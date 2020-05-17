Milli sporcularımız evde neler dinliyor

Apple’ın Türkiye’deki yöneticilerine “Listeleri kendileri mi yaptı yoksa sizden destek aldılar mı” diye sordum.
Kendileri hazırlamış.
Listeleri tek tek inceledim.
Sporcularımız milli ama hepsinin küresel bir müzik beğenisi var.
Yaptıkları listeler, hepsinin dünyalı olduğunu ve kendi yaşlarındaki insanların zevklerine uygun müzikler dinlediklerini gösteriyor.
Türk sanatçılarına gelince, daha çok Türk hip hop tarzına yatkın oldukları anlaşılıyor.
Sosyolog olarak bana çok ilginç geldi bu listeler.
O nedenle sizle paylaşmak istedim.
Küresel rekabet içindeki bu çocukların dünyaya açık olmaları çok hoşuma gitti.
İşte size yüzümüzü güldüren, milli formamızı taşıyan sporcuların 19 Mayıs müzik listelerinin ilk 5 şarkısı...
KAYAYA TIRMANIRKEN ‘BÜYÜK EV ABLUKADA’
DURU GÜNEŞ YALÇIN (Kaya tırmanışı milli sporcusu):
Ayla Nereo: Show Yourself
United Highway: Stand Proud (Feat. Shana Halli)
LP: Girls Go Wild
Stromae: Tous les Memes
Twenty One Pilot: Hometown
*
NOT: Listesinde 5 Türkçe şarkı var ve hepsi de “Büyük Ev Ablukada” grubunun.
KARAKUŞAK BİR HİP HOP DİNLEYİCİSİ
BÜŞRA KATİPOĞLU (Bronz madalyalı judocu):
Oscar and the Wolf: Breathing
Oscar and the Wolf: Fewer
Meduza, James Hype&Goodboys: Piece of Your Heart
Regard: Ride it (Jonas Blue Remix)
Imagine Dragons: Beliver
*
NOT: Listesinde 3 Türk sanatçı var. Mahmut Orhan, Ceza (ikisinin de İngilizce isimli şarkıları) ve bir de Farazi&Kodes Kahra’nın “Farklı Yol” şarkısı.
BİR GENÇ KIZ TEKERLEKLİ SANDALYEDE NELER DİNLER
BÜŞRA ÜN (Paralimpik oyunları tekerlekli sandalye tenisine katılan ilk Türk kadın tenisçi):
Dennis Leigh (Geat. Lil Baby): Lil Bebe
Janset: Acaba
Regard: Ride it
Alan Walker&Ava Max: Alone Pt.II
Aya Nakamura: Pookie
*
NOT: Listesinde bir tek Türkçe şarkı var.
TEK TÜRKÇE ŞARKI O DA MURDA VE EZEL
RAMİL GULUYEV
(Azerbaycan asıl Türk milli atleti. Dünya Atletizm Şampiyonası’nda altın madalyası var):
Listesinin ilk iki şarkısı Monatik adlı Ukraynalı bir şarkıcının.
Post Malone: Wow
Kanye West: Fade
The Weeknd: Blinding Lights
*
NOT: Listesinde bir tek Türkçe şarkı var o da Murda&Ezel’in AYA’sı.
PENTATLONDA NAİM’İ BİR NUMARAYA KOYMAK
İLKE ÖZYÜKSEL (Olimpiyatlara katılma hakkı kazanan ilk Türk kadın pentatleti):
Eypio: Naim (Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu’nu anlatan filmden)
2 Chainz&Wiz Khalifa: We Can Own It( Fast&Furius filminden)
Fort Minor: Remember the Name
Queen: We Will Rock You
Teriyaki Boyz: Tokyo Drift
*
NOT: Listesinde tek Türk şarkısı var.
MİNDERE SEZENLE ÇIKIP REYNMEN’LE İNMEK
YASEMİN ADAR
(Akdeniz Olimpiyatları’nda altın madalya almış milli kadın güreşçi):
D Fine Us: Howling at the Moon
Azis: Sen Trope
Wizkind: Joro
DJ Tarkan: Oldu olanlar
(Feat: Sagopa Kajmer)
Eypio: Naim
*
NOT: Listesinin geri kalan bölümünde 48 Türk sanatçısının şarkısı var. Bunlardan üç Sezen Aksu, sekizi Armağan Oruç, ikisi Reynmen’in. Çok sayıda Türk hip hop sanatçısından şarkı da var.
19 MAYIS’TA MUSTİ, BİR DE MURDA VE EZEL İYİ GİDER
YASMANİ COPELLO ESCOBAR: (Küba asıllı engelli Türk milli sporcusu):
IAmChino: Amor (Feat: Chacal&Wisin)
Lil Baby: No Volvere (Feat: Yomil y El Dany)
Nicki Minaj: Yikes
Daddy Yankee&Sech: Definitivamente
*
NOT: Listesinde iki Türkçe şarkı var. Mustafa Sandal’ın MOD’u ve Murda&Ezel’in AYA’sı.
İÇİMİ AÇAN BİR YAZ KOLEKSİYONU
Bu dönemde bazı markalar psikolojik olarak büyüdü gözümde.
Neden derseniz...
Çünkü korku ve endişenin hepimizi esir aldığı günlerde sürekli olarak umudu ve yaşamanın keyfini anlattılar bize.
*
Mesela Banana Republic...
Karantina sırasında çok hoşuma giden iki kavram ortaya attı.
“New Romance...”
Yani “Yeni Romantizm”...
Ve “Be Good to Yourself”.
“Kendine iyi davran”.
İçimi açtı bunlar benim...
*
Türk hazır giyimcilerine bir kere daha şapka çıkarıyorum.
Karantina demediler, ev hapsi demediler evlerinden çalışmaya devam ettiler.
Karantina başladığında çoğunun yaz koleksiyonu hazırdı.
*
Sadece bir örnek vermek için...
Mesela Kiğılı...
Önceki gün internet üzerinden yaz koleksiyonunu fashion show gibi öyle güzel sundular ki...
*
Mesela Mudo, Vakko, Beymen, Damat, İpekyol, Sarar, Koton, LC Waikiki, birçoğu mağazaları kapalı olduğu halde, içimizdeki umudu ve duyguyu yaşatmak için çok çalıştılar...
*
Hepsini “karantina yıldızı” ilan ediyorum. Ülke olarak bu enerjiye ihtiyacımız var.
EVDE KAPALIYKEN NEDEN TİŞÖRT VE SIRT ÇANTASI ALIRIZ
ÖNCEKİ gün Mustafa Taviloğlu ile sohbet ettim.
Karantina öncesine göre internet satışlarında yüzde 400 büyümüşler.
Ama en çok dikkatimi çeken, kadın ve erkeklerin en çok ne aldıklarıydı...
Hem kadında hem erkekte bir numaralı ürün tişört.
Karantina sonrası erkeklerin en çok aldığı iki aksesuvar kemer ve plaj terliği olmuş.
Kadınlarda en çok satılan aksesuvar omuz çantası...
Benim yorumum şu:
Ruhen yaza hazırız.
Ruhen yol çıkmaya hazırız.
Ama sahillere gitmeye cesaretimiz var mı...
İşte o yüzden diyorum.
Artık hazır giyimciler, internet üzerinden ruhumuzu açacak, yaratıcı ve güzel fashion show’lara devam etmeli.
ONLARI NE ZAMAN GÖRSEM NİYE HEMEN BÖYLE OLUYORUM
Sezen Aksu yine topraklarına dönüyor.
Yeni şarkısı “Kaybedenler” çok bildiğimiz bir Sezen şarkısı...
Bana “Merak etme Ertuğrul her şey yerli yerinde. Ege hâlâ orada. Şarkıları yine aynı güzel fasıl havasıyla devam ediyor” diyen bir şarkı...
Ben böyleyim işte...
Sezen ne yapsa seviyorum...
Gülse Birsel hangi diziyi, hangi filmi yapsa seviyorum...
Ata Demirer hangi tipi çizse çok saf, çok temiz, çok içten buluyorum...
Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan hangi kılığa girse, gülmekten ölüyorum...
Şahan Gökbakar ne kadar hödük bir tip çizerse çizsin, ona baktığımda Instagram’da gördüğüm ekşi maya yapan çocuğu görüyorum...
*
Ben böyleyim...
Tıpkı Cihan Okan’ın o çok sevdiğim şarkısındaki gibiyim...
“Niyetim ciddi gel yüzük takalım
Ben eski kafalı adamım...”
YAZ DAVETİ
KİREMİTLİ DAMDAN İÇİMİ AÇAN KAPAK FOTOĞRAFI
Zeynep Bastık’ın yeni şarkısının adı “Her Mevsim Yazım”...
“Uyuma gözlerin bana lazım” diyen bir şarkı...
Şarkının kapağındaki bu fotoğraf da içimi açtı.
Çeşme, Alaçatı, Toscana...
Kiremit çatı... Yaz şapkası...
Ufff bugün her şey bana seni hatırlatıyor, ey güzel yaz...
İşte ben de dün bu yaz kıyafetimi giyip Zeynep’in yanında ilk yaz pozumu verdim.
BEACH’LER AÇILIRSA BU ŞARKIYI ÇOK DİNLERİZ
Sting, Shaggy’le yaptığı Reggae ritimli şarkılara devam ediyor.
Geçen cuma eski bir şarkıyı cover’ladılar.
Angel (Hot Shot 2020)
Bu yaz beach’ler açılırsa bu şarkıyı çok dinleriz.
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Eyüp Serbest
Foto Editörü: Umut Veis
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin
Milli sporcularımız evde neler dinliyor
Apple Music 19 Mayıs günü için özel bir çalışma yapmış. Yedi milli sporcumuzdan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı için bir “Evde ne dinliyor” listeleri hazırlamasını istemiş.
Apple’ın Türkiye’deki yöneticilerine “Listeleri kendileri mi yaptı yoksa sizden destek aldılar mı” diye sordum.
Kendileri hazırlamış.
Listeleri tek tek inceledim.
Sporcularımız milli ama hepsinin küresel bir müzik beğenisi var.
Yaptıkları listeler, hepsinin dünyalı olduğunu ve kendi yaşlarındaki insanların zevklerine uygun müzikler dinlediklerini gösteriyor.
Türk sanatçılarına gelince, daha çok Türk hip hop tarzına yatkın oldukları anlaşılıyor.
Sosyolog olarak bana çok ilginç geldi bu listeler.
O nedenle sizle paylaşmak istedim.
Küresel rekabet içindeki bu çocukların dünyaya açık olmaları çok hoşuma gitti.
İşte size yüzümüzü güldüren, milli formamızı taşıyan sporcuların 19 Mayıs müzik listelerinin ilk 5 şarkısı...
KAYAYA TIRMANIRKEN ‘BÜYÜK EV ABLUKADA’
DURU GÜNEŞ YALÇIN (Kaya tırmanışı milli sporcusu):
Ayla Nereo: Show Yourself
United Highway: Stand Proud (Feat. Shana Halli)
LP: Girls Go Wild
Stromae: Tous les Memes
Twenty One Pilot: Hometown
*
NOT: Listesinde 5 Türkçe şarkı var ve hepsi de “Büyük Ev Ablukada” grubunun.
KARAKUŞAK BİR HİP HOP DİNLEYİCİSİ
BÜŞRA KATİPOĞLU (Bronz madalyalı judocu):
Oscar and the Wolf: Breathing
Oscar and the Wolf: Fewer
Meduza, James Hype&Goodboys: Piece of Your Heart
Regard: Ride it (Jonas Blue Remix)
Imagine Dragons: Beliver
*
NOT: Listesinde 3 Türk sanatçı var. Mahmut Orhan, Ceza (ikisinin de İngilizce isimli şarkıları) ve bir de Farazi&Kodes Kahra’nın “Farklı Yol” şarkısı.
BİR GENÇ KIZ TEKERLEKLİ SANDALYEDE NELER DİNLER
BÜŞRA ÜN (Paralimpik oyunları tekerlekli sandalye tenisine katılan ilk Türk kadın tenisçi):
Dennis Leigh (Geat. Lil Baby): Lil Bebe
Janset: Acaba
Regard: Ride it
Alan Walker&Ava Max: Alone Pt.II
Aya Nakamura: Pookie
*
NOT: Listesinde bir tek Türkçe şarkı var.
TEK TÜRKÇE ŞARKI O DA MURDA VE EZEL
RAMİL GULUYEV
(Azerbaycan asıl Türk milli atleti. Dünya Atletizm Şampiyonası’nda altın madalyası var):
Listesinin ilk iki şarkısı Monatik adlı Ukraynalı bir şarkıcının.
Post Malone: Wow
Kanye West: Fade
The Weeknd: Blinding Lights
*
NOT: Listesinde bir tek Türkçe şarkı var o da Murda&Ezel’in AYA’sı.
PENTATLONDA NAİM’İ BİR NUMARAYA KOYMAK
İLKE ÖZYÜKSEL (Olimpiyatlara katılma hakkı kazanan ilk Türk kadın pentatleti):
Eypio: Naim (Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu’nu anlatan filmden)
2 Chainz&Wiz Khalifa: We Can Own It( Fast&Furius filminden)
Fort Minor: Remember the Name
Queen: We Will Rock You
Teriyaki Boyz: Tokyo Drift
*
NOT: Listesinde tek Türk şarkısı var.
MİNDERE SEZENLE ÇIKIP REYNMEN’LE İNMEK
YASEMİN ADAR
(Akdeniz Olimpiyatları’nda altın madalya almış milli kadın güreşçi):
D Fine Us: Howling at the Moon
Azis: Sen Trope
Wizkind: Joro
DJ Tarkan: Oldu olanlar
(Feat: Sagopa Kajmer)
Eypio: Naim
*
NOT: Listesinin geri kalan bölümünde 48 Türk sanatçısının şarkısı var. Bunlardan üç Sezen Aksu, sekizi Armağan Oruç, ikisi Reynmen’in. Çok sayıda Türk hip hop sanatçısından şarkı da var.
19 MAYIS’TA MUSTİ, BİR DE MURDA VE EZEL İYİ GİDER
YASMANİ COPELLO ESCOBAR: (Küba asıllı engelli Türk milli sporcusu):
IAmChino: Amor (Feat: Chacal&Wisin)
Lil Baby: No Volvere (Feat: Yomil y El Dany)
Nicki Minaj: Yikes
Daddy Yankee&Sech: Definitivamente
*
NOT: Listesinde iki Türkçe şarkı var. Mustafa Sandal’ın MOD’u ve Murda&Ezel’in AYA’sı.
İÇİMİ AÇAN BİR YAZ KOLEKSİYONU
Bu dönemde bazı markalar psikolojik olarak büyüdü gözümde.
Neden derseniz...
Çünkü korku ve endişenin hepimizi esir aldığı günlerde sürekli olarak umudu ve yaşamanın keyfini anlattılar bize.
*
Mesela Banana Republic...
Karantina sırasında çok hoşuma giden iki kavram ortaya attı.
“New Romance...”
Yani “Yeni Romantizm”...
Ve “Be Good to Yourself”.
“Kendine iyi davran”.
İçimi açtı bunlar benim...
*
Türk hazır giyimcilerine bir kere daha şapka çıkarıyorum.
Karantina demediler, ev hapsi demediler evlerinden çalışmaya devam ettiler.
Karantina başladığında çoğunun yaz koleksiyonu hazırdı.
*
Sadece bir örnek vermek için...
Mesela Kiğılı...
Önceki gün internet üzerinden yaz koleksiyonunu fashion show gibi öyle güzel sundular ki...
*
Mesela Mudo, Vakko, Beymen, Damat, İpekyol, Sarar, Koton, LC Waikiki, birçoğu mağazaları kapalı olduğu halde, içimizdeki umudu ve duyguyu yaşatmak için çok çalıştılar...
*
Hepsini “karantina yıldızı” ilan ediyorum. Ülke olarak bu enerjiye ihtiyacımız var.
EVDE KAPALIYKEN NEDEN TİŞÖRT VE SIRT ÇANTASI ALIRIZ
ÖNCEKİ gün Mustafa Taviloğlu ile sohbet ettim.
Karantina öncesine göre internet satışlarında yüzde 400 büyümüşler.
Ama en çok dikkatimi çeken, kadın ve erkeklerin en çok ne aldıklarıydı...
Hem kadında hem erkekte bir numaralı ürün tişört.
Karantina sonrası erkeklerin en çok aldığı iki aksesuvar kemer ve plaj terliği olmuş.
Kadınlarda en çok satılan aksesuvar omuz çantası...
Benim yorumum şu:
Ruhen yaza hazırız.
Ruhen yol çıkmaya hazırız.
Ama sahillere gitmeye cesaretimiz var mı...
İşte o yüzden diyorum.
Artık hazır giyimciler, internet üzerinden ruhumuzu açacak, yaratıcı ve güzel fashion show’lara devam etmeli.
ONLARI NE ZAMAN GÖRSEM NİYE HEMEN BÖYLE OLUYORUM
Sezen Aksu yine topraklarına dönüyor.
Yeni şarkısı “Kaybedenler” çok bildiğimiz bir Sezen şarkısı...
Bana “Merak etme Ertuğrul her şey yerli yerinde. Ege hâlâ orada. Şarkıları yine aynı güzel fasıl havasıyla devam ediyor” diyen bir şarkı...
Ben böyleyim işte...
Sezen ne yapsa seviyorum...
Gülse Birsel hangi diziyi, hangi filmi yapsa seviyorum...
Ata Demirer hangi tipi çizse çok saf, çok temiz, çok içten buluyorum...
Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan hangi kılığa girse, gülmekten ölüyorum...
Şahan Gökbakar ne kadar hödük bir tip çizerse çizsin, ona baktığımda Instagram’da gördüğüm ekşi maya yapan çocuğu görüyorum...
*
Ben böyleyim...
Tıpkı Cihan Okan’ın o çok sevdiğim şarkısındaki gibiyim...
“Niyetim ciddi gel yüzük takalım
Ben eski kafalı adamım...”
YAZ DAVETİ
KİREMİTLİ DAMDAN İÇİMİ AÇAN KAPAK FOTOĞRAFI
Zeynep Bastık’ın yeni şarkısının adı “Her Mevsim Yazım”...
“Uyuma gözlerin bana lazım” diyen bir şarkı...
Şarkının kapağındaki bu fotoğraf da içimi açtı.
Çeşme, Alaçatı, Toscana...
Kiremit çatı... Yaz şapkası...
Ufff bugün her şey bana seni hatırlatıyor, ey güzel yaz...
İşte ben de dün bu yaz kıyafetimi giyip Zeynep’in yanında ilk yaz pozumu verdim.
BEACH’LER AÇILIRSA BU ŞARKIYI ÇOK DİNLERİZ
Sting, Shaggy’le yaptığı Reggae ritimli şarkılara devam ediyor.
Geçen cuma eski bir şarkıyı cover’ladılar.
Angel (Hot Shot 2020)
Bu yaz beach’ler açılırsa bu şarkıyı çok dinleriz.
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Eyüp Serbest
Foto Editörü: Umut Veis
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin