru fırlattı. Kendimden geçtim. Kendime geldiğimde öğrendim, o sırada kalbim durmuş ve annem masajla tekrar çalıştırmış.”
BENİM HOLLYWOOD MAHALLEMDE KİM HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORUM
- Martin Scorsese: “Hayatım boyunca tanıdığım en büyük yönetmendir.”
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- Robert de Niro: “Bana çalışma ahlakını ve disiplini öğreten büyük aktördür.”
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- Mick Jagger: “Uykusuzluğuma o çare buldu. ‘Nereye gidersen yanında alüminyum folyo götür ve pencereleri onunla kapla rahat uyursun’ dedi. Öyle yaptım ve uyudum.”
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-Clint Eastwood: “Çok severim. Benim için o son kovboydur.”
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- Michael Douglas: “Temel İçgüdü filmi için başta beni istemiyordu. Ancak sonra çok iyi dost olduk. Bana çok şey öğretti. En güzeli de büyük bir insan hakları aktivistidir.”
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- Gene Hackman: “Hollywood’un yaşayan en büyük oyuncularından biridir.”
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- Brad Pitt ve Robert Downey Junior: “Aktörlük okuluna birlikte gittik, büyük bir hocadan birlikte ders aldık. Sinemayı birlikte öğrendik.”