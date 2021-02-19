Girit formülü ile yeniden 'takıma dönüş' fotoğrafı

Bir de “82’nci gibi” olanı...
Bir Türkiye şehri değil, ama bir Türk şehri gibi olmaya doğru hızla gidiyor.
Burası Suriye sınırları içindeki Afrin...
Bilmiyordum, meğer Türkiye bir süre önce bazı yabancı gazetecileri Suriye içinde Türk ordusunun kontrolündeki Afrin’e götürmüş.
Giden gazetecilerden ilk yazı dün New York Times’ta yayınlandı.
Bu şehir hakkında bilmediğimiz bazı şeyleri bu yazıdan öğrendim.
Ve öyle bir yazı ki...
Nereden üzerine düştüyse durup dururken bir anayasa tartışması başlattı...
Allah’tan ne Cumhurbaşkanlığı, ne iktidar partisi ne de Diyanet bu tartışmaya girdi...
Ama baktım bugün muhalif diye bilinen bazı eski liberal yazarlar da “Anayasa’nın değişmez maddelerini tartışamazsak buna demokrasi denmez” demeye başladılar
Ben de diyorum ki:
İyi hadi gelin tartışalım... Tartışalım da neyi tartışacağız...
*
Madde 1 diyor ki: Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir...
Bunu mu tartışacağız?
Tabii ki konu, onun için yazdığım şu sözlerdi:
“Seçim gecesi üç-beş saati yönetemeyen bir siyasetçi bir partiyi 360 gün nasıl yönetecek...”
Allah için Muharrem İnce’nin rahmetli Süleyman Demirel’e benzeyen bir tarafı var.
Alınmıyor, kızmıyor, küsmüyor...
Türk siyasetinde artık unutmaya başladığımız güzel bir meziyet bu.
Neyse, hemen söze girdi:
“Seçim gecesi için bana haksızlık ediliyor”
Türkiye’de geçen hafta V.I.P köpekler dönemi açıldı.
Size bu haberin hikâyesini ve perde arkasını yazayım.
*
Son yıllarda Türkiye’de en beğendiğim yeni markalardan biri Les Benjamins...
Gümüşhane kökenli bir ailenin çocuğu olan Bünyamin Aydın’ın yarattığı bir giyim markası.
Başlarda “Ottoman Punk” tarzı deniyordu.
Lüks sokak modasının önde gelen isimlerinden biri oldu.
Özellikle fesli James Dean desenleri falan bütün dünyada tutuldu.
- 73 yaşımdayım...
- Bugüne kadar oy verdiğim hiçbir parti iktidara gelemedi.
- Bugün “Türkiye Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi” sitesine girip TC Anayasası yazdığım zaman karşıma çıkan metnin üzerinde şu yazıyor:
“Kanun numarası: 2709
Kabul tarihi: 18/10/1982”...
Güzel isim ama itirazım var.
İngilizce veya başka Hint Avrupa dillerinde telaffuzu sorun yaratabilir.
“Kakabey” olarak söylenir ve bu da yanlış anlamalara yol açar...
Onlar eğlenir biz üzülürüz...
Ama önce size önemli bir haber vereyim.
*
Türk “Silikon” dünyasında geçtiğimiz günlerde önemli bir gelişme daha oldu.
Dünyanın önde gelen dijital araştırma kuruluşlarından YouGov, Türkiye’de “Wizsight” adlı online araştırma şirketini satın aldı.
Wizsight 2017 yılında N. Özge Akçizmeci adlı genç bir girişimci tarafından kurulmuş bir startup şirket.
Böylece BluTV’nin yüzde 30 hissesinin bir dünya devi olan Discovery’ye satılmasından sonra ikinci bir Türk startup’ı daha dünya piyasasına girdi.
YouGov ilginç alanlarda online araştırmalar yapan bir şirket.
“Bazen bir ülkede bir adam gelir...”
Sonra birasından bir yudum alıp devam ediyordu:
“Bazen o ülkede bir adam daha gelir...”
Geçenlerde bu tiradı yazmıştım...
Amerika Birleşik Devletleri’nde bir adam geldi...
Ülkeyi tam ortasından ikiye böldü...
Şimdi bir adam daha geldi....
‘Hiç’ diye karşılık verdim. ‘Kendimce bakıyorum, burnuma, şu burun deliğimin içine basınca biraz acıyor da’...
Karım gülümsedi...
‘Ben de ne yana doğru çarpık diye bakıyorsun sandım’ dedi.
Kuyruğuna basılmış köpek gibi döndüm:
‘Çarpık mı? Benim burnum mu?’
Karım dingince:
‘Elbette canım, İyi bak: Sağa doğru çarpık...”
*
Tartışmanın konusu “Afrodit” adlı bir kitaptı...
Yani Yunan mitolojisinin “Aşk ve güzellik tanrıçası” üzerine...
Daha doğrusu Fransız yazar Pierre Louys’un 1896 yılında yayınlanmış “Afrodit” adlı kitabı üzerine patlayan tartışmaydı bu.
*
Önümde bir kitap duruyor.
Adı “Türkiye Tarihini Değiştiren 110 Kadın”...
Hürriyet’in eski yazıişleri müdürlerinden Doğan Satmış’ın kitabı.
*
Kendince Türkiye tarihini değiştiren 110 kadın belirlemiş ve hepsinin küçük birer portresini yazmış. Listeyi tek tek inceledim. Böyle seçimler çoğu kez keyfidir.
Yani her zaman bir “Bana göre” payı vardır.
Bu da öyle...
*
Ve kendimize yeni ve güvenli bir dijital ev aramaya başladık.
Türkiye’de iki isim öne çıktı.
Telegram ve BİP...
Telegram Rus asıllı bir adamın kurduğu haberleşme sistemiydi...
BİP ise milli ve yerli...
Turkcell’in bir hizmeti.
İşte bu arayış içinde vatandaş olarak gidip Turkcell’in CEO’su Murat Erkan’ı buldum.
Türkiye’nin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy...
Yine muhtemelen bazılarınız soldakini tanıyor.
Aksiyon filmlerinin ünlü oyuncusu Jason Statham.
*
Gelelim en sağdakine.
O adam ünlü İngiliz sinema yönetmeni Guy Ritchie...
Bir kısmınız belki onu Madonna’nın eski kocası olarak biliyor.
Ama bizim gibi “kült sinema” tutkunları için o “Snatch” filminin olağanüstü yönetmeni Guy Ritchie...
20 Temmuz 1970...
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Abdülhamid zamanından kalma 1416 sayılı kanunu ile devlet bursu almışım...
O gün doktora eğitimi için Paris’e ayak bastım.
*
İlk işim iki filmi seyretmek oldu...
Biri “Woodstock”...
Öteki ise “Strawberry Statement”...
Fransızcaya
1) 10 AĞUSTOS 2017 SAAT 19.00 MEŞUM DENİZALTI AÇILIYOR
O gün Kim Wall isimli 30 yaşında genç bir kadın gazeteci “UC3 Naitilus” adlı küçük bir denizaltıya gitti.
Wall London School of Economics’te, sonra da Columbia Üniversitesi’nde öğrenim görmüş free lance, yani serbest çalışan bir gazeteciydi.
Yazıları ve mülakatları New York Times, Times gibi ünlü gazetelerde, Vice gibi dijital platformlarda yayınlanmıştı.
Denizaltı, Peter Madsen adlı Danimarkalı bir işadamı tarafından inşa edilmişti.
Roket uzmanıydı, çeşitli buluşları vardı ve bunlardan biri de kendi inşa ettiği bu küçük denizaltıydı.
Kim Wall
“Türkiye’nin en yüksek insani gelişim düzeyine sahip ilçeleri hangileridir?”
Araştırmayı “İnsani Gelişme Vakfı” (İNGEV) yapıyor.
*
Araştırma, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı çerçevesinde hazırlanan bir “insani gelişme endeksi”ne göre yapılıyor.
Yani BM tarafından geliştirilmiş uluslararası ölçülere göre düzenleniyor.
*
- Bu yıl “gelişmişlik endeksi” daha da genişletildi.
Bu ölçüler nedir derseniz....
Dün Hürriyet’in manşetindeydi.
Cüneyt Özdemir, önceki gün onunla çok eğlenceli bir program yaptı.
Tabii Rasim olunca konu bana gelmeden olur mu...
Geldi nitekim.
*
Geçmişte Orhan Pamuk’la ilgili yazdığım eleştirel yazılar konuşuldu.
Bu arada Cüneyt Özdemir ilginç bir anısını anlattı.
Olay aynen şöyle cereyan etti.
*
Gazetenin editörleri, pandeminin başından beri her gün yaptıkları gibi saat 11.00’de online yazıişleri toplantısı için görüntülü konferans sisteminin başına geçtiler.
Gazetenin genel yayın yönetmeni günlük toplantıya başlamadan önce herkesi şaşırtan bir açıklama yaptı:
“28 Şubat günü itibarıyla genel yayın yönetmenliğinden ayrılıyorum...”
Aslında bu niyetini daha 1 yıl önceden hissettirmişti.
Trump
Bir toplantıda 61 küresel şirketin adı açıklandı.
Dünyanın önde gelen 61 şirketi bundan böyle “paydaş kapitalizmi ölçülerine uyma” kararı aldı.
*
Bunun İngilizce adı “stakeholder capitalism”...
Söz konusu şirketler bugüne kadar “shareholder capitalism” kurallarıyla yönetiliyordu.
Yani “hissedarlar kapitalizmi”...
Şirkete para yatıranların elde edeceği kâr üzerine kurulu bir anlayıştı bu.
Girit formülü ile yeniden 'takıma dönüş' fotoğrafı
Biliyorsunuz artık iyi bir “Savunma Bakanlığı internet sitesi” uzmanıyım.
En iyi okuduğum şey de bakanlık sitesine konan fotoğraflar...
Bu etkileyici fotoğrafı da dün Savunma Bakanlığı’nın web sitesinde gördüm.
*
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın makamını ilk defa bu kadar geniş bir kadrajla görüyoruz.
Fotoğrafta bakanın sağında Türk bayrağı, solunda ise NATO bayrağı görünüyor.
Arkada ise bir Atatürk portresi var.
Zaten sitenin sayfası da sol üste bir Atatürk fotoğrafı ile açılıyor.
Gelelim bu fotoğrafa...
Bakan, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na telekonferans sistemiyle katılmış Fotoğraf da o sırada çekilmiş.
Aşağıdaki küçük kare ise Brüksel’de o toplantının yapıldığı ana salonda Akar
ekranda konuşurken çekilmiş.
*
Ama en önemli ayrıntı bu iki karenin zamanlaması...
Çünkü bu toplantı Hulusi Akar’ın “Girit formülü” mülakatından sonra yapılan ilk toplantı...
Ve bu toplantı uzun süreden beri ilk defa “pozitif bir psikolojik iklimde” geçiyor.
Bu iklimin ne olduğunu ise Güneri Cıvaoğlu’nun dün Milliyet’te yayınlanan yazısından öğreniyoruz.
*
Cıvaoğlu’nun yazısının başlığı şöyle:
“Türkiye ve NATO Rönesansı”...
ABD’nin yeni Savunma Bakanı Lloyd J. Austin Washington Post gazetesine verdiği mülakatta şunu söylemiş:
“Takımlar, yalnızca her oyuncuya güvenildiğinde ve saygı duyulduğunda başarılı olur.
Ve ittifaktaki (NATO) takım arkadaşlarımız her zaman bu saygıyı hissetmediler...”
*
Gerçekten de NATO son yıllarda kendi içinde büyük bir “güven bunalımı” yaşıyordu.
Bunun da karşılıklı nedenleri vardı.
Türkiye açısından müttefiki ABD’nin PKK terör örgütüne olan tutumu...
ABD ve NATO için S-400 füzeleri...
Ancak son haftalarda öyle iki gelişme oldu ki...
NATO’da takım ruhu yeniden doğmaya başladı.
İkinci yazıda size bu iki adımı anlatayım.
Lütfen “Sıkıcı bir konu” deyip geçmeyin, çünkü bu iki adım aynı zamanda Türkiye’nin Batı’ya dönüş yolu...
İLK ADIM WASHİNGTON’DAN İKİNCİ ADIM ANKARA’DAN
İLK ADIM: Biden yönetiminin aldığı ilk kararlardan biri Almanya’da bulunan Amerikan askerlerinin çekilmesini durdurmak oldu.
Bunun anlamı da açıktı. ABD tekrar NATO’ya dönüyordu.
Yani Avrupa’ya...
*
İKİNCİ ADIM: O da “Girit formülü” oldu...
Aslında çok basit
bir şeydi... “Bir NATO üyesi olan Yunanistan’ın Girit Adası’nda da S-300 füzeleri var... Bizde de böyle olabilir.”
*
Güneri Cıvaoğlu’nun yazısında bir ayrıntı daha var.
Dış politika konularında uzman gazeteci Aslı Aydıntaşbaş’ın yazdığına göre Akar’ın Girit formülü Washington’da “müthiş etkili olmuş”.
Çünkü yeni Amerikan yönetimi Türkiye ile ilişkileri 6 ay dondurma eğilimindeyken gelen bu hamle yeniden umut doğurmuş.
HÜRRİYET’İN BİR MANŞETİ VE BİR DİPLOMASİ ODASI
BU konu açılmışken şunu da yazmadan geçemeyeceğim.
Hulusi Akar “Girit formülü” görüşünü Hürriyet yazarı Sedat Ergin’le sohbeti sırasında söyledi.
Yani Girit’teki S-300 füzeleri örneğini verdi.
Bu formülün aslı füzelerin depoda durmasıydı.
Anlayacağınız Hürriyet bu konuda çok önemli bir gazetecilik olayına imza attı.
Bir kere daha gördük ki, merkez medya ve güvenilir gazeteciler ülkelerine ve demokrasiye çok yararlı bir rol oynayabiliyor.
Ben hayatım boyunca Türkiye’nin yerinin Avrupa, yani demokrasi, insan hakları ve refah coğrafyası olduğunu savunan bir insanım.
O nedenle bu fotoğraf ve bir NATO rönesansı ihtimali bana umut verdi.
Hürriyet bu manşeti ile işte böyle yapıcı bir diyaloğa yer açtı...
TÜRKİYE’NİN SEMBOLÜ NEDİR
SUUDİ ARABİSTAN’INKİ NEDİR
AMERİKA Birleşik Devletleri’nin Dışişleri Bakanlığı (State Department) resmi internet sitesinde “Countries & Areas” (Ülkeler ve bölgeler) isimli bir bölüm var.
Burada her ülkeyle ilgili bakanlık açıklamaları ve başka bilgilere yer veriyorlar.
Her ülkenin sayfası da bir fotoğrafla açılıyor.
Tabii o fotoğraflara bakarken Amerika’nın o ülkeler denince aklına ne geldiğini de görüyorsunuz.
*
Mesela sizce Müslüman Suudi Arabistan’ı ne temsil eder?
Kâbe veya Medine’de bir cami mi?
Yanıldınız...
Modern binalar var.
*
Ya Müslüman Mısır’ı?
Orada yanılmadınız...
Bir piramit ve önünde bir deve...
*
Katolik İtalya derseniz Roma’dan genel bir görüntü var...
Ortodoks Yunanistan’ı ise Santorini Adası’ndan turistik bir görüntü temsil ediyor...
Budist Butan’dan, İkinci Buda’nın ilk meditasyonu yaptığı harika Tiger’s Nest Manastırı’nı beklerdim.
Sayfada manasız bir kır ve ev fotoğrafı var...
*
İşte o sitede Türkiye sayfası bu cami fotoğrafı ile açılıyor.
Güzel bir fotoğraf...
Bakarken şunu da düşündüm...
Niye bu fotoğraf seçilmiş?
TÜRKİYE SAYFASI NEDEN BU FOTOĞRAFLA AÇILIYOR
HEMEN söyleyeyim...
Fotoğrafı beğendim.
O nedenle, Suudi Arabistan sayfasındaki gibi modern bir Maslak manzarası yerine bu fotoğrafın seçilmesini neye borçluyuz merak ettim.
Bizi Suudi Arabistan ve Mısır’dan daha mı Müslüman görüyorlar?
Veya bunu Mimar Sinan ve Osmanlı’nın öteki cami mimarlarının estetik başarısına mı borçluyuz?
Yoksa sayfayı hazırlayan genç bir tasarımcının, elinin altında bulunan ve hoşuna giden bu İstanbul karesini çeken fotoğrafçının başarısına mı...
YENİ ÇIKTI
BENDEN GERİYE KALMASINI İSTEDİĞİM KOLEKSİYON PLAK
HAYATIM boyunca yaptığım en güzel şeylerden biri “Arta Kalan Zamanda” isimli arya CD’si oldu.
Herkesin bana “Bu ülkede kim arya dinler” dediği bir dönemde, hayatım boyunca dinlediğim en güzel aryaları topladım.
Her arya için de kısa bir metin yazdım.
Ercan Saatçi de Kenan Işık’tan bu metinleri okumasını rica etti.
*
CD döneminin kapandığı bir dönemde o CD 20 bin civarında sattı.
Hiç ummadığım insanlardan, gencecik çocuklardan övgüler aldım.
Kenan Işık o metinleri öylesine duygulu okudu ki...
CD haftalarca listelerde 1 numarada kaldı.
*
Ercan Saatçi şimdi işte o efsane CD’nin harika bir “vinil plak” versiyonunu çıkardı.
“Limited Edition” bir koleksiyon plağı oldu.
Türkiye’de ilk defa “Direct metal DMM Mastering” sistemiyle basıldı.
*
İtiraf edeyim, benden geriye böylesine güzel bir koleksiyon parçasının kalmasına çok sevindim.
O nedenle Ercan Saatçi’ye de çok teşekkür ediyorum.
VİNİL PLAKLARIN YÜKSELİŞİ
33 devirlik vinil plaklar 10 yıldan beri müzikseverlerin yeni tutkusu oldu.
Müzik tutkunları, bu analog ses kalitesinin sıkıştırılmış dijital kayıtlardan çok iyi olduğunu savunuyor.
Ayrıca insanda “vintage” bir tat bırakıyor. Yani şimdi bu plak yüzünden ben de bir 33 devirlik plakçalar almak zorunda kalacağım.
İlgilenenlere şu bilgiyi de vereyim.
Plak D&R’larda ve plak satan mağazalarda bulunabiliyor.
Ayrıca online satışı da var.
İKİ HARİKA DİZİ, İKİ SAHNE İKİ SANATÇI, İKİ HARİKA ŞARKI
SON iki hafta içinde iki dizide yayınlanan iki şarkı çok konuşuldu.
Biri TRT’nin harika dizisi “Masumlar Apartmanı”...
İki hafta önceki bölümde Sezen Aksu’nun yeni
şarkısı “Affet”i öyle bir kullandılar ki...
Hepimizi mest etti...
*
İkincisi ise Kanal D’nin başarılı dizisi “Sadakatsiz”...
Dizinin geçen haftaki bölümünde bir sahnede Nazan Öncel’in çok sevdiğim “Gitme Kal Bu Şehirde” şarkısı kullanıldı.
*
Bu şarkı, streaming platformlarda Öncel’in en çok dinlenilen şarkısı... Yıllardır dinlemeye doyamıyorum bu şarkıyı...
Çünkü herkesin hayatında mutlaka “Gitme kal bu şehirde” diyeceği birileri vardır.
Dizinin o sahnesine öylesine güçlü bir etki yaptı ki... Şarkı bir anda yeniden patladı.
*
Bir kere daha anladım....
Müzik ve sinema ayrılmaz iki şey...
BİR BAŞKA DİZİDEN DE OLAĞANÜSTÜ BİR ARYA
BİR müzik haberim de klasik müzik ve arya sevenlere...
Bein Plus’un gözde dizisi “Your Honor”ın geçen pazartesi yayınlanan 10’uncu bölümünün son sahnesinde ikinci defa kullanılan bir parça çok güzel.
Mozart’ın “Figaro’nun Düğünü” operasından bir parça.
Wolfgang Amadeus Mozart: “Le Nozze di Figaro: K. 492/Act 3: Cosa mi Narri... Che Soave Zeffiretto; Edith Matthis, Gundula Janowitz, Orchester der Deutschen Oper Berlin; Karl Boehm.
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin