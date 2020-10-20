Son yazlıkçı da gitti bütün patiler yasta

Aslında olay öyle çok büyük bir şey değil...
Ama benim gözümde büyük bir sosyolojik anlamı var.
Olay şu...
Güney Kore’nin en büyük eğlence şirketi Big Hit Entertainment halka açılıyor...
Yaklaşık 4 milyar dolarlık bir değer bekleniyordu...
Yani bugünün eğlence dünyasında öyle çok büyük bir volüm değil...
Ancak dün bu açılışta çok önemli bir gelişme oldu.
Türkiye, İkinci Dünya Savaşı’na girmemiş olsa da muhtemel bir hava saldırısına karşı geceleri şehirleri karartılmıştı.
Sonra bizim nesil de tanıdı karartma gecelerini...
Yunanistan’la ne zaman savaş ihtimali çıksa, okul kitaplarını kaplamak için kullandığımız mavi kaplama kâğıtları, bu defa Yunan uçakları görmesin diye pencerelerimize yapıştırılırdı.
Sonra 60’lar, 70’ler, 80’ler geldi... Ülkenin karanlık dönemlerini yaşadık.
Bu defa “karartma günleri” lafını öğrendik...
Hani Funda Arar’ın şarkısında söylediği gibi...
“Bir zindanda koy ver beni
Tabii ki var...
Ama yazmam...
Sadece benim mi, herkesin var.
Bir insan için kolayca “Ha o mu? Ruh hastasıdır” dediğimiz kaç kişi var...
Peki biz Türkler, Kürtler, Araplar, Lazlar, bu ülkede yaşayanlar...
“Ruh hastalıkları”
Bu süre içinde RTÜK’e başvuru yapmazsa Türkiye’de Spotify’a ulaşım engellenecekti.
*
Bu yazıyı okuduğunuz sırada bunun 24 saati geçmiş olacaktı...
Bir gelişme olmasaydı Türkiye, dünyada Spotify’ı engelleyen ilk ülke olacaktı...
Tabii Kuzey Kore gibi ülkeleri saymıyorum.
Neyse ki 72 saat dolmadan bir gelişme oldu. Hükümete yakın kaynaklarda Spotify’ın başvuracağı iddia edildi.
Şu yazıyı yazdığım saatte anlaşma oldu mu olmadı mı kesin bilmiyorum.
Türk cazının ilk başörtülü piyanisti...
Ama bakın geçen hafta, İstanbul Caz Festivali genç caz kategorisinde finalist seçilince başına neler geldi.
Kendine tarih profesörü diyen biri çıktı....
Adı da Ebubekir Sofuoğlu...
Sakarya Üniversitesi’nde hocaymış...
Arkadaş muhafazakâr ya...
Başörtülü kız caz mı çalar...
Hemen belirteyim, konuştuğum insanlar olaya ideolojik gözle bakan kimseler değildi.
Bunu bakana söylediğimde şu cevabı aldım:
“Keşke ideolojik bakanlara da sorsaydın...”
*
Bu sözlerine şaşırmadım. Çünkü Hürriyet’in Ankara’daki sağlık muhabiri Meltem Özgenç’ten şunu öğrendim.
Sağlık Bakanı, basın toplantılarında akreditasyon uygulamıyormuş.
Yani iktidar yanlısı veya muhalif bir yayın kuruluşu olsun, isteyen her gazeteci katılıp üstelik soru da sorabiliyormuş.
Ben de gitmeden önce konuştuğum insanların en merak ettikleri sorulardan biriyle başladım.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca...
COVID’le mücadelenin başkomutanı...
Nihayet geçen cuma onunla tanıştım.
Adana’ya gidiyordu, beni de davet etti.
*
Ben bakanla bu sohbeti yaparken, New York Times gazetesi çok güzel bir gazetecilikle COVID virüsünün insan hücrelerine nasıl saldırdığını anlattı.
Size onu da, yani ortak düşmanımızı da en basit cümlelerle tanıtacağım.
Tabii ki bakana da bu ortak düşmana karşı aşıyla mücadeleye ne zaman başlayacağımızı yine en basit sorularla soracağım.
Ankara Tuzluçayır’da hırsızın biri güvenlik kamerasını çalmış.
*
En komiği haberin fotoğrafıydı.
Hırsız, güvenlik kamerasını çalarken yüzünde en küçük bir endişe yoktu.
Üstelik ağzına bir de COVID maskesi takmıştı.
Kurallara uyan bir arkadaş yani...
Herhalde kamerayı çalınca, kendisiyle ilgili görüntüleri de alıp götürdüğünü sanıyordu.
Şapka aynı şapka, yanak ve dudaklar aynı yanak ve dudak...
Önce bu görüntünün nereden geldiğini anlatayım...
Torunum Sinan Ali, doğduğundan beri birçok çocuğun geçtiği evrelerden geçti.
Önce sempatik dinozor Barney... Sonra köpekbalıkları... Sonra Batman... Sonra Sünger Bob... Sonra bir ara Bruce Lee ve tabii ki bugün Marvel ve DC Comics süper kahramanları...
*
İşte bu aile geleneğinin başladığı günden beri nedense sabahları
Biri Kudüs’ten...
Öteki Riyad’dan...
Eminim bana ulaşan bu bilgiler ve bu fotoğraf şu an MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın önünde de bulunuyordur.
KUDÜS’TEN GELEN İSTİHBARAT: Önce Kudüs’ten gelen çok önemli bilgiyle başlayayım...
Konuşan kişi Majdi Khaldi...
Kudüs’ün tanınmış ailelerinden birinin mensubu...
Ancak 2006 yılından bu yana Filistin Devlet Başkanı
Ondan bir akşam önce, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy bir grup medya yöneticisi ve yazarı kulenin en üst katında bir yemeğe davet etti...
Davetli listesine baktım.
İktidar-muhalefet ayrımı yapılmamıştı.
Kimler vardı: Mesela davetliler arasında Sözcü gazetesinin genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz, yazarı Deniz Zeyrek, gazetenin ve sahibi Burak Akbay’ın avukatı İsmail Yılmaz...
Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, sabah haberleri sunucusu İsmail Küçükkaya da vardı.
*
Kimler yoktu: Buna karşılık Karar, Aydınlık, Birgün gibi gazetelerden, Halk TV ve Tele 1 gibi kanallardan kimse göremedim.
*
Aslında savaş gazetenin açık sayfaları üzerinde...
Ama sayfalara yansımayan bir bölümü var ki onu da ben anlatayım.
*
Savaş 18 Eylül günü eski bir büyükelçi ve çok beğendiğim bir edebiyat denemecisi olan Oğuz Demiralp’in Cumhuriyet Kitap Eki’nde yayınlanan bir yazısıyla başladı.
Yazısı, kendi payıma resim sanatı konusunda Türkiye’nin en iyi denemecisi olarak gördüğüm Mehmet Ergüven’in kitapları üzerineydi. Ancak savaş Mehmet Ergüven yüzünden değil, yazının girişinde ve ileride bir yerde kullanılan kavram yüzünden patladı.
Fotoğraf çekmek ve konuşmayı yapmak için de beni İstanbul’un At Pazarı semtine götürdü.
At Pazarı Fatih’te bir yer...
Osmanlı döneminde at satılan yermiş. Bugün “Muhafazakârların Cihangir’i” olarak tanınıyor.
*
Memleketin bunca sorunu varken bakın nelerle uğraşıyor.
Neyse ki şu fani dünyada yalnız değilmişim.
COVID-19 belasıyla mücadele eden İtalyan hükümeti de böyle bir günde bakın neyle uğraşmaya karar vermiş.
Michelangelo’nun ünlü Davut heykelinin bire bir ölçüde 3D replikası yapılacakmış.
Bence buraya kadar pek ilginç hiçbir bir şey yok.
Davut heykelinin bugüne kadar yüzlerce replikası yapıldı.
Las Vegas’ta Caesars Palace Oteli’nde bile bire bir replikası var.
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Pompeo’nun Yunanistan’a yaptığı resmi ziyaretin perde arkasını çok güzel anlattı.
Böyle bir yazının çalıştığım Hürriyet gazetesinde çıkmasından dolayı da gurur duydum.
*
Yazı büyük ölçüde bu fotoğrafta gördüğünüz Girit’in Hanya bölgesinde çekilmiş fotoğraf üzerine kurulu.
Yer Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in baba evi.
Sedat mönüde neler var onu bile yazmış.
Çok tanıdık bir mönü.
Instagram’da Fenerbahçe’nin, Galatasaray’dan 3.4 milyon daha az takipçisi var.
Eğer “takipçi” sayısı “taraftar” sayısını yansıtıyorsa yıllardır “Türkiye’de en çok taraftarı olan kulüp Fenerbahçe’dir” inancım yerle bir olacak demektir.
Ancak iki kulübün takipçi profillerini ve davranışlarını çok dikkatle izlediğimde tuhaf bir durumla karşılaştım.
Sekiz yaşımdan beri iyi bir Fenerbahçeliyim ama önyargılı bir Fenerbahçeli olmamaya çalıştım.
O nedenle kulüplerin takipçi profillerini ve davranış biçimlerini vereceğim, yorumu sosyal medya analizcilerine bırakacağım.
GALATASARAY
“Kim Kardashian’ın kameralara göstermeye alışık olduğu büyük bir kaynağı var, yine aynı kaynağı mı referans aldı acaba...”
Deniz Çakır da ana haber bülteni sunan bir insan için bu ifadenin güzel olmadığını söyleyip üslubunu eleştirdi.
*
Aslında iki kadın tartışıyor ve konu “cinsiyetçilik”.
Pek araya girmem böyle konularda ama burada ince bir nokta var.
Onu Ece Üner’le paylaşmak isterim.
Evet
Hürriyet’in hem Ankara hem de Moskova temsilcisiydim.
*
Birinci olay: Sovyetler Birliği döneminde 26 Ermeni’nin öldürülmesinden sonra bütün dünyaya kapatılan Sumgait şehrine girmesine izin verilen ilk iki gazeteci rahmetli Mehmet Ali Birand ve bendim...
Sumgait olayları hâlâ karanlıktır.
*
İkinci olayı 1989’da yaşadım. Yanımda Sovyet Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili ile birlikte Bakü’deydim.
Orada Azeri Yazarlar Birliği’nin düzenlediği bir basın toplantısındaydım.
Bir ara gözüm yan tarafta sessizce izleyen zayıf sakallı bir adama takıldı.
Son yazlıkçı da gitti bütün patiler yasta
Pazar akşamüzeri İstanbul dışındaydım...
Tansu aradı.
Andre’yle konuşmuş...
“Bekir pek iyi değilmiş” dedi...
Artık böyle cümleleri sık sık işittiğimiz bir yaştayız...
Veda zamanı geldiğini hatırlatır sık sık bizim neslimize...
Tansu, Bekir’le de konuşmuş...
Sık sık konuşurlar...
Yıllardan beri konuşurlar...
Muhabbete dönmüş çok meseleleri vardır...
Sanmayın ki sadece siyaset...
İnsan sevgisi vardır... Tabiat sevgisi, hayvan sevgisi...
Tabii ki yurt sevgisi... Vatan tutkusu... Tabii ki Cumhuriyet...
*
Gece ölüm haberini, benden de eski bir ‘Hürriyetçi’, Ertuğ Karakullukçu verdi...
Küçücük bir cümleydi...
“Bekir’i kaybettik...”
*
Hürriyet’in belki de en eski geleneğidir...
Ölüm bizleri birleştirir...
Birimiz gitti mi, ilahi bir ses gelir, hepimizin duyu telleri birer telgraf direğine dönüşür, posta güvercinleri haline geliriz...
*
Sonra oradan buradan hep aynı, o eski yazı gelmeye başladı...
Bekir’in sonbahar yazısı...
Hani şu...
“Komşunun radyosunda, her sene bu mevsimde durmadan çalan yine o hüzzam şarkı var...
Böyle mi esecekti bu mevsimde bu rüzgâr
Bütün kuşlar vefasız, mevsim artık sonbahar” diye başlayıp...
“Ayrılık mevsimidir bu aylar...
Yazlıkçılar döndüler
Kırlangıçlar Nil Deltası’na gitti...
Bu aylarda renk çiçekten ayrılır...
Güneş kumdan...” diye devam eden o yazısı....
*
Çünkü hepimiz çok etkilenmişizdir o yazıdan...
Çünkü, o sonbahar yazılarıdır bize, giden arabaların arkasından ağlayan terk edilmiş köpekleri hatırlatan...
Onun bu sonbahar yazıları sayesinde öğrenmişizdir, sonbahar kedilerinin yalnızlığını...
O yazılardan öğrenmiş ve utanmışızdır bu hoyratlıktan...
Onun bu yazıları açtırmıştı bize Türkiye’nin ilk hayvan sayfasını...
Onun köpeği Pako’nun adını işte o yazılar yüzünden vermiştik o sayfaya...
Anadolu’yu bir ucundan ötekine bağlayan muazzam bir hayvan sevgisi o hüzünlü sonbahar yazıları sayesinde bayraklaşmıştır bu ülkede...
Siyasetin paramparça ettiği bu ülkeyi o sonbahar yazıları yeniden bir millet haline getirmiştir.
*
Ölüm haberi gelince aklıma bir de yıllar öncesinin bir günü gelmişti...
Omzunda papağanı Cabbar ile poz veren bir Cumhurbaşkanı’nı hatırlamıştım...
Rahmetli Turgut Özal’ı...
Kendisi hakkında ağır yazılar yazan bazı yazarların isimlerini saymıştı tek tek o gün bana...
Çok kızıyordu onlara...
Kendisine çok haksızlık edildiğini düşünüyordu...
*
Bir tek Bekir’i ayırmıştı o muhalif yazarlardan...
“Ona kızmıyorum. Kızamıyorum... Çünkü öyle bir mizahı var ki, ben de gülüyorum” demişti...
*
O gün öğrenmiştim dilin zarafetinin ve zekâsının nasıl bir güç olduğunu...
“Demek ki insanları düşman etmeden eleştirmek de mümkünmüş” diye düşünmüştüm...
*
O gün öğrendiğim bu gerçek yıllar sonra Bekir hakkında yazdığım bir yazının ruhu olmuştu.
“Hepimiz yazarız, ama onunki Allah vergisi” demiş, şuracığıma takılı kalkmış cümlemi şöyle tamamlamıştım:
“Yazısındaki ince zekâ, üslubundaki edebi tat, kavram yaratmadaki muazzam kabiliyeti ve mizah gücü...
Bunların hepsi aynı insanda bir araya geldi mi bilin ki Allah vergisidir...”
*
O gün şunu da anlamıştım.
Yüce Allah yazarlara siyaset yazarlığı dağıtırken çok cömert...
Hele hele siyasi yazarlık birine vurmakla birini kayıtsız şartsız desteklemekten ibaret bir vasatlık çukuruna düşmüşse...
Çok vardır o çukurlarda hayatını idame ettiren biçare...
Yüzlerce, binlerce gurultu gelir o çukurlardan...
Kavga büyüdükçe, izdihama dönüşür o çukurların ahalisi...
*
Ama ince bir zekâ...
Ondan da incecik bir mizah...
Ve sevgi...
İşte Allah onu dağıtmakta o kadar eli açık değilmiş...
Diyorum ya...
Hepimiz yazarız...
Onun ki Allah vergisiydi...
*
Geçenlerde seyrettiğim “Hubie Halloween” filminin kahramanı saf Hubie’nin annesi, oğlunu kötü insanlara karşı şöyle savunuyordu:
“Gerçek cesaret nazik olmaktır...”
Bekir’inki hep nazik ve saf bir muziplikti...
Hoyratlığın meziyet, zorbalığın üslup, yazarlığın ise çetecilik haline geldiği bir âlemde onun dili hep bir zarafet vahası gibi kaldı...
*
Sabah fotoğraf editörümüz Umut Veis’le konuştum.
Bekir’in bu papyonlu smokinli fotoğrafını çok sevdik...
Çünkü bu fotoğraf bize, bir Cumhuriyet çocuğunun hayat hikâyesini de anlatıyordu...
Peki neydi o hikâye...
*
Urfa’nın çocuğuydu...
Hepimiz gibi sonradan Cumhuriyet’in başkentinin vatandaşı olmuştu...
Çoğumuz gibi hiç de kolay olmamıştı hayatı...
Ama Ankara ona, hayatını kazanmanın zorluklarını bile sanata çevirmeyi çok genç yaşta öğretmişti...
*
Mesela keman çalmayı öğrenmişti. Barlarda keman çalmıştı yaşayabilmek için...
İki-üç defa Zeki Müren’in sahnesinde çalmışlığı vardı.
*
Aynı zamanda boş zamanlar marangozuydu...
Yazarlığı, rende ile keman telleri, zanaatla sanat arasındaki o parantezin içinde çiçek açmıştı...
Üslubundaki halkçılık ve zarafet o seranın fidesiydi...
*
Çok iyi biliyordu Cumhuriyet’in, köy çocuklarını, kasaba çocuklarını, kenar mahalle çocuklarını, yoksul çocukları elinden tutup da cumhurbaşkanlıklarına kadar getiren rejimin adı olduğunu...
Kenar mahallelerden gelip de vefa duygusu taşıyan her Anadolu çocuğu gibi o da kendisini bu ülkenin en büyük yazarlarından biri haline getiren Cumhuriyet’e ve onun kurucularına karşı büyük bir minnet duygusu taşıyordu.
*
Allah vergisi bir kabiliyet, ve yeteneğe yükselmenin bütün kapılarını ardına kadar açan âlicenap bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile bir araya gelince, işte bu ülkenin bir Bekir Coşkun’u olmuştu...
*
Hepimiz geliyoruz ve gidiyoruz... Diyeceksiniz, bir köşe yazarından geriye ne kalır ki...
Kalırmış...
Muazzam bir insan sevgisi: İnsana, tabiata, çevreye büyük bir saygı...
Onlardan da büyük bir vatan ve Cumhuriyet sevdası...
*
Sonunda işte ülkenin dört bir yanından gelen böyle muazzam bir saygı duruşu...
Bize onu hatırlatacak başka neye ihtiyacımız var ki...
Bizlere bıraktığı sonbahar yazılarındaki şefkatten daha güzel bir mezar taşı olabilir mi...
*
Güle güle sevgili kardeşim...
Ben sana hakkımı çoktan helal ettim...
Umarım sen de bana etmişsindir...
Latif: Güle güle Bekir
Bekir: Merhaba Pako
DÜN sabah Latif Demirci ile sohbet ediyorduk. Geçmişte Bekir ve Pako’sunu anlatan çok güzel çizgileri vardı. “Eğer sen de Bekir’e güle güle demek istiyorsan benim köşem açık” dedim. İşte bu sıcacık çizgileri gönderdi. Hem Bekir’in hem Latif’in o güzel insanlığını anlatan bir çizgi.
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