İçimizdeki en tonton anarşiste bandanalı bir Babıâli vedası

Özal’ı müthiş övücü bir manşet ve sayfayla andı.
Ben de Sözcü yazıişlerini ve bu sayfayı hazırlayan arkadaşımız Emin Özgönül’ü alkışlayan bir yazı yazdım.
*
Ama o ne...
Bütün hayatı boyunca maddi manevi geçimini Özal ve herkese hakaretle sağlayan Emin Çölaşan, gazetesine bir şey diyemeyince hıncını yine benden çıkardı...
Üstelik yine bir sürü yalan dolanla...
Neymiş ben ona Turgut Özal’la ilgili kitabını okudum çok beğendim demişim.
İsrail aşılamasını tamamlamış, bütün yasakları kaldırmış ve halkı da plajlara hücum etmişti.
Yeni Zelanda ve Avustralya arasında serbest seyahat başlamıştı.
Dünyada COVID olayını en ağır geçiren ülkelerden Amerika’da Biden politikası sonuçlarını vermeye başlamıştı.
16 yaş üzeri isteyen her Amerikan vatandaşına aşı uygulanabiliyordu.
330 milyonluk ABD’de yeni vaka sayısı 67 bindi.
Haziran ayı ortası itibarıyla nüfusunun yüzde 70’ini aşılamış olacağını açıklamıştı.
80 milyon nüfuslu Türkiye’de ise yeni vaka sayısı 55 bindi...
Bu bir deprem... Futbolun 8.1 şiddetindeki depremi. Hiç kuşkunuz olmasın, arkasından tsunami de gelecek... Gelecek ve bu bütün derme çatma ‘Milli ve yerli futbol düzeni’ bu tsunaminin altında kalacak.
TÜRKiYE LiGi’NiN VASATLIĞI ALMAN LiGi’NiN RUHSUZLUĞU
· 12 Avrupa takımının pazar günü “Biz artık Avrupa’da bir ‘Ultra Süper Lig’ kuruyoruz” açıklaması tam bir depremdir. Ve yıllardır “Geliyorum” diyen bir deprem bu...
· Alman liglerinin tatsızlığı, tuzsuzluğu, ruhsuzluğu.
· İtalya’nın futbol oynadığı sahaları bile yenilemede nal toplaması.
· Fransa’nın Arap sermayesi sayesinde çok
geç Avrupa futboluna dönmesi.
· Oligarklarını bile İngiltere’ye kaptıran koskoca Rusya’nın doğru dürüst bir futbol takımı çıkaramaması, sonunda bütün Avrupa seyircisini Premier Lig ve La Liga hastası yaptı. Onlar da bu vasatlıkta debelenirken sonunda bu kararı aldılar.
Dün, yani 19 Nisan, Fransız yazar ve düşünürü Jean-Paul Sartre’ın cenazesinin kaldırıldığı günün yıldönümüydü.
Sartre 15 Nisan günü ölmüştü...
Öyleyse niye onu 19 Nisan günü hatırlıyoruz...
*
Cevabı çok basit...
Çünkü onu Montparnasse Mezarlığı’na uğurlayan öylesine büyük bir kalabalık vardı ki...
Fransa, onu, siyasette en büyük muhalifi olan cumhurbaşkanı De Gaulle’ün söylediği şu sözle hatırladı:
“Sartre Fransa’dır...”
1- Kanal D’nin başarılı bir başlangıç yapan dizisi “Camdaki Kız” meğer tam anlamıyla bir Upper (Yukarı) Cihangir dizisiymiş.
*
Nereden mi çıkardım?
Bir kere dizinin bazı sahneleri Cihangir Caddesi’ndeki köşkte çekilmiş.
Bugün Turgut Özal’ın ölümünün 28’inci yıldönümü...
Sabah büyük bir sürprizle uyandım.
Bir gazete harika bir Özal’ı anma sayfası hazırlamış.
*
Tepedeki manşeti şöyle:
“Reformist Tonton...”
Üst spotları şöyle:
- “Hayata veda etmesinin üzerinden 28 yıl geçti ancak yaptıkları hafızalardan hiç silinmedi.”
Sabah Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın “Hiç Oldum” şarkısı için yaptığı klibin haberi ile uyandım.
İkincisi ise aynı sabahın akşamı Ahmet Altan’ın serbest bırakılmasıydı.
*
Hayatım boyunca devlette görev yapan insanların müzikle, sanatla, sporla ilgilenmelerini çok sevdim...
Çünkü tanıdığım siyasetçilerin çok büyük bölümünün siyaset dışında hiçbir uğraşısı yoktu...
Şuna inanıyorum...
Bir insan sanatla, müzikle, sinemayla ilgilendiği zaman bu onun vicdanına, adalet duygusuna ve üslubuna da yansıyor...
Nitekim
Ekonomi tarihimizde ilk defa bir şahsın Bitcoin hesabına haciz kondu...
Bunun anlamı şu...
Artık hepimizin hayatında “Bitcoin” denilen bir para var...
Aslında bu para cebimizde...
Tek farkı ceket cebinde değil cep telefonumuzda olması...
Üç yıla yakın bir süredir bir insan arıyorum...
Bana çok basit biçimde “Bitcoin nedir” anlatsın...
“Türkiye’nin Ivy League okulları hangisidir...”
O nedenle, araya “Çaresiz ev kadını” ifadesinin girmesinin hikâyesiyle başlayayım.
*
Geçen ay bir streaming platformunda, ABD’de 2019 yılında yaşanan “üniversiteye giriş” skandalıyla ilgili belgeseli seyrediyordum.
ABD’nin önde gelen bazı varlıklı ve şöhretli aileleri çocuklarını en iyi üniversitelere sokmak için rüşvet tezgâhını kurmuş biri aracılığıyla bal gibi rüşvet anlamına gelecek paralar harcıyorlar.
*
Onlardan biri de “Çaresiz Ev Kadınları” dizisinde Lynette Scavo rolünü oynayan oyuncu Felicity Huffman...
Emmy, Altın Küre, SAG ödülleri var
Gerçi, onunla ilgili sadece kendilerinin konuşma hakkı bulunduğuna inanan bazı çevreler, “Ne alakası var Oğuz Atay’ın Cihangir’le” deyip durmadan bana yükleniyorlar...
Merakınızı tatmin edeyim. Hepsi biliyor ki “Upper Cihangir” lafını sembolik olarak kullanıyorum...
*
(Bu arada Cihangir ahalisi galiba bu “Upper” lafından pek hazzetmedi ki, mahalle baskısı yapmış olmalılar ki, bu kavramın mucidi T24’in düzeyli magazin yazarı Tuğrul Eryılmaz da artık sadece “Cihangir” diye yazmaya başladı.)
Neyse asıl konuya gelelim...
Geçen cumartesi T24’te Ayça Atikoğlu’nun bir yazıyla bu “Upper Cihangir polisiyesinin” ikinci sezonu da yayına girdi.
Türkiye’nin
Tahrir Meydanı’ndaki Milli Müze’de bulunan, eski Mısır hanedanına ait 22 mumyayı yeni inşa edilen Mısır Medeniyetleri Müzesi’ne nakletti...
*
18 kral, 4 kraliçeye ait 22 mumya, nitrojenle doldurulmuş cam lahitlere konup büyük ve çok renkli bir törenle yeni yerine götürüldü.
22 lahit 5 kilometrelik yolu 40 dakikada geçti...
*
Bu, mumyaların ikinci yolculuğuydu.
Mısır hanedanlarına ait bu mumyalar 100 yıl önce Luksor’dan Kahire’ye getirilmişti...
Nakledilenler arasında bütün dünyanın bildiği İkinci Ramses ile Mısır tarihinin en başarılı kraliçesi olarak bilinen Hatshepsut’un mumyaları da vardı.
İstifasında “Kendi isteği ile ayrıldığı” belirtiliyor...
Ama artık orada kendine üç-beş trol dışında müttefik bulamadığı herkesin bildiği bir sırdı...
Bütün dünyanın gözü üzerinde bulunan bir mabetten her gün tuhaf seslerin yükselmesinin hiçbir makul AKP’linin de hoşuna gitmeyeceği bir gerçekti.
Nitekim ilk tepki AKP milletvekili Özlem Zengin’den geldi...
Sonra AKP’nin ağır toplarından da sesler yükseldi...
Sonunda ayrılmak zorunda kaldı ve çok hayırlı bir iş oldu...
İstifasını bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın istediği de yazıldı, söylendi.
Beş dönem CHP milletvekilliği yapmıştı.
Babası CHP’nin tek parti dönemi Denizli il başkanıydı...
Ayrıca 1950 öncesi milletvekiliydi.
Kızının Adnan Menderes hayranı, koyu Demokrat Partili bir ailenin sonradan solcu olmuş oğluyla evlenmesini son derece normal karşılamıştı.
Hüdai Oral 1961 yılında kurulan İsmet İnönü hükümetinin en genç bakanıydı.
İnönü onu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görevlendirmişti.
O güne kadar öyle bir bakanlık yok...
Değil...
“Analiz” desem o da değil...
Öyleyse ne?
“Ayağınızı denk alın” uyarısı mı...
Önce neden söz ettiğimi anlatayım.
Dün, dünyanın önde gelen ekonomik medyalarından biri olan Bloomberg’de tuhaf bir yazı yayınlandı.
Yazının konusu Türkiye’de Bayraktar grubunun ürettiği SİHA’lardı...
Emekli WhatsApp’çı amirallerin yaptığı düşüncesizce işe tepki koyarken, çok yapıcı iki uyarıda da bulundu.
*
Bildiri yayınlayan amirallerin 10’unun o eski kötü alışkanlıkları hatırlatan biçimde sabah evlerinden alınmalarına tepki gösterdi.
Gözaltına alınmalarına karşı çıktı...
Ama daha önemlisi iktidara bence çok önemli ve yapıcı bir çağrı yaptı.
Özeti şuydu:
Emekli amirallerin seçilmişleri hedef alan açıklamalarına karşı çıkıyorsak...
Atanmış memurların, tayinle göreve gelmiş görevlilerin, valilerin, kaymakamların, maaşını devletten alan dini görevlilerin seçilmiş insanlar, parti başkanları, anamuhalefet partisi başkanı hakkındaki hakarete veren açıklamaları da önlenmelidir...
“Yaptığınızdan memnun musunuz...”
Ve devam etsem...
“Bakın Türkiye geçen hafta ne tartışıyordu...
Sizin bu düşüncesiz hareketinizden sonra bugün ne tartışıyor...”
*
Biliyorum bana diyecekler ki...
“Biz de vatandaşız ve düşüncemizi serbestçe söyleme hakkına sahibiz...”
Evet sahipsiniz...
Bu erkek milleti...
Yani biz ne hale düştük...
*
Dün gibi hatırlıyorum...
15 Mayıs 2016...
Berlin’de Final Four’un son günü... Fenerbahçe-CSKA maçını bekliyoruz...
Otelin lobisinde büyük bir tartışma patlıyor...
Bir erkekte ideal testosteron oranı nedir?
Ahmet Kural’ı o zamandan beri ilk defa görüyoruz.
Kıbrıs’ta TRT için bir dizi çekiyormuş.
Hürriyet Kelebek’te Tülay Demir’in yaptığı mülakattan öğrendik.
Çekim sırasında yeni sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile annesi ve babası da yanındaymış.
*
Hayatım boyunca şuna inandım.
Çok akıllı telefonuma, Music Business Worldwide müzik endüstrisi haber sitesinden bir son dakika notu düşüyor...
“Paul Simon bütün kataloğunu Sony şirketine satmış...”
Paul Simon...
Yani “Simon and Garfunkel” ikilisinin Simon’ı...
Daha o saniye onlarca şarkı geçmeye başlıyor aklımdan...
“Mrs Robinson”, “Sound of Silence”, “Scarborough Fair”, “Bridge Over Troubled Water”, “Boxer”, “Cecilia”, “A Hazy Shade of Winter”, “Homeward Bound”, “Me And Julio Down by the Schoolyard”...
Bütün bir gençliğim...
İçimizdeki en tonton anarşiste bandanalı bir Babıâli vedası
Önce köşe yazarı vardı...
Yukarıdaki babamız biz köşe yazarı milletini yaratırken, bazı unvanları çok cömertçe bağışlamıştır...
Mesela “siyasi köşe yazarı...”
Tanrı babamızın eli cömerttir... Her isteyene vermiştir bu unvanı...
Onlara bir de “Ağır ol da molla desinler” duygusunu vermiştir aynı cömertlikle...
Bir de kibir ve egoyu...
İşte böyle çıkmıştır piyasaya saçılmış binlerce siyaset köşe yazarı...
*
Yukarıdaki babamız, mizah yazarlarına ise o kadar eli açık olmamıştır.
Çok ince eleyip çok sık dokumuştur mizah yazarının kumaşını...
O elekten çok az insan geçebilmiştir...
Çok, ama çok az insana vermiştir o kabiliyeti...
*
Şu fani hayatımda Tanrı’nın biz köşe yazarlarına dağıttığı kabiliyet ve duygulara baktığımda...
Mumla arasam iki, bilemediniz üç, beş gerçek
mizah yazarı bulurum...
O ama bilin ki, o üç beş kişi bile çok kalabalıktır...
Siyasetteki o vasatlık izdihamı içinde işte o yüzden pırıl pırıl parlarlar...
*
İşte o tenha mahallenin sakiniydi Selahattin Duman...
Güldüğü gibi yaşayan, yaşadığı gibi gülen...
Güldüğü gibi yazan, yazdığı gibi gülebilen ender üç beş meslektaşımızdan biriydi...
Hak edilmemiş egoların kurduğu siyasi köşe yazarlığı düzeninde hep rengarenk bir ayrıkotu olarak yaşadı...
Hiç iplemedi, kendini dünyanın merkezi sanan Babıâli müesses nizamının sahte Budalarını...
Onlar “Memleketin bunca meselesi varken” diye başlayan vasatlık maskesi cümleleriyle farklı olan her yazarı yok etmeye çalışırken, o inadına insanın en komik hallerini yazmaya devam etti.
O yüzden çok sevdik onun bu pervasızlığını, cüretini...
Bir düzen yıkıcıydı Selahattin Duman...
İçimizdeki en tonton anarşistti.
Gülümsemeyi bile adaba aykırı ilan eden Babıâli’ye kahkaha attıran komşumuzdu...
Zülfü Livaneli onun için “Kurt Vonnegut üslubuyla yazıyor” diyordu.
Bana göre ise en çok kendi cemaatinin fanatiklerini içten ti’ye alan yerli ve milli Woody Allen’iydi bu ülkenin....
Gülmeyi unutan ülkemin kavuksuz güldüreniydi...
Ölüm haberi gelince, onu en güzel nasıl uğurlarım diye düşündüm....
Aklıma onun artık Türk basınının klasikleri arasına girmiş olağanüstü bir yazısı geldi.
İşte o yazıyla uğurluyorum sevgili dostumu...
*
Elveda benim kuşağımın en muzip, bombasız, tanksız, silahsız anarşisti...
Elveda arkadaşım..
Nur içinde yat...
Bil ki terk ettiğin bütün azgın tekeler, arkandan çok hüzünlü melemeler atarak uğurluyor seni.
*
Ve hepimizin ağzında, büyük genel yayın yönetmeni Ben Bradlee’nin o cümlesi var:
“That was a good life...”
*
Her şeye rağmen, bütün sıkıntılara, hüzünlere, harabeye dönmüş gençlik hayallerimize, ideallerimize rağmen...
Güzel bir hayattı...
BİR SELAHATTİN DUMAN KLASİĞİ
BANDANALI BİR ‘HARLEY DAVİDSON’ DÜŞÜNÜRÜNÜN İNSAN OLARAK PORTRESİ
HARLEY-DAVIDSON düşünürleri buyuruyor... “Bir Harley’ci ile manitasının arasındaki yaş farkı ne kadar fazlaysa, itibarı da o kadar yüksek olur...”
Diyelim ki Harley’ci 61 yaşında ve zengin... İşlerini çocuklarına devretti...
Karısı ile teyze çocuğu oldu. Hac farizasını yerine getirdikten sonra malûm ziyaretçiyi beklemeye başladı... Beklerken, bakınırken içi daraldı... “Kalk kendine bir motor al, özünü dağlara bayırlara vur...” dedi...
Bu geçici cinnet halinin modern psikiyatride bir karşılığı var ama ben bilmiyorum... Onun için “Kayış koptu, kafa boş dönmeye başladı” diyelim...
*
İşte yaşı kemale ermiş bir erkeğin, akranları en azından umre ziyareti planlarken kendine motosiklet almasının hem de “içinde saklı kalmış maceracılığı” dışa vurabilmek için Harley-Davidson seçmesinin sebebi budur.
*
Bir de başına “bandana” niyetine karısının eşarplarından birini dolayıp kendine şekil yapması vardır ki, genellikle hastalığın son safhaya geldiğini gösterir. Bandana takan bir Harley’ciye artık ilişilmez. Kendi haline bırakılır... Yoldan geçerken trafikçiler bile esas duruş gösterip selama dururlar.
O artık toplumun değil Allah’ın adamıdır...
O VIIIR VIIR DİYE ÇIKAN SES BASİT BİR DESİBEL DEĞİLDİR
Niye ille de Harley-Davidson derseniz, bu başka bir tartışma konusudur.
Anladığım kadarı ile bu Harley-Davidson motorların zaptedilmez bir beygir gibi oluşu, kolundaki gaz ayarını döndürdükçe, “Vıııırrrr! Vıııırrrr!” diye ses çıkarmasının tahriklendirici bir özelliği var. Zaten kafada çiçek açmış Harley’ciyi de azdıran bu ses oluyor. Adam “Harley’ciliğin de hesaplısı makbuldür” fikrinden gidip kendine bir Kanuni mobileti alsa, gaz kolunu büktüğünde bu “Vıııırrrr! Vıııırrrr!” sesini duyamaz.
Arada motor gücü bakımından fark olduğundan çıkan ses süt emmiş bir bebeğin gaz çıkarma sesi gibi zayıf gelir ki, insanın şevki kırılır. Harley’cilikte esas olan arkaya kimin oturtulacağıdır.
*
Kayınvalide olmaz. Motorun amortisörü erken yıpranır. Karısı hiç olmaz. Geriye kala kala manita bulmak sorunsalı kalır...
*
Bereket versin ki bu memlekette motor sesi duyduğunda gördüğü eğitimi boşlayan, aldığı meslek içi kurslara aldırmayan kızlar da var.
“Vıııırrrr! Vıııırrrr!” sesinin bunları bir nevi azdırdığı rivayet edilir...
SELAHATTİN ABİ ARKA SELEDEKİ MANİTAYI NEREDEN BULACAĞIZ
Şimdi Selahattin abi, bu kızları nereden bulacağız diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Aranacaksınız... Motora binip gördüğünüz her kafenin önünde durup “Vıııırrrr! Vıııırrrr!” sesi çıkararak aranacaksınız. Eninde sonunda bir yarım akıllı gelip arkanıza oturur. O saatten sonra benzin masrafına acımayıp alete gazı verin. Yollar sizindir...
*
İşi buraya kadar getirmişseniz geriye halletmeniz gereken tek mesele kalıyor. Bu da Harley’ci düşünürlerin altını çizdiği meseledir. Yani arkaya oturacak kızın yaşı...
*
Aman diyeyim! Kızın yaşı itibarınızdır. Gidip 35 yaşında iki çocuklu bir dul bulup arkaya geçirdiniz mi Harley’ci camiasında itibarınız bir anda yerle bir olur. 30 yaş bile çoktur. (Tabii yaşınız elli civarındaysa.)
KENDİNDEN 30 YAŞ KÜÇÜK KIZLA GEZMEK TOZMAK İYİDİR AMA
Tabii bu tekniği uygulamanın yan etkileri de var. Kızın erkek kardeşleri tarafından kıstırılıp, güzelleştirilmenizi kastetmiyorum. Sağlık meselesi ortaya çıkar. Kendinden otuz yaş küçük bir kızla gezip tozmak iyidir ama geceleri motosiklet selesi üzerinde uyumak mümkün olmadığından problem çıkar. Viagra’ya çok güvenmeyin.
Harley’ci marleyci deyip acımaz adama. Dozu bir kaçırırsınız, o saatten sonra motor yerine namınız dolaşır. Arka seleye oturtulan kızın küçük olması, ayrıca “kuşak çatışmasına” sebep olur. Sen altmış yaşındasın, kız yirmi beş. Üstelik orta ikiden terk. Ne konuşacaksın? Bir mevzuya girer, “O zamanlar rahmetli Menderes’in devriydi” dersin... Kız, herkesin içinde, “Ay Menderes kimdi?” diye sorar. Yahut bir yerde mola verip “iki cola” istersin. Garson ikisini de sizin içeceğiniz ihtimalinden hareket edip “Kızınız da birşey içer mi?” diye dallamalık yapar.
*
Motorla birlikte gezersin ama eğlenmeye gittiğinde başın derde girer. Sen “Vıııırrrr! Vıııırrrr!” sesinden yılıp sakin bir yer istersin. Kız “Benim burada ruhum sıkılıyor” diyerek trip yapar.
*
EY HARLEY’Cİ ONA UYUP KENDİNİ MAYMUN ETME
Unutmayın... Arkada oturan kızın yaşı ne kadar küçülürse ruhu da o kadar çok sıkılır. Eğer seçtiğiniz manita “masal anlatabileceğiniz kadar” küçük değilse, bu ruh sıkılma meselesi ile başa çıkamazsınız. Bir diskoya götürürsünüz. Başınızda bandana, kıçınızda deri pantolonla pistte kızın karşısına geçersiniz. Yanı başınızdaki yirmilik bebelerle yarışacağım derken kendinizi maymun ettiğiniz yetmez, bir de “pat!” diye yıkılıp gidersiniz.
*
“Hastaneye yetiştirilip kurtulmak da çare değil. İşin yoksa by-pass için bacaktan damar seç. Bu uzun geldi. Bu kısa! Eğer yaşınız kemale ermişse... Verdiğim bu akıllardan sonra içinizde hâlâ bir “Harley’ci ateşi” yanıyorsa sizin için yapacağım bir şey kalmamış demektir. Gidin hayatınızı yaşayın... Varsın atın ölümü arpadan olsun...
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin