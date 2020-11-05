O gece arka koltuktaki kadın nereye kayboldu

Önce Kadıköy Belediyesi’nin bir görevlisi... Bir kova taşıyıcısı, o sesi duydu...
Herkesi uyardı...
Sonra Tunceli AFAD’dan bir görevli bebeğin yanına indi...
Büyük bir sevgiyle elini tuttu Ayda bebeğin...
Hemen yanında Manisa Belediyesi’nden bir görevli vardı...
Bir jandarma görevlisini gördük o arada...
Biraz ileride Bursa Belediyesi’nden bir başkası...
Saat 01.00 civarı...
Alt kattan aniden bir çığlık geliyor...
Koşuyoruz...
Torunum Zeynep, ağzında maskesi ile haykırıyor...
“Kurtuldu... Yaşasın İdil kurtuldu...”
Kendim kadar eminim... Aynı an, Türkiye’nin dört bir yanında evlerden aynı sevinç çığlıkları yükseliyordu...
*
Sonra sabah oldu...
Tahminen 5 veya 6 Ekim günü...
İzmir’in Kordon Boyu’ndan geçen bir otomobil fotoğrafta gördüğünüz bu binanın önünde durur...
Şoförün yanındaki kapı açılır, yuvarlak gözlüklü, papyonlu ve ince yapılı bir adam iner...
Biraz sonra binanın önünde kendisini karşılayanlarla birlikte bu pozu verecektir...
Bu fotoğraf karesi 72 yıl arşivlerde kaldıktan sonra bu yıl eylül ayında yayınlanan bir kitapta gün yüzüne çıkacaktır.
Kadere bakın ki, bu kitap, İzmir’de cuma günü yaşanan depremden bir hafta önce
Sallanırdı bizim evlerimiz...
Durmadan, sık sık sallanırdı...
*
İdmanlıydık... Evimiz sallanmaya başladığında dışarı fırlamak biz çocuklar için hulahup çevirmek kadar basitti...
Çünkü kaçmak için ya aşacak bir kapı, ya da inecek üç-beş basamak vardı.
*
Benim çocukluğumda İzmirli, bir San Franciscolu, bir Tokyolu gibiydi...
Tek katlı evlerimiz, iki katlı yuvalarımız en büyük dostumuzdu...
İki yıl önce Yeni Şafak gazetesinde Ergün Yıldırım’ın yazısında okumuştum.
Beyaz muhafazakâr portresini şöyle çiziyordu:
*
Bunlar “kentlileşen muhafazakârlardır”.
Ekonomik açıdan belli üst gelir grubuna mensupturlar.
Çocukları kolejlerde okuyor.
Tüccar, sanayici, bankalarda tepe yönetici ve iyi para kazanan doktorlar gibi meslek gruplarında yer alıyorlar.
Çocuklarını kolejlere göndermek için çok para harcıyorlar.
Bu Cumhuriyet Bayramı günü...
Yazıma Sabancı Grubu’nun hazırlattığı “29 Ekim” videosu ile başlayacağım... Çünkü çok sevdim bu videoyu...
Ekrandaki Cumhuriyet sanatçısı soruyor:
“Cumhuriyet kaç kere ilan edildi bilir misiniz?”
Ve başlıyor saymaya...
“Her kız çocuğu ilkokula başladığında, Cumhuriyet bir kere daha ilan edildi...”
*
Bütün dünyada İslam’ın tartışıldığı şu günlerde Türkiye Cumhuriyeti devletinden gelen en önemli sözler diye okumuştum...
Önce İslamofobinin yaygınlaştığı ülkelere Müslüman ülkelerde yükselen tepkiyi anlatıyor: Diyor ki:
“Müslümanlar kendi kutsallarına yapılan saldırıları sonuna kadar reddetmek ve meşru kurallar çerçevesinde tepkisini göstermek zorunda. Aksi halde kendisine ihanet etmiş olur.”
Arkasından Müslüman dünyaya sesleniyor, diyor ki:
“Fakat bunu şiddet, terör ve cinayet yoluyla yapmaya başladığında bu mücadeleyi daha baştan kaybetmiş olur. Zira Aliya İzzetbegoviç’in dediği gibi ‘Savaş ölünce değil düşmana benzeyince kaybedilir’.”
Sonra Fransa’da başı kesilerek öldürülen öğretmen olayına tepkisini çok net ifadelerle belirtiyor, diyor ki:
“Fransa’da malum karikatürleri derste gösterdiği için bir öğretmenin öldürülmesi de asla kabul edilemez, asla meşru gösterilemez. Bu kısırdöngüden çıkmak zorundayız, aksi halde ‘Dişe diş, göze göz’ diye diye ortada sağlam bir tane insan kalmayacak.”
Ama geçen hafta bir gelişme daha oldu ki, onu da muhtemelen benden okuyacaksınız...
Önce hikâyenin başından başlayalım.
Povalikhino Moskova’nın 500 km kadar doğusunda küçücük bir kasaba...
Eylül ayının başında bu kasabada yerel seçim vardı.
Kasabanın belediye başkanı Nikolay Loktev tekrar seçileceğinden emindi ama bir sorunu vardı.
Seçimde karşısına hiçbir aday çıkmamıştı.
Bu da seçimi şaibeli hale getirebilirdi.
Onu Türk magazin tarihine geçiren olaylarından biri “bir gün” süren evliliğiydi. Geçen gün Jülide Ateş’in programında o bir günlük evliliğini anlattı.
Bozulmasının arkasında bir evlilik sözleşmesi hikâyesi varmış.
Tesadüf dün bunu okuduğumda, Tansu ile benim evliliğimizin 50’nci yıldönümüydü.
*
Tansu’yla 24 Ekim 1970 günü İzmir’de evlendik.
Anadolu Ajansı’nın bu yıl temmuz ayında, yani pandemi ortasında yayınladığı “Türkiye ve Dünyada 100 Yıl” adlı albümünü okuyor ve fotoğraflara bakıyorum.
Hemen söyleyeyim...
Çok güzel bir çalışma...
Türkiye ve dünyanın 100 yılı benim de 73 yılım oluyor... Albümün üçte ikisi benim de yaşadığım, tanık olduğum olaylar zinciri...
Bazı bölümlerini gurur duyarak, bazı bölümlerini çok üzülerek, bazı bölümlerini kaşlarımı çatarak, bazılarını seven bir gülümsemeyle hatırlayarak tek tek seyrettim...
Ajansa bu güzel çalışma için teşekkür ediyorum...
*
Varlıklı “Beyaz Türk” çevrelerinin son günlerdeki en moda güzergâhı hiç şüphesiz Urla...
Gün geçmiyor ki, Instagram’da, arkadaş sohbetlerinde Urla’ya gidip oradan paylaşım yapan bir grup tanıdık insan görmeyeyim...
Dikkat ediyorum yeni ziyaret güzergâhında “olmazsa olmaz” üç-beş yer var.
Bir numara hiç şüphesiz, bir gün başlarsa, şu an için Türkiye’nin Michelin yıldızı almaya en yakın adayı Od Restoran...
İki numara Can Ortabaş ve Bülent Akgerman’ın “Şarap bağları” ve öteki şarap üreticilerini de kapsayan “Urla Bağ Yolu”...
Daha genç ve daha butik bir restoran “Vino Locale”...
Tasarım olarak
Konu Cumhurbaşkanı’nın konuşmasıydı.
“Fikriyatımız iktidarda değil” demişti ve benim bu konudaki görüşümü soruyorlardı. “Mümkün olduğunca siyasi konulara girmiyorum artık, o nedenle sorunuza cevap veremeyeceğim” dedim.
“Peki hiç olmazsa kimin fikriyatı iktidarda, o konudaki görüşünüzü söyleyin” dediler.
“Hayır o da siyasete girer” dedim...
“Peki sizin fikriyatınız iktidarda mı” diye ısrar ettiler.
“Vallahi kimin fikriyatı iktidarda hiç fikrim yok” cevabını verdim.
Sonra da “Onu bilmem ama şunu biliyorum” dedim şu cevabı verdim:
Geçen hafta: Rusya ve Mısır Karadeniz’de ortak tatbikat yaptı.
Nedir bu? Kime karşı?
Herhalde Gürcistan’a değil...
Biz S-400’leri Sinop’ta kime karşı denediysek, bu tatbikat da onun karşılığı olmalı...
Önceki gün: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump’a çok yakın bir güvenlik ekibinin ağustos ayında gizlice Şam’a giderek Esad yönetimi ile görüştüğü ortaya çıktı.
Alın size bir gerçekçilik örneği...
İddiam şu.
Tansu aradı.
Andre’yle konuşmuş...
“Bekir pek iyi değilmiş” dedi...
Artık böyle cümleleri sık sık işittiğimiz bir yaştayız...
Veda zamanı geldiğini hatırlatır sık sık bizim neslimize...
Tansu, Bekir’le de konuşmuş...
Sık sık konuşurlar...
Olay 1973 yılında, yani 12 Mart ara rejiminin yıllarında Ankara’nın Çankaya semtinde bir gazetecinin evinde geçiyor...
*
O yıl cumhurbaşkanlığı seçimi var ve bu konu ordu ile siyaset arasına kara kedi gibi girmiş...
Askerler bir süre önce emekliye ayrılmış olan Genelkurmay Başkanı Faruk Gürler’i cumhurbaşkanı seçtirmek istiyor.
Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki partilerin büyük bölümü buna karşı.
Türkiye hâlâ 12 Mart ara rejiminin etkisinde.
Bir askeri darbenin kara bulutları rejimin üzerinde.
*
Aslında olay öyle çok büyük bir şey değil...
Ama benim gözümde büyük bir sosyolojik anlamı var.
Olay şu...
Güney Kore’nin en büyük eğlence şirketi Big Hit Entertainment halka açılıyor...
Yaklaşık 4 milyar dolarlık bir değer bekleniyordu...
Yani bugünün eğlence dünyasında öyle çok büyük bir volüm değil...
Ancak dün bu açılışta çok önemli bir gelişme oldu.
Türkiye, İkinci Dünya Savaşı’na girmemiş olsa da muhtemel bir hava saldırısına karşı geceleri şehirleri karartılmıştı.
Sonra bizim nesil de tanıdı karartma gecelerini...
Yunanistan’la ne zaman savaş ihtimali çıksa, okul kitaplarını kaplamak için kullandığımız mavi kaplama kâğıtları, bu defa Yunan uçakları görmesin diye pencerelerimize yapıştırılırdı.
Sonra 60’lar, 70’ler, 80’ler geldi... Ülkenin karanlık dönemlerini yaşadık.
Bu defa “karartma günleri” lafını öğrendik...
Hani Funda Arar’ın şarkısında söylediği gibi...
“Bir zindanda koy ver beni
Tabii ki var...
Ama yazmam...
Sadece benim mi, herkesin var.
Bir insan için kolayca “Ha o mu? Ruh hastasıdır” dediğimiz kaç kişi var...
Peki biz Türkler, Kürtler, Araplar, Lazlar, bu ülkede yaşayanlar...
“Ruh hastalıkları”
Bu süre içinde RTÜK’e başvuru yapmazsa Türkiye’de Spotify’a ulaşım engellenecekti.
*
Bu yazıyı okuduğunuz sırada bunun 24 saati geçmiş olacaktı...
Bir gelişme olmasaydı Türkiye, dünyada Spotify’ı engelleyen ilk ülke olacaktı...
Tabii Kuzey Kore gibi ülkeleri saymıyorum.
Neyse ki 72 saat dolmadan bir gelişme oldu. Hükümete yakın kaynaklarda Spotify’ın başvuracağı iddia edildi.
Şu yazıyı yazdığım saatte anlaşma oldu mu olmadı mı kesin bilmiyorum.
Türk cazının ilk başörtülü piyanisti...
Ama bakın geçen hafta, İstanbul Caz Festivali genç caz kategorisinde finalist seçilince başına neler geldi.
Kendine tarih profesörü diyen biri çıktı....
Adı da Ebubekir Sofuoğlu...
Sakarya Üniversitesi’nde hocaymış...
Arkadaş muhafazakâr ya...
Başörtülü kız caz mı çalar...
O gece arka koltuktaki kadın nereye kayboldu
Anlatacağım gerçek olay aynen şöyle cereyan etti...
Taksi şoförü 20 yaşlarındaki kadın müşterisini aldığında hava kararmak üzereydi...
Yolcunun verdiği adrese geldiklerinde ise hava iyice kararmıştı...
Şoför taksimetreyi durdurup müşteriye döndüğünde şaşırıp kaldı...
Arka koltukta kimse yoktu...
Oysa kapının açılıp kapandığını duymamıştı...
Ayrıca o açmadan kapıların kilitleri açılmıyordu...
Şoför durumu bağlı olduğu şirkete bildirdi.
Şirket önce şoförün parayı cebine attığını düşündü...
Aynı günlerde 15 civarında başka şoförden de benzer bildirimler gelmişti.
Şirketlerine telefon eden bu şoförler ne anlatıyordu?
İkinci sahneye geçiyoruz...
İKİNCİ SAHNE
AMİRİM ARABAMA BİR HAYALET BİNDİ
Bu olaylar 2011 yılında Japonya’nın Tohoku bölgesinde Ishinomaki şehrinde meydana geldi.
O yıl 11 Mart günü o bölgeyi 9 şiddetinde bir deprem vurmuş ve arkasından tarihin gördüğü en büyük tsunamilerden biri gerçekleşmişti.
İşte o tsunaminin arkasından şehirde birden, birbirine çok benzer hayalet hikâyeleri anlatılmaya başlandı.
Çok sayıda taksi şoförü, arabalarına hayalet bindiğinden şikâyet ediyordu...
Ve bu hayaletler birden ortadan kayboluyordu...
Ancak ortada ilginç bir durum vardı.
Taksimetrede yazılan ücretlerin hepsi ödenmişti.
Şirket araştırınca şunu gördü.
Hepsini, gördükleri ruhlara saygıdan dolayı taksi şoförleri ceplerinden ödemişti...
Aynı günlerde bir başka yerde çok ilginç bir başka şey oldu.
Üçüncü sahneye geçiyoruz.
ÜÇÜNCÜ SAHNE
AYNI GÜNLERDE TAPINAK KAPISINA GELEN GENÇ KADIN
Çok sayıda şoförün arabasına hayalet bindiği ihbarı yaptığı günlerde, şehirdeki bir tapınağın kapısı gece yarısı çalınmaya başlandı...
Tapınaktaki monk (keşiş) kapıyı açınca, yerde kıvranan genç bir kadın gördü.
Adı “Ami” olan kadın ıstırapla şunu söylüyordu:
“Ruhlar bedenime girmeye çalışıyor...”
Keşişin daha önce de karşılaştığı durumlardı bunlar ama bugüne kadar bu kadar ıstırap çeken bir insan görmemişti.
Hıristiyan kilisesinde böyle durumlarda “Egzorsizm” yani şeytan çıkarma ayini yapılıyordu.
Ama Budist inançta “Egzorsizm” diye bir şey yoktu. Ayrıca genç kadının içine girip ona ıstırap veren de şeytan değildi...
Ama o bir din insanıydı...
Öyleyse ne yapmalıydı?
Böylece geliyoruz dördüncü sahneye...
DÖRDÜNCÜ SAHNE
BUDİST KEŞİŞ KENDİNE O SORUYU SORUYOR
TOHOKULU keşiş, kadını gördükten sonra, bir din insanı olarak kendi kendiyle şöyle bir muhasebe yaptı...
“Bu görev duygusu beni Ami’ye yardım etmeye teşvik etti...
Kendime sordum: Bir keşiş olarak ne yapabilirim?”
“Yapabileceğim şey şu: İnsanların çektikleri acılara merhem olabilmek için onları dinlemek lazım. Kendilerini anlatmalarını istemeliyim.
Depremde neredeydin? Kocan, ailen yanında mıydı? Kardeşlerin neredeydi...”
Ama kendisi açısından, bağlı olduğu inanç açısından bir sorun vardı...
Bir din insanı olduğuna göre ondan dini telkinlerde bulunması beklenmez miydi?
Bunun cevabını da beşinci sahnede alıyoruz...
BEŞİNCİ SAHNE
BÖYLE YAPTIĞIM İÇİN TANRI BANA NE DER
‘EVET’ diyor, “Ami’ye yaptığım şey geleneksel Budist öğretilerine uymuyor.
Bazı keşişler neden böyle bir şey yaptığımı sorabilirdi, ama hiç umurumda değildi.
Çünkü acı çeken bir kadın gördüğümde dini inançlarım için endişelenmektense ona yardım etme yükümlülüğü hissediyorum.”
Peki ya Tanrı ne der buna?
“Böyle yaptığım için de hiçbir tanrının bana kızacağını sanmıyorum.
Hatta bana aferin derlerdi.”
Keşişin bu iç muhasebesinden sonra neler oldu?
Sondan bir önceki altıncı sahneye geçiyoruz...
SONDAN BİR ÖNCE
GENÇ KADININ ACILARININ SIRRI NİHAYET ÇÖZÜLÜYOR
KEŞİŞ kapısına gelen bu ıstıraplı kadınla günlerce konuşuyor.
Sonunda trans halde ağlamaya başlıyor... Ve bu arada kendi şifresini de veriyor. Ağlarken durmadan “Anneciğim beni affet, elini tutamadım” diyor...
Keşiş sonunda anlıyor ki deprem ve tsunami altından çıkan genç kadın, annesine yeterince yardım edememenin suçluluğunu yaşıyor.
Enkaz altından çıkan binlerce insan bu suçluluk duygusunun altında eziliyor.
Çocuğunu, annesini, babasını kurtaramayan binlerce insan gibi...
Ve o insanlar, suçluluk duydukları yakınlarını hayalet veya ruh olarak görüyorlar...
Peki içimizdeki bu suçluluk hayaletlerine ne demeliyiz? Ne yapmalıyız....
Bunu da bu dramanın son sahnesinde bir final tiradıyla tamamlayacağız...
SON SAHNE
ARABANIZA BİR RUH BİNERSE ONA DEYİN Kİ
KEŞİŞ artık tam bir psikiyatra dönüşmüştür.
Hayalet olaylarına inanan deprem ve tsunami kurbanlarına son söz olarak şunu söylüyor:
“Bir daha hayalet görürseniz korkmayın. Onlar sizin için üzülüyor, endişe ediyorlar ve sizi özlüyorlar.
Onlara şunu söyleyin: Sen öldün ve gidecek yeni bir dünyan var...
Bizlerse buradayız...
Şehirlerimizi yeniden kurmak ve tekrar kazanmak için elimizden geleni yapacağız...”
*
Tohoku halkı her yıl 11 Mart günü, depremi ve tsunamiyi törenlerle anıyor...
Kaybettikleri kendi yeni dünyalarına gittiler...
Kalanlar ise şehirlerini yeniden kurdular...
*
Çünkü hayat devam ediyor...
Depremler arkalarında kırık hayatlar, tamiri zor travmalar bırakıyor.
Ruhlara inanın veya inanmayın, bu travmaları aşmanın tek yolu, dinlemek...
Yardım etmeye çalışmak...
Kendi hayaletlerinizin, korkularınızın sizi esir almasına izin vermemek...
Ve hayata asılmak...
TOHOKU DERSLERİ
2 KASIM GECESİ ÇEKTİĞİM KARE VE ÖĞRENDİĞİM OLAY
YUKARIDAKİ fotoğrafı 2 Kasım 2017 gecesi Mexico City’ye 50 kilometre mesafedeki bir kasabanın mezarlığında çektim.
“Dia de Muertos” yani “Ölüler Günü”ydü...
Meksika halkı o gece, kaybettiği yakınlarının kendilerini ziyarete geldiğine inanıyor ve ölü makyajları yapıyordu...
Tesadüf, yukarıda size anlattığım olayı da geçen pazartesi yani yine bir 2 Kasım gecesi, İzmir’de bir genç kızımızın enkaz altından sağ salim çıkarıldığı saatlerde öğrendim. Bu olayı, önceki hafta streaming platformlarda gösterime sokulan “Unsolved Mysteries” (Çözülmemiş Gizemler) adlı belgesel dramın “Tsunami Spirits” (Tsunami Ruhları) adlı dördüncü bölümünde seyrettim.
Dizi, 11 Mart 2011 günü yaşanan büyük deprem ve tsunami olayından sonra halk arasında hayalet ve ruh hikâyelerinin anormal ölçüde artmasını anlatıyor.
Bilim insanları bunu bölgede iki şeye bağlıyorlar.
BİR: Tohoku, geleneksel değerlerin çok kuvvetli, değişimin çok yavaş olduğu bir bölge...
İKİ: Şamanlık inancı ve uygulamaları bu bölgede çok yaygın... Ölümle yaşam arasındaki kapıların açık olduğuna inanıyorlar.
Bu hikâye, büyük bir depremi yaşayan bizlere ise şunu anlatıyor:
Böyle zamanlarda psikiyatrlara çok ihtiyacımız var.
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Foto Editörü: Eyüp Serbest
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin
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