Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Ertuğrul ÖZKÖK>Milli sporcularımız evde neler dinliyor
"Ertuğrul Özkök" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Ertuğrul Özkök" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Ertuğrul Özkök

Ertuğrul Özkök

Milli sporcularımız evde neler dinliyor

17 Mayıs 2020

Apple Music 19 Mayıs günü için özel bir çalışma yapmış. Yedi milli sporcumuzdan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı için bir “Evde ne dinliyor” listeleri hazırlamasını istemiş.

Apple’ın Türkiye’deki yöneticilerine “Listeleri kendileri mi yaptı yoksa sizden destek aldılar mı” diye sordum.

Kendileri hazırlamış.

Listeleri tek tek inceledim.

Sporcularımız milli ama hepsinin küresel bir müzik beğenisi var.

Yaptıkları listeler, hepsinin dünyalı olduğunu ve kendi yaşlarındaki insanların zevklerine uygun müzikler dinlediklerini gösteriyor.

Türk sanatçılarına gelince, daha çok Türk hip hop tarzına yatkın oldukları anlaşılıyor.

Sosyolog olarak bana çok ilginç geldi bu listeler.

O nedenle sizle paylaşmak istedim.

Küresel rekabet içindeki bu çocukların dünyaya açık olmaları çok hoşuma gitti.

İşte size yüzümüzü güldüren, milli formamızı taşıyan sporcuların 19 Mayıs müzik listelerinin ilk 5 şarkısı...

Milli sporcularımız evde neler dinliyor

KAYAYA TIRMANIRKEN ‘BÜYÜK EV ABLUKADA’

DURU GÜNEŞ YALÇIN (Kaya tırmanışı milli sporcusu):

Ayla Nereo: Show Yourself

United Highway: Stand Proud (Feat. Shana Halli)

LP: Girls Go Wild

Stromae: Tous les Memes

Twenty One Pilot: Hometown

*

NOT: Listesinde 5 Türkçe şarkı var ve hepsi de “Büyük Ev Ablukada” grubunun.

Milli sporcularımız evde neler dinliyor

KARAKUŞAK BİR HİP HOP DİNLEYİCİSİ

BÜŞRA KATİPOĞLU (Bronz madalyalı judocu):

Oscar and the Wolf: Breathing

Oscar and the Wolf: Fewer

Meduza, James Hype&Goodboys: Piece of Your Heart

Regard: Ride it (Jonas Blue Remix)

Imagine Dragons: Beliver

*

NOT: Listesinde 3 Türk sanatçı var. Mahmut Orhan, Ceza (ikisinin de İngilizce isimli şarkıları) ve bir de Farazi&Kodes Kahra’nın “Farklı Yol” şarkısı.

Milli sporcularımız evde neler dinliyor

BİR GENÇ KIZ TEKERLEKLİ SANDALYEDE NELER DİNLER

BÜŞRA ÜN (Paralimpik oyunları tekerlekli sandalye tenisine katılan ilk Türk kadın tenisçi):

Dennis Leigh (Geat. Lil Baby): Lil Bebe

Janset: Acaba

Regard: Ride it

Alan Walker&Ava Max: Alone Pt.II

Aya Nakamura: Pookie

*

NOT: Listesinde bir tek Türkçe şarkı var.

Milli sporcularımız evde neler dinliyor

TEK TÜRKÇE ŞARKI O DA MURDA VE EZEL

RAMİL GULUYEV
(Azerbaycan asıl Türk milli atleti. Dünya Atletizm Şampiyonası’nda altın madalyası var):

Listesinin ilk iki şarkısı Monatik adlı Ukraynalı bir şarkıcının.

Post Malone: Wow

Kanye West: Fade

The Weeknd: Blinding Lights

*

NOT: Listesinde bir tek Türkçe şarkı var o da Murda&Ezel’in AYA’sı.

Milli sporcularımız evde neler dinliyor

PENTATLONDA NAİM’İ BİR NUMARAYA KOYMAK

İLKE ÖZYÜKSEL (Olimpiyatlara katılma hakkı kazanan ilk Türk kadın pentatleti):

Eypio: Naim (Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu’nu anlatan filmden)

2 Chainz&Wiz Khalifa: We Can Own It( Fast&Furius filminden)

Fort Minor: Remember the Name

Queen: We Will Rock You

Teriyaki Boyz: Tokyo Drift

*

NOT: Listesinde tek Türk şarkısı var.

Milli sporcularımız evde neler dinliyor

MİNDERE SEZENLE ÇIKIP REYNMEN’LE İNMEK

YASEMİN ADAR
(Akdeniz Olimpiyatları’nda altın madalya almış milli kadın güreşçi):

D Fine Us: Howling at the Moon

Azis: Sen Trope

Wizkind: Joro

DJ Tarkan: Oldu olanlar
(Feat: Sagopa Kajmer)

Eypio: Naim

*

NOT: Listesinin geri kalan bölümünde 48 Türk sanatçısının şarkısı var. Bunlardan üç Sezen Aksu, sekizi Armağan Oruç, ikisi Reynmen’in. Çok sayıda Türk hip hop sanatçısından şarkı da var.

Milli sporcularımız evde neler dinliyor

19 MAYIS’TA MUSTİ, BİR DE MURDA VE EZEL İYİ GİDER

YASMANİ COPELLO ESCOBAR: (Küba asıllı engelli Türk milli sporcusu):

IAmChino: Amor (Feat: Chacal&Wisin)

Lil Baby: No Volvere (Feat: Yomil y El Dany)

Nicki Minaj: Yikes

Daddy Yankee&Sech: Definitivamente

*

NOT: Listesinde iki Türkçe şarkı var. Mustafa Sandal’ın MOD’u ve Murda&Ezel’in AYA’sı.Milli sporcularımız evde neler dinliyor

İÇİMİ AÇAN BİR YAZ KOLEKSİYONU

Bu dönemde bazı markalar psikolojik olarak büyüdü gözümde.

Neden derseniz...

Çünkü korku ve endişenin hepimizi esir aldığı günlerde sürekli olarak umudu ve yaşamanın keyfini anlattılar bize.

*

Mesela Banana Republic...

Karantina sırasında çok hoşuma giden iki kavram ortaya attı.

“New Romance...”

Yani “Yeni Romantizm”...

Ve “Be Good to Yourself”.

“Kendine iyi davran”.

İçimi açtı bunlar benim...

*

Türk hazır giyimcilerine bir kere daha şapka çıkarıyorum.

Karantina demediler, ev hapsi demediler evlerinden çalışmaya devam ettiler.

Karantina başladığında çoğunun yaz koleksiyonu hazırdı.

*

Sadece bir örnek vermek için...

Mesela Kiğılı...

Önceki gün internet üzerinden yaz koleksiyonunu fashion show gibi öyle güzel sundular ki...

*

Mesela Mudo, Vakko, Beymen, Damat, İpekyol, Sarar, Koton, LC Waikiki, birçoğu mağazaları kapalı olduğu halde, içimizdeki umudu ve duyguyu yaşatmak için çok çalıştılar...

*

Hepsini “karantina yıldızı” ilan ediyorum. Ülke olarak bu enerjiye ihtiyacımız var.

EVDE KAPALIYKEN NEDEN TİŞÖRT VE SIRT ÇANTASI ALIRIZ

ÖNCEKİ gün Mustafa Taviloğlu ile sohbet ettim.

Karantina öncesine göre internet satışlarında yüzde 400 büyümüşler.

Ama en çok dikkatimi çeken, kadın ve erkeklerin en çok ne aldıklarıydı...

Hem kadında hem erkekte bir numaralı ürün tişört.

Karantina sonrası erkeklerin en çok aldığı iki aksesuvar kemer ve plaj terliği olmuş.

Kadınlarda en çok satılan aksesuvar omuz çantası...

Benim yorumum şu:

Ruhen yaza hazırız.

Ruhen yol çıkmaya hazırız.

Ama sahillere gitmeye cesaretimiz var mı...

İşte o yüzden diyorum.

Artık hazır giyimciler, internet üzerinden ruhumuzu açacak, yaratıcı ve güzel fashion show’lara devam etmeli.

ONLARI NE ZAMAN GÖRSEM NİYE HEMEN BÖYLE OLUYORUM

Sezen Aksu yine topraklarına dönüyor.

Yeni şarkısı “Kaybedenler” çok bildiğimiz bir Sezen şarkısı...

Bana “Merak etme Ertuğrul her şey yerli yerinde. Ege hâlâ orada. Şarkıları yine aynı güzel fasıl havasıyla devam ediyor” diyen bir şarkı...

Ben böyleyim işte...

Sezen ne yapsa seviyorum...

Gülse Birsel hangi diziyi, hangi filmi yapsa seviyorum...

Ata Demirer hangi tipi çizse çok saf, çok temiz, çok içten buluyorum...

Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan hangi kılığa girse, gülmekten ölüyorum...

Şahan Gökbakar ne kadar hödük bir tip çizerse çizsin, ona baktığımda Instagram’da gördüğüm ekşi maya yapan çocuğu görüyorum...

*

Ben böyleyim...

Tıpkı Cihan Okan’ın o çok sevdiğim şarkısındaki gibiyim...

“Niyetim ciddi gel yüzük takalım

Ben eski kafalı adamım...”

Milli sporcularımız evde neler dinliyor

YAZ DAVETİ

KİREMİTLİ DAMDAN İÇİMİ AÇAN KAPAK FOTOĞRAFI

Zeynep Bastık’ın yeni şarkısının adı “Her Mevsim Yazım”...

“Uyuma gözlerin bana lazım” diyen bir şarkı...

Şarkının kapağındaki bu fotoğraf da içimi açtı.

Çeşme, Alaçatı, Toscana...

Kiremit çatı... Yaz şapkası...

Ufff bugün her şey bana seni hatırlatıyor, ey güzel yaz...

İşte ben de dün bu yaz kıyafetimi giyip Zeynep’in yanında ilk yaz pozumu verdim.

BEACH’LER AÇILIRSA BU ŞARKIYI ÇOK DİNLERİZ

Sting, Shaggy’le yaptığı Reggae ritimli şarkılara devam ediyor.

Geçen cuma eski bir şarkıyı cover’ladılar.

Angel (Hot Shot 2020)

Bu yaz beach’ler açılırsa bu şarkıyı çok dinleriz.

KATKIDA BULUNANLAR

Sayfa Editörü: Eyüp Serbest
Foto Editörü: Umut Veis
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin

X
Ertuğrul ÖZKÖK Ertuğrul ÖZKÖKTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Korona sonrası lokanta sektörüne samimi bir bakışVedat MİLORKorona sonrası lokanta sektörüne samimi bir bakış17.05.2020
Kim beyninde ‘çip’ isterUmut Fırat EroğluKim beyninde ‘çip’ ister?17.05.2020
Mangalın seyir defteriSahrap SOYSALMangalın seyir defteri17.05.2020
Korona sonrası hangi şeyleri daha az yaparızDeniz SİPAHİKorona sonrası hangi şeyleri daha az yaparız17.05.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.