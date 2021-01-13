Hangisi fazla: 'Önce Türküm' diyen mi 'Elhamdülillah Müslümanım' diyen mi

Yapılan o erkek geyikleri...
Hani bir uçtan ötekine şifreli diye fantezi meraklılarının yaptığı o anatomik paylaşımlar...
Kadınlar, siyasetçiler hakkında o yazılıp çizilen fıkralar...
Paylaşılan siyasi karikatürler...
Normal sohbetlerimizde ağzımıza almayacağımız ifadeler, kavramlar, küfürler...
O iki fotoğraf şu:
Sakallı bir adam, Senato başkanının koltuğunda oturuyor...
Bir başka sakallı adam da Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin koltuğunda...
Pişmiş kelle gibi sırıtıyorlar...
Avrupa’nın seçilmiş insanlarından birinden şu Twitter mesajı geldi:
“Şundan emin olun. Benim başbakanlıktan ayrılmam çok sıradan ve sıkıcı bir şekilde olacaktır...”
Mesajın altında, Almanya’nın seçilmiş başbakanı ve şu an dünyanın en başarılı lideri sayılan Angela Merkel’in adı vardı.
Hesap gerçekten onun mu, yoksa birisi onun adına şaka mı yapıyor tam öğrenemedim...
Ama hepimiz biliyoruz ki, onun görevden ayrılması gerçekten çok sıradan bir şekilde olacak...
Nasıl mı?
*
Onun adı yok...
Sadece “The Stranger”, yani “Yabancı” diye biliyoruz...
Arada bir bowling salonunun barında tek başına otururken görürüz onu...
Genellikle de Jeffrey Lebowski’ye ettiği büyük laflarıyla hatırlarız...
Mesela aklımdan hiç çıkmayan şu lafı:
“Bir ülkede bazen bir adam gelir ve...”
“Yabancı”
Epeydir aradığım bir insandı.
Çünkü elinde müthiş bir veri tabanı var.
20 milyon müşteriye hizmet götürüyor. 11 bin çalışanı var.
Dolayısıyla pandemi sırasında kim ne tüketti, ne kadar evde oturdu, ne harcadı, bugün durum ne herkesten iyi biliyor.
Karşımda uzun saçları ve hali tavrı ile klasik bir enerji şirketinden çok Silikon Vadisi’nde yükselen bir startup tipi duruyor.
Murat Pınar
Türkiye hakkında ona sormak istediğim çok şey var.
Mini Cooper araba büyüklüğünde bir araç Mars’ın yörüngesine oturacak.
Ve bu, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) uzaya gönderdiği bir araç olacak.
Aracın adı “Hope”.
Yani “Umut”.
Tarihte ilk defa Müslüman bir ülkenin uzaya attığı araç böylesine ileri bir noktaya gidiyor...
Üstelik güzel bir haber daha var. Birleşik Arap Emirlikleri’nde bu bilimsel Mars projesinin başında 33 yaşında bir kadın var.
Adı
77 yaşındaydı...
Geçen yılın sessiz ölümlerinden biriydi... Ama, bu dünyadan ayrılırken arkasında çok gürültülü bir yakın geçmiş bırakmıştı...
Simone de Beauvoir’larla başlayan “birinci dalga feminizm”in, ikinci dalga sörfçülerinden biriydi...
Ve o kadın bizim erkek neslimizin dimağına çok korkutucu iki soruyu sokmuştu...
Bu ülkenin iyiye gitmesi için...
Şu Allah’ın belası kutuplaşmadan kurtulması için...
Allah rızası için...
Bazı tipleri televizyonda canlı yayına katiyen çıkarmamak gerekiyor...
İki nedenden dolayı bilerek erteledim.
Birincisi bu sözleri söyleyen Kılıçdaroğlu’ndan yazmak için izin istedim.
İkinci ve daha önemlisi ise...
Bu konuşmayı yılın ilk günü yayınlamak istedim.
Çünkü o felaket yılından sonra 2021’e umutla girmeyi arzuladım...
Geçen salı günü...
Yer Ankara’daki Ahmet Hamdi Akseki Camisi...
İlk defa Kuzey Marmara otoyolunu kullandım...
İstanbul dışına çıkışı çok kolaylaştırmış...
Yolu en az 30-40 dakika kısaltıyor.
İstanbul’a dönüşte, bugüne kadar bana en çok heyecan veren duvar resimlerinden birine rastladım.
“Pasific” benzin istasyonunun market duvarına çizilmiş olağanüstü bir Türk bayrağıydı bu...
Kim çizdiyse gerçekten çok başarılı...
Bayrağın dalgalanışına o kadar güzel bir hareket vermiş ki, insan önünde durup fotoğraf çektirmeden geçemiyor....
Biliyorum bazılarınızın aklına hemen şu soru gelecek.
“Ne işin var senin oralarda?”
Sedat Ergin soktu kanıma bunu...
Biliyorsunuz, o, başlığında “resmi” kelimesi bulunan her devlet sitesini ziyaret eder.
Tabii ki, onun Rusya resmi internet sitesine girip dolaşması ile benimki arasında esaslı bir fark var.
Onun ilgi alanı “Diplomatik belgeler”, “Resmi heyetler arasındaki görüşmeler” ve “Dokümanlar” bölümü olur...
Ya ben Rusya Devlet Başkanı’nın sitesine girersem ne görürüm?
Kendinizi mütevazı ve sakin bir yılbaşına hazırlarken çalar birden kapınızı...
En hazırlıksız olanı ise yüzünüzdür öyle anlarda...
O yüz ne hissettiğini anlatamayacak kadar çaresizdir çünkü...
Pazar akşamı işte böyle oldu...
Hiç beklemediğimiz, en hazırlıksız anımızda öğrendik oda arkadaşımın ölümünü...
ODTÜ’nün eski rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar benim ilk akademik yoldaşımdı...
Aynı yıl yurtdışından dönüp, Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde göreve başladık....
Tahmin ediyorum yaptığı heykel de anatomik olarak 20-30 yaşlarında bir erkektir...
Biliyorum başlıktaki soruyu okuduğunuz an, “Yine ne saçmalamış” diyeceksiniz...
Hayır ciddiyim...
O nedenle, soruyu yeniden soruyorum:
Evrensel güzellik ölçülerine vurursanız, Michelangelo’nun David heykelindeki erkek mi daha güzel ben mi...
*
Hiç kuşkusuz David de kusursuz bir erkek değildi... Başı normalden büyük, elleri de öyle...
Genital organı küçük...
Bir bankın ucunda yapayalnız oturuyordu...
1970’lerin terör yıllarına döndüm...
Sonra 1980’li yıllara...
12 Eylül’ün o karanlığında bile siyasi hicivleri, mizahı ile bizi gülümseterek, kahkahalar attırarak dayanma gücümüzü nasıl arttırdıklarını hatırladım...
İzmir? İstanbul... Antalya... Edirne...
Yanıldınız...
Dünyanın en büyük iki içki grubundan biri olan “Pernod-Ricard”ın Türkiye, Afrika ve Ortadoğu (MENAT) bölgesinden sorumlu CEO’su Selçuk Tümay, Karaman doğumlu...
Yani eskiden Konya Karaman diye bildiğimiz şehirden...
O zaman geleyim ikinci soruya...
Pernod-Ricard grubunun, daha çok Müslüman ülkeleri kapsayan “Ortadoğu, Afrika ve Türkiye” bölümünün yönetim kurulunda sizce kimler vardır?
Sakın “İçmeyi seven erkekler” demeyin...
“Dünyanın en sempatik tabutçu paparazzisi...”
Ve yazıya şöyle başlamıştım:
“Sakın ola başlıktaki ‘tabutçu’ lafına takılmayın.”
*
Bugün çok üzgünüm...
Çünkü bir magazinci olarak, Türkiye’nin en sempatik en renkli magazincilerinden birini kaybettik...
Adı Zozo Toledo’ydu...
Ama aslında ne adı Zozo’ydu...
Bana göre pandemi döneminden kalacak 10 fotoğraftan biri bu olabilir...
Çünkü şehirli insanın hayatındaki en büyük değişikliklerden birini anlatıyor...
Ve bu fotoğrafta tam 10 adet gizli rakam var.
Fotoğrafa bakarken şöyle bir düşündüm: Acaba son defa bir restoranda ne zaman yemek yedim?
Galiba yaz ortasında bir gündü...
O da dış mekândaydı...
Yani kapalı bir restoranda son defa ne zaman yemek yedin diye sorarsanız, cevabım şu:
Adnan Oktar’ın çizgi romanı yapılmış...
Tabii çocukluğundan beri çizgi roman hastası olan benim için günün en önemli haberiydi...
İlk aklıma gelen de şu oldu:
“Bu çizgi romanın bir kopyasını hemen çizgi roman koleksiyonuma eklemem lazım...”
Çünkü bu çizgi roman sadece 3 nüsha basılmış.
Yani harika bir “Collectors Item”...
Koleksiyon malzemesi...
Hangisi fazla: 'Önce Türküm' diyen mi 'Elhamdülillah Müslümanım' diyen mi
Kadir Has Üniversitesi’nin her yıl yaptığı “Türkiye’nin eğilimleri” araştırmasının sonuçları 7 Ocak günü yayınlandı.
Her yıl olduğu gibi sonuçları bir sosyolog gözüyle ilgiyle okudum.
Araştırmanın siyasi sonuçlarına hiç girmeyeceğim...
Çünkü beni hiç ilgilendirmiyor.
Ama sosyal ve kültürel sonuçlarında çok çarpıcı bazı öyle ilginç rakamlar var ki, işte onları anlatmak istiyorum.
Belki 2023 seçimleri için partilere yol gösterebilir.
En ilgincinden başlayayım.
SORU ŞU: “Dini inancınız çerçevesinde kendinizi nasıl tanımlarsınız?”
YÜZDE 75.8: “Elhamdülillah Müslümanım” diyor...
Ama dikkat...
Bu oran son 3 yılda 10 puan birden düşmüş...
Buyurun son 3 yılki araştırmanın sonuçlarına göre “Müslümanım” diyenlerin oranları:
2018: Yüzde 85.9
2019: Yüzde 79.5
2020: Yüzde 75.8
*
GELELİM İKİNCİ SORUYA: “Kendinizi etnik olarak nasıl tanımlarsınız?”
YÜZDE 84.4: “Önce Türküm” diyor...
Bu rakam geçen yıl yüzde 82’ymiş...
Ancak 2017’de yüzde 89.9’muş...
Yani 4 yıl öncesine göre 5 puan düşmüş ama geçen yıla göre 2 puan yükselmiş...
*
O zaman “İslami aidiyet”in alt rakamlarına geçelim.
Mesela “İslam’ın en önemli şartı olan beş vakit namaz konusundaki eğilimlerimiz nedir?”
YÜZDE KAÇIMIZ ‘HİÇ NAMAZ KILMIYOR’, YÜZDE KAÇIMIZ ‘5 VAKİT KILARIM’ DİYOR
SORU ŞU: “Genel olarak kendinizi ne kadar dindar görüyorsunuz?”
Tahmin edin en büyük grup hangisidir?
Çok çarpıcı bir rakam düşüyor önümüze:
YÜZDE 38: “Namaz kılmam” diyor...
*
Peki 5 vakit namaz kılanımız?
YÜZDE 24.4: “Beş vakit namaz kılarım” diyor...
YÜZDE 3.8 de: “Üç vakit kılarım” diyor.
*
Ya camilerin dolup taştığı cuma namazı?
YÜZDE 17.8: “Cuma namazını kılarım” diyor.
Ya o çocukluğumuzda seccade kolumuzun altında gittiğimiz bayram namazları?
YÜZDE 13.1: “Bayram namazı kılarım” diyor...
*
Ya hassasiyetimizin en yüksek olduğu ramazandaki vakit namazları?
YÜZDE 11.6: “Ramazanda vakit namazı kılarım” diyor... Teravih yani...
SİYASETTEN ANLAMAYAN BENDENİZİN YORUMU ŞU
Türk halkının “İslami aidiyet” duygusunda istikrarlı bir düşüş var.
Buna karşılık “Türklük aidiyeti”nde ise istikrarlı bir duruş...
Bu rakamları nasıl yorumlayacağız?
Bana göre şöyle:
Türkiye’de cami siyaseti artık azalan verimler trendine girmiştir...
İşte o nedenle AKP’nin 2023 stratejisinde Saadet Partisi’nden gelmesi umulan yüzde 1’lik oya değil...
Ekonomi, demokrasi ve hukuk alanında reformlara sarılması çok daha etkili olacaktır.
Siyasetten hiç anlamayan bendenizin naçizane görüşü budur.
İSLAMİ AKAPELLANIN MOON RİVER VE ‘İYİ, KÖTÜ, ÇİRKİN’ REPERTUVARI
BUGÜNLERDE Spotify’da İranlı bir akapella grubuna takıldım.
Adı “Tehran Vocal Ensemble”.
Akapella, enstrüman olarak insan sesini kullanan bir müzik türü.
Repertuvarlarına baktım... “Baba” filminden başlıyorlar...
Oradan “İyi, Kötü, Çirkin”in o meşhur temasına...
Nırını nırı nııın...
Arkasından “Karayip Korsanları”nın kaptanı Jack Sparrow’a...
Veee geliyor...
“Tiffany’de Kahvaltı”nın efsane müziği...
Moon River....
Oradan bizim tarafa doğru... Önce Sarı Gelin...
“Girdim Yarin Bahçesine...”
Tabii burası İran...
Bunca Batı müziğinin sonunda, kendini garantiye almak için “Ey İran” marşı... Arap ülkeleri gibi Tahran’da da bir şeyler değişiyor...
“Allegro ma non Troppo...”
Hızlı.... Ama o kadar da hızlı değil...
KİM BU ‘UPPER CİHANGİR’İN GİZLİ HETERONORMATİFLERİ
T24 haber sitesinin “Seviyeli Cihangir yazarı” Tuğrul Eryılmaz geçen haftaki yazısında yeni bir “Cihangir profili” çizdi.
“Upper Cihangir heteronormatif tipi...”
“Upper Cihangir” biliyorsunuz “Yukarı Cihangir” bölgesi...
Türkiye entel coğrafyasının “Village”ı sayılır yani...
*
Heteronormatif tip sözlüklerde şöyle tarif ediliyor:
“Heteroseksüelliğin, yani farklı iki cins arasındaki ilişkinin toplumsal ve doğal norm olarak kabul edilmesi...”
Anlayacağınız toplumun büyük kısmının “Normal cinsel ilişki” dediği şey...
Meğer tarifi ne zormuş...
*
Kim peki bunlar?
Eryılmaz bunu öyle esprili bir gizeme büründürmüş ki...
Sadece isimlerinin başharfleri ile vermiş:
OJO Yapım’dan “ÖÖ”...
Pasaj Müzik’ten “MD”...
Bir de Hürriyet’ten “SA” ve “CS”...
Hürriyet’tekilerin kim olduğunu çıkardım, ama adlarını vermem.
Bu aşırı normal halleri ile Cihangir’de alay konusu olurlar sonra...
4 MÜSECCEL HETERONORMATİF HANGİ YENİ MEDYAYA YUVALANDI
TUĞRUL Eryılmaz bu arada bazı ünlü “heteronormatif” isimleri de ifşa etmiş...
O isimler şunlar:
Cem Aydın, Çınar Oskay, Mirgün Cabas ve Can Kozanoğlu...
Aaa bunlar yeni kurulan “GAİN” platformunun kurucu babaları değil mi...
Yoksa postpandemi dönemi Cihangir’inin “yeni normal”i bu insanlar mı olacak?
Yoksa “heteronormatif yeni bir müesses nizam” mı oluşuyor...
Ben Tuğrul’un yalancısıyım.
Memleketin bunca meselesi varken bir de bu sıkıcı ve normal işlerle mi uğraşacağız...
BOĞAZİÇİ REKTÖRÜ’NE BAŞSAĞLIĞI MESAJI
MALUM Boğaziçi Üniversitesi’nin yeni rektörü Melih Bulu, Metallica hayranı. Nagehan Alçı’nın yazısından öğrendiğime göre en sevdiği Metallica şarkısı da “Nothing Else Matters”mış...
Metallica’nın ender ağır ve duygusal şarkılarından biri...
Rektör bilmiyorsa ona kötü bir haberim var...
Metallica’nın ilk albümlerini yayınlayan Megaforce plak şirketinin kurucu ortağı Marsha Zazula geçen hafta öldü...
Hocam başınız sağ olsun
Belki öğrencilerle küçük bir anma töreni düzenlersiniz...
RİJAL ALMAA: YENİ HAYAL DESTİNASYONUM BURASI
CNN International yayınlarını takip eden benim gibi bazı insanlar bir süredir bir şeyin şaşkınlığını yaşıyor... Suudi Arabistan’ın turizm reklamları yayınlanıyor... Hayretler içindeyim.
Kendiliğinden gitmek isteyene vize vermeyen Suudi Arabistan şimdi aklında gelmek olmayan insana “Gel” diyor...
Hem de çok başarılı reklamlarla... İnsanı çağıran bir çöl romantizmi...
Biz burada kar beklerken turkuvaz bir Kızıldeniz...
Ve bir de Rijal Almaa köyü... Bir zamanlar Yemen, Mekke ve Medine arasındaki geçiş yolu üzerindeymiş...
Tanıtım filmlerinde gördüm ve Yemen’in Şibam’ı kadar etkiledi beni...
Kafaya da taktım... Şu pandemi bitsin ilk işim oraya gitmek...
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin
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