Özgür Özel bir çocuğa cinsel istismarı mı savunuyor

Aşağılık fiili işlediği iddia edilen şahıs tutuklandı.

Çocuğa darp ve cinsel istismar olayının partisi olmaz. Bu işin iktidarı, muhalefeti gözetilmez. 3 yaşındaki masum yavruya bu iğrenç fiili işlediği iddia edilen kişi savunulmaz.

Bunun CHP’lisi, AK Partisi, şunu bunu olmaz. Bu iğrenç olayın karşısında hepimizin durması gerekir. En çok da CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in tepki göstermesi gerekirdi. “CHP’de böyle şeylere müsamaha edilmez” demesi beklenirdi. Ancak Özgür Özel, öyle bir iş yaptı ki şaştım kaldım. Ömrüm siyaseti izlemekle geçti. 1980’den sonraki liderlerin kimini yakından tanıdım, kimini uzaktan izledim. Ama hiçbir liderin 3 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismar olayını savunduğunu görmedim. Özgür Özel’e karşı hiçbir önyargım yok. Hatta doğrularına en büyük desteği verip, yanlışlarını eleştiren birisiyim. Ancak meslek hayatımda bir parti liderinin 3 yaşındaki çocuğa yönelik cinsel istismar ve darp olayını savunmak için çırpındığına tanık olmadım.

SAVUNMALI MIYDI

Özgür Özel, “35 kamera var. Görüntülere göre de hiçbir temas yok” diyor. Peki o çocuğun vücudundaki morluklar ne? Savcılık cinsel istismar iddiasıyla bir kişiyi neden tutukladı? Özgür Özel’in işi böylesine aşağılık bir olayı savunmak mı olmalı, yoksa tam tersine üstüne üstüne gitmeli miydi?

Özgür Özel’in görevi yolsuzlukları, cinsel istismarı, rüşveti savunmak değil. Çünkü o bir savunma avukatı değil, koskoca CHP’nin Genel Başkanı.

SÜTTE LEKE VAR MI

Ekrem İmamoğlu hakkında rüşvet ve yolsuzluk davası başladı. Özgür Özel, “Sütte leke var. Bizim başkanlarımızda leke yok” dedi. Oysa rüşvet alanlar rüşvet aldıklarını, rüşvet verenler verdiklerini itiraf ettiler. Bunların hepsi de CHP’lilerdi. İmamoğlu rüşvet ve yolsuzluk davasında binlerce rüşvet belgesi iddianameye girdi.

Özgür Özel’in ‘leke yok’ dediği arkadaşlarının CHP kurultayını satın almak için pavyon köşelerinde rüşvet dağıttıkları bizzat CHP delegeleri tarafından itiraf edildi.

CHP’li Manavgat Belediyesi’nde baklava kutularının içinde Euro’lar çıktı. Rüşveti alan şeytana uyduğunu söyledi, suçunu itiraf etti. Özgür Özel ise Manavgat’ta kumpas kurulduğunu, ellerinde 32 saatlik video kayıtları olduğunu iddia etti.

Özgür Özel’in ‘sütte leke var ama bizim arkadaşlarımızda leke yok’ dediği Fatih Keleş’in, İbrahim Gülibrahimoğlu’nun özel jetler kiralayıp Kıbrıs’a kumar oynamaya gittiği, jette uyuşturucu kullanıp kadınlarla cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıktı.

Özgür Özel’in ‘sütte leke var ama benim arkadaşlarımda leke yok’ dediği davalardan biri dün Silivri’de başladı. Rüşvet verdiğini itiraf eden Aziz İhsan Aktaş, “Sözlerimin arkasındayım” dedi.

PES DOĞRUSU

Özgür Bey ne sütmüş böyle. Bu süt kokmuş. Her tarafından iğrenç kokular yükseliyor. Dünyanın en ünlü savunma avukatları bile bu kadar iğrençliği savunmayı göze alamaz. Size helal olsun. Sonunda kreşteki 3 yaşındaki çocuğa cinsel istismar olayını da savundunuz ya pes doğrusu.

KANDİL SURİYE’DE SAVAŞA HAZIRLANIYOR

Amerikalıların araya girmesiyle birlikte Suriye yönetimi ateşkesi 15 gün daha uzattı. Peki bu süre sonunda SDG, Ayn el-Arap ve Kamışlı’dan çekilip, Suriye’ye entegrasyon sürecini başlatacak mı?

Mazlum Abdi, Suriye yönetimine Savunma Bakan Yardımcılığı ve Haseke Valiliği için verdikleri isimlerin atanmasını beklediklerini açıkladı. Ama kendileri ellerinde tuttukları Ayn el-Arap, Haseke ve Kamışlı’yı devretmemek için hazırlık yapıyorlar. İran’dan getirdikleri PJAK’lılar ve Kandil’den gelen PKK’lılarla tahkimat yapıyorlar.

KAYBEDECEKLER

Suriye Ordusu da Halep, Deyr Hafir ve Meskene’de olduğu gibi işlerinin kolay olmayacağının farkında. Terör örgütü elinde kalan son toprak parçalarını korumak için direnecek. Çok kan akacak ama SDG kaybedecek.

Kandil, süreçleri doğru okuyamıyor. ABD’nin, Türkiye’nin ve Şara yönetiminin tek Suriye, tek ordu konusunda kararlı olduğunu görmüyor.

Önlerinde iki yol var. Ya entegre olup Suriye’nin sahiplerinden biri olacaklar ya da tasfiye edilecekler. Sahadaki veriler entegrasyonu değil, savaşı seçtikleri yönünde.

Bu demektir ki Kandil yine kaybedecek. Belki hayırlı olan da bu. Böylece Terörsüz Türkiye’nin önündeki en büyük engellerden biri kalkmış olacak.

TÜRKİYE’NİN YARDIM TIRLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Suriye’deki Kürtlerin de hamisi Türkiye’dir” diyen bir lider.

DEAŞ, Kürtlere saldırdığında sınırları açıp on binlerce Kürt’ün hayatta kalmasını sağlayan bir lider.

Suriye’de tek bir kişinin burnu kanamadan entegrasyon sürecinin gerçekleşmesi için teşvik eden bir lider.

YARDIM TIRLARI ULAŞTI

Kandil’in ‘sonuna kadar savaşın’ talimatı nedeniyle SDG savaşı seçince Ayn el-Arap bölgesinde yaşayan Kürtler ve Araplar gıdaya ulaşmakta sorunlar yaşamaya başladı. Türkiye, bu süreçte hiç tereddüt etmeden 11 TIR dolusu yardım konvoyunu yola çıkardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sınırımızın ötesinde yaşayan Kürt kardeşlerimizden gelen insani yardım taleplerini Suriye hükümetiyle yakın işbirliği içinde karşılıyoruz. AFAD’ımızın, Kızılay’ımızın yanı sıra insani yardım kuruluşlarımız da Suriye’nin kuzeyindeki ihtiyaç sahiplerine el uzatıyor, yardım ulaştırıyoruz” dedi. Türkiye’nin yardımlarının devam edeceği açıklandı. DEM Parti ise “Yüzlerce TIR yardım götürecek hazırlığımız var, yeter ki iktidar sınır kapılarını açsın” diye açıklama yapıyor. Yardım gönderecekseniz devletle irtibat kurun. AFAD ve Kızılay sizin yardım malzemelerinizi de bölgeye ulaştırır. Siz göndermek istiyorsanız onun için de yine diyalog kapısı açık. Ama sizin işiniz, gücünüz istismar etmek.

Merak etmeyin Türkiye, Suriye’deki Kürtleri de korur. Onlara yardımları ulaştırır. Yakın zamanda Suriye Kürtlerini de SDG’nin boyunduruğundan kurtarıp özgürleştirecek.