Erol Olçok olsaydı 'pudra şekeri' krizini nasıl yönetirdi

Bu yazıyı, epeydir milli takım maçlarını seyretmeyen bir futbol izleyicisi olarak yazıyorum.
Seyretmememin de nedeni vardı. Avrupa’da milli maçlar zevksiz geçer. Söylemek istediğim tek cümle var:
“Şenol Güneş Hoca önceki akşam ve ondan önceki maçta, Avrupa’da belki son 16 yıldır hüküm süren bu futbol yargısını yıktı.”
Nedir bu, anlatayım...
57’NCİ DAKİKADA SAHADA GÖRDÜĞÜM MANZARA ŞU
Maçın 57’nci dakikası...
Milli takım Norveç savunması önünde inanılmaz üçlü ve dar paslaşmalar yapıyor.
Bir La Liga tutkunu olarak, bilmesem karşımda Barcelona oynuyor sanacağım.
Yani önceki gün, biz Türkiye’de TBMM Başkanı’nın “Tek imza ile Montreux’den bile çekilebiliriz” açıklamasının yarattığı depremi yaşarken...
Atina’da çok önemli bir şey oldu...
Atina Büyükelçiliğimiz ve MİT’in yazdıkları raporlarda şu ayrıntılar var mıydı bilmiyorum...
Ama ben şahsi istihbaratımı yaptım ve yazıyorum...
İstihbarat dediğim de öyle gizli kapaklı bir şey değil...
Açık ve herkesin önünde olup biten şeyler.
Önce bir Google araması, sonra da Hürriyet’in Atina büro şefi Yorgo Kırbaki ile sohbet...
Bence herkesin dikkatle okuması gereken Atina raporumu sunuyorum...
Açıkça söyleyeyim, parti mitingleri de, parti kongreleri de bana artık eskimiş bir siyaset anlayışının nostaljik kalıntıları gibi görünüyor.
Ancak son 24 saatte iki ayrı partide iki ayrı gelişmeye baktım ve yazmaya karar verdim.
*
AKP kanadında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir cümlesi: Ve arkasından yeni AKP yönetimine giren bazı isimler bana umut verdi.
*
Öğleden sonra ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşması...
“Gelin helalleşelim ve yeni bir Türkiye kuralım” mesajı... “Herkes hata yapabilir. Yeni bir siyaset anlayışını birlikte inşa edebiliriz” sözleri... Son günlerin en önemli cümleleri bunlar...
Hayal mi kuruyorum...
Acaba pandemi sırasında mı aldılar bu kiloları...
Ve kaç kilo aldılar...
Herhalde her evde her hafta en az birkaç kere, kendimizle de ilgili bu konuyu konuşmuşuzdur. Özellikle de daha çok eve kapanan 65 plus’lar...
Hürriyet başyazarı Prof. Osman Müftüoğlu hep bir “pandemi obezitesi”nden söz ediyor.
Ama şurası kesin...
Bu dönemde hepimiz daha kolay kilo aldık.
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Örneklem alınan insanlara şu soruyu sormuşlar:
“Siz olsanız her gün okullarda ‘Andımız’ı okutur muydunuz?”
*
Sonuçlar ilginç.
CHP seçmeninin yüzde 96’sı...
İYİ Parti seçmeninin yüzde 92.9’u...
MHP seçmeninin yüzde 83.8’i...
AKP seçmeninin yüzde 74.9’u...
Tam 10 yıl önce...
Türkiye Büyük Millet Meclisi 24’üncü dönem ikinci yasama yılı...
Tarih 24 Kasım 2011 Perşembe....
TBMM o gün tarihinin en önemli sözleşmelerinden birini onaylamak için toplanıyor.
Temsili fotoğraf
Milletvekillerinin oyuna sunulan kanunun tam adı şu:
“Kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun...”
“Derin Galatasaraylı’ Hasan Cemal mesaj attı: Bu akşam maalesef Fenerbahçeli’yiz”
Fenerbahçe, Vida golü atınca kendine geldi ve gerekeni yapmaya başladı. Yani sahaya maçın 48’inci dakikasında çıkıyordu. Neticede maç 1-1 bitti. Derbinin galibi, iki akşam önce kendi evinde 3 puan kaybeden Fatih Terim’in Galatasaray’ı oldu.
iLK YARIDA DERiN GALATASARAYLI HASAN CEMAL KADAR MAÇA ASILMAYAN BiR FENERBAHÇE
Derin Galatasaraylı Hasan Cemal sabah bana şu mesajı attı:
“Bu akşam maalesef Fenerbahçeliyiz.”
Bu sözleri hemen derin bir Fenerbahçeliye, Ercan Saatçi’ye ilettim.
Onun tepkisi ise şöyleydi:
“Bu hesap yanlış. Fenerbahçe kazanırsa, Galatasaray için daha büyük tehlike olur.”
Bir Türk olarak bana bu kadar gurur veren fotoğraflar her gün önüme gelmiyor.
İnsanlığın ortaçağ vebalarından beri karşılaştığı en öldürücü virüse karşı ilk aşıyı bu iki Alman vatandaşı bulmuştu.
*
Bir tarafında Almanya Cumhurbaşkanı, öteki tarafında Almanya Başbakanı...
Vee ikinci bir görüntü...
Salona girerken iki doktor önde yürüyor, Almanya’nın seçilmiş başbakanı arkada...
Ancak adamın davranışları garipti ve resepsiyondaki görevli polise haber verdi.
Yukarı odaya çıktıklarında adamın karısını banyoda çırılçıplak yerde yatarken buldular. Kadının yüzünde ve vücudunda çok sayıda morluk ve şişlik vardı.
*
Olayın bir başka yönü de vardı. Kadının kocası Belçika’nın en tanınmış siyasetçilerinden biriydi.
Adı Bernard Wesphael’di ve halen de milletvekiliydi.
Aslında çok eski bir kitabın yeni bir baskısıydı. Ama kitabın yeni bir özelliği vardı.
Basılan kitap, İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Âkif Ersoy’un “Safahat” adlı eseriydi.
*
Aslında Türkiye’de belki yüz binlerce insanın evinde bulunan bir kitaptı.
Ama bu Safahat’ın iki özelliği vardı. Birincisi Milli Marşımızın yazılışının 100’üncü yılında yeniden basılıyordu.
Ama asıl özelliği bu kitabın basımı dolayısıyla Mehmet Âkif Ersoy ailesi adına yapılan bir açıklamaydı.
“Âkif Dostlarına önemli duyuru”
‘UPPER Cihangir’ muhabirimiz Tuğrul Eryılmaz uyuyor.
Ana akım medya mahalleye dadandı ve fena halde Tuğrul’un altını oymaya başladı.
Bölgenin ağası Tuğrul Eryılmaz, yakın Mülkiyeli arkadaş grubuna takılıp kalınca, meydan başkalarına kaldı.
OLAY BİR RESSAM YEMEĞE GEÇ GELİNCE PATLADI
Mahalleden son haber Hürriyet’in kültür ve sanat konularındaki perde arkası yazarı İhsan Yılmaz’dan geldi.
Geçen hafta Oğuz Atay olayını patlatan Yılmaz dün de, Cihangir’den futbol dünyasına uzanan harika bir habere imza attı. Meğer futbol dünyasında sanat eseri toplayan önemli bir “gizli koleksiyoncu” 11’i varmış.
Ben sadece Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Volkan Demirel’i biliyordum, meğer üç önemli koleksiyoncu daha biliniyormuş. Ama asıl olay İhsan’ın yazısının satır aralarında kalan bir şüphe... İsterseniz başından başlayayım.
Anlatacağım olay, ressam
Gençlerbirliği maçından beri Fenerbahçe tarafında suçu hep ‘dıştaki unsurlara’ yükleme stratejisinin izlendiğini görüyorum. Evet ben de farkındayım bariz hakem hatalarının, VAR şüphelerinin. Tamam da takımın kendi kendine şunu sorması gerekmez mi; ‘Biz niye ileri gidemedik?’
23 Aralık 1959... O geceyi hiç unutmadım. Rahmetli annem de hiç unutmadı ölünceye kadar..
Çünkü o gece Fenerbahçe Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası’nın üçüncü maçında Fransa’nın Nice takımına 5-1 yenilerek elendi.
İlk maçı 2-1 kazanmıştık ve Fenerbahçe’nin Avrupa kupalarındaki ilk büyük başarısıydı.
Çok umutlanmıştım.
Ancak Nice’te 2-1 yenilince üçüncü maça kalmıştı.
O gece radyoda maçı Halit Kıvanç’ın anlatımıyla işte bu çubuklu formamla dinlemiştim.
5-1 yenilince yatağa yattım ve sabaha kadar ağladım.
Dünyanın en başarılı devlet yöneticisi kimdir?
Eminim çoğunluk Almanya Şansölyesi Merkel diyecektir.
16 yıllık iktidarı sırasında başardıklarına bakın...
2008 gibi dünyanın ve Avrupa’nın gördüğü en kötü ekonomik krizden ülkesini neredeyse hiç zarar görmeden çıkardı.
Hatta ülkesini bir süper güç haline getirdi.
*
Fransa ve başka ülkeler içlerindeki göçmenlerle anormal sorunlar yaşarken, o ülkesinin göçmenlerinin entegrasyonunda çok sağlam bir siyaseti götürdü...
Televizyonları dolaşıyorum.
Türkiye geceleri siyaseti tartışırken İzmir’in Selçuk ilçesinde ilginç bir şey oluyor.
*
Gece tam yarısına yaklaşmıştır.
120 kilometrelik Ultra Efes Maratonu’na katılan yarışmacılar Selçuk’un İstasyon Meydanı’na 6 kilometre mesafeye gelmiştir.
İşte o son duraklama yerinde, maratonun birinci sırasında koşan kadın, kendisini bekleyen bir arabanın yanına gelir.
Arabanın yan aynasına bakarak dudak boyasını sürer ve sonra koşmaya devam eder.
Çünkü pandeminin başından beri yeni moda deyişle sweatpant, yani bildiğimiz eşofmanla yaşıyorum.
Arabaya da eşofmanla bindim...
Urla’da valizimi açtığımda pantolon almayı unuttuğumu fark ettim.
GEÇENLERDE MICK JAGGER’IN BİLE ADINI HATIRLAYAMADIM
Son zamanlarda başıma başka işler de geliyor.
Mick Jagger’ın bile adını hatırlayamadığım zamanlar oluyor. Ne bileyim mesela Sean Penn’in adını çıkaramıyorum...
Bazen üç gün önce gittiğim yeri hatırlamakta zorluk çekiyorum.
Oysa özellikle, sinema, müzik, film, roman hafızam çok iyidir...
Yazının çıktığı gün, Oğuz Atay’ın en yakın arkadaşı olarak bilinen, bir anlamda onun “kapalı kutusu” sayılan reklamcı Bülent Korman aradı.
Korman yıllardır bu konuda sessizliğini koruyor.
Bu özelliği ile Türk edebiyatının en sessiz ama en derin tanıklarından biridir.
Korman’la bir saate yakın konuştuk.
Hançeresi gerilmiş insanlar mı.. Süper Lig maçları mı...
Açılışlar, kapanışlar, kongreler mi...
Vallahi şahsen maçlar dışında hiçbir canlı yayın umurumda değil. Ama son 3 gündür bir kanala bağlandım ve canlı yayın seyrediyorum.
Yayının adı “Yaren Leylek Yuvası”...
Yayınlandığı yer “yarenleylek.com”.
Yayımcı şirket Karacabey Belediyesi...
*
İşte o geceye ait bir olay, Türk edebiyat çevrelerinin hâlâ çok konuştuğu bir sır olarak kaldı.
Bugün tam anlamıyla bir “Upper (Yukarı) Cihangir dedektifliği” yapacağım.
Bir “CSI” yazısı olacak.
Yani faili meçhul bir entelektüel hırsızlığın “olay yeri incelemesi”...
*
Yıllardır gizli kalmış bu olay, dün Hürriyet’in kültür yazarı İhsan Yılmaz’ın yazısı ile yine Cihangir gündemine oturdu.
O da
Erol Olçok olsaydı 'pudra şekeri' krizini nasıl yönetirdi
AKP’nin yükseliş yıllarındaki iletişimcisi Erol Olçok’u son defa galiba Kanyon’da gördüm. Bir restoranda oturuyordum ve o da geçerken beni görmüş birkaç dakika sohbet etmiştik.
Geçen hafta sonu arabasında kokain çeken gencin görüntüleri önüme geldiğinde nedense aklıma o gün geldi...
Bugün hayatta olsaydı ve bu görüntüler önüne gelseydi acaba bu krizi nasıl yönetirdi...
*
Benim görüşüm şöyle...
Dünyanın her yerinde görülebilecek sıradan bir polisiye olay bu...
Böyle olayları bir siyasi partiyle ilişkilendirmek, bunun üzerinden o partiye vurmak ne adil bir davranış ne de çağdaş bir siyaset yapma tarzı...
Dolayısıyla kanunlar ne diyorsa o yapılır ve olay da geçer gider...
Öyleyse, böylesine sıradan bir polisiye olay, neden üç günde dallanıp budaklanıp bu hale geldi...
Kendi görüşümü anlatayım:
*
BİR: Ülkede kutuplaşma öylesine keskinleşti ki, artık herkes “Her araç mubahtır” biçiminde Makyavelik bir zihniyete geçti.
İKİ: İktidar son 6-7 yılda siyasetini o kadar fazla semboller üzerinden yürüttü ki, artık toplumun öteki kesimi de sembollere sarıldı, her şeyi totemleştirmeye başladı.
“Beyaz Türk” kavramını aşırı sembolleştirip onun üzerinden siyaset yapan AK Parti, şimdi rakip partilerin sembolleştirdiği bu dönemde zenginleşmiş yeni bir “Beyaz AKP’li” imajı ile karşı karşıya kaldı...
ÜÇ: Ama en önemlisi şimdi anlatacağım üçüncü faktör...
Yargı ve adalet...
Yani Ezhel meselesi...
Asıl sorun işte orada yatıyor...
Onu da anlatayım.
‘PUDRA ŞEKERCİ’NİN ÇIKIŞI MI, EZHEL’İN 27 GÜN YATMASI MI
Ezhel gibi milyonlarca hayranı olan bir sanatçı, “Uyuşturucu kullanıyor” diye gözaltına alınıp 27 gün içeride tutuluyor...
Savcı, yıldırım hızıyla bu genç insan hakkında 10 yıla kadar hapis istemi ile iddianame hazırlıyorsa...
Buna karşılık bir başka genç, kokain çekerken görüntülenip içeri alınır alınmaz serbest bırakılıyor... Kamuoyundan gelen tepkiler üzerine yine içeri alırsan bile artık zararı önleyemezsin.
Bir de “Pudra şekeri çekiyordum” zırvası ile hepimizi enayi yerine koymaya kalkıyorsa...
*
Bunu ne iktidar karşıtı gence, ne AKP’ye oy veren Ezhel hayranı gence anlatabilirsin....
*
Yani sonunda her şey gelip yargı ve adalete dayanıyor...
Emin olun tarafsız bir yargı, herkesin saygı duyacağı şekilde işleyen bir adalet sistemimiz olsaydı...
Dünyada milyonlarca gencin başından geçmiş sıradan bir olay böyle bir savaşa dönmez.
Ezhel hâlâ Türkiye’de olur...
Ezhel hayranı milyonlarca işsiz genç de içindeki öfke ve umutsuzluğun hıncını lüks arabanın içindeki bu “sonradan görme” gençten çıkarmazdı.
*
O yüzden bir kere daha söylüyorum...
Adalet ve insan hakları reformu bir an önce hayata geçirilmeli...
*
Tanıdığım Erol Olçok hayatta olsaydı, büyük bir ihtimalle o da aynı şeyleri söylerdi...
GÜNÜN TARTIŞMASI
EVLİLİĞİNİZE DIŞARIDAN GAZEL OKUYAN VARSA HİİİÇ İPLEMEYİN
FAZIL Say’la Ece Dağıstan Say’ı tanıyan biri olarak şu “Evlilikte ayrı evleri korumak” meselesine, biraz geç de olsa ben de dalıyorum. Çünkü bu konuda epey de tecrübeliyim...
Tansu’yla 51 yıldır evliyiz ama ilk günden itibaren çok fazla ayrı kaldığımız da oldu...
Ben Paris’te doktora yaparken o sık sık Türkiye’de olurdu.
Çok sık ayrı yerlerde olduk.
Odalarımızı çok erken ayırdık.
Şu sıralarda da Tansu bazen Urla’da, ben İstanbul’dayım...
Bu arada hayatımızın belki de en uzun süreli aynı evde olma halini pandemide yaşadık.
Yani evlilik hayatının iki biçimini de çok iyi biliyoruz.
*
Sonuç....
Bu yıl birlikteliğimizin 53, evliliğimizin 51’inci yılındayız.
Bu 51 yıl boyunca şu iki sorunun cevabını birlikte verdik.
SORU 1: Evli bir çiftin veya partnerin fiziken aynı evde yaşıyor olması mutlaka “birlikte yaşadıkları” anlamına mı gelir?
CEVAP: Bazen evet, bazen kesinlikle hayır...
SORU 2: Evli bir çift veya partnerin ayrı evlerinin olması, ayrı yaşadıkları anlamına mı gelir?
CEVAP: Bazen evet, bazen hayır...
*
Birlikte şunu öğrendik:
Yeryüzünde bir tek “evlilik” veya “beraberlik” biçimi yok. Herkes kendine uygun bir beraberlik biçimi yaratabiliyor...
Kimse de kendi hayatına, korkularına, tarzına, ahlakına, inancına bakıp... Evliliği farklı yaşayan
insanları yargılama hakkına sahip değil. Tavsiyem beraberliğinize böyle dışarıdan gazel okuyan varsa...
Hiiç iplemeyin...
ECE NE DİYOR
YOKSA ASIL MESELE AYRI EVİ KADININ İSTEMESİ Mİ
DÜN Ece Dağıstan Say’la biraz sohbet ettim. Bazı şeyleri Instagram hesabından da yazmıştı.
Bana biraz daha açtı.
*
43 YAŞIMA KADAR: “Ben 17 yaşından beri yurtdışı, yurtiçi kendi düzeninde tek başına yaşayan biriyim. Amacım her zaman kendi huzur ve mutluluk formülümü bulmak oldu. Evlenmek de hiçbir zaman ana hedefim olmadı, keza 43 yaşında evlendim.”
*
İKİ EVİMİZ VAR AMA: “Doğru... Bizim 2 evimiz var, ama bu ayrı yaşamlar sürmek değil. Kimse birbirinin üstüne çökmedi bizim ilişkimizde sadece, ama biz her günümüzü gecemizi çoğunlukla iki ev arasında geçiriyoruz. Sırt çantamızla gidip geliyoruz...”
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AYRI YAŞAMAK DEĞER Mİ: “En önemli soru şu: Bu zahmetli mi? Evet bazen. Ama değer mi?
Hem de nasıl.”
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ASIL KABULLENEMEDİKLERİ ŞU: “Bence burada sorun asıl şuradan kaynaklanıyor. Böyle bir durum varsa mutlaka erkek istemiştir de ondan ayrı evleri var. İşin en tuhaf yanı bunu daha çok kadınlar söylüyor.”
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ÜÇ KERE BOŞANMIŞ KADIN DİYOR Kİ: “En ilginci de 3 evlilik, sayısız ilişki yaşamış bir televizyon sunucusu da ‘Kadın bunu kabul etmek zorunda kalmıştır’ diyor...”
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BU HAYAT BİZE ÇOK YAKIŞIYOR: “Bu tür bir beraberliği evliliğe yakıştıramıyorlar. Ama bilsinler ki bu hayat bize çok yakışıyor.”
MİLLİ VE YERLİ NFT’YE ‘TOKEN’ Mİ DESEK, YOKSA ‘JETON’ MU DESEK
DÜN Hürriyet’te Fulya Soybaş’ın köşesinde okudum.
Türkiye’den de ilk NFT formatında ürün satışı başlamış. İlki Fenerbahçe oyuncusu Mesut Özil’in forması, öteki ise sanatçı Tarık Dolunay’ın “Fractal İstanbul” adlı eseriymiş.
Günlerdir NFT’yi Türkçeye nasıl çevirebileceğimizi düşünüyorum. Kavram ingilizce “non-fungible-tokens” kelimelerinden oluşturuldu. Soybaş’ın yazısında üç ayrı yerde üç ayrı çeviri var.
Girişte “Değiştirilemeyen token” denmiş.
KRIPTOMEDIA kurucusu Eray Dengiz, “Değiştiri-lemez ve benzersiz jeton” demiş.
BİTTRT Araştırma Müdürü Helin Çelik ise “Eşsiz token” diyor.
Daha önce birileri “Değiştirilemez kripto para” demişti.
Her şeyi “yerli ve milli” yapmaya çalıştığımız şu dönemde ne yapsak araya ya “token” ya da “jeton” giriyor. Araya “kripto” kelimesi kaynak yapıyor.