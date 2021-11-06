Günde kaç kez performansınızın ölçüldüğünü düşündünüz mü

Biri Yemen’di...
Özellikle Hadramut bölgesindeki “Şibam” kenti benim için dünyada gidip görülecek yerlerin başındaydı.
O şehrin fotoğrafını ilk defa National Geographic’te gördüğümde “Buraya mutlaka gitmeliyim” demiştim.
“Deli misin sen, öldürürler seni” demişlerdi.
Her türlü tehlikeyi göze alıp gitmiştim. Zırhlı bir arabadaydım. Önümde, arkamda ağır makineli tüfekle donatılmış iki kamyonet dolusu asker vardı.
Şibam olağanüstüydü...
Ama herhalde benden sonra oraya giden başka bir Türk olmamıştır. Yemen bugün acımasız bir içsavaş ve dış müdahalelerle enkaza döndü.
“Gentleman” dergisinin, “Yılın İnsanları” ödülleri verildi.
*
Derginin yayıncısı Feyzan Ersinan’ı kutlarım. Mükemmel bir organizasyon yapmış.
Her yıl ödül töreni tematik bir ambiyansla düzenleniyor.
Bu yılki tema “Sirk”ti...
Salonun içine harika bir sirk çadırı havası verilmişti.
Sanki rengârenk bir tentenin altındaydık.
Önce pazar günü Hürriyet’te Zeynep Bilgehan’ın Abdullah Kiğılı ile yaptığı konuşma...
Kiğılı insanlarla ilişki kurarken, “Kartvizitimle birlikte gülümsememi de veririm” diyor.
Gerçekten hayatının her anında gülümseyen bir insandır...
Kilolu cüssesinin etrafında bir gülücük halesi vardır hep.
Biraz sonra ise Gallup şirketinin uluslararası “duygu araştırması”nın sonuçları geldi önüme...
Bütün dünyada “Günün bir anında gülümserim” diyen insanların oranı yüzde 75’ten 70’e gerilemiş.
Türkiye’de
Yazarlarını çok seviyorum. Bana siyasetin dışındaki dünyayı öylesine güzel ve farklı açılarla anlatıyorlar ki...
*
Mesela dün Nil Karaibrahimgil’in yazısı... Güzel ve çok medeni bir şey yapmış.
Yarın (çarşamba), psikiyatrına gidip konuşacağını yazmış. Konuşacağı kişi İstanbul’da iyi tanınan Feriha Dildar...
Nil, onun için “Uzman pedagog” diyor, ama Google’a baktığınızda unvanı hep “Uzman psikolojik danışman” olarak geçiyor.
Ben de konuştuğum insanlardan iyi bir çocuk psikolojisi danışmanı olduğunu işitiyorum. Bu konuda birçok kitabı var.
*
Nil, onunla ilişkisini şöyle anlatıyor.
Yarışın bir kulvarında sadece İspanya’nın değil, dünyanın bir numaralı derbi maçı olarak kabul edilen “El Clásico” vardı.
Yani Barcelona-Real Madrid maçı...
Öteki tarafında ise bu yıl İspanyol televizyonları arasında sezona en yüksekten giriş yapan “Infiel” dizisi...
Yani Kanal D’nin süper dizisi “Sadakatsiz”...
*
Biri İspanya’da hayatı durduran bir maç...
Öteki ise haftalardır pazar geceleri reytinginde 1 numarayı bırakmayan dizi...
Bugünlerde “1992” adlı bir kitap üzerinde çalışıyormuş.
O yılın, Türk siyasi hayatında çok özel bir yeri olduğunu anlatacakmış.
Kitap için çalışırken bulmuş bu fotoğrafı...
Fotoğraf 18-24 Ocak 1987 tarihli
Yatakhanenin penceresinden gökyüzüne bakan genç kız yalnızlığını yıldızlarla paylaşır.
*
1928 yılında Galata rıhtımında görürüz Nüzhet’i...
Okulunu birincilikle bitirmiş, Cumhuriyet’in eğitim alması için Avrupa’ya gönderdiği öğrenciler arasına girmeyi başarmıştır...
*
Lyon kentinde okuduğu okulda sınıfta en ön sırada oturur.
Elli kişilik sınıfta, yabancı bir ülkeden gelen tek kız öğrencidir.
Ülkesinden çok uzakta da olsa tek başına kaldığı yurdunda aynı yıldızların altındadır.
Ben naçizane bir magazin yazarıyım, tabii ki bir magazin istihbaratı bu...
*
Önceki gece yine uykusuz kalıp New York’taki “Ahmet Ertegün’ü anma yemeği”ni dakika dakika izledim.
Türkiye ile ABD arasında patlayan ve çok kötü bir noktaya gidebilecek büyükelçi krizinin tatlıya bağlanmasından 24 saat sonra New York’ta Türkiye ile ABD’yi birbirine bağlayan müthiş bir geceydi bu.
Geceye davetliydim, ama COVID-19 pozitif yüzünden katılamadım. Bedenim orada değildi ama aklım oradaydı... Gece boyunca konuştum katılanlarla... Bu arada Plaza otelinin kulislerinde Ahmet Ertegün’ün eski dostlarının fısıldadığı, benim için müthiş bir bilgi aldım...
*
Türk magazininin 1990’lı ve 2000’li yıllarının en büyük konularından biri şuydu:
Sokağa çıkmama kurallarına uydum.
Maskesiz gezmedim.
Sosyal mesafeye hep dikkat ettim.
Evde kapalı olduğum günlerde bile sporumu ihmal etmedim.
Sonra aşı dönemi geldi...
Önce 2 Sinovac oldum.
Sonra 2 BioNTech oldum.
Hayır hayır, geçirdiğim COVID-19 yüzünden değil.
Tam aksine cumartesi günü yapılan test negatif çıkmıştı.
Yaptırdığım 4 aşı sayesinde hafif bir nezleden bile hafif geçmişti.
Uykusuzluğumun nedeni 10 Büyükelçinin istenmeyen insan ilan edilmesi de değildi...
Nedeni, benim gibi bir spor manyağı için, tarihte az görülecek bir derbi gecesi olmasıydı...
Düşünebiliyor musunuz?
Siz “brunch şampanyacıları”, tabii ki siz de kadehinizi kaldırabilirsiniz...
Şu güzel pazar sabahı size çok umut verici bir haberim var...
Çok değil... İki-üç yıl sonra bir hapla gençleşme ihtimaliniz çok yükseldi...
*
Size ölümsüzlük vaat etmiyorum ama...
En geç 10 yıl içinde, sizi 150 yaşına kadar yaşatacak çok önemli gelişmeler olabilir.
Silikon Vadisi’nin en zengin 10 adamını alın...
Yani yüzde yüz Müslüman adı ve soyadı...
Dünya artık onu “Mo Salah” olarak tanıyor.
Liverpool’un şahane oyuncusu...
*
Bu yıl İngiliz futbol liginin başından beri Liverpool’u uçuruyor...
Ne Messi bıraktı ne Ronaldo...
İki haftadır futbolla ilgilenen herkes onun Manchester United’a attığı golü ve asisti konuşuyor.
Şimdiden futbol tarihine geçti...
Rehberimiz, vitrindeki süs eşyaları arasındaki bir domuz dişini gösterip şunları söyledi:
“Domuz insanoğlunun ilk evcilleştirdiği hayvandı. O nedenle mezarlarda bulduğumuz süs eşyaları domuz dişinden yapılmış eserlerdi.”
*
Demek ki domuz, bu topraklarda, yani Mezopotamya’da insanoğlu ile birlikte yaşamaya başlayan ilk hayvanlardan biriymiş... Ne ilginçtir ki yine bu topraklarda doğan iki inancın, Müslümanlığın ve Yahudiliğin de haram ilan ettiği ilk hayvan oldu.
Diyarbakır’da rehberimizden bunu dinlememizden 48 saat sonra dünya medyasına şu haber düştü:
New York Üniversitesi’nden bir doktor grubu çok ilginç bir deney gerçekleştirdi.
Domuzun bünyesinde geliştirilen bir böbreği, ailesinin iznini alarak, beyin ölümü gerçekleşmiş bir insanın bedenine bağladılar.
“Dans etmek kalplerimizin konuşmasını duymaktır...”
*
Halay da bir danstır...
Dans literatüründeki adı “folklorik dans”tır...
-
Fanatikler danstan korkarlar... Aralarında “hayatında hiç dans etmemiş olmakla” övünenler vardır.
Korkmakta haklıdırlar... Çünkü dans, onları besleyen nefreti, bir ilkokul çocuğunun bembeyaz silgisi gibi yumuşacık dokunuşlarla siler...
Yok eder...
Muhafazakâr bir ailenin üyesiydi...
Dün bizim mahallede onun hakkında yazılanlara baktım...
Üzülerek gördüm ki bu insanı hiç tanımıyormuşum...
Meğer tam da Türkiye’nin bugünlerde aradığı insanmış...
Hürriyet’te Yalçın Bayer’in yazısını okudum.
Onun daha ilk ve orta eğitimden başlayan bilim tutkusunu...
Üniversite yıllarını, sonrasını, Türk sanayisinin gelişmesi için verdiği mücadeleyi...
Bu bir maç kuyruğu değil...
Bir pop müzik konseri kuyruğu değil...
Ahmet Güneştekin’in geçen cumartesi Diyarbakır’da açılan “Hafıza Odası” sergisine girmek için bekleyen insanlar bunlar...
Sanat alanında böyle bir kuyruğu geçtiğimiz 10 yıl içinde iki defa gördüm...
Biri İstanbul’da Sakıp Sabancı Kültür Merkezi’ndeki Picasso sergisiydi.
Öteki de İzmir’de Arkas Sanat Merkezi’nde açılan Picasso sergisiydi.
Bugüne kadar
Ne yalan söyleyeyim, güzel yaşamak hayalleri olan bir insandım, hâlâ da öyleyim.
O nedenle memleketin bunca meselesi varken aklım yine de böyle şeylere takılıp gidiyor...
Yani benim de böyle sevdalı bir başım var.
İyi yaşamak bugün kurduğum bir hayal değil...
Mavi yolculuklar, yat sefaları ile ilgili hayallerim çok eskilere gidiyor...
Mesela şu fotoğraf.
1971 yılında Gökova’da bir yerde çekildi.
Yat 85 metre...
Türkiye’de yapıldı.
Bir Türk şirketi tarafından yapıldı.
Yapımı 4 yıla yakın sürdü.
Ve geçen ay Cannes’daki dünyanın en önemli yatçılık fuarında ilk defa dünyanın dikkatine sunuldu.
Aldığım bilgiye göre, fuarın en ilgi çeken teknelerinden biri oldu.
4 gün boyunca 1.000 kişiye yakın insan tekneyi gezdi...
William Shatner...
*
Biz onu daha çok “Captain James T. Kirk” olarak tanıyoruz...
Yani bizim bildiğimiz, 1970’lerin efsane uzay dizisi Star Trek’in ünlü kaptanı Kirk...
İşte onu oynayan aktör William Shatner, bu defa gerçekten uzaya gitmiş ve dönmüş.
‘Uzay Yolu’ (Star Trek) dizisi ilk kez 8 Eylül 1966 günü yayınlandı.
Dünya
Günde kaç kez performansınızın ölçüldüğünü düşündünüz mü
Normal olarak sabah kalktığınızda tartılırsınız...
Yani kilonuzu ölçersiniz...
Osman Hoca’yı dinleyip kendinize günlük 10 bin adım hedefi koyduysanız, kolunuzdaki iWatch veya herhangi bir dijital ölçüm aletinden bakarak onu da ölçebilirsiniz...
*
Başka...
Tansiyon sorununuz varsa sabah akşam bakıp kaydedebilirsiniz...
Kaç saat uyuduğunuza bakabilirsiniz...
Trafikte sıkışırsanız aklınıza eve kaç saatte gittiğinizi hesaplamak gelebilir...
Profesyonel bir spor yapmıyorsanız bundan 4-5 yıl öncesine kadar kendinizle ilgili istatistikleriniz aşağı yukarı buydu.
Oysa akıllı telefon ve ona bağlı dijital sistemler artık inanılmaz bir kişisel istatistik çağını açtı.
Peki kolumuzdaki iWatch ve onunla senkronik iPhone’umuz her gün kaç farklı değerimizi ölçüyor?
*
Dün oturup kendimle ilgili rakamı çıkardım.
Kendi arzumla ve kararımla yapılan değer ölçüm sayısı 40’a yakın...
İstersem bunlara 30-40 ölçü daha ekleyebilirim.
Bir de ölçülebileceğinden veya ölçüldüğünden haberim bile olmayan değerler var.
Bunlar teknik olarak üzerimdeki aletlerde var ama ben bilmiyorum.
ÖLÇÜM 1
YÜRÜME ASİMETRİM, YÜRÜME DENGEM VE ADIM UZUNLUĞUM
İŞTE her gün kendi hakkımda kaydedilen kişisel veriler şunlar:
Günde kaç adım atıyorum.
Yürüme ve koşma mesafesi (kilometre olarak).
Yürüme hızı (saatte 6 kilometre).
Adım uzunluğum (79 santimetre).
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Çift destek süresi (Yüzde 26.9: Yürüme sırasında her iki ayağınızın da yerde olduğu süre. Bu yüzde düşük olduğunda ağırlığı bir ayağınızın üzerine verdiğiniz sonucu çıkıyor).
Yürüme asimetrisi (Yüzde 22: Bir adımınızı attığınız zaman öteki ayağınızın ondan daha yavaş mı yoksa daha hızlı mı olduğunu gösteren bir rakam. Benimki günüme göre yüzde 66.5 ile yüzde 16.5 arasında değişiyor. Demek ki güne göre farklı olabiliyormuş).
Yürüme dengesi (İyi - yürüme dengesi yüzdesi düştükçe düşme riskiniz de artıyormuş).
ÖLÇÜM 2
MERDİVENLERİ HANGİ HIZLA İNİP ÇIKIYORUM, KAÇ KALORİ YAKIYORUM
Yüzme mesafesi.
Kaç kulaç atıyorum.
Çıkılan kat.
Merdiven inme hızı.
Merdiven çıkma hızı.
Dinlenme enerjisi (kalori cinsinden).
Aktif enerji.
ÖLÇÜM 3
KALP ATIŞ HIZIM KAÇ SANİYEDE BİR DEĞİŞİYOR
Kalp atış hızı değişkenliği.
Aktivite: Hareket, egzersiz, duruş (dakika olarak).
Dinlenirken kalp atış hızım.
Yürürken kalp atış hızım.
O anki kalp atış hızım.
Kardiyo fitness düzeyi.
ÖLÇÜM 4
KULAKLIKLA MÜZİK DİNLEMEYE NE ZAMAN ARA VERMELİYİM
DİNLEME-seyretme değerlerim:
Kulaklıkla müzik dinleme süresi.
Ortalama ses düzeyi.
Günlük ekran izleme süresi.
Günlük konuşma süresi.
Spotify veya başka bir streaming müzik sisteminde günlük dinlediğim şarkı sayısı.
O gün en çok dinlediğim şarkılar.
Dinlediğim müziğin süresi.
Eğer açmışlarsa, izlediğim bazı tanıdıklarımın o an Spotify üzerinden dinledikleri şarkılar.
ÇEKTİĞİM HALAYI KAÇ KİŞİ SEYRETMİŞ, KAÇI BEĞENMİŞ, KAÇI KÜFÜR EDİYOR
Çektiğim günlük fotoğraf sayısı.
Çektiğim günlük video sayısı.
Günlük ekran görüntüleme sayısı.
Yazdığım yazının satır, harf, paragraf, sayfa olarak miktarı.
Instagram’da yaptığım paylaşım kaç like almış, kaç kişi görüntülemiş, kaç kişi yorum yapmış...
Çektiğim halay videosunu kaç kişi seyretmiş, kaç yorum yapılmış, kaçı küfür ve hakaret etmiş, kaçı desteklemiş...
BAĞIMLILIK ÖLÇÜMÜ
EKRANA BAKMADAN KAÇ DAKİKA DAYANABİLİRSİNİZ
ÖLÇÜMLEME, yeni kavramlar yarattı.
“Kendini Sayılarla Tanı” veya “Quantitative Self” (Sayısal Ben) gibi deyimler günlük hayatımıza girdi.
Bazen düşünüyorum...
Bu “Kantitatif Ben” girdabında “Qualitative Self” yani “Niteliksel Ben” kaybolup gidiyor mu...
Bazen elimdeki telefona ve kolumdaki saate bakıp mırıldanıyorum.
“Beni benimle bırak...”
Ne yazık ki artık mümkün değil...
Uyku dışında akıllı telefonun ekranına bakmadan durabildiğiniz zamanı ölçtünüz mü hiç... On dakika bir rekor sayılabilir...
Yani suyun altında nefessiz kalabilme süresini aşarsanız bayağı iyisiniz demektir.
BEBEK ANNESİNİN SAĞ MEMESİNDEN KAÇ DAKİKA VE KAÇ CC SÜT EMİYOR
BU yazıyı yazmama neden olan şey, dün Le Monde gazetesinde okuduğum bir yazı oldu. Benim ilgi alanım dışında olduğu için takip etmiyordum...
Bütün dünyada anne ve babaların çocuklarının değerlerini ve performansını izlemeleri için yüzlerce app (uygulama) geliştirilmiş.
“Baby Plus”, “Baby Tracker”, “Baby Manager” bunlardan üçüymüş...
Bu uygulamalar aracılığıyla bebeğin annesinin sol ve sağ memesinden hangi aralıklarla, kaç dakika süt emdiği, emdiği sütün kaç CC olduğu takip edilip kaydediliyormuş.
Ayrıca bebeklerin altına konan bezlerin ıslanma dereceleri takip ediliyormuş.
Kaç dakika uyudukları, hangi aralıklarla uyandıkları, ağladıkları daha hayatlarının ilk gününden itibaren ölçülüp kayda geçiriliyor.
Çocuk anne karnındayken yani doğmadan önce “Kantitatif Ben” doğuyor...
DÜN ÇIKANLAR
KLASİK ROD STEWART, BİR ‘U2’ ROCK BALLAD’I
Rod Stewart: “I Can’t Imagine”. Benim gibi Rod Stewart hastasıysanız, bunu da seversiniz. Değilseniz, dinlemenize gerek yok.
U2: “Your Song Saved My Life - From Sing 2”. Çok alıştığımız bir U2 şarkısı değil. Bono’nun sesi bile farklı bir sound’a girmiş sanki... Ben şarkıyı çok sevdim. Hatta çok çok sevdim. Çabuk sevilen bir şarkı... Sadece rock müzik sevenlere değil, herkese iyi gelir. Barcelona’daki “Joshua Tree 30’uncu yıl konserinden sonra artık bir daha U2 konserine gitmem” diyordum. Bu şarkı fikrimi değiştirebilir.
GÜNÜN FOTOĞRAFI
YANLIŞ MI ANLADIM, PİNTEREST BENİM HALAYIMI Tİ’YE Mİ ALIYOR YOKSA
PINTEREST benim en ilgiyle izlediğim fotoğraf sitesi...
En güzel tarafı, algoritması sayesinde herkesin ilgi alanlarını buluyor ve ona uygun resimleri sunuyor. Bunu e-mail yoluyla da size bildiriyor.
*
Dün benim için hazırladıkları paket çok ilginçti.
En güzel zeybek fotoğraflarını bulup bir paket yapmışlar.
Bunu “Günün Fotoğrafı” olarak sunuyorlar.
Halit Dokuzoğuz çekmiş ve tasarlamış.
Çok beğendim gerçekten.
*
Yalnız pirelendim...
Zeybek fotoğrafı severim ama ilgi alanımda ne ilk ne sonuncu sırada... Durup dururken ne bu diye düşündüm...
Acaba algoritma da halay çektikten sonra başıma gelenleri görüp beni hafiften ti’ye mi alıyor... Bana “Sen Egelisin zeybeğine dön” mü diyorlar...
Yoksa ben mi çok alıngan oldum.
REESE WİTHERSPOON’DAN ELİF ŞAFAK’IN KİTABINA SÜRPRİZ DESTEK
OSCAR ödüllü aktrist Reese Witherspoon, Instagram’daki hesabında Elif Şafak’ın ABD’de yayınlanan kitabını haftanın kitabı seçti ve güzel bir yazı ile tanıttı. Ayrıca kendi adına açtığı Kitap Kulübü sayfasından da tanıttı. Witherspoon’un Instagram hesabının 2.2 milyon takipçisi var. Bu paylaşım 112 bin beğeni aldı. Ünlü aktrist romanı ağlayarak okuduğunu yazdı. Elif Şafak’ın “Kayıp Ağaçlar Adası” adlı yeni kitabı Türkçede yılbaşından sonra yayınlanacak.
BİR AY MÜSAADE
Bu sayfada 1988 yılından beri neredeyse hiç tatil yapmadan farklı konularda yazıyorum. Geçirdiğim COVID sırasında farkına vardım ki biraz yorulmuşum. Kafamda İzmir’in 60’lı yıllarından başlayan bir kitap senaryo projesi var. Kitaba bir türlü başlayamıyordum. Yine biliyorum ki başlarsam bitireceğim. O nedenle bir ay izin istiyorum. Bir ay sonra kitabıma başlamanın moraliyle, yepyeni magazin konularıyla dönmek üzere izin istiyorum.