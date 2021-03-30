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Haberler>Yazarlar>Ertuğrul ÖZKÖK>Erol Olçok olsaydı 'pudra şekeri' krizini nasıl yönetirdi
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Ertuğrul Özkök

Ertuğrul Özkök

Yazarın tüm yazıları

Erol Olçok olsaydı 'pudra şekeri' krizini nasıl yönetirdi

30 Mart 2021

AKP’nin yükseliş yıllarındaki iletişimcisi Erol Olçok’u son defa galiba Kanyon’da gördüm. Bir restoranda oturuyordum ve o da geçerken beni görmüş birkaç dakika sohbet etmiştik.

Geçen hafta sonu arabasında kokain çeken gencin görüntüleri önüme geldiğinde nedense aklıma o gün geldi...

Bugün hayatta olsaydı ve bu görüntüler önüne gelseydi acaba bu krizi nasıl yönetirdi...

*

Benim görüşüm şöyle...

Dünyanın her yerinde görülebilecek sıradan bir polisiye olay bu...

Böyle olayları bir siyasi partiyle ilişkilendirmek, bunun üzerinden o partiye vurmak ne adil bir davranış ne de çağdaş bir siyaset yapma tarzı...

Dolayısıyla kanunlar ne diyorsa o yapılır ve olay da geçer gider...

Erol Olçok olsaydı pudra şekeri krizini nasıl yönetirdi

Öyleyse, böylesine sıradan bir polisiye olay, neden üç günde dallanıp budaklanıp bu hale geldi...

Kendi görüşümü anlatayım:

*

BİR: Ülkede kutuplaşma öylesine keskinleşti ki, artık herkes “Her araç mubahtır” biçiminde Makyavelik bir zihniyete geçti.

İKİ: İktidar son 6-7 yılda siyasetini o kadar fazla semboller üzerinden yürüttü ki, artık toplumun öteki kesimi de sembollere sarıldı, her şeyi totemleştirmeye başladı.

“Beyaz Türk” kavramını aşırı sembolleştirip onun üzerinden siyaset yapan AK Parti, şimdi rakip partilerin sembolleştirdiği bu dönemde zenginleşmiş yeni bir “Beyaz AKP’li” imajı ile karşı karşıya kaldı...

ÜÇ: Ama en önemlisi şimdi anlatacağım üçüncü faktör...

Yargı ve adalet...

Yani Ezhel meselesi...

Asıl sorun işte orada yatıyor...

Onu da anlatayım.

‘PUDRA ŞEKERCİ’NİN ÇIKIŞI MI, EZHEL’İN 27 GÜN YATMASI MI

Ezhel gibi milyonlarca hayranı olan bir sanatçı, “Uyuşturucu kullanıyor” diye gözaltına alınıp 27 gün içeride tutuluyor...

Savcı, yıldırım hızıyla bu genç insan hakkında 10 yıla kadar hapis istemi ile iddianame hazırlıyorsa...

Erol Olçok olsaydı pudra şekeri krizini nasıl yönetirdi

Buna karşılık bir başka genç, kokain çekerken görüntülenip içeri alınır alınmaz serbest bırakılıyor... Kamuoyundan gelen tepkiler üzerine yine içeri alırsan bile artık zararı önleyemezsin.

Bir de “Pudra şekeri çekiyordum” zırvası ile hepimizi enayi yerine koymaya kalkıyorsa...

*

Bunu ne iktidar karşıtı gence, ne AKP’ye oy veren Ezhel hayranı gence anlatabilirsin....

*

Yani sonunda her şey gelip yargı ve adalete dayanıyor...

Emin olun tarafsız bir yargı, herkesin saygı duyacağı şekilde işleyen bir adalet sistemimiz olsaydı...

Dünyada milyonlarca gencin başından geçmiş sıradan bir olay böyle bir savaşa dönmez.

Ezhel hâlâ Türkiye’de olur...

Ezhel hayranı milyonlarca işsiz genç de içindeki öfke ve umutsuzluğun hıncını lüks arabanın içindeki bu “sonradan görme” gençten çıkarmazdı.

*

O yüzden bir kere daha söylüyorum...

Adalet ve insan hakları reformu bir an önce hayata geçirilmeli...

*

Tanıdığım Erol Olçok hayatta olsaydı, büyük bir ihtimalle o da aynı şeyleri söylerdi...

GÜNÜN TARTIŞMASI
EVLİLİĞİNİZE DIŞARIDAN GAZEL OKUYAN VARSA HİİİÇ İPLEMEYİN

FAZIL Say’la Ece Dağıstan Say’ı tanıyan biri olarak şu “Evlilikte ayrı evleri korumak” meselesine, biraz geç de olsa ben de dalıyorum. Çünkü bu konuda epey de tecrübeliyim...

Erol Olçok olsaydı pudra şekeri krizini nasıl yönetirdi

Tansu’yla 51 yıldır evliyiz ama ilk günden itibaren çok fazla ayrı kaldığımız da oldu...

Ben Paris’te doktora yaparken o sık sık Türkiye’de olurdu.

Çok sık ayrı yerlerde olduk.

Odalarımızı çok erken ayırdık.

Şu sıralarda da Tansu bazen Urla’da, ben İstanbul’dayım...

Bu arada hayatımızın belki de en uzun süreli aynı evde olma halini pandemide yaşadık.

Yani evlilik hayatının iki biçimini de çok iyi biliyoruz.

*

Sonuç....

Bu yıl birlikteliğimizin 53, evliliğimizin 51’inci yılındayız.

Bu 51 yıl boyunca şu iki sorunun cevabını birlikte verdik.

SORU 1: Evli bir çiftin veya partnerin fiziken aynı evde yaşıyor olması mutlaka “birlikte yaşadıkları” anlamına mı gelir?

CEVAP: Bazen evet, bazen kesinlikle hayır...

SORU 2: Evli bir çift veya partnerin ayrı evlerinin olması, ayrı yaşadıkları anlamına mı gelir?

CEVAP: Bazen evet, bazen hayır...

*

Birlikte şunu öğrendik:

Yeryüzünde bir tek “evlilik” veya “beraberlik” biçimi yok. Herkes kendine uygun bir beraberlik biçimi yaratabiliyor...

Kimse de kendi hayatına, korkularına, tarzına, ahlakına, inancına bakıp... Evliliği farklı yaşayan

insanları yargılama hakkına sahip değil. Tavsiyem beraberliğinize böyle dışarıdan gazel okuyan varsa...

Hiiç iplemeyin...

ECE NE DİYOR
YOKSA ASIL MESELE AYRI EVİ KADININ İSTEMESİ Mİ

DÜN Ece Dağıstan Say’la biraz sohbet ettim. Bazı şeyleri Instagram hesabından da yazmıştı.

Bana biraz daha açtı.

*

43 YAŞIMA KADAR: “Ben 17 yaşından beri yurtdışı, yurtiçi kendi düzeninde tek başına yaşayan biriyim. Amacım her zaman kendi huzur ve mutluluk formülümü bulmak oldu. Evlenmek de hiçbir zaman ana hedefim olmadı, keza 43 yaşında evlendim.”

*

İKİ EVİMİZ VAR AMA: “Doğru... Bizim 2 evimiz var, ama bu ayrı yaşamlar sürmek değil. Kimse birbirinin üstüne çökmedi bizim ilişkimizde sadece, ama biz her günümüzü gecemizi çoğunlukla iki ev arasında geçiriyoruz. Sırt çantamızla gidip geliyoruz...”

*

AYRI YAŞAMAK DEĞER Mİ: “En önemli soru şu: Bu zahmetli mi? Evet bazen. Ama değer mi?

Hem de nasıl.”

*

ASIL KABULLENEMEDİKLERİ ŞU: “Bence burada sorun asıl şuradan kaynaklanıyor. Böyle bir durum varsa mutlaka erkek istemiştir de ondan ayrı evleri var. İşin en tuhaf yanı bunu daha çok kadınlar söylüyor.”

*

ÜÇ KERE BOŞANMIŞ KADIN DİYOR Kİ: “En ilginci de 3 evlilik, sayısız ilişki yaşamış bir televizyon sunucusu da ‘Kadın bunu kabul etmek zorunda kalmıştır’ diyor...” 

*

BU HAYAT BİZE ÇOK YAKIŞIYOR: “Bu tür bir beraberliği evliliğe yakıştıramıyorlar. Ama bilsinler ki bu hayat bize çok yakışıyor.”

Erol Olçok olsaydı pudra şekeri krizini nasıl yönetirdi

MİLLİ VE YERLİ NFT’YE ‘TOKEN’ Mİ DESEK, YOKSA ‘JETON’ MU DESEK

DÜN Hürriyet’te Fulya Soybaş’ın köşesinde okudum.

Türkiye’den de ilk NFT formatında ürün satışı başlamış. İlki Fenerbahçe oyuncusu Mesut Özil’in forması, öteki ise sanatçı Tarık Dolunay’ın “Fractal İstanbul” adlı eseriymiş.

Günlerdir NFT’yi Türkçeye nasıl çevirebileceğimizi düşünüyorum. Kavram ingilizce “non-fungible-tokens” kelimelerinden oluşturuldu. Soybaş’ın yazısında üç ayrı yerde üç ayrı çeviri var.

Girişte “Değiştirilemeyen token” denmiş.

KRIPTOMEDIA kurucusu Eray Dengiz, “Değiştiri-lemez ve benzersiz jeton” demiş.

BİTTRT Araştırma Müdürü Helin Çelik ise “Eşsiz token” diyor.

Daha önce birileri “Değiştirilemez kripto para” demişti.

Her şeyi “yerli ve milli” yapmaya çalıştığımız şu dönemde ne yapsak araya ya “token” ya da “jeton” giriyor. Araya “kripto” kelimesi kaynak yapıyor.

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Şenol Hoca ve takımı önceki gece Avrupa'da neyi yıktı?

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

29 Mart 2021
Avrupa’da belki de son 4 Dünya Kupası’nda tanık olduğumuz manzara şudur: Ülkelerin milli takımları, kulüp takımları kadar iyi futbol oynayamıyor. Şenol Hoca ve takımı son 2 maçta işte bu yerleşik Avrupa inancını yıktı. Milli takım, Türkiye’deki bütün kulüp takımlarından daha iyi futbol oynuyordu.

Bu yazıyı, epeydir milli takım maçlarını seyretmeyen bir futbol izleyicisi olarak yazıyorum.

Seyretmememin de nedeni vardı. Avrupa’da milli maçlar zevksiz geçer. Söylemek istediğim tek cümle var:

“Şenol Güneş Hoca önceki akşam ve ondan önceki maçta, Avrupa’da belki son 16 yıldır hüküm süren bu futbol yargısını yıktı.”

Nedir bu, anlatayım...

57’NCİ DAKİKADA SAHADA GÖRDÜĞÜM MANZARA ŞU

Maçın 57’nci dakikası...

Milli takım Norveç savunması önünde inanılmaz üçlü ve dar paslaşmalar yapıyor.

Bir La Liga tutkunu olarak, bilmesem karşımda Barcelona oynuyor sanacağım.

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Gönüllü istihbaratçı... Üzerinde çift ay işareti yok diye şunları hafife almayın

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

27 Mart 2021
25 Mart 2021 Perşembe günü...

Yani önceki gün, biz Türkiye’de TBMM Başkanı’nın “Tek imza ile Montreux’den bile çekilebiliriz” açıklamasının yarattığı depremi yaşarken...

Atina’da çok önemli bir şey oldu...

Atina Büyükelçiliğimiz ve MİT’in yazdıkları raporlarda şu ayrıntılar var mıydı bilmiyorum...

Ama ben şahsi istihbaratımı yaptım ve yazıyorum...

İstihbarat dediğim de öyle gizli kapaklı bir şey değil...

Açık ve herkesin önünde olup biten şeyler.

Önce bir Google araması, sonra da Hürriyet’in Atina büro şefi Yorgo Kırbaki ile sohbet...

Bence herkesin dikkatle okuması gereken Atina raporumu sunuyorum...

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Son 24 saatte ne oldu da bu kadar safça umutlandım

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

26 Mart 2021
1) Sadece dün değil... Epey bir süredir Türkiye’de parti kongreleri beni hiç ilgilendirmiyor...

Açıkça söyleyeyim, parti mitingleri de, parti kongreleri de bana artık eskimiş bir siyaset anlayışının nostaljik kalıntıları gibi görünüyor.

Ancak son 24 saatte iki ayrı partide iki ayrı gelişmeye baktım ve yazmaya karar verdim.

*

AKP kanadında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir cümlesi: Ve arkasından yeni AKP yönetimine giren bazı isimler bana umut verdi.

*

Öğleden sonra ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşması...

“Gelin helalleşelim ve yeni bir Türkiye kuralım” mesajı... “Herkes hata yapabilir. Yeni bir siyaset anlayışını birlikte inşa edebiliriz” sözleri... Son günlerin en önemli cümleleri bunlar...

Hayal mi kuruyorum...

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Pandemide her 10 günde kaç kilo aldık? İşte hesabı

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

25 Mart 2021
Son dönemde ekranlarda ve gazetelerde, kilo alanları gördükçe aklıma şu soru geliyor:

Acaba pandemi sırasında mı aldılar bu kiloları...

Ve kaç kilo aldılar...

Herhalde her evde her hafta en az birkaç kere, kendimizle de ilgili bu konuyu konuşmuşuzdur. Özellikle de daha çok eve kapanan 65 plus’lar...

Hürriyet başyazarı Prof. Osman Müftüoğlu hep bir “pandemi obezitesi”nden söz ediyor.

Ama şurası kesin...

Bu dönemde hepimiz daha kolay kilo aldık.

*

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Anayasa'daki 'Andımız' bu yıl kaçıncı yaşını dolduracak

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

24 Mart 2021
Dün önüme Aksoy şirketinin yaptığı yeni bir araştırmanın sonuçları geldi.

Örneklem alınan insanlara şu soruyu sormuşlar:

“Siz olsanız her gün okullarda ‘Andımız’ı okutur muydunuz?”

*

Sonuçlar ilginç.

CHP seçmeninin yüzde 96’sı...

İYİ Parti seçmeninin yüzde 92.9’u...

MHP seçmeninin yüzde 83.8’i...

AKP seçmeninin yüzde 74.9’u...

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O gece ne oldu da o bir kişi sabah oyunu değiştirdi

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

23 Mart 2021
O gün merak etmemiştim, ama bugün ediyorum...

Tam 10 yıl önce...

Türkiye Büyük Millet Meclisi 24’üncü dönem ikinci yasama yılı...

Tarih 24 Kasım 2011 Perşembe....

TBMM o gün tarihinin en önemli sözleşmelerinden birini onaylamak için toplanıyor.


Temsili fotoğraf

Milletvekillerinin oyuna sunulan kanunun tam adı şu:

“Kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun...”

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Bu derbinin kazananı Fatih Terim

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

22 Mart 2021
Sarı lacivertliler, ilk yarıda ‘Derin G.Saraylı’ Hasan Cemal kadar bile maça asılmadı.

“Derin Galatasaraylı’ Hasan Cemal mesaj attı: Bu akşam maalesef Fenerbahçeli’yiz”

Fenerbahçe, Vida golü atınca kendine geldi ve gerekeni yapmaya başladı. Yani sahaya maçın 48’inci dakikasında çıkıyordu. Neticede maç 1-1 bitti. Derbinin galibi, iki akşam önce kendi evinde 3 puan kaybeden Fatih Terim’in Galatasaray’ı oldu.

iLK YARIDA DERiN GALATASARAYLI HASAN CEMAL KADAR MAÇA ASILMAYAN BiR FENERBAHÇE

Derin Galatasaraylı Hasan Cemal sabah bana şu mesajı attı:

“Bu akşam maalesef Fenerbahçeliyiz.”

Bu sözleri hemen derin bir Fenerbahçeliye, Ercan Saatçi’ye ilettim.

Onun tepkisi ise şöyleydi:

“Bu hesap yanlış. Fenerbahçe kazanırsa, Galatasaray için daha büyük tehlike olur.”

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Mezardan çıkan bir virüs ve acılı bir pirenin hikâyesi

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

21 Mart 2021
Cuma günü bu fotoğraf önüme geldiğinde uzun uzun baktım.

Bir Türk olarak bana bu kadar gurur veren fotoğraflar her gün önüme gelmiyor.

İnsanlığın ortaçağ vebalarından beri karşılaştığı en öldürücü virüse karşı ilk aşıyı bu iki Alman vatandaşı bulmuştu.

*

Bir tarafında Almanya Cumhurbaşkanı, öteki tarafında Almanya Başbakanı...

Vee ikinci bir görüntü...

Salona girerken iki doktor önde yürüyor, Almanya’nın seçilmiş başbakanı arkada...

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Günün tartışması... Milletvekili eşi bir kadın çırılçıplak intihar eder mi

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

20 Mart 2021
1 Kasım 2013 günü Belçika’nın Ostende şehrindeki bir otelin müşterilerinden biri merdivenlerden inerek resepsiyona geldi ve “Karım odada banyoda yerde yatıyor bir ambulans çağırın” dedi.

Ancak adamın davranışları garipti ve resepsiyondaki görevli polise haber verdi.

Yukarı odaya çıktıklarında adamın karısını banyoda çırılçıplak yerde yatarken buldular. Kadının yüzünde ve vücudunda çok sayıda morluk ve şişlik vardı.

*

Olayın bir başka yönü de vardı. Kadının kocası Belçika’nın en tanınmış siyasetçilerinden biriydi.

Adı Bernard Wesphael’di ve halen de milletvekiliydi.


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Önceki gün basılan bir kitabın önsözünden hüzünlü bir hikâye

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

19 Mart 2021
Önceki gün İstanbul’daki bir matbaada yeni bir kitabın basımı tamamlandı.

Aslında çok eski bir kitabın yeni bir baskısıydı. Ama kitabın yeni bir özelliği vardı.

Basılan kitap, İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Âkif Ersoy’un “Safahat” adlı eseriydi.

*

Aslında Türkiye’de belki yüz binlerce insanın evinde bulunan bir kitaptı.

Ama bu Safahat’ın iki özelliği vardı. Birincisi Milli Marşımızın yazılışının 100’üncü yılında yeniden basılıyordu.

Ama asıl özelliği bu kitabın basımı dolayısıyla Mehmet Âkif Ersoy ailesi adına yapılan bir açıklamaydı.

“Âkif Dostlarına önemli duyuru”

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'Gizli koleksiyoncu' Selçuk'un elindeki gerçek Miro mu acaba

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

18 Mart 2021
UPPER CİHANGİR DEDEKTİFİ 1

‘UPPER Cihangir’ muhabirimiz Tuğrul Eryılmaz uyuyor.

Ana akım medya mahalleye dadandı ve fena halde Tuğrul’un altını oymaya başladı.

Bölgenin ağası Tuğrul Eryılmaz, yakın Mülkiyeli arkadaş grubuna takılıp kalınca, meydan başkalarına kaldı.

OLAY BİR RESSAM YEMEĞE GEÇ GELİNCE PATLADI

Mahalleden son haber Hürriyet’in kültür ve sanat konularındaki perde arkası yazarı İhsan Yılmaz’dan geldi.

Geçen hafta Oğuz Atay olayını patlatan Yılmaz dün de, Cihangir’den futbol dünyasına uzanan harika bir habere imza attı. Meğer futbol dünyasında sanat eseri toplayan önemli bir “gizli koleksiyoncu” 11’i varmış.

Ben sadece Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Volkan Demirel’i biliyordum, meğer üç önemli koleksiyoncu daha biliniyormuş. Ama asıl olay İhsan’ın yazısının satır aralarında kalan bir şüphe... İsterseniz başından başlayayım.

Anlatacağım olay, ressam

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Biz bu çubuklu formayı 62 yıl önce çocuk gözyaşlarıyla ıslattık

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

17 Mart 2021
Ertuğrul Özkök’ten Fenerbahçe yönetimine ve takıma mesaj...

Gençlerbirliği maçından beri Fenerbahçe tarafında suçu hep ‘dıştaki unsurlara’ yükleme stratejisinin izlendiğini görüyorum. Evet ben de farkındayım bariz hakem hatalarının, VAR şüphelerinin. Tamam da takımın kendi kendine şunu sorması gerekmez mi; ‘Biz niye ileri gidemedik?’

23 Aralık 1959... O geceyi hiç unutmadım. Rahmetli annem de hiç unutmadı ölünceye kadar..

Çünkü o gece Fenerbahçe Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası’nın üçüncü maçında Fransa’nın Nice takımına 5-1 yenilerek elendi.

İlk maçı 2-1 kazanmıştık ve Fenerbahçe’nin Avrupa kupalarındaki ilk büyük başarısıydı.

Çok umutlanmıştım.

Ancak Nice’te 2-1 yenilince üçüncü maça kalmıştı.

O gece radyoda maçı Halit Kıvanç’ın anlatımıyla işte bu çubuklu formamla dinlemiştim.

5-1 yenilince yatağa yattım ve sabaha kadar ağladım.

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Dünyanın en başarılı başbakanı geçen pazar niye 'çuvalladı'

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

17 Mart 2021
Bugün dünyanın herhangi bir yerinde uluslararası meselelerle biraz ilgisi olan bir insana sorsanız:

Dünyanın en başarılı devlet yöneticisi kimdir?

Eminim çoğunluk Almanya Şansölyesi Merkel diyecektir.

16 yıllık iktidarı sırasında başardıklarına bakın...

2008 gibi dünyanın ve Avrupa’nın gördüğü en kötü ekonomik krizden ülkesini neredeyse hiç zarar görmeden çıkardı.

Hatta ülkesini bir süper güç haline getirdi.

*

Fransa ve başka ülkeler içlerindeki göçmenlerle anormal sorunlar yaşarken, o ülkesinin göçmenlerinin entegrasyonunda çok sağlam bir siyaseti götürdü...

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Kırmızı rujla 120 k yeni süper kadınlar

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

16 Mart 2021
Cumartesi gecesi...

Televizyonları dolaşıyorum.

Türkiye geceleri siyaseti tartışırken İzmir’in Selçuk ilçesinde ilginç bir şey oluyor.

*

Gece tam yarısına yaklaşmıştır.

120 kilometrelik Ultra Efes Maratonu’na katılan yarışmacılar Selçuk’un İstasyon Meydanı’na 6 kilometre mesafeye gelmiştir.

İşte o son duraklama yerinde, maratonun birinci sırasında koşan kadın, kendisini bekleyen bir arabanın yanına gelir.

Arabanın yan aynasına bakarak dudak boyasını sürer ve sonra koşmaya devam eder.

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Urla'ya giderken pantolonumu unuttum: Teşhis alzheimer mı

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

14 Mart 2021
Şaka yapmıyorum, önceki hafta arabayla Urla’ya giderken yanıma pantolon almayı unutmuşum...

Çünkü pandeminin başından beri yeni moda deyişle sweatpant, yani bildiğimiz eşofmanla yaşıyorum.

Arabaya da eşofmanla bindim...

Urla’da valizimi açtığımda pantolon almayı unuttuğumu fark ettim.

GEÇENLERDE MICK JAGGER’IN BİLE ADINI HATIRLAYAMADIM

Son zamanlarda başıma başka işler de geliyor.

Mick Jagger’ın bile adını hatırlayamadığım zamanlar oluyor. Ne bileyim mesela Sean Penn’in adını çıkaramıyorum...

Bazen üç gün önce gittiğim yeri hatırlamakta zorluk çekiyorum.

Oysa özellikle, sinema, müzik, film, roman hafızam çok iyidir...

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Kayıp defterin sırrı çözülüyor... Bir düğün gecesi, nikâh şahitleri ve davetliler

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

13 Mart 2021
Sefa Kaplan’ın yazdığı Oğuz Atay kitabı*, “Türk edebiyatının Dostoyevski’si” sayılan Oğuz Atay’ın kayıp güncesi olayını fena halde patlattı...

Yazının çıktığı gün, Oğuz Atay’ın en yakın arkadaşı olarak bilinen, bir anlamda onun “kapalı kutusu” sayılan reklamcı Bülent Korman aradı.

Korman yıllardır bu konuda sessizliğini koruyor.

Bu özelliği ile Türk edebiyatının en sessiz ama en derin tanıklarından biridir.

Korman’la bir saate yakın konuştuk.



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Türkiye'nin 24 saat en önemli canlı tv yayını

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

12 Mart 2021
Akşamları yapılan siyasi tartışmalar mı... Parti gruplarından canlı aktarılan sahneler mi...

Hançeresi gerilmiş insanlar mı.. Süper Lig maçları mı...

Açılışlar, kapanışlar, kongreler mi...

Vallahi şahsen maçlar dışında hiçbir canlı yayın umurumda değil. Ama son 3 gündür bir kanala bağlandım ve canlı yayın seyrediyorum.

Yayının adı “Yaren Leylek Yuvası”...

Yayınlandığı yer “yarenleylek.com”.

Yayımcı şirket Karacabey Belediyesi...

*

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En ünlü edebiyat güncesini o gün ölü evinden kim aldı

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

11 Mart 2021
Türkiye’de 70’li, 80’li kuşakları çok etkilemiş, bugün de hâlâ etkisini sürdüren “Tutunamayanlar” romanının yazarı Oğuz Atay, 13 Aralık 1977 gecesi öldü.

İşte o geceye ait bir olay, Türk edebiyat çevrelerinin hâlâ çok konuştuğu bir sır olarak kaldı.

Bugün tam anlamıyla bir “Upper (Yukarı) Cihangir dedektifliği” yapacağım.

Bir “CSI” yazısı olacak.

Yani faili meçhul bir entelektüel hırsızlığın “olay yeri incelemesi”...

*

Yıllardır gizli kalmış bu olay, dün Hürriyet’in kültür yazarı İhsan Yılmaz’ın yazısı ile yine Cihangir gündemine oturdu.

O da

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