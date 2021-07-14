Otuz yaş altı dünyanın en önemli 30 müzisyeninden biri

Evet çok güzel bir futbol seyrettik...
Maç öncesi iki takım da diz çökerek ırkçılığa karşı çok güzel bir dayanışma fotoğrafı verdiler...
İnsanlar iki yıldan beri ilk defa yan yana, omuz omuza maç seyrettiler.
Ama sahada sadece bu mu vardı?
Sahada, dünyanın en demokratik ülkelerinden ikisinin milli takımları vardı...
Biri İngiltere...
Shakespeare
Yani Türkçe deyişle “Amerikan Böcekbilimi Cemiyeti” geçen salı günü bizim bildiğimiz çingenepalamutunu da ilgilendiren bir karar aldı.
Bundan böyle “Lymantria Dispar”ın adı değişecek...
Daha doğrusu bilimsel adı “Lymantria Dispar” olan böceğin halk arasındaki adı artık başka olacak...
Bu tırtıl böceğin halk arasındaki adı “Gypsy Moth”du...
Yani “Çingene güvesi...”
Dernek geçen yıl bu isme gelen bir itirazı incelemeye aldı ve sonunda geçen salı günü bu ismin “halk dili sözlüğünden” çıkarılmasına karar verdi.
Nedeni de şu:
Pandemi boyunca hepimiz adım saydık...
Rekor işinsanı Cavit Çağlar’daydı.
Günde 25 bin adım.
*
Posta gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Rıfat Ababay...
Her gün 15 bin adım ata ata bitirdi kendini, o aslan gibi adam kuşa döndü, sadece bir tutam bıyık kaldı yüzünde...
Çetenin elebaşısı ve azmettiricisi tabii ki Hürriyet’in başyazarı Osman Müftüoğlu’ydu...
Her gün iWatch’unun, üzerinde 17 bin adım yazan ekranını yüzlerce insana postaladı...
Belki de “umutlandıran” demem daha doğru olur.
Halk TV’de ana haber bültenini sunan Özlem Gürses, Zülfü Livaneli’nin CHP içinde başlattığı tartışmayı anlatırken, kendisine bir mesaj gelmiş.
WhatsApp mesajını gönderen kişi MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter...
Ama dikkat...
Mesaj ona ait değil...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gönderiyor mesajı...
Konu da ilginç...
Aslında bütün gazetelere, internet sitelerine vermek isterdim bu ilanı...
Çünkü arkasında öylesine güzel bir Türkiye hikâyesi var ki...
İmkânlarım bu kadarına el verdi. Köşemde yayınlıyorum.
“Üç beş iyi insan” dedim...
Bu yazı iyi insanlara ve onların çalıştığı kurumlara teşekkürdür...
Ama aynı zamanda, bu ülkede hep birlikte yarattığımız bir “hayvan sevgisi ve saygısı” hikâyesidir...
***
Hikâyemiz geçen yaz haziran ayında Beykoz’daki evimizin bahçesine, kül rengi hamile bir kedinin gelmesiyle başladı.
Ancak önceki gün Nişantaşı’nda Kruvasan Kafe’de otururken, Zülfü Livaneli’den gelen bir mesaj üzerine, bir haksızlığı önlemek amacıyla yazıyorum bu yazıyı.
ZÜLFÜ LİVANELİ: ‘BU TARTIŞMAYI SEN BAŞLATMIŞTIN, SEN YAZMALISIN’
Zülfü Livaneli bana 1995’te yazdığım bir yazıyı hatırlatıyor ve “Sen bunu yazmıştın” diyordu...
Evet
Küçük bir arkadaş ve aile grubu davetliydi...
Bizim kuşağın bir tür pandemi sonrası açılışıydı...
*
Kapıda bizi karşılayan Işıl ve Mehmet’i görünce gerilere döndüm. Mehmet’le uzun bir yol arkadaşlığımız var...
İkimiz de akademisyen kökenliyiz...
Kimdir o derseniz, tanıtayım size...
*
1994 doğumlu bir Fransız...
“Erkeklerden Nefret Ediyorum” adlı kitabın yazarı...
“Yeni lider için yerlerinizi önceden ayırtın...”
*
Seçildikten hemen sonra Davos’a geliyordu ve onun yapacağı konuşma merakla bekleniyordu.
Davos popülist ve otoriter liderleri dinlemeyi çok sever...
Sırp mezaliminden kaçan insanları gösteren bir kare...
Çünkü önceki günden itibaren bu fotoğraf, dünyadaki bütün savaş bölgelerindeki üst düzey memurları çok yakından ilgilendirir hale geldi.
Şimdi size bunu anlatacağım.
* * *
Dünya savaş suçluları tarihinde önceki gün çok önemli bir şey oldu.
Lahey Savaş Suçluları Mahkemesi, tarihinde ilk kez, siyasetçiler dışında iki üst düzey memuru savaş suçlusu olarak mahkûm etti.
Böylece artık uluslararası suçlar bakımından sadece siyasetçiler, başkanlar, başbakanlar, bakanlar, yani karar alıcılar değil, o kararın uygulanmasında görev alan memurlar da suçlu sayılacak.
Henüz 26 yaşındayken, Balmain gibi dev bir dünya markasının yaratıcı direktörü oldu.
*
Ama daha öncesi de var...
Henüz 18 yaşındayken İtalya’da Roberto Cavalli ile çalıştı ve yaratıcı direktörlüğe getirildi.
İlgiyle izlediğim ve çok beğendiğim bir tasarımcı.
Çocuk tacizinin sembolik mahpushanesi...
Dün Gürbüz Doğan Ekşioğlu çizmiş ve Instagram hesabından paylaşmış...
Elmalı’da hepimizin içini paramparça eden o iki çocuğun dramı daha güzel nasıl anlatılabilirdi ki...
*
İki küçücük çocuk...
20. ve 21. yüzyıl tarihinde en uzun süre iktidarda kalabilen totaliter parti, kendine yakışır biçimde kutlayacak bu günü...
Şu günlerde Çin’de büyük bir “kızıl turizm” başlamış bile. İnsanlar Mao’nun uzun yıllar partinin merkezi olarak kullandığı Yan’an’a ziyaretler yapıyorlarmış.
Mao’nun evini ziyaret ediyor, şimdi parti ve devlet başkanı Şi Cinping’in oturduğu sandalyelerde fotoğraf çektiriyorlarmış.
*
Size önce olayı, o kitaptan aynen aktaracağım...
Sonra hikâyede geçen iki kişinin adlarını açıklayacağım...
1950’li yılların sonu...
Şimdi gelin o sabaha dönelim...
*
David, Ankara Gar Gazinosu’nda çalışmaya başlayınca hem para kazanıyor hem de sevdiği işi yapıyor.
Ne var ki Ankara’da kalacak yeri yok... Hangi otele gitse her seferinde “Yer yok” diyorlar.
Zaten o zamanlar, Ankara’da Ulus gazetesinin ve Zafer gazetesinin bulunduğu yerde topu topu birkaç tane otel var.
Emin olun hiç öyle değil...
Z kuşağının, yani çocuklarınızın âlemine gireceğiz.
Şu cumartesi gününde sadece biraz ergen zihin jimnastiği yapacağız.
*
Marvel, 9 Haziran günü, “Pandemi sonrası yeni nesil süper antikahraman” dönemini “Loki” dizisiyle açtı.
Marvelcı olmayanlara “Loki”yi tanıtayım önce...
Kendim rekabet içinde yaşadım...
Hürriyet içinde ilk büyük yöneticilik mücadelemi, dönemin fiili Hürriyet CEO’sunun bir mülakatı üzerine verdim.
*
Sabah gazetesi ile büyük bir tiraj savaşı içindeydik.
O yönetici bir mülakatında “Biz ikinciliği kabul ettik. Fark 50 bini geçmediği sürece bizim için mesele olmaz” dedi...
O sabahı hiç unutmuyorum...
Sinirimden duvarları tekmelemiştim...
Çok iyi biliyorum ki büyük bir gazeteyi yönetiyorsanız, ikinciliği kabul etmek havlu atmak anlamına gelirdi...
Benim açımdan dünkü basın toplantısının en büyük sürprizi, Aziz Yıldırım’ın basketbol takımı ile ilgili önerisiydi. Sürpriz ötesi bir şok oldu benim için... Ama iyi bir şok...
OBRA BİLİYOR MUYDU?
Yıldırım, “Obradovic’i getiririm” dedi. Peki Obradovic bunu biliyor muydu? Büyük koç, Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Barcelona’ya falan gider diye düşünüyordum. Ama nedense basketbola başladığı Partizan’la anlaştı. Bu beni şaşırtmıştı açıkçası. Bunu “Mustafa Denizli’nin futbola başladığı Altay’a teknik direktör olması gibi duygusal bir nedene bağlamıştım. Dün basın toplantısından sonra yanında bulunan yöneticilerle konuştum. Onlara “Koç biliyor muydu, yoksa bir tahmin mi” diye sordum. Yıldırım önceki gün Obradovic’le telefonda konuşmuş. “Koç gelir misin” deyince, aldığı cevap şu olmuş: “Seninle cehenneme bile gelirim başkan.”
ALİ KOÇ BU TEKLİFE NASIL BAKAR?
Ali Koç bu teklife ne der bilmiyorum... Bir başkan için böyle bir yetki paylaşımını kabul etmek kolay bir şey değildir. Kabul eder ve bir başarı hikayesi yazılırsa, bunun taraftar üzerindeki etkisi ne olur onu da düşünebilir. Şunu düşünmek de yararlı olabilir. Böyle bir başarının yolunu açacak teklifi kabul etme büyüklüğü de bir başkan için zaferdir. Hele hele bu teklifi yapan insan “Bir daha başkanlığa aday olmayacağım” diyorsa...
Çok doğru bir seçim...
Ben bu yıl Nobel ödülünün de onlara verilmesini bekliyorum...
*
Bu haberi okurken aklıma geçen ay televizyonda seyrettiğimiz bir ortak basın toplantısının görüntüleri geldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Prof. Uğur Şahin birlikte Türk halkının önüne çıktılar.
Biri Türkiye’den, öteki Almanya’dan katıldı...
Sağlık Bakanı o gece Türk halkına BioNTech ile yapılan anlaşmayı açıkladı.
50 milyon doz aşı gelecekti...
Önce Trump...
Sonra Netanyahu...
Önceki gün de Fransa’daki yerel seçimlerde Avrupa aşırı muhafazakâr sağ popülizminin en güçlü figürlerinden biri olan Marine Le Pen’in partisi beklediğini bulamadı...
O nedenle dünden itibaren Avrupa’da şu soru sorulmaya başlandı:
Son 15 yıldır Avrupa’da yükselen “Sağ muhafazakâr popülizm artık geriliyor mu?”
Evet bunun işaretleri var.
EN AZILI POPÜLİSTİN KORKTUĞU OLDU KARŞISINDAKİ MUHALEFET CEPHESİ BİRLEŞTİ
Otuz yaş altı dünyanın en önemli 30 müzisyeninden biri
“OHHH Zoom konserler bitti...”
Önceki akşam Bodrum Zai’de, pandeminin başından beri fiziksel ortamda ilk konseri izledim.
Böylece sadece “dinleme” kodundan “izleme” moduna geçtim.
Özlemişim...
*
Konseri ÇEV Sanat’ın genç müzisyenleri verdi.
Solistler kemancı Bade Daştan ile çellist Jamal Aliyev’di...
Bodrum’un klasik müzikteki açılış konserini Fazıl Say şu cümleyle yaptı:
“Türkiye öyle az buz bir yer değil...”
Bu cümlenin arkasında anlatmak istediği şuydu:
Çağdaş Eğitim Vakfı bünyesinde kurulan ÇEV Sanat 10 yıla yakın süredir Türkiye’nin müzikte çok başarılı çocukları için özel bir programı uyguluyor. Türkiye’nin çok ünlü 5 müzisyeni her yıl Türkiye’nin her yerinden çok yetenekli müzisyen çocukları bulup çıkarıyor. Bu çocuklara yurtdışında çok özel bir eğitim imkânı sağlanıyor.
Bu 55 çocuktan 30’u bugün dünyanın çok önemli okullarında eğitim görüyor.
İçlerinden bazıları daha bugünden “dünyanın en iyileri” arasına girdi.
Bunlardan biri çellist Jamal Aliyev...
Annesi babası Azeri, Jamal Türkiye’de doğup büyüdü...
Fazıl Say “Hiç abartmadan söylüyorum bugün dünyanın en iyileri arasında” diyor.
Haksız da değil...
Dünyanın en itibarlı yarışmalarından biri olan Concert Artist Guild’i kazandı.
İngiltere’den yayın yapan Classic FM tarafından “30 yaş altı dünyanın en yetenekli 30 müzisyeninden biri” olarak seçildi.
ÜÇ YILDA YO-YO MA SEVİYESİNE TERFİ ETTİ
BU genç insanları 4 yıldır izliyorum...
Son defa Venedik’te Kempinski Oteli’nin kilisesinde verdikleri konseri izlemiştim. Orada dinlediğim Jamal Aliyev çok iyiydi.
Ama önceki akşam Bodrum Zai’de dinlediğim Jamal Aliyev, abartmıyorum artık Yo-Yo Ma, Pau Casals rütbesine terfi etmeye hazır bir çellist olmuş.
Bach’ın hayatım boyunca bıkmadan dinlediğim “Air on The G String”ini mükemmel bir virtüözite ile çaldı...
FAZIL’IN KIZININ PİYANOSUYLA SEKİZ HAFTADA BİRİNCİ OLDU
CUMHURİYET’in ilk yıllarında devletin böyle bir programı vardı. “Harika çocuklar” deniyordu onlara. Ama artık “Harika çocuk” kavramı kullanılmıyor.
ÇEV Sanat’ın özel eğitim imkânı sağladığı 55 çocuğun her birinin çok ilginç hikâyesi var.
Mesela Bursalı Arya Su Gülenç...
ÇEV onu 8 yaşındayken Bursa’da evinde keşfetmiş.
Çok ucuz ve sıradan bir elektrikli piyanoyla çalmaya çalışıyormuş.
Fazıl Say daha önce kızı Kumru için aldığı piyanoyu ona hediye etmiş.
Arya 8 ay sonra New York’ta kendi yaşıtları arasında yapılan bir yarışmada birinci olmuş.
O GECE ÖĞRENDİĞİM BENİ ÇOK ÜZEN HABER
Bu çocukların bu noktaya gelmesinde devletin hiç katkısı yok.
Ama iki ayrı grubun çok katkısı var.
Birincisi ÇEV Sanat ve onun başındaki Berrin Yoleri...
Tabii sponsorlar...
*
Ancak gecenin sonuna doğru beni üzen bir haber öğrendim.
Bu harika orkestra bugünlerde büyük bir sorunla karşı karşıyaymış...
Çünkü pandemi dolayısıyla bazı büyük sponsorlar desteğini durdurmuş...
Oysa bu çocukların okullarına devam etmesi, onlara çalabilecekleri iyi enstrümanlar temin edilmesi gerekiyor. Umarım o büyük sponsorlar yeniden kredilerini açarlar.
Ve tabii ki yeni sponsorlar da gelir.
BU 55 ÇOCUĞU BULUP KEŞFEDEN MÜTHİŞ EKİP
BU genç müzisyenleri bulup keşfeden harika bir ekip var. Sanat Kurulu...
Bu kurul Türkiye’nin kendi alanında en ünlü isimlerinden oluşuyor:
Fazıl Say, İbrahim Yazıcı, Bülent Evcil ve Mehmet Yasemin...
Her yıl oturup günlerce Anadolu’nun her yerinden gelen başvuruları inceliyor, dinliyor ve ortaya çıkarıyor.
BUNA KARŞILIK BANA UMUT VEREN BİR HABER DE VAR
GECE gördüğüm bir manzara bana umut verdi. Bodrum’da bir sanat olayında yıllardır böyle bir kalabalık görmedim. Çok sayıda tanınmış kişi konsere gelmişti. Davetliler arasında şu isimler vardı:
Çiğdem Simavi, Pervin Ersoy, Revna Demirören, Heves Ekinci, Feryal Gülman, Banu Hakan Çarmıklı, Beyza Uyanoğlu, Cana Sialom, Tal Garih, Yelda-Hakan Tiftik, Ömer Aras, Volkan Büyükhanlı, Pınar Sabancı, Pelin Akın, Aynur Özderici, Hatice Begüm Eyilik, Füsun Topbaş, Alp Yalman, Figen Çiftçi ve Derya Karagülle. Bu arada bazı büyük kuruluşların yeni kuşak temsilcilerini de davetliler arasında gördüm.
Akfen ve TAV’ın yönetim kurulu üyesi Pelin Akın Özalp ve Kavaklıdere şaraplarının üçüncü kuşağından Cevza Başman’ı orada görmek beni sevindirdi.
TÜRK PORSELENİNİN BÜYÜK BİR TASARIMCIYLA BULUŞMASI
GENÇ müzisyenler gecesinde Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Gürel Sürmeli ile karşılaştım.
Tabii hemen geçen hafta tanıttıkları “Skallop” koleksiyonunu sordum...
*
Kütahya Porselen bu koleksiyonu dünyanın en tanınmış endüstriyel tasarımcılarından Karim Rashid’e çizdirdi. Türkiye’nin böyle prestijli markalarının büyük tasarımcılarla çalışması bana hep çok güzel görünüyor.
*
Karim Rashid daha önce de Kayra şarapları için şarap kadehi tasarlamıştı.
Üzüm yaprağı şeklindeki bu tasarımı bazı kişiler tarafından eleştirildi ama ben çok sevdim.
Ve daha şimdiden bir sanat eseri olarak koleksiyon objesi haline geldi...
Bendekileri özenle saklıyorum.
*
Kütahya Porselen için çizdiği Skallop koleksiyonunu da tek tek inceledim.
Her ne kadar Karim Rashid, “Tasarım bir sanat değildir” diyorsa da benim için bal gibi sanat...
Hem de sanatı masamıza koyan bir sanat.
Bu vizyona sahip Türk sanayicilerini anlatmak ve tanıtmak bana gurur veriyor.
KUZGUNCUK’TA GİZLİ BİR BAUHAUS ATÖLYESİ
KONU tasarımdan açılmışken, geçen hafta katılamadığım için üzüldüğüm bir girişimi de anlatayım. Kalyoncu Ailesi’nin genç üyesi Mehmet Kalyoncu’nun başkanlığını yaptığı “Türkiye Tasarım Vakfı” adlı bir kuruluş var.
Epeydir ilgiyle izliyorum.
Kâr amaçlı olmayan bir vakıf bu...
Türkiye sanayide artık fasondan özgün tasarıma geçme aşamasına geldi.
Tasarım, ürettiğiniz ürüne karakter ve değer katan bir şey. Ta Paris’te öğrencilik yıllarımdan beri beni çok etkileyen Bauhaus adlı mimari bir ekol var.
Yirminci yüzyıl başlarında Walter Gropius adlı mimarın geliştirdiği Bauhaus ekolü bugün dünyada, sadece mimaride değil, her alanda tasarımı etkileyen en kuvvetli akımlarından biri.
*
Mehmet Kalyoncu’nun başında bulunduğu vakıf geçen hafta “Yeniden Bauhaus Atölyeleri” başlığı ile çok önemli bir eğitim programını devreye soktu. Tasarımda başarılı olan ülkelerden biri Finlandiya.
Bu ülkenin en önemli tasarım okullarından biri “Arkki”...
Türkiye Tasarım Vakfı işte bu okulun programlarını Türk çocuklarına da öğretmeye başladı.
Türkiye’nin büyük bir şirketinin böyle bir vizyonla bu işe girmesi beni çok sevindirdi.
TASARIM HARİKASI MUSTANG’İ UTANMASAM ÖPECEKTİM
BENİM kafamda “tasarım” kavramını doğuran şey, 1966 yılında İzmir’in Alsancak semtinde gördüğüm ilk Ford Mustang araba oldu.
Hâlâ araba kullanmayı bilmeyen biri olarak hiç unutmuyorum o günü...
Gördüğüm an takılıp kalmıştım. Yarım saat arabanın etrafında dolaşıp durmuştum.
Utanmasam diz çöküp öpecektim arabayı...
Tasarımın, sanayinin estetik sanatı olduğunu o gün anlamıştım.
Hâlâ aynı fikirdeyim.
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin