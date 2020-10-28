Ombudsman kardeşim o yapmış bu yapmış, bu sözler hiç mi önemli değil

Onu Türk magazin tarihine geçiren olaylarından biri “bir gün” süren evliliğiydi. Geçen gün Jülide Ateş’in programında o bir günlük evliliğini anlattı.
Bozulmasının arkasında bir evlilik sözleşmesi hikâyesi varmış.
Tesadüf dün bunu okuduğumda, Tansu ile benim evliliğimizin 50’nci yıldönümüydü.
*
Tansu’yla 24 Ekim 1970 günü İzmir’de evlendik.
Anadolu Ajansı’nın bu yıl temmuz ayında, yani pandemi ortasında yayınladığı “Türkiye ve Dünyada 100 Yıl” adlı albümünü okuyor ve fotoğraflara bakıyorum.
Hemen söyleyeyim...
Çok güzel bir çalışma...
Türkiye ve dünyanın 100 yılı benim de 73 yılım oluyor... Albümün üçte ikisi benim de yaşadığım, tanık olduğum olaylar zinciri...
Bazı bölümlerini gurur duyarak, bazı bölümlerini çok üzülerek, bazı bölümlerini kaşlarımı çatarak, bazılarını seven bir gülümsemeyle hatırlayarak tek tek seyrettim...
Ajansa bu güzel çalışma için teşekkür ediyorum...
*
Varlıklı “Beyaz Türk” çevrelerinin son günlerdeki en moda güzergâhı hiç şüphesiz Urla...
Gün geçmiyor ki, Instagram’da, arkadaş sohbetlerinde Urla’ya gidip oradan paylaşım yapan bir grup tanıdık insan görmeyeyim...
Dikkat ediyorum yeni ziyaret güzergâhında “olmazsa olmaz” üç-beş yer var.
Bir numara hiç şüphesiz, bir gün başlarsa, şu an için Türkiye’nin Michelin yıldızı almaya en yakın adayı Od Restoran...
İki numara Can Ortabaş ve Bülent Akgerman’ın “Şarap bağları” ve öteki şarap üreticilerini de kapsayan “Urla Bağ Yolu”...
Daha genç ve daha butik bir restoran “Vino Locale”...
Tasarım olarak
Konu Cumhurbaşkanı’nın konuşmasıydı.
“Fikriyatımız iktidarda değil” demişti ve benim bu konudaki görüşümü soruyorlardı. “Mümkün olduğunca siyasi konulara girmiyorum artık, o nedenle sorunuza cevap veremeyeceğim” dedim.
“Peki hiç olmazsa kimin fikriyatı iktidarda, o konudaki görüşünüzü söyleyin” dediler.
“Hayır o da siyasete girer” dedim...
“Peki sizin fikriyatınız iktidarda mı” diye ısrar ettiler.
“Vallahi kimin fikriyatı iktidarda hiç fikrim yok” cevabını verdim.
Sonra da “Onu bilmem ama şunu biliyorum” dedim şu cevabı verdim:
Geçen hafta: Rusya ve Mısır Karadeniz’de ortak tatbikat yaptı.
Nedir bu? Kime karşı?
Herhalde Gürcistan’a değil...
Biz S-400’leri Sinop’ta kime karşı denediysek, bu tatbikat da onun karşılığı olmalı...
Önceki gün: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump’a çok yakın bir güvenlik ekibinin ağustos ayında gizlice Şam’a giderek Esad yönetimi ile görüştüğü ortaya çıktı.
Alın size bir gerçekçilik örneği...
İddiam şu.
Tansu aradı.
Andre’yle konuşmuş...
“Bekir pek iyi değilmiş” dedi...
Artık böyle cümleleri sık sık işittiğimiz bir yaştayız...
Veda zamanı geldiğini hatırlatır sık sık bizim neslimize...
Tansu, Bekir’le de konuşmuş...
Sık sık konuşurlar...
Olay 1973 yılında, yani 12 Mart ara rejiminin yıllarında Ankara’nın Çankaya semtinde bir gazetecinin evinde geçiyor...
*
O yıl cumhurbaşkanlığı seçimi var ve bu konu ordu ile siyaset arasına kara kedi gibi girmiş...
Askerler bir süre önce emekliye ayrılmış olan Genelkurmay Başkanı Faruk Gürler’i cumhurbaşkanı seçtirmek istiyor.
Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki partilerin büyük bölümü buna karşı.
Türkiye hâlâ 12 Mart ara rejiminin etkisinde.
Bir askeri darbenin kara bulutları rejimin üzerinde.
*
Aslında olay öyle çok büyük bir şey değil...
Ama benim gözümde büyük bir sosyolojik anlamı var.
Olay şu...
Güney Kore’nin en büyük eğlence şirketi Big Hit Entertainment halka açılıyor...
Yaklaşık 4 milyar dolarlık bir değer bekleniyordu...
Yani bugünün eğlence dünyasında öyle çok büyük bir volüm değil...
Ancak dün bu açılışta çok önemli bir gelişme oldu.
Türkiye, İkinci Dünya Savaşı’na girmemiş olsa da muhtemel bir hava saldırısına karşı geceleri şehirleri karartılmıştı.
Sonra bizim nesil de tanıdı karartma gecelerini...
Yunanistan’la ne zaman savaş ihtimali çıksa, okul kitaplarını kaplamak için kullandığımız mavi kaplama kâğıtları, bu defa Yunan uçakları görmesin diye pencerelerimize yapıştırılırdı.
Sonra 60’lar, 70’ler, 80’ler geldi... Ülkenin karanlık dönemlerini yaşadık.
Bu defa “karartma günleri” lafını öğrendik...
Hani Funda Arar’ın şarkısında söylediği gibi...
“Bir zindanda koy ver beni
Tabii ki var...
Ama yazmam...
Sadece benim mi, herkesin var.
Bir insan için kolayca “Ha o mu? Ruh hastasıdır” dediğimiz kaç kişi var...
Peki biz Türkler, Kürtler, Araplar, Lazlar, bu ülkede yaşayanlar...
“Ruh hastalıkları”
Bu süre içinde RTÜK’e başvuru yapmazsa Türkiye’de Spotify’a ulaşım engellenecekti.
*
Bu yazıyı okuduğunuz sırada bunun 24 saati geçmiş olacaktı...
Bir gelişme olmasaydı Türkiye, dünyada Spotify’ı engelleyen ilk ülke olacaktı...
Tabii Kuzey Kore gibi ülkeleri saymıyorum.
Neyse ki 72 saat dolmadan bir gelişme oldu. Hükümete yakın kaynaklarda Spotify’ın başvuracağı iddia edildi.
Şu yazıyı yazdığım saatte anlaşma oldu mu olmadı mı kesin bilmiyorum.
Türk cazının ilk başörtülü piyanisti...
Ama bakın geçen hafta, İstanbul Caz Festivali genç caz kategorisinde finalist seçilince başına neler geldi.
Kendine tarih profesörü diyen biri çıktı....
Adı da Ebubekir Sofuoğlu...
Sakarya Üniversitesi’nde hocaymış...
Arkadaş muhafazakâr ya...
Başörtülü kız caz mı çalar...
Hemen belirteyim, konuştuğum insanlar olaya ideolojik gözle bakan kimseler değildi.
Bunu bakana söylediğimde şu cevabı aldım:
“Keşke ideolojik bakanlara da sorsaydın...”
*
Bu sözlerine şaşırmadım. Çünkü Hürriyet’in Ankara’daki sağlık muhabiri Meltem Özgenç’ten şunu öğrendim.
Sağlık Bakanı, basın toplantılarında akreditasyon uygulamıyormuş.
Yani iktidar yanlısı veya muhalif bir yayın kuruluşu olsun, isteyen her gazeteci katılıp üstelik soru da sorabiliyormuş.
Ben de gitmeden önce konuştuğum insanların en merak ettikleri sorulardan biriyle başladım.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca...
COVID’le mücadelenin başkomutanı...
Nihayet geçen cuma onunla tanıştım.
Adana’ya gidiyordu, beni de davet etti.
*
Ben bakanla bu sohbeti yaparken, New York Times gazetesi çok güzel bir gazetecilikle COVID virüsünün insan hücrelerine nasıl saldırdığını anlattı.
Size onu da, yani ortak düşmanımızı da en basit cümlelerle tanıtacağım.
Tabii ki bakana da bu ortak düşmana karşı aşıyla mücadeleye ne zaman başlayacağımızı yine en basit sorularla soracağım.
Ankara Tuzluçayır’da hırsızın biri güvenlik kamerasını çalmış.
*
En komiği haberin fotoğrafıydı.
Hırsız, güvenlik kamerasını çalarken yüzünde en küçük bir endişe yoktu.
Üstelik ağzına bir de COVID maskesi takmıştı.
Kurallara uyan bir arkadaş yani...
Herhalde kamerayı çalınca, kendisiyle ilgili görüntüleri de alıp götürdüğünü sanıyordu.
Şapka aynı şapka, yanak ve dudaklar aynı yanak ve dudak...
Önce bu görüntünün nereden geldiğini anlatayım...
Torunum Sinan Ali, doğduğundan beri birçok çocuğun geçtiği evrelerden geçti.
Önce sempatik dinozor Barney... Sonra köpekbalıkları... Sonra Batman... Sonra Sünger Bob... Sonra bir ara Bruce Lee ve tabii ki bugün Marvel ve DC Comics süper kahramanları...
*
İşte bu aile geleneğinin başladığı günden beri nedense sabahları
Biri Kudüs’ten...
Öteki Riyad’dan...
Eminim bana ulaşan bu bilgiler ve bu fotoğraf şu an MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın önünde de bulunuyordur.
KUDÜS’TEN GELEN İSTİHBARAT: Önce Kudüs’ten gelen çok önemli bilgiyle başlayayım...
Konuşan kişi Majdi Khaldi...
Kudüs’ün tanınmış ailelerinden birinin mensubu...
Ancak 2006 yılından bu yana Filistin Devlet Başkanı
Ondan bir akşam önce, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy bir grup medya yöneticisi ve yazarı kulenin en üst katında bir yemeğe davet etti...
Davetli listesine baktım.
İktidar-muhalefet ayrımı yapılmamıştı.
Kimler vardı: Mesela davetliler arasında Sözcü gazetesinin genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz, yazarı Deniz Zeyrek, gazetenin ve sahibi Burak Akbay’ın avukatı İsmail Yılmaz...
Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, sabah haberleri sunucusu İsmail Küçükkaya da vardı.
*
Kimler yoktu: Buna karşılık Karar, Aydınlık, Birgün gibi gazetelerden, Halk TV ve Tele 1 gibi kanallardan kimse göremedim.
*
Aslında savaş gazetenin açık sayfaları üzerinde...
Ama sayfalara yansımayan bir bölümü var ki onu da ben anlatayım.
*
Savaş 18 Eylül günü eski bir büyükelçi ve çok beğendiğim bir edebiyat denemecisi olan Oğuz Demiralp’in Cumhuriyet Kitap Eki’nde yayınlanan bir yazısıyla başladı.
Yazısı, kendi payıma resim sanatı konusunda Türkiye’nin en iyi denemecisi olarak gördüğüm Mehmet Ergüven’in kitapları üzerineydi. Ancak savaş Mehmet Ergüven yüzünden değil, yazının girişinde ve ileride bir yerde kullanılan kavram yüzünden patladı.
Ombudsman kardeşim o yapmış bu yapmış, bu sözler hiç mi önemli değil
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın Hürriyet’te yayınlanan “10 Soruda İslamofobi” mülakatını satır satır altını çizerek okudum.
Bütün dünyada İslam’ın tartışıldığı şu günlerde Türkiye Cumhuriyeti devletinden gelen en önemli sözler diye okumuştum...
Önce İslamofobinin yaygınlaştığı ülkelere Müslüman ülkelerde yükselen tepkiyi anlatıyor: Diyor ki:
“Müslümanlar kendi kutsallarına yapılan saldırıları sonuna kadar reddetmek ve meşru kurallar çerçevesinde tepkisini göstermek zorunda. Aksi halde kendisine ihanet etmiş olur.”
Arkasından Müslüman dünyaya sesleniyor, diyor ki:
“Fakat bunu şiddet, terör ve cinayet yoluyla yapmaya başladığında bu mücadeleyi daha baştan kaybetmiş olur. Zira Aliya İzzetbegoviç’in dediği gibi ‘Savaş ölünce değil düşmana benzeyince kaybedilir’.”
Sonra Fransa’da başı kesilerek öldürülen öğretmen olayına tepkisini çok net ifadelerle belirtiyor, diyor ki:
“Fransa’da malum karikatürleri derste gösterdiği için bir öğretmenin öldürülmesi de asla kabul edilemez, asla meşru gösterilemez. Bu kısırdöngüden çıkmak zorundayız, aksi halde ‘Dişe diş, göze göz’ diye diye ortada sağlam bir tane insan kalmayacak.”
Sonunda bütün Müslüman dünyaya sorumluluğunu hatırlatıyor, diyor ki:
“Hangi gerekçeyle olursa olsun Müslüman toplumların, din adamlarının ve siyasi liderlerin bu DEAŞ’çı, El-Kaideci, tekfirci zihniyeti kesin bir dille reddetmesi ve bu tür fanatiklerin dinimizi rehin almasına izin vermemesi gerekiyor. Birileri çıkıp benim kutsal kitabımdaki ayetleri kafa kesmek için, masum insanları diri diri yakmak için kullanıyorsa ve bunu yaparken benim kutsal kelimelerimi kullanıyorsa buna herkesten önce ben karşı çıkmak zorundayım. O zihniyeti besleyen iklimi ben değiştirmek zorundayım. Bunu yapmadan başkalarını suçlamak sorunu çözmez sadece derinleştirir.”
Evet böylesine etkileyici, böylesine cesur, böylesine gerçekçi sözler bunlar...
İslamofobi histerisine kapılmış ülkelerdeki fanatiklerin bütün silahlarını ellerinden alan medeni, insani bir yaklaşım.
Beklerdim ki herkes çıkacak “Helal olsun İbrahim Kalın” diyecek...
“Helal olsun Hürriyet böyle bir mülakatı yayınladın” diyecek...
Ama ne görüyorum...
Bunu demedikleri gibi, “Ombudsman” adıyla yazılar yazan bir arkadaşımız, Hürriyet’i eleştiriyor...
Neymiş bu bir mülakat değil, yazılıp verilmiş bir metinmiş...
*
İyi de kardeşim bir de şöyle düşün...
Bu daha da iyi değil mi...
Kimse sormadan Cumhurbaşkanlığı kendiliğinden bu mesajı vermek istemiş...
Bu soruyu o sormuş bu sormuş ne fark eder...
PANDEMİDE GÖZÜMÜZÜ NİYE KOMŞUMUZUN EVİNE DİKTİK
STREAMİNG film platformları bu yılın üçüncü çeyrek rakamlarını açıkladılar.
Üçüncü çeyrekte en çok izlenen film “American Murder: The Family Next Door” olmuş...
“Amerikan Cinayeti: Komşu Kapıdaki Aile...”
Dünyada 58 milyon kişi izlemiş.
Film Amerika’da küçük bir kasabada, kaybolan bir kadın ve iki çocuğunu anlatıyor.
Bu film dünya video tarihinde yepyeni bir trendin en çarpıcı ilk örneklerinden biri...
Çünkü belgeselde kullanılan her görüntü gerçek.
Kaybolan kadının, eşiyle ve arkadaşlarıyla WhatsApp mesajlaşmaları, kadının Instagram, Twitter, Facebook paylaşımları ve blogundan alınan görüntüler...
Komşuların çektiği videolar. Evdeki, komşulardaki, sokaktaki güvenlik kameralarının görüntüleri...
Poliste sorgulama kayıtları, mahkeme sırasındaki kayıtlar...
*
Hepsi birleşmiş ve muazzam bir “true crime” yani gerçek suç filmi ortaya çıkmış...
ARTIK HEPİMİZ MAHALLE DEDEKTİFİYİZ
FİLM sosyolojik olarak bize şunu da anlatıyor...
Artık hepimiz komşu kapıda ne oluyor daha meraklıyız...
Artık hepimiz muazzam bir görsel denetim ve kayıt altındayız...
Artık hepimiz birer mahalle dedektifi haline geldik...
BORAT, KIMIZIN AT SİDİĞİ DEĞİL AT SÜTÜ OLDUĞUNU KABUL ETTİ
Bir iletişim ve pop kültür sosyoloğu olarak son günlerde en ilgimi çeken olaylardan biri Borat’ın Kazakistan’la barışması oldu. Borat 2006 yapımı bir İngiliz filmi...
Konusu, “şanlı Kazak milletinin” çıkarlarını sağlamak için, Amerikan kültürünü incelemek üzere Amerika’ya giden Kazak gazeteci Borat Sagdiyev’in komik hikâyesi...
Bu arada bol bol Kazakistan’la dalga geçiliyor... Mesela “Kazakların içki olarak at sidiği içtiği” gibi laflar var...
*
Tabii ki film Kazakistan’ı ayağa kaldırdı ve filmi oyuncusu Sacha Baron Cohen’e demedik laf bırakmadılar.
Amazon Prime 29 Eylül günü birinci Borat filminin devamı olan Borat 2’nin tanıtım filmini yayınlayınca herkes yeni bir savaşın başlamasını beklemeye başladı.
Ama çok tuhaf bir şey oldu...
Kazakistan yönetimi, Borat filmlerini ülkelerini tanıtmak için kullanmaya karar verdi.
Ve, Borat 2 önceki gün streaming platformlarında gösterilmeye başlandığı sırada Kazakistan da “Kazakistan çok güzel” diye bir turizm kampanyasını başlattı...
Bir de küçük bir video hazırlattılar.
Kazakistan’da bir adam marketten kımız alıp içiyor ve “Bu da çok güzel” diyor...
Böylece kımızın at sidiği değil, at sütü olduğu anlatılıyor.
*
Saha Baron Cohen bunu öğrenince şöyle bir mesaj yayınladı:
“Bu bir komedi ve gerçek Kazakistan, Borat’ta anlatılanın aksine çok güzel ve modern bir ülke.”
Modern iletişimin en önemli “10 emir”inden biri işte budur:
“Dezavantajı avantaja çevir...”
BORAT’IN YENİ HEDEFİ TRUMP
GEÇTİĞİMİZ günlerde Borat’ı oynayan aktörle Trump arasında güzel bir polemik yaşandı.
Sacha Baron Cohen bir televizyon programında Trump’ı oynadı.
Trump’ın buna tepkisi ise şu oldu:
“Hiç komik değilsin...”
Ama konuşulan onun bu sözü değil Sacha Baron’un şu cevabı oldu:
“Sen de hiç komik değilsin ama bütün dünya sana kahkahalarla gülüyor...”
SARI YAZIN SON HARİKA ŞARKISINI DİNLERKEN HAYAL ETTİKLERİM
GEÇEN hafta çıkan yeni şarkılardan birine fena halde takıldım.
Gavin James söylüyor.
“I Miss You-Paddy’s Song.”
Dinliyor dinliyor ve hayal kuruyorum...
Bir yelkenlideyim...
Ege yaza müthiş bir güzellikle veda ediyor...
Tavsiye ederim bu şarkının arkasından, yaz başında çıkmış harika bir bossa nova caz parçası var bir de onu dinleyin...
Urban Love’dan “Suedehead”...
Çok güzel bir sarıya veda partisi oluyor...
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Foto Editörü: Umut Veis
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin
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