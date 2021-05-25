Leon Troçki, Erdoğan ile Biden arasında arabulucu olabilir mi

Hikâye 5 Ocak 2021 günü başladı...
O gün limana gelen bir gemi taşıdığı konteynerleri boşaltmak üzere vinçlere yüklerken, birtakım resmi kişiler gelip yükün indirilmesini durdurdular.
Gelen kişiler Amerikan “Homeland Security”, yani “iç güvenlik” biriminin elemanlarıydı.
KONTEYNERDE NE VARDI SİLAH MI KOKAİN Mİ
Hayat her şeyimle geç başladı...
Öğleye doğru bir arkadaşım aradı ve “Twitter’da TT oldun” dedi...
İki numaraya kadar çıkmışım.
Gerçi geriye dönüp aradım üçer saat aralıklı listelerde görmedim ama galiba kısa bir süre TT olmuşum.
*
Biraz tuhaf değil mi...
TT olmama neden olan yazımın başlığı şuydu:
“Emin Çölaşan gibi yazmak istiyorum, lakin olmuyor”
“Memleketin bunca meselesi varken sen nelerle meşgulsün... Bak Emin Çölaşan nasıl yazıyor...”
Her defasında açıp Emin Çölaşan nasıl yazıyor diye bakıyorum...
Her defasında hiç şaşırmıyorum...
Çünkü onu Ankara yıllarından tanıdığım günlerden beri her iktidar için hep aynı şeyleri yazıyor...
*
Takdir de ediyorum...
Hiç bıkmıyor, usanmıyor, hep aynı şeyleri yazıyorum demiyor, kendi değişmiyor, konularını hiç değiştirmiyor...
Her gün memleketin en önemli meselelerini yazıyor.
Özeti şuydu:
Her gün 10 bin adım atmanıza gerek yok, 4 bin 400 adım yeterli... Araştırmanın kaynağı da taş gibi sağlamdı: Harvard Üniversitesi...
Öyle olunca da zaten hazır olan ruhumuzu anında rehavet kapladı.
*
Dün sabah Prof. Melih Us aradı... Hani COVID sırasında yıldızı parlayan hoca.
“Sen o araştırmanın ayrıntılarını okudun mu” diye sordu.
Hayır sadece haberi üstünkörü okumuştum.
Prof.
Bu tabutta, hayatının daha baharına bile gelmeden katledilmiş bir kız çocuğu yatıyor...
Gazze’deki İsrail vahşetinden bir hafta önce, Kabil’de Taliban vahşetinin kurbanı oldu.
Taliban canilerinin, Saayed Ul-Shudada okulunun kapısında patlattıkları bombalar 90 çocuğun hayatına mal oldu...
Yani Gazze’de katledilen çocuk sayısından fazla çocuk katledildi...
100 de yaralı var...
Kimdi bu çocuklar?
Okumak için çalışmak zorunda kalan yoksul çocuklardı çoğu...
Ama ben o konuya girmeyeceğim...
Memleketin bunca meselesi varken benim aklım Upper Cihangir’de...
Neden derseniz, Upper Cihangir’in “seviyeli magazincilerinin” üzerine pandemi tembelliği çöktü.
Magazin halısı Upper Cihangir’in altından çekiliyor da haberleri yok..
O yüzden iş yine bana düştü ve bu sosyal sorumluluğumu yerine getiriyorum.
En vahimi de halıyı çeken kim biliyor musunuz...
Türk basınının yarım asırlık eski tüfek siyaset yazarları...
Ama anlatacağım olay o kadar pespaye ki, ancak onların seviyesine inerek böyle bir cümleyle ifade edebildim.
Şimdi şöyle rahat bir koltuğa oturun, arkanıza yaslanın.
Son yıllarda dinlediğiniz en pespaye siyaset kumpaslarından birini anlatacağım...
O AKŞAM YEMEĞİNDE
Şirketin bugüne kadarki ilk Türk CEO’su oldu...
1979’da İstanbul Şişli’de, Kent Sineması’nın arkasındaki bir evde doğdu. Robert Kolej, Boğaziçi Üniversitesi’nden sonra Manchester Business School’da MBA derecesi aldı.
Henüz 42 yaşında ama arkasında ancak çok uzun yıllar boyunca kat edilebilecek bir kariyer var.
Shell’e girdikten sonra çok genç yaşta 21 ülkenin filo yönetim başkanı olarak çalışmış. Almanya dağıtım sisteminin pazarlama konseyi üyesi olmuş.
*
Son yıllarda hayatım İstanbul-İzmir-Urla-Bodrum arasında yollarda geçiyor.
Dolayısıyla o yollarda meydana gelişen büyük dönüşüm ve gelişimin tanığıyım.
Bildiğimiz benzin istasyonları sadece benzin pompa istasyonu olmaktan çıkıp birer alışveriş merkezi haline dönüşüyor.
1) BIYIKTAN İBARET YAZIİŞLERİ BANA ESTETİK GÖRÜNMEDİ
BIYIKTAN ibaret bir yazıişleri bana hiç estetik görünmemişti...
O yüzden Hürriyet’in başında hep bir kadın genel yayın yönetmeni hayal etmiştim.
Birlikte çalıştığım arkadaşlarımdan bugüne kadar, Ahmet Hakan dahil 10 genel yayın yönetmeni çıktı...
Benim Hürriyet’teki hayalim gerçekleşmedi, ama birlikte çalıştığım arkadaşlarımdan ikisi, Nurcan Akad ve Neyirre Özkan başka yayın kuruluşlarında genel yayın yönetmeni oldular...
Her ikisi de çok başarılıydı...
“Hep kınıyoruz ama ümmet bizden adım atmamızı bekliyor...”
Çok basit bir cümle ama kendi payıma hiç anlamadım.
Anlamadığım şey de şu: “Hangi ümmet”, “hangi adımı” atmamızı bekliyor...
Gelin önce şu “ümmet” kelimesinin sözlük anlamına bir bakalım.
“Müslümanlığa bağlı olan, Hazreti Muhammed’in yolundan giden Müslümanların tümü...”
Tamam bu kelime sözlükte var...
Ama gerçekte böyle bir ümmet var mı...
Vatikan tarihinde ilk defa bir savcıyı törenle “kutsal” ilan etti...
Size bu töreni ve sonrasındaki ilginç ayrıntıları anlatacağım.
Ama önce siz de benimle birlikte şu soruların cevabını bir düşünün...
Hayatınızda hiç bir savcı türbesi gördünüz mü...
Kendim için konuşayım... Ben görmedim, bilmiyorum...
Peki bir mafya babasının, itibarlı bir din insanı tarafından en ağır kelimelerle eleştirildiğine tanık oldunuz mu?
Mesela bir cuma namazından önce, Diyanet İşleri’nin merkezi sisteminden çıkmış mafyanın kötülüklerini anlatan bir hutbe veya vaaz dinleyeniniz var mı?
Size maç analizi yapmayacağım. Kaç asist, kaç korner, kaç teknik faul istatistiği vermeyeceğim. Büyük gazetenin spor sayfasında psikolojik bir tahlil yapacağım...
Çünkü bir Fenerbahçeli için dün gece sahadan anlatılacak bir hikaye yoktu...
Teknik direktör açısından aklımda kalan tek şey, maç öncesi acılı Filistin halkı için söylediği şeylerdi...
Spora ait söylediği bir şey yoktu...
O nedenle size iki evi anlatacağım...
İki Fenerbahçeli evi..
Aynı saatlerde nefes nefese üç maç oynanıyor...
Biri Anadolu yakasında, biri Avrupa yakasında...
Z kuşağının hatta Y kuşağının da bilemeyeceği tek bir cümleydi bu:
“Devri sabık yaratmayacağız...”
Partisinin bir üyesi Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Onu Yüce Divan’a göndereceğiz” derken Kılıçdaroğlu’nun bütün Türkiye’ye verdiği o mesajı gençlerin de kolayca anlayabileceği bir Türkçe ile yazayım:
“İntikamcılık yapmayacağız...”
Ne gazetelerde, ne dijital medyada pek üzerinde duran olmadı.
Oysa söylediği söz o kadar önemli, yapıcı ve güven vericiydi ki...
Her gazetecinin iştahını kabartan o videoları bir kenara bırakıp bugünkü yazılarımın manşetine alacağım.
1- Sosyolog yanım ameliyatlı iki gözümü faltaşı gibi açtı.
*
- Kaynak devletin kurumunun yayınladığı bülten:
“İstatistiklerle Aile 2020”.
- Yayınlayan devletin resmi kurumu Anadolu Ajansı...
İşte bu bülten Türk toplumunun geçirdiği belki de en çarpıcı sosyolojik değişimi açıkça ortaya koydu.
*
Türkiye’de aile yapısı ile ilgili yıllardır hâkim olan görüş neydi?
Çünkü burada sadece siyasetçiler için değil, her fani için büyük bir ders yatıyor.
Fotoğraf, Paris’te Eyfel Kulesi’ne yakın bir yerde Les Invalides adı verilen binada çekildi.
Yukarıda gördüğünüz lahite benzeyen anıt Fransa’nın büyük imparatoru Napolyon’a ait.
Les Invalides Fransa’nın büyük komutanlarının bulunduğu bir anıt mekân.
Fotoğrafları Erman İştahlı çekmiş.
Eylül Solakoğlu da mülakat yapmış.
Kimdir bu fotoğraftaki genç erkek çoğumuz biliyoruz.
Kanal D’nin bu yıla damgasını vuran “Sadakatsiz” dizisinde Selçuk rolünde izlediğimiz Taro Emir...
Veya Tarık Emir Tekin... Veya Taro Emir Tekin...
InStyle dergisi 2 yıl önce onun için “Bu çocuğa dikkat” diye bir yazı yayınlamış.
Haklılarmış, iki yıl sonra bu dizide parladı...
Pimi çekilmiş bombayı mahallenin ortasına Hürriyet Kelebek yazarı Savaş Özbey bıraktı.
*
Özbey’in dünkü köşesindeki bomba iddia şuydu:
“Camdaki Kız” dizisinde “Nalan”, “Fatma” dizisinde “Fatma Yılmaz” rolünü başarıyla oynayan Burcu Biricik hayatında hiç estetik yaptırmadığı için rolünü yaparken kaşını gözünü rahatlıkla oynatabiliyor...
Bu da onu “yüzünü kullanmada” çok başarılı bir oyuncu haline getiriyor.
Yine Özbey’e göre bin bir estetik müdahaleyle gittikçe hepsi birbirine benzeyen diğer ünlülerden ayrıştırıyor.
Özbey bunu anlatmak için bir de çok ünlü bir kadın oyuncunun adını vermiş.
Seviyeli magazinin ağırlık merkezi de Bodrum’a kaydı. Bölgenin yeni nesil magazincisi Tuğrul Eryılmaz’ın T24’te her cuma günü merakla beklenen Upper Cihangir fısıltıları köşesi de geçen hafta pek tatsızdı.
Bütün bir sayfadan aklımızda kalan tek konu Sırrı Süreyya Önder’in dede olmasıydı.
Demek ki koskoca Upper Cihangir artık, müzik denince aklına sadece The Rolling Stones gelen tonton dedelere ve eski tüfek Mülkiyelilere kaldı.
Böylece magazin meydanı, “Memleketin bunca meselesi varken ısrarla seviyeli seviyesiz her magazine dalan” bendenize kaldı.
Bugünden itibaren 17 Mayıs gününe kadar “Lockdown 2021 Özel” sayfalarıyla karşınızdayım.
*
Yani “
Tahran’ı darmadağın edip oradan Washington ve Tel Aviv’e sıçrayan bu “yeni nesil patlayıcı”, 24 Nisan günü esrarengiz bir ‘Narafig’in, Londra’daki Iran International adlı haber sitesi ve televizyon kanalına bir yoldan ulaşması ile başladı.
Esrarengiz Narafig’in elinde İran’ı darmadağın edecek bir ses kaydı vardı...
Tahran’da kapalı kapılar ardında yapılmış 3 saatlik bir görüşmenin kaydıydı bu.
Şimdi dönelim 24 Nisan gününe...
Türkiye o gün ABD Başkanı Biden’ın sözde soykırım konuşmasına kilitlenmişken, aynı saatlerde Iran International’a ulaşan kişi veya kişiler onlara bu üç saatlik kaydın bazı bölümlerini getirmişti...
Sitenin Londra’daki yöneticileri “ellerindeki malın” ne olduğunu anında anladılar.
Kayıt adeta Tahran’ı uçuracak yepyeni nesil bir patlayıcı gibiydi.
Bu kaydın açıklanması, İran’da bir süredir yaşanan
Leon Troçki, Erdoğan ile Biden arasında arabulucu olabilir mi
Soruyu soran ben değilim...
Soru da bu değil...
Soruyu New York Times yazarı Thomas L. Friedman soruyor:
“Joe Biden Nobel Barış Ödülü’nü alabilir mi?”
Ben de aynı soruyu ülkemin Cumhurbaşkanı için soruyorum...
Ama önce gelin Thomas Friedman’ın yaklaşımına bir bakalım.
Friedman dün yayınlanan yazısına Sovyet devriminin önde gelen liderlerinden Leon Troçki’nin şu sözü ile başlıyor:
“Siz savaşla ilgilenmeyebilirsiniz... Ama savaş sizinle ilgilidir...”
Bu cümleyi alıp şu hale getirmiş:
“Siz barışla ilgilenmeyebilirsiniz, ama barış sizinle ilgilidir.”
*
Ortadoğu barışı artık hepimizi hayati derecede ilgilendirir hale geldi.
Herkes bunun farkında ama ortada öyle iki kişi var ki....
Onlar orada olduğu sürece barış imkânı sanki yok...
Biri bir türlü hükümeti kuramayan ve yolsuzluk iddialarına karşı kendini korumanın tek yolunu halkı bölmek ve terörle korkutmakta bulan bir Netanyahu...
Ve karşısında 70 yıldır halkını savaş, baskı ve terörle kontrolü altında tutmaya çalışan bir HAMAS...
Al birini vur ötekine...
*
Artık Ortadoğu politikalarında karar verme zamanı geldi...
Savaştan yana mı olacağız...
Yoksa gerçek anlamda barıştan mı...
Ve gelelim baştaki soruya...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Nobel Barış Ödülü’nü alabilir mi...
*
Thomas Friedman kendi ülkesinin başkanı Biden için “Niye olmasın” diyor...
O zaman bizim de iç rahatlığı ile “Cumhurbaşkanı Erdoğan da niye alamasın” diyebilmemiz lazım değil mi...
Ama gerçekçi olalım bunu hayal edebilir miyiz?
Önce ABD Başkanı Joe Biden’a bakalım.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın deyişiyle “Tarihi kanlı elleriyle yazan insan”...
Peki Erdoğan kim...
ABD Cumhurbaşkanlığı’nın deyişiyle “Antisemitik görüşleri olan bir siyasetçi”...
Yani ikisi birbirini olabilecek en ağır ifadelerle “savaşın” tarafı olarak görüyor ve görülüyorlar...
*
Oysa Nobel Barış Ödülü “barış” kelimesiyle alınabilecek...
Bu da demektir ki artık hem ABD’nin hem Türkiye’nin yeni politikalara ihtiyacı var...
Artık hepimiz biliyoruz ki, savaşan taraflardan birinin “fedaisi”, “delisi”, “akıncısı”, “mücahidi” olarak bu ödülü almak mümkün değil.
Buna karşılık daha geçen yılın ortalarına kadar HAMAS’la kanlı bıçaklı olan Mısır, son ateşkesin en önemli mimarıydı...
Yani bugün barış olsa “darbeci” dediğimiz Sisi, Nobel ödülünü almaya bütün öteki liderlerden daha yakın...
*
Sonuç...
Barışı istiyorsak, İsrail kadar HAMAS’ı da aynı güçle eleştirecek görüşlere ihtiyacımız var...
ABD Başkanı’nın da en az Yahudi asıllı gazeteci Thomas Friedman kadar İsrail’i güçlü biçimde eleştirecek ve zorlayacak politikalara ihtiyacı var.
*
Evet Troçki değilse bile, onun cümlesinin öznesini değiştirirsek Biden da Erdoğan da Nobel Barış Ödülü’nü alabilir.
Yeter ki bu ödülün adının “barış ödülü” olduğunu unutmayalım....
Yani savaş değil...
BEN BU İPTAL KARARINI KİM NEDEN VERDİ ANLAMADIM
18 Haziran’da Antalya’da “Diplomasi Forumu” adlı uluslararası bir toplantı düzenlenecek...
Bu amaçla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu imzasıyla 100’den fazla ülkeye davet mektubu yazılmış.
Bunlardan 40’ı toplantıya katılacağını bildirmiş...
Davet edilenler arasında Mısır ve İsrailli bakanlar da vardı...
Ama önceki gün öğreniyoruz ki, İsrail Enerji Bakanı’na gönderilen davet mektubu iptal edilmiş...
Bu tür tepkici politikalar doğru mu...
Tam aksine ilişkileri arttırıp anlatmaya çalışmak daha doğru bir yaklaşım olmaz mıydı...
BENCE AZERBAYCAN’IN AÇIKÇA HAKKINI YEDİLER
EUROVISION artık iyice klişeleşmiş şarkıları ile benim ilgi alanım dışına çıktı ama bu yıl Azerbaycan adına katılan Samira Efendi’nin “Mata Hari” adlı şarkısını çok sevdim.
Harika bir küresel ritim...
Tam Eurovision sahnesine uygun giysiler.
Sonunda “Konyalım” şarkısıyla eklenen Doğulu yerel hava...
Samira Efendi ve dansçılarının modern koreografisi...
Ve dijital duvardaki güzel görüntüler....
Bence ilk 3’e rahatlıkla girecek bir şarkıydı...
Herhalde epey zamandan beri kulaklığımı takıp dinleyebileceğim ilk Eurovision şarkısıydı.
Hakkını yediler bu şarkının...
O GECE BU 2 KADINLA MUTLAKA BİRLİKTE OLMAK İSTİYORDUM
İKİ olağanüstü kadın ve ben...
Aklınıza hemen tuhaf şeyler geldi değil mi...
Hadi sizi merakta bırakmayıp anlatayım...
*
Londra’da yaşayan Zühal Şeker’in T24’te pazar günü yazdığı yazılara bayılıyorum.
Bana Londra’nın sosyal, kültürel ve ekonomik hayatını o kadar güzel anlatıyor ki...
Mesela geçen pazar ki yazısından bugüne harika iki haber öğrendim.
Birincisi Japon sanatçı Yayoi Kusama’nın TATE Modern’deki
“Infinity Mirror Room” sergisi...
Allahım nasıl da isterdim orada olmayı...
*
Ama asıl önemlisi ikinci haber.
Çok sevdiğim sanatçı Marina Abramoviç, taparcasına sevdiğim soprano Maria Callas için bir proje hazırladı..
27 Mayıs günü, bu proje üzerine online bir sohbeti olacakmış.
8 pound ödeyen katılabilecekmiş.
Kaçırmayacağım inşallah.
*
Marina Abramoviç’in asıl projesi “Maria Callas’ın 7 Ölümü” adlı bir opera.
Aslında geçen yıl sahneye konacaktı ama birçok yerde pandemi nedeniyle ertelendi. Geçen yıl 1-7 Eylül tarihlerinde Münih’te Staatoper’de sahneye kondu ve ne yazık ki gidemedim.
30 gün boyunca online olarak izlenebildi.
*
Şimdi önümde başka fırsatlar var.
Eser, Floransa, Atina, Berlin ve Paris’te yeniden sahnelenecekmiş...
İnşallah birini yakalama imkânım olur...
Marina Abramoviç...
Ve Maria Callas...
Biri hayatta olan öteki bu dünyadan göçmüş iki olağanüstü kadın...
Mutlaka o gecelerden birinde orada, onlarla olmalıyım...
BU ŞAHANE KIYAFETLERİ RİCCARDO TİSCİ TASARLAMIŞ
ESERDE “La Traviata”, “Tosca”, “Otello”, “Madame Butterfly”, “Cadmen”, “Lucia di Lamermoor” ve “Norma”dan parçalar varmış.
Kıyafetleri ise Burberry’nin tasarımcısı Riccardo Tisci tasarladı.
Çizimlerini çok beğendim.
KIRIK KALPLE ÖLMEK Mİ KIRIK KALPLE YAŞAMAK MI
MARİNA Abramoviç eseri için yaptığı bir konuşmada 1950’lerden beri Callas hayranı olduğunu söylüyor. “Birbirimize çok benziyoruz” diyor ve benzerlikleri şöyle anlatıyor:
“Görünüşümüz çok benziyor. Her makyaj yaptığımda onu gözümün önüne getiriyorum, düşünüyorum.”
“O aşk için yaşıyordu ben de aşk için yaşıyorum.”
“O kırık bir kalple öldü ben de her gün kırık bir kalple yaşıyorum.”
İki kırık kalbi tamir edemem ama...
En azından anlamaya çalışırım.
ARTIK 80 YAŞINA GİREN BOB DYLAN’IN EN GÜZEL KONSERİ
23 Mayıs Bob Dylan’ın yaş günüydü. Büyük sanatçı 80 yaşına girdi...
Onu 4 kere sahnede dinledim.
Sonuncusu Coachella’da düzenlenen “Desert Trip” konserindeydi.
Vallahi öyle kafayı bulmuş bir hali vardı ki, “Like A Rolling Stone” şarkısını söylediğini bile anlayamadım.
Daha önce İstanbul’da Açıkhava’da da aynı durumdaydı.
Kimse memnun kalmamıştı. Buna karşılık İstanbul’da Wolkswagen Arena’daki konserinde olağanüstüydü.
Bob Dylan hâlâ en büyük...
“How does it feel” dizesi yarım asırdır bizim neslimizin en muamma sorusu olmaya devam ediyor.
Ve son olarak “Blowin’in the Wind” şarkısı “Miami’de Üç Gün” filminin neredeyse ana temasıydı... Daha nice yıllara harika adam...
Biz yaşadıkça sen de yaşayacaksın...
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin