İstanbul’da gizli bir sarayda 3 gün boyunca kıpkırmızı bir rüya

Biraz sonra Necati Şaşmaz, sırtına atılmış paltosu ve iki elinin parmakları arasına sıkıştırdığı tesbihle yanlarına geldiğinde, hepsinin yerlerinden kalkıp onun önünde öğle bir eğilişleri vardı ki kendi kendime şunu demiştim:
“Yahu bunlar Kurtlar Vadisi’ni oynamıyor, resmen yaşıyorlar...”
O tablonun asıl nedenini geçen hafta anladık...
Meğer mesele daha derinmiş...
*
Geçen gün “Vadi”den gelen ilahi bir sesle uyandık ve Polat Alemdar’ın etrafındaki o kutsal haleyi hep birlikte gördük...
Meğer Necati Şaşmaz kendini “Mehdi” ilan etmiş...
“Maalesef seçilmiş biriyim”
Salı gece yarısı maç bittiğinde kafamda durmadan çınlayan soru şuydu: Kadın voleybolcularımız olimpiyatlarda ve Avrupa’da harikalar yarattı. Kadın boksörlerimiz, cimnastikçilerimiz, güreşçilerimiz müthiş sonuçlar aldı.
Aklınıza gelebilecek bütün branşlarda kadınlarımız harikalar yaratıyor.
İyi de arkadaş Hollanda’daki bu 6-1 ne?
Sizin de aklınıza aynı şeytani soru gelmiyor mu?
Bu ülkenin erkek sporcuları, kadınlarından daha mı az yetenekli?
Yoksa futbol sadece erkek sporu ve biz orada kabiliyetsiz miyiz?
O zaman da insana “İlkay Gündoğan neden Almanya Milli Takımı’nda banko oynuyor?” diye sorarlar.
ŞENOL GÜNEŞ'İ DE AŞAN VE YÜRÜMEYEN BİR ŞEYLER VAR
Biri kötü, öteki ikisi çok iyi haberlerdi.
Önce kötü haberden başlayayım...
*
Dünyanın en önemli haber ajansı Associated Press geçen cuma günü abonelerine bir haber geçti.
Dubai kaynaklı haberin başlığı şöyleydi: “Afgan Özel Televizyonları kendilerini Taliban yönetimine hazırlıyor...”
Habere göre, Afganistan’ın en büyük özel haber kanalı gönüllü olarak bazı programlarını yayından kaldırmıştı.
Yayından ilk kaldırılanlar da Türk dizileri ve müzik şovları olmuştu.
Hepsini gururla, göğsüm kabararak izledim.
Özellikle de kadın voleybolcularımızınkini...
A Milli Kadın Voleybol Takımı 124 gün süren yaz serüvenini iki bronz madalya ile noktaladı ve Türkiye’ye döndü.
Milli takımımızın uluslararası yaz performansı şöyleydi:
Milletler Ligi’nde 12 galibiyet, 5 yenilgi ile üçüncülük...
Olimpiyatlarda 3 galibiyet, 3 yenilgi ile beşincilik...
Avrupa Şampiyonası’nda 8 galibiyet, 1 yenilgi ile üçüncülük...
Lütfen anlatacaklarımı “cinsel içerikli” bir yazı olarak okumayın.
Çünkü şimdi yazacağım soru, hemen akla öyle bir şey getiriyor.
Ama aslı çok başka...
*
Bundan tam 20 yıl önce genç bir öğrenci, çok tanınmış bir kadına şu soruyu sordu:
“Bütün Amerika’nın Blow Job kraliçesi olmak nasıl bir duygudur?”
“Blow Job” Amerikan argosunda “Oral seks yapmak” anlamına geliyor...
Bu olay 2001 yılının ilk aylarında
Bir teröristin koyduğu bomba çok büyük bir insan kıyımına yol açabilirdi ama ucuz atlatıldı...
Ucuz atlatılmasının nedeni, dikkatli bir güvenlik görevlisiydi....
Olay aynen şöyle gelişti...
O yıl Yaz Olimpiyatları Atlanta şehrinde yapılıyordu.
Olimpiyatlar dolayısıyla şehrin “Centennial Park” adı verilen yerinde çeşitli eğlenceler düzenlenmişti...
Mesela bir gece önce bir Kenny Rogers konseri vardı...
*
Tam günüyle 16 Ocak 1998 günü Washington’daki Pentagon City Mall adlı alışveriş merkezinde, bütün dünyayı sarsacak bir olay yaşandı...
O gün orayı basan FBI ajanları, genç bir kızı alıp bir otel odasına götürdü.
*
Genç kız 11 saat boyunca o otel odasında FBI ajanları tarafından sorgulandı.
Ajanlar çok önemli bir siyasetçinin adını vererek, onunla ilişkisini sordular.
Önce ajanların söylediği şeyleri inkâr etti.
Ancak önüne 20 saatlik gizlice kaydedilmiş bir konuşması konunca olayın rengi değişti...
Çünkü ülkeyi ele geçiren Taliban, çocukların uçurtma uçurmasını yasaklıyor.
Uçurtmayı vuruyorlar...
Yani her çocuğun küçüklüğünde yaşadığı en güzel duygulardan birini...
Biz İzmir’de ona uçurtma değil, bayrak deriz.
“Bayrak uçurtmadır” o yaptığımız...
Rengârenk krapon kâğıtlarıyla yapılmış, altıgen veya armudiye bayraklar gökyüzünde süzülürken içimizdeki tek yarış duygusu, o bayrağı hangimizin en yüksek göndere çekeceğidir...
O nedenle bayraklarımız çoğunlukla kırmızı beyazdır...
O anki duygumu hemen Instagram’da paylaşmak istedim ve şunları yazdım:
“Sevgili Ferhan en umutsuz, en karanlık günlerimizde bizi çok güldürdün, çok şaşırttın, çok düşündürdün. Şimdi de çok üzdün. Sana milyonlarca umut kahkahası borcumuz var. Onu ödeyebilmek için yeterince gözyaşı biriktirdik mi bilemiyorum. İnşallah Allah kahkaha borcumuzu orada sana mekân bir cennet olarak öder sevgili kardeşimiz. Nur içinde yat...”
Oysa Ferhan’ın arkasından çok muzip ve çok yaratıcı bir şey yazmak isterdim.
Onun böyle hoşuna gitmek gelirdi içimden...
*
Böyle anlarda Fransa’da Andre Gide’in ölümünden sonra muhalif bir gazetede atılan şu başlık bana hep çok çarpıcı gelmişti:
“Ande Gide’in ölümü iyi karşılandı...”
Bizde Yeni Akit gibi bir gazetenin atabileceği cinsten acımasız bir başlıktı ama nedense o günden beri bana bir mizah şaheseri gibi görünür.
Adı “Küçük Emel”...
Ama 3 metre 66 santim boyunda dev bir kız çocuğu...
Suriyeli..
*
Arapça adı “Amal”... “Umut” anlamına geliyor...
Türkiye’yi baştan sona geçti ve şu sıralar Yunanistan’a girdi ve orada da yürümeye devam ediyor.
8 bin kilometre yol yürüyecek.
Amacı İngiltere’de Manchester’a gitmek...
Yuval Noah Harari’nin yeni kitabı “21’inci Yüzyıl İçin 21 Ders” kitabını okumadım...
Geçen gün tesadüfen, vallahi tamamen tesadüfen ‘Storytel’deki sesli halinden bir bölümü dinledim.
Konu “Sevgilisinden ayrılanların yası”ydı...
*
Harvard Üniversitesi’nde bütün din toplumlarının başına tarihinde ilk defa bir ateist getirildi.
Olayın ne olduğunu anlatmadan önce size Harvard Üniversitesi hakkında kısa bir bilgi vereyim.
*
Hikâye 1630 yılında başlıyor.
“İslam uğruna savaşan” anlamına geliyor...
Bu arkadaşın ileride Taliban Devleti’nin İletişim Başkanı olması bekleniyormuş.
*
Diyor ki:
“İslam’da müzik yasak. O nedenle halka açık yerlerde müzik çalmak yok...”
Ama Allah için öyle zorlayıcı falan olmayacaklarmış....
Yani insanları zorla müzik dinlemekten vazgeçirmeyeceklermiş...
Ya nasıl önleyeceklermiş...
Tabii haber önce, evimizin haber merkezi Tansu’nun telefonuna geldi. Biraz sonra benim cebime de düştü...
Hem de nereden biliyor musunuz? Dünyanın en önemli gazetesi The New York Times’tan “Breaking News” olarak...
O andan itibaren dünyanın bildiğim en önemli gazetelerinin internet sayfalarına girdim.
İşte sonuç:
*
ABD: New York Times, Washington Post, Los Angeles Times gibi gazetelerin açılış sayfalarının o an için en büyük haberiydi. Ünlü müzik ve kültür dergisi Rolling Stone açılış sayfasını tamamen ona ayırmıştı.
İNGİLTERE:
O da benden bahsederken hep “Dostum” diyor...
Eee dile kolay değil, 50 yıldan fazla sürmüş dirsek temasımız var...
Hatta bir ara Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a birlikte gitme planı yapmıştık.
Olmadı.
Onun İsviçre mahkemesindeki mücadelesini desteklemiştim.
Önemli bir hukuk başarısı elde etmişti.
*
Ama bakmayın bu muhabbetimize...
Bu kabul aslında Cumhurbaşkanı’nın resmi ajandasında da görünmüyordu.
Gelenler 4 kişiydi.
Roman yazarı Pascal Bruckner, şarkıcı Laurent Voulzy, girişimci Jennifer Guesdon ve deneme yazarı Laurent Kupferman...
*
Bu dört kişi, bir süredir özellikle deneme yazarı Kupferman’ın dile getirdiği bir öneriyi Cumhurbaşkanı’na anlatacaklardı...
Anlattılar...
Biraz önce Covid-19’la mücadele konusunda bir bakanlar kurulu toplantısından çıkan Macron dinledi.
Ve sonunda
Yeterince vaktiniz vardır...
Şimdi şu fotoğrafa iyi bakın...
Bir tarafta ben...
Öteki tarafta gazeteci dostum Mehmet Yılmaz’ın kızı...
Şimdi iki şehir onun mirası için savaşıyor.
Biri doğduğu yer olan Floransa...
Öteki öldüğü ve mezarının bulunduğu Ravenna şehri...
*
Tarih, gününde değil, günlerin köpüğünde yazılan bir hikâyedir...
İkisi yan yana duruyor ama ne kılık, ne bakış, ne duruş ne de ayaktaki ayakkabı aynı...
*
Birinin elinde moda bir saat...
Kim bilir belki çakma bir Rolex...
Ön cebinde dolmakalem...
Yelek sanki eski burjuva başkan Karzai’nin gardrobundan çıkmış gibi...
Ayakta ucu kıvrık bayağı yeni trend spor ayakkabı...
Hiç öyle dağlarda savaşırken giyilmiş hali yok... Birazdan salonda kardiyo yapmaya başlayacakmış gibi bir hali var.
İstanbul’da gizli bir sarayda 3 gün boyunca kıpkırmızı bir rüya
Hayır hayal değil, gerçekten söz ediyorum.
Bu sonbaharda İstanbul Beyoğlu’nda Tünel’e yakın bir binada “kırmızı bir rüya” yaşanacak...
İsterseniz siz de bu rüyayı görebilirsiniz.
O nedenle ayrıntılarını anlatayım.
Bu bina 3 gün boyunca kırmızı ışıkla aydınlatılacak ve aynı zamanda bir “Sound and Light” gösterisi yapacak.
Yani “Ses ve Işık” şovu olacak...
Burası İsveç’in, İstanbul Osmanlı’nın payitahtı iken açılan sefaret binası...
Cumhuriyet’in ilanından sonra “Büyükelçilik” olarak, büyükelçilik Ankara’ya taşınınca ise İsveç’in İstanbul Başkonsolosluğu binası olarak misyonuna devam etti...
*
Bu yıl işte o binanın yapılışının 150’nci yılı...
Ve İsveç bunu İstanbul’da kutlamaya hazırlanıyor. Gösteriyi İsveç’in en önemli ses ve ışık sanatçısı ve aynı zamanda bestecilerinden biri olan Carl Michael von Hausswolff tasarladı.
*
Von Hausswollf bu gösteriyi bir Türk sanatçısı Cevdet Erek’le birlikte hazırlıyor.
Bildiğim kadarı ile Türkiye’de bir büyükelçilik binası ilk defa bu kadar büyük bir şovla kutlanacak.
1) BU KIPKIRMIZI RÜYA KİME İTHAF EDİLİYOR
BU gösterinin adı “Kırmızı Rüya” olacak...
Ancak yanında bir isim daha var. Bu üç günlük gösteri bir şaire ithaf ediliyor.
Gunnar Ekelöf’e..
Ekelöf İsveç’in en ünlü ve en sevilen şairlerinden biri. Rimbaud’nun şiirlerini İsveççeye çeviren ilk şair.
İşte o Ekelöf 1965 yılında İstanbul’a gelip bütün tarihi mekânları gezmiş. Dönüşte “Prens Emgiort Divanı” adlı bir şiir kitabı yayınlamış.
Bu kitap, İsveç şiirinin klasikleri arasına girmiş.
Ekelöf “Bu kitap ben değil, içine vahiy gibi gelmiş biri tarafından yazıldı. Ben sadece tercüme ettim” demiş.
150’nci yıl gösterisi bu “Divan”ı nedeniyle ona ithaf edilmiş.
2) BİR İSVEÇLİ’YE ABBA’NIN YENİ ŞARKISINI BEN HABER VERİYORUM
BUNU öğrenince, İsveç’in İstanbul Başkonsolosu Peter Ericson’la konuştum.
Beni Tünel’deki Başkonsolosluk binasına davet etti...
O ve Kültür Ateşesi Mike Bode ile birlikte çok güzel bir öğle yemeği yedik ve bu bina hakkında sohbet ettik.
Sohbetimiz tabii ki ABBA ile başladı.
Geçen cuma günü onların yeni şarkısı “I Still Have Faith in You” streaming platformlarına konmuştu.
Grubun ayrıldıktan 40 yıl sonra yaptıkları ilk şarkıydı ve ben çok sevmiştim.
Başkonsolos şarkının çıktığını benden öğrendi.
Tabii ki bir İsveçliye bu haberi ben verdiğim için sevindim...
Müzikseverler böyledir.
Hep ilk haberi vermek isterler.
3) MOSKOVA’DAKİ BÜYÜKELÇİ ‘KIZIL RÜYA’ İÇİN İSTANBUL’DA
PETER Ericson çok sempatik bir diplomat...
Soğuk bir ülkeden geliyor ama sohbeti çok sıcak...
Türkiye’den önce 4 yıl İsveç’in Moskova büyükelçisiydi.
Yorumum şu. İsveç bu kutlamaya önem veriyor ki, daha önce Moskova gibi çok önemli görevi yapan büyükelçisini, bu 150’nci yıl kutlaması için başkonsolos olarak İstanbul’a göndermiş...
Ama bu benim yorumum...
Bana binayı gezdirdi ve tarihini anlattı.
Önce salonda bir divana oturup, Kral Oscar II’nin tablosu önünde bu pozu verdik.
Çünkü başkonsolosun anlatacağı hikayede bu tablodaki kralın da çok önemli bir rolü vardı.
Hatta “Kırmızı Rüya” adıyla da ilişkisi olabilirdi.
Şimdi hikâyemize başlayalım.
4) İSVEÇ DEVLETİ’NİN DIŞARIDA ALDIĞI İLK MÜLKÜ BU BİNA
“İSVEÇ Sarayı” adı verilen bu bina 1757 yılında alınmış.
İsveç Devleti’nin bir dış ülkede satın aldığı ilk mülkmüş....
Bir özelliği de bu binanın İsveç tarafından bir dış ülkede inşa ettirilmiş ilk bina oluşu.
Başkonsolos Ericson, “Ülkelerimiz arasındaki ilişkinin özel ve biricik bir karakteri var” diyor.
5) ORDUSUYLA BİRLİKTE OSMANLI’YA SIĞINAN KRALIN 5 YILLIK HİKÂYESİ
İSVEÇ’le Osmanlı Devleti arasındaki ilk diplomatik ilişki 17’nci yüzyılda Charles XII’nin Türkiye’de kaldığı 1709-1714 yılları arasında kurulmuş.
Biz, Charles XII’yi “Demirbaş Şarl” olarak tanıyoruz. 1697-1718 yılları arasında İsveç kralıydı.
Poltava Savaşı’nda kendisininkinden iki kat büyük Rus Ordusu’na yenildikten sonra ordusuyla birlikte Osmanlı Devleti’nin payitahtı İstanbul’a sığınmış ve 5 yıl boyunca burada yaşamıştı.
İlişkilerin temeli işte Kral’ın bu ikameti sırasında atılmış...
Ama daimi temsilcilik 1735 yılında açılmış.
Başkonsolos, “Bu binayı bir kralın hatırası yaptırmıştı. Ama ziyaret etmek bir başka krala nasip olmuştu” diyor ve beni salona götürüp duvardaki üç fotoğraftan ortadakini göstererek anlatmaya devam ediyor.
6) KIRMIZI RÜYA ADINI BU KAREDEKİ KRAL MI VERDİ
OSMANLI İmparatorluğu bir Hıristiyan ülkesi ile ilk askeri ve siyasi işbirliği anlaşmasını 1739’da İsveç’le yapmış...
İnsan bazen İsveç’le Türkiye’nin birbirine çok uzak iki ülke olduğunu sanıyor...
Oysa geçmişimizde işte böylesine ilginç ve derin bir ilişki var...
İsveç’in genç prensi Carl, 1885 yılında Suriye ve Filistin’i ziyaret için giderken tifo mikrobu kapıyor ve İstanbul’da tedavi altına alınıyor.
Bunun üzerine babası Kral Oscar II ailesi ile birlikte oğlunu görmeye İstanbul’a geliyor.
Sultan Abdülhamid kralı karşılamak üzere Varna’ya resmi bir heyet gönderiyor.
Ayrıca Kraliçe Sofia için bir vapur tahsis ediyor.
Duvardaki fotoğraf Kral Oscar II’nin İstanbul’a gelişinde bu binada çekilmiş.
Yanındaki ise Nusret Paşa.
Başkonsolos Ericson, kralın bu gezisi sırasında İstanbul için söylediği şu sözleri hatırlatıyor:
“İnsan gözü benim az önce görmüş olduğumdan daha güzel bir şey görebilir mi, yoksa hepsi bir rüya mıydı?”
Bunu işitince aklıma şu soru takıldı:
Acaba sonbahardaki “Kırmızı Rüya” adı buradan mı geliyor?
*
Son bir not...
İsveç Veliaht Prensi Gustav Adolf da 1934 yılında Türkiye’yi ziyaret için gelip 16 gün kalmıştı...
Bu defa Atatürk onu Cumhuriyet’in başkenti Ankara’da kabul etmişti...
7) BENİM RÜYAM: BU RÜYAYA KEŞKE ABBA DA GİREBİLSEYDİ
150 yaşını dolduracak olan binadaki saatlerim burada sona eriyor.
Çıkarken şunu düşünüyordum.
Belki bizim Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile öteki sivil kültür kuruluşlarımız, İKSV de bu güzel rüyaya katılır.
Neticede tarih boyunca birbirine büyük düşmanlıklar yaşamamış iki Avrupa ülkesiyiz.
150 yılı barış içinde geçirmenin kutlamaya değer bir yanı var...
Mesela bir ABBA konseri de bu kırmızı rüyanın güzel bir parçası olmaz mıydı...
Benim “Kıpkırmızı rüyam da buydu” işte...