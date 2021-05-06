Soyağacını on bir rakamı ile anlatan bir yıldız doğuyor

Seviyeli magazinin ağırlık merkezi de Bodrum’a kaydı. Bölgenin yeni nesil magazincisi Tuğrul Eryılmaz’ın T24’te her cuma günü merakla beklenen Upper Cihangir fısıltıları köşesi de geçen hafta pek tatsızdı.
Bütün bir sayfadan aklımızda kalan tek konu Sırrı Süreyya Önder’in dede olmasıydı.
Demek ki koskoca Upper Cihangir artık, müzik denince aklına sadece The Rolling Stones gelen tonton dedelere ve eski tüfek Mülkiyelilere kaldı.
Böylece magazin meydanı, “Memleketin bunca meselesi varken ısrarla seviyeli seviyesiz her magazine dalan” bendenize kaldı.
Bugünden itibaren 17 Mayıs gününe kadar “Lockdown 2021 Özel” sayfalarıyla karşınızdayım.
*
Yani “
Tahran’ı darmadağın edip oradan Washington ve Tel Aviv’e sıçrayan bu “yeni nesil patlayıcı”, 24 Nisan günü esrarengiz bir ‘Narafig’in, Londra’daki Iran International adlı haber sitesi ve televizyon kanalına bir yoldan ulaşması ile başladı.
Esrarengiz Narafig’in elinde İran’ı darmadağın edecek bir ses kaydı vardı...
Tahran’da kapalı kapılar ardında yapılmış 3 saatlik bir görüşmenin kaydıydı bu.
Şimdi dönelim 24 Nisan gününe...
Türkiye o gün ABD Başkanı Biden’ın sözde soykırım konuşmasına kilitlenmişken, aynı saatlerde Iran International’a ulaşan kişi veya kişiler onlara bu üç saatlik kaydın bazı bölümlerini getirmişti...
Sitenin Londra’daki yöneticileri “ellerindeki malın” ne olduğunu anında anladılar.
Kayıt adeta Tahran’ı uçuracak yepyeni nesil bir patlayıcı gibiydi.
Bu kaydın açıklanması, İran’da bir süredir yaşanan
Biraz da bencilce bakıyorsa...
Yani benim gibiyse, kesinlikle benim hissettiğimi hisseder...
İngiltere’nin eski Başbakanı Tony Blair epeydir ortada görünmüyordu.
Pandemi başından beri ilk fotoğrafını dün İsmet Berkan’ın “10 Haber” sitesinde gördüm.
Geçen hafta İskoçya’nın bağımsızlığı ile ilgili bir televizyon programına çıkmış...
Tabii herkes programda söylediklerini değil, bu halini konuşmaya başladı. Başbakan saçlarını uzatmış... Bayağı uzatmış.
Boyamadığı için de uzun saçları ile folk şarkıcısı
Yaptığı şahane televizyon şovları ile popülist liderlerin komik hallerini hicveden Hasan Minhaj, bir programında Hindistan’daki seçimleri anlatırken, şu anki başbakan Modi’nin “dua etmek ve meditasyon yapmak üzere bir mağaraya çekilmesini” anlatmıştı.
*
Ancak orada öğrenmiştim ki, Tanrı ve kendisiyle baş başa kalmak için kapandığı bu mağarada 4 kamera görüntülerini kaydediyordu.
Ancak Hasan Minhaj, Modi’nin yüzündeki sahte ifadeleri gösteren görüntüleri yayınlarken hepimizi kahkahalara boğan bir ayrıntıya dikkatimizi çekmişti.
Güya meditasyon yapmak ve dua etmek için inzivaya çekilen Modi’yi 4 kamera görüntülüyormuş...
Amaç?
Bunları seçim kampanyasında
Birleşmiş Milletler’in herkese açık bir platformundan geldi...
Şimdi dikkatle okuyun lütfen...
*
22 Mart 2021 günü...
Yani bundan 38 gün önce BM Genel Sekreteri’ne bir mektup sunuldu...
Mektubun altında şu imza vardı:
Alya Ahmed Saif Al-Thani...
*
Ben de bu özel gün dolayısıyla size Türkiye’de okumuş ve mezun olmuş, lisansüstü eğitimli ilk rehber köpeği “Kara”yı tanıtayım...
“Kara” 21 Mayıs 2015 günü doğdu.
Safkan dişi bir Labrador.
Lisans eğitimini Ankara’da Birleşik Krallık Büyükelçiliği görevlileri gözetiminde tamamladı.
Ama eğitimi orada bitmedi. Bir de yüksek lisans eğitimi var.
Onu da İngiltere’de yaptı.
Yüksek lisans hocası, uluslararası rehber köpek eğitmeni
Dincisi, milliyetçisi, ulusalcısı ayakta...
“NATO’dan çıkalım” diye bağıran...
“İncirlik’i kapatalım” diye haykıran...
ABD ile bütün ilişkilerimizi keselim diyen...
Öyle bir gürültü var ki...
Ülkenin en makul insanları bile bazı çok önemli şeyleri göremiyor, duyamıyor...
Oysa 24 Nisan günü sadece o kelime yoktu... Çok önemli şeyler de oldu.
- “Deputat”, Rusça kökenli bir kelime, “milletvekili” anlamına geliyor.
- “Biyarbırçi”, Azericede “Utanç verici” demek...
- “Görüntü” ise aynen “görüntü...”
*
Dün sabahtan beri Bakü’den gelen bu videoya gülüyorum ve güldüğüm için de kendime kızıyorum.
Dün T24’te gördüm. Azerbaycan’da günün konusuymuş ve televizyonlarda işte bu başlıkla verilmiş. Eski milletvekili Hüseyinbala Biralamov, ki kendisi 75 yaşında....
Japonya’da yapılmış video...
Kim yapmış, sözleri nedir hiç bilmiyorum.
Ama içinde bir kelime var ki....
Beni çok etkiledi.
*
Video önce İzmir’i tanıtarak başlıyor.
Arkasından İzmir’de işgalci Yunan ordusuna karşı başlatılan milli mücadele çok güzel çizimlerle anlatılıyor.
Yukarıdaki babamız biz köşe yazarı milletini yaratırken, bazı unvanları çok cömertçe bağışlamıştır...
Mesela “siyasi köşe yazarı...”
Tanrı babamızın eli cömerttir... Her isteyene vermiştir bu unvanı...
Onlara bir de “Ağır ol da molla desinler” duygusunu vermiştir aynı cömertlikle...
Bir de kibir ve egoyu...
İşte böyle çıkmıştır piyasaya saçılmış binlerce siyaset köşe yazarı...
*
Özal’ı müthiş övücü bir manşet ve sayfayla andı.
Ben de Sözcü yazıişlerini ve bu sayfayı hazırlayan arkadaşımız Emin Özgönül’ü alkışlayan bir yazı yazdım.
*
Ama o ne...
Bütün hayatı boyunca maddi manevi geçimini Özal ve herkese hakaretle sağlayan Emin Çölaşan, gazetesine bir şey diyemeyince hıncını yine benden çıkardı...
Üstelik yine bir sürü yalan dolanla...
Neymiş ben ona Turgut Özal’la ilgili kitabını okudum çok beğendim demişim.
İsrail aşılamasını tamamlamış, bütün yasakları kaldırmış ve halkı da plajlara hücum etmişti.
Yeni Zelanda ve Avustralya arasında serbest seyahat başlamıştı.
Dünyada COVID olayını en ağır geçiren ülkelerden Amerika’da Biden politikası sonuçlarını vermeye başlamıştı.
16 yaş üzeri isteyen her Amerikan vatandaşına aşı uygulanabiliyordu.
330 milyonluk ABD’de yeni vaka sayısı 67 bindi.
Haziran ayı ortası itibarıyla nüfusunun yüzde 70’ini aşılamış olacağını açıklamıştı.
80 milyon nüfuslu Türkiye’de ise yeni vaka sayısı 55 bindi...
Bu bir deprem... Futbolun 8.1 şiddetindeki depremi. Hiç kuşkunuz olmasın, arkasından tsunami de gelecek... Gelecek ve bu bütün derme çatma ‘Milli ve yerli futbol düzeni’ bu tsunaminin altında kalacak.
TÜRKiYE LiGi’NiN VASATLIĞI ALMAN LiGi’NiN RUHSUZLUĞU
· 12 Avrupa takımının pazar günü “Biz artık Avrupa’da bir ‘Ultra Süper Lig’ kuruyoruz” açıklaması tam bir depremdir. Ve yıllardır “Geliyorum” diyen bir deprem bu...
· Alman liglerinin tatsızlığı, tuzsuzluğu, ruhsuzluğu.
· İtalya’nın futbol oynadığı sahaları bile yenilemede nal toplaması.
· Fransa’nın Arap sermayesi sayesinde çok
geç Avrupa futboluna dönmesi.
· Oligarklarını bile İngiltere’ye kaptıran koskoca Rusya’nın doğru dürüst bir futbol takımı çıkaramaması, sonunda bütün Avrupa seyircisini Premier Lig ve La Liga hastası yaptı. Onlar da bu vasatlıkta debelenirken sonunda bu kararı aldılar.
Dün, yani 19 Nisan, Fransız yazar ve düşünürü Jean-Paul Sartre’ın cenazesinin kaldırıldığı günün yıldönümüydü.
Sartre 15 Nisan günü ölmüştü...
Öyleyse niye onu 19 Nisan günü hatırlıyoruz...
*
Cevabı çok basit...
Çünkü onu Montparnasse Mezarlığı’na uğurlayan öylesine büyük bir kalabalık vardı ki...
Fransa, onu, siyasette en büyük muhalifi olan cumhurbaşkanı De Gaulle’ün söylediği şu sözle hatırladı:
“Sartre Fransa’dır...”
1- Kanal D’nin başarılı bir başlangıç yapan dizisi “Camdaki Kız” meğer tam anlamıyla bir Upper (Yukarı) Cihangir dizisiymiş.
*
Nereden mi çıkardım?
Bir kere dizinin bazı sahneleri Cihangir Caddesi’ndeki köşkte çekilmiş.
Bugün Turgut Özal’ın ölümünün 28’inci yıldönümü...
Sabah büyük bir sürprizle uyandım.
Bir gazete harika bir Özal’ı anma sayfası hazırlamış.
*
Tepedeki manşeti şöyle:
“Reformist Tonton...”
Üst spotları şöyle:
- “Hayata veda etmesinin üzerinden 28 yıl geçti ancak yaptıkları hafızalardan hiç silinmedi.”
Sabah Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın “Hiç Oldum” şarkısı için yaptığı klibin haberi ile uyandım.
İkincisi ise aynı sabahın akşamı Ahmet Altan’ın serbest bırakılmasıydı.
*
Hayatım boyunca devlette görev yapan insanların müzikle, sanatla, sporla ilgilenmelerini çok sevdim...
Çünkü tanıdığım siyasetçilerin çok büyük bölümünün siyaset dışında hiçbir uğraşısı yoktu...
Şuna inanıyorum...
Bir insan sanatla, müzikle, sinemayla ilgilendiği zaman bu onun vicdanına, adalet duygusuna ve üslubuna da yansıyor...
Nitekim
Ekonomi tarihimizde ilk defa bir şahsın Bitcoin hesabına haciz kondu...
Bunun anlamı şu...
Artık hepimizin hayatında “Bitcoin” denilen bir para var...
Aslında bu para cebimizde...
Tek farkı ceket cebinde değil cep telefonumuzda olması...
Üç yıla yakın bir süredir bir insan arıyorum...
Bana çok basit biçimde “Bitcoin nedir” anlatsın...
Soyağacını on bir rakamı ile anlatan bir yıldız doğuyor
Bu harika fotoğraflar InStyle dergisinin son sayısında yayınlandı.
Fotoğrafları Erman İştahlı çekmiş.
Eylül Solakoğlu da mülakat yapmış.
Kimdir bu fotoğraftaki genç erkek çoğumuz biliyoruz.
Kanal D’nin bu yıla damgasını vuran “Sadakatsiz” dizisinde Selçuk rolünde izlediğimiz Taro Emir...
Veya Tarık Emir Tekin... Veya Taro Emir Tekin...
InStyle dergisi 2 yıl önce onun için “Bu çocuğa dikkat” diye bir yazı yayınlamış.
Haklılarmış, iki yıl sonra bu dizide parladı...
Yalnız ve öfkeli bir genci oynuyor filmde...
Arıza bir karakter yani...
Ama dizi ilerledikçe onun derinine iniyorsunuz ve oradaki travmayı görüyorsunuz.
*
Dizinin başından beri gözüm üzerinde...
Tahminim bu genç adamı yakın bir sürede Türkiye’nin Mickey Rourke ile Sean Penn arası bir karakteri olarak görebiliriz.
Eminim bundan sonraki rolü başrol olacak...
Peki kim bu adam?
ANKA KUŞU VE YAĞMUR BULUTU DÖVMELERİ NEYİ TEMSİL EDİYOR
Kim olduğunu kolundaki dövmelerle anlatıyor.
“Dövmelerim yolculuğumdaki değişimleri temsil ediyor” diyor.
Mesela en sevdiği “11” dövmesi...
Bu, onun uğurlu rakamıymış ama anlamı da anne ve babasından geliyormuş.
11 annesinin doğum günü...
Annesi Şevval Sam...
“11” aynı zamanda babasının forma numarası...
Babası Beşiktaş’ın eski futbolcusu ve yeni futbol yorumcusu Metin Tekin...
Dövme olarak bir de Londra’daki arkadaşı Michael’ın adı var.
Arkadaşlarına bağlılığını temsil ediyor.
Bir de “Anka kuşu” ve “ağaç köklerinden çıkan yağmur bulutu” dövmeleri...
“Farkındalık eşiklerini ve özgürleştiği anları” temsil ediyormuş.
*
Londra’da oyunculuk eğitimi almış.
Ayrıca fotoğrafçılık, sanat tarihi, caz tarihi ve sosyoloji dersleri almış.
Kendisini şu cümlelerle anlatıyor:
“Ben kendi parmak izimi bulmak isteyen bir adamım hayatta...”
“Bir aktör kendi bedeninde ne kadar saklanabilirse o kadar başarılı geliyor bana...”
“İnsan formsuz (şekilsiz veya çok biçimli) olmalı...”
*
Taro Emir, Türkiye’de oyunculuğun artık sıradan magazin anlayışını aşan bir sosyolojiye sahip olduğunu göstermiyor mu...
DAĞINIK KRUVAZENİN DAYANILMAZ ESTETİĞİ
TARO Emir’in fotoğraflarında giydiği açık renk kruvaze takımı çok sevdim.
Bu tür sallapati kruvazeleri çok estetik buluyorum.
Kimin tasarımı olduğunu merak ettim. Dergide styling’i Ece Şişik’in yaptığı yazılmış.
Ama giydiği elbiseleri kendisi ve Royal Wiseman tasarlıyormuş.
Dikimini ise Musa Çakmak yapıyormuş.
GÜRBÜZ’ÜN BU PAYLAŞIMI BANA ECEVİT’İ HATIRLATTI
“KAPANMA günleri özel” sayfamız bugün biraz farklı... Konumuz “muhbir vatandaş...”
Sayfada gördüğünüz bu illüstrasyon önceki gün Instagram’da paylaşıldı.
1980’li yıllarda Hürriyet’in başlattığı “Uluslararası Karikatür Yarışması”nın jüri üyeliğini yaptığı yıllarda tanıdığım ve o zamandan beri büyük bir ilgiyle izlediğim Gürbüz Doğan Ekşioğlu çizip paylaşmıştı.
Gürbüz uluslararası çapta bir çizerdir.
Bazı kedi çizimleri Amerika’nın en ünlü dergilerinden New Yorker’da iki defa kapak oldu. Gürbüz bu paylaşımı yaptığı sırada Türkiye, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için başlatıldığı yazılan bir soruşturmayı konuşuyordu.
İddiaya göre İmamoğlu, Fatih Sultan Mehmed’in türbesine böyle elleri arkada girerek “saygısızlık” yapmıştı.
*
Sabah bu haberi okuduğumda “Olmaz öyle şey” deyip üzerinde durmadım.
Konuştuğum bazı AKP’liler de benimle aynı görüşteydi. Ama sonradan işin aslı anlaşıldı.
Meğer CİMER’e (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) böyle bir ihbar gelmiş ve onlar da bunu savcılığa iletmişler. Savcılık da İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni istemiş.
*
Bakanlık izin verecek mi bilmiyorum...
Ancak bu haberi okuduktan ve Gürbüz’ün bu konudaki çizimini de gördükten sonra aklıma eski başbakan rahmetli Bülent Ecevit geldi. Ecevit başbakanlığı sırasında bütün devlete bir genelge yayınlayıp şunu bildirmişti:
“Bundan böyle imzasız ihbarlar dikkate alınmayacak...”
Çok haklıydı ve ben de onu kuvvetli şekilde destekleyen bir yazı yazmıştım.
Nedenini de ikinci yazıda anlatayım.
DİKKAT O ‘İMZASIZ MUHBİR’ SANDIĞINIZ KİŞİ OLMAYABİLİR
1960 darbesinden bu güne Türkiye tarihini izliyorum.
Türkiye bu “ihbarcılıktan” çok çekti...
Bu furya 27 Mayıs darbesinden sonra başladı.
Komşular komşuları ihbar etti...
Sonra 12 Mart ara rejimi, 12 Eylül, 28 Şubat, Ergenekon davaları ve 15 Temmuz darbesinden sonra büyük bir ihbar furyası yaşandı.
Ve bu mekanizma çok istismar edildi.
Yüz binlerce insanın hayatı asılsız iftiralarla kaydırıldı.
Neticede bu ihbar furyalarının faturası da hep iktidarlara çıktı.
*
Ecevit haklıydı.
Çünkü özel kan davasını, şahsi menfaatini iftiraya çevirip bunu ihbar haline getirmenin de bir bedeli olmalı...
Onun için de önce ihbar eden kişinin gerçek olup olmadığı araştırılmalı.
İmzasız ihbarlar ve böyle elleri arkadan bağlama gibi ihbarlar da dikkate alınmamalı...
*
Halk bu gibi zorlamaları pek hoş karşılamıyor.
İstanbul belediye seçimlerinde bir ilçe belediye başkanının İmamoğlu için ortaya attığı “Yunan” suçlamasının nasıl karşılandığı ortada...
Bir iletişim faciasıydı ve ters tepti...
O yüzden “muhbir vatandaşa” dikkat etmekte yarar var...
Bazen kendinizden yana sandığınız bir “muhbir vatandaş” çok başka biri çıkabilir.
Bu yedi ülkeye itirazım var
EK LİSTEDE NİYE TÜRKİYE DE YOK
DÜN canımı çok sıkan bir haber okudum. ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya...
Bu 7 ülkenin dışişleri bakanları bu hafta Londra’da bir araya geliyor ve önümüzdeki 10 yıl boyunca dünya açısından çok önemli bir toplantı yapacaklar.
*
Bu ülkeler kendilerine “7’LER” adını taktılar. “7’LER” grubu dünyanın büyük sanayi güçleri arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla kuruldu.
Bu grup şimdiye kadar “Enerji sorunu”, “Küresel yoksulluk” ve “Finansal kriz” gibi konularda toplanıyordu. Ancak bu hafta Londra’da çok başka bir konuyu konuşmak üzere bir araya geliyorlar.
“Demokratik değerleri savunmak ve açık toplum...”
Daha açıkçası şöyle tarif ediliyor:
“Demokrasi ile Çin ve Rusya gibi otoriter rejimler arasındaki rekabet nasıl koordine edilecek...”
*
Ancak bu buluşmanın bizim açımızdan çok düşündürücü bir tarafı var...
Bu defaki toplantıya “7’LER” grubuna dahil olmayan 4 ülke daha davet edilmiş.
Hindistan, Güney Kore, Avustralya, Güney Afrika... Bu 4 ülkeyi kim belirledi merak ettim ama öğrenemedim.
Çünkü bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bu ek listeye çok tepki duydum ve itirazım var. Bu ek davetliler arasında niye Türkiye yok...
‘DÜNYA 5’TEN, DEMOKRASİ 7’DEN BÜYÜKTÜR’ DİYELİM
HEPİMİZ biliyoruz, 7’ler grubuna dahil ülkelerin çoğu “Türkiye’de otoriter bir rejim var” diye düşünüyor...
İyi, tamam da Hindistan’daki Modi rejimi Türkiye’den daha mı az otoriter?
Güney Afrika derseniz, daha geçen hafta ABD’nin yeni Dışişleri Bakanı Blinken’ın Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde “otoriter” olarak saydığı ve en ağır özgürlük ihlallerinin bulunduğunu söylediği 7 ülkeden biriydi...
Önümüzdeki 10 yıl galiba “demokrasi ile yönetilen” ülkelerle “otoriter rejimler” arasında bir mücadeleyle geçecek.
Türkiye bu “yeni soğuk savaşta” nerede yer alacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler’de haklı olarak yıllarca “Dünya 5’ten büyüktür” tezini savundu. Şimdi de “Demokrasi 7’den büyüktür” cümlesini buna eklemesi çok güzel olmaz mı...