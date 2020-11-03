Gece saat 01:00... Bizim evde alt kattan gelen çığlık

Tahminen 5 veya 6 Ekim günü...
İzmir’in Kordon Boyu’ndan geçen bir otomobil fotoğrafta gördüğünüz bu binanın önünde durur...
Şoförün yanındaki kapı açılır, yuvarlak gözlüklü, papyonlu ve ince yapılı bir adam iner...
Biraz sonra binanın önünde kendisini karşılayanlarla birlikte bu pozu verecektir...
Bu fotoğraf karesi 72 yıl arşivlerde kaldıktan sonra bu yıl eylül ayında yayınlanan bir kitapta gün yüzüne çıkacaktır.
Kadere bakın ki, bu kitap, İzmir’de cuma günü yaşanan depremden bir hafta önce
Sallanırdı bizim evlerimiz...
Durmadan, sık sık sallanırdı...
*
İdmanlıydık... Evimiz sallanmaya başladığında dışarı fırlamak biz çocuklar için hulahup çevirmek kadar basitti...
Çünkü kaçmak için ya aşacak bir kapı, ya da inecek üç-beş basamak vardı.
*
Benim çocukluğumda İzmirli, bir San Franciscolu, bir Tokyolu gibiydi...
Tek katlı evlerimiz, iki katlı yuvalarımız en büyük dostumuzdu...
İki yıl önce Yeni Şafak gazetesinde Ergün Yıldırım’ın yazısında okumuştum.
Beyaz muhafazakâr portresini şöyle çiziyordu:
*
Bunlar “kentlileşen muhafazakârlardır”.
Ekonomik açıdan belli üst gelir grubuna mensupturlar.
Çocukları kolejlerde okuyor.
Tüccar, sanayici, bankalarda tepe yönetici ve iyi para kazanan doktorlar gibi meslek gruplarında yer alıyorlar.
Çocuklarını kolejlere göndermek için çok para harcıyorlar.
Bu Cumhuriyet Bayramı günü...
Yazıma Sabancı Grubu’nun hazırlattığı “29 Ekim” videosu ile başlayacağım... Çünkü çok sevdim bu videoyu...
Ekrandaki Cumhuriyet sanatçısı soruyor:
“Cumhuriyet kaç kere ilan edildi bilir misiniz?”
Ve başlıyor saymaya...
“Her kız çocuğu ilkokula başladığında, Cumhuriyet bir kere daha ilan edildi...”
*
Bütün dünyada İslam’ın tartışıldığı şu günlerde Türkiye Cumhuriyeti devletinden gelen en önemli sözler diye okumuştum...
Önce İslamofobinin yaygınlaştığı ülkelere Müslüman ülkelerde yükselen tepkiyi anlatıyor: Diyor ki:
“Müslümanlar kendi kutsallarına yapılan saldırıları sonuna kadar reddetmek ve meşru kurallar çerçevesinde tepkisini göstermek zorunda. Aksi halde kendisine ihanet etmiş olur.”
Arkasından Müslüman dünyaya sesleniyor, diyor ki:
“Fakat bunu şiddet, terör ve cinayet yoluyla yapmaya başladığında bu mücadeleyi daha baştan kaybetmiş olur. Zira Aliya İzzetbegoviç’in dediği gibi ‘Savaş ölünce değil düşmana benzeyince kaybedilir’.”
Sonra Fransa’da başı kesilerek öldürülen öğretmen olayına tepkisini çok net ifadelerle belirtiyor, diyor ki:
“Fransa’da malum karikatürleri derste gösterdiği için bir öğretmenin öldürülmesi de asla kabul edilemez, asla meşru gösterilemez. Bu kısırdöngüden çıkmak zorundayız, aksi halde ‘Dişe diş, göze göz’ diye diye ortada sağlam bir tane insan kalmayacak.”
Ama geçen hafta bir gelişme daha oldu ki, onu da muhtemelen benden okuyacaksınız...
Önce hikâyenin başından başlayalım.
Povalikhino Moskova’nın 500 km kadar doğusunda küçücük bir kasaba...
Eylül ayının başında bu kasabada yerel seçim vardı.
Kasabanın belediye başkanı Nikolay Loktev tekrar seçileceğinden emindi ama bir sorunu vardı.
Seçimde karşısına hiçbir aday çıkmamıştı.
Bu da seçimi şaibeli hale getirebilirdi.
Onu Türk magazin tarihine geçiren olaylarından biri “bir gün” süren evliliğiydi. Geçen gün Jülide Ateş’in programında o bir günlük evliliğini anlattı.
Bozulmasının arkasında bir evlilik sözleşmesi hikâyesi varmış.
Tesadüf dün bunu okuduğumda, Tansu ile benim evliliğimizin 50’nci yıldönümüydü.
*
Tansu’yla 24 Ekim 1970 günü İzmir’de evlendik.
Anadolu Ajansı’nın bu yıl temmuz ayında, yani pandemi ortasında yayınladığı “Türkiye ve Dünyada 100 Yıl” adlı albümünü okuyor ve fotoğraflara bakıyorum.
Hemen söyleyeyim...
Çok güzel bir çalışma...
Türkiye ve dünyanın 100 yılı benim de 73 yılım oluyor... Albümün üçte ikisi benim de yaşadığım, tanık olduğum olaylar zinciri...
Bazı bölümlerini gurur duyarak, bazı bölümlerini çok üzülerek, bazı bölümlerini kaşlarımı çatarak, bazılarını seven bir gülümsemeyle hatırlayarak tek tek seyrettim...
Ajansa bu güzel çalışma için teşekkür ediyorum...
*
Varlıklı “Beyaz Türk” çevrelerinin son günlerdeki en moda güzergâhı hiç şüphesiz Urla...
Gün geçmiyor ki, Instagram’da, arkadaş sohbetlerinde Urla’ya gidip oradan paylaşım yapan bir grup tanıdık insan görmeyeyim...
Dikkat ediyorum yeni ziyaret güzergâhında “olmazsa olmaz” üç-beş yer var.
Bir numara hiç şüphesiz, bir gün başlarsa, şu an için Türkiye’nin Michelin yıldızı almaya en yakın adayı Od Restoran...
İki numara Can Ortabaş ve Bülent Akgerman’ın “Şarap bağları” ve öteki şarap üreticilerini de kapsayan “Urla Bağ Yolu”...
Daha genç ve daha butik bir restoran “Vino Locale”...
Tasarım olarak
Konu Cumhurbaşkanı’nın konuşmasıydı.
“Fikriyatımız iktidarda değil” demişti ve benim bu konudaki görüşümü soruyorlardı. “Mümkün olduğunca siyasi konulara girmiyorum artık, o nedenle sorunuza cevap veremeyeceğim” dedim.
“Peki hiç olmazsa kimin fikriyatı iktidarda, o konudaki görüşünüzü söyleyin” dediler.
“Hayır o da siyasete girer” dedim...
“Peki sizin fikriyatınız iktidarda mı” diye ısrar ettiler.
“Vallahi kimin fikriyatı iktidarda hiç fikrim yok” cevabını verdim.
Sonra da “Onu bilmem ama şunu biliyorum” dedim şu cevabı verdim:
Tansu aradı.
Andre’yle konuşmuş...
“Bekir pek iyi değilmiş” dedi...
Artık böyle cümleleri sık sık işittiğimiz bir yaştayız...
Veda zamanı geldiğini hatırlatır sık sık bizim neslimize...
Tansu, Bekir’le de konuşmuş...
Sık sık konuşurlar...
Olay 1973 yılında, yani 12 Mart ara rejiminin yıllarında Ankara’nın Çankaya semtinde bir gazetecinin evinde geçiyor...
*
O yıl cumhurbaşkanlığı seçimi var ve bu konu ordu ile siyaset arasına kara kedi gibi girmiş...
Askerler bir süre önce emekliye ayrılmış olan Genelkurmay Başkanı Faruk Gürler’i cumhurbaşkanı seçtirmek istiyor.
Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki partilerin büyük bölümü buna karşı.
Türkiye hâlâ 12 Mart ara rejiminin etkisinde.
Bir askeri darbenin kara bulutları rejimin üzerinde.
*
Aslında olay öyle çok büyük bir şey değil...
Ama benim gözümde büyük bir sosyolojik anlamı var.
Olay şu...
Güney Kore’nin en büyük eğlence şirketi Big Hit Entertainment halka açılıyor...
Yaklaşık 4 milyar dolarlık bir değer bekleniyordu...
Yani bugünün eğlence dünyasında öyle çok büyük bir volüm değil...
Ancak dün bu açılışta çok önemli bir gelişme oldu.
Türkiye, İkinci Dünya Savaşı’na girmemiş olsa da muhtemel bir hava saldırısına karşı geceleri şehirleri karartılmıştı.
Sonra bizim nesil de tanıdı karartma gecelerini...
Yunanistan’la ne zaman savaş ihtimali çıksa, okul kitaplarını kaplamak için kullandığımız mavi kaplama kâğıtları, bu defa Yunan uçakları görmesin diye pencerelerimize yapıştırılırdı.
Sonra 60’lar, 70’ler, 80’ler geldi... Ülkenin karanlık dönemlerini yaşadık.
Bu defa “karartma günleri” lafını öğrendik...
Hani Funda Arar’ın şarkısında söylediği gibi...
“Bir zindanda koy ver beni
Tabii ki var...
Ama yazmam...
Sadece benim mi, herkesin var.
Bir insan için kolayca “Ha o mu? Ruh hastasıdır” dediğimiz kaç kişi var...
Peki biz Türkler, Kürtler, Araplar, Lazlar, bu ülkede yaşayanlar...
“Ruh hastalıkları”
Bu süre içinde RTÜK’e başvuru yapmazsa Türkiye’de Spotify’a ulaşım engellenecekti.
*
Bu yazıyı okuduğunuz sırada bunun 24 saati geçmiş olacaktı...
Bir gelişme olmasaydı Türkiye, dünyada Spotify’ı engelleyen ilk ülke olacaktı...
Tabii Kuzey Kore gibi ülkeleri saymıyorum.
Neyse ki 72 saat dolmadan bir gelişme oldu. Hükümete yakın kaynaklarda Spotify’ın başvuracağı iddia edildi.
Şu yazıyı yazdığım saatte anlaşma oldu mu olmadı mı kesin bilmiyorum.
Türk cazının ilk başörtülü piyanisti...
Ama bakın geçen hafta, İstanbul Caz Festivali genç caz kategorisinde finalist seçilince başına neler geldi.
Kendine tarih profesörü diyen biri çıktı....
Adı da Ebubekir Sofuoğlu...
Sakarya Üniversitesi’nde hocaymış...
Arkadaş muhafazakâr ya...
Başörtülü kız caz mı çalar...
Hemen belirteyim, konuştuğum insanlar olaya ideolojik gözle bakan kimseler değildi.
Bunu bakana söylediğimde şu cevabı aldım:
“Keşke ideolojik bakanlara da sorsaydın...”
*
Bu sözlerine şaşırmadım. Çünkü Hürriyet’in Ankara’daki sağlık muhabiri Meltem Özgenç’ten şunu öğrendim.
Sağlık Bakanı, basın toplantılarında akreditasyon uygulamıyormuş.
Yani iktidar yanlısı veya muhalif bir yayın kuruluşu olsun, isteyen her gazeteci katılıp üstelik soru da sorabiliyormuş.
Ben de gitmeden önce konuştuğum insanların en merak ettikleri sorulardan biriyle başladım.
Gece saat 01:00... Bizim evde alt kattan gelen çığlık
Pazar akşamı evde hepimiz ağır bir günün gecesinde, içimizde İzmir hüznü odalarımıza çekilmişiz...
Saat 01.00 civarı...
Alt kattan aniden bir çığlık geliyor...
Koşuyoruz...
Torunum Zeynep, ağzında maskesi ile haykırıyor...
“Kurtuldu... Yaşasın İdil kurtuldu...”
Kendim kadar eminim... Aynı an, Türkiye’nin dört bir yanında evlerden aynı sevinç çığlıkları yükseliyordu...
*
Sonra sabah oldu...
Elif’in bu fotoğrafı geldi önümüze...
Kurtarma görevlisinin parmağına sarılmış bu küçücük el bir anda Türkiye’yi bir baştan ötekine dolaştı...
O an, bizi bölen, bizi birbirimize düşüren her şey, herkes, her uğursuz çehre defolup gitti gözümüzün önünden...
Geriye biz bize kaldık...
Atmaya devam eden küçücük yürekler...
O yürekleri attırmaya devam etmek için gece gündüz çalışan fedakâr insanlar...
Vicdanlarımız, insan sevgilerimiz, vatan sevgilerimiz...
Bu fotoğrafa iyi bakın...
Çünkü bu fotoğraf bizim yeniden millet olmamızın yolunu açacak karedir...
Bu fotoğraf en kötü anlarımızda bile enkazın altından bir umut çığlığının gelebileceğini anlatan bir karedir...
Bu fotoğraf orada enkazın altına giren görevlilerin fedakârlığını, onun altından çıkan çocuğun minnet duygusunu, ülkenin dört bir yanındaki evlerden yükselen çığlıklardaki ortak sevinci ve bir milletin vefa duygusunu anlatıyor...
Hiçbir kötülük, hiçbir nifak, hiçbir kara vicdan, hiçbir yüzsüzlük, hiçbir ruhsuzluk, hiçbir nefret işte bu kareyi bize unutturamaz...
*
Bu fotoğrafı saklayın...
Kalbinizin mutena bir köşesine asın...
Birkaç vicdansız, üç-dört kötü siyasetçi, beş-altı ondan da kötü yalaka, altı-yedi fırsatçı dışında bu fotoğrafta hepimiz varız...
Enkaz altından
kucaklarında küçük köpekleri, kedileri, tavşanlarıyla çıkan bebelerimize birlikte sevinen...
Enkazın altından çıkamayanlarımıza ise yine hep birlikte ağlayan insanlarız artık...
Yani...
Tasada ve sevinçte bir olmayı başaran bir millet...
*
Bu kare, uzun süredir ihmal ettiğimiz çok önemli bir şeyi hatırlattı bize...
En güzel aile fotoğrafımızı...
BU DEPREMİN VE HER DEPREMİN KAYBEDENİ
Böyle bir günde insanlık dışı kapkara vicdanlarıyla İzmir’e laf atanlar...
Böyle bir günde kurtarma görevlisinin elinden cep telefonunu alıp siyasi şov yapmaya kalkanlar...
Böyle bir günde merkezi yönetimle yerel yönetimlerin, sivil toplum örgütlerinin el ele, gönül gönüle çalıştığı bir günde bile, durumdan vazife çıkarıp seçimle işbaşına gelmiş yerel yöneticileri yok sayarak, sadece merkezi hükümet varmış izlenimi yaratmaya çalışan bölücüler...
Yardım malzemelerini alıp süpermarkette satacak kadar alçalmış, pespayeleşmiş caniler...
Böyle bir günde 99 depremini hatırlatarak, bembeyaz süt gibi bir milli beraberlikten simsiyah bir siyaset kılı çekme yanlışı yapanlar.
Tabii ki vicdansız müteahhitler, onlara göz yumanlar...
TÜRKAN HANIM’A O LAFLARI EDENE İKİ KÜÇÜK CÜMLE
O Türkan Şoray...
Hepimizin hayatına birden çok kere dokunmuş bir sanatçı...
“Selvi Boylumuzun Al Yazmalısı” o...
Hepimizin Asya’sı ...
Gönlümüzün Türkan Sultan’ı.
*
İlk defa konuştu... İşsiz gençlerin onu çok üzdüğünü söyledi...
Gelir adaletsizliğinin onu mutsuz ettiğini anlattı...
Kutuplaşmanın onu
kahrettiğini söyledi...
Hepimizin içini yakan şeyler...
*
Ama bakın bir seçim bölgesinin oylarıyla seçilmiş biri çıkıp bütün ülkenin oylarıyla gönlünde tahta oturttuğu sanatçı için neler diyor:
“Çamuriyetçi, HDPKK’ci, Amerikancı, İsrailci, emperyalist işbirlikçisi...”
*
Hadi bu adamın ağzının söylediğini ne kulağı ne yüreği işitiyor... Onunla aynı sıralarda oturanların hiçbiri de görmüyor, işitmiyor mu bunu...
Ayıp yahu...
BU PAYLAŞIM NİYE TÜRKİYE REKORU KIRDI BİR BAKALIM
Yanılıyor olabilirim...
Ama geçen cumartesi günü Türkiye Instagram tarihinde ya bir rekor kırıldı ya da en yüksek rakamlardan birine ulaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın İzmir’den yaptığı bir paylaşımdı bu ve 6 milyon 885 bin görüntülenme aldı.
Ayrıca 14 bin yorum yapıldı...
Neydi bu paylaşım ve bu cümle?
Bir COVID paylaşımı mı?
Hayır...
Bakanın koronanın en karanlık günlerinde yaptığı paylaşımlar en fazla 2 milyon kere görüntülenmişti.
Çoğu 200-300 binde kalıyordu.
Öyleyse ne vardı bu paylaşımda...
*
Ne bakanın kendisi ne de bir başka siyasetçi vardı.
Enkaz altında bir çocukla, bir kurtarma görevlisi arasındaki konuşmaydı... Görüntüde müthiş bir psikoloji bilgisi ve sevecenlikle konuşan, güven verici bir kadın görevlinin sesini işitiyorduk..
*
Sağlık Bakanı Koca, işte bu görüntüyü paylaşıp, altına kızı kurtarmaya çalışan görevlinin şu sözünü yazdı: “UMKE personeli: Eda birazdan dışarı çıkacağız seninle, annen bizi bekliyor...”
Bir de şu cümleyi ekledi: “Umut var ve hep olacak...”
*
İşte bu küçücük video görüntüsü...
Bu küçücük cümle...
7 milyona yakın insan tarafından görüntülendi.
*
Benim çıkardığım sonuç şu: Demek ki bu ülkede artık nefret değil, umut ve sevgi daha çok paylaşılıyor...
*
Bu arada Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın Instagram hesabının izleyici sayısı 11.1 milyon kişiye ulaştı.
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