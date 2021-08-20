Kim kimi tasfiye edecek: Soldaki ‘Nike’lı mı, sağdaki sandaletli mi

Kabil’de Amerikan uçaklarının etrafında insanlık dramları yaşanırken, Türk Hava Yolları da aynı havaalanından müthiş bir tahliye operasyonu yapmış.
Uğur o olayı neredeyse saniye saniye yazmış...
Meğer aynı gün aynı havaalanında yaşanan çok önemli bir başka olay daha varmış.
Onu da önceki gün Nagehan Alçı’nın köşesinden öğrendik.
Kabil’de kaos devam ederken, Ankara’da Hikmet Çetin’in telefonu çalmış.
Arayan Çetin’in Kabil’de görev üstlendiği yıllarda tanıştığı, 2003-2006 arasında dışişleri bakanlığı yapmış Rengin Dadfar Spanta...
Kendisi ve bir arkadaşının Kabil’de sıkışıp kaldığını, kurtarılmaları için elinden bir şey gelip gelmeyeceğini sorar...
Beni davet edenler, Nobu’nun iç tasarımını yapan Mimarlık Holding’in kurucu ortaklarıydı.
Holdingin “Yoo Mimarlık” adlı bir şirketi var.
Bana göre Türkiye’nin “Gizli iç tasarım hazineleri”nden biri...
Louis Vuitton, Monclair gibi dünya markalarının mekân tasarımlarını ve projelerini yapıyor.
Dünyanın her yerinde yaptıkları çok önemli işler var.
Mete Buyurgan, Alparslan Özarpat, Alptekin Yıldız ve Orçun Özkan adlı dört arkadaş tarafından kurulmuş.
İkisi ODTÜ, biri İTÜ mezunu. Dördüncüsü ise mimarlık eğitimini Almanya’da almış.
Kendimi, Kabil’de oturan; okumak, o makus talihini kırmak isteyen bir kız çocuğunun yerine koymak istiyorum...
Koyamıyorum...
Hiç olmazsa ne hissettiğini anlamaya çalışayım diyorum...
Anlıyorum, anlıyorum da...
Hemen kaçıyorum, Hıristiyanıyla, Müslümanıyla, Yahudisiyle, Budisti, Hindusu ile birlikte yarattığımız o kolektif suç mahallinden...
*
Oysa o dünya ne alayla ne valayla girmişti Afganistan’a...
Dün akşam ilk defa sahaya çıkan Fenerbahçe bu yıl üç büyükler içinde en iyi transferi yapan takım değildi... Ama en iyi teknik direktör transferini yapan takımdı.
Takım üç gün önce sanal kramponları giymiş ve Türkiye’nin rekor ilgi gören ‘Kulüp Token’ı’ ile sahaya çıkmıştı. 24 saat içinde yarım milyar liraya yakın bir satış başarısı elde etmişti bu girişim.
Bir Fenerbahçeli olarak epeydir özlediğim başarı duygusunu bana ilk defa ‘Çubuklu Token’ı uçurarak Fenerbahçe taraftarı verdi.
Dün akşam ilk maçına çıkan Fenerbahçe için artık ‘başarılı bir startup’ diyebilirsiniz.
Fenerbahçe için ‘Türkiye’nin ilk Silikon Vadisi Kulübü’ de diyebilirsiniz.
Fenerbahçe A.Ş için artık Türkiye’nin ilk ‘Teknoloji Şirketi’ de diyebilirsiniz.
SEYİRCİLİ MAÇ DUYGUSU NEYMİŞ FAZLASIYLA HATIRLADIK VE YAŞADIK
Gelelim pandemi sonrası ilk gerçek seyircili maça...
1. Kitabın adı “Anılar Saçılmış, Odaya, Her yere”...
Metin Solmaz derlemiş.
Sevin Okyay önsöz yazmış... Ekip sıkı yani...
Şimdi gelelim asıl meseleye...
1. Aynı zamanda şahsi meselem de tabii.
Olay, sabah uyanıp dünya borsalarındaki kahve çekirdeği fiyatlarına bakmamla patladı...
Gözlerime inanamadım...
1.87 dolar yazıyordu...
Çok etkileyiciydi...
The Washington Post gazetesi gidip bu kızlarla konuşmuş.
Dün yazıyı ben de okudum...
Orada Sedat Ergin’in yazısında yer almayan çok önemli bir unsur vardı...
Kaçmayıp ülkesinde kalan kızların fotoğrafları...
Neden mi önemli bu fotoğraflar...
Çünkü, Taliban denen canilere açık hedef olacaklarını bile bile, kendi isimleri ile konuşmuş, yüzleri açık fotoğraf çektirmişler.
Önümüzdeki günlerde Türkiye ve Amerika’da bazı insanlara şu gördüğünüz davetiye gidecek. Ancak bu bir paralı katılım davetiyesi olacak. Davetiyenin altında iki ülkeden iki VIP kişinin imzası bulunacak.
Türkiye’den Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer... Amerika’dan ise HSBC Bankası’nın ABD CEO’su Michael Roberts...
Bu iki isim Amerikan Türk Cemiyeti’nin iki eş başkanı...
İngilizce adı American-Turkish Society olan kuruluş 26 Ekim akşamı New York’ta Ahmet Ertegün için bir gala yapıyormuş.
Bu yıl Ertegün’ün ölümünün 15’inci yılı...
Acaba MİT’te onun gibi kaç kadın eleman görev yapmaktadır...
Bugün size anlatacağım kitapta bu soru da soruluyor. Ama kitabın asıl konusu MİT değil, Dışişleri Bakanlığı...
Önce oradan başlayıp sonra başlıktaki soruya geleceğim.
Biri Özdem Sanberk...
Bugün 83 yaşında...
Türkiye’nin Madrid, Paris, Amman, Bonn, Londra gibi çok önemli merkezlerdeki temsilciliklerinde çeşitli derecelerde görev yapmış...
Rahmetli
Yangından evvel bu salonda bir sanat sergisi vardı. Felaketle birlikte, yardım depolama ve dağıtım merkezi haline dönüştürüldü.
*
İtiraf edeyim dememe bile gerek yok.
O gün, New York Times gazetesinin Kahire bürosundaki gazeteci Vivian Yee, merkezden şu talimatı aldı:
“Hemen Tunus’a geçip olayı oradan takip edin...”1. ERTESİ SABAH İLK UÇAKTAN İNER İNMEZ BAŞINA GELEN
- VIVIAN Yee ertesi sabah ilk uçakla Tunus’a uçuyordu.
Yanında iki yardımcı daha vardı.
1. Ağustos ayının en sıcak günlerinden biri...
İslam ülkeleri başkanları Müslüman aleminin en kutsal mekânına bakan bir otelin geniş salonunda bir araya gelmişler.
*
Ramazan ayı olduğu için toplantı iftardan sonra başlıyor. Açılış oturumunda çok ilginç bir manzara var.
Yangın o zamana kadar çok az insanın bildiği bir olayı gün yüzüne çıkarmıştı.
Dünyaca ünlü Notre Dame Kilisesi’nin çatısında gizli bir canlı kolonisi yaşıyordu.
Üç kovan ve 200 bin arıdan oluşan bir koloniydi bu.
*
Yine yangın sayesinde öğrendik ki, bu arıların Nicolas Geant adlı bir de bakıcısı vardı.
Geant, Paris’teki arı nüfusunu arttırmak için başlatılan proje kapsamında 2013’te çatıya arı kovanları yerleştirmişti.
O devasa yangında herkes binaya ağlarken Geant arılarına ağlıyordu.
Oraya çok yakın Akbük’te evim var...
Ama endişem katiyen evimiz değildi...
Neticede evler yanar, yıkılır, yeniden inşa edilir...
Endişem Ören’deki Kemerköy Termik Santralı’ydı...
Korlar hâlâ kızgın...
Bir türlü ruhumuzu soğutma aşamasına geçemiyoruz...
*
Savaş sonrası enkaza dönmüş bu ormanın içinden yine de bana umut veren öyle şeyler geliyor ki...
Kurtuluş Savaşımızda mermi taşıyan kadınlarımız yine cephede...
Bu defa su hortumu taşıyorlar...
Dünyanın en büyük insanlık zinciri kurulmuş...
Göz yaşartıcı bir imece...
Saçları iyice kırlaşmış, sakalı ise iyice beyazlaşmış...
Bu yüz benim kuşağımın en tanıdık yüzlerinden biri...
*
Gerisinde onca eğlenceli şeyler var ama...
Ne yazık ki artık o insanı işte bu hüzünlü fotoğrafı ile hatırlayacağız...
Bu iki kare ile...
Biri, ülkesinin adaletine hâlâ duyduğu saygı nedeniyle, gardrobunda artık pek giymediği bu eski kruvaze takım elbisesi ile mahkemeye giderken...
Ama size önce bu serginin açıldığı mekânı anlatayım.
Tempelhof Havalimanı bugün boş ve neredeyse metruk devasa bir bina...
1923’te inşasına başlanmış ama Hitler döneminde totalitarizmin anıtsal bir binası haline gelmiş. Yani Nazi ruhunun dolaştığı hayalet bir hangar burası...
İşte burada “Diversity United” isimli, Türkçe’ye “Birleşik Farklılık” olarak çevrilebilecek bir sergi açıldı.
Daha doğrusu sınırlı bir bienal diyebilirsiniz.
*
Avrupa’nın 34 ülkesinden 90 sanatçının eseri sergileniyor.
Aralarında
Dün Türkiye, yanan ormanlarına, kaybolan canlarına, çaresiz hayvanlarına...
Ve bir de o ormanlar, oradaki canlılar için hayatını feda eden genç çocuğumuza ağlarken, ben Almanya’nın Bayreuth şehrinde Wagner’in “Die Walküre” (Valküreler) operasını seyrediyordum...
*
Türkiye’den ayrılırken, ülkem tatil yapıyordu...
Ve bir anda o duygusal tatil bitti...
Operanın her arasında insanlar bir önceki sahneyi konuşurken, ben Türkiye ile konuşuyordum...
Dün geceden beri o görüntüler gözümün önünde...
Bir de
Kai Diekmann ayrıldıktan sonra dijital dünyaya geçti. Artık “Story Machine” adlı, Almanya’nın en büyük sosyal medya içerik yönetim şirketinin hissedarı. Yeni bir hayatı var. Almanya’nın birçok ünlü kişisinin sosyal medya hesaplarına içerik üretiyor. Artık o eski güçlü insan değil, ama dijital alemin krallarından biri...
*
Bugün onunla yeni hayatı üzerine konuşacağız... Eskiden neler kaldı, neler geçip gitti... Özledikleri, özlemedikleri... Hiç pişman olmadıkları, çok pişman oldukları... Altmışlı yaşlarına giderken hayata yeni bir bakış...
*
Almanya’da iki güçlü insanın dönemi kapanıyor... Kai Diekmann Bild’in başından ayrıldı... Merkel de ayrılmaya hazırlanıyor... Karşınızda Türkiye’nin büyük dostu yeni Kai Diekmann...
1) SONUNDA DYLAN’IN ŞARKISINDAKİ GİBİ OLDUM, MASAM YOK, KENDİ KAHVEMİ YAPMAYI BİLE ÖĞRENDİM
ERTUĞRUL ÖZKÖK:
Kim kimi tasfiye edecek: Soldaki ‘Nike’lı mı, sağdaki sandaletli mi
Taliban Afganistan’ından gelen bir fotoğraf...
İkisi yan yana duruyor ama ne kılık, ne bakış, ne duruş ne de ayaktaki ayakkabı aynı...
*
Birinin elinde moda bir saat...
Kim bilir belki çakma bir Rolex...
Ön cebinde dolmakalem...
Yelek sanki eski burjuva başkan Karzai’nin gardrobundan çıkmış gibi...
Ayakta ucu kıvrık bayağı yeni trend spor ayakkabı...
Hiç öyle dağlarda savaşırken giyilmiş hali yok... Birazdan salonda kardiyo yapmaya başlayacakmış gibi bir hali var.
Elinde silah da görünmüyor.
Tam bir “Monşer Beyaz Taliban”...
Öteki ise tipik mi tipik gariban bir Afgan köylüsü...
Ayakta sandalet, elindeki silah da ilginç...
Bölgenin isyan silahı olan Kalaşnikof değil... Silah uzmanı olmadığım için anlamadım, ya G3 ya M16...
*
Fotoğrafa uzun uzun baktım... Demokrasi olsa mutlaka “Bunun oyu ile onun oyu bir olur mu?” diyen çıkar.
Orada dense dense, “Onun silahı ile bunun dolmakalemi bir olur mu?” denir.
Benim bildiğim, böyle radikal yapılanmalarda bunlardan biri ötekini ortadan kaldırır...
Genellikle de elinde silah olan, silah olmayanı ilk fırsatta tasfiye eder...
*
Şimdilik beraber yürüdüler bu yollarda ama...
Yol bir yerde mutlaka ikiye ayrılacak...
UPPER CİHANGİR AHALİSİNE MESAJ: ATIN ŞU DEMODE ŞORTLARI ARTIK
İNSANLAR pandemi sırasında Sweatpant’ten ve şorttan fena sıkıldı ama Upper Cihangir ahalisi şortu daha yeni keşfediyor.
Pandemi sonrası mahalleden gelen fotoğraflara bakıyorum... Bol cepli kargo şort pantolonlara fena sarmışlar.
Tanıdığım, tanımadığım ne kadar eski solcu, eski Radikal yazarı, tiyatrocu, sinemacı, dizici varsa maşallah hepsinin üzerinde bu demode şortlar...
Arkadaşlar yükselen “Exercise Dress” modasına yatay geçiş yapma zamanı geldi...
Atın şu Vintage pantolonları...
Vallahi haşema gibi duruyor üzerinizde...
ERCİYES’İN 4 BİN METRESİNDE DEFİLE Mİ, GERÇEK SPOR MU
TÜRKİYE’nin önde gelen maraton koşucularından Seda Nur Çelik, 4 gün önce Erciyes’in 3.917 metresinde çekilen bu fotoğrafı paylaştı...
Defilede mi çekilmiş, yoksa gerçekten sporda mı diyebilirsiniz...
Kesin o gün tırmanışta çekilmiş bir fotoğraf bu.
Daha önce de yazdım, maratoncumuz epey bir süredir böyle kıyafetlerle koşuyor.
Onun bu fotoğrafı paylaşmasından 72 saat sonra dün New York Times gazetesinde “Egzersiz giysileri zirvede” başlıklı bir yazı yayınlandı.
İnsanların sporda artık eşofman diye bildiğimiz Sweatpant ve bisikletçi şortlarından bıktığını, spor sırasında da günlük elbiseye benzer elbiselerin hızla yayıldığını anlatıyordu. Nike, Girlfriend Collective, Halara gibi sportif giysi üreten markalar giderek bu pazara giriyormuş.
Ve “Exercise Dress” denilen bu giysilerin satışı bu yıl ikiye katlanmış.
Erkeklerde durum ne, henüz onu bilmiyorum.
BİZİM TAKIMLAR SAHAYA ÇIKARKEN UEFA’DAN SIZAN 7 MİLYARLIK HABER
BAŞLIK bir fantezi, ama muhtemel bir geleceğin ifadesi...
Üç Türk takımı dün gece Avrupa maçları için sahaya çıkarken, UEFA’nın gizlice yürüttüğü çok önemli bir süreç açığa çıktı.
Avrupa’nın futbol düzenleyicisi, kulüpler için 7 milyar dolarlık bir “Pandemi Fonu” oluşturmak için düğmeye basmış.
Bunun için Avrupa’da 200 futbol kulübünü temsil eden Avrupa Kulüpler Birliği ile görüşmelere başlamış.
*
Avrupa’nın birçok büyük kulübü finansal olarak zorda.
Peki kim yararlanacak bu 7 milyar dolarlık fondan?
Şimdilik üç Avrupa liginde oynamaya hak kazanan kulüpler.
Yani UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve yeni Avrupa Konferansı Ligi’nde oynamaya hak kazanan takımlar yararlanabilecek.
*
O nedenle artık Avrupa’daki başarılar Türk takımlarının finansal gelecekleri açısından çok önemli hale gelecek.
HÜRRİYET VE TOYGUN ATİLLA’YA ALKIŞLAR
HÜRRİYET’in dünkü birinci sayfası çok etkileyiciydi.
Hürriyet muhabiri Toygun Atilla dün, dünya çapında bir gazetecilik başarısına imza attı.
Kabil’den gelen THY uçağında, Afganistan yönetiminin en üst düzey, çok kritik üyeleri de getirilmiş.
Cumhurbaşkanı İkinci Yardımcısı, Dışişleri Bakanı, İstihbarat Başkanı, Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü, üç eski bakan ve üç milletvekili de uçaktaymış.
Kurumsal gazeteciliğin hâlâ önemli ve mümkün olduğunu hepimize gösterdiler.
FENERBAHÇE ARTIK MESSİ’Yİ ALABİLİR AMA LÜKS VERGİSİ ÖDEMEK KOŞULUYLA
AVRUPA’da durum şöyle:
Barcelona kulübünün borcu 1.5 milyar dolar.
Sadece bu yıl beklenen zarar 570 milyon dolar.
Premier League, kurulduğu 1992 yılından beri bu yıl ilk defa gelirlerinde düşüş yaşıyor.
İspanya Futbol Federasyonu, La Liga’nın yayın haklarının yüzde 11’ini 50 yıllığına bir yatırım ortaklığına satmaya hazırlanıyor.
Alacağı para 3 milyar dolar.
İtalya ligi Serie A da benzer bir anlaşmaya gidiyor.
*
En büyük sorun futbolcu alım satımlarında meydana gelen büyük borçlar.
Futbolcu alım satım piyasası pandemi öncesi 7 milyar dolar civarındaydı.
Burada en büyük sorun “finansal fairplay” kurallarını uygulayabilmek.
Bunun çözümü için UEFA yeni modeller arıyor. Bunlardan biri Amerikan Beyzbol Ligi’nin uyguladığı kural.
Buna göre isteyen kulüp, fairplay ölçüleri üstünde futbolcu harcaması yapabilecek. Ama bunun için önemli bir “lüks vergisi” ödeyecek.
Bu parayla da pahalı futbolcu alamayan kulüplere karşı adaletsizlik giderilecek.
*
Yani ilerde Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş; Messi’yi, Ronaldo’yu alabilir.
Ama bu zenginler kulübüne girmek istiyorsa, o zenginlerin ödeyeceği lüks vergisini de ödeyecek.
BAŞKAN, BU RACON VE ÜSLUP FATİH HOCA’DA DURUYOR AMA SENDE...
GALATASARAY’ın yeni başkanı Burak Elmas’ın dün Marcao ile ilgili konuşmasına baktım, şöyle diyor:
“Kimse Galatasaray kulübü üzerinden racon kesmeye, reyting kasmaya kalkmasın...”
Voavvv...
Tam mahalle lisanı...
Burak Elmas’ı tanırım...
Terbiyeli Nişantaşı çocuğudur...
Bu üslup tam bir “01 Adana” çocuğu olan Fatih Hoca’ya gidiyor ama, okumuş çocukların ağzına pek oturmuyor.
BİR DE ŞÖYLE BİR CÜMLE VAR Kİ PEK ANLAMADIM
GALATASARAY Başkanı, Marcao ile ilgili şöyle diyor:
“Bu bir aile meselesidir. Yaşanan bu olayda tek sıkıntı naklen yayında meydana gelmesidir...”
Yanlış mı anlıyorum...
Yani Marcao soyunma odasında sille yumruk girişseydi, kırılan burun yenin içinde mi kalacaktı?
Tamam kırılan kolu formanın yeni içinde saklardınız da, mesela burun kırılsaydı nereye saklanırdı...
YANİ EZHEL’E KIYAK MI ÇEKİLİYOR DİYORSUNUZ
KELEBEK’in ilgiyle izlediğim yazarı Sinem Vural, Spotify’ın Türkiye’den sorumlu Güneydoğu Avrupa Müzik Direktörü Melanie Parejo’ya soruyor:
“Spotify’ın sürekli olarak aynı sanatçıları desteklediği yönünde bir algı var. Mesela Ezhel çok tekrarlanıyor...”
Bu algı kimde var bilmiyorum ama niye böyle bir algı var anlamadım. Çünkü ispatı çok basit.
Girin Spotify’a, şarkıları kaç defa indirilmiş bir bakın...
Mesela “Devam” şarkısı sadece Spotify’da 60 milyon kere dinlenmiş.
Reynmen’in “Leila”sı 48 milyon, Şanışer başkanlığındaki grubun geçen yıl büyük olaylar yaratan “Susamam” şarkısı bile 22 milyon kere dinlenmişti...
Sezen Aksu’nun “Ben de Yoluma Giderim”i 36 milyon kere... Bu platformlar algoritma üzerine çalışan kurumlar.
Spotify algoritmalarına göre Ezhel son 3 yıldır üst üste Türkiye’nin en çok dinlenilen şarkıcısı çıkmış.
Geçen yıl ve bu yılın ilk 4 ayının dünya listelerinde 600 milyondan fazla dinlenilen “Astronot in the Ocean” şarkısını söyleyen Masked Wolf, bir remiks’ini Ezhel’le yaptı.
Ezhel dünyanın en büyük müzik şirketi Universal ile çalışıyor...
Yani Spotify’ın özel kıyağına hiç mi hiç ihtiyacı yok...
SPOTIFY NİYE EN BASİT SORULARA BİLE CEVAP VERMEKTEN KAÇIYOR
SPOTIFY yöneticileri ile ben de defalarca konuştum. Sinem de aynı soruları sormuş.
Spotify’ın Türkiye’de aktif kaç kullanıcısı var... Kaçı paralı Premium hizmetinden yararlanıyor, kaçı parasız abone... Bu kadar basit bir soruya her defasında aynı cevabı veriyorlar:
“Ne yazık ki ülkeler bazında bu tarz bilgileri açıklayamıyoruz.”
Kozmik bilgi mi bunlar, neden açıklayamıyorlar?
Ama mesela ABD’de aynı şeyi yapamıyorlar.
Her üç ayda bir dünya genelindeki sayıları, gelirleri, Premium abonelerini, müzisyenlere ödenen paraları açıklıyor da ülkeler genelinde niye sır olarak saklıyor?
Bir algoritma şirketine hiç yakışmıyor bu tarz “kozmik gizlilik” politikası.
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Düzeltmen: Nagehan Keleş
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin