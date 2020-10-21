Şam'daki Amerikalılar İdlib'de çekilen kuleler imzalanmayan bildiriler

Olay 1973 yılında, yani 12 Mart ara rejiminin yıllarında Ankara’nın Çankaya semtinde bir gazetecinin evinde geçiyor...
*
O yıl cumhurbaşkanlığı seçimi var ve bu konu ordu ile siyaset arasına kara kedi gibi girmiş...
Askerler bir süre önce emekliye ayrılmış olan Genelkurmay Başkanı Faruk Gürler’i cumhurbaşkanı seçtirmek istiyor.
Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki partilerin büyük bölümü buna karşı.
Türkiye hâlâ 12 Mart ara rejiminin etkisinde.
Bir askeri darbenin kara bulutları rejimin üzerinde.
*
Aslında olay öyle çok büyük bir şey değil...
Ama benim gözümde büyük bir sosyolojik anlamı var.
Olay şu...
Güney Kore’nin en büyük eğlence şirketi Big Hit Entertainment halka açılıyor...
Yaklaşık 4 milyar dolarlık bir değer bekleniyordu...
Yani bugünün eğlence dünyasında öyle çok büyük bir volüm değil...
Ancak dün bu açılışta çok önemli bir gelişme oldu.
Bu süre içinde RTÜK’e başvuru yapmazsa Türkiye’de Spotify’a ulaşım engellenecekti.
*
Bu yazıyı okuduğunuz sırada bunun 24 saati geçmiş olacaktı...
Bir gelişme olmasaydı Türkiye, dünyada Spotify’ı engelleyen ilk ülke olacaktı...
Tabii Kuzey Kore gibi ülkeleri saymıyorum.
Neyse ki 72 saat dolmadan bir gelişme oldu. Hükümete yakın kaynaklarda Spotify’ın başvuracağı iddia edildi.
Şu yazıyı yazdığım saatte anlaşma oldu mu olmadı mı kesin bilmiyorum.
Türk cazının ilk başörtülü piyanisti...
Ama bakın geçen hafta, İstanbul Caz Festivali genç caz kategorisinde finalist seçilince başına neler geldi.
Kendine tarih profesörü diyen biri çıktı....
Adı da Ebubekir Sofuoğlu...
Sakarya Üniversitesi’nde hocaymış...
Arkadaş muhafazakâr ya...
Başörtülü kız caz mı çalar...
Hemen belirteyim, konuştuğum insanlar olaya ideolojik gözle bakan kimseler değildi.
Bunu bakana söylediğimde şu cevabı aldım:
“Keşke ideolojik bakanlara da sorsaydın...”
*
Bu sözlerine şaşırmadım. Çünkü Hürriyet’in Ankara’daki sağlık muhabiri Meltem Özgenç’ten şunu öğrendim.
Sağlık Bakanı, basın toplantılarında akreditasyon uygulamıyormuş.
Yani iktidar yanlısı veya muhalif bir yayın kuruluşu olsun, isteyen her gazeteci katılıp üstelik soru da sorabiliyormuş.
Ben de gitmeden önce konuştuğum insanların en merak ettikleri sorulardan biriyle başladım.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca...
COVID’le mücadelenin başkomutanı...
Nihayet geçen cuma onunla tanıştım.
Adana’ya gidiyordu, beni de davet etti.
*
Ben bakanla bu sohbeti yaparken, New York Times gazetesi çok güzel bir gazetecilikle COVID virüsünün insan hücrelerine nasıl saldırdığını anlattı.
Size onu da, yani ortak düşmanımızı da en basit cümlelerle tanıtacağım.
Tabii ki bakana da bu ortak düşmana karşı aşıyla mücadeleye ne zaman başlayacağımızı yine en basit sorularla soracağım.
Ankara Tuzluçayır’da hırsızın biri güvenlik kamerasını çalmış.
*
En komiği haberin fotoğrafıydı.
Hırsız, güvenlik kamerasını çalarken yüzünde en küçük bir endişe yoktu.
Üstelik ağzına bir de COVID maskesi takmıştı.
Kurallara uyan bir arkadaş yani...
Herhalde kamerayı çalınca, kendisiyle ilgili görüntüleri de alıp götürdüğünü sanıyordu.
Şapka aynı şapka, yanak ve dudaklar aynı yanak ve dudak...
Önce bu görüntünün nereden geldiğini anlatayım...
Torunum Sinan Ali, doğduğundan beri birçok çocuğun geçtiği evrelerden geçti.
Önce sempatik dinozor Barney... Sonra köpekbalıkları... Sonra Batman... Sonra Sünger Bob... Sonra bir ara Bruce Lee ve tabii ki bugün Marvel ve DC Comics süper kahramanları...
*
İşte bu aile geleneğinin başladığı günden beri nedense sabahları
Biri Kudüs’ten...
Öteki Riyad’dan...
Eminim bana ulaşan bu bilgiler ve bu fotoğraf şu an MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın önünde de bulunuyordur.
KUDÜS’TEN GELEN İSTİHBARAT: Önce Kudüs’ten gelen çok önemli bilgiyle başlayayım...
Konuşan kişi Majdi Khaldi...
Kudüs’ün tanınmış ailelerinden birinin mensubu...
Ancak 2006 yılından bu yana Filistin Devlet Başkanı
Ondan bir akşam önce, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy bir grup medya yöneticisi ve yazarı kulenin en üst katında bir yemeğe davet etti...
Davetli listesine baktım.
İktidar-muhalefet ayrımı yapılmamıştı.
Kimler vardı: Mesela davetliler arasında Sözcü gazetesinin genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz, yazarı Deniz Zeyrek, gazetenin ve sahibi Burak Akbay’ın avukatı İsmail Yılmaz...
Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, sabah haberleri sunucusu İsmail Küçükkaya da vardı.
*
Kimler yoktu: Buna karşılık Karar, Aydınlık, Birgün gibi gazetelerden, Halk TV ve Tele 1 gibi kanallardan kimse göremedim.
*
Aslında savaş gazetenin açık sayfaları üzerinde...
Ama sayfalara yansımayan bir bölümü var ki onu da ben anlatayım.
*
Savaş 18 Eylül günü eski bir büyükelçi ve çok beğendiğim bir edebiyat denemecisi olan Oğuz Demiralp’in Cumhuriyet Kitap Eki’nde yayınlanan bir yazısıyla başladı.
Yazısı, kendi payıma resim sanatı konusunda Türkiye’nin en iyi denemecisi olarak gördüğüm Mehmet Ergüven’in kitapları üzerineydi. Ancak savaş Mehmet Ergüven yüzünden değil, yazının girişinde ve ileride bir yerde kullanılan kavram yüzünden patladı.
Fotoğraf çekmek ve konuşmayı yapmak için de beni İstanbul’un At Pazarı semtine götürdü.
At Pazarı Fatih’te bir yer...
Osmanlı döneminde at satılan yermiş. Bugün “Muhafazakârların Cihangir’i” olarak tanınıyor.
*
Memleketin bunca sorunu varken bakın nelerle uğraşıyor.
Neyse ki şu fani dünyada yalnız değilmişim.
COVID-19 belasıyla mücadele eden İtalyan hükümeti de böyle bir günde bakın neyle uğraşmaya karar vermiş.
Michelangelo’nun ünlü Davut heykelinin bire bir ölçüde 3D replikası yapılacakmış.
Bence buraya kadar pek ilginç hiçbir bir şey yok.
Davut heykelinin bugüne kadar yüzlerce replikası yapıldı.
Las Vegas’ta Caesars Palace Oteli’nde bile bire bir replikası var.
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Pompeo’nun Yunanistan’a yaptığı resmi ziyaretin perde arkasını çok güzel anlattı.
Böyle bir yazının çalıştığım Hürriyet gazetesinde çıkmasından dolayı da gurur duydum.
*
Yazı büyük ölçüde bu fotoğrafta gördüğünüz Girit’in Hanya bölgesinde çekilmiş fotoğraf üzerine kurulu.
Yer Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in baba evi.
Sedat mönüde neler var onu bile yazmış.
Çok tanıdık bir mönü.
Instagram’da Fenerbahçe’nin, Galatasaray’dan 3.4 milyon daha az takipçisi var.
Eğer “takipçi” sayısı “taraftar” sayısını yansıtıyorsa yıllardır “Türkiye’de en çok taraftarı olan kulüp Fenerbahçe’dir” inancım yerle bir olacak demektir.
Ancak iki kulübün takipçi profillerini ve davranışlarını çok dikkatle izlediğimde tuhaf bir durumla karşılaştım.
Sekiz yaşımdan beri iyi bir Fenerbahçeliyim ama önyargılı bir Fenerbahçeli olmamaya çalıştım.
O nedenle kulüplerin takipçi profillerini ve davranış biçimlerini vereceğim, yorumu sosyal medya analizcilerine bırakacağım.
GALATASARAY
“Kim Kardashian’ın kameralara göstermeye alışık olduğu büyük bir kaynağı var, yine aynı kaynağı mı referans aldı acaba...”
Deniz Çakır da ana haber bülteni sunan bir insan için bu ifadenin güzel olmadığını söyleyip üslubunu eleştirdi.
*
Aslında iki kadın tartışıyor ve konu “cinsiyetçilik”.
Pek araya girmem böyle konularda ama burada ince bir nokta var.
Onu Ece Üner’le paylaşmak isterim.
Evet
Hürriyet’in hem Ankara hem de Moskova temsilcisiydim.
*
Birinci olay: Sovyetler Birliği döneminde 26 Ermeni’nin öldürülmesinden sonra bütün dünyaya kapatılan Sumgait şehrine girmesine izin verilen ilk iki gazeteci rahmetli Mehmet Ali Birand ve bendim...
Sumgait olayları hâlâ karanlıktır.
*
İkinci olayı 1989’da yaşadım. Yanımda Sovyet Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili ile birlikte Bakü’deydim.
Orada Azeri Yazarlar Birliği’nin düzenlediği bir basın toplantısındaydım.
Bir ara gözüm yan tarafta sessizce izleyen zayıf sakallı bir adama takıldı.
Şam'daki Amerikalılar İdlib'de çekilen kuleler imzalanmayan bildiriler
Son 7 gün içinde okuduğum şu haberleri alt alta yazdım, bakın nasıl bir tablo çıktı:
Geçen hafta: Rusya ve Mısır Karadeniz’de ortak tatbikat yaptı.
Nedir bu? Kime karşı?
Herhalde Gürcistan’a değil...
Biz S-400’leri Sinop’ta kime karşı denediysek, bu tatbikat da onun karşılığı olmalı...
Önceki gün: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump’a çok yakın bir güvenlik ekibinin ağustos ayında gizlice Şam’a giderek Esad yönetimi ile görüştüğü ortaya çıktı.
Alın size bir gerçekçilik örneği...
İddiam şu.
Önümüzdeki 3 yıl içinde ABD’nin Ortadoğu’daki en güvenmediği müttefiki Esad olacak...
*
Dün: İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri karşılıklı olarak vizeleri kaldırdı.
Üç hafta önce karşılıklı büyükelçilik...
Önceki hafta karşılıklı sivil uçuşlar...
Dün kaldırılan vizeler...
Özet: Bizim dışımızdaki dünyada diplomaside realizm tam gaz...
Ya bizde?
*
Dün Hürriyet’te Sedat Ergin’in yazısından çok ilginç bir şeyi öğreniyoruz.
6 Ekim günü Birleşmiş Milletler Üçüncü Komitesi’nde çok ilginç bir oturum yapılıyor.
Konu Çin’de Uygur Türklerine uygulanan baskılar.
39 Batılı ülke adına yapılan bir açıklamada bu uygulama kınanıyor.
Ama çok ilginç bir şey var.
Son yıllarda Uygur Türkleri konusunda sesini en çok yükselten ülkelerden biri olan Türkiye bu kınama grubu içinde yok...
Daha da ilginci var...
Bu bildiriye karşı 44 ülke de Çin’i destekleyen bir metne imza atıyor.
Aralarında Rusya ve Küba gibi ülkeler de var.
İşin tuhafı bu grupta 20 İslam ülkesi Çin’in yanında yer alıyor...
Yani Müslüman bir topluluğa uygulanan haksızlıkları savunan bir bildiriye imza atıyor...
Türkiye o grupta da yok...
Onun yerine bir kadın büyükelçimiz çıkıyor ve harika bir konuşma yapıyor...
İslamofobiyi de eleştiriyor, Yahudilere karşı uygulanan antisemitizmi de...
Uygur Türklerine yapılan haksızlıkları endişe ile izlediğimizi de ekliyor.
İşte tam da dış politikada realizm diyebileceğimiz bir tutum.
*
Dün: Ve dün bir de şunu öğreniyoruz...
Türkiye İdlib’de, Şam yönetiminin denetimindeki bölgede kalan kontrol kulelerinden çekiliyor.
Realist bir adım daha...
*
Bütün bunlara bakınca soruyorum:
Acaba dış politikada Ahmet Davutoğlu hayalciliğinin ürünü olan “derinlik stratejisi”nden vazgeçiliyor mu...
Gerçek ve realist bir “stratejik derinliğe” mi geçiliyor?
İnşallah...
BAKIN O KARISINA NE SORMUŞ, KADINLAR ONA NE DEMİŞLER
ABD Başkanı Trump geçen hafta seçim kampanyasında kürsüden anlatıyor:
“First Lady’ye, ‘Tarihin en yakışıklı başkanı mıyım’ diye sordum. ‘Evet kesinlikle’ dedi.
‘Kim beni geçebilir’ diye sordum.
‘Kennedy yakışıklıydı ama asla senin gibi değil’ dedi.”
Bunu söylerken arkasında onu izleyen kadınlar da “Seni istiyoruz” diye bağırıyorlar.
Diyorum ya bu adam biraz aklı başında olsa, dünyanın en eğlenceli ve sempatik başkanı olabilirdi.
Dün bu videoyu seyrederken bir de şunu düşündüm.
Acaba stand-up’ta hangisi daha başarılı?
Trump mı Cübbeli Ahmet mi...
Galiba ikisinin de kendine göre üstün olduğu yanlar var.
Işıkları yanan mahkemeden çıkarılacak altı ders nedir
IŞIKLARI YANAN MAHKEMEDEN ÇIKARILACAK ALTI DERS NEDİR
GEÇEN haftaki polemikle ilgili görüşümü yazmıştım.
Ben ışıkları açık binalardan değil, asıl kapalı olanlardan korkarım.
Çünkü karanlık işler karanlık yerlerde tezgâhlanır.
Pusular kuytularda kurulur.
Ama bir ülkede ışık darbeyle ilgili böyle bir sembolizme sahipse de dikkat edeceksin.
O nedenle “Anayasa Mahkemesi’nin ışıkları sabaha kadar yanıyor” tweet’inden darbe mesajı değil başka bir ders çıkardım.
Akşam saat 18.00’den itibaren tweet atmayacaksın.
Hele hele iki kadeh içtiysen, hiç tweet atmayacaksın.
Televizyonda canlı yayına bağlanmayacaksın.
Instagram’a yorum yazmayacaksın.
WhatsApp’tan eski sevgililerine mesaj atmayacaksın.
Bir de Zoom ve görüntülü konuşmalarında çok dikkatli olacaksın...
O ne mi...
Bakın önceki gün ne oldu onu da anlatayım.
ZOOM KAZASI
BU ADAMI AÇIK ZOOM’DA O ŞEYİ YAPARKEN GÖRÜRSENİZ
AMERİKA önceki geceden beri ünlü bir yorumcunun başına geleni konuşuyor.
New Yorker dergisinin ve CNN’nin yorumcusu Jeffrey Toobin katıldığı bir Zoom tartışmasında, kameranın kapandığını zannedip mastürbasyon yapmaya başlamış.
O Zoom konferansına katılan iki kişi de bunu görmüş.
Bu olay bir anda Amerika’nın gündemine oturdu.
New Yorker dergisi adamın yazılarına ara verdi.
O da eşinden, ailesinden ve herkesten özür diledi.
“Kameranın kapandığını zannedip böyle aptalca bir şey yaptım” dedi...
Aslında yaptığı iş hiç de aptalca değil, ama onu açık kamera karşısında yapmak aptalca olmuş...
Toobin kim derseniz, sizin de muhtemelen tanıdığınız biri.
Hani şu streaming platformlarında seyrettiğimiz “American Crime Story: People vs O.J. Simpson” dizisinin esinlendiği “The Run of His Life” kitabının yazarı.
KOMPLO 19 VİRÜSÜ
GECE TUHAF SESLER DUYAN DİPLOMATLAR
DÜNÜN en ilginç, en sürreal haberini New York Times’da okudum.
Zaten orada okumasam hiç ciddiye almazdım.
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Çin, Küba ve Rusya’daki bazı diplomatlarının başına son zamanlarda tuhaf şeyler gelmeye başlamış.
Geceleri kaldıkları yerlerde mermer kırılmasına benzeyen sesler işitiyorlarmış.
Sonra da garip hastalıklar başlıyormuş.
Çocuklarının burunlarından kan geliyormuş...
En önemlisi de hafıza kayıpları oluyormuş...
İlk bakışta insana komplo teorisi gibi geliyor.
Ancak bilimkurgu filmlerinde görebileceğimiz bir şey. Ama New York Times ciddi ciddi incelemiş bu durumu. Benim yorumum şu.
COVID-19, artık sinir sistemimize saldırmaya başladı.
Yani virüs olarak değil, mental olarak etkiliyor hepimizi.
Hani geçen gün Denizli çarşısında valiye haykıran esnaf haline geliyoruz.
Öyle görünüyor ki önümüzdeki dönemde psikologlara ve psikiyatrlara çok iş düşecek.
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Foto Editörü: Umut Veis
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin
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