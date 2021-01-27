İyi yazarı olmayan kominizmi punk kapitalist kurtarabilir mi

Türkiye’nin bunca meselesi varken bu konuyu gündeme getirmeyeceğim.
Zaten bu soru bize değil, Fransızlara soruldu.
Cevabı da milli iradenin temsil edildiği kubbeden geldi.
Yani Fransız Parlamentosu’ndan...
O cevap da şu:
“Evet eşek anırması Fransa’nın yerli ve milli değeridir...”
Ancak sorunun gündeme gelmesi eşekle ilgili değildi...
“Pop kültür dininin” “Exodus” ve “Yaradılış” hikâyesi de burada yazıldı.
*
Pop müziğin “kutsal toprakları” sayılan bu yerin adı Laurel Canyon’du...
Los Angeles’ın Hollywood Hills denilen yerinde bir bölgedir
Lady Gaga, ABD’nin en güçlü ve cesur LGBT hakları savunucularından biridir.
Milli marşı söylerken gözümün önünde şöyle bir tablo vardı.
ABD’nin, konsolosluk ve büyükelçilik binalarında LGBT bayrağı asılmasını yasaklayan, bugüne kadarki belki en büyük LGBT düşmanı başkanı arka kapıdan Beyaz Saray’ı terk ederken, ön tarafta bir LGBT militanı Amerikan milli marşını söylüyordu.
Bence değişimin ilk ve çok çarpıcı sembolizmi buydu...
*
Peki Lady Gaga kendisi bir LGBT insanı mı?
“Poker Face”
Rahmetli Demirel’in bütün hayatı boyunca silemediği o cümleyi... Çünkü Türk siyasi tarihine geçmiş hiçbir cümlenin akıbeti bu kadar trajik olmamıştır.
O MHP’li dostuma diyeceğim ki...
“Rahmetli Demirel geçmişteki bütün cümlelerinin hesabını tarihe verdi. Ama bir cümlesi var ki...
İşte onun hesabını ancak tarihi bir itirafla verebildi...
O cümle de şuydu:
“Bana sağcılar suç işliyor dedirtemezsiniz...”
*
İngilizce “Kuru kalmak” gibi bir anlamı var ama asıl manası “İçki içmemek”...
*
Aralık ayı içki ayıdır.
Genellikle ocağın ilk haftası da devam eder...
Sonra “Bir duralım” duygusu basar insanı...
Ama istim üzerinizde, hız almışsınız, hatta sırılsıklamsınız...
Bir de 65 plus eve kapatılmışsınız...
Nasıl duracaksınız?
Sadece rekor kırılmadı, aynı zamanda çok önemli sosyal gelişmeler yaşandı.
Uçak havadayken “Flightradar24” uygulamasından 312 bin insan İstanbul’a gelişinde 4 saat boyunca uçağı dakika dakika izledi.
Bir karşılaştırma yapabilmeniz için şu bilgiyi vereyim.
Aynı saatlerde dünyada havada en çok izlenen öteki uçuşları izleme sayıları şöyleydi:
İKİNCİ SIRADA: TK6346 Barcelona-İstanbul uçuşu: 9 bin 820 kişi.
Gece boyunca en çok izlenen üçüncü uçak ise ilginç.
“No callsign”
Yani “Çözülmemiş esrarengiz olaylar” kategorisinden...
Yaşanmış bir polisiye...
Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı oluyor...
*
Tamam güncel olan o...
Ama gözümüzü hafifçe sağa ve sola çevirince ne görüyoruz...
Biri 11 Ocak 2021...
Yani geçen pazartesi günü...
Öteki ise bundan 3 gün öncesine ait...
Yani 8 Ocak 2021...
Önce ikincisinden başlayayım...
Gördüğünüz bu fotoğraf geçen pazartesi günü Kahire’de çekildi... Eminim MİT’in elinde de vardır, çünkü açık istihbarattan gelen bir fotoğraf...
Dikkatle bakarsanız arka planda 4 bayrak göreceksiniz...
“Ebru’nun zaferi”...
Aslında, bu başlığı Adnancı çetenin mahkûm olduğu gün ben atmalıydım...
Ama Posta’yı kutluyorum...
Benim 25 yıldır takip ettiğim bir olaydı bu...
Adnancı zalimlerin “Adnan Hoca” olduğu günlerde, herkesin ondan korkup sindiği günlerde, onun zulmüne uğrayıp da tek başına mücadele eden bir kadın vardı.
Adı Ebru Şimşek...
Bu çete ona yapmadığı zulmü bırakmamıştı...
Her yıl olduğu gibi sonuçları bir sosyolog gözüyle ilgiyle okudum.
Araştırmanın siyasi sonuçlarına hiç girmeyeceğim...
Çünkü beni hiç ilgilendirmiyor.
Ama sosyal ve kültürel sonuçlarında çok çarpıcı bazı öyle ilginç rakamlar var ki, işte onları anlatmak istiyorum.
Belki 2023 seçimleri için partilere yol gösterebilir.
En ilgincinden başlayayım.
SORU ŞU:
Yapılan o erkek geyikleri...
Hani bir uçtan ötekine şifreli diye fantezi meraklılarının yaptığı o anatomik paylaşımlar...
Kadınlar, siyasetçiler hakkında o yazılıp çizilen fıkralar...
Paylaşılan siyasi karikatürler...
Normal sohbetlerimizde ağzımıza almayacağımız ifadeler, kavramlar, küfürler...
O iki fotoğraf şu:
Sakallı bir adam, Senato başkanının koltuğunda oturuyor...
Bir başka sakallı adam da Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin koltuğunda...
Pişmiş kelle gibi sırıtıyorlar...
Avrupa’nın seçilmiş insanlarından birinden şu Twitter mesajı geldi:
“Şundan emin olun. Benim başbakanlıktan ayrılmam çok sıradan ve sıkıcı bir şekilde olacaktır...”
Mesajın altında, Almanya’nın seçilmiş başbakanı ve şu an dünyanın en başarılı lideri sayılan Angela Merkel’in adı vardı.
Hesap gerçekten onun mu, yoksa birisi onun adına şaka mı yapıyor tam öğrenemedim...
Ama hepimiz biliyoruz ki, onun görevden ayrılması gerçekten çok sıradan bir şekilde olacak...
Nasıl mı?
*
Onun adı yok...
Sadece “The Stranger”, yani “Yabancı” diye biliyoruz...
Arada bir bowling salonunun barında tek başına otururken görürüz onu...
Genellikle de Jeffrey Lebowski’ye ettiği büyük laflarıyla hatırlarız...
Mesela aklımdan hiç çıkmayan şu lafı:
“Bir ülkede bazen bir adam gelir ve...”
“Yabancı”
Epeydir aradığım bir insandı.
Çünkü elinde müthiş bir veri tabanı var.
20 milyon müşteriye hizmet götürüyor. 11 bin çalışanı var.
Dolayısıyla pandemi sırasında kim ne tüketti, ne kadar evde oturdu, ne harcadı, bugün durum ne herkesten iyi biliyor.
Karşımda uzun saçları ve hali tavrı ile klasik bir enerji şirketinden çok Silikon Vadisi’nde yükselen bir startup tipi duruyor.
Murat Pınar
Türkiye hakkında ona sormak istediğim çok şey var.
Mini Cooper araba büyüklüğünde bir araç Mars’ın yörüngesine oturacak.
Ve bu, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) uzaya gönderdiği bir araç olacak.
Aracın adı “Hope”.
Yani “Umut”.
Tarihte ilk defa Müslüman bir ülkenin uzaya attığı araç böylesine ileri bir noktaya gidiyor...
Üstelik güzel bir haber daha var. Birleşik Arap Emirlikleri’nde bu bilimsel Mars projesinin başında 33 yaşında bir kadın var.
Adı
İyi yazarı olmayan kominizmi punk kapitalist kurtarabilir mi
BU gördüğünüz fotoğraf 2009 yılında çekildi.
Amazon’dan sonra dünyanın en büyük online alışveriş platformu olan Alibaba’nın kuruluşunun 10’uncu yıl kutlaması sırasında çekilen bir fotoğraf bu...
Ortada gördüğünüz ellerini iki yana açmış kişi ise Alibaba’nın kurucusu Jack Ma...
*
Fotoğrafın bence en önemli yanı, Jack Ma’nın kişiliği hakkında bir izlenim vermesi...
Yeniliklere açık, modern ve pragmatist bir insan...
Tam bir “postpunk” ruhu taşıyor...
Ama bir dakika....
Jack Ma’nın halen Çin Komünist Partisi üyesi olduğunu biliyor muydunuz?
Evet, hâlâ Çin Komünist Partisi’nin kayıtlı bir üyesi... Ve bugünlerde başı partisi ile dertte...
Pardon partinin başı ile dertte...
Yani Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile...
*
Olay geçen ekim ayında Şanghay’da yapılan bir ekonomi zirvesinde başlıyor.
Zirvenin iki star konuşmacısı var.
Biri Alibaba’nın kurucusu Jack Ma...
Öteki ise Çin Devlet Başkanı’nın sağ kolu sayılan Vang Çişan...
Önce partinin resmi temsilcisi Çişan konuşuyor.
Klasik resmi, kuru ve sıkıcı parti görüşleri..
Ve arkasından asıl süperstar Jack Ma sahne alıyor ve öyle iki cümle kuruyor ki...
*
Birincisi şu oluyor:
“Bir havalimanını tren istasyonu kanunları ile yönetemezsiniz...”
İkincisi ise şu:
“Dünün araçları ile yarının işlerini idare edemezsiniz...”
Biraz rahmetli Demirel’in cümlesi gibi yani: “Dünün güneşi ile bugünün çamaşırını kurutamazsınız...”
*
İşte ne oluyorsa bu iki cümleden sonra oluyor....
Buyurun ikinci sahneye...
POSTPUNK SÜPERSTAR DEVLET SANATÇISINA DÖNDÜ
JACK Ma’nın sözlerinin hedefi apaçık belliydi...
Çin Komünist Partisi yöneticileri...
Bu sözlerden bir hafta sonra partinin emrindeki maliyeciler Alibaba’nın üzerine çökmüştü...
Aynı anda Çin’in en büyük finans kuruluşları Alibaba’nın arkasından çekildi.
Bu arada, her şeyin partinin ve devletin tekelinde olduğu Çin’de partinin aklına antitekel yasalar geldi ve Alibaba’yı parçalama tehditleri havada uçuşmaya başladı...
Kısaca, devleti Alibaba’nın çiftliğine çevirenler, aniden Alibaba’yı devletin çiftliğine çevirmek için düğmeye basmıştı...
*
Jack Ma birden ortadan kayboldu...
Geçen ekim ayından beri ortada yoktu. Çin’den kaçtığı söylentileri bile yayılmaya başlamıştı. Sonunda geçen hafta ortaya çıktı ve bir konuşma yaptı.
Bu defaki tek konusu sosyal yardımlar, hayırseverlik işleri ve eğitimdi...
*
Çin’in postpunk süperstarı 4 ay içinde Çin Devlet Opera ve Balesi’nin cebinde parti kartı taşıyan bir devlet sanatçısına dönüştürülmüştü...
Yaptığı YouTube videosunda ülkenin en ünlü dövüş sanatları ustalarına kafa tutan adam, artık iyi bir dayak yemiş bülbüle dönmüştü....
KOMÜNİZMİ KÖTÜ YAZARLAR BATIRDI KÖTÜ KOMÜNİSTLER YAŞATIYOR
GEÇEN hafta Amerikalı sinema eleştirmeni Fran Lebowitz’in şu sözünü yazmıştım:
“Belli ki komünizm iyi yazarları olmadığı için batmış...”
Türkiye’nin sol cenahı Fran Lebowitz’e değil bana sinirlendi.
Jack Ma ise bir anlamda “Komünizmi iyi kapitalistler kurtaracak” demek istemişti...
Ben şanslıydım. Elinde devleti, silahı, adalet mekanizması olmayan solcular girişti bana...
Jack Ma benim kadar şanslı ve akıllı değilmiş...
Elinde devleti, silahı, maliyesi, yargısı, polisi, ajanı olan parti/devletin karşısında yapayalnız kaldı ve şu gerçeği öğrendi:
Komünizmde iyi kapitalistlere yer yoktur...
Tarihin hep gösterdiği gibi, sadece kötü komünistlere yer vardır...
Ve hâlâ yaşayabildiği yerlerde de bu kötü komünistler sayesinde ayakta kalabilmiştir.
BU FOTOĞRAFA BAKTIM BAKTIM VE KARARIMI VERDİM: HANGİ AŞI
COVID-19 virüsünün nihayet gerçek fotoğrafı çekildi.
Geçen haftadan beri bu fotoğrafa bakıyor ve düşünüyorum.
Sıram geldiğinde bu merete karşı hangi aşıyı yaptırmamız gerekir?
Hadi gelin birlikte karar verelim.
*
Hatırlayın bu yaz başında size COVID-19’un vücuda girdikten sonra nasıl bir yol izlediğini anlatmıştım.
Yan tarafta o sistemi size bir kere daha hatırlattım.
Şimdi bu yazıya ara verip bir sonrakine geçelim ve virüsün nasıl çalıştığını tekrar görelim. Sonra herkes kendi kararını versin.
*
Okudunuz mu?
Evet düşmanın saldırısı böyle...
Benim kararım şu: Kendi mantığımla diyorum ki...
Düşman RNA’larımıza saldırıyorsa, ona cevabın da orada verilmesi gerekir.
Basit bir mantık ama ben bu basit mantıkla kendi kararımı verdim.
Mücadelesini RNA savaş alanında yapan BioNTech aşısını tercih ediyorum.
Ama bir sorun var... Hatta iki...
BİR: İmtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış, sırasını bekleyen bir ‘65 plus vatandaş’ olarak sıra bana ne zaman gelecek hâlâ bilmiyorum.
İKİ: Sıra geldiğinde aşı seçme tercihim olacak mı?
Onu da bilmiyorum...
VİRÜS BU MERDİVENDEN AŞAĞI İNİYORSA BENİM DE ORADAN YUKARI ÇIKMAM LAZIM
VİRÜSÜN savaş stratejisi şu:
Saldırı silahı: Mavi protein mızrakları: COVID virüsünün yapısı çok ilginç. Virüsün üzerinde, suda dalgalanan yosunlar gibi sivri parçalar var. Bunlar bir nevi protein mızrağı. Virüs insanın sağlıklı hücresine bunlarla saldırıyor.
Koruma araçları: Mor protein kalkanları: Onun hemen yanındaki mor renkli şeyler ise yine protein. Ancak onların görevi sağlıklı hücrelerden gelen antikor proteinlere karşı virüsü korumaktır.
Hücre kapısını kıran sarı tokmakçılar: Yine bu sistemin üzerindeki sarı bölgeler, hücre kapısını kırıp içeri giren ilk temas birlikleri. İçeri girince ilk işleri insan RNA’larına eklemlenip, onların üzerindeki spiralleri bir hız treni rayları gibi kullanarak aşağı sızmak oluyor.
İlk hedef molekül makinelerimiz: Aşağı sızan katil protein gerillalar önce Nsp1 denilen molekül makinemize saldırıyor. Özellikle de antiviral protein üreten merkezi ele geçiriyorlar.
Düşen üretim merkezine düşman birlikler yerleşiyor: Ele geçirilen bu molekül üretim merkezlerine bu defa düşmanın uzman işçileri yerleştiriliyor ve onlar aynı makinelerle bu defa düşman virüs üretmeye başlıyorlar. Altı farklı düşman protein bir araya gelip yeni bir düşman RNA’sı üretiyor.
Son darbe: İnsan RNA yazılımı ele geçiyor: Böylece savunma gücü çökertilen bedende virüs orduları zaferini ilan ediyor.
Artık, insanın kaderini belirleyen RNA’ların yazılımı, yani alın yazımız ortak düşmanın elindedir.
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