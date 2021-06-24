Verilen bir söz her zaman sadece bir söz değildir

Önce Trump...
Sonra Netanyahu...
Önceki gün de Fransa’daki yerel seçimlerde Avrupa aşırı muhafazakâr sağ popülizminin en güçlü figürlerinden biri olan Marine Le Pen’in partisi beklediğini bulamadı...
O nedenle dünden itibaren Avrupa’da şu soru sorulmaya başlandı:
Son 15 yıldır Avrupa’da yükselen “Sağ muhafazakâr popülizm artık geriliyor mu?”
Evet bunun işaretleri var.
EN AZILI POPÜLİSTİN KORKTUĞU OLDU KARŞISINDAKİ MUHALEFET CEPHESİ BİRLEŞTİ
Üç yıldır sessizliğe gömülmüş bulunan Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım bu perşembe günü bir basın toplantısı düzenleyecekti.
Basın toplantısının yapılacağı tarih ilginç: 24 Haziran Perşembe...
Yani Fenerbahçe’de başkanlık seçimi yapılacak kongreye 24 saat kala yapıyor bunu Aziz Yıldırım...
Üç yıl önce başkanlık yarışını kaybettiği günden beri sessizliğe büründü.
O günden beri Şükrü Saracoğlu Stadı’na adımını atmadı.
Şimdi perşembe günü, hem de Çırağan Oteli’nde, niye böyle bir basın toplantısı yapıyor?
Her Fenerbahçeli gibi benim de kafamda bazı sorular vardı.
Dün bunların cevabını aradım.
Yürüyen kadın Sophia Loren...
Önceki akşam streaming platformlarda İtalya’nın efsane kadın oyuncusu Sophia Loren’in hayatını anlatan “Cercando Sophia” adlı belgeseli seyrettim.
Belgeselde Sophia’nın Napoli’de çekilen “İtalyan Usulü Evlilik” filminde şahane bir elbiseyle caddedeki yürüyüşünü gösteren bu sahne var...
*
Suratına tükürmeden önce iyice bakın ki gerçek yüzünü iyi görebilin.
İster AKP’li olun, ister CHP’li...
İster İyi Partili olun, ister MHP’li...
İster Deva Partili, Gelecek Partili, İP’li olun...
“Gelin 6 ülke bir platform oluşturalım. Rusya, Türkiye, Azerbaycan, İran, Ermenistan ve Gürcistan.”
*
“Bu platformla birlikte artık bölgede bir sükûnet meydana gelsin, düşmanlıklar kalksın.”
*
“Gürcistan’ın bazı kendine has sualleri vardı. Son Türkiye ziyaretinde tekrar konuştuk. Bu Gürcistan’ın da lehine olacaktır.”
*
“Bu bölgenin barışa ihtiyacı var, bunu başarmamız lazım. Ermenistan, Azerbaycan’la problemlerini çözdükçe Türkiye olarak gereken adımları atacağız.”
*
Upper Cihangir toplu halde “Villegiatura” (Sayfiye) mevsimi için Bodrum Gümüşlük’e gittiği için edebiyat dedektifliği görevi yine bana düştü.
Dünün en güzel haberi Hürriyet’te kültür yazarımız İhsan Yılmaz’ın köşesindeydi.
Şiirde “İkinci Yeni” akımının en sevdiğim dört şairinden biri olan Edip Cansever’in, seramik sanatçısı Alev Ebüzziya’ya yazdığı 123 aşk mektubu yayınlanmış.
Edip Cansever bugün artık hayatta olmayan büyük bir şair...
Alev Ebüzziya büyük bir seramik sanatçısı ve hâlâ hayatta... Aynı zamanda o kuşağın en güzel ve çekici kadınlarından biri...
Edebiyat aleminde bu tür mektuplaşmalar her iki taraf da hayattan ayrıldıktan sonra yayınlanır...
Öyleyse bu mektuplar nasıl yayınlandı?
Ancak bu NATO Zirvesi bence son yılların en önemlisiydi...
O nedenle, sıkıcılığı göze alarak bu zirve ile ilgili görüşlerimi yazmak istiyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın NATO Zirvesi’ndeki temasları bence Türkiye açısından son derece önemli oldu.
Bunu hangi somut bilgiye dayanarak söylüyorsun diye sorarsanız, cevabım şu...
Kimsenin bilmediği ve benim bildiğim şeylerden biliyordum demeyeceğim. Çünkü kimsenin bilmediği şeyleri şu an itibarıyla ben de bilmiyorum...
Ama yıllardır bu tür olayları izleyen bir gazeteci olarak, yapılan açıklamalardan, gördüğüm fotoğraflardan, vücut dillerinden çıkardığım bazı sonuçlar var.
Kaynaklarım, liderlerin karşılaşma anlarındaki vücut dilleri, dokunuşları, yüz ifadeleri...
Ortadoğu’nun en tehlikeli “popülisti” iktidar koltuğunu kaybetti...
Yerine bir koalisyon geldi...
Hem İsrail “Oh” dedi...
Hem dünya...
Gelin olanları alt alta yazalım ve biraz geri çekilip bakalım:
İsrail halkı ve parlamentosu, Netanyahu’nun “Ben gidersem İsrail batar” şantajına kulak asmadı.
İsrail halkı ve parlamentosu,
Dünyanın en güçlü 7 ekonomisinin lideri ise önceki gün İngiltere’de Cornwall Plajı’nda bir araya gelip geleneksel aile fotoğrafını çektirdi.
Yüzlerinde maske yoktu ama aralarına sosyal mesafe koymuşlardı.
Böyle olunca da hepsinin duruşu ve kıyafeti daha çok ortaya çıkıyordu.
Ben de bu dünyanın en gelişmiş 7 ülkesini yöneten liderlerin kıyafet ve vücut dili analizini yaptım.
Yanıma danışman olarak da eski Radikal gazetesinin moda yazarı ve erkek giyim markası Milimetric’in kurucu ortağı Kağan Gökalp’i aldım.
İşte bizim gözümüzden dünyayı yöneten “maskesiz yedili”....
Eski milletvekili Nevzat Yalçıntaş Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi’nde ölmüştü.
83 yaşındaydı ve ölüm nedeni kalp kriziydi...
*
Prof. Yalçıntaş, eğitimini Fransa ve İngiltere’de yapmış, parlak bir öğretim üyesiydi.
TRT’nin eski genel müdürlerinden biriydi.
İki dönem milletvekilliği yapmıştı.
Muhafazakâr kesimin en demokrat insanlarından biriydi...
İktisat fakültesinde eski Cumhurbaşkanı
Birçok yerden, “Halkalı tutulma” denen bu olayı gösteren harika fotoğraflar geldi.
Bana göre en güzeli de manşete koyduğum bu fotoğraf oldu...
Halkalı tutulma gözümüzü yine uzaya çevirdi.
Bundan istifade ederek ben de son yıllarda size kâinatla ilgili en ilginç olaylardan birini anlatayım.
12 Nisan 2019 günkü yazımda, insanoğlunun yıllardır konuştuğu “karadelik” denilen “şey”in fotoğrafının çekilmesinin hikâyesini yazmıştım.
Karadelik için, “öteki dünyanın kapısı” da diyebiliriz.
Kâinatın en az bilinen boşluklarıdır karadelikler.
Geçen yıl yapılamayan Avrupa Futbol Şampiyonası bu maçla başlıyor.
Hürriyet Avrupa baskısı bugün şampiyona için hazırladığı 28 sayfalık güzel bir ek veriyor.
O ek için benden de bir yazı istediler.
O yazıyı hazırlarken farkına vardım şimdi yazacaklarımın.
Yarın sahaya belki de tarihimizin en genç milli takımı ile çıkacağız.
Gelin şu rakamlara bakalım.
*
Takımızın yaş ortalaması 25 ve şampiyonaya katılan 24 takım arasında en genci...
Harika Kırmızı Kraliçe oyununu sevmemize çocuk gibi sevinmişti...
O gece üzerinde bu fotoğrafta gördüğünüz “Kırmızı Kraliçe” kıyafeti vardı.
“Bu rolü Türkiye’de en iyi oynayacak isim” demiştim.
*
Dün milletçe öğrendik ki Ezgi Mola hakkında 4 yıla kadar hapis cezası istemi ile dava açılmış.
Nedeni de tecavüze uğrayıp intihar eden genç kızı savunmak için attığı tweet’miş.
İddiaya göre intihar eden kıza tecavüz iddiasıyla yargılanan kişiye hakaret etmiş.
Ne kadar da onuruna düşkün bir arkadaşmış meğer...
Hürriyet’in haberine göre Türkiye’de bu yıl düğün patlaması yaşanacakmış.
Normal yıllarda 500 bin olan düğün sayısının bu yıl 750 bine çıkması bekleniyormuş.
New York Times’ın haberine göre de İtalya da 17 Mayıs’tan itibaren düğünleri serbest bırakmış.
Düğünlerin serbest bırakılması bu iki ülkenin iki şehrinde özel bir sevince yol açtı.
Türkiye’de İzmir...
Çünkü İzmir gelinlik üretiminde belki de dünyanın en büyük şehri...
Sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın gelinlik ve damatlık kıyafetleri oradan gidiyor.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın evinden alınıp götürülüşü hâlâ gözümün önünde...
Saracoğlu Stadı’nda FETÖ’cü polislerin provokasyonunu hiç unutmayacağım... Orada yediğim biber gazı hâlâ genzimde...
*
Neler yaptılar bu kulübe...
Sırf Atatürkçü diye... Sırf herkes FETÖ yalakalığı yaparken onlar yapmadı diye...
Önceki gün aldığım bir bilgiye göre Erdoğan bu görüşmede ABD Başkanı’na bir boksörden söz edecek.
Bir de kitap hediye edecek.
Kitabın adı da şu: “A Golden Heart Mitten...”
Yani “Altın Kalpli Eldiven...”
*
Önceki gün AKP’li bir başkanla ringe çıktım.
Beyoğlu’nun göbeğine kurulmuş bir ringin kenarındaki halatları kaldırıp birlikte içine girdik ve bu fotoğrafı çektirdik.
Ringe çıkma daveti Beyoğlu Belediye Başkanı
Bu hafta başında spor dünyasını çok yakından etkileyen çok önemli bir tartışma başladı... Tartışmayı başlatan kadın bir sporcuydu ve şu anda spor medyasında toz duman. Olay şu:
KADIN SPORCU MAÇ SONU TOPLANTISINI REDDEDİNCE
Paris'te yapılan Fransa Açık Tenis turnuvasında Naomi Osaka maç sonunda yapması gereken basın toplantısına çıkmayı reddetti... Böylece tenis tarihinde bir ilke imza attı. Nedenini de şöyle açıkladı: “Bu basın toplantılarında sorulan negatif ve öfkeli sorular psikolojimi bozuyor ve benim mücadele azmimi kırıyor...”
KIZGIN ORGANİZATÖRLER PARA CEZASI VERDİ, İHRAÇLA TEHDİT ETTİ
Tabii organizatörler Naomi Osaka’ya hemen 15 bin dolar para cezası verdiler. Onunla da kalmadılar, turnuvadan ihraç edebileceklerini ve disiplin soruşturması başlatılabileceklerini ifade ettiler.
Naomi Osaka da ceza almasından 1 gün sonra turnuvadan çekildiğini açıkladı. Spor dünyasında büyük bir tartışma başladı ve çok sayıda sporcu Naomi Osaka’ya destek verdi. Kadın tenisçinin kararı, aynı zamanda bütün dünyada ‘sporcuların mental sağlığı’ konusunu da tartışmaya açtı.
BAZI GAZETECİLER SORU SORMUYOR KENDİNİ GÖSTERMEYE ÇALIŞIYOR
İlk açılış “Perakende Günleri” toplantısıydı.
Toplantı sonunda, “Perakende Güneşi Ödülleri” verildi.
Birincisi pandemi sırasında başarılı olan şirketler ödüllendirildi.
Bir de “Yirminci Yıl Özel Ödülü” vardı.
Buna “Ödüllerin Ödülü” deniyordu....
Perakende sektörünü temsil eden 15 dernek ve iki ana sponsordan oluşan büyük jüri belirledi.
Ödülü Mudo mağazalarının kurucusu Mustafa Taviloğlu’na verdiler.
Ve onu, kendisinin yıllar önce söylediği şu cümleyle tanıttılar:
O meşum sabaha...
19 Aralık 2009 sabahı Beylerbeyi’ndeki bir askeri lojmanda silah sesi duyuldu.
Türk ordusunun bir subayı, o sabah tabancasını şakağına dayadı ve tetiği çekti. Arkasında da şu mektubu bıraktı:
“Hukuksuzluk sürecine hukuk adına saygı gösterilemez. Bu şekilde giderseniz ne yönetecek bir ordu, ne yaşayacak bir Cumhuriyet, bir ülke bulamayacaksınız.
Şunu bilin ki en küçük suçu ve günahı olmayan ben bu yapılan hukuksuzluğa isyan ve bu karanlığa bir nebze ışık olabilmek için hayatıma son veriyorum.”
*
Yarbayın adı
Verilen bir söz her zaman sadece bir söz değildir
Aydın Doğan Vakfı bu yılki ödülünü BioNTech aşısını bulan Özlem Türeci ve Uğur Şahin’e vermiş.
Çok doğru bir seçim...
Ben bu yıl Nobel ödülünün de onlara verilmesini bekliyorum...
*
Bu haberi okurken aklıma geçen ay televizyonda seyrettiğimiz bir ortak basın toplantısının görüntüleri geldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Prof. Uğur Şahin birlikte Türk halkının önüne çıktılar.
Biri Türkiye’den, öteki Almanya’dan katıldı...
Sağlık Bakanı o gece Türk halkına BioNTech ile yapılan anlaşmayı açıkladı.
50 milyon doz aşı gelecekti...
O geceyi birçok arkadaşımla konuştum...
Hepsine şunu sordum:
“Bu açıklamaya güvendiniz mi?”
Güvenmişlerdi... Ama şöyle güvenmişlerdi.
*
Sağlık Bakanı daha önce Çin aşısı ile ilgili çeşitli tarihler ve rakamlar vermişti...
Bunlar ne yazık ki gerçekleşmedi...
Türk aşısı ile ilgili tahminler de tutmadı.
Neticede Türkiye aşı konusunda epey geri kaldı ve bu yıl turizm mevsimi de bir ölçüde kaçırıldı.
*
O gece ise orada bir insan vardı, o insana inandık...
Prof. Uğur Şahin’e...
Bize söz verdi...
Ve inanmakta haklı da çıktık...
Çünkü sözünü tuttu.
Hatta verdiği sözü zamanından bile önce yerine getirdi ve neticede aşılamada geri kalan Türkiye şimdi birçok ülkeden çok daha ileri gitti...
*
O geceki basın toplantısından bir süre sonra Brüksel’de NATO zirvesi yapıldı...
O zirvede iki şey oldu...
NATO, artık sıradan bir savunma örgütü olmaktan çıkıp demokrasi, ifade ve medya özgürlükleri, adalet ve insan hakları konusunda belli
ilkeleri benimseyen yeni bir
yola girdi.
Yani yeni bir Batı ittifakı anayasası yarattı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan da “Türkiye’nin sınırlarının NATO sınırları olduğunu” açıkladı.
Onun hemen ardından da Türkiye’nin AB’ye tam üyelik sürecinin tamamlanmasını istedi.
Ben bunu “Avrasyacılığın sonu” olarak tanımladım.
*
Aşı gecesine dönelim...
Geçtiğimiz yıl art arda yaşadığımız iki süreç var.
Birincisinde Çin’e güvendik... Aşı bekledik...
Bazı siyasi nedenlerle aşının geciktirildiği söylendi...
Sonra BioNTech’e döndük...
Söz verildi ve zamanından bile önce o söz tutuldu...
*
Biri Çin...
Otokratik bir ülke...
Öteki iki Türk asıllı Alman vatandaşı, bir Alman şirketi ve onların buluşunu üreten bir Amerikan şirketi...
Yani Batı demokrasisinin bilimsel ve ticari kuruluşları...
Buyurun tercih sizin...
Türkiye’nin istikameti neresi olmalıdır?
Antidemokratik, totaliter Avrasyacılık mı?
Yoksa demokrasiyi hâlâ yaşatmaya çalışan Batı mı?
*
Ne diyorum...
Bazen verilmiş bir söz sadece bir söz değildir...
60 PLUS HARLEYCİ POZU RAHMETLİ SELAHATTİN DUMAN’I HATIRLATTI
ESKİ İstanbul Belediye Başkanı Bedrettin Dalan epeydir ortada görünmüyordu.
Dün Hürriyet’te Fatma Aksu’nun mülakatında ortaya çıktı.
Hem de nasıl bir ortaya çıkış.
Tabii ki mülakattan çok fotoğrafa takıldım.
*
Başkan bir motosiklete öyle bir dayanmış ki...
Üzerinde deri mont...
Elde kask...
Kol direksiyonun kolunda...
Tabii ki altta blucin...
Racon tam o racon yani....
“60 plus Harleyci” raconu...
Tabii 60 plus Harleyci deyince aklıma, geçenlerde kaybettiğimiz Selahattin Duman’ın efsane “Harley Davidson” yazısını hatırladım...
60 yaşını geçip Harleyci olanları anlatıyordu...
Yazıyı arada bir bulup yeniden okudum...
Türk mizahının eşsiz eserlerinden biridir.
Köşemde de iki defa yayınlamıştım bazı bölümlerini...
*
Dalan 79 yaşında...
Acaba o da “60 plus Harleyci mi oldu” diye düşündüm...
Ama aksesuarda eksiklikler var...
Mesela sakal bırakması gerekiyor...
Deri ceketin kollarını kesip, Japone kol yapacaksın.
Mümkünse bir küpe...
Vee... En önemlisi...
Bandana takacaksın arkadaş...
Bandanasız 60 plus Harleyci olmaz...
Çakma Harleyci derler adama...
*
İlk sayfadaki fotoğraftan anlaşılmıyordu. Sonra içerideki fotoğraflara baktım...
Neyse ki Harley değil BMW’ymiş...
Çok dalga geçecektim ama motosikletin markasından yırttı...
O zaman dedim ki...
Yanına koy bir sepet...
Sepetli motosiklet yani...
Tam İkinci Dünya Savaşı Alman ordusu...
Bence bu daha güzel uydu...
Böylece Bedrettin Dalan, aşağıda anlatacağım 60 plus Harleyci tanımına girmekten kurtuldu.
Makul bir motosiklet tutkunu o...
SELAHATTİN DUMAN’DAN
60 PLUS HARLEYCİYİ NERESİNDEN TANIRSINIZ
BİR Harleyci ile manitasının arasındaki yaş farkı ne kadar fazlaysa, itibarı da o kadar yüksek olur... Diyelim ki Harley’ci 61 yaşında ve zengin... İşlerini çocuklarına devretti... Hac farizasını yerine getirdikten sonra malûm ziyaretçiyi beklemeye başladı... Beklerken, bakınırken içi daraldı...
‘Kalk kendine bir motor al, özünü dağlara bayırlara vur’ dedi... Bu geçici cinnet halinin modern psikiyatride bir karşılığı var ama ben bilmiyorum... Onun için ‘Kayış koptu, kafa boş dönmeye başladı’ diyelim...
İşte yaşı kemale ermiş bir erkeğin; akranları en azından umre ziyareti plânlarken kendine motosiklet almasının hem de içinde saklı kalmış maceracılığı dışa vurabilmek için Harley Davidson seçmesinin sebebi budur... Bir de başına bandana niyetine karısının eşarplarından birini dolayıp, kendine şekil yapması vardır ki, genellikle hastalığın son safhaya geldiğini gösterir...
Bandana takan bir Harleyciye artık ilişilmez... Kendi haline bırakılır... Yoldan geçerken trafikçiler bile esas duruş gösterip selâma dururlar... O artık toplumun değil Allah’ın adamıdır...
Harleycilikte esas olan arkaya kimin oturtulacağıdır. Kayınvalide olmaz... Motorun amortisörü erken yıpranır... Karısı hiç olmaz... Geriye kala kala manita bulmak sorunsalı kalır...
İSTANBUL CAZ FESTİVALİ’NDE KENAN DOĞULU DA NEREDEN ÇIKTI
İSTANBUL Caz Festivali’nin programı açıklandı.
İki ilginç Türk isim var...
Biri Kenan Doğulu, öteki
Mabel Matiz....
Şimdi muhafazakâr bir cazsever “Nereden çıktı bu isimler” deyip tepki gösterebilir...
Hiç katılmıyorum.
Kenan Doğulu daha 15 yıl önce, arada bir Jazz Session’ları yapan bir sanatçı.
O gecelerde çaldıkları parçalardan biri “Tutamıyorum Zamanı” idi...
Onun 13 dakikalık bir caz versiyonunu plak da yaptılar ve benim hâlâ caz listelerimin baş sırasındadır.
15 yıldır dinlemeye doyamıyorum.
O şarkının caza uyarlaması harikaydı...
O nedenle Kenan Doğulu’yu festival çerçevesinde çalmaya davet etmek fikri kimden geldiyse kutlarım.
‘MOZART 414’ EPİLEPSİ HASTALARINA HUZUR VERİYORMUŞ, BANA İSE 16
İNGİLİZ Kraliyet Doktorlar Akademisi profesörü John Jenkins üç gün önce açıkladı.
Mozart’ın 414 numaralı sonatı epilepsi hastalarının tedavisinde etkili oluyormuş.
Hastanın beyni bu parça ile huzur buluyor rahatlıyormuş.
Ben de kendi üzerimde yaptığım bir deneyin sonucunu açıklayayım.
Bende de Mozart’ın 16 numaralı sonatı aynı etkiyi yapıyor.
Özellikle Lang Lang’ın yorumunu dinlediğim zaman güne huzurla başlıyorum.
Bana bir de çok neşe veren bir pop şarkı var.
Three Degrees grubunun “When Will I See You Again” adlı şarkısı...
1973’te Paris’te öğrencilik yıllarımdan beri dinliyorum.
Ve ne zaman dinlesem inanın bana büyük bir neşe ve yaşama tutkusu veriyor.
Diyeceğim...
Müzik iyi bir şeydir...
Gerektiği zaman hüzün...
Gerektiği zaman huzur ve neşe verir...
Yani her haliyle, her saat gece yarısından önce, sonra insana iyi gelir...
Hem de çok iyi...
ROGER FEDERER’İN KIRMIZI SNEAKER’INA KAÇ PARA VERİRSİNİZ
DÜNYANIN en ünlü tenisçilerinden Roger Federer’in kariyerini başından beri çeşitli turnuvalarda giydiği ayakkabılar, şortlar, tişörtler ve raketleri Christie’s tarafından dünden itibaren müzayedeye çıkarıldı.
2000 yılında Sidney olimpiyatlarından başlayıp 2021 yılına kadar Nadal, Djokoviç, Murray, Agassi, Roddick gibi efsane tenisçilere karşı oynadığı maçlarda giydiği eşyalar bunlar.
En yüksek fiyattan müzayedeye konulan eşyalardan biri 2013-2014 Davis Kupası’nda giydiği kırmızı sneaker’lar.
2.000-5.000 İngiliz Poundu arasında fiyat bulması bekleniyor.
Ama en pahalı satışa çıkarılan eşya 2012 Londra Olimpiyatları’nda kullandığı raketler.
7.000-10.000 pound arasında başlaması bekleniyor.
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin