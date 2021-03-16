Kırmızı rujla 120 k yeni süper kadınlar

Çünkü pandeminin başından beri yeni moda deyişle sweatpant, yani bildiğimiz eşofmanla yaşıyorum.
Arabaya da eşofmanla bindim...
Urla’da valizimi açtığımda pantolon almayı unuttuğumu fark ettim.
GEÇENLERDE MICK JAGGER’IN BİLE ADINI HATIRLAYAMADIM
Son zamanlarda başıma başka işler de geliyor.
Mick Jagger’ın bile adını hatırlayamadığım zamanlar oluyor. Ne bileyim mesela Sean Penn’in adını çıkaramıyorum...
Bazen üç gün önce gittiğim yeri hatırlamakta zorluk çekiyorum.
Oysa özellikle, sinema, müzik, film, roman hafızam çok iyidir...
Yazının çıktığı gün, Oğuz Atay’ın en yakın arkadaşı olarak bilinen, bir anlamda onun “kapalı kutusu” sayılan reklamcı Bülent Korman aradı.
Korman yıllardır bu konuda sessizliğini koruyor.
Bu özelliği ile Türk edebiyatının en sessiz ama en derin tanıklarından biridir.
Korman’la bir saate yakın konuştuk.
Hançeresi gerilmiş insanlar mı.. Süper Lig maçları mı...
Açılışlar, kapanışlar, kongreler mi...
Vallahi şahsen maçlar dışında hiçbir canlı yayın umurumda değil. Ama son 3 gündür bir kanala bağlandım ve canlı yayın seyrediyorum.
Yayının adı “Yaren Leylek Yuvası”...
Yayınlandığı yer “yarenleylek.com”.
Yayımcı şirket Karacabey Belediyesi...
*
İşte o geceye ait bir olay, Türk edebiyat çevrelerinin hâlâ çok konuştuğu bir sır olarak kaldı.
Bugün tam anlamıyla bir “Upper (Yukarı) Cihangir dedektifliği” yapacağım.
Bir “CSI” yazısı olacak.
Yani faili meçhul bir entelektüel hırsızlığın “olay yeri incelemesi”...
*
Yıllardır gizli kalmış bu olay, dün Hürriyet’in kültür yazarı İhsan Yılmaz’ın yazısı ile yine Cihangir gündemine oturdu.
O da
Çiftin 7 milyon dolar karşılığı Oprah Winfrey’e veridiği mülakat, bana göre “Crown” dizisinin, henüz senaryosu bile yazılmamış en son bölümü olacak...
Oray Eğin HaberTürk sitesinde bu mülakatı, beni kıskandıracak kadar güzel yazdı. Şimdi ben de ondan aldığım bilgilerle size yeni bir Crown dizisi için ipuçları vereceğim.
1) LEYDİ Dİ GİBİ MEGAN DA SARAYA HAPSEDİLMİŞ
Meghan’ın ilk itirafı şu: Saray’a hapsedilmiş, pandemi öncesi dört ayda sadece iki kere dışarı çıkmış ama o bile Saray’da büyük mesele olmuş.
NOT: “The Crown”ın son sezonunu izleyenler Diana’nın da Saray’da bir başına bırakıldığı sahneleri hatırlayacak.
Peki kim bu onu Saray’a hapsedenler?
Kraliçeye laf etmiyorlar. Ama ailenin bazı üyelerini ima ediyorlar.
Özdemir Erdoğan bu pazar yine Zeki Müren’e sallamaya devam etmiş.
Üzülerek ve biraz da öfkeyle okudum.
Şimdi de Zeki Müren’e “Paşa” lakabının takılmasına takmış. Neymiş, ona bu lakap “Türk ordusunun gücünü azaltmak için takılmış”...
Resmen zırvalamış...
Üstelik, feci “homofobik” ifadeler...
Bir başka ülkede bir sanatçı böyle ifadeler kullansa, bir daha sahneye adımını bile atamaz.
*
Önce bu cümleyi nerede gördüğümü anlatayım...
*
Önceki akşam, Mira Nair’in beni çok etkileyen ünlü “Kama Sutra” filminden beri en iyi Hint filmlerinden birini seyrettim.
Adı “7 Koon Maaf...”
Hindistan’ın en ünlü starı Priyanka Chopra’nın oynadığı filmin konusu 6 kere evlenip her kocasını öldüren bir “Femme Fatale”in hikâyesi.
Ayini Papa Françis yönetecek.
Irak’ın Kürdistan Özerk Bölgesi’den yapılan ilk büyük Hıristiyan ayini olacak...
*
Bu stada adını veren Franso Hariri, Irak Kürdistan özerklik hareketinin önde gelen simalarından biriydi. Yani Papa, işte böylesine sembolik bir Kürt bağımsızlıkçısının adını taşıyan statta yapacak bu ayini...
*
Bu fotoğrafı dün New York Times gazetesinde gördüm.
Nasıl olsa bir yerde görürsünüz...
*
Şöyle başlıyor...
Bir evde genç bir çift...
Bir kutu tonbalığı konservesi açıp harika görünen bir salata yapıyorlar...
Sonra genç adam konserve kutusunu gösterip konuşuyor:
“Yaaa hakikatten çok güzel... Adamlar yapmışlar...”
Bunu çizen kızın adı Sara Barakzay...
Afganistan’ın ilk kadın çizgi romancısı...
Adını ilk defa dün Guardian gazetesinde gördüm.
Ben onun hakkındaki bu haberi okurken, Türkiye’de gazetelerin, internet haber sitelerinin, haber televizyonlarının bir numaralı gündemi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı İnsan Hakları Reform Paketiydi...
İkisinin aynı güne gelmesi benim için çok anlamlı bir sürpriz oldu.
Çünkü bu çizginin Türkiye’ye uzanan bir ucu var.
Nedenini anlatayım.
“Don’t F...k With Cats...”
“Kedilere Bulaşma: İnternette Katil Avı...”
*
Üç bölümlük dizinin girişinde ‘Buradaki kişiler hayal mahsulüdür’ diye bir yazı yok. Dizideki her kare gerçek...
Mekânlar gerçek.
Olaylar gerçek...
Ve en önemlisi...
Yaşanan bütün vahşet gerçek...
Adalet, demokrasi ve insan hakları reformu...
Tabii bu reform aynı zamanda ifade ve haber alma özgürlüklerinin de çerçevesini çizecek...
İşte böyle bir günde ben de size Türkiye’nin “haber coğrafyasını” anlatan bir çalışmadan söz edeceğim.
*
Hürriyet İnternet’in eski yöneticisi Emre Kızılkaya dün ilginç bir çalışmanın sonuçlarını açıkladı.
Kızılkaya ve arkadaşları 2 hafta boyunca Türkiye’de yayınlanan 1.1 milyon haberi inceleyip analizini yapmışlar.
Türkiye’de 19 ulusal, 165 ise yerel TV kanalı var...
Devlet kontrolünde ise 13 TV kanalı bulunuyor...
Böyle bir derbiye klasik mantıkla, rasyonel bir değerlendirme yapmak mümkün değil. O yüzden maç boyu gözlemlerimi anarşik biçimde alt alta yazıyorum...
Göreceksiniz ki, bu bir uzman yazısı değil, hepimizin maç sırasında aklımıza gelen düşüncelerden ibaret olacak bu.
BİR KERE DAHA GÖRDÜK DÖRT ÜÇTEN BÜYÜKTÜR
1- Trabzonspor yıllar önce bileğinin hakkıyla kırılmaz denilen ‘Üç Büyük takım’ zincirini en zayıf halkasından kırıp ‘Dört Büyük Kulüp’ karesini, futbolun yeni fotoğrafı olarak kafamıza yerleştirdikten sonra ‘derbilerin’ de anlamı değişti. Ben dahil kimse bir derbi sonucu hakkında önceden rahatlıkla kehanette bulunamadık. Bu maçta öyleydi.
2- Şaşırtmayan, heyecanlandırmayan derbilere alışmıştık. Bu derbi de öyle olacak derken, maçın 67’inci dakikasından sonra beklemediğimiz bir heyecan geldi.
ÖZİL’İ GÖREVDEN ALANIN YENİ BİR HİKAYESİ OLMALIYDI
3- 67’inci dakika önemliydi. Çünkü Fenerbahçe Teknik Direktörü çok az teknik direktörün yapabileceği bir şeyi yaptı. mesut Özil gibi uluslararası bir starı maçtan kulübeye aldı.
4- Böylesine cesur ve kritik kararı alan bir teknik direktörün maçın geri kalanı için yeni bir hikayesi olmalıydı. O hikaye gol olarak geldi.
Yıllarca önünden geçtiğim efsanevi Atlas Sineması yeniden açılıyordu.
*
Atlas Sineması’nın açılış tarihi 1948...
Yani benimle aynı yaşta sayılır...
Çok satan kitaplara imza atmış bir yazar...
Başı açık...
Duruşu, tarzı ile kendine özgü...
*
Öteki tarafta Ayşe Böhürler...
Gelen haberler şunlardı:
*
SABAH HABER 1: Biden yönetiminin CIA’in başına getireceğini açıkladığı William Burns yaptığı açıklamada Çin’i “otoriter düşman” olarak niteledi.
Bu kavramı ilk defa işitiyorum... Demek ki artık dünyanın gündeminde “otoriter düşman” diye yeni bir kavram olacak.
*
SABAH HABER 2: İspanya geçmişin acımasız diktatörü Franco’nun son heykelini de indirmiş.
Franco
“FinTech”, “Bitcoin” ve “Blockchain”...
İtiraf edeyim, üçünün de ne olduğunu tam olarak bilemiyorum.
Oysa bunlar giderek günlük hayatımıza şuradan buradan girmeye başladı.
Özellikle de “FinTech...”
Belki inanmayacaksınız, aramızdan 2 milyon insan bu teknoloji üzerinden alışveriş yapıyor. Pandemi sırasında online ödemelerde çok öne çıktı.
Bu ödeme sistemi hayatımızın belki de en önemli kavramlarından birini yavaş yavaş tarihe gömüyor.
Parayı...
Yani bir zamanlar cebimizde en çok gördüğümüz şeyi artık görmüyoruz.
Hem de iki yüksek yerden aldığım izinle...
Biri “devlet başkanı”ndan...
Öteki “patron”dan...
İkisi de bana “Döneklik ve hainlik artık bütün dünyada şerefli bir payedir. Çık göğsünü gere gere halkın arasına gir” dediler.
Dün gece sabaha karşı cep telefonuma Deadline Hollywood haber sitesinden bir haber düştü.
ABD’nin eski başkanı Barack Obama ile ABD’nin en büyük rock şarkıcısı Bruce Springsteen Spotify üzerinden ortak bir podcast’e başladılar
Yani yaptıkları sohbeti şarkı gibi Spotify üzerinden streaming olarak yayınlıyorlar.
Vallahi dinlerken yıkıldım...
Bir kere daha söylüyorum...
Cem Yılmaz pandemi dolayısıyla çekilince, stand-up sahnesi Cübbeli Ahmet Hoca’ya kaldı...
Yani kavuk ona geçti...
Allah için o da acayip bir performans sergiliyor...
Geçen hafta iki gelişme oldu.
Geçen perşembe akşamı NASA Mars’a
Kırmızı rujla 120 k yeni süper kadınlar
Cumartesi gecesi...
Televizyonları dolaşıyorum.
Türkiye geceleri siyaseti tartışırken İzmir’in Selçuk ilçesinde ilginç bir şey oluyor.
*
Gece tam yarısına yaklaşmıştır.
120 kilometrelik Ultra Efes Maratonu’na katılan yarışmacılar Selçuk’un İstasyon Meydanı’na 6 kilometre mesafeye gelmiştir.
İşte o son duraklama yerinde, maratonun birinci sırasında koşan kadın, kendisini bekleyen bir arabanın yanına gelir.
Arabanın yan aynasına bakarak dudak boyasını sürer ve sonra koşmaya devam eder.
Genç kadının adı Seda Nur Çelik’tir...
Biraz sonra Selçuk’un ödüllü İstasyon Meydanı’nda sona eren yarışı o kırmızı dudak boyasıyla birinci olarak bitirecektir.
Tam 18 saat 48 dakika 23 saniyede tamamlamıştır 120 kilometrelik ultra maraton parkurunu...
İkinciliği Çiğdem Topatan, üçüncülüğü ise Devlet Pasin Ulutan aldı.
Efes Ultra Maratonu bu yıl çok ilginç sahnelere tanık oldu.
Yol boyunca zeytin toplayan kadınlar erkekler yollara koştu.
Maratonun geçtiği köylerde masalar kuruldu.
Gözlemeler yapıldı, zeytinler paylaşıldı.
Yol boyunca gençler maratoncuların geçişi sırasında zeybek oynadılar.
Yani Fransa Bisiklet Turu gibi sahneler yaşandı.
*
Evet arkadaşlar...
O kadar üzülmeyin...
Türkiye’nin bütün sorunlarına rağmen kasabalarında köylerinde başka yeni bir Türkiye de doğuyor.
Ve emin olun bu “Öteki Türkiye” çok güzel.
11 Nisan’da İzmir maratonu koşulacak... Orada da göreceksiniz zeybekleri, zeytin masalarını...
*
Ve o günün gecesinde dünyanın öteki tarafında da bir başka güzel şey oluyordu.
İlginç bir şarkı, “Yılın Şarkısı” seçiliyordu.
PANTOLONU UNUTMA
PARMAK ARASI TERLİKLE HARLEY’Cİ OLABİLİR MİYİM
PAZAR günü yazdığım “Urla’ya giderken pantolonumu unuttum” yazısı çok ilgi çekti.
Bazı okurlardan ilaç tavsiyeleri geldi... Bazılarından zihinsel cimnastik tavsiyeleri...
Osman Hoca ise dün Hürriyet’te bana Andre Malraux’nun yazısını almamı tavsiye etti. Üstelik reçetesizmiş...
*
Bir arkadaşım ise tuhaf bir tavsiyede bulundu: Benim yaşımda yaratıcı insanların bir Harley Davidson motosiklet alıp yeni bir hayata başladığını söyledi. Mesajına Selahattin Duman’ın altın çağındaki efsane yazılarından birini eklemiş.
Düşündüm.
Kafanıza ya bandana takacaksınız ya da o Nazi askerlerinin miğferini hatırlatan o kaskı... Bandana tamam da, o Nazi miğferini asla...
Küpe de şart.
O da tamam....
Ama bir şart daha var ki... Ayağına çizme veya mahmuzlu gibi bir bot giyeceksin...
Ben ki... Nisan ayından itibaren parmak arası terlikle gezen ben...
İşte o mahmuzlu çizmeyi asla...
O zaman Türkiye’nin Harley tarikatına soruyorum.
Parmak arası terlikle “Easy Rider”cılık olur mu...
PANTOLON UNUTMAYLA İLGİLİ EN KOMİK UYARI
PANTOLON unutma konusunda gelen en komik uyarıyı en sona bıraktım.
Çok ünlü bir işinsanı arkadaşım.
Benden 3 yaş küçük...
Sabahın köründe mesaj atmış.
Aynen şöyle diyor: “Urla’ya giderken pantolonu unutmayı hiç mesele etme. Asıl sorun, pantolon, eşofman veya jean’ı başka yerde unutmak...”
DÜNYANIN EN KALABALIK SINIFI KAÇ MEZUN VERECEK
DÜNYANIN en ünlü üniversitelerinden biri olan Yale pandemi sırasında herkese açık 10 haftalık bir program başlatmış.
Dersin adı ilginç:
“Psyc 157: Psychology and Good Life.”
New York Times buna “Mutluluk Sınıfı” diyor.
Yani insanlar nasıl mutlu olacaklarının bilimini okuyorlar burada.
Bu derse 3.3 milyon kişi yazılmış.
Yale Üniversitesi 320 yıllık tarihinde böyle bir şey görmemiş...
Mutluluk öğrenilebilen bir şey midir?
POPSTAR 2004’ÜN EN ARIZALI ARABESKİ HİP HOP’ÇI OLDU
2004 yılında Türkiye’nin fenomeni olan Popstar yarışmasının, Deniz Seki ile kavga eden en arızalı tipi Bayhan geçen hafta hip hop’çı olarak karşıma çıktı.
Şarkının adı “İstanbul”...
Zen-G ile birlikte söylüyor. Bayhan’ın 17 yıl önce seyrettiğimiz o gözler yarı kapalı, baygın sesli hali aynen yine karşımızda. Ama Zen-G ona öyle bir yeni hava vermiş ki...
Samimi söyleyeyim sevdim şarkıyı...
Bence güzel bir proje olmuş.
ÖYLE BİR ŞARKISIN Kİ SEN ÖMÜR BOYU SÜRECEKSİN
DÜNYANIN en büyük müzik ödülleri dün sabaha karşı sahiplerini buldu.
Yılın en iyi şarkısı ödülünü H.E.R adlı sanatçının “I Can’t Breath” adlı şarkısı kazandı.
Şarkı, Amerika’da polisin boğazına basarak öldürdüğü Afrika Amerika kökenli George Floyd için yazılmış.
Daha ilk dizelerinden dünyanın en büyük sorunlarını haykırıyor.
“Adaletsizlik, yolsuzluk, insan haklarını hiçe sayma, vicdansızlık, kayırmacılık...”
Sadece Amerika değil, bütün dünyanın başına bela olan kötülükler...
Sanatçının gerçek adı Gabriella Sarmiento Wilson...
1997 doğumlu
Sahne adı “H.E.R”.
“Having Everything Reveeled...”
Yani “Her gerçek ortaya çıksın” diye çevirebilirsiniz.
Pandemi bütün dünyada sanatçıları duygusal bir zonadan mustarip hale getirdi.
Sinir uçları daha duyarlı, daha hassas sanatçıların...
Ve sinir uçlarındaki o ıstırabı hepimize anlatmaya başladılar...
Bütün bunlar Türkiye’nin “Adalet ve İnsan Hakları Reformu”nun ne kadar önemli ve acil olduğunu bir kere daha gösterdi.
GENÇ BİR TÜRK SOKAK MODACISININ BAŞARISI
BİLİYORSUNUZ “fashion” yani moda tasarımı benim en renkli arka bahçem.
Orada ne olup bitiyor çok yakından takip ediyorum.
Gelen son haber şu.
Dünyaca ünlü Forbes dergisi 2021 yılı 30 yaş altı kategorisinde yılın “Medya ve Pazarlama” kategorisindeki adaylarından biri olarak genç bir Türk sokak modacısını da seçmiş.
Naz Arslan...
Midsole diye bir dijital dergisi var.
İlgiyle izliyorum.
Mesela son sayısındaki “Sokak Sanatının COVID’le Yüzleşmesi” yazısını büyük ilgiyle okudum.
Sneaker ayakkabı hastası olduğum için en iyi ve yeni sneaker haberlerini oradan takip ediyorum.
Mesela sneaker konusunda Londra’da bir müze açılacağını oradan öğrendim.
Bu arada “Midsolemag” adıyla açılan Instagram sayfasını da tavsiye ederim.
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin