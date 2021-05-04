'Upper Cihangir' sezon finali - Koskoca semt dedelere kaldı

Tahran’ı darmadağın edip oradan Washington ve Tel Aviv’e sıçrayan bu “yeni nesil patlayıcı”, 24 Nisan günü esrarengiz bir ‘Narafig’in, Londra’daki Iran International adlı haber sitesi ve televizyon kanalına bir yoldan ulaşması ile başladı.
Esrarengiz Narafig’in elinde İran’ı darmadağın edecek bir ses kaydı vardı...
Tahran’da kapalı kapılar ardında yapılmış 3 saatlik bir görüşmenin kaydıydı bu.
Şimdi dönelim 24 Nisan gününe...
Türkiye o gün ABD Başkanı Biden’ın sözde soykırım konuşmasına kilitlenmişken, aynı saatlerde Iran International’a ulaşan kişi veya kişiler onlara bu üç saatlik kaydın bazı bölümlerini getirmişti...
Sitenin Londra’daki yöneticileri “ellerindeki malın” ne olduğunu anında anladılar.
Kayıt adeta Tahran’ı uçuracak yepyeni nesil bir patlayıcı gibiydi.
Bu kaydın açıklanması, İran’da bir süredir yaşanan
Biraz da bencilce bakıyorsa...
Yani benim gibiyse, kesinlikle benim hissettiğimi hisseder...
İngiltere’nin eski Başbakanı Tony Blair epeydir ortada görünmüyordu.
Pandemi başından beri ilk fotoğrafını dün İsmet Berkan’ın “10 Haber” sitesinde gördüm.
Geçen hafta İskoçya’nın bağımsızlığı ile ilgili bir televizyon programına çıkmış...
Tabii herkes programda söylediklerini değil, bu halini konuşmaya başladı. Başbakan saçlarını uzatmış... Bayağı uzatmış.
Boyamadığı için de uzun saçları ile folk şarkıcısı
Yaptığı şahane televizyon şovları ile popülist liderlerin komik hallerini hicveden Hasan Minhaj, bir programında Hindistan’daki seçimleri anlatırken, şu anki başbakan Modi’nin “dua etmek ve meditasyon yapmak üzere bir mağaraya çekilmesini” anlatmıştı.
*
Ancak orada öğrenmiştim ki, Tanrı ve kendisiyle baş başa kalmak için kapandığı bu mağarada 4 kamera görüntülerini kaydediyordu.
Ancak Hasan Minhaj, Modi’nin yüzündeki sahte ifadeleri gösteren görüntüleri yayınlarken hepimizi kahkahalara boğan bir ayrıntıya dikkatimizi çekmişti.
Güya meditasyon yapmak ve dua etmek için inzivaya çekilen Modi’yi 4 kamera görüntülüyormuş...
Amaç?
Bunları seçim kampanyasında
Birleşmiş Milletler’in herkese açık bir platformundan geldi...
Şimdi dikkatle okuyun lütfen...
*
22 Mart 2021 günü...
Yani bundan 38 gün önce BM Genel Sekreteri’ne bir mektup sunuldu...
Mektubun altında şu imza vardı:
Alya Ahmed Saif Al-Thani...
*
Ben de bu özel gün dolayısıyla size Türkiye’de okumuş ve mezun olmuş, lisansüstü eğitimli ilk rehber köpeği “Kara”yı tanıtayım...
“Kara” 21 Mayıs 2015 günü doğdu.
Safkan dişi bir Labrador.
Lisans eğitimini Ankara’da Birleşik Krallık Büyükelçiliği görevlileri gözetiminde tamamladı.
Ama eğitimi orada bitmedi. Bir de yüksek lisans eğitimi var.
Onu da İngiltere’de yaptı.
Yüksek lisans hocası, uluslararası rehber köpek eğitmeni
Dincisi, milliyetçisi, ulusalcısı ayakta...
“NATO’dan çıkalım” diye bağıran...
“İncirlik’i kapatalım” diye haykıran...
ABD ile bütün ilişkilerimizi keselim diyen...
Öyle bir gürültü var ki...
Ülkenin en makul insanları bile bazı çok önemli şeyleri göremiyor, duyamıyor...
Oysa 24 Nisan günü sadece o kelime yoktu... Çok önemli şeyler de oldu.
- “Deputat”, Rusça kökenli bir kelime, “milletvekili” anlamına geliyor.
- “Biyarbırçi”, Azericede “Utanç verici” demek...
- “Görüntü” ise aynen “görüntü...”
*
Dün sabahtan beri Bakü’den gelen bu videoya gülüyorum ve güldüğüm için de kendime kızıyorum.
Dün T24’te gördüm. Azerbaycan’da günün konusuymuş ve televizyonlarda işte bu başlıkla verilmiş. Eski milletvekili Hüseyinbala Biralamov, ki kendisi 75 yaşında....
Japonya’da yapılmış video...
Kim yapmış, sözleri nedir hiç bilmiyorum.
Ama içinde bir kelime var ki....
Beni çok etkiledi.
*
Video önce İzmir’i tanıtarak başlıyor.
Arkasından İzmir’de işgalci Yunan ordusuna karşı başlatılan milli mücadele çok güzel çizimlerle anlatılıyor.
Yukarıdaki babamız biz köşe yazarı milletini yaratırken, bazı unvanları çok cömertçe bağışlamıştır...
Mesela “siyasi köşe yazarı...”
Tanrı babamızın eli cömerttir... Her isteyene vermiştir bu unvanı...
Onlara bir de “Ağır ol da molla desinler” duygusunu vermiştir aynı cömertlikle...
Bir de kibir ve egoyu...
İşte böyle çıkmıştır piyasaya saçılmış binlerce siyaset köşe yazarı...
*
Özal’ı müthiş övücü bir manşet ve sayfayla andı.
Ben de Sözcü yazıişlerini ve bu sayfayı hazırlayan arkadaşımız Emin Özgönül’ü alkışlayan bir yazı yazdım.
*
Ama o ne...
Bütün hayatı boyunca maddi manevi geçimini Özal ve herkese hakaretle sağlayan Emin Çölaşan, gazetesine bir şey diyemeyince hıncını yine benden çıkardı...
Üstelik yine bir sürü yalan dolanla...
Neymiş ben ona Turgut Özal’la ilgili kitabını okudum çok beğendim demişim.
İsrail aşılamasını tamamlamış, bütün yasakları kaldırmış ve halkı da plajlara hücum etmişti.
Yeni Zelanda ve Avustralya arasında serbest seyahat başlamıştı.
Dünyada COVID olayını en ağır geçiren ülkelerden Amerika’da Biden politikası sonuçlarını vermeye başlamıştı.
16 yaş üzeri isteyen her Amerikan vatandaşına aşı uygulanabiliyordu.
330 milyonluk ABD’de yeni vaka sayısı 67 bindi.
Haziran ayı ortası itibarıyla nüfusunun yüzde 70’ini aşılamış olacağını açıklamıştı.
80 milyon nüfuslu Türkiye’de ise yeni vaka sayısı 55 bindi...
Bu bir deprem... Futbolun 8.1 şiddetindeki depremi. Hiç kuşkunuz olmasın, arkasından tsunami de gelecek... Gelecek ve bu bütün derme çatma ‘Milli ve yerli futbol düzeni’ bu tsunaminin altında kalacak.
TÜRKiYE LiGi’NiN VASATLIĞI ALMAN LiGi’NiN RUHSUZLUĞU
· 12 Avrupa takımının pazar günü “Biz artık Avrupa’da bir ‘Ultra Süper Lig’ kuruyoruz” açıklaması tam bir depremdir. Ve yıllardır “Geliyorum” diyen bir deprem bu...
· Alman liglerinin tatsızlığı, tuzsuzluğu, ruhsuzluğu.
· İtalya’nın futbol oynadığı sahaları bile yenilemede nal toplaması.
· Fransa’nın Arap sermayesi sayesinde çok
geç Avrupa futboluna dönmesi.
· Oligarklarını bile İngiltere’ye kaptıran koskoca Rusya’nın doğru dürüst bir futbol takımı çıkaramaması, sonunda bütün Avrupa seyircisini Premier Lig ve La Liga hastası yaptı. Onlar da bu vasatlıkta debelenirken sonunda bu kararı aldılar.
Dün, yani 19 Nisan, Fransız yazar ve düşünürü Jean-Paul Sartre’ın cenazesinin kaldırıldığı günün yıldönümüydü.
Sartre 15 Nisan günü ölmüştü...
Öyleyse niye onu 19 Nisan günü hatırlıyoruz...
*
Cevabı çok basit...
Çünkü onu Montparnasse Mezarlığı’na uğurlayan öylesine büyük bir kalabalık vardı ki...
Fransa, onu, siyasette en büyük muhalifi olan cumhurbaşkanı De Gaulle’ün söylediği şu sözle hatırladı:
“Sartre Fransa’dır...”
1- Kanal D’nin başarılı bir başlangıç yapan dizisi “Camdaki Kız” meğer tam anlamıyla bir Upper (Yukarı) Cihangir dizisiymiş.
*
Nereden mi çıkardım?
Bir kere dizinin bazı sahneleri Cihangir Caddesi’ndeki köşkte çekilmiş.
Bugün Turgut Özal’ın ölümünün 28’inci yıldönümü...
Sabah büyük bir sürprizle uyandım.
Bir gazete harika bir Özal’ı anma sayfası hazırlamış.
*
Tepedeki manşeti şöyle:
“Reformist Tonton...”
Üst spotları şöyle:
- “Hayata veda etmesinin üzerinden 28 yıl geçti ancak yaptıkları hafızalardan hiç silinmedi.”
Sabah Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın “Hiç Oldum” şarkısı için yaptığı klibin haberi ile uyandım.
İkincisi ise aynı sabahın akşamı Ahmet Altan’ın serbest bırakılmasıydı.
*
Hayatım boyunca devlette görev yapan insanların müzikle, sanatla, sporla ilgilenmelerini çok sevdim...
Çünkü tanıdığım siyasetçilerin çok büyük bölümünün siyaset dışında hiçbir uğraşısı yoktu...
Şuna inanıyorum...
Bir insan sanatla, müzikle, sinemayla ilgilendiği zaman bu onun vicdanına, adalet duygusuna ve üslubuna da yansıyor...
Nitekim
Ekonomi tarihimizde ilk defa bir şahsın Bitcoin hesabına haciz kondu...
Bunun anlamı şu...
Artık hepimizin hayatında “Bitcoin” denilen bir para var...
Aslında bu para cebimizde...
Tek farkı ceket cebinde değil cep telefonumuzda olması...
Üç yıla yakın bir süredir bir insan arıyorum...
Bana çok basit biçimde “Bitcoin nedir” anlatsın...
“Türkiye’nin Ivy League okulları hangisidir...”
O nedenle, araya “Çaresiz ev kadını” ifadesinin girmesinin hikâyesiyle başlayayım.
*
Geçen ay bir streaming platformunda, ABD’de 2019 yılında yaşanan “üniversiteye giriş” skandalıyla ilgili belgeseli seyrediyordum.
ABD’nin önde gelen bazı varlıklı ve şöhretli aileleri çocuklarını en iyi üniversitelere sokmak için rüşvet tezgâhını kurmuş biri aracılığıyla bal gibi rüşvet anlamına gelecek paralar harcıyorlar.
*
Onlardan biri de “Çaresiz Ev Kadınları” dizisinde Lynette Scavo rolünü oynayan oyuncu Felicity Huffman...
Emmy, Altın Küre, SAG ödülleri var
Gerçi, onunla ilgili sadece kendilerinin konuşma hakkı bulunduğuna inanan bazı çevreler, “Ne alakası var Oğuz Atay’ın Cihangir’le” deyip durmadan bana yükleniyorlar...
Merakınızı tatmin edeyim. Hepsi biliyor ki “Upper Cihangir” lafını sembolik olarak kullanıyorum...
*
(Bu arada Cihangir ahalisi galiba bu “Upper” lafından pek hazzetmedi ki, mahalle baskısı yapmış olmalılar ki, bu kavramın mucidi T24’in düzeyli magazin yazarı Tuğrul Eryılmaz da artık sadece “Cihangir” diye yazmaya başladı.)
Neyse asıl konuya gelelim...
Geçen cumartesi T24’te Ayça Atikoğlu’nun bir yazıyla bu “Upper Cihangir polisiyesinin” ikinci sezonu da yayına girdi.
Türkiye’nin
'Upper Cihangir' sezon finali - Koskoca semt dedelere kaldı
Geçen perşembe akşamı itibarıyla Türkiye “lockdown”a girip eve kapanırken seviyeli magazinin yeni merkezi Upper Cihangir de bir nevi sezon finali yaptı.
Seviyeli magazinin ağırlık merkezi de Bodrum’a kaydı. Bölgenin yeni nesil magazincisi Tuğrul Eryılmaz’ın T24’te her cuma günü merakla beklenen Upper Cihangir fısıltıları köşesi de geçen hafta pek tatsızdı.
Bütün bir sayfadan aklımızda kalan tek konu Sırrı Süreyya Önder’in dede olmasıydı.
Demek ki koskoca Upper Cihangir artık, müzik denince aklına sadece The Rolling Stones gelen tonton dedelere ve eski tüfek Mülkiyelilere kaldı.
Böylece magazin meydanı, “Memleketin bunca meselesi varken ısrarla seviyeli seviyesiz her magazine dalan” bendenize kaldı.
Bugünden itibaren 17 Mayıs gününe kadar “Lockdown 2021 Özel” sayfalarıyla karşınızdayım.
*
Yani “Nöbetçi seviyeli magazin sayfası” burası...
Köşemiz her türlü seviyeli magazin ihbarına ve haberine açıktır. Girmek için e-Devlet’ten özel izne de ihtiyaç yok.
İki hafta boyunca duyduğum her renkli haberi buradan size aktaracağım.
*
Bugün, “lockdown” yani eve kapanmanın başladığı perşembe akşamı saat 19.00’dan dün saat 12.00’ye kadar Bodrum kulislerinden öğrendiğim konularla başlıyorum.
ÖZEL HABER 1
KÜLTÜR BAKANLIĞI’NA GEÇEN KIZ KULESİ, AÇILIŞI KİMİN KONSERİYLE YAPACAK
İLK bomba haber Upper Cihangir’in bazı mensuplarının evlerinden görünebilen Kız Kulesi ile ilgili...
Kız Kulesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na geçti.
Bence çok da iyi oldu.
Çünkü oraya son defa gençliğimin büyük Fransız sanatçısı Sylvie Vartan geldiğinde gitmiştim.
Sylvie Vartan’a orada bir yemek verilmişti ve Türkiye’nin tartışmasız Fransa kültürel elçisi olan Erkan Özerman’ın daveti ile ben de katılmıştım.
Özerman büyük bir kıyak yapmış ve beni Sylvie Vartan’ın yanına oturtmuştu.
*
O da benim gibi bir Bulgaristan göçmeniydi ve o harika “La Maritza” (Meriç) şarkısını konuşmuştuk bol bol.
Tabii bir de onu tanımama neden olan “Ce Soir Je Serai La Plus Belle Pour Aller Danser” şarkısını...
Kız Kulesi’ni hiç beğenmemiştim.
Kültür Bakanlığı, Kız Kulesi’ni yeniden düzenliyormuş ve orayı da Galata Kulesi gibi bir kültür ve sanat merkezi haline getireceklermiş.
*
Ama en en güzeli kule harika biçimde ışıklandırılacak ve orada konserler verilecekmiş.
İlk konser için de İtalyan tenor Andrea Bocelli ile görüşüyorlarmış.
Anlaşma olursa oradan bütün dünyaya yayınlanacak harika bir Bocelli konseri izleyebileceğiz.
Belki sesi Upper Cihangir’e kadar bile gelebilir.
ÖZEL HABER 2
O TARİHİ AÇILIŞ KONSERİ ARİFE GÜNÜ EKRANDA
BENİM için en güzel “lockdown” haberlerinden biri kaçırdığım bir konserin arife günü NTV ekranlarından yayınlanması olacak.
Yapımına 23 yıl önce başlanan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Salonu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un da ısrarlı takibi ile nihayet tamamlandı ve 4 Aralık 2020’de harika bir konserle açıldı.
Açılışa çok sevdiğim bir soprano olan Angela Gheorghiu davet edilmişti.
Ayrıca Güher-Süher Pekinel’in harika bir konseri vardı.
Şef Cemi’i Can Deliorman yönetimindeki CSO’nun bu açılış konserine ne yazık ki COVID önlemleri nedeniyle katılamamış ve çok üzülmüştüm.
İşte o açılış konseri 12 Mayıs Çarşamba akşamı NTV ekranlarından yayınlanacak.
Bunun için çok da güzel bir tanıtım videosu hazırlanmış.
Sanıyorum bu reklam videosu önümüzdeki hafta NTV tarafından yayınlanmaya başlanacak.
ÖZEL HABER 3
GÖBEKLİTEPE’NİN ADI 12 TEPE Mİ OLUYOR
HAFTA sonunda Bodrum kulislerinde öğrendiğim en ilginç söylenti şuydu:
Göbeklitepe civarında 11 tane daha tepe keşfedilmiş.
Yakında bu tepelerin kazımına da başlanacakmış.
Her tepenin kazı işlemi dünyanın çok önemli bir arkeoloji bölümüne verilecekmiş.
Ancak her kazının başında mutlaka bir Türk hoca bulunacakmış.
Hatta Göbeklitepe’nin adının “12 Tepe” olması bile tartışılıyormuş.
Bence iyi de olur.
Çünkü Göbeklitepe yabancı dillerde telaffuzu çok zor bir kelime...
Ama tahmin ediyorum bu isim değişikliği tartışmalara yol açacak...
BAKIŞ TARTIŞMASI
FATMA DAHA ‘METOO’ AMY DAHA SAF ŞEYTAN
UPPER Cihangir’den Bodrum’a taşınan “seviyeli magazinin” hafta sonu konusu streaming platformlarına konulan “Fatma” dizisiydi...
Dizi, üç gün içinde yayınlandığı platformun 1 numarasına çıktı.
*
Ben de seyrettim.
Birkaç itirazım olmakla birlikte çok cesur ve ilginç bir “Alaturka Thriller” olarak gördüm.
Yönetmeni Özer Feyzioğlu iyi iş çıkarmış.
Ama bana göre asıl işi çok başarılı bir senaryo yazan Özgür Önürme yapmış.
Oyuncu seçimi ve performansı da çok iyi.
*
Dizi ile ilgili en ilginç tartışmayı Kelebek yazarı Onur Baştürk başlattı.
Baştürk dizideki Fatma Yılmaz’ı oynayan Burcu Biricik’i, David Finchner’in “Kayıp Kız” (Gone Girl) filminde Amy Dunne rolünü oynayan Rosamund Pike’a benzetmiş...
“Bakışları tam onun gibi” diyor...
*
İşte bu cümle Bodrum seviyeli magazin mahallesini ikiye böldü.
Hangisinin bakışı daha deli ve delici...
İkisinde de şeytan bir taraf var ama...
Ama bence Fatma’nın mazereti daha gerçekçi...
Fatma “ezilmiş ve tacize uğramış” bir karakter...
Yani Fatma daha çok “MeToo...”
Rosamund Pike ise daha “saf şeytan...”
EVE KAPANMA SÜRECİNDE EN İYİ SAÇ KESİMİNİ KİM YAPACAK?
PANDEMİ sırasında eve kapanma erkek tüyleri ve kılları konusunda iki değişime yol açıyor:
Bir kısmı saç modelini değiştiriyor.
Bir kısmı “pandemi sakalı” denen bir tür sakal bırakıyor.
Bir kısmı da ikisini birden yapıyor.
Pazar günü GQ dergisinin dijital sayısında “Pandemide en iyi erkek saç kesimi” başlıklı bir yazı gördüm.
En iyi saç stili Brad Pitt’inki seçilmiş...
Gerçekten güzel...
Ben de şimdi Bodrum seviyeli magazincisi olarak Türkiye’de en iyi pandemi saçı kimde var o gözle bakmaya başlayacağım.
Ve bir liste yapacağım.
GÜNÜN ŞARKISI 1
‘ESKİTİLMİŞ YAZ’LA HİÇ KULLANILMAMIŞ BİR YAZA
Son zamanlarda en keyifle dinlediğim Türk gruplarından biri “Eskitilmiş Yaz...”
Dün streaming platformlarına yeni şarkıları “Korkuyu Al İçimden” konuldu.
Daha önceleri “Uyursam Geçer mi”, “Geceler Şimdi” ve “Dünya Batıyor” adlı şarkılarını çok sevmiştim.
Bence bu sonuncusu şimdiye kadar yaptıkları en güzel şarkılarından biri...
GÜNÜN ŞARKISI 2
ENRİCO MACİAS’I HÂLÂ SEVENLERE YAZ HEDİYESİ
MESELA bana...
Enrico Macias’ı ilk defa 1963 veya 64’te “Oh Guitare” şarkısı ile dinlemiştim. Hâlâ aynı zevkle dinliyorum.
Dün streaming platformlarına yeni bir şarkısı kondu.
David Hababou ile yaptığı bir düet.
Adı “Ma Vie
Est Ici...”
Şarkının kapağı da çok sıcak...
Tonton bir Enrico Macias olmuş.
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin