Urla'ya giderken pantolonumu unuttum: Teşhis alzheimer mı

İşte o geceye ait bir olay, Türk edebiyat çevrelerinin hâlâ çok konuştuğu bir sır olarak kaldı.
Bugün tam anlamıyla bir “Upper (Yukarı) Cihangir dedektifliği” yapacağım.
Bir “CSI” yazısı olacak.
Yani faili meçhul bir entelektüel hırsızlığın “olay yeri incelemesi”...
*
Yıllardır gizli kalmış bu olay, dün Hürriyet’in kültür yazarı İhsan Yılmaz’ın yazısı ile yine Cihangir gündemine oturdu.
O da
Çiftin 7 milyon dolar karşılığı Oprah Winfrey’e veridiği mülakat, bana göre “Crown” dizisinin, henüz senaryosu bile yazılmamış en son bölümü olacak...
Oray Eğin HaberTürk sitesinde bu mülakatı, beni kıskandıracak kadar güzel yazdı. Şimdi ben de ondan aldığım bilgilerle size yeni bir Crown dizisi için ipuçları vereceğim.
1) LEYDİ Dİ GİBİ MEGAN DA SARAYA HAPSEDİLMİŞ
Meghan’ın ilk itirafı şu: Saray’a hapsedilmiş, pandemi öncesi dört ayda sadece iki kere dışarı çıkmış ama o bile Saray’da büyük mesele olmuş.
NOT: “The Crown”ın son sezonunu izleyenler Diana’nın da Saray’da bir başına bırakıldığı sahneleri hatırlayacak.
Peki kim bu onu Saray’a hapsedenler?
Kraliçeye laf etmiyorlar. Ama ailenin bazı üyelerini ima ediyorlar.
Özdemir Erdoğan bu pazar yine Zeki Müren’e sallamaya devam etmiş.
Üzülerek ve biraz da öfkeyle okudum.
Şimdi de Zeki Müren’e “Paşa” lakabının takılmasına takmış. Neymiş, ona bu lakap “Türk ordusunun gücünü azaltmak için takılmış”...
Resmen zırvalamış...
Üstelik, feci “homofobik” ifadeler...
Bir başka ülkede bir sanatçı böyle ifadeler kullansa, bir daha sahneye adımını bile atamaz.
*
Önce bu cümleyi nerede gördüğümü anlatayım...
*
Önceki akşam, Mira Nair’in beni çok etkileyen ünlü “Kama Sutra” filminden beri en iyi Hint filmlerinden birini seyrettim.
Adı “7 Koon Maaf...”
Hindistan’ın en ünlü starı Priyanka Chopra’nın oynadığı filmin konusu 6 kere evlenip her kocasını öldüren bir “Femme Fatale”in hikâyesi.
Ayini Papa Françis yönetecek.
Irak’ın Kürdistan Özerk Bölgesi’den yapılan ilk büyük Hıristiyan ayini olacak...
*
Bu stada adını veren Franso Hariri, Irak Kürdistan özerklik hareketinin önde gelen simalarından biriydi. Yani Papa, işte böylesine sembolik bir Kürt bağımsızlıkçısının adını taşıyan statta yapacak bu ayini...
*
Bu fotoğrafı dün New York Times gazetesinde gördüm.
Nasıl olsa bir yerde görürsünüz...
*
Şöyle başlıyor...
Bir evde genç bir çift...
Bir kutu tonbalığı konservesi açıp harika görünen bir salata yapıyorlar...
Sonra genç adam konserve kutusunu gösterip konuşuyor:
“Yaaa hakikatten çok güzel... Adamlar yapmışlar...”
Bunu çizen kızın adı Sara Barakzay...
Afganistan’ın ilk kadın çizgi romancısı...
Adını ilk defa dün Guardian gazetesinde gördüm.
Ben onun hakkındaki bu haberi okurken, Türkiye’de gazetelerin, internet haber sitelerinin, haber televizyonlarının bir numaralı gündemi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı İnsan Hakları Reform Paketiydi...
İkisinin aynı güne gelmesi benim için çok anlamlı bir sürpriz oldu.
Çünkü bu çizginin Türkiye’ye uzanan bir ucu var.
Nedenini anlatayım.
“Don’t F...k With Cats...”
“Kedilere Bulaşma: İnternette Katil Avı...”
*
Üç bölümlük dizinin girişinde ‘Buradaki kişiler hayal mahsulüdür’ diye bir yazı yok. Dizideki her kare gerçek...
Mekânlar gerçek.
Olaylar gerçek...
Ve en önemlisi...
Yaşanan bütün vahşet gerçek...
Adalet, demokrasi ve insan hakları reformu...
Tabii bu reform aynı zamanda ifade ve haber alma özgürlüklerinin de çerçevesini çizecek...
İşte böyle bir günde ben de size Türkiye’nin “haber coğrafyasını” anlatan bir çalışmadan söz edeceğim.
*
Hürriyet İnternet’in eski yöneticisi Emre Kızılkaya dün ilginç bir çalışmanın sonuçlarını açıkladı.
Kızılkaya ve arkadaşları 2 hafta boyunca Türkiye’de yayınlanan 1.1 milyon haberi inceleyip analizini yapmışlar.
Türkiye’de 19 ulusal, 165 ise yerel TV kanalı var...
Devlet kontrolünde ise 13 TV kanalı bulunuyor...
Böyle bir derbiye klasik mantıkla, rasyonel bir değerlendirme yapmak mümkün değil. O yüzden maç boyu gözlemlerimi anarşik biçimde alt alta yazıyorum...
Göreceksiniz ki, bu bir uzman yazısı değil, hepimizin maç sırasında aklımıza gelen düşüncelerden ibaret olacak bu.
BİR KERE DAHA GÖRDÜK DÖRT ÜÇTEN BÜYÜKTÜR
1- Trabzonspor yıllar önce bileğinin hakkıyla kırılmaz denilen ‘Üç Büyük takım’ zincirini en zayıf halkasından kırıp ‘Dört Büyük Kulüp’ karesini, futbolun yeni fotoğrafı olarak kafamıza yerleştirdikten sonra ‘derbilerin’ de anlamı değişti. Ben dahil kimse bir derbi sonucu hakkında önceden rahatlıkla kehanette bulunamadık. Bu maçta öyleydi.
2- Şaşırtmayan, heyecanlandırmayan derbilere alışmıştık. Bu derbi de öyle olacak derken, maçın 67’inci dakikasından sonra beklemediğimiz bir heyecan geldi.
ÖZİL’İ GÖREVDEN ALANIN YENİ BİR HİKAYESİ OLMALIYDI
3- 67’inci dakika önemliydi. Çünkü Fenerbahçe Teknik Direktörü çok az teknik direktörün yapabileceği bir şeyi yaptı. mesut Özil gibi uluslararası bir starı maçtan kulübeye aldı.
4- Böylesine cesur ve kritik kararı alan bir teknik direktörün maçın geri kalanı için yeni bir hikayesi olmalıydı. O hikaye gol olarak geldi.
Yıllarca önünden geçtiğim efsanevi Atlas Sineması yeniden açılıyordu.
*
Atlas Sineması’nın açılış tarihi 1948...
Yani benimle aynı yaşta sayılır...
Çok satan kitaplara imza atmış bir yazar...
Başı açık...
Duruşu, tarzı ile kendine özgü...
*
Öteki tarafta Ayşe Böhürler...
Gelen haberler şunlardı:
*
SABAH HABER 1: Biden yönetiminin CIA’in başına getireceğini açıkladığı William Burns yaptığı açıklamada Çin’i “otoriter düşman” olarak niteledi.
Bu kavramı ilk defa işitiyorum... Demek ki artık dünyanın gündeminde “otoriter düşman” diye yeni bir kavram olacak.
*
SABAH HABER 2: İspanya geçmişin acımasız diktatörü Franco’nun son heykelini de indirmiş.
Franco
“FinTech”, “Bitcoin” ve “Blockchain”...
İtiraf edeyim, üçünün de ne olduğunu tam olarak bilemiyorum.
Oysa bunlar giderek günlük hayatımıza şuradan buradan girmeye başladı.
Özellikle de “FinTech...”
Belki inanmayacaksınız, aramızdan 2 milyon insan bu teknoloji üzerinden alışveriş yapıyor. Pandemi sırasında online ödemelerde çok öne çıktı.
Bu ödeme sistemi hayatımızın belki de en önemli kavramlarından birini yavaş yavaş tarihe gömüyor.
Parayı...
Yani bir zamanlar cebimizde en çok gördüğümüz şeyi artık görmüyoruz.
Hem de iki yüksek yerden aldığım izinle...
Biri “devlet başkanı”ndan...
Öteki “patron”dan...
İkisi de bana “Döneklik ve hainlik artık bütün dünyada şerefli bir payedir. Çık göğsünü gere gere halkın arasına gir” dediler.
Dün gece sabaha karşı cep telefonuma Deadline Hollywood haber sitesinden bir haber düştü.
ABD’nin eski başkanı Barack Obama ile ABD’nin en büyük rock şarkıcısı Bruce Springsteen Spotify üzerinden ortak bir podcast’e başladılar
Yani yaptıkları sohbeti şarkı gibi Spotify üzerinden streaming olarak yayınlıyorlar.
Vallahi dinlerken yıkıldım...
Bir kere daha söylüyorum...
Cem Yılmaz pandemi dolayısıyla çekilince, stand-up sahnesi Cübbeli Ahmet Hoca’ya kaldı...
Yani kavuk ona geçti...
Allah için o da acayip bir performans sergiliyor...
Geçen hafta iki gelişme oldu.
Geçen perşembe akşamı NASA Mars’a
Ekinoks, her yıl gündüz ile gecenin eşit olduğu güne verilen isim.
*
Yılda iki ekinoks var...
Biri 21 Mart ilkbahar ekinoksu...
Öteki ise 23 Eylül sonbahar ekinoksu...
Sözünü ettiğim cadılar dizisi bir sonbahar ekinoks günü başlıyor.
*
Urla'ya giderken pantolonumu unuttum: Teşhis alzheimer mı
Şaka yapmıyorum, önceki hafta arabayla Urla’ya giderken yanıma pantolon almayı unutmuşum...
Çünkü pandeminin başından beri yeni moda deyişle sweatpant, yani bildiğimiz eşofmanla yaşıyorum.
Arabaya da eşofmanla bindim...
Urla’da valizimi açtığımda pantolon almayı unuttuğumu fark ettim.
GEÇENLERDE MICK JAGGER’IN BİLE ADINI HATIRLAYAMADIM
Son zamanlarda başıma başka işler de geliyor.
Mick Jagger’ın bile adını hatırlayamadığım zamanlar oluyor. Ne bileyim mesela Sean Penn’in adını çıkaramıyorum...
Bazen üç gün önce gittiğim yeri hatırlamakta zorluk çekiyorum.
Oysa özellikle, sinema, müzik, film, roman hafızam çok iyidir...
Bir filmi, romanı hikâye ederken en küçük ayrıntıyı atlamam.
Benim yaşımdaki her insan gibi sık sık kendime şu soruyu soruyorum.
Acaba Alzheimer başlangıcı mı...
DOKTOR BU GİDİŞLE PANTOLONU GİYMEYİ DE UNUTUR MUYUM
Pantolonumla ilgili bu sorunumun ne olduğunu geçen gün bir Fransız uzmandan öğrendim.
Tabii asıl sormayı istediğim soru şuydu:
Ya bir gün pantolonu giymeyi de unutursam...
Cevapları aldım...
Benim gibi 65 plus’larla bu kıymetli bilgiyi paylaşmak istiyorum.
UZMANIN adı Prof. Bruno Dor...
Paris’te A La Pitie-Salpetriere Hastanesi Alzheimer Hastalığı ve Hafıza Enstitüsü öğretim üyesi. İşte onun bir konuşmasını izledim.
Tam da benim durumumu anlatıyor konuşmasında.
*
Prof. Bruno Dor diyor ki:
Eğer şu şikâyetleriniz varsa...
* Aile üyelerimin bile isimlerini unutuyorum.
* Bazen bir bardağı, anahtarı nereye koyduğum hatırlamıyorum.
* Bir filmin adını, oyuncularını unutuyorum.
Evet böyle bir sorununuz varsa, hiç endişe etmeyin, Alzheimer değilsiniz...
*
Nasıl mı bu kadar emin olabiliyor?
Cevabı şu: “Eğer herhangi bir şeyi unuttuğunuzun farkındaysanız, sizin ciddi bir hafıza sorununuz yok demektir...”
Çünkü...
“Alzheimer olsaydınız, zaten bir şeyi unuttuğunuzun bilincinde olmazdınız...”
*
Formülü de şu:
“Unutma konusunda ne kadar çok şikâyetçiyseniz, hafıza hastalıklardan mustarip olma ihtimaliniz o kadar azdır...”
Peki bu unutma sorunu nedir?
Adı “Anosognosia” imiş.
Türkçesi, “geçici unutkanlık...”
60 yaş üstünde çoğu insanda görülen bir şeymiş.
*
Diyor ki: “Bilgi her zaman beyinde kayıtlıdır. Sorun işlemcide...”
O da zaman zaman geçici olarak görevini yapmıyormuş.
*
Çıkardığım sonuç şu:
Urla’ya giderken pantolonumu almayı unutmam o kadar sorun değil...
Ama pantolonu giymeyi unutur ve unuttuğumun hiç farkında olmazsam....
İşte o noktada sorun başlıyor.
BİR KAYIP
EVET ONDA BİR TÜY VARDI AMA ŞEYTAN DEĞİL MELEK TÜYÜYDÜ
HOCA dün cenazesinde adını “Taylan Bilgel” diye okudu...
Ölüm belgesinde de öyle yazıyordu...
Benim içinse “Taylan...”
Hürriyet’in benden küçük nesilleri ona “Taylan abi” derdi...
Dışarıda ise adı “Sarı Taylan”dı...
Genç yaşta dökülmüş saçlarına rağmen, bembeyaz tenine nedense herkes o sapsarı tüyleri yakıştırırdı...
*
Doğrudur... Çünkü Allah vergisi bir tüy vardı onda...
Ama şeytan değil melek tüyüydü...
Şu kutuplaşmış, paramparça olmuş ülkede bir insan herkesle iyi olabilir mi arkadaş... Hem en sağındaki hem en solundaki, hem muhafazakârı, hem laiki...
Hepsiyle de “merhabası”, “Nasılsın”ı, “hal hatır sorması” ve “hiç unutmaması” olur mu...
*
Kimseye küsmediği için de en küsülecek olanla da konuşurdu...
Bu ülkenin medyasında, spor âleminde. siyaset, iş âleminde irili ufaklı kim bilir kaç mesele, büyümeden, ateş bacayı sarmadan, onun sessiz arabuluculuğuyla çözülmüştür....
*
Tıpkı Ezgi’nin Günlüğü’nün o harika şarkısı Ebruli’deki gibi...
“Adamım bu küçük işlere ben bakarım...”
Küçücük sandığımız ama hepimizin ruhunu yangın yerine döndürecek meseleleri, daha kibrit ilk çakıldığında söndürmek için çırpınan insandı.
Üstelik de hiçbir menfaati olmadan.
*
Biz Hürriyet çalışanları için de öyleydi Taylan...
Kim bilir kaç kötü günümüzde hiç duyulmaz adımlarla sessizce odamıza girmiş, üzüntüden, hüzünden, endişeden önümüze düşmüş başlarımızı kaldırmış, bizi rahatlatmıştır.
Hepimizin gönüllü müsekkiniydi Taylan...
Öyle bir insandı işte...
*
Hülasa...
Dinlemekte, paylaşmakta çok cömertti de...
Dinlediğini anlatmakta, arkadaş sırlarıyla dolu karakutuları açmada bir o kadar ağzı sıkıydı...
Her şeyi bilir de... Bir türlü anlatmaz yani...
*
Dün Zincirlikuyu Camisi’nden işte böyle bir Türkiye insanını uğurladık...
Güle güle Taylan Bilgel kardeşim...
Önümüz zor...
Tam da sana ihtiyacımız olacak günlerde bırakıp gittin bizi...
Şu bölük pörçük âlemde şimdi kim bulacak aramızı...
Kim yapacak aralarımızı...
PORTRE
DEMİREL HAMZAKOY’A GİDERKEN YANINDAYDI, DÖNDÜĞÜNDE YİNE GÜNİZ SOKAK’TAYDI
TAYLAN Bilgen kim miydi...
Ankara kökenli İstanbullu bir insandı...
Gönlü Ankara’da Güniz Sokak’ta, Süleyman Demirel’in yanında, aklı İstanbul’da medyada, iş dünyasında...
*
* Rahmetli Süleyman Demirel 12 Eylül’de askerler tarafından Hamzakoy’a götürülürken o yanındaydı...
Hamzakoy’dan Ankara’ya Güniz Sokak’taki evinde döndüğünde Taylan yine oradaydı...
Yani iktidardayken onun yanındaydı... İktidardan düştüğünde ise yanı başında oldu...
*
* Aydın Doğan, Erol Simavi’den Hürriyet’i devralırken onun yanındaydı...
Hürriyet’i Demirören ailesine devrederken ve sonrasında ise artık yanı başında oldu...
*
* Türk siyasetinin efsane isimleri İsmet Sezgin, Cavit Çağlar ikbal koltuklarındayken sadece arkadaşlarıydı...
Siyaset bitip kenara çekildiklerinde ise en sadık yoldaşları oldu...
İyi günde, kötü günde, en kötü günde...
İşte öyle bir insandı Taylan...
Çok iyi arkadaştı da...
LUCCA VE SOKAĞI ARTIK BÖYLE MARS MODELİNE Mİ GEÇECEK
TÜRKİYE’de restoranlar açılmaya başladı. Herkes pandemi sonrası hayatımız nasıl olacak diye merak ediyor.
Geçen hafta beni en çok çarpan fotoğraf New York’ta yayınlanan bu kareydi. Bir restoranı anlatan kareye bakınca ürperdim. Bana bilimkurgu bir film sahnesi gibi geldi.
Bir de Bebek Lucca geldi gözümün önüne... O iki harika sokak köpeği yanımızda bankların üzerinde yan yana masalarda rahatça oturup sohbet ettiğimiz, gelip geçenin hakkında konuştuğumuz o güzel günler...
Ve yine aynı gazeteden ikinci bir sokak karesi...
Bu da bana bir “Film noir” sahnesini hatırlatıyor.
Acaba o eski hayat, o şahane aylaklıklar.... Hepsi hayal mi artık...
YENİ MÜZİK
KANIMIZA GİRMİŞ BİR CAZ KLASİĞİ BU DEFA TROMPETSİZ
BİZİM kuşaklarımızda çok az caz şarkısı “My Funny Valentine” kadar etkilemiştir bizi...
Şöyle diyeyim...
1937 yılının şarkısıdır.
Bugüne kadar 1.300 müzik albümünde yer almış, 600 sanatçı tarafından yorumlanmıştır.
Bunlar arasında Frank Sinatra da vardır.
Ama bizi en çok etkileyeni hiç şüphesiz Chet Baker’in yorumudur.
Chet Baker’in trompeti ve o tuhaf sesi...
Geçen cuma sürpriz bir yeni “My Funny Valentine” yorumu geldi.
Sting söylüyor...
Bu defa trompet yok ama olağanüstü bir piyanist eşlik ediyor...
Herbie Hancock...
My Funny Valentine tutkunları için güzel bir yorum.
VEDAT MİLOR’UN EN ÖVDÜĞÜ ŞEF YARINDAN İTİBAREN ARTIK İZMİRLİ
İZMIR gastronomisinde yarın benim için büyük gün... Türkiye’nin en başarılı şarap üreticilerinden biri olan Sevilen’in Adnan Menderes Havalimanı yakınında çok güzel bir restoranı var.
Avlusunda dev bir çınar ağacı bulunan bu restoranın adı İsabey...
Yani Sevilen Şarapçılık’ın Bulgaristan’dan göçle gelen kurucu babası. En iyi beyaz şaraplarından biri onun adını taşıyor.
Çok da yerinde ve sürpriz bir karar almışlar.
İstanbul’un en başarılı kadın şefi Aylin Yazıcıoğlu ile anlaşmışlar ve restoran yarın açılıyor.
Aylin Yazıcıoğlu, Tomtom Sokak’taki çok başarılı “Nicole” restoranın kurucusu ve şefiydi. Yemek kültürü yazarı Vedat Milor’un en övdüğü şeflerden biridir.
O restoranın, aile içindeki bir sorun nedeniyle kapanmasından dolayı çok üzülmüştüm.
Çünkü Aylin bu ülkenin yetiştirdiği en özgün ve modern şeflerden biridir.
Hem onun yeniden mutfağa dönmesinden, hem de İzmir’e gelmesinden dolayı çok sevindim.
BODRUM’DA HERKESİN MERAK ETTİĞİ ÜÇ SÜPER YENİ RESTORANI YAZIYORUM
GEÇEN gün bu yaz Bodrum’a çok önemli iki markanın geleceğini yazmıştım.
Ancak isimlerini vermemiştim.
Artık verebilirim.
* Od Urla Gündoğan’daki Edition Otel’in güzel terasına geliyor. Oradaki adı “Od Urla” değil, “Kitchen at Edition by Osman Sezener” olacak.
* Paper Moon Cennet Koyu’na komşu Loft’a geliyor.
* Azur: İstanbul’un ünlü deniz ürünleri restoranı Azur da Yalıkavak’ta açılıyor.
* Tabii bu arada İstanbul Frankie Restoran’ın geçen yıl Torba Sussona Otel’de açılan restoranı “Malva” geçen yaza damgasını vuran “aslanbalığı çeviçesi” ile yine orada.
Yani Bodrum da bu sene restoranda bir derece yukarı çıkıyor.