Maskesiz plaj fotosunda kimler Blues Brothers, kim tiki, slim fit

Eski milletvekili Nevzat Yalçıntaş Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi’nde ölmüştü.
83 yaşındaydı ve ölüm nedeni kalp kriziydi...
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Prof. Yalçıntaş, eğitimini Fransa ve İngiltere’de yapmış, parlak bir öğretim üyesiydi.
TRT’nin eski genel müdürlerinden biriydi.
İki dönem milletvekilliği yapmıştı.
Muhafazakâr kesimin en demokrat insanlarından biriydi...
İktisat fakültesinde eski Cumhurbaşkanı
Geçen yıl yapılamayan Avrupa Futbol Şampiyonası bu maçla başlıyor.
Hürriyet Avrupa baskısı bugün şampiyona için hazırladığı 28 sayfalık güzel bir ek veriyor.
O ek için benden de bir yazı istediler.
O yazıyı hazırlarken farkına vardım şimdi yazacaklarımın.
Yarın sahaya belki de tarihimizin en genç milli takımı ile çıkacağız.
Gelin şu rakamlara bakalım.
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Takımızın yaş ortalaması 25 ve şampiyonaya katılan 24 takım arasında en genci...
Harika Kırmızı Kraliçe oyununu sevmemize çocuk gibi sevinmişti...
O gece üzerinde bu fotoğrafta gördüğünüz “Kırmızı Kraliçe” kıyafeti vardı.
“Bu rolü Türkiye’de en iyi oynayacak isim” demiştim.
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Dün milletçe öğrendik ki Ezgi Mola hakkında 4 yıla kadar hapis cezası istemi ile dava açılmış.
Nedeni de tecavüze uğrayıp intihar eden genç kızı savunmak için attığı tweet’miş.
İddiaya göre intihar eden kıza tecavüz iddiasıyla yargılanan kişiye hakaret etmiş.
Ne kadar da onuruna düşkün bir arkadaşmış meğer...
Hürriyet’in haberine göre Türkiye’de bu yıl düğün patlaması yaşanacakmış.
Normal yıllarda 500 bin olan düğün sayısının bu yıl 750 bine çıkması bekleniyormuş.
New York Times’ın haberine göre de İtalya da 17 Mayıs’tan itibaren düğünleri serbest bırakmış.
Düğünlerin serbest bırakılması bu iki ülkenin iki şehrinde özel bir sevince yol açtı.
Türkiye’de İzmir...
Çünkü İzmir gelinlik üretiminde belki de dünyanın en büyük şehri...
Sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın gelinlik ve damatlık kıyafetleri oradan gidiyor.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın evinden alınıp götürülüşü hâlâ gözümün önünde...
Saracoğlu Stadı’nda FETÖ’cü polislerin provokasyonunu hiç unutmayacağım... Orada yediğim biber gazı hâlâ genzimde...
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Neler yaptılar bu kulübe...
Sırf Atatürkçü diye... Sırf herkes FETÖ yalakalığı yaparken onlar yapmadı diye...
Önceki gün aldığım bir bilgiye göre Erdoğan bu görüşmede ABD Başkanı’na bir boksörden söz edecek.
Bir de kitap hediye edecek.
Kitabın adı da şu: “A Golden Heart Mitten...”
Yani “Altın Kalpli Eldiven...”
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Önceki gün AKP’li bir başkanla ringe çıktım.
Beyoğlu’nun göbeğine kurulmuş bir ringin kenarındaki halatları kaldırıp birlikte içine girdik ve bu fotoğrafı çektirdik.
Ringe çıkma daveti Beyoğlu Belediye Başkanı
Bu hafta başında spor dünyasını çok yakından etkileyen çok önemli bir tartışma başladı... Tartışmayı başlatan kadın bir sporcuydu ve şu anda spor medyasında toz duman. Olay şu:
KADIN SPORCU MAÇ SONU TOPLANTISINI REDDEDİNCE
Paris'te yapılan Fransa Açık Tenis turnuvasında Naomi Osaka maç sonunda yapması gereken basın toplantısına çıkmayı reddetti... Böylece tenis tarihinde bir ilke imza attı. Nedenini de şöyle açıkladı: “Bu basın toplantılarında sorulan negatif ve öfkeli sorular psikolojimi bozuyor ve benim mücadele azmimi kırıyor...”
KIZGIN ORGANİZATÖRLER PARA CEZASI VERDİ, İHRAÇLA TEHDİT ETTİ
Tabii organizatörler Naomi Osaka’ya hemen 15 bin dolar para cezası verdiler. Onunla da kalmadılar, turnuvadan ihraç edebileceklerini ve disiplin soruşturması başlatılabileceklerini ifade ettiler.
Naomi Osaka da ceza almasından 1 gün sonra turnuvadan çekildiğini açıkladı. Spor dünyasında büyük bir tartışma başladı ve çok sayıda sporcu Naomi Osaka’ya destek verdi. Kadın tenisçinin kararı, aynı zamanda bütün dünyada ‘sporcuların mental sağlığı’ konusunu da tartışmaya açtı.
BAZI GAZETECİLER SORU SORMUYOR KENDİNİ GÖSTERMEYE ÇALIŞIYOR
İlk açılış “Perakende Günleri” toplantısıydı.
Toplantı sonunda, “Perakende Güneşi Ödülleri” verildi.
Birincisi pandemi sırasında başarılı olan şirketler ödüllendirildi.
Bir de “Yirminci Yıl Özel Ödülü” vardı.
Buna “Ödüllerin Ödülü” deniyordu....
Perakende sektörünü temsil eden 15 dernek ve iki ana sponsordan oluşan büyük jüri belirledi.
Ödülü Mudo mağazalarının kurucusu Mustafa Taviloğlu’na verdiler.
Ve onu, kendisinin yıllar önce söylediği şu cümleyle tanıttılar:
O meşum sabaha...
19 Aralık 2009 sabahı Beylerbeyi’ndeki bir askeri lojmanda silah sesi duyuldu.
Türk ordusunun bir subayı, o sabah tabancasını şakağına dayadı ve tetiği çekti. Arkasında da şu mektubu bıraktı:
“Hukuksuzluk sürecine hukuk adına saygı gösterilemez. Bu şekilde giderseniz ne yönetecek bir ordu, ne yaşayacak bir Cumhuriyet, bir ülke bulamayacaksınız.
Şunu bilin ki en küçük suçu ve günahı olmayan ben bu yapılan hukuksuzluğa isyan ve bu karanlığa bir nebze ışık olabilmek için hayatıma son veriyorum.”
*
Yarbayın adı
Gönderen Ahmet Özal’dı...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun rahmetli Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ın eşi Semra Özal’ı İstanbul’daki evinde ziyareti sırasında çekilmişti.
Hemen söyleyeyim...
Tarihi bir fotoğraftır bu...
Büyük bir barışın fotoğrafı...
Cumhuriyet’i kuran partinin, Cumhuriyet’in liberal devrimini yapan insanı ile vefa buluşmasıdır...
Yeni CHP’nin temellerini atan bir karedir...
Benim gibi artık ne ruhen, ne de fiziken öyle bir beklentisi kalmamış eski genel yayın yönetmeninin de içinde vardır o nöbetçi...
Öyle bir gün gelir ki...
“Keşke bu gazeteyi bugün ben yapsaydım” derdi...
Veya benim gibi onu demez de şunu yapar.
İçindeki gazeteyi içinden yapar...
Pazar gecesi öyle bir geceydi işte...
İçimdeki nöbetçi, o gece kendi gazetesini yaptı...
Yaptı da ne yaptı...
Bu maç Avrupa’nın seyircili futbola dönüşüydü. 16 bin taraftar sahada 60 binlik bir atmosfer yarattı. Şurası kesin; seyircisiz bir maç baharatsız bir yemek gibiydi. Futbol önceki gece aromasını ve baharatına kavuştu. Stattaki seyirci yerleşiminde sosyal mesafe ve hijyen şartlarına uygun bir oturum planlaması yapıldı. Ama daha maç başlamadan önce bütün sosyal mesafe kuralları bir yana bırakıldı. Maskeler tamamen atıldı.
Önceki gece her futbolsevere nasip olmayacak bir olayı yaşadım.
Tabii ki bu bir UEFA Şampiyonlar Ligi finaliydi. Tabii ki o maçı seyretmek bir şanstı.
Ancak bir sosyolog olarak benim için en az onun kadar güzel bir fırsat daha vardı.
Bütün dünyada 1.5 yıllık aradan sonra seyircili ilk futbol finalini seyredecektim.
Gerçekten çok zengin gözlemlerle dolu bir gece geçirdim.
Cumartesi gecesi Porto’nun Drago Stadı’nda sadece bir UEFA finali oynanmadı.
Futbolun geleceği açısından çok başka şeyler de oldu.
Twitter’da TT olmuştu.
Bu defa 10 saniyelik yarım kalmış bir cümle ile yine TT oldum.
Üstelik bu defa bir gece ve bir gün TT kaldım...
*
Olay perşembe akşamı bir arkadaşımdan gelen telefonla başladı:
“Sen gerçekten Tayyip Erdoğan büyük lider mi dedin?”
“Evet” dedim...
Şaşırdı... Herhalde
İstanbul’dan neredeyse çalınarak Porto’ya ikram edilen final maçına içim buruk geldim. Ama iyi ki gelmişim. İnsanlar saha içindeki futbola susamış. Ama sokaklardaki heyecanına da susamış. Ve bilin ki sahaya dönen seyirci aynı seyirci olmayacak. Daha mı iyi olur daha mı kötü bilmiyorum ama, daha agresif bir seyirci görürsek kimse şaşırmasın.
Dün UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı için Portekiz’in Porto şehrindeydim. Aslında İstanbul’da seyredeceğimiz bir final bizden neredeyse çalınarak Porto’ya ikram edilmişti. O nedenle biraz içim buruk geldim buraya. Ama iyi ki gelmişim... Maçın sahadaki ayrıntılarını yarın yazacağım. Bugün saha dışını yazayım.
MAÇA CHELSEA KULÜBÜ BiLETiYLE GiREBiLDiM
Portekiz’e gelişim kolay olmadı. Bilet bulmak hiç kolay değildi. Çünkü stada 16 bin 500 kişi alınacaktı. Son anda maça gitmekten vazgeçen bir Chelsea Kulübü üyesi arkadaşım sayesinde bilet bulabildim.
OTEL FiYATLARI FÜZE GiBi FIRLAMIŞ
İkincisi Portekiz’e giriş koşulları. Kimi, “karantina var” diyordu, kimi “Yok” diyordu. Ama hemen herkese göre Portekiz’e girmek için bir davet lazımdı. Onları da hallettik... Ama en zoru otel bulmaktı... Epeydir kapalı olan oteller, restoranlar sanki bir yılın parasını bir günde çıkarmak ister gibiydi. Sadece 3 metrekare otel odasının fiyatı 600 Euro’dan başlıyordu.
BEŞ UÇAK iNiNCE COViD DUVARI YIKILDI
Şaşırıp kalacaksınız...
Ama önce dün dikkatimi çeken bir gelişme ile başlayayım.
*
Dün beni en şaşırtan haber İsrail’den geldi...
Türkiye’nin çeşitli yerlerinde toplantılar yapılıyordu.
En sembolik olan ise tabii ki, yargılamaların yapıldığı Yassıada’daydı.
Olay oradan Türkiye’yi sarsan YouTube videolarına geliyordu.
İşte tam o saatlerde dünyada herkesi şaşırtan bir başka darbe yaşandı.
Bir şirket içi darbe...
Ama darbe yapılan yer öyle bir şirketti ve darbeyi yapanlar da öyle kişilerdi ki...
Dünya ekonomisinde yeni bir çağ başlıyordu.
Bir tarafta Altınordu... Mahalleme yakın bir başka mahallenin takımı. Küçükken okul dönüşü hep top oynadığım halk sahasının ilk sahibi. Metin Oktay olmak isteyen çocukların hayal arenası. Büyük Altınordu... 1923’te kurulmuş, Süper Lig kurulduğunda ilk 16 takımdan biri olmuş, Cumhuriyet’le yaşıt bir kulüp. İzmir’in ‘Kırmızı Şeytanlar’ı.
Öteki ise Altay... İlkokulu okuduğum Gazi İlkokulu’nun, orta ve liseyi okuduğum Namık Kemal Lisesi’nin mahallesinin takımı. Ben İzmirsporluyum ama öte yanım İzmirli.
Ve maç bitti. Altay Süper Lig’de... Kazanan İzmir... Ama asıl kazanan Süper Lig. İzmir’siz bir Süper Lig hep eksikti. Göztepe geldi... Zenginleşti. Şimdi Altay geldi. Yani Alsancak. Ege modernitesi. Ve İzmir artık tam kadro sahada...
Tebrikler Büyük Altay. Tebrikler Mustafa Denizli. Altay’dan aldığın parayı Şehit Aileleri’ne bağışladığın için de ayrıca teşekkürler, benim sevgili arkadaşım. Tebrikler Alsancak, Birinci, İkinci Kordon, Mustafa Bey Caddesi, Gül Sokak. Sana da tebrikler Büyük Altınordu. Tebrikler İzmir. Tabii ki tebrikler Mustafa Hocamın Çeşmesi, Alaçatı’sı. Tabii basketboldaki başarısı ile tebrikler Karşıyaka...
Önümüzdeki sezon her takım iki defa İzmir’e gidecek... Emin olun ki Süper Lig bu sezon çok daha renkli olacak.
Konu Habertürk kanalında yayınlanan İçişleri Bakanı söyleşisiydi.
İki yazar kendi üsluplarıyla programa katılan gazetecileri eleştirmiş.
Emin Çölaşan neredeyse yerden yere vurmuş.
Deniz Zeyrek ise ılımlı bir üslupla eleştirmiş.
Bense farklı bakıyorum.
Önce bir risk analizi yapayım.
Habertürk’te gazetecilerin karşısına çıkmak İçişleri Bakanı
Maskesiz plaj fotosunda kimler Blues Brothers, kim tiki, slim fit
Türk iş dünyasının VIP’i pandemi sonrası açılışı geçen hafta İstanbul’da Lucca’da yaptı.
Dünyanın en güçlü 7 ekonomisinin lideri ise önceki gün İngiltere’de Cornwall Plajı’nda bir araya gelip geleneksel aile fotoğrafını çektirdi.
Yüzlerinde maske yoktu ama aralarına sosyal mesafe koymuşlardı.
Böyle olunca da hepsinin duruşu ve kıyafeti daha çok ortaya çıkıyordu.
Ben de bu dünyanın en gelişmiş 7 ülkesini yöneten liderlerin kıyafet ve vücut dili analizini yaptım.
Yanıma danışman olarak da eski Radikal gazetesinin moda yazarı ve erkek giyim markası Milimetric’in kurucu ortağı Kağan Gökalp’i aldım.
İşte bizim gözümüzden dünyayı yöneten “maskesiz yedili”....
ŞÜKRETMEK LAZIM KEMAL DERVİŞ TARZI KRAVAT YOK
* ABD BAŞKANI JOE BIDEN: Elbette bir ABD başkanından slim fit takım giymesi beklenemezdi. Giydikleri ile Amerikan kıyafet kodlarını içselleştirmiş. Rahat bir kesim, uzun bir ceket boyu, koyu renk takım, siyah ayakkabılar, bol pantolon, omuz kesimleri rahat, dökümlü.
Ceket hacimli ama en azından Trump’ın ki gibi üzerinde bir “hip hop’çı Hoodie’si” gibi durmuyor Ve yine neyse ki en azından Kemal Derviş gibi düğmeli Oxford gömlek yakası ile kravat takmamış. Buna da şükür demek lazım. Başkan en azından bizdeki Sedat Ergin-Murat Yetkin’in “Klasik Brooks Brothers” sınırlarına tecavüz etmemiş...
SLİM FİT TAMAM DA SLİM’İ VAR AMA FİT’İ HİÇ OLMAMIŞ
* İTALYA BAŞBAKANI MARIO DRAGHI: Uzaktan bakınca, sanki en kalıbına uygun giyineni o sanılıyor. Ama büyüteçle bakınca tam aksi... Evet slim fit ama, vur deyince öldürmüş. Rahatlıktan ödün verecek derecede dar. Boy resim çektiren Türk erkeği gibi, sanki nefesini ve göbeğini çekmiş öyle tutuyor. Teknik analize gelince: Takım elbisesi de çok sıradan olmuş. En azından şalvar gibi olmamalıydı pantolonu ve de ceket boyu uzun. Kısaca İtalya Başbakanı İtalyan modasının en iyi mankeni değil. Allah’tan, onun İtalyan modasına verdiği zararı, aynı akşam Roma’da Türkiye Milli Takımı’nın karşısına çıkan İtalya’nın teknik direktörü Mancini’nin harika Armani elbisesi bir ölçüde giderdi.
100 METREKARE EVDE YARDIMCISIZ YAŞAYAN BİR KADININ AİLE FOTOĞRAFI
* ALMANYA ŞANSÖLYESİ ANGELA MERKEL: Pantolonu ne çok dar ne çok geniş. Kilosunu ön plana çıkarmayacak kesimde olmuş. Daha önce ne demişti zaten: “Ben model değilim, o yüzden giyim hiçbir zaman önceliğim olmadı.”
Öyle diyorsa aile fotoğrafı için seçtiği kıyafet de kişiliğinin üzerine tam oturmuş. Hiç topuğu olmayan ayakkabı da bu rahatlık anlayışına çok iyi gitmiş. Kolye, yüzük, küpe takmayarak sadeliği takı olarak kullanmış. 100 metrekare evde yardımcısız yaşayan bir liderin kıyafet seçimi ile şu mottoyu ne güzel vurgulamış: Kıyafet sizi taşımasın, siz kıyafeti taşıyın.
Üstelik ağır da olmadığı için tam abiye...
PROTOKOL KAZASI OLMAYINCA BİZ DE ELBİSEYİ DAHA YAKINDAN GÖREBİLDİK
* AVRUPA BİRLİĞİ KOMİSYONU BAŞKANI URSULA VON DER LEYEN: Ankara’da başına gelen protokol kazası olmayınca giydiği elbiseye daha dikkatle bakabildik. İnce fiziğine güvenerek koyu renk ceket yerine açık renk sade bir ceket giymiş. Yine sade takılarla tamamlamış kıyafetini. Pantolon kalıbı iyi, ne çok bol ne çok dar. Topuksuz ve mat siyah ayakkabı tercih eden Merkel’in aksine, az topuklu ve parlak siyah ayakkabı tercih etmiş. Kadın liderler erkek liderlere göre daha düzgün giyinmiş bence genel olarak. En azından vücutlarını tanıyarak, bilerek ve ortama uygun giyinmişler.
KİMONO DEĞİL, SUMO GÜREŞÇİ KISPETİ DE DEĞİL STANDART YANİ
* JAPONYA BAŞBAKANI YOSHİHİDE SUGA: Japon kültüründe hiyerarşi, mütevazılık, saygılı olmak, çalışkanlık, ön plana çıkmamak, rol çalmamak başat değerler. Bu anlamda Japon liderin takım elbisesine bu değerler üzerinden not vermek gerekirse “10 point” diyecektim ama danışman durdurdu ve şunu söyledi: “Yine de Japon kültüründeki mükemmelcilik anlayışına göre bu takımın mühendisliği çok daha iyi olabilirdi. Takım elbise ara malzemelerinde (tela, astar, vatka vs.) İtalyanlara ihraç pazarlarda ciddi rakip olmuş bir ülkenin liderinden bahsediyoruz.”
KAFAYA BİR ŞAPKA BİR DE SİYAH GÖZLÜK, BUYURUN ‘BLUES BROTHERS’IN BELUSHI’Sİ
* İNGİLTERE BAŞBAKANI BORIS JOHNSON: Banko en sallapati o. Takım elbisenin kesimi, kulpu, her şeyi çok kötü. Kendisine iki numara büyük sanki. Bu kesim kendisini olduğundan da kilolu göstermiş. Ceketin yan cep kapaklarını bile düzgün yerleştirememiş. Sanki dersi kırıp teneffüste futbol oynadıktan sonra fotoğraf çektirmiş haylaz kolej çocuğu. Gömlek yakası kötü, o cüsseye o ince kravat dersen, işte o hiç mi hiç olmamış. Yani kafasına hafif arkaya kaykılmış bir fötr koy, bir de siyah gözlük ekle...
Buyur sana Blues Brothers filminin John Belushi’si...
Veya rahmetli Süleyman Demirel.
BİZ ONDAN AHMET HAKAN’I ÇILDIRTACAK BİR ŞEY BEKLERDİK
* KANADA BAŞBAKANI JUSTIN TRUDEAU: Biz onu rengârenk çoraplarından tanırdık. O nedenle bu aile fotoğrafında ondan daha iddialı bir kıyafet beklerdik. Ne bileyim, mesela takım elbisesine kontrast renkte, Ahmet Hakan’a, “Yine artistlik yapıyor” dedirtecek cırtlak bir mendil... Bordo, hatta yeşil, fuşya, kırmızı olabilirdi. Gelelim karizmayı fena çizen asıl arızaya. Ceketi tam oturmasına rağmen pantolonu sanki ceketine göre bir beden büyük. O yüzden bacakları olduğundan kalın çıkmış ve yine paçalar uzun potluk yapıyor.
AH O DİZDE POT YAPAN PANTOLON VAR YA İŞTE O
* AVRUPA KONSEYİ BAŞKANI CHARLES MICHEL: Nedense onun duruşuna bakınca aklıma rahmetli Ercan Arıklı’nın bir sözü geldi. “En büyük şıklık fit olmaktır. Fit insana bir kot bir beyaz tişört bile yakışır” derdi.
Ankara’da kadın meslektaşını ayakta bıraktığı için zaten gıcıktım bu adama. Pantolondaki arızayı görünce sevindim. “Pantolonu diz bölgesinde resmen takılmış ve paçalar aşağıya inememiş çok kısa kalmış. Açık renk takım elbise seçtiği için ceket kollarındaki kırışıklık direkt gözbebeğimize dalıyor.
LVMH’NİN ÜLKESİNDEN ÇIKA ÇIKA BU MU ÇIKTI YANİ, AYIP
* FRANSA CUMHURBAŞKANI EMMANUEL MACRON: Danışman Kağan “En fit Macron’unki olmuş” diyor, ben de hiç katılmıyorum. Evet kıyafeti dökülmüyor, ama desek desek “Kötünün iyisi” diyebiliriz. İnsan, LVMH’in çıktığı bir ülkenin liderinden yine de daha iyi bir takım elbise giymesini bekliyor. Tamam, ceketin etek ve kol boyu ile ceketin omuzlara oturumu düzgün. Ama, kokteyl parti çapkını tarzındaki o diyagonal cepler de ne oluyor böyle bir toplantıda? Ayrıca pantolon paçaları da biraz uzun ayakkabı üzerinde potluk olmuş.
LAHMACUN MİLANO MÖNÜSÜNE ÜZERİNDE BURRATA İLE GİRMİŞ
BEKLEDİĞİM gibi “Paper Moon’da lahmacun olur mu” sorusu bir memleket meselesi haline geldi.
Şimdi Bodrum’un bu yeni memleket meselesinden son haberleri veriyorum.
- Meğer lahmacun, daha önce de Paper Moon’un ana merkez şubesi olan Milano’daki restoranının mönüsüne de girmiş.
Mönüdeki adı “Istanbul Pizza” imiş.
- Ancak Paper Moon lahmacununun bir özelliği var. Üzerine bir de burrata peynir ekleniyormuş...
BODRUM PAPER MOON BEACH MÖNÜSÜNE MANTI DA GİRER Mİ
- Bodrum Loft’ta açılan Paper Moon’un iki ayrı mekânı varmış. Biri yukarıda, öteki aşağıda plajda. Lahmacun, Bodrum Loft Paper Moon’un yukarıdaki ana mönüsünde değil, aşağıda beach mönüsünde varmış.
- Orada günün esprisi şu: Acaba beach mönüsüne mantı da girer mi?
Eh ravyoli zaten bir ölçüde İtalyan mantısı değil mi? Türk pizzası mönüye girdiğine göre Türk ravyolisi de girebilir...
UPPER CİHANGİR’İN SAYFİYE ŞUBESİ GÜMÜŞLÜK NEYLE AÇILDI
- Upper Cihangir ahalisinin “villeggiatura”sı, yani sayfiye beldesi Gümüşlük hareketlenmiş. Öyle anlaşıyor ki mahallenin bu yılki merkez üssü “Off Gümüşlük” olacak.
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- “Off Gümüşlük”, seviyeli magazin yazarı Tuğrul Eryılmaz’ın deyişi ile “zenginlerin mekanıymış...”
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- Gayriresmi açılış, mekânın ortaklarından Ferah Aydın’ın doğum günüyle yapılmış. Gecenin sesi, Dilek Türkan’mış.
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- Off Gümüşük’te genç ve yükselen bir ses olan Eylül Çekirge sahne alacakmış. Eylül’ün son şarkısı “Sen Beyaz Bir Kadınsın” streaming platformlarına kondu. Şarkıyı çok sevdim. Spotify’da en çok dinlenen şarkısı “Çok
Kalbimi Kırdın”ı sollamış.