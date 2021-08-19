O gece ya Hulusi Akar o telefona çıkmasaydı

Beni davet edenler, Nobu’nun iç tasarımını yapan Mimarlık Holding’in kurucu ortaklarıydı.
Holdingin “Yoo Mimarlık” adlı bir şirketi var.
Bana göre Türkiye’nin “Gizli iç tasarım hazineleri”nden biri...
Louis Vuitton, Monclair gibi dünya markalarının mekân tasarımlarını ve projelerini yapıyor.
Dünyanın her yerinde yaptıkları çok önemli işler var.
Mete Buyurgan, Alparslan Özarpat, Alptekin Yıldız ve Orçun Özkan adlı dört arkadaş tarafından kurulmuş.
İkisi ODTÜ, biri İTÜ mezunu. Dördüncüsü ise mimarlık eğitimini Almanya’da almış.
Kendimi, Kabil’de oturan; okumak, o makus talihini kırmak isteyen bir kız çocuğunun yerine koymak istiyorum...
Koyamıyorum...
Hiç olmazsa ne hissettiğini anlamaya çalışayım diyorum...
Anlıyorum, anlıyorum da...
Hemen kaçıyorum, Hıristiyanıyla, Müslümanıyla, Yahudisiyle, Budisti, Hindusu ile birlikte yarattığımız o kolektif suç mahallinden...
*
Oysa o dünya ne alayla ne valayla girmişti Afganistan’a...
Dün akşam ilk defa sahaya çıkan Fenerbahçe bu yıl üç büyükler içinde en iyi transferi yapan takım değildi... Ama en iyi teknik direktör transferini yapan takımdı.
Takım üç gün önce sanal kramponları giymiş ve Türkiye’nin rekor ilgi gören ‘Kulüp Token’ı’ ile sahaya çıkmıştı. 24 saat içinde yarım milyar liraya yakın bir satış başarısı elde etmişti bu girişim.
Bir Fenerbahçeli olarak epeydir özlediğim başarı duygusunu bana ilk defa ‘Çubuklu Token’ı uçurarak Fenerbahçe taraftarı verdi.
Dün akşam ilk maçına çıkan Fenerbahçe için artık ‘başarılı bir startup’ diyebilirsiniz.
Fenerbahçe için ‘Türkiye’nin ilk Silikon Vadisi Kulübü’ de diyebilirsiniz.
Fenerbahçe A.Ş için artık Türkiye’nin ilk ‘Teknoloji Şirketi’ de diyebilirsiniz.
SEYİRCİLİ MAÇ DUYGUSU NEYMİŞ FAZLASIYLA HATIRLADIK VE YAŞADIK
Gelelim pandemi sonrası ilk gerçek seyircili maça...
1. Kitabın adı “Anılar Saçılmış, Odaya, Her yere”...
Metin Solmaz derlemiş.
Sevin Okyay önsöz yazmış... Ekip sıkı yani...
Şimdi gelelim asıl meseleye...
1. Aynı zamanda şahsi meselem de tabii.
Olay, sabah uyanıp dünya borsalarındaki kahve çekirdeği fiyatlarına bakmamla patladı...
Gözlerime inanamadım...
1.87 dolar yazıyordu...
Çok etkileyiciydi...
The Washington Post gazetesi gidip bu kızlarla konuşmuş.
Dün yazıyı ben de okudum...
Orada Sedat Ergin’in yazısında yer almayan çok önemli bir unsur vardı...
Kaçmayıp ülkesinde kalan kızların fotoğrafları...
Neden mi önemli bu fotoğraflar...
Çünkü, Taliban denen canilere açık hedef olacaklarını bile bile, kendi isimleri ile konuşmuş, yüzleri açık fotoğraf çektirmişler.
Önümüzdeki günlerde Türkiye ve Amerika’da bazı insanlara şu gördüğünüz davetiye gidecek. Ancak bu bir paralı katılım davetiyesi olacak. Davetiyenin altında iki ülkeden iki VIP kişinin imzası bulunacak.
Türkiye’den Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer... Amerika’dan ise HSBC Bankası’nın ABD CEO’su Michael Roberts...
Bu iki isim Amerikan Türk Cemiyeti’nin iki eş başkanı...
İngilizce adı American-Turkish Society olan kuruluş 26 Ekim akşamı New York’ta Ahmet Ertegün için bir gala yapıyormuş.
Bu yıl Ertegün’ün ölümünün 15’inci yılı...
Acaba MİT’te onun gibi kaç kadın eleman görev yapmaktadır...
Bugün size anlatacağım kitapta bu soru da soruluyor. Ama kitabın asıl konusu MİT değil, Dışişleri Bakanlığı...
Önce oradan başlayıp sonra başlıktaki soruya geleceğim.
Biri Özdem Sanberk...
Bugün 83 yaşında...
Türkiye’nin Madrid, Paris, Amman, Bonn, Londra gibi çok önemli merkezlerdeki temsilciliklerinde çeşitli derecelerde görev yapmış...
Rahmetli
Yangından evvel bu salonda bir sanat sergisi vardı. Felaketle birlikte, yardım depolama ve dağıtım merkezi haline dönüştürüldü.
*
İtiraf edeyim dememe bile gerek yok.
O gün, New York Times gazetesinin Kahire bürosundaki gazeteci Vivian Yee, merkezden şu talimatı aldı:
“Hemen Tunus’a geçip olayı oradan takip edin...”1. ERTESİ SABAH İLK UÇAKTAN İNER İNMEZ BAŞINA GELEN
- VIVIAN Yee ertesi sabah ilk uçakla Tunus’a uçuyordu.
Yanında iki yardımcı daha vardı.
1. Ağustos ayının en sıcak günlerinden biri...
İslam ülkeleri başkanları Müslüman aleminin en kutsal mekânına bakan bir otelin geniş salonunda bir araya gelmişler.
*
Ramazan ayı olduğu için toplantı iftardan sonra başlıyor. Açılış oturumunda çok ilginç bir manzara var.
Yangın o zamana kadar çok az insanın bildiği bir olayı gün yüzüne çıkarmıştı.
Dünyaca ünlü Notre Dame Kilisesi’nin çatısında gizli bir canlı kolonisi yaşıyordu.
Üç kovan ve 200 bin arıdan oluşan bir koloniydi bu.
*
Yine yangın sayesinde öğrendik ki, bu arıların Nicolas Geant adlı bir de bakıcısı vardı.
Geant, Paris’teki arı nüfusunu arttırmak için başlatılan proje kapsamında 2013’te çatıya arı kovanları yerleştirmişti.
O devasa yangında herkes binaya ağlarken Geant arılarına ağlıyordu.
Oraya çok yakın Akbük’te evim var...
Ama endişem katiyen evimiz değildi...
Neticede evler yanar, yıkılır, yeniden inşa edilir...
Endişem Ören’deki Kemerköy Termik Santralı’ydı...
Korlar hâlâ kızgın...
Bir türlü ruhumuzu soğutma aşamasına geçemiyoruz...
*
Savaş sonrası enkaza dönmüş bu ormanın içinden yine de bana umut veren öyle şeyler geliyor ki...
Kurtuluş Savaşımızda mermi taşıyan kadınlarımız yine cephede...
Bu defa su hortumu taşıyorlar...
Dünyanın en büyük insanlık zinciri kurulmuş...
Göz yaşartıcı bir imece...
Saçları iyice kırlaşmış, sakalı ise iyice beyazlaşmış...
Bu yüz benim kuşağımın en tanıdık yüzlerinden biri...
*
Gerisinde onca eğlenceli şeyler var ama...
Ne yazık ki artık o insanı işte bu hüzünlü fotoğrafı ile hatırlayacağız...
Bu iki kare ile...
Biri, ülkesinin adaletine hâlâ duyduğu saygı nedeniyle, gardrobunda artık pek giymediği bu eski kruvaze takım elbisesi ile mahkemeye giderken...
Ama size önce bu serginin açıldığı mekânı anlatayım.
Tempelhof Havalimanı bugün boş ve neredeyse metruk devasa bir bina...
1923’te inşasına başlanmış ama Hitler döneminde totalitarizmin anıtsal bir binası haline gelmiş. Yani Nazi ruhunun dolaştığı hayalet bir hangar burası...
İşte burada “Diversity United” isimli, Türkçe’ye “Birleşik Farklılık” olarak çevrilebilecek bir sergi açıldı.
Daha doğrusu sınırlı bir bienal diyebilirsiniz.
*
Avrupa’nın 34 ülkesinden 90 sanatçının eseri sergileniyor.
Aralarında
Dün Türkiye, yanan ormanlarına, kaybolan canlarına, çaresiz hayvanlarına...
Ve bir de o ormanlar, oradaki canlılar için hayatını feda eden genç çocuğumuza ağlarken, ben Almanya’nın Bayreuth şehrinde Wagner’in “Die Walküre” (Valküreler) operasını seyrediyordum...
*
Türkiye’den ayrılırken, ülkem tatil yapıyordu...
Ve bir anda o duygusal tatil bitti...
Operanın her arasında insanlar bir önceki sahneyi konuşurken, ben Türkiye ile konuşuyordum...
Dün geceden beri o görüntüler gözümün önünde...
Bir de
Kai Diekmann ayrıldıktan sonra dijital dünyaya geçti. Artık “Story Machine” adlı, Almanya’nın en büyük sosyal medya içerik yönetim şirketinin hissedarı. Yeni bir hayatı var. Almanya’nın birçok ünlü kişisinin sosyal medya hesaplarına içerik üretiyor. Artık o eski güçlü insan değil, ama dijital alemin krallarından biri...
*
Bugün onunla yeni hayatı üzerine konuşacağız... Eskiden neler kaldı, neler geçip gitti... Özledikleri, özlemedikleri... Hiç pişman olmadıkları, çok pişman oldukları... Altmışlı yaşlarına giderken hayata yeni bir bakış...
*
Almanya’da iki güçlü insanın dönemi kapanıyor... Kai Diekmann Bild’in başından ayrıldı... Merkel de ayrılmaya hazırlanıyor... Karşınızda Türkiye’nin büyük dostu yeni Kai Diekmann...
1) SONUNDA DYLAN’IN ŞARKISINDAKİ GİBİ OLDUM, MASAM YOK, KENDİ KAHVEMİ YAPMAYI BİLE ÖĞRENDİM
ERTUĞRUL ÖZKÖK:
Bundan 4 yıl öncesine kadar Merkel’den sonra belki Almanya’nın en kudretli insanıydı...
16 yıl boyunca genel yayın yönetmenliğini yaptığı “Bild” gazetesi, 5 milyon tirajı ile Avrupa’nın en büyük gazetesiydi...
Dijital yayını ile her gün 22 milyon Alman vatandaşına ulaşıyordu.
Attığı bir manşet Almanya Cumhurbaşkanı’nın istifasına yol açmıştı...
*
Dünyanın belki en güçlü genel yayın yönetmeni Diekmann 2017 yılında o koltuktan kalktı...
Bugün 57 yaşında...
Uzun yıllar Hürriyet’in de yönetim kurulu üyeliğini yaptı...
O gece ya Hulusi Akar o telefona çıkmasaydı
Dün Hürriyet’te Uğur Cebeci’nin köşesinde çok güzel bir gazetecilik başarısı vardı.
Kabil’de Amerikan uçaklarının etrafında insanlık dramları yaşanırken, Türk Hava Yolları da aynı havaalanından müthiş bir tahliye operasyonu yapmış.
Uğur o olayı neredeyse saniye saniye yazmış...
Meğer aynı gün aynı havaalanında yaşanan çok önemli bir başka olay daha varmış.
Onu da önceki gün Nagehan Alçı’nın köşesinden öğrendik.
Kabil’de kaos devam ederken, Ankara’da Hikmet Çetin’in telefonu çalmış.
Arayan Çetin’in Kabil’de görev üstlendiği yıllarda tanıştığı, 2003-2006 arasında dışişleri bakanlığı yapmış Rengin Dadfar Spanta...
Kendisi ve bir arkadaşının Kabil’de sıkışıp kaldığını, kurtarılmaları için elinden bir şey gelip gelmeyeceğini sorar...
“Yoksa bizi bekleyen tek şey ölüm” der...
Arkadaşı da eski Bakan Mohammad Hanif Atmar’dır.
*
Vakit Ankara’da gece yarısıdır... Hikmet Çetin Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın numarasını çevirir...
O saatte pek de umudu yoktur...
Ama telefon anında açılır ve karşısında Hulusi Akar vardır.
Durumu anlatır.
*
Hulusi Akar anında harekete geçer.
O sırada Taliban artık Kabil’in kapısındadır.
Havaalanına giden yol Taliban’ın kontrolündedir.
Yani Afganistan’ın iki eski dışişleri bakanının evlerinden askeri havalimanına gelmeleri mümkün değildir.
Yolda bulundukları anda öldürülecekler listesindedirler.
Bunun üzerine orada görevli bir Türk yüzbaşı, iki eski bakanı Kabil’de bulundukları yerden alır ve havaalanına getirir.
Türkiye’ye giden bir uçağa binerler ve kurtulurlar...
*
Eğer o gece Hulusi Paşa telefona çıkmasaydı o iki insan acaba şimdi nerede olacaktı?
Hayat bazen işte böyle küçük pamuk iplikleri ile birbirine bağlanıyor...
Ona da kader diyoruz...
*
Bu iki olayı okuyunca Hikmet Çetin’i aradım.
Bana küçük ama ilginç bazı ayrıntılar anlattı.
UÇAKTAKİ MÜLKİYELİ BAKAN SON YEMEKTE KİME ‘ABİ’ DİYE SESLENDİ
HİKMET Çetin’in anlattığına göre... Gelen Bakan Spanta’yı Afganistan’da görev yaparken tanımış.
Bana onun hakkında biraz bilgi verdi.
Bakan üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde yapmış. Mülkiyeli yani...
*
Hikmet Çetin Kabil’deki görevinden ayrılırken Bakan onun onuruna bir yemek vermiş. Hükümetin birçok bakanı ve Kabil’deki diplomatik misyonların şefleri katılmış.
Afgan Bakan orada yaptığı konuşmada şöyle bir espri yapmış:
“Biz Mülkiyeliyiz. Bizde Mülkiye adabı ve kültürü vardır. Sınıfça bizden büyüklere ‘Abi’ deriz, o nedenle ben de burada kendisine ‘Abi’ diye sesleneceğim...”
*
Bu arada bir ayrıntı daha... Afgan Bakan üniversite yıllarında Maocuymuş.
O dönemde Maocu olan gazeteci Oral Çalışlar’ın da çok iyi arkadaşıymış.
Ruslar Afganistan’ı işgal edince ülkesine dönememiş ve Almanya’ya gitmiş.
Sonradan ülkesine dönüp siyasete atılmış.
BİR ÖNERİ
TÜRKİYE AFGAN KIZLARINA HEMEN BURS VERMELİ
HİKMET Çetin telefonu kapatırken şunu söyledi:
“Bizim hükümetimiz zamanında alınmış bir karar vardı. Devlet olarak bütün ülkelerden 2 bin öğrenciye burs verilecekti.
Bence şimdi hemen harekete geçip okumak isteyen Afgan kızlarına burs vermeliyiz.
Bütün dünyanın gözü bu kızların üzerinde.”
*
İkinci bir nokta...
Afganistan’da ne olacağı henüz belli değil.
Büyük bir ihtimalle El Kaide ve IŞİD oraya yerleşecek.
Bakmayın siz bugün Rusya ve Çin’in olumlu yaklaştığına, yarın bu örgütler oraya gelince en başta onlar rahatsız olacak.
O nedenle Taliban politikasını belirlemekte çok acele davranmamakta yarar var.
YAHU ÖZEL UÇAKTA BÖYLE BİR ŞEYİ HANGİ DELİ YAPAR
“OFİS alanı” kavramını bularak, ortak ofislerde çalışma sistemini getiren “WeWork” şirketinin patronunu anlatan bir kitap çıktı.
Kitabın adı Türkçe
“Biz Kültü”...
Geçen gün New York Times’ta kitapla ilgili yazıyı okudum.
WeWork pandemi öncesine kadar “Dünyanın en başarılı startup’larından biri” olarak şöhret yaptı.
27 ülkede 425 ayrı mekânda 400 bin kişi ve şirket onun kiraladığı ortak alanlarda çalışıyordu.
Sahibinin varlığı 10 milyar dolara ulaşmıştı.
Ama bir anda öylesine büyük çöküş yaşadı ki...
*
Kitabın tezi şu:
Bu büyük şirketin kurucusu Adam Neumann büyük bir “startup demagogu”.
Şirketi adamın egosu ve açgözlülüğü batırdı.
Özel uçakları vardı. Yedi ayrı yerde evleri bulunuyor.
Gittiği her yere kuaförü ve stilisti ile birlikte uçuyordu.
*
O uçuşlar sırasında çok çılgın sahneler yaşanıyormuş.
Mesela özel uçakta giderken o kadar çok ot içiyorlarmış ki, uçuş personeli ve pilotlar yola devam edebilmek için gaz maskesi takmak zorunda kalıyorlarmış.
Düşünün New York Times bu ayrıntıyı verirken parantez açıp “Bu olay gerçekten olmuş” deme ihtiyacı duymuş.
O WEWORK ÇÖKERKEN, TÜRK WEWORK UÇUYOR
ORTAK ofis kiralama sistemini bulan WeWork çatır çatır çökerken, Türkiye’de aynı işi yapan “Kolektif House” ise Maslak’ta açtığı devasa mekânına yenilerini ekliyor.
Dün şirketin kurucusu Ahmet Onur’la konuştum.
Pandemi sırasında ilk 6 ayda bir duraklama yaşamışlar ama sonra iş daha da hızlanmış.
Hatta küçük startup’lar dışında büyük kurumsal şirketler de, özellikle yaratıcı ekipleri için ofisler kiralamaya başlamışlar...
Ahmet’in özel uçağı yok...
Demagog bir startup değil.
Hâlâ eski berberine gidiyor.
Özel uçağı yok.
Dolayısıyla olmayan pilotlarının ve uçuş ekibinin uçuş sırasında çılgınca ot içmesi gibi bir kötü alışkanlıkları da yok...
İşte o yüzden Kolektif House aslanlar gibi yoluna devam ediyor.
DOĞU: BEN SADECE BİRİNİ YAZACAĞIM, GERİSİNİ SEN BUL
DUYDUNUZ mu ne demiş Doğu Perinçek?
“Taliban Afganistan’ın Atatürk’üdür” demiş...
Yuhh artık diyeceğim, Doğu...
Bir adım daha gidersen “Taliban Atatürk, Bin Ladin de İsmet İnönü’dür” diyeceksin...
Bir adım da ötesi, Zarkavi Afganistan’ın Fevzi Çakmak’ıdır...
Anlaşıldı Doğucuğum...
Sen kafaya koydun.
O artık alıştığımız seri katil duygusuzluğunla hepimizi çıldırtacaksın...
Ama sana sadece bir farkı yazıp geçeyim.
Bizim Kurtuluş Savaşımız, kadınlar için kurtuluş oldu.
Afganistan’ınki ise kadınlar için yok oluş...
Şimdi sana ev ödevi veriyorum.
Daha yüzlerce fark var, onları da sen bul...
SİVRİSİNEKLERLE İLGİLİ İKİNCİ BÜYÜK BULUŞ BU OLABİLİR Mİ
BİR Marvel kahramanı olarak size “süper güç” verilecek olsa hangisini tercih edersiniz:
“Uçma kabiliyeti” mi?
Yoksa “görünmez olma yeteneği” mi...
Size tercihinizde yardımcı olayım.
Güzel bir yaz akşamı sivrisinekler tarafından sokulmadan, oranıza buranıza kimyasal ilaçlar sürmeden, cibinliklere girmeden keyifli biçimde yaşamak istiyorsanız, “görünmez insan olmayı” tercih edin...
Çünkü bu yıl içinde sivrisineklerle ilgili belki en büyük buluşlardan biri yapıldı.
Onların sokmak için insanı nasıl bulduğu anlaşıldı...
Sivrisinek görerek geliyor ve buluyor.
Onu yönlendiren iki etken var.
Biri “karbondioksit”...
Öteki de koyu zeminler ve noktalar. Bunu sağlayan da sivrisineğin gözündeki bir proteinmiş...
Eğer bu protein etkisiz hale getirilirse, insan bedeni sivrisineğin gözünde görünmez insan haline geliyor...
Bunu da “Crispr-Cas9” adı verilen bir gen değiştirici ile yapıyor.
*
Sivrisineklerle ilgili ilk büyük buluş 1937’de bu kan emicilerin daha çok koyu renk elbise giyen insanlara geldiğinin keşfedilmesiydi.
Şimdi California Üniversitesi’nde doktora üstü eğitim yapan Yinpeng Zhan adlı bir biliminsanı, sivrisineği körleştirip, insanı onun gözünde görünmez hale getirecek ilk adımı attı.
ANTHONY HOPKİNS’LE ORTAK NOKTAMIZ VARMIŞ
GEÇEN Hürriyet Pazar’da Barbaros Tapan’ın Anthony Hopkins’le yaptığı mülakatta ünlü aktör şunu söylüyor:
“Düzeni severim çünkü zaten dağıtan da benim. Mesela kitapları üst üste yığarım ve sonra hepsi üzerime yıkılır.”
Bende de aynı sorun var...
Odamdaki kitapları üst üste koyuyorum, sonra bir gece yarısı hoop hepsi devriliyor.
Tabii benim farkım şu. Ben düzenli değilim, düzeni de sevmem...
Bir zamanlar Paris’te Fransa Dışişleri Bakanlığı’nın bir üst düzey yöneticisinin ofisinde duvarda şöyle bir yazı görmüştüm:
“Fazla düzen bir ruh hastalığı belirtisidir.”
Bu laf bana tam uyar...