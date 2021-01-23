Pop tarihinin 'yaradılış' hikâyesi bu vadide yazıldı

Lady Gaga, ABD’nin en güçlü ve cesur LGBT hakları savunucularından biridir.
Milli marşı söylerken gözümün önünde şöyle bir tablo vardı.
ABD’nin, konsolosluk ve büyükelçilik binalarında LGBT bayrağı asılmasını yasaklayan, bugüne kadarki belki en büyük LGBT düşmanı başkanı arka kapıdan Beyaz Saray’ı terk ederken, ön tarafta bir LGBT militanı Amerikan milli marşını söylüyordu.
Bence değişimin ilk ve çok çarpıcı sembolizmi buydu...
*
Peki Lady Gaga kendisi bir LGBT insanı mı?
“Poker Face”
Rahmetli Demirel’in bütün hayatı boyunca silemediği o cümleyi... Çünkü Türk siyasi tarihine geçmiş hiçbir cümlenin akıbeti bu kadar trajik olmamıştır.
O MHP’li dostuma diyeceğim ki...
“Rahmetli Demirel geçmişteki bütün cümlelerinin hesabını tarihe verdi. Ama bir cümlesi var ki...
İşte onun hesabını ancak tarihi bir itirafla verebildi...
O cümle de şuydu:
“Bana sağcılar suç işliyor dedirtemezsiniz...”
*
İngilizce “Kuru kalmak” gibi bir anlamı var ama asıl manası “İçki içmemek”...
*
Aralık ayı içki ayıdır.
Genellikle ocağın ilk haftası da devam eder...
Sonra “Bir duralım” duygusu basar insanı...
Ama istim üzerinizde, hız almışsınız, hatta sırılsıklamsınız...
Bir de 65 plus eve kapatılmışsınız...
Nasıl duracaksınız?
Sadece rekor kırılmadı, aynı zamanda çok önemli sosyal gelişmeler yaşandı.
Uçak havadayken “Flightradar24” uygulamasından 312 bin insan İstanbul’a gelişinde 4 saat boyunca uçağı dakika dakika izledi.
Bir karşılaştırma yapabilmeniz için şu bilgiyi vereyim.
Aynı saatlerde dünyada havada en çok izlenen öteki uçuşları izleme sayıları şöyleydi:
İKİNCİ SIRADA: TK6346 Barcelona-İstanbul uçuşu: 9 bin 820 kişi.
Gece boyunca en çok izlenen üçüncü uçak ise ilginç.
“No callsign”
Yani “Çözülmemiş esrarengiz olaylar” kategorisinden...
Yaşanmış bir polisiye...
Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı oluyor...
*
Tamam güncel olan o...
Ama gözümüzü hafifçe sağa ve sola çevirince ne görüyoruz...
Biri 11 Ocak 2021...
Yani geçen pazartesi günü...
Öteki ise bundan 3 gün öncesine ait...
Yani 8 Ocak 2021...
Önce ikincisinden başlayayım...
Gördüğünüz bu fotoğraf geçen pazartesi günü Kahire’de çekildi... Eminim MİT’in elinde de vardır, çünkü açık istihbarattan gelen bir fotoğraf...
Dikkatle bakarsanız arka planda 4 bayrak göreceksiniz...
“Ebru’nun zaferi”...
Aslında, bu başlığı Adnancı çetenin mahkûm olduğu gün ben atmalıydım...
Ama Posta’yı kutluyorum...
Benim 25 yıldır takip ettiğim bir olaydı bu...
Adnancı zalimlerin “Adnan Hoca” olduğu günlerde, herkesin ondan korkup sindiği günlerde, onun zulmüne uğrayıp da tek başına mücadele eden bir kadın vardı.
Adı Ebru Şimşek...
Bu çete ona yapmadığı zulmü bırakmamıştı...
Her yıl olduğu gibi sonuçları bir sosyolog gözüyle ilgiyle okudum.
Araştırmanın siyasi sonuçlarına hiç girmeyeceğim...
Çünkü beni hiç ilgilendirmiyor.
Ama sosyal ve kültürel sonuçlarında çok çarpıcı bazı öyle ilginç rakamlar var ki, işte onları anlatmak istiyorum.
Belki 2023 seçimleri için partilere yol gösterebilir.
En ilgincinden başlayayım.
SORU ŞU:
Çünkü Türk dış politikasının en gizli nabzı orada atıyor....
Özellikle Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın dış gezilerinde...
Bakanlık sitesi arşivine konan bu gezilere ait görüntüler, gazete ve televizyon haberlerine pek yansımayan “yeni trendleri” anlatıyor...
Şu an önümde son iki geziye ait görüntüler var...
Birincisi Libya’dan...
Savunma Bakanı geçenlerde Libya’yı ziyaret etti...
Orada düzenlenen gecenin en vurucu cümlesini gazetelerde ve internet sitelerinde okuduk.
Yapılan o erkek geyikleri...
Hani bir uçtan ötekine şifreli diye fantezi meraklılarının yaptığı o anatomik paylaşımlar...
Kadınlar, siyasetçiler hakkında o yazılıp çizilen fıkralar...
Paylaşılan siyasi karikatürler...
Normal sohbetlerimizde ağzımıza almayacağımız ifadeler, kavramlar, küfürler...
O iki fotoğraf şu:
Sakallı bir adam, Senato başkanının koltuğunda oturuyor...
Bir başka sakallı adam da Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin koltuğunda...
Pişmiş kelle gibi sırıtıyorlar...
Avrupa’nın seçilmiş insanlarından birinden şu Twitter mesajı geldi:
“Şundan emin olun. Benim başbakanlıktan ayrılmam çok sıradan ve sıkıcı bir şekilde olacaktır...”
Mesajın altında, Almanya’nın seçilmiş başbakanı ve şu an dünyanın en başarılı lideri sayılan Angela Merkel’in adı vardı.
Hesap gerçekten onun mu, yoksa birisi onun adına şaka mı yapıyor tam öğrenemedim...
Ama hepimiz biliyoruz ki, onun görevden ayrılması gerçekten çok sıradan bir şekilde olacak...
Nasıl mı?
*
Onun adı yok...
Sadece “The Stranger”, yani “Yabancı” diye biliyoruz...
Arada bir bowling salonunun barında tek başına otururken görürüz onu...
Genellikle de Jeffrey Lebowski’ye ettiği büyük laflarıyla hatırlarız...
Mesela aklımdan hiç çıkmayan şu lafı:
“Bir ülkede bazen bir adam gelir ve...”
“Yabancı”
Epeydir aradığım bir insandı.
Çünkü elinde müthiş bir veri tabanı var.
20 milyon müşteriye hizmet götürüyor. 11 bin çalışanı var.
Dolayısıyla pandemi sırasında kim ne tüketti, ne kadar evde oturdu, ne harcadı, bugün durum ne herkesten iyi biliyor.
Karşımda uzun saçları ve hali tavrı ile klasik bir enerji şirketinden çok Silikon Vadisi’nde yükselen bir startup tipi duruyor.
Murat Pınar
Türkiye hakkında ona sormak istediğim çok şey var.
Mini Cooper araba büyüklüğünde bir araç Mars’ın yörüngesine oturacak.
Ve bu, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) uzaya gönderdiği bir araç olacak.
Aracın adı “Hope”.
Yani “Umut”.
Tarihte ilk defa Müslüman bir ülkenin uzaya attığı araç böylesine ileri bir noktaya gidiyor...
Üstelik güzel bir haber daha var. Birleşik Arap Emirlikleri’nde bu bilimsel Mars projesinin başında 33 yaşında bir kadın var.
Adı
77 yaşındaydı...
Geçen yılın sessiz ölümlerinden biriydi... Ama, bu dünyadan ayrılırken arkasında çok gürültülü bir yakın geçmiş bırakmıştı...
Simone de Beauvoir’larla başlayan “birinci dalga feminizm”in, ikinci dalga sörfçülerinden biriydi...
Ve o kadın bizim erkek neslimizin dimağına çok korkutucu iki soruyu sokmuştu...
Bu ülkenin iyiye gitmesi için...
Şu Allah’ın belası kutuplaşmadan kurtulması için...
Allah rızası için...
Bazı tipleri televizyonda canlı yayına katiyen çıkarmamak gerekiyor...
İki nedenden dolayı bilerek erteledim.
Birincisi bu sözleri söyleyen Kılıçdaroğlu’ndan yazmak için izin istedim.
İkinci ve daha önemlisi ise...
Bu konuşmayı yılın ilk günü yayınlamak istedim.
Çünkü o felaket yılından sonra 2021’e umutla girmeyi arzuladım...
Geçen salı günü...
Yer Ankara’daki Ahmet Hamdi Akseki Camisi...
Pop tarihinin 'yaradılış' hikâyesi bu vadide yazıldı
1960’lı yıllarda, Batı dünyasında birtakım insanlar sanki ilahi bir emir almış gibi Los Angeles şehrinin sınırlarındaki bir bölgeye göç ettiler.
“Pop kültür dininin” “Exodus” ve “Yaradılış” hikâyesi de burada yazıldı.
*
Pop müziğin “kutsal toprakları” sayılan bu yerin adı Laurel Canyon’du...
Los Angeles’ın Hollywood Hills denilen yerinde bir bölgedir.
İşte bu bölgede 1960’lı yılların ortalarından itibaren dünya tarihinde “Counter Cultur”, yani “Karşı Kültür” denilen hareket doğdu.
Bu hareketin şiir ve edebiyat ayağı San Francisco’da, müzik ayağı da burada gelişti.
*
Şimdi size, aynı dönemde orada yaşayan müzisyenlerin kısa bir listesini vereyim.
Mamas and Papas’ın “Mama Cass”i (Elliot), Joni Mitchell, Frank Zappa, Doors’un Jim Morrison’u, Carole King, The Byrds üyeleri, Buffalo Springfield üyeleri Stephen Stills, David Crosby, Neil Young, Buffalo Springfield, Canned Head grubu üyeleri, John Mayall, Eagles’ın üyeleri James Taylor, Jackson Browne, Bonnie Raitt, Monkees grubunun iki elemanı Micky Dolenz ve Peter Tork...
*
Vadinin en meşhur partileme merkezi, Mama Cass Elliot’un evi...
Beatles üyeleri, Eric Clapton sık sık bu vadiye geliyor... Dönemin en efsane albümleri bu vadiden çıkıyor...
Crosby, Stills, Nash and Young’un meşhur şarkısındaki “Our House” burada.
Kısaca Amerikan pop müzik tarihinin “Yaradılış” hikâyesi bu vadide yazıldı.
*
2018 yılında bu vadinin hikâyesini anlatan bir belgesel yapıldı.
Yapan da Bob Dylan’ın oğlu Jakob Dylan.
Adı “Echo in the Canyon”...
*
Bu belgesel şimdi Türkiye’de de streaming platformlarına kondu.
Önceki gece büyük bir keyifle izledim.
Gerçekten çok yaratıcı ve sağlam bir müzik tarihi yazılmış orada.
‘KARŞI KÜLTÜR’ VADİSİ ALDATMA OLAYINA NASIL BAKIYORDU
BURASI Amerikan yerleşik kültürüne karşı kurtarılmış bir bölge gibiydi...
Tabii buradaki ilişkiler de Amerikan müesses ahlakına pek uygun değildi.
Belgeselde Mamas and Papas grubunun güzel üyesi Michelle Phillips de konuşuyor.
O sıralarda grubun üyesi John Phillips’le evli ama onu grubun öteki erkek üyesi Denny Doherty ile aldatıyor.
Yıllar sonra da belgeselde şunu söylüyor:
“Ben çok özgür bir ortamda yetişmiştim. Benim için kocamı aldatmak öyle önemli ve ciddi bir şey değildi...”
Michelle Phillips o günkü ilişkileri şöyle özetliyor:
“O dönemde içinde kadın da olan müzik gruplarının hepsinde durum böyleydi. Jefferson Airplane’de ve Fleetwood Mac’de de benzer olaylar yaşandı.”
VADİNİN RUHANİ LİDERLERİ BEATLES
BELGESELİ seyrederken şunu açıkça görüyorsunuz.
Laurel Canyon müzisyenlerinin en büyük esin kaynağı Beatles...
Birçoğu “I Wanna Hold Your Hand”i dinlediğinde büyük şaşkınlık yaşamış.
Onların gözünde Beatles’ın ilk 4 yılı tam anlamıyla bir “Folk Rock devrimi”...
David Crosby gibi burnundan kıl aldırmayanlar bile bunu itiraf ediyor.
Dizide Beatles grubunu davulcusu Ringo Starr da konuşuyor.
O ise daha mütevazı.
“Biz sokak çalgıcısıydık” diyor.
Buna karşılık Lauren Canyon da Beatles’ı etkilemiş.
Mesela Beatles’ın 1967’de çıkan ve devrim yaratan albümü “Sgt. Pepper’s Lonely Heart Club Band”in büyük ölçüde Beach Boys’un 1966 tarihli “Pet Sounds” albümünden etkilendiği söyleniyor.
BENİ EN ÇOK ETKİLEYEN KANYON ŞARKILARI
- BİR: Byrds: “Turn, Turn, Turn” (Giriş riff’i müzikte bir efsanedir), “The Bells Of Rhmney”.
- İKİ: Buffalo Springfield: “Expecting to Fly”, “For What It’s Worth”.
- ÜÇ: Crosby, Stills. Nash and Young: “Love Te One Your With”, “Our House”, “Teach Your Children”.
- DÖRT: Beach Boys: “God Only Knows”, “Good Vibrations”.
GÜNÜN EN ESPRİLİ MANŞETİ: ‘HAMİLİ DÖVME YAKİNİMDİR’
DÜN Doğu Perinçek’in Çin aşısı olmasını yazdım ya...
Bir de yanına montajla konmuş Mao dövmesi fotoğrafını ekledim.
Yemin ediyorum sabahtan büyük bir mavra patladı.
Arayan arayana...
Herkes bu fotoğrafa kendi manşetini atıyor.
Gelenleri alt alta yazdım. Sonra bir jüri oluşturduk ve en iyilerini seçtik.
Doğu Perinçek’in arkadaşlık ve mizahına sığınarak yayınlıyorum.
*
- YEDİ: ÜÇÜNCÜ FAZ: “Aşı yüzde 50, yaş 78, torpil 85.”
*
- ALTI: “Bana dövmeni söyle sana yarın kimi döveceğini söyleyeyim.”
*
- BEŞ: “Kültür devriminden, dövme kültürüne...”
*
- DÖRT: “Bir aşı olsun, bin çiçek açsın.”
*
- ÜÇ: “Kızıl aşı, beyaz Aydınlık...”
*
- İKİ: “Yaşlı sırası mı, yoldaş torpili mi?”
*
Veeeeee
- BİR NUMARA: “Hamili dövme yakinimdir...”
*
Vallahi az daha düşüyordum sandalyeden...
Helal olsun...
Özlemişim bu mizahı...
HER İKİSİ DE DOĞRUYU SÖYLÜYORSA ÜÇÜNCÜ DOĞRUYU KİM SÖYLEYECEK
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdulkadir Gül arasındaki tartışmayı dikkatle izliyorum.
İğrenç adamın teki, Bakan Soylu’nun annesine çok ağır bir şey söylemiş.
Adam yakalanmış ama serbest bırakılmış.
Soylu da serbest bırakılmasını kınayan bir tweet atmış.
Bunun üzerine Adalet Bakanı da cevap vermiş.
Diyor ki: “Kanunun dağıtımı yargıdadır, sosyal medyada değil...”
Yani diyor ki, savcı ve hâkimler sosyal medyadan gelen “Alın içeri, müebbete mahkûm edin, asın kesin” çığlıklarına değil kanuna bakar.
Bazıları “İkisi de haklı” diyor.
Doğru...
Biri öfkesinde öteki ise kanunu korumada haklı.
Ama bir üçüncü haklılık daha yok mu...
Hazır yeri gelmişken onu da konuşalım mı...
Bu ülkede köşe yazarlarının bazı insanlar hakkındaki hakaret dolu ihbar yazılarına bakılıp insanlar içeri atılıyor...
Hatta bazı savcılar daha da ileri gidip o yazıları resmen delil olarak kabul ediyor....
Ben de buna öfkeleniyor ve itiraz ediyorum...
Bir köşe yazısının, sosyal medyadaki herhangi bir kişinin ihbar çığlığından farkı ne?
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