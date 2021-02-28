Guy Ritchie ile o kırmızı halıda neler gördüm

Çok satan kitaplara imza atmış bir yazar...
Başı açık...
Duruşu, tarzı ile kendine özgü...
*
Öteki tarafta Ayşe Böhürler...
Gelen haberler şunlardı:
*
SABAH HABER 1: Biden yönetiminin CIA’in başına getireceğini açıkladığı William Burns yaptığı açıklamada Çin’i “otoriter düşman” olarak niteledi.
Bu kavramı ilk defa işitiyorum... Demek ki artık dünyanın gündeminde “otoriter düşman” diye yeni bir kavram olacak.
*
SABAH HABER 2: İspanya geçmişin acımasız diktatörü Franco’nun son heykelini de indirmiş.
Franco
“FinTech”, “Bitcoin” ve “Blockchain”...
İtiraf edeyim, üçünün de ne olduğunu tam olarak bilemiyorum.
Oysa bunlar giderek günlük hayatımıza şuradan buradan girmeye başladı.
Özellikle de “FinTech...”
Belki inanmayacaksınız, aramızdan 2 milyon insan bu teknoloji üzerinden alışveriş yapıyor. Pandemi sırasında online ödemelerde çok öne çıktı.
Bu ödeme sistemi hayatımızın belki de en önemli kavramlarından birini yavaş yavaş tarihe gömüyor.
Parayı...
Yani bir zamanlar cebimizde en çok gördüğümüz şeyi artık görmüyoruz.
Hem de iki yüksek yerden aldığım izinle...
Biri “devlet başkanı”ndan...
Öteki “patron”dan...
İkisi de bana “Döneklik ve hainlik artık bütün dünyada şerefli bir payedir. Çık göğsünü gere gere halkın arasına gir” dediler.
Dün gece sabaha karşı cep telefonuma Deadline Hollywood haber sitesinden bir haber düştü.
ABD’nin eski başkanı Barack Obama ile ABD’nin en büyük rock şarkıcısı Bruce Springsteen Spotify üzerinden ortak bir podcast’e başladılar
Yani yaptıkları sohbeti şarkı gibi Spotify üzerinden streaming olarak yayınlıyorlar.
Vallahi dinlerken yıkıldım...
Bir kere daha söylüyorum...
Cem Yılmaz pandemi dolayısıyla çekilince, stand-up sahnesi Cübbeli Ahmet Hoca’ya kaldı...
Yani kavuk ona geçti...
Allah için o da acayip bir performans sergiliyor...
Geçen hafta iki gelişme oldu.
Geçen perşembe akşamı NASA Mars’a
Ekinoks, her yıl gündüz ile gecenin eşit olduğu güne verilen isim.
*
Yılda iki ekinoks var...
Biri 21 Mart ilkbahar ekinoksu...
Öteki ise 23 Eylül sonbahar ekinoksu...
Sözünü ettiğim cadılar dizisi bir sonbahar ekinoks günü başlıyor.
*
1. Ülke olarak başımızda büyük bir sorun patlamak üzere...
Ve bu sorunun adı “Brezilya poposu...”
Ama yavaş yavaş bu deyimin yerini “Kim Kardashian poposu” alıyor.
*
Bunun ilk işareti de dün İngiliz Guardian gazetesindeki tam sayfa bir haberle geldi...
Üstelik haberi New York Times gazetesi de duyurdu...
Diyeceğim “Kardashian’ın poposu” deyip dudak bükmeyin, konu ciddi konu.
*
En iyi okuduğum şey de bakanlık sitesine konan fotoğraflar...
Bu etkileyici fotoğrafı da dün Savunma Bakanlığı’nın web sitesinde gördüm.
*
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın makamını ilk defa bu kadar geniş bir kadrajla görüyoruz.
Fotoğrafta bakanın sağında Türk bayrağı, solunda ise NATO bayrağı görünüyor.
Arkada ise bir Atatürk portresi var.
Zaten sitenin sayfası da sol üste bir Atatürk fotoğrafı ile açılıyor.
Bir de “82’nci gibi” olanı...
Bir Türkiye şehri değil, ama bir Türk şehri gibi olmaya doğru hızla gidiyor.
Burası Suriye sınırları içindeki Afrin...
Bilmiyordum, meğer Türkiye bir süre önce bazı yabancı gazetecileri Suriye içinde Türk ordusunun kontrolündeki Afrin’e götürmüş.
Giden gazetecilerden ilk yazı dün New York Times’ta yayınlandı.
Bu şehir hakkında bilmediğimiz bazı şeyleri bu yazıdan öğrendim.
Ve öyle bir yazı ki...
Nereden üzerine düştüyse durup dururken bir anayasa tartışması başlattı...
Allah’tan ne Cumhurbaşkanlığı, ne iktidar partisi ne de Diyanet bu tartışmaya girdi...
Ama baktım bugün muhalif diye bilinen bazı eski liberal yazarlar da “Anayasa’nın değişmez maddelerini tartışamazsak buna demokrasi denmez” demeye başladılar
Ben de diyorum ki:
İyi hadi gelin tartışalım... Tartışalım da neyi tartışacağız...
*
Madde 1 diyor ki: Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir...
Bunu mu tartışacağız?
Tabii ki konu, onun için yazdığım şu sözlerdi:
“Seçim gecesi üç-beş saati yönetemeyen bir siyasetçi bir partiyi 360 gün nasıl yönetecek...”
Allah için Muharrem İnce’nin rahmetli Süleyman Demirel’e benzeyen bir tarafı var.
Alınmıyor, kızmıyor, küsmüyor...
Türk siyasetinde artık unutmaya başladığımız güzel bir meziyet bu.
Neyse, hemen söze girdi:
“Seçim gecesi için bana haksızlık ediliyor”
Türkiye’de geçen hafta V.I.P köpekler dönemi açıldı.
Size bu haberin hikâyesini ve perde arkasını yazayım.
*
Son yıllarda Türkiye’de en beğendiğim yeni markalardan biri Les Benjamins...
Gümüşhane kökenli bir ailenin çocuğu olan Bünyamin Aydın’ın yarattığı bir giyim markası.
Başlarda “Ottoman Punk” tarzı deniyordu.
Lüks sokak modasının önde gelen isimlerinden biri oldu.
Özellikle fesli James Dean desenleri falan bütün dünyada tutuldu.
- 73 yaşımdayım...
- Bugüne kadar oy verdiğim hiçbir parti iktidara gelemedi.
- Bugün “Türkiye Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi” sitesine girip TC Anayasası yazdığım zaman karşıma çıkan metnin üzerinde şu yazıyor:
“Kanun numarası: 2709
Kabul tarihi: 18/10/1982”...
Güzel isim ama itirazım var.
İngilizce veya başka Hint Avrupa dillerinde telaffuzu sorun yaratabilir.
“Kakabey” olarak söylenir ve bu da yanlış anlamalara yol açar...
Onlar eğlenir biz üzülürüz...
Ama önce size önemli bir haber vereyim.
*
Türk “Silikon” dünyasında geçtiğimiz günlerde önemli bir gelişme daha oldu.
Dünyanın önde gelen dijital araştırma kuruluşlarından YouGov, Türkiye’de “Wizsight” adlı online araştırma şirketini satın aldı.
Wizsight 2017 yılında N. Özge Akçizmeci adlı genç bir girişimci tarafından kurulmuş bir startup şirket.
Böylece BluTV’nin yüzde 30 hissesinin bir dünya devi olan Discovery’ye satılmasından sonra ikinci bir Türk startup’ı daha dünya piyasasına girdi.
YouGov ilginç alanlarda online araştırmalar yapan bir şirket.
“Bazen bir ülkede bir adam gelir...”
Sonra birasından bir yudum alıp devam ediyordu:
“Bazen o ülkede bir adam daha gelir...”
Geçenlerde bu tiradı yazmıştım...
Amerika Birleşik Devletleri’nde bir adam geldi...
Ülkeyi tam ortasından ikiye böldü...
Şimdi bir adam daha geldi....
‘Hiç’ diye karşılık verdim. ‘Kendimce bakıyorum, burnuma, şu burun deliğimin içine basınca biraz acıyor da’...
Karım gülümsedi...
‘Ben de ne yana doğru çarpık diye bakıyorsun sandım’ dedi.
Kuyruğuna basılmış köpek gibi döndüm:
‘Çarpık mı? Benim burnum mu?’
Karım dingince:
‘Elbette canım, İyi bak: Sağa doğru çarpık...”
*
Tartışmanın konusu “Afrodit” adlı bir kitaptı...
Yani Yunan mitolojisinin “Aşk ve güzellik tanrıçası” üzerine...
Daha doğrusu Fransız yazar Pierre Louys’un 1896 yılında yayınlanmış “Afrodit” adlı kitabı üzerine patlayan tartışmaydı bu.
*
Önümde bir kitap duruyor.
Adı “Türkiye Tarihini Değiştiren 110 Kadın”...
Hürriyet’in eski yazıişleri müdürlerinden Doğan Satmış’ın kitabı.
*
Kendince Türkiye tarihini değiştiren 110 kadın belirlemiş ve hepsinin küçük birer portresini yazmış. Listeyi tek tek inceledim. Böyle seçimler çoğu kez keyfidir.
Yani her zaman bir “Bana göre” payı vardır.
Bu da öyle...
*
Guy Ritchie ile o kırmızı halıda neler gördüm
Önceki akşam şahsi Beyoğlu tarihimin çok önemli bir günüydü.
Yıllarca önünden geçtiğim efsanevi Atlas Sineması yeniden açılıyordu.
*
Atlas Sineması’nın açılış tarihi 1948...
Yani benimle aynı yaşta sayılır...
Kültür ve Turizm Bakanlığı işte o tarihi binayı 2 yıl gibi rekor bir sürede restore etti...
İşte o harika binanın açılış töreni vardı.
Açılışı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan yaptı...
*
Davetliler bir gün önce Vahdettin Köşkü’nde kurulan sağlık merkezine giderek COVID testi yaptırdılar.
Buna karşılık kapıda HES kontrolü yapılmadı. Çünkü herkesin sonucu önceden bildirilmişti.
*
Bu açılış benim açımdan da bir açılıştı.
Neredeyse bir yıla yakın süredir ilk defa yeniden bir kırmızı halıda yürüyordum.
Bunun için ilk defa takım elbise giydim, kravat taktım.
Ve kırmızı halı üzerindeki bu şahsi açılışımın, bütün 65 plus’lara umut verici hatırasını da sizinle paylaşıyorum.
*
Türkiye’ye ve İstanbul’a gerçekten harika bir müze kazandırıldı.
Restorasyonu çok beğendim.
Salon çok etkileyici olmuş.
O nedenle Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’u bu kadar kısa sürede bunu başardığı için de kutluyorum.
Şimdi Beyoğlu tarihinin bu önemli akşamı ile ilgili gözlemlerimi aktarıyorum.
SÜRPRİZ KONUKLAR
1- ‘KILL BILL’ VE ‘PULP FICTION’IN YAPIMCISI DA SALONDAYDI
AÇILIŞIN üç de sürpriz konuğu vardı.
- “Snatch” ve “Sherlock Holmes” gibi efsane filmlerin yönetmeni Guy Ritchie ile eşi Jacqui Ainsley...
- Snatch filminin baş aktörlerinden ünlü aksiyon oyuncusu Jason Statham...
- Hollywood’un en büyük yapım şirketlerinden biri olan Miramax’ın CEO’su Bill Block...
Miramax nedir size şöyle anlatayım:
“Pulp Fiction”, “Kill Bill”, “The Gentleman”, “Can Dostum”( Good Will Hunting), “Malena”, “Reservoir Dogs”, “The Crying Game”, “Piano”, “The Crow”, “Pret-a-Porter”, “Il Postino”, “Trainspotting”, “English Patient”, “The Talented Mr. Ripley”, “Birdget Jones’un Günlüğü”, “Chocolat”, “Gangs of New York” gibi sinema tarihinin büyük filmlerini yapan şirket.
Guy Ritchie’nin Antalya stüdyolarında çektiği yeni filmini de onlar yapıyor.
MÜZE
2- HAFIZA HAVUZUNDA KAÇ FİLM, KAÇ SİNEMACI VAR
BİZLER Atlas’ı bir sinema salonu olarak biliyoruz.
Oysa orası koskoca bir bina...
Ve bu bina şimdi gerçek anlamda bir sinema kompleksi haline gelmiş.
İçinde Türkiye’nin en modern ve büyük sinema müzesi kurulmuş.
Beyoğlu aynı zamanda Yeşilçam’ın mahallesi... Dolayısıyla buraya “Yeşilçam’ın belleği” de diyebiliriz.
Müzede “Türk sinemasının hafıza havuzu” diye bir bölüm var.
Burada dijital bir masada sinema tarihinin tamamını gezebiliyorsunuz.
- 8 bin 406 film.
- 31 bin 106 oyuncu, yönetmen, senarist, yapımcı ve sinema çalışanının ‘Kim Kimdir’i var.
3- HAVUZ BELGESELİNDE GÖRDÜĞÜM İSİMLER
AÇILIŞ töreninde harika bir “Türk sinema tarihi” belgeseli gösterildi.
Başlangıçtan itibaren bugüne kadar Türk sinemasına emeği geçmiş herkes ekranda gözümüzün önünden geçti.
Bu belgeseli pürdikkat izledim.
Şunu sevinerek gördüm.
Türk sinema tarihinin önde gelen isimleri herhangi bir politik ayrım yapılmadan önümden geçti.
- Kazada öldüğü gün beni ağlatan, Türk sinemasının efsane “kötü adamı” Ahmet Tarık Tekçe vardı.
- Ayhan Işık, Süleyman Turan, Eşref Kolçak vardı.
- Öldüğü güne kadar bugünkü iktidara muhalif olan Tarık Akan birçok sahnede vardı. Öldüğü güne kadar bu iktidara muhalif olan Ayşen Gruda da vardı.
- İktidar medyasının pek hazzetmediği Cem Yılmaz da iki ayrı filmiyle oradaydı.
- Çözüm sürecinin akil insanı Kadir İnanır da vardı.
- Çiçek Abbas filmi de vardı. Dolayısıyla bu iktidara muhalif İlyas Salman...
Ama gözüm üç ismi daha aradı...
4- GÖZÜM BU HARİTADA VE O HAVUZDA ŞU 3 İNSANI ARADI
FİLMDE bir de çok güzel bir Türkiye haritası vardı.
Haritanın içine her bölgenin sinemacısı özenle yerleştirilmişti.
Hem “Milli Hafıza Belgeseli’nde” hem bu milli haritada üç ismi göremedim.
- Biri Cannes Film Festivali’nde büyük ödülü alan Nuri Bilge Ceylan...
- Öteki büyük komedyen, kolektif hafızamızın büyük ismi Metin Akpınar...
Tabii o olmayınca Zeki Alasya da yoktu...
- Bir de Neriman Köksal...
Türk sinemasının ilk vamp kadın rollerinin sanatçısı....
Tabii böylesine güzel duygularla hazırlanmış bir “Türk sinema tarihi müzesinde” bu isimleri görmemek aklıma takıldı.
“Herhalde unutkanlıktır” diye düşündüm.. İçimden “Gönlüm bizzat Cumhurbaşkanı’nın bu insanları o haritaya yerleştirmesini arzuluyor” diye geçti.
Kendimi tutamayıp Bakan Ersoy’a sordum. Öğrendim ki...
Yukarıdaki dijital hafıza havuzunda her ikisi de varmış.
Bakan Ersoy “Hatta Yılmaz Güney’in bazı eşyalarını bile koymak istedik” dedi.
Bir de şunu ekledi:
“Unuttuklarımız varsa onları da ekleriz...”
5- DUVARDA ‘YILANLARIN ÖCÜ’ VE BAŞKA HANGİ AFİŞLERİ GÖRDÜM
ATLAS sinema salonu girişindeki koridorun duvarına bazı film afişleri asılmıştı. O koridorda gördüğüm film afişleri şunlardı:
- “Yılanların Öcü...”
- “Vurun Kahpeye”
- “Gurbet Kuşları”
- “Battal Gazi’nin İntikamı”
6- ATLAS MÜZESİNE TANIDIK VE SÜRPRİZ BİR İŞLETMECİ
ATLAS Sinema Müzesi gerçek anlamda bir kültür kompleksi.
Dolayısıyla bunun işletmesinin de aynı modernite ile yapılması gerekiyor.
Kültür Bakanı’na “Kim işletecek” diye sorduğumda beni şaşırtan bir isim verdi.
Mars Sinemaları’nı kuran ve Cem Yılmaz’ın filmlerinin yapımcılığını üstlenen Muzaffer Yıldırım almış işletmesini...
Daha doğrusu ona “görev olarak” verilmiş. Çünkü öyle kâr etmesi kolay olmayan bir kültür işletmesi orası.
Ama şurası da kesin, ancak onun gibi bir insan ve özerk zihniyet orayı modern işletmecilikle yürütebilir.
Yani bence çok doğru ve liyakate göre yapılmış iyi bir görevlendirme olmuş.
7- ARTTIRILMIŞ GERÇEKLİKLE ‘MUHSİN BEY’İ SEYRETMEK
MÜZEDE teknolojinin imkânlarıyla çok yaratıcı ve ilginç uygulamalar yapılmış. Mesela “Arttırılmış Gerçekçilik” (Augmented Reality) teknolojisiyle “Muhsin Bey” filminden sahneler seyredebiliyorsunuz.
Aynı şekilde “Neşeli Günler” ve “Süt Kardeşler” filmlerinden de bazı seçilmiş bölümler var.
8- ÜÇ BOYUTLU BİR İNEK ŞABAN, GÜDÜK NECMİ, BADİ EKREM
BİR ilgi çekici yenilik de 3D yani “üç boyutlu” filmler.
Hepimizin hayatında çok önemli bir yere sahip olan “Hababam Sınıfı”nın da bazı bölümleri üç boyutlu hale getirilmiş. Aynı şekilde “Üç Tekerlekli Bisiklet”in bazı sahneleri de üç boyutlu hale getirilmiş.
Hababam haytalarını üç boyutlu seyretmek çok eğlenceli.
KALICI KOLEKSİYON 1
9- ONUNCU YIL NUTKU’NU ÇEKEN KAMERA MÜZEDE
O görüntü bütün Türk milletinin hafızasına bir daha çıkmamak üzere yerleşmiştir.
29 Ekim 1933...
Ankara Hipodromu...
Atatürk “Aziz milletim... Az zamanda çok işler başardık” diye başlıyor...
Onuncu Yıl Nutku’dur bu...
Cumhuriyet’in onuncu yılı...
O yılı hepimizin dilindeki “Onuncu Yıl Marşı” ve bu nutukla hatırlıyoruz hep.
İşte o görüntüyü çeken kamera da müzede...
KALICI KOLEKSİYON 2
10- BUSTER KEATON VE LUMIERE KARDEŞLERİN DE KAMERASI
İSTANBUL Sinema Müzesi’ni gezerken karşıma beni şaşırtan iki tarihi tanık çıkıyor.
- Biri sinemanın ilk dâhileri Lumiere kardeşlerin ikonik kamerası...
Hani hep ilk film sayılan o tren sahnesinin çekildiği kamera...
İşte o kamera da bu müzede.
- İkincisi ise Paris’te okurken keşfettiğim ve sinematek salonunda bütün filmlerini seyrettiğim dünyanın Şarlo’dan sonraki en büyük komedyeni Buster Keaton’un “Kameraman” filmiyle özdeşleşmiş “Prevost” kamerası...
- Ayrıca Birinci Dünya Savaşı’nın tüm dramatik sahnelerinin çekildiği “Moys&Bastie” kamerasının bir örneği...
KULİS
11-ÜST KATTA PASTA KESİLİRKEN SALONDA KİMLER VARDI
ÖNCEKİ akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaş günüydü.
67 yaşına girdi...
Salondaki toplantıdan sonra üst kattaki müzeye çıkıldı...
Orada bir salonda Cumhurbaşkanı’na küçük bir yaş günü pastası kesildi... Şapkalı, yelekli iki görevli pastayı getirdi. İlginç bir pastaydı.
Üzerinde kurdela şeklinde çikolatalar vardı. Mum yoktu.
Yanlarında Emine Hanım, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile Guy Ritchie, Jason Statham ve Miramax’ın CEO’su vardı.
Karşılarında da küçük bir davetli grubu oturuyordu.
Pastayı Cumhurbaşkanı keserken eşi Emine Hanım da elini tutarak yardım etti.
KULİS
12-PASTA KESİLİRKEN RITCHIE VE YANINDAKİLER NE DEDİ
ÜST katta pasta kesilmeden önce sohbet edildi.
Guy Ritchie ve yanındakiler Cumhurbaşkanı’na Antalya’daki film çekimi hakkında bilgi verdi.
Guy Ritchie stüdyolardan ve Antalya’dan çok memnun olduklarını söyledi.
“Bizim için hem çalışma hem tatil oluyor” dedi.
O nedenle bazı koşullar da sağlandığı takdirde Antalya’da yerleşik bir düzene geçip, film çekimini sürekli hale getirmeyi planladıklarını anlattı.
Cumhurbaşkanı da bu konuyu Kültür Bakanı ile konuşabileceklerini söyledi.
Bu arada İngiliz sinemacıların Antalya’ya getirdikleri dev TIR evler de gecenin konusuydu.
CUMHURBAŞKANI’NIN TEK KELİME SİYASET OLMAYAN KONUŞMASI
CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın açılışta yaptığı konuşma tamamen İstanbul ve kültür üzerineydi.
İstanbul söz konusu olunca Erdoğan daha tutkulu oluyor.
Galataport’u anlatırken, “Burası benim mahallem. Burada doğup büyüdüm. O nedenle heyecanlandırıyor” dedi.
Konuşmasında tek kelime siyaset yoktu.
Muhalefete yönelik tek kelime etmedi.
Ben bu “Siyasetsiz, partisiz Cumhurbaşkanı profilini” sevdim.