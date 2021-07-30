Hâlâ rüyamda kendimi o koltukta görüyorum

Bundan 4 yıl öncesine kadar Merkel’den sonra belki Almanya’nın en kudretli insanıydı...
16 yıl boyunca genel yayın yönetmenliğini yaptığı “Bild” gazetesi, 5 milyon tirajı ile Avrupa’nın en büyük gazetesiydi...
Dijital yayını ile her gün 22 milyon Alman vatandaşına ulaşıyordu.
Attığı bir manşet Almanya Cumhurbaşkanı’nın istifasına yol açmıştı...
*
Dünyanın belki en güçlü genel yayın yönetmeni Diekmann 2017 yılında o koltuktan kalktı...
Bugün 57 yaşında...
Uzun yıllar Hürriyet’in de yönetim kurulu üyeliğini yaptı...
Önce olay yeri keşfi yapalım... Dünyanın en meşhur golf kulübü, herhalde, Amerika’nın Florida eyaletindeki Mar-a-Lago Golf Kulübü’dür... Çünkü burası ABD’nin eski başkanı Donald Trump’ın sahibi olduğu bir yer... Daha önemlisi Trump başkanlığı boyunca orasını “Kışlık Beyaz Saray” olarak tanımlıyor...
Kulübün 500’e yakın üyesi var...
Trump burayı kendine merkez olarak seçtikten sonra giriş aidatı 150 bin dolardan 250 bin dolara çıktı...
Bu golf kulübünün çok özel ve öteki alanlarından ayrılmış bir bölgesinde Trump’ın malikânesi var.
Bu yapı, Florida’nın en büyük üçüncü, bütün Amerika’nın ise 20’nci en büyük malikânesi olarak biliniyor. Ancak kulübün yakın geçmişinde kötü bir olay var.
Çocuk tacizi ve tecavüzü nedeniyle girdiği cezaevinde intihar eden Epstein de bu kulübün üyesiymiş.
Kulüp üyelerinden birinin kız çocuğunu taciz edince üyelikten çıkarılmış.
Oradan öğrendim...
Selvi Hanım’ın hayalindeki meslek gazetecilikmiş...
Çubuk’ta eşine yapılan linç girişiminin onu çok üzdüğünü söylüyor.
Kemal Kılıçdaroğlu’na “Eve yemeğe gelmeyeceğini” söylemediği zaman kızıyormuş.
Çok insani bir sohbetti ve baştan sona keyifle izledim.
*
Bu yayını izlerken, Armağan Çağlayan’ın programına kimlerin çıktığını bir düşündüm...
Hiçbir yerlere çıkmayan
Google’da bir arama yaparsanız karşınıza 24 Ağustos 2020 tarihli bir haber çıkıyor:
Bursa’da bir düğüne katılanlar arasında 42 kişide COVID-19 vakası saptandı...
Bu soruyu sormamın nedeni şu. Türkiye’de düğün mevsimi açıldı... Geçen yıldan ertelenen 300 bin düğünle birlikte bu yıl 900 bin düğün bekleniyor... Yeni vaka sayısı önceki gün itibarıyla 10 bine yaklaştı.
Bu durumda şu soruları sormamız da normal:
- Bir düğünden...
- Bir siyasi parti toplantısından
- Bir bar gecesinden
- Bir toplu yemekten
Çok haklısınız...
Hele hele benim gibi “Hayat varsa ölüm yoktur” diye düşünen bir insanın durup dururken bu soruyu sorması ve keyfimizi kaçırması çok manasız. Ama kızmayın. Ben sadece piyanistim...
Soruyu ben sormuyorum, o nedenle bana ateş etmeyin...
Dün New York Times’ta okudum.
Pandemi bir buçuk yıl içinde Amerikan halkının ortalama ömrünü 1.5 yıl kısaltmış...
2019’da yeni doğan bir çocuğun ortalama ömür beklentisi 78.8 iken, 2020 sonunda bu rakam 77.3’e inmiş...
*
Hatta “siyaset” yazmamanın Allah’ın bana bahşettiği bir güzellik ve fırsat olduğunu düşünmeye başladım.
*
Türk dilinin en büyük şairlerinden Orhan Veli 14 Kasım 1950 günü İstanbul’da öldü...
Bugün Aşiyan Mezarlığı’nda yatıyor.
Onun Rumelihisarı sahilinde bir heykeli var...
Üzerinde ceketle otururken temsil edilmiş...
Oysa dün öğrendim ki, Orhan Veli ceketsiz ölmüş...
Bunu da dün
Thomas Mann’ın çok sevdiğim aynı isimdeki novellasından çekilen film, hayatım boyunca beni en çok etkileyen sanat eserlerinden biriydi...
*
Nasıl olmasın ki...
- Yazarı Thomas Mann...
- Yönetmeni Luchino Visconti... “Leopar”ı da çeken insan...
- Baş oyuncu Dirk Bogarde...
İngiliz sinemasının büyük oyuncusu...
- Kadın oyuncu
Pilot anons yapınca, çantanın kemerleri bağlandı.
Sivil havacılık tarihinin belki de en tuhaf yolculuğu işte böyle başladı.
Kavanozun içinde ise Türkiye’de de iyi tanınan, dünya starı bir yolcu...
Zsa Zsa Gábor...
*
Gábor, 18 Aralık 2016 günü Los Angeles’taki Ronald Reagan UCLA Medical Center Hastanesi’nde öldü.
Öldüğünde 99 yaşındaydı... Vasiyeti üzerine yakılarak külleri bir kavanoz içinde Los Angeles’taki Westwood Mezarlığı’na kondu.
Ancak
Pandemi sırasında Marcello Mastroianni’yi yeniden keşfettik.
Bu yıl Türkiye’de ve dünyada 1960’lı yılların İtalyan filmlerini seyretme modası var...
Dino Risi, Ettore Scola, Fellini, Vittorio de Sica gibi popüler yönetmenlerin anlattığı o İtalya hepimize çok tanıdık geliyor... Seviyoruz o İtalya’yı...
*
TL değil, 3 milyar dolarlık patron...
Yanda gördüğünüz fotoğraf 3 yıl önce İstanbul Tünel’de “Soho House”da çekildi.
Barın müşteri tarafında ben varım.
Karşımdaki barmenin adı ise Nick Jones...
Gördüğünüz gibi gayet mütevazı ve sempatik bir ifadeyle bana içki servisi yapıyor.
Kendisi, Pink Floyd hayranı, rock’çı bir arkadaşımızdır.
Lloyd Webber, 20’nci yüzyılın en büyük müzikal bestecilerinden biri...
*
18-19’uncu yüzyıl ve 20’nci yüzyılın ilk çeyreği opera dönemiydi...
Yirminci yüzyıl ise müzikaller çağı oldu...
Webber geçen yüzyıla damgasını vuran “Cats” ve “Phantom of the Opera” müzikallerinin yazarı...
Şimdi de onun yeni eseri “Cinderella” sahneleniyor... Fotoğrafını gördüğünüz bu oyunun, İngiltere’nin COVID-19 tarihinde çok önemli bir yeri olacak.
İngiltere 19 Temmuz yani bu pazartesi günü normal hayata geçişini ilan edecek.
Vatandaşlar, şehrin bir binasının duvarına çizilen graffitiyi şikâyet ediyordu.
Çünkü o duvar graffitisinde üç isim hakkında ırkçı ifadeler ve çizimler vardı.
Hedefteki üç isim şunlardı:
Marcus Rashford, Jadon Sancho ve Bukayo Saka...
Bu üç kişi İngiliz milli takımının beş siyah oyuncusundan üçüydü... Üçü de bir gece önce oynanan İngiltere-İtalya maçında penaltı kaçırarak, takımlarının şampiyonluğu kaçırmasına neden olmuşlardı.
O gece İngiltere’nin ırkçı trolleri bu insanların hayatını cehenneme çevirdi.
Ve sonunda iş
Önceki akşam Bodrum Zai’de, pandeminin başından beri fiziksel ortamda ilk konseri izledim.
Böylece sadece “dinleme” kodundan “izleme” moduna geçtim.
Özlemişim...
*
Konseri ÇEV Sanat’ın genç müzisyenleri verdi.
Solistler kemancı Bade Daştan ile çellist Jamal Aliyev’di...
Bodrum’un klasik müzikteki açılış konserini Fazıl Say şu cümleyle yaptı:
“Türkiye öyle az buz bir yer değil...”
Evet çok güzel bir futbol seyrettik...
Maç öncesi iki takım da diz çökerek ırkçılığa karşı çok güzel bir dayanışma fotoğrafı verdiler...
İnsanlar iki yıldan beri ilk defa yan yana, omuz omuza maç seyrettiler.
Ama sahada sadece bu mu vardı?
Sahada, dünyanın en demokratik ülkelerinden ikisinin milli takımları vardı...
Biri İngiltere...
Shakespeare
Yani Türkçe deyişle “Amerikan Böcekbilimi Cemiyeti” geçen salı günü bizim bildiğimiz çingenepalamutunu da ilgilendiren bir karar aldı.
Bundan böyle “Lymantria Dispar”ın adı değişecek...
Daha doğrusu bilimsel adı “Lymantria Dispar” olan böceğin halk arasındaki adı artık başka olacak...
Bu tırtıl böceğin halk arasındaki adı “Gypsy Moth”du...
Yani “Çingene güvesi...”
Dernek geçen yıl bu isme gelen bir itirazı incelemeye aldı ve sonunda geçen salı günü bu ismin “halk dili sözlüğünden” çıkarılmasına karar verdi.
Nedeni de şu:
Pandemi boyunca hepimiz adım saydık...
Rekor işinsanı Cavit Çağlar’daydı.
Günde 25 bin adım.
*
Posta gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Rıfat Ababay...
Her gün 15 bin adım ata ata bitirdi kendini, o aslan gibi adam kuşa döndü, sadece bir tutam bıyık kaldı yüzünde...
Çetenin elebaşısı ve azmettiricisi tabii ki Hürriyet’in başyazarı Osman Müftüoğlu’ydu...
Her gün iWatch’unun, üzerinde 17 bin adım yazan ekranını yüzlerce insana postaladı...
Belki de “umutlandıran” demem daha doğru olur.
Halk TV’de ana haber bültenini sunan Özlem Gürses, Zülfü Livaneli’nin CHP içinde başlattığı tartışmayı anlatırken, kendisine bir mesaj gelmiş.
WhatsApp mesajını gönderen kişi MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter...
Ama dikkat...
Mesaj ona ait değil...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gönderiyor mesajı...
Konu da ilginç...
Aslında bütün gazetelere, internet sitelerine vermek isterdim bu ilanı...
Çünkü arkasında öylesine güzel bir Türkiye hikâyesi var ki...
İmkânlarım bu kadarına el verdi. Köşemde yayınlıyorum.
“Üç beş iyi insan” dedim...
Bu yazı iyi insanlara ve onların çalıştığı kurumlara teşekkürdür...
Ama aynı zamanda, bu ülkede hep birlikte yarattığımız bir “hayvan sevgisi ve saygısı” hikâyesidir...
***
Hikâyemiz geçen yaz haziran ayında Beykoz’daki evimizin bahçesine, kül rengi hamile bir kedinin gelmesiyle başladı.
Ancak önceki gün Nişantaşı’nda Kruvasan Kafe’de otururken, Zülfü Livaneli’den gelen bir mesaj üzerine, bir haksızlığı önlemek amacıyla yazıyorum bu yazıyı.
ZÜLFÜ LİVANELİ: ‘BU TARTIŞMAYI SEN BAŞLATMIŞTIN, SEN YAZMALISIN’
Zülfü Livaneli bana 1995’te yazdığım bir yazıyı hatırlatıyor ve “Sen bunu yazmıştın” diyordu...
Evet
Hâlâ rüyamda kendimi o koltukta görüyorum
Almanya’nın en büyük gazetesi Bild’in eski genel yayın yönetmeni ile Gökova’nın Börtübet Koyu’nda yaptığımız sohbet devam ediyor. Bugünkü konumuz “yeni hayat...”
Kai Diekmann ayrıldıktan sonra dijital dünyaya geçti. Artık “Story Machine” adlı, Almanya’nın en büyük sosyal medya içerik yönetim şirketinin hissedarı. Yeni bir hayatı var. Almanya’nın birçok ünlü kişisinin sosyal medya hesaplarına içerik üretiyor. Artık o eski güçlü insan değil, ama dijital alemin krallarından biri...
*
Bugün onunla yeni hayatı üzerine konuşacağız... Eskiden neler kaldı, neler geçip gitti... Özledikleri, özlemedikleri... Hiç pişman olmadıkları, çok pişman oldukları... Altmışlı yaşlarına giderken hayata yeni bir bakış...
*
Almanya’da iki güçlü insanın dönemi kapanıyor... Kai Diekmann Bild’in başından ayrıldı... Merkel de ayrılmaya hazırlanıyor... Karşınızda Türkiye’nin büyük dostu yeni Kai Diekmann...
1) SONUNDA DYLAN’IN ŞARKISINDAKİ GİBİ OLDUM, MASAM YOK, KENDİ KAHVEMİ YAPMAYI BİLE ÖĞRENDİM
ERTUĞRUL ÖZKÖK: En güçlü koltukta 16 yıl kalıp, sonra bir gün ayrılmak... Ne kadar sürdü bu ayrılık hissi ve süreci?
KAİ DİEKMANN: Epey uzun süre aldı. Kendime yeni roller bulmam gerekti. Ama sonra öyle bir an geliyor ki, o koltuktan ayrılmanın senin için bir şans olduğunu düşünmeye başlıyorsun. Çünkü 50’li yaşlarının başında kendini yeniden tarif etmek, yeniden keşfetmek durumunda kalıyorsun ve yapıyorsun bunu. Kendim bir içerik üretim şirketi kurdum. Kendi kahvemi yapmayı, kendi kahvemi kendime kendim servis etmeyi öğrendim.
ERTUĞRUL ÖZKÖK: Bob Dylan’ın şarkısındaki gibi yani. “How does it feel to be your own”, yani kendi kendinin sahibi olmak...
KAİ DİEKMANN: Evet aynen öyle. Onun için yeni hayatımda yeni anlayışlar geliştirdim. Kurduğum şirkette 140 kişi çalışıyor. Kendime sabit bir masa yapmadım.
2) NE YAZIK Kİ HÂLÂ TREN BİLETİ ALMAYI BİLMİYORUM
ERTUĞRUL ÖZKÖK: İstersen ayrılmanın pratik başka konularına da geçelim. Mesela hiç kendine tren veya uçak bileti aldın mı? Ben Paris’ten Londra’ya gidecektim. O günlerde internetten bilet almayı başaramadım ve Gare de L’Est’e gidip gişedeki kadınla yarım saat bilet pazarlığı yaptım. Sırf daha ucuz bir tarife bulayım diye. Sonunda buldum ve biletimi vermek için pasaportumu uzatınca “Aa siz 60 yaş üzerisiniz, zaten yüzde 50 indirim hakkınız var” dedi. Hayır yaş indirimi istemiyorum, dedim. Ama artık bilet alabiliyorum. Öğrendim.
KAİ DİEKMANN: Ben utanarak söyleyeyim. Bilet almayı bilmiyordum ve hâlâ bilmiyorum. Allah’tan şimdi özel bir asistanım var. Şirketin elemanı değil. O her şeyi organize ediyor.
3) EVE ELİMDE TELEFONLA GİRMEMEK İÇİN ETRAFTA 6 TUR ATIYORDUM
ERTUĞRUL ÖZKÖK: Neler değişti hayatında ondan sonra?
KAİ DİEKMANN: Hürriyet gibi, Axel Springer gibi, Bild gibi çok büyük kurumları yönettiğin zaman kurum senin için her şeyi yapıyor. Bir ulaşım görevlin var. Sabah gelip seni evinden alıyor. Asistanın var. Yani birçok insan senin her şeyine koşuyor. Ama sonunda bu bir kafes. Evet altın bir kafes belki ama kafes işte.
ERTUĞRUL ÖZKÖK: Peki bu kafesten çıkmanın iyi tarafı da var mı?
KAİ DİEKMANN: Var tabii ki. Mesela benim açık bir arabam var. Şirketin verdiği Mercedes’te giderken müziği istediğim kadar açamıyordum. Şimdi açık arabama binip, bir Wagner parçasını veya bir rock müzik parçasını istediğim kadar açıp dinliyorum. Bir şey daha var. Senin dışında bir günlük programın var ve hep geridesin. Günün sonunda gazeteden ayrılırken asistanının yaptığı son iş, eline bir liste verip bunları araman gerekiyor demek oluyor.
ERTUĞRUL ÖZKÖK: Öyle pek de şikâyet edilecek bir durum değil ama bu.
KAİ DİEKMANN: Yok öyle değil. Eşime söz vermiştim. Hiçbir zaman eve elimde telefonla girip, konuşmaya devam etmeyeceğim diye.
ERTUĞRUL ÖZKÖK: Bu da çok zor bir şey değil.
KAİ DİEKMANN: Değil ama pratik bir sorun vardı. Telefon konuşmaları hiç bitmiyordu. Elimde telefonla eve girmemek için arabayla altı defa tur atıyordum evin etrafında.
GEÇMİŞLE HESAPLAŞMAK
4) O KOLTUKTAYKEN DÜŞÜNMEDİM AMA BU UZUN SÜRE İYİ DEĞİLMİŞ
ERTUĞRUL ÖZKÖK: 16 yıl genel yayın yönetmenliğinde kalmak elbette bir başarı hikâyesi ve ölçüsü. Ama o ölçüde iyi bir şey mi?
KAİ DİEKMANN: Tabii o koltukta otururken pek düşünmüyorsun ama şimdi geriye baktığımda çok uzun bir süre olduğunu düşünüyorum. Çünkü süre bu kadar uzun olunca, çalışanların gözünde artık tartışılmaz bir şey ifade ediyorsun. Senden hep bir şeyler bekliyorlar. Senin bazı şeyleri istediğini düşünüyorlar. Sen öyle istersin diye bazı şeyleri yapıyorlar. Bu çalıştığın yer için iyi değil, çalışanlar için de iyi değil, kendin için de iyi değil. O nedenle bu görevin bu kadar uzun olmaması gerektiğini düşünüyorum.
ERTUĞRUL ÖZKÖK: Ama sen çok başarılıydın o görevde. Bana göre dünyanın en başarılı ve yaratıcı genel yayın yönetmeniydin.
KAİ DİEKMANN: O senin güzel duygun. Ama öyle olsa bile bu sürenin bir limiti olmalı. Hatta şunu söyleyebilirim. Bizatihi en başarılı olman en büyük handikapın haline geliyor.
GEÇMİŞLE HESAPLAŞMAK 2
5) SİYASETÇİLERİN, İŞİNSANLARININ VE BAŞKALARININ SANA BAKIŞI DEĞİŞTİ Mİ
ERTUĞRUL ÖZKÖK: Şimdiye kadar kendi psikolojimizdeki değişiklikleri konuştuk. Bir de başkaları var. Bürokratlar, siyasetçiler, sanatçılar, işinsanları... Onların davranışında ne gibi değişiklikler oldu?
KAİ DİEKMANN: Şimdi Hürriyet veya Bild gibi bir gazeteyi yönettiğinde herkes seni tanıyor. Senden beklentisi olan insanlar var. Tabii bunların önemli bir bölümü gidiyor. Geriye sadece gerçek arkadaşların kalıyor.
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6) SANA DA ‘SENDEN SONRA BİLD’İ NASIL BULUYORSUN?’ DİYE SORUYORLAR MI
ERTUĞRUL ÖZKÖK: Ayrıldıktan sonra bana sık sık Hürriyet’i nasıl buluyorsun, diye soruyorlar. Sana da aynı şey oluyor mu?
KAİ DİEKMANN: Evet çok sık soruyorlar.
ERTUĞRUL ÖZKÖK: Ne cevap veriyorsun?
KAİ DİEKMANN: Genel yayın yönetmeniyken benden önceki genel yayın yönetmenlerine bu sorunun sorulmasından hoşlanmazdım. Yaptığım gazete hakkında iyi konuşsalar bile hoşlanmazdım. Kendim için hoşlanmadığım şeyi şimdi o koltukta oturan arkadaşlarım için de yapmıyorum. Artık genel yayın yönetmeni değilim. Bild’e nötr bir bakışım var. Yargılamamaya gayret ediyorum. Basit bir gözlemciyim artık.
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7) YAPTIĞIMDAN DOLAYI PİŞMAN OLDUĞUM ÇOK MANŞET VAR
ERTUĞRUL ÖZKÖK: Genel yayın yönetmenliğinin hiçbir gününde pişman olmadım dedin. Peki yaptığın haberlerden, attığın manşetlerden de hiç pişman olduğun olmadı mı?
KAİ DİEKMANN: Hem de çok. Bugün olsa yapmazdım dediğim çok şey var. Çok uzun bir süre kaldım. Binlerce manşet attık, haber yaptık. Ne yazık ki hatasız gazetecilik yok. Çünkü bazen çok kısa süre içinde karar almak zorundasın. Dakikalarla sınırlısın. Bir de sen ve ben gibi çok uzun süre bu görevde kalırsan hata yapmamak imkansız.
BUGÜN
8) HÂLÂ RÜYAMDA KENDİMİ O KOLTUKTA GÖRÜYORUM
ERTUĞRUL ÖZKÖK: Peki Bild hiç aklına gelmiyor mu artık?
KAİ DİEKMANN: Tam aksine çok sık rüyamda Bild’i görüyorum. Kendimi genel yayın yönetmeni olarak görüyorum.
ERTUĞRUL ÖZKÖK: Manşetler atıyor musun?
KAİ DİEKMANN: Evet manşetler atıyorum. Yazıişleri toplantısı yapıyorum. Arkadaşlarla konuşuyorum.
ERTUĞRUL ÖZKÖK: Yani genel yayın yönetmeni koltuğunu özlüyor musun?
KAİ DİEKMANN: Hayır onu özlemiyorum. Özlediğim şey oradaki arkadaşlıklarım. Birlikte çok büyük krizleri yaşadık. Ve içerde çözdük.
GELECEĞİMİZ
9) VERDİĞİMİZ SÖZÜ TUTAMADIK VE YAZIK Kİ TÜRKİYE’Yİ KAYBETTİK
ERTUĞRUL ÖZKÖK: Artık genel yayın yönetmeni değiliz. Manşetleri biz atmıyoruz. Şimdi geriye bakarsak, sen ve ben Türkiye ile Almanya’nın ilişkileri iyi olsun diye birçok ortak iş yaptık. Bugün ne düşünüyorsun? Demokratik bir Türkiye AB’nin tam üyesi olsaydı bu hem Türkiye hem Avrupa hem dünya için çok daha iyi olmaz mıydı? Neden böyle oldu? Biliyorum bizim de hatalarımız oldu. Avrupa’nın tutumunu nasıl görüyorsun?
KAİ DİEKMANN: Seninle aynı fikirde değilim. Avrupa Birliği de yapması gerekenleri yapmadı. Türkiye’ye tam üyelik sözü verdik ama bu sözümüzü tutmadık. Onun yerine “Gelin size özel bir statü verelim” dedik. Tümüyle yanlış bir şeydi.
ERTUĞRUL ÖZKÖK: Ama Türkiye’nin de yanlışları oldu.
KAİ DİEKMANN: Hiç şüphesiz Türkiye de hatalar yaptı. Bütün bunlar sonunda ne yazık ki Türkiye’yi kaybettik. Tek iyimserliğim, Türkiye’nin hâlâ NATO içinde olması. Biz Avrupalılar Türkiye’yi çok önceden bu coğrafyaya entegre etmeliydik.
10) BİRLİKTE ŞAM’A GİTTİĞİMİZDE ESAD BİZE NE DEMİŞTİ, HATIRLA
ERTUĞRUL ÖZKÖK: Bu İslam dünyası için de çok iyi olacaktı. Erdoğan’ın Medeniyetler İttifakı eşbaşkanlığı yaptığı ilk dönemleri düşün. 11 Eylül’den sonra ne kadar önemli işler yapmışlardı İspanya Başbakanı ile. Ne yazık ki tarihi bir fırsat kaçtı.
KAİ DİEKMANN: Seninle Beşar Esad’a gittiğimiz Şam’daki o karlı günü hatırla. Bize, “Benim ve eşimin en mutlu olduğumuz gecelerden biri Türkiye ile AB arasında tam üyelik müzakerelerinin başlama kararının alındığı geceydi. Çünkü Suriye AB’yle sınır olacaktı” demişti.
SEZON FİNALİ
11) ÇOK İYİMSER DEĞİLİM, AVRUPA’NIN DA ÇÖZMESİ GEREKEN ÇOK SORUNU VAR
ERTUĞRUL ÖZKÖK: Türkiye’de benim gibi insanlar hâlâ Avrupa’yı demokrasinin en kuvvetli bölgesi olarak görüyor. Hâlâ demokrasinin rol modelleri oradan çıkıyor. Avrupa bu konudaki hâkimiyetini kaybederse bu popülist rejimlerin, totaliter rejimlerin zaferi olmaz mı?
KAİ DİEKMANN: Bir bakıma Avrupa’nın hâlâ en iyi demokratik bölge olduğu doğru. Ama Avrupa’nın da iç meseleleri var. Macaristan, Polonya popülizmin eline düştü. İngiltere’yi kaybettik. Ama haklısın, Avrupa bunları aşmalı. Ama çok iyimser değilim.