Türkiye bu işitme engelli Afgan kızına ne öğretti

“Don’t F...k With Cats...”
“Kedilere Bulaşma: İnternette Katil Avı...”
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Üç bölümlük dizinin girişinde ‘Buradaki kişiler hayal mahsulüdür’ diye bir yazı yok. Dizideki her kare gerçek...
Mekânlar gerçek.
Olaylar gerçek...
Ve en önemlisi...
Yaşanan bütün vahşet gerçek...
Adalet, demokrasi ve insan hakları reformu...
Tabii bu reform aynı zamanda ifade ve haber alma özgürlüklerinin de çerçevesini çizecek...
İşte böyle bir günde ben de size Türkiye’nin “haber coğrafyasını” anlatan bir çalışmadan söz edeceğim.
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Hürriyet İnternet’in eski yöneticisi Emre Kızılkaya dün ilginç bir çalışmanın sonuçlarını açıkladı.
Kızılkaya ve arkadaşları 2 hafta boyunca Türkiye’de yayınlanan 1.1 milyon haberi inceleyip analizini yapmışlar.
Türkiye’de 19 ulusal, 165 ise yerel TV kanalı var...
Devlet kontrolünde ise 13 TV kanalı bulunuyor...
Böyle bir derbiye klasik mantıkla, rasyonel bir değerlendirme yapmak mümkün değil. O yüzden maç boyu gözlemlerimi anarşik biçimde alt alta yazıyorum...
Göreceksiniz ki, bu bir uzman yazısı değil, hepimizin maç sırasında aklımıza gelen düşüncelerden ibaret olacak bu.
BİR KERE DAHA GÖRDÜK DÖRT ÜÇTEN BÜYÜKTÜR
1- Trabzonspor yıllar önce bileğinin hakkıyla kırılmaz denilen ‘Üç Büyük takım’ zincirini en zayıf halkasından kırıp ‘Dört Büyük Kulüp’ karesini, futbolun yeni fotoğrafı olarak kafamıza yerleştirdikten sonra ‘derbilerin’ de anlamı değişti. Ben dahil kimse bir derbi sonucu hakkında önceden rahatlıkla kehanette bulunamadık. Bu maçta öyleydi.
2- Şaşırtmayan, heyecanlandırmayan derbilere alışmıştık. Bu derbi de öyle olacak derken, maçın 67’inci dakikasından sonra beklemediğimiz bir heyecan geldi.
ÖZİL’İ GÖREVDEN ALANIN YENİ BİR HİKAYESİ OLMALIYDI
3- 67’inci dakika önemliydi. Çünkü Fenerbahçe Teknik Direktörü çok az teknik direktörün yapabileceği bir şeyi yaptı. mesut Özil gibi uluslararası bir starı maçtan kulübeye aldı.
4- Böylesine cesur ve kritik kararı alan bir teknik direktörün maçın geri kalanı için yeni bir hikayesi olmalıydı. O hikaye gol olarak geldi.
Yıllarca önünden geçtiğim efsanevi Atlas Sineması yeniden açılıyordu.
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Atlas Sineması’nın açılış tarihi 1948...
Yani benimle aynı yaşta sayılır...
Çok satan kitaplara imza atmış bir yazar...
Başı açık...
Duruşu, tarzı ile kendine özgü...
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Öteki tarafta Ayşe Böhürler...
Gelen haberler şunlardı:
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SABAH HABER 1: Biden yönetiminin CIA’in başına getireceğini açıkladığı William Burns yaptığı açıklamada Çin’i “otoriter düşman” olarak niteledi.
Bu kavramı ilk defa işitiyorum... Demek ki artık dünyanın gündeminde “otoriter düşman” diye yeni bir kavram olacak.
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SABAH HABER 2: İspanya geçmişin acımasız diktatörü Franco’nun son heykelini de indirmiş.
Franco
“FinTech”, “Bitcoin” ve “Blockchain”...
İtiraf edeyim, üçünün de ne olduğunu tam olarak bilemiyorum.
Oysa bunlar giderek günlük hayatımıza şuradan buradan girmeye başladı.
Özellikle de “FinTech...”
Belki inanmayacaksınız, aramızdan 2 milyon insan bu teknoloji üzerinden alışveriş yapıyor. Pandemi sırasında online ödemelerde çok öne çıktı.
Bu ödeme sistemi hayatımızın belki de en önemli kavramlarından birini yavaş yavaş tarihe gömüyor.
Parayı...
Yani bir zamanlar cebimizde en çok gördüğümüz şeyi artık görmüyoruz.
Hem de iki yüksek yerden aldığım izinle...
Biri “devlet başkanı”ndan...
Öteki “patron”dan...
İkisi de bana “Döneklik ve hainlik artık bütün dünyada şerefli bir payedir. Çık göğsünü gere gere halkın arasına gir” dediler.
Dün gece sabaha karşı cep telefonuma Deadline Hollywood haber sitesinden bir haber düştü.
ABD’nin eski başkanı Barack Obama ile ABD’nin en büyük rock şarkıcısı Bruce Springsteen Spotify üzerinden ortak bir podcast’e başladılar
Yani yaptıkları sohbeti şarkı gibi Spotify üzerinden streaming olarak yayınlıyorlar.
Vallahi dinlerken yıkıldım...
Bir kere daha söylüyorum...
Cem Yılmaz pandemi dolayısıyla çekilince, stand-up sahnesi Cübbeli Ahmet Hoca’ya kaldı...
Yani kavuk ona geçti...
Allah için o da acayip bir performans sergiliyor...
Geçen hafta iki gelişme oldu.
Geçen perşembe akşamı NASA Mars’a
Ekinoks, her yıl gündüz ile gecenin eşit olduğu güne verilen isim.
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Yılda iki ekinoks var...
Biri 21 Mart ilkbahar ekinoksu...
Öteki ise 23 Eylül sonbahar ekinoksu...
Sözünü ettiğim cadılar dizisi bir sonbahar ekinoks günü başlıyor.
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1. Ülke olarak başımızda büyük bir sorun patlamak üzere...
Ve bu sorunun adı “Brezilya poposu...”
Ama yavaş yavaş bu deyimin yerini “Kim Kardashian poposu” alıyor.
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Bunun ilk işareti de dün İngiliz Guardian gazetesindeki tam sayfa bir haberle geldi...
Üstelik haberi New York Times gazetesi de duyurdu...
Diyeceğim “Kardashian’ın poposu” deyip dudak bükmeyin, konu ciddi konu.
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En iyi okuduğum şey de bakanlık sitesine konan fotoğraflar...
Bu etkileyici fotoğrafı da dün Savunma Bakanlığı’nın web sitesinde gördüm.
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın makamını ilk defa bu kadar geniş bir kadrajla görüyoruz.
Fotoğrafta bakanın sağında Türk bayrağı, solunda ise NATO bayrağı görünüyor.
Arkada ise bir Atatürk portresi var.
Zaten sitenin sayfası da sol üste bir Atatürk fotoğrafı ile açılıyor.
Bir de “82’nci gibi” olanı...
Bir Türkiye şehri değil, ama bir Türk şehri gibi olmaya doğru hızla gidiyor.
Burası Suriye sınırları içindeki Afrin...
Bilmiyordum, meğer Türkiye bir süre önce bazı yabancı gazetecileri Suriye içinde Türk ordusunun kontrolündeki Afrin’e götürmüş.
Giden gazetecilerden ilk yazı dün New York Times’ta yayınlandı.
Bu şehir hakkında bilmediğimiz bazı şeyleri bu yazıdan öğrendim.
Ve öyle bir yazı ki...
Nereden üzerine düştüyse durup dururken bir anayasa tartışması başlattı...
Allah’tan ne Cumhurbaşkanlığı, ne iktidar partisi ne de Diyanet bu tartışmaya girdi...
Ama baktım bugün muhalif diye bilinen bazı eski liberal yazarlar da “Anayasa’nın değişmez maddelerini tartışamazsak buna demokrasi denmez” demeye başladılar
Ben de diyorum ki:
İyi hadi gelin tartışalım... Tartışalım da neyi tartışacağız...
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Madde 1 diyor ki: Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir...
Bunu mu tartışacağız?
Tabii ki konu, onun için yazdığım şu sözlerdi:
“Seçim gecesi üç-beş saati yönetemeyen bir siyasetçi bir partiyi 360 gün nasıl yönetecek...”
Allah için Muharrem İnce’nin rahmetli Süleyman Demirel’e benzeyen bir tarafı var.
Alınmıyor, kızmıyor, küsmüyor...
Türk siyasetinde artık unutmaya başladığımız güzel bir meziyet bu.
Neyse, hemen söze girdi:
“Seçim gecesi için bana haksızlık ediliyor”
Türkiye’de geçen hafta V.I.P köpekler dönemi açıldı.
Size bu haberin hikâyesini ve perde arkasını yazayım.
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Son yıllarda Türkiye’de en beğendiğim yeni markalardan biri Les Benjamins...
Gümüşhane kökenli bir ailenin çocuğu olan Bünyamin Aydın’ın yarattığı bir giyim markası.
Başlarda “Ottoman Punk” tarzı deniyordu.
Lüks sokak modasının önde gelen isimlerinden biri oldu.
Özellikle fesli James Dean desenleri falan bütün dünyada tutuldu.
- 73 yaşımdayım...
- Bugüne kadar oy verdiğim hiçbir parti iktidara gelemedi.
- Bugün “Türkiye Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi” sitesine girip TC Anayasası yazdığım zaman karşıma çıkan metnin üzerinde şu yazıyor:
“Kanun numarası: 2709
Kabul tarihi: 18/10/1982”...
Güzel isim ama itirazım var.
İngilizce veya başka Hint Avrupa dillerinde telaffuzu sorun yaratabilir.
“Kakabey” olarak söylenir ve bu da yanlış anlamalara yol açar...
Onlar eğlenir biz üzülürüz...
Ama önce size önemli bir haber vereyim.
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Türk “Silikon” dünyasında geçtiğimiz günlerde önemli bir gelişme daha oldu.
Dünyanın önde gelen dijital araştırma kuruluşlarından YouGov, Türkiye’de “Wizsight” adlı online araştırma şirketini satın aldı.
Wizsight 2017 yılında N. Özge Akçizmeci adlı genç bir girişimci tarafından kurulmuş bir startup şirket.
Böylece BluTV’nin yüzde 30 hissesinin bir dünya devi olan Discovery’ye satılmasından sonra ikinci bir Türk startup’ı daha dünya piyasasına girdi.
YouGov ilginç alanlarda online araştırmalar yapan bir şirket.
Türkiye bu işitme engelli Afgan kızına ne öğretti
Bugün size yerel kıyafetleri içinde hapishane demirlerini kıran bu genç kızın hikâyesini anlatacağım.
Bunu çizen kızın adı Sara Barakzay...
Afganistan’ın ilk kadın çizgi romancısı...
Adını ilk defa dün Guardian gazetesinde gördüm.
Ben onun hakkındaki bu haberi okurken, Türkiye’de gazetelerin, internet haber sitelerinin, haber televizyonlarının bir numaralı gündemi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı İnsan Hakları Reform Paketiydi...
İkisinin aynı güne gelmesi benim için çok anlamlı bir sürpriz oldu.
Çünkü bu çizginin Türkiye’ye uzanan bir ucu var.
Nedenini anlatayım.
Sara Barakzay, Afganistan’ın Taliban yönetimi altındaki bölgesinde doğmuş bir kız...
Doğuştan işitme engelli....
Babası konuşmayı öğretmek için çok uğraştığı halde başaramamış.
Ama başardığı başka bir şey var.
Ailesini ve çocuklarını alıp Taliban işgali dışındaki bir bölgeye göç etmiş.
Ve orada kız çocuklarını da okula göndermiş.
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Sara 15 yaşında okulu bitirince önüne hiç beklemediği bir fırsat geliyor.
Türkiye’de bir üniversiteden burs alıyor.
İşte orada Taliban yönetiminde doğmuş bir Afgan kızı için akla bile gelmeyecek bir mesleğe hazırlanıyor.
Çizgi roman...
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Türkiye’de sadece bunu öğrenmiyor.
Ama asıl öğrendiği şey, kadın özgürlüğü ve eşitliği olmuş.
Genç kadın bu sanatı Türkiye’de öğreniyor ve ülkesinin ilk kadın çizgi roman çizeri oluyor.
Ve Guardian gazetesi de dün bu sanatçıyı işte demir parmaklıkları kıran bu kadın çizimi ile tanıtıyor.
Yani aynı zamanda Türk eğitiminin de zaferidir bu...
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İnsan hakları paketinin açıklandığı gün, bu güzel tesadüfü şundan yazdım.
Bu paketin gerçekten ve tavizsiz uygulanması Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına yüz akıyla girmemizi sağlayabilir.
Müslüman bir Afgan kızına verdiğimiz bu hak ve özgürlük eğitimi ve duygusunu bütün kızlarımıza da vermeliyiz....
‘ŞİRİNLER’LE ÖĞRENİLEN TÜRKÇE VE BİR KONUŞMA YETENEĞİ
Sara televizyonda seyrettiği “Smurfs”, yani “Şirinler” dizisi sayesinde önce Türkçeyi öğreniyor. Sonra da konuşma yeteneği kazanıyor. Aynı zamanda İngilizce ve Almancayı da öğrenmiş. Anadolu Ajansı, Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nde, “Film ve Animasyon” eğitimi aldığını yazmıştı....
Ancak üniversiteye sorduğumda kendilerinde bu isimde bir öğrencinin okumadığını söylediler.
Sara İstanbul hayranı imiş. Zaten çizimlerinde Kız Kulesi gibi mekânlar var.
PANDEMİ EĞİTİMİ
MÜZİĞİN İLBER ORTAYLI’SINDAN ŞARKILI TARİH DERSLERİ ALMAYA BAŞLADIM
ÜNİVERSİTEYİ 1969 yılında bitirdim.
Bu hesapla 52 yıl sonra yeniden öğrenciliğe dönüyorum.
Okulumun adı “Neoskola”.
İnternet üzerinden eğitim veren dijital bir okul.
Çok ilginç bir müfredatı var...
Benim aldığım dersin adı: “Şarkılarla Türkiye Tarihi...”
Hocam Murat Meriç...
Gerçek anlamda bir Türkiye’nin müzikli tarihçisi...
Ona müzik tarihinin İlber Ortaylı’sı da diyebilirsiniz.
Türk müzik tarihini Osmanlı ve Cumhuriyet’in marşlarıyla başlatıyor.
Sonra halk ozanları, Almanya’ya göç, Türk popu, Türk rock’ı ile devam ediyor.
Renkli, akıcı, ilginç örneklerle çok öğretici bir ders.
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Yüz yüze eğitime geçemeyen bir 65 plus olarak hocamdan çok memnunum.
Tek eksiklik, görsel ve sessel malzemenin azlığı...
Çünkü anlattığı 45’likleri gösteriyor ama insan onları kısaca dinlemek de istiyor.
Mesela o dönemde “Muhammed Ali’ye övgü” 45’likleri çıkmış. Çok merak ettim.
Şimdilik bu eksikliğimi Spotify’da bulabildiğim örneklerle kapatmaya çalışıyorum.
Bir de bu anlatıma, döneme ait sosyal ve kültürel görüntülerle sosyolojik bir zenginlik de katılabilir.
ONLINE ÖĞRENCİ
TUĞRUL HOCANIN HANGİ DERSLERİNE GİRMELİYİM
NEOSKOLA gerçekten ilginç bir girişim. Öğretim üyesi kadrosu çok zengin ve renkli.
Kendime bir program hazırladım bile...
Murat Meriç’in derslerinden çıkınca, Cem Bozkuş’tan “Baristalık” eğitimi alacağım.
Sonra Engin Ataman’dan “Koçluk, liderlik”, Oğuz Türkkan’dan “viski, yeme içme”, Galip Yorgancıoğlu’ndan “Yöneticilik” dersleri gelecek.
Prof. Asaf Savaş Akat ve Prof. Deniz Ülke Arıboğan’ın derslerine de gireceğim.
Karar veremediğim tek hoca, Upper Cihangir sakini Tuğrul Eryılmaz...
“Gazetecilik” dersleri veriyor...
Programına bakacağım.
Sadece klasik gazetecilikse bana fazla etik ve sıkıcı gelebilir.
Ama “Seviyeli magazin” varsa yoklamayı kaçırmam...
PHOTOSHOP’LANMIŞ BİR DENİZ RENKLENDİRİLMİŞ BİR PARKA
16 Mart günü, Deniz Gezmiş’in Sivas’ta yakalanışının 50’nci yıldönümü olacak.
Geçen hafta Sözcü gazetesinde Emin Özgönül’ün köşesinde okudum.
Deniz Gezmiş’in akrabası Enver Gezmiş, 1971 yılında yakalanıp Ankara’ya getirildiğinde çekilen fotoğrafları renklendirip bugünün teknikleri ile restore ettirip yeniden yayınlamış...
Yani bir anlamda Atatürk’ün eski fotoğraflarına uygulanan teknoloji uygulanmış.
Bu arada o güne ait hiç yayınlanmamış bazı fotoğraflar da ortaya çıkmış.
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O fotoğrafları gazeteci Ergin Konuksever çekmişti.
Konuksever’in söylediğine göre Gezmiş o gün kendisine, “Yakalandığımda Mehmetçik’e silah çekmedim, askere kurşun sıkmam” demiş. Fotoğraflara bakarken 50 yıl sonra tarihin nasıl yazıldığını bir kere daha gördüm.
O gün “Terörist” denilen bir insan bugün photoshop’lanmış, renklendirilmiş fotoğrafları ile efsaneleşiyor ve tarihe
neredeyse bir kahraman olarak geçiyor.
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Bu arada üzerindeki yeşil parkayı Bedri Baykam’ın geçtiğimiz yıllarda İstanbul Piramid Galerisi’nde düzenlediği 68 Mayısı sergisinde görmüştüm.
Parka avukat Halit Çelenk’in kızının evindeymiş.
Sergi için özel izinle alınıp getirilmiş ve sonra tekrar Ankara’ya dönmüş.
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Diyeceğim o parka bile bugün artık Türk yakın siyasi tarihinin bir “kutsal emaneti” gibi görülüyor.
BEDRİ VE ‘D3’ EKİBİNE KÜÇÜK BİR ‘2D’ SORUSU
BEDRİ Baykam yerinde duramayan bir sanatçı...
Dün de bazı eski CHP’lilerle birlikte bir “3D”, pardon “D3 Hareketi Manifestosu” yayınladılar.
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Kadroya baktım....
CHP’de son yıllarda kenarda kalmış eski tüfekler...
Bir tek “Deniz Baykal’ın kızını genel başkan yapmak” isteyen siyaset dehası ekipten kimse yok.
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Programın 2 ana hedefi var:
BİR: Partinin genel başkanı ve bütün yöneticileri bütün üyeler tarafından seçilmeli.
İKİ: İki defa seçim kaybeden genel başkan çekilmeli...
Ben de eski tüfek “3D’cilere”, basit bir “2D” soru sorayım.
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Arkadaşlar günümüz demokrasilerinde hangisi daha acil ve önemlidir?
İki defa kaybetmek mi?
Yoksa iki defadan fazla seçilmek mi...
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Bir düşünün... Amerika’da bir başkan neden iki defadan fazla seçilemiyor?
Yani başkanlık niye 8 yılla sınırlı...
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P.C: Bedri kardeşim bu arada, CHP meselesine birkaç gün ara verip şu Fenerbahçe’ye bir 3D çözüm bulsan...
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Eyüp Serbest
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin