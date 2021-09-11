Savunma Bakanlığı sitesinde gördüğüm güzel bir ayrıntı

1- Bu takımın hâlâ şansı var. O şansı da ben yarattım. Hollanda’yı, Norveç’i bu takımla yenip 11 puan aldım.
2- Şimdi burada 3 ay kalsam ne olacak? Önemli olan şu; Türkiye Dünya Kupası’na gittiği zaman bir vizyon çizmeli.
3- Yeni gelecek kişi mutlaka şunu yapmalı; futbolun kalkınması için bir danışma kurulu kurup bunları konuşmalıyız.
Önceki gün telefonla Şenol Güneş hocayı aradım. Ama gazeteci olarak değil, onu seven takdir eden bir dostu olarak aradım. Amacım sadece “Üzülme hocam” demekti.
Uzun bir sohbet yaptık. Çok ilginç şeyler anlattı.
Konuştuğumda henüz Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’le görüşmüş değildi.
Tabi gazetecilik yanım da heyecana geldi.
Bu sonbaharda İstanbul Beyoğlu’nda Tünel’e yakın bir binada “kırmızı bir rüya” yaşanacak...
İsterseniz siz de bu rüyayı görebilirsiniz.
O nedenle ayrıntılarını anlatayım.
Bu bina 3 gün boyunca kırmızı ışıkla aydınlatılacak ve aynı zamanda bir “Sound and Light” gösterisi yapacak.
Yani “Ses ve Işık” şovu olacak...
Burası İsveç’in, İstanbul Osmanlı’nın payitahtı iken açılan sefaret binası...
Cumhuriyet’in ilanından sonra
Salı gece yarısı maç bittiğinde kafamda durmadan çınlayan soru şuydu: Kadın voleybolcularımız olimpiyatlarda ve Avrupa’da harikalar yarattı. Kadın boksörlerimiz, cimnastikçilerimiz, güreşçilerimiz müthiş sonuçlar aldı.
Aklınıza gelebilecek bütün branşlarda kadınlarımız harikalar yaratıyor.
İyi de arkadaş Hollanda’daki bu 6-1 ne?
Sizin de aklınıza aynı şeytani soru gelmiyor mu?
Bu ülkenin erkek sporcuları, kadınlarından daha mı az yetenekli?
Yoksa futbol sadece erkek sporu ve biz orada kabiliyetsiz miyiz?
O zaman da insana “İlkay Gündoğan neden Almanya Milli Takımı’nda banko oynuyor?” diye sorarlar.
ŞENOL GÜNEŞ'İ DE AŞAN VE YÜRÜMEYEN BİR ŞEYLER VAR
Biraz sonra Necati Şaşmaz, sırtına atılmış paltosu ve iki elinin parmakları arasına sıkıştırdığı tesbihle yanlarına geldiğinde, hepsinin yerlerinden kalkıp onun önünde öğle bir eğilişleri vardı ki kendi kendime şunu demiştim:
“Yahu bunlar Kurtlar Vadisi’ni oynamıyor, resmen yaşıyorlar...”
O tablonun asıl nedenini geçen hafta anladık...
Meğer mesele daha derinmiş...
*
Geçen gün “Vadi”den gelen ilahi bir sesle uyandık ve Polat Alemdar’ın etrafındaki o kutsal haleyi hep birlikte gördük...
Meğer Necati Şaşmaz kendini “Mehdi” ilan etmiş...
“Maalesef seçilmiş biriyim”
Biri kötü, öteki ikisi çok iyi haberlerdi.
Önce kötü haberden başlayayım...
*
Dünyanın en önemli haber ajansı Associated Press geçen cuma günü abonelerine bir haber geçti.
Dubai kaynaklı haberin başlığı şöyleydi: “Afgan Özel Televizyonları kendilerini Taliban yönetimine hazırlıyor...”
Habere göre, Afganistan’ın en büyük özel haber kanalı gönüllü olarak bazı programlarını yayından kaldırmıştı.
Yayından ilk kaldırılanlar da Türk dizileri ve müzik şovları olmuştu.
Hepsini gururla, göğsüm kabararak izledim.
Özellikle de kadın voleybolcularımızınkini...
A Milli Kadın Voleybol Takımı 124 gün süren yaz serüvenini iki bronz madalya ile noktaladı ve Türkiye’ye döndü.
Milli takımımızın uluslararası yaz performansı şöyleydi:
Milletler Ligi’nde 12 galibiyet, 5 yenilgi ile üçüncülük...
Olimpiyatlarda 3 galibiyet, 3 yenilgi ile beşincilik...
Avrupa Şampiyonası’nda 8 galibiyet, 1 yenilgi ile üçüncülük...
Lütfen anlatacaklarımı “cinsel içerikli” bir yazı olarak okumayın.
Çünkü şimdi yazacağım soru, hemen akla öyle bir şey getiriyor.
Ama aslı çok başka...
*
Bundan tam 20 yıl önce genç bir öğrenci, çok tanınmış bir kadına şu soruyu sordu:
“Bütün Amerika’nın Blow Job kraliçesi olmak nasıl bir duygudur?”
“Blow Job” Amerikan argosunda “Oral seks yapmak” anlamına geliyor...
Bu olay 2001 yılının ilk aylarında
Bir teröristin koyduğu bomba çok büyük bir insan kıyımına yol açabilirdi ama ucuz atlatıldı...
Ucuz atlatılmasının nedeni, dikkatli bir güvenlik görevlisiydi....
Olay aynen şöyle gelişti...
O yıl Yaz Olimpiyatları Atlanta şehrinde yapılıyordu.
Olimpiyatlar dolayısıyla şehrin “Centennial Park” adı verilen yerinde çeşitli eğlenceler düzenlenmişti...
Mesela bir gece önce bir Kenny Rogers konseri vardı...
*
Tam günüyle 16 Ocak 1998 günü Washington’daki Pentagon City Mall adlı alışveriş merkezinde, bütün dünyayı sarsacak bir olay yaşandı...
O gün orayı basan FBI ajanları, genç bir kızı alıp bir otel odasına götürdü.
*
Genç kız 11 saat boyunca o otel odasında FBI ajanları tarafından sorgulandı.
Ajanlar çok önemli bir siyasetçinin adını vererek, onunla ilişkisini sordular.
Önce ajanların söylediği şeyleri inkâr etti.
Ancak önüne 20 saatlik gizlice kaydedilmiş bir konuşması konunca olayın rengi değişti...
Çünkü ülkeyi ele geçiren Taliban, çocukların uçurtma uçurmasını yasaklıyor.
Uçurtmayı vuruyorlar...
Yani her çocuğun küçüklüğünde yaşadığı en güzel duygulardan birini...
Biz İzmir’de ona uçurtma değil, bayrak deriz.
“Bayrak uçurtmadır” o yaptığımız...
Rengârenk krapon kâğıtlarıyla yapılmış, altıgen veya armudiye bayraklar gökyüzünde süzülürken içimizdeki tek yarış duygusu, o bayrağı hangimizin en yüksek göndere çekeceğidir...
O nedenle bayraklarımız çoğunlukla kırmızı beyazdır...
O anki duygumu hemen Instagram’da paylaşmak istedim ve şunları yazdım:
“Sevgili Ferhan en umutsuz, en karanlık günlerimizde bizi çok güldürdün, çok şaşırttın, çok düşündürdün. Şimdi de çok üzdün. Sana milyonlarca umut kahkahası borcumuz var. Onu ödeyebilmek için yeterince gözyaşı biriktirdik mi bilemiyorum. İnşallah Allah kahkaha borcumuzu orada sana mekân bir cennet olarak öder sevgili kardeşimiz. Nur içinde yat...”
Oysa Ferhan’ın arkasından çok muzip ve çok yaratıcı bir şey yazmak isterdim.
Onun böyle hoşuna gitmek gelirdi içimden...
*
Böyle anlarda Fransa’da Andre Gide’in ölümünden sonra muhalif bir gazetede atılan şu başlık bana hep çok çarpıcı gelmişti:
“Ande Gide’in ölümü iyi karşılandı...”
Bizde Yeni Akit gibi bir gazetenin atabileceği cinsten acımasız bir başlıktı ama nedense o günden beri bana bir mizah şaheseri gibi görünür.
Adı “Küçük Emel”...
Ama 3 metre 66 santim boyunda dev bir kız çocuğu...
Suriyeli..
*
Arapça adı “Amal”... “Umut” anlamına geliyor...
Türkiye’yi baştan sona geçti ve şu sıralar Yunanistan’a girdi ve orada da yürümeye devam ediyor.
8 bin kilometre yol yürüyecek.
Amacı İngiltere’de Manchester’a gitmek...
Yuval Noah Harari’nin yeni kitabı “21’inci Yüzyıl İçin 21 Ders” kitabını okumadım...
Geçen gün tesadüfen, vallahi tamamen tesadüfen ‘Storytel’deki sesli halinden bir bölümü dinledim.
Konu “Sevgilisinden ayrılanların yası”ydı...
*
Harvard Üniversitesi’nde bütün din toplumlarının başına tarihinde ilk defa bir ateist getirildi.
Olayın ne olduğunu anlatmadan önce size Harvard Üniversitesi hakkında kısa bir bilgi vereyim.
*
Hikâye 1630 yılında başlıyor.
“İslam uğruna savaşan” anlamına geliyor...
Bu arkadaşın ileride Taliban Devleti’nin İletişim Başkanı olması bekleniyormuş.
*
Diyor ki:
“İslam’da müzik yasak. O nedenle halka açık yerlerde müzik çalmak yok...”
Ama Allah için öyle zorlayıcı falan olmayacaklarmış....
Yani insanları zorla müzik dinlemekten vazgeçirmeyeceklermiş...
Ya nasıl önleyeceklermiş...
Tabii haber önce, evimizin haber merkezi Tansu’nun telefonuna geldi. Biraz sonra benim cebime de düştü...
Hem de nereden biliyor musunuz? Dünyanın en önemli gazetesi The New York Times’tan “Breaking News” olarak...
O andan itibaren dünyanın bildiğim en önemli gazetelerinin internet sayfalarına girdim.
İşte sonuç:
*
ABD: New York Times, Washington Post, Los Angeles Times gibi gazetelerin açılış sayfalarının o an için en büyük haberiydi. Ünlü müzik ve kültür dergisi Rolling Stone açılış sayfasını tamamen ona ayırmıştı.
İNGİLTERE:
O da benden bahsederken hep “Dostum” diyor...
Eee dile kolay değil, 50 yıldan fazla sürmüş dirsek temasımız var...
Hatta bir ara Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a birlikte gitme planı yapmıştık.
Olmadı.
Onun İsviçre mahkemesindeki mücadelesini desteklemiştim.
Önemli bir hukuk başarısı elde etmişti.
*
Ama bakmayın bu muhabbetimize...
Bu kabul aslında Cumhurbaşkanı’nın resmi ajandasında da görünmüyordu.
Gelenler 4 kişiydi.
Roman yazarı Pascal Bruckner, şarkıcı Laurent Voulzy, girişimci Jennifer Guesdon ve deneme yazarı Laurent Kupferman...
*
Bu dört kişi, bir süredir özellikle deneme yazarı Kupferman’ın dile getirdiği bir öneriyi Cumhurbaşkanı’na anlatacaklardı...
Anlattılar...
Biraz önce Covid-19’la mücadele konusunda bir bakanlar kurulu toplantısından çıkan Macron dinledi.
Ve sonunda
Yeterince vaktiniz vardır...
Şimdi şu fotoğrafa iyi bakın...
Bir tarafta ben...
Öteki tarafta gazeteci dostum Mehmet Yılmaz’ın kızı...
Savunma Bakanlığı sitesinde gördüğüm güzel bir ayrıntı
Bu fotoğrafı dün Milli Savunma Bakanlığı internet sitesinden aldım.
Çünkü bir İzmirli olarak çok dikkatimi çekti.
*
Sitenin birinci sayfasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın İzmir’e yaptığı ziyaretle ilgili bir haber vardı.
Bakan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la birlikte 9 Eylül Üniversitesi’nde düzenlenen sempozyumda konuşmuş.
Konu “Adalar Denizi ve Yunanistan’la Komşuluk İlişkileri”ydi...
*
Doğrusu ilgimi çeken bu sempozyum değildi...
Asıl ilgimi çeken siteye konulan bir videoydu...
Girişte kısa bir görüntü vardı.
Hulusi Akar ve Ersin Tatar halk arasında yürüyorlardı.
Burası İzmir’in Alsancak semtindeki Gündoğan Meydanı idi...
*
Sonraki görüntüde ise birlikte Birinci Kordon’daki uçak ve helikopter gösterilerini izliyorlardı.
İşte bu görüntüler ilgimi çekti.
Çünkü o görüntülerde MSB internet sitesinde hiç değinilmeyen bir ayrıntı vardı.
Uçak gösterileri, o sempozyum için değil, 9 Eylül “İzmir’in Kurtuluş Günü” dolayısıyla düzenlenen törenler dolayısıyla uçuyordu.
Yani Bakan İzmir’e gitmek için çok özel bir gün seçmişti.
Ve sivil kıyafeti ile halk arasında dolaşıyordu.
*
Milli Savunma Bakanlığı’nın internet sitesinde gösteriyi izleyen İzmirlilerden de çok güzel görüntüler vardı.
Yani İzmirli olarak epeydir özlediğim bir tabloydu...
Keşke dedim, bakan akşamki Athena konseri için de kalsaydı...
Asıl coşku oradaydı...
MİLLİ VE YERLİ BİR ZAMPARA İÇİN ANITMEZARDA DEVLET TÖRENİ
ÖNCEKİ gün Paris’te çok ilginç bir cenaze töreni vardı.
Önce törenin yapıldığı yeri anlatayım.
Burası “Les Invalides” denilen yer.
1670 yılında 14’üncü Louis’nin emriyle monarşi için savaşmış ve gazi olmuş askerlerin anısına yapılmış bir askeri anıt mezar.
*
İşte cenaze töreni orada yapıldı...
Kimin için mi?
Jean-Paul Belmondo için... Yani bir sinema oyuncusu için...
*
Törende Fransa Cumhurbaşkanı Macron bir konuşma yaptı.
Konuşmanın girişinde Belmondo’nun Fransa halkı için neleri temsil ettiğini sıraladı:
“Kardeş”, “Kuzen”, “Sıradışı bir baba”, “Amca”, “Arkadaş”, “Kahraman...”
Bütün bunlar normal bir Fransız olarak sahip olduğu ve sinemada canlandırdığı karakterlerdi...
*
Ancak Macron bunların arasına birini daha ekledi ki...
Allaaahhh...
“Seducteur” dedi...
Türkçe karşılığı şu:
“Baştan çıkarıcı”, “Yoldan çıkarıcı”, “Çapkın...”
Resmen “zampara” yani...
*
Cumhurbaşkanı çok haklı...
Eee ne cevap veriyordu Belmondo yaşarken “Karını aldatıyor musun” sorusuna?
“Unutmayın ben Fransızım...”
Macron da onu dedi zaten...
*
O törenin videosunu izlerken ben de şunu düşündüm... Ferhan Şensoy da Tarık Akan da böyle bir töreni hak etmemiş miydi?
Allah çok gecinden versin, bir gün hayatın doğal sonu geldiğinde Metin Akpınar, Şener Şen de hak etmez mi böyle anmayı...
BIZIM MILLI ÇAPKINIMIZ SÜHA BEY HUKUK FAKÜLTESI MEZUNUYDU
BİZİM de bir milli ve yerli “Seducteur”ümüz vardı. Adı “Milli Çapkın”dı...
Süha Özgermi...
Üstelik hukuk fakültesi mezunuydu.
Güzellik yarışmaları düzenlerdi.
Onun tek başına fotoğrafını çok ender görürdük.
90 yaşındayken bile iki yanında hep bikinili iki kadın olurdu.
2013’te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeyken kaybettik. Ona Belmondo’nunki gibi bir devlet töreni yapamadık...
Bari bugün bir kere daha anıp, ‘Ulusumuzun başı sağ olsun’ diyelim.
DAVOS’TAKİ KOMŞUM DA KENDİNİ MEHDİ İLAN ETTİ
ŞURASI kesin...
Dünyada bir “çakma mehdiler” dönemi açıldı ve kuyruğa girdiler.
Necati Şaşmaz’dan sonra Brezilya Cumhurbaşkanı Bolsonaro da kendini mehdi ilan etti.
Nereden mi çıkardım... Geçen gün söylediği şu sözden...
“Beni bu koltuktan ancak Tanrı indirebilir...”
*
Ne güzel bir demokrasi formülü değil mi...
Oy sandığıyla halk getiriyor...
Ancak o koltuktan Tanrı indirebiliyor...
*
Başkaaaan...
Bu konuda Tanrı’ya fazla güvenme...
Bak bizim Necati’yi halk reyting koltuğundan indirdi...
Mehdiyi indiren halk başkanı da indirir...
Hesabını ona göre yap başkan.
SERİ KATİLLER GİBİ TÜM ERKEKLER DE ENERJİK KADINI MI TERCİH EDER
FRANSIZLAR “seri katil” sözcüğünü 90’lı yıllarda öğrendi.
19 ile 29 yaş arasında 7 kadını öldüren bir katildi bu...
Kim olduğunun bulunması ve yakalanması 8 yıl sürmüştü...
Guy Georges adlı seri katile mahkemede “Öldürdüğün kadınları nasıl seçiyorsun?” diye sorulduğunda “Enerjik kadınlar beni cezbediyordu” demişti.
*
Şimdi bu seri katilin belgeseli yapıldı ve “Kadın ve Katil” adı altında Türkiye’de de streaming platformlara kondu.
Seyrederken merak ettim...
Acaba seri olmayan katiller de...
Tabii özellikle katil olmayan erkekler de enerjik kadınları mı seçer?
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ŞENOL GÜNEŞ’LE BİR GECE YARISI SOHBETİ
MİLLİ takımın Hollanda’ya 6-1 yenilmesi, Türkiye’nin 1 numaralı meselesi oldu.
Dün istifasını duyurmadan önce, perşembe günü teknik Direktör Şenol Güneş’i aradım ve uzun bir sohbet yaptık.
Şu soruları sordum ve cevabını aldım:
- Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’le yaptığı görüşmede neler dedi?
- Başkan veya yönetim kurulu istifasını istedi mi?
- Alacağı tazminat gerçekten o kadar yüksek mi?
- Bu para mesele oldu mu...
- Yalvarma ve apolet takma meselesi neydi...
Bunların cevaplarını bugün Hürriyet Spor’da okuyabilirsiniz.