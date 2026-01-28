Küresel oyunu değiştirecek anlaşma

Haberin Devamı

Hindistan ve Avrupa Birliği uzun müzakerelerin ardından bir Serbest Ticaret Anlaşması (STA) üzerinde uzlaştı.

Bu anlaşma, yerküredeki 2 milyar insanın yeni ekonomik bir yapı oluşturması anlamına geliyor.

Hindistan 1.4 milyarı geçen nüfusuyla birkaç yıl önce Çin’i geride bırakarak dünyanın en kalabalık ülkesi haline geldi.

Ekonomik açıdan henüz Çin’e yaklaşamasa da hem devasa bir pazar hem de bilişimden otomotive hayati sektörlerde küresel bir güç olmaya çalışan bir aktör.

AB’nin içinde bulunduğu sıkıntıları ise burada sıklıkla dile getiriyoruz. Nüfusu yaşlanıyor, eskisi gibi üretemiyor, siyasi sorunlar yaşıyor.

Üstelik bir süredir Donald Trump ekonomik ve politik yaptırımlarla Avrupalıları canından bezdirmiş vaziyette.

Bu durum Avrupa’yı doğuda ve batıda yeni arayışlara itiyor. AB liderleri bu yaklaşıma ‘stratejik özerklik’ adını veriyor.

27 uluslu birlik son dönemde Latin Amerika, Endonezya ve Japonya ile benzer anlaşmalar imzaladı.

Ancak AB’nin Hindistan’da bir serbest ekonomik bölge yaratan bu son anlaşması hem kapsamı hem de Türkiye’yi etkilemesi bakımından diğerlerinden çok daha önemli.

Malum Hindistan-Avrupa ilişkilerinin arka planında 17. yüzyıldan itibaren yaşanan trajik bir sömürgeleştirme tarihi var.

Bağımsızlığının üzerinden sadece 80 yıl geçen Hindistan bugün dünyanın 4. büyük ekonomisi olmuş vaziyette.

Ancak tablonun bir de diğer boyutu var. Aynı Hindistan kişi başına düşen gelir açısından 140. sırada bulunuyor.

Yani halkı fakir bir üretim devi var karşımızda. İstikrarlı bir küresel oyuncuya dönüşebilmesi için bunu değiştirmesi gerek. Artık bu fırsat eline geçmiş durumda.

AB ve Hindistan arasında dün imzalanan anlaşmanın müzakereleri neredeyse 20 yıldır sürüyordu.

Ancak Trump döneminin etkisiyle son dönemde hız kazandı ve dün nihayete ulaştı.

Şimdi sanayiden hizmet sektörüne gümrük bariyerlerinin ortadan kalktığı yepyeni bir yapı olarak karşımızda.

Bu anlaşmanın en çok Çin’i olumsuz etkileyeceği düşünülüyor. AB üretiminin önemli bir kısmı Hindistan’a kayacak.

Gelelim bizi ilgilendiren boyuta.

Türkiye imzacı ülkelerden biri olmamasına rağmen bu anlaşma Gümrük Birliği dolayısıyla bizi de yakından ilgilendiriyor.

Türkiye 1996’dan bu yana Gümrük Birliği üyesi.

Ancak AB ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği anlaşması güncel birçok sektörü ve yapıyı kapsamıyor. (Bu konuda bilgi sahibi olmak için Sedat Ergin’in geçen hafta Oksijen’de hazırladığı kapsamlı dosya tavsiye olunur.)

AB’nin Hindistan gibi ülkelerle STA imzalaması Türkiye’yi şöyle etkiliyor: Türkiye, kendi gümrüğünü AB ile uyumlu hale getirdiği için üçüncü ülke ürünlerinin Türkiye pazarına girişi kolaylaşıyor.

Ancak Türkiye bu ülkelerle benzer STA’lar imzalamadıkça otomatik olarak aynı pazardan faydalanamıyor.

O yüzden Gümrük Birliği’nin mevcut hali Türkiye’nin ticari dengesinde bir asimetri yaratıyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bir süredir AB’nin bu konuda adım atması gerektiğini ve Gümrük Birliği’nin güncellenmesi gerektiğini vurguluyor.

Aslında AB’nin bu konuda Türkiye ile 2016’da imzalanan Göç Anlaşması çerçevesinde bir taahhüdü de var. Ancak AB verdiği sözü tutmak yerine bu konuyu siyasi bir malzeme olarak kullanmayı tercih ediyor.

Türk iş dünyası ise bu konunun siyasetten ayrı olarak ele alınmasının hem AB hem Türkiye açısından faydalı olacağı görüşünde.

Gümrük Birliği güncellendiği takdirde AB-Hindistan anlaşması Türkiye açısından da bir fırsata dönüşebilecek.

Trump ABD’sinin Avrupa’da yarattığı siyasi iklim bir süre sonra AB açısından Gümrük Birliği güncellenmesini zorunlu kılabilir.

Bence siyaseti ekonomiden ayırmak politikanın doğasına aykırı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen (sağda), AB Konseyi Başkanı Antonio Costa (solda), Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin (ortada) katıldığı imza töreni Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlendi.

İRAN’I VURACAK MI VURMAYACAK MI?

ABD donanmasının Ortadoğu’da toplanmasının ardından yine aynı soruya döndük.

İran’ı vuracak mı vurmayacak mı?

Trump 2016’daki başkanlık seçiminden önce Cumhuriyetçi Parti genel kurulunda yaptığı konuşmada başkan seçilirse dış politikada yapacağı en önemli hamlenin ‘öngörülemezlik’ olacağını söylemişti.

Öngörülemez olma Trump’a kadar ABD dış politikasında ‘haydut devletler’ sınıflandırılmasındaki ülkeler için kullanılan kötü bir özellikti.

Trump ile birlikte ABD’nin dış politikası haline geldi.

Bu yüzden bir öngörüde bulunmak kolay değil. Fakat yakın tarih ABD başkanlarının iç politikada sıkıştığı her an uzaklarda bir yerleri bombalama örnekleriyle dolu.

Bu yüzden, ABD göçmen polisinin Minneapolis skandalı sonrasında bombalanan bir İran kulağa çok sıradışı gelmez.

ABD Başkanı Donald Trump

TRUMP’TAN KAÇAN ÇİN’E SARILIR

ABD Başkanı’nın Davos’ta ‘yeni dünya düzenini’ ilan etmesinin ardından batılı müttefikleri çareyi yeni arayışlarda arıyor.

Dün AB, Hindistan’da dev bir anlaşmaya imza atarken bugün İngiltere Başbakanı Starmer bir uçak dolusu işinsanıyla birlikte Çin gezisine başlıyor.

Avrupalı ülkeler için Grönland tartışması ‘bardağı taşıran damla’ oldu. Bu da yetmezmiş gibi İngiltere-ABD arasında geçen hafta sonu bir Afganistan gerilimi yaşandı.

Trump, “NATO ülkeleri Afganistan’da ön cephede savaşmaktan korktu” deyince Afganistan’daki çatışmalarda 457 askeri öldürülen İngiltere büyük tepki gösterdi.

Trump bunun üzerine İngiliz askerinin cesaretini öven bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Günlük haber akışında önemsiz ama ABD-Batı cephesi çatlağını anlamak açısından önemli bir detaydı bu.

Avrupa artık ABD ile göbekten bağlı ittifak konusunda farklı düşünüyor. Doğu açılımı bunun bir tezahürü.

Starmer’dan sonra Almanya Başbakanı Merz de Çin’e gidecek.

Bakalım Avrupa-Çin hattında da yeni bir dünya kurulacak mı?

İngiltere Başbakanı Keir Starmer - Çin Devlet Başkanı Şi Cinping

PENGUEN’İN UNUTULMA HAKKI YOK MU

Bu ara başını alıp karlı dağlara yürüyen bir penguen dünyaya dert olmuş vaziyette.

Aslında hikâye yeni değil. Alman belgeselci Werner Herzog’un 2007’de çektiği ‘Dünyanın Ucundaki Karşılaşmalar’ isimli belgeselden.

Kendi klanına da dünya nimetlerine de yüz çevirip dağlara doğru yürüyen penguenin ardından Herzog, “Neden mutlak bir ölüme doğru gidiyor” diye soruyor.

Belgeselciler 70-80 kilometre takip ettikleri penguenin yanında durup “Şimdi onu rahatsız etmemek için donmuş gibi yapıyoruz” diye anlatıyor.

Ardından penguenin devasa buzullara tek başına yolculuğunu dramatik bir kamera açısıyla görüntülüyor.

19 yıl önceki belgesel “nihilist penguen” olarak tekrar şöhret olunca Trump dahil bütün sosyal medya ünlüleri durumdan faydalanmaktan çekinmedi.

Ne talihsiz penguenmiş arkadaş. Buzullarda belgeselcilerden kurtulamadı. Kendi yoluna gitti. 20 yıl sonra yine kaçmaya çalıştığı insanların diline dolandı. Zalimsin insanoğlu.