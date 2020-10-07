En tartışılan o kulede en tartışılmayacak kat

Aslında savaş gazetenin açık sayfaları üzerinde...
Ama sayfalara yansımayan bir bölümü var ki onu da ben anlatayım.
*
Savaş 18 Eylül günü eski bir büyükelçi ve çok beğendiğim bir edebiyat denemecisi olan Oğuz Demiralp’in Cumhuriyet Kitap Eki’nde yayınlanan bir yazısıyla başladı.
Yazısı, kendi payıma resim sanatı konusunda Türkiye’nin en iyi denemecisi olarak gördüğüm Mehmet Ergüven’in kitapları üzerineydi. Ancak savaş Mehmet Ergüven yüzünden değil, yazının girişinde ve ileride bir yerde kullanılan kavram yüzünden patladı.
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Pompeo’nun Yunanistan’a yaptığı resmi ziyaretin perde arkasını çok güzel anlattı.
Böyle bir yazının çalıştığım Hürriyet gazetesinde çıkmasından dolayı da gurur duydum.
*
Yazı büyük ölçüde bu fotoğrafta gördüğünüz Girit’in Hanya bölgesinde çekilmiş fotoğraf üzerine kurulu.
Yer Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in baba evi.
Sedat mönüde neler var onu bile yazmış.
Çok tanıdık bir mönü.
Instagram’da Fenerbahçe’nin, Galatasaray’dan 3.4 milyon daha az takipçisi var.
Eğer “takipçi” sayısı “taraftar” sayısını yansıtıyorsa yıllardır “Türkiye’de en çok taraftarı olan kulüp Fenerbahçe’dir” inancım yerle bir olacak demektir.
Ancak iki kulübün takipçi profillerini ve davranışlarını çok dikkatle izlediğimde tuhaf bir durumla karşılaştım.
Sekiz yaşımdan beri iyi bir Fenerbahçeliyim ama önyargılı bir Fenerbahçeli olmamaya çalıştım.
O nedenle kulüplerin takipçi profillerini ve davranış biçimlerini vereceğim, yorumu sosyal medya analizcilerine bırakacağım.
GALATASARAY
“Kim Kardashian’ın kameralara göstermeye alışık olduğu büyük bir kaynağı var, yine aynı kaynağı mı referans aldı acaba...”
Deniz Çakır da ana haber bülteni sunan bir insan için bu ifadenin güzel olmadığını söyleyip üslubunu eleştirdi.
*
Aslında iki kadın tartışıyor ve konu “cinsiyetçilik”.
Pek araya girmem böyle konularda ama burada ince bir nokta var.
Onu Ece Üner’le paylaşmak isterim.
Evet
Hürriyet’in hem Ankara hem de Moskova temsilcisiydim.
*
Birinci olay: Sovyetler Birliği döneminde 26 Ermeni’nin öldürülmesinden sonra bütün dünyaya kapatılan Sumgait şehrine girmesine izin verilen ilk iki gazeteci rahmetli Mehmet Ali Birand ve bendim...
Sumgait olayları hâlâ karanlıktır.
*
İkinci olayı 1989’da yaşadım. Yanımda Sovyet Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili ile birlikte Bakü’deydim.
Orada Azeri Yazarlar Birliği’nin düzenlediği bir basın toplantısındaydım.
Bir ara gözüm yan tarafta sessizce izleyen zayıf sakallı bir adama takıldı.
Siz de “Memleketin bunca meselesi varken sen nelerle uğraşıyorsun lobisi”ndenseniz bu yazıyı atlayın.
Çünkü bugünkü konum, 1970’ler ve sonrasının en efsane rock gruplarından birinin gitarları olacak.
*
İlgilenenler okumuştur. Geçen yıl yine bir pazar günü Pink Floyd grubunun gitaristi
MAGAZİN ÂLEMİNİN KURUCU BABALARI
En renkli ve en eski siyasi magazinci: Müşerref Hekimoğlu... 1970’lerde Ankara yıllarımın en renkli ve güzel gazetecisiydi. Cumhuriyet gazetesinde ve ANKA Ajansı’ndaki yazılarının hastasıydım.
En korkulan magazinci: Hiç kuşkusuz rahmetli Çetin Emeç ve başında olduğu Hafta Sonu gazetesi... Magazin haberi ile bakan deviren gazeteci olarak tarihe geçti.
Magazine en sınıf atlattıran fahri magazinci: Banko Hıncal Uluç. Sanat, edebiyat, kültür ve daha birçok alanı magazin coğrafyasına o soktu.
En edebi magazinci: Selim İleri. 70’li ve 80’li yıllarda hazırladığı kültür sanat sayfalarında edebiyat, sinema ve sanat dünyasının ünlü simalarının evlerini ve dedikodularını öyle harika bir tarzla anlatırdı ki, benim magazinci olmamda çok etkisi oldu.
Cihangir fısıltı magazininin en derin babası: Sabiha Deren ve Yeni Sabah gazetesindeki köşesi “Fısıltı”... Hiç şüphesiz bugün “Düzeyli magazin” denilen Cihangir magazinciliğinin kurucu babası o. Gerçek adı da Hakkı Devrim.
Babıâli’nin en yazmayan magazincisi: Ergil Tezerdi.
Sadece bana değil, 1963 yılında Beatles’a da siyah dik yaka kazağı giydirip “With The Beatles” kapağına bu kazaklarla poz verdiren kadın yine oydu...
Adı Juliette Greco’ydu...
Fransa’da Saint Germain semtinin egzistansiyalizmin başkenti olduğu yıllarda, o sol entelektüel mahallenin kraliçesiydi...
Onun ilk fotoğraflarını, İzmir Namık Kemal Lisesi bahçesinde, Varlık Yayınları’ndan Sartre, Camus ve Gide’i okurken görmüştüm.
Ben, egzistansiyalizmin ne olduğunu öğrenmeden önce egzistansiyalist olan bir neslin çocuğuyum...
*
Beatles
Fotoğrafın en solunda bir lider daha vardı ve o da Putin’di.
O gün bu kareyi yorumlayan bir yazı yazmıştım...
Hepsinin beden dilini ve psikolojilerini yorumlamıştım.
Önceki gün telefonla yapılan üçlü zirveden ve AB’nin Türkiye’ye yaptırımlar çıkması beklenen zirvesi ertelendikten sonra bu kareye bir de şu açıdan baktım.
Bu fotoğrafı çok sevdim... Çünkü dış politikada Cumhurbaşkanı ve ülkemi görmek istediğim yeri anlatıyor...
Yani Avrupa’yı...
Dolayısıyla, ülkemin Cumhurbaşkanı’nı o fotoğrafta Avrupa ile el ele görmek bana umut veriyor.
Yoksa içimden mi gelmedi pek karar veremedim.
Ama bu topa girenlerin yazdıklarını, Instagram ve Twitter’da oluşturulan sosyal medya jürisinin neredeyse oybirliğiyle aldığı “Tutukla” kararını görünce, doğrusu bir jüri üyesi olarak ben de görüşümü yazmadan duramadım.
İşte benim itiraz şerhim:
*
BİR: Sosyal medyaya yansıtılan görüntüleri seyrettim, olayı tam anlayamadım.
Vardığım sonuç şu oldu:
Görüntüler ya çok yeteneksiz bir montajcının ya da çok manipülatif bir makasçının elinden çıkmış gibiydi.
*
“Pisliğin teki” deyip geçtim...
Ama iş büyüdü...
Büyüyünce de Hürriyet’in Atina muhabiri Yorgo Kırbaki’yi arayıp sordum:
Neyin nesidir bu gazete?
“Aşırı sağın da aşırı sağı bir gazetedir...”
Ya tirajı nedir? Kim alır, kim okur?
“Yunan gazeteleri artık tiraj açıklamıyor. Ama son açıklamada 5-6 bin satan (bana göre bedava dağıtılan) bir gazete...
Dünyaca tanınmış siyasetçiler... Bütün bu insanlar önceki gün ve dün Instagram’da bir kadının ardından veda mesajları attılar...
Bugün size, erkek heykelleri altında oturan bu iki kadının hikâyesini anlatacağım...
*
Hikâyeme, önce sağdaki kadından başlayacağım.
ODTÜ gibi muhteşem bir üniversitede sosyoloji okumuş...
Gidip Amerikalarda eğitimine devam etmiş....
Bir de İran Araştırma Merkezi’ni kuran kişiymiş...
*
İşte bu hoca çıkıp televizyonda insanların gözüne baka baka, “Balkan göçmenleri Türk değildir, Türkleştirilmiştir” diyor...
Orada da durmuyor devam ediyor:
“Bunlar Türkçeyi bile sonradan öğrenmiştir” diyor...
Ve sonunda asıl söylemek istediği noktaya geliyor:
Anladım, şimdi artık işin en heyecanlı bölümüne, çarpışma anına gelelim. Ama önce bana neyi hızlandırdığınızı ve protona bir tekme atmanın, bir tokat atmanın kaça mal olduğunu anlatın.
İşin aslında en ucuz kısmı neyi hızlandırdığımız. Protonu hızlandırıyoruz. Proton ne? Hidrojen. Hidrojen atomundaki elektronu sıyır, al sana proton. Çünkü hidrojen temelde bir proton ve etrafındaki bir elektrondur. En basit, periyodik cetveldeki başlangıç atomumuz yani.
Bunu nasıl elde ediyorsunuz?
Hidrojen tüpümüz var. Yani bildiğimiz küçük bir şişe büyüklüğünde oksijen tüpleri gibi. Bir tüp bizi aylarca götürüyor. Bir prosesle o hidrojenler elektronlarından ayrıştırılıyor ve haliyle artı yüklü hidrojen haline geliyorlar. Ama artı yüklü hidrojen dediğin, yani elektronsuz hidrojen dediğin şey zaten protonun tek başına hali. Biz onları alıyoruz ve bunları “bohça” haline sokuyoruz.
Bu bohçalardan iki tanesini mi alıp çarpıştırıyorsunuz?
Bir tane protonu elde ederek hızlandırmak hem zor hem de aynı zamanda değmez. Biz aşağı yukarı 10 üzeri 11 tane yani birin yanına 11 tane sıfır koyun o kadar sayıda proton hızlandırıyoruz, bir bohça dediğimiz bu. Bu da 100 milyar ediyor. Yaklaşık 100 küsur milyar tane protonu, bir arada hızlandırıyoruz. Ve bu çok ama çok küçük bir hacim içinde. Yani şu elimdeki çakmağı düşünün bunun gibi bir tane daha karşıda hazırlanmış...
HER SANİYE 40 MİLYON BOHÇA KARŞI KARŞIYA GELİYOR
Serkant Hocam, Dan Brown’ın romanında okuduğum günden beri CERN’e gitmek isterim. Ne yapıyorsunuz orada, yerin 100 metre altında? Nerede başladı bu hikâye?
Anneannemin evinde başladı. Ben küçükken anne ve babam çalıştığı için anneannem bana bakardı. Anneanne evinde de çok fazla oyuncak yoktu. En güzel meşgalem eski gazete kâğıtlarını alıp anneannemin yere serdiği bir çarşaf üzerinde kesmekti. Derdim gazeteyi kaç parçaya bölebileceğimi anlamaktı. Çünkü durmadan parçalayabildiğime göre içinde bir şey olması lazım. Sonradan öğrendim ki sadece matematiksel olarak bir şeyi sonsuz kere parçalayabiliriz. İşte buna ‘parçacık fiziği’ diyoruz. Her şeyin nüvesinde daha da ne olduğunu anlamak.
BİR PİNPON TOPU ATARAK DUVARI DELEBİLİRSİNİZ
İtalyan Fizikçi Carlo “Bilimde görmediğimiz bir şeyi anlamaya çalışırız” diyor. Siz görüyor musunuz?
Bir pinpon topu alalım, bunu bir duvara atarsak öteki tarafa geçmez. Ama teorik olarak geçmesi mümkündür. Biz buna “Tanımlanabilir olasılık” diyoruz. İşte evrenin şöyle bir gücü var. Bizim 30 birimle geçebileceğimiz bir duvarı o 3 birimlik enerjiyle atıp öbür tarafa geçirebiliyor. Günlük hayattaki işleyişte bunları beynimize kabul ettirmek zor. Kuantum deryası böyle sürprizlerle dolu.
CERN BİZİM BÜYÜK KULÜP GİBİ BİR YER
Peki İsviçre’deki CERN’e gidersek, orası neresi? Gerçekten Dan Brown’ın anlattığı gibi esrarengiz bir yer mi?
O gün İstanbul-Isparta seferini yapan uçak, normal saatinde kalkmış ve rahat bir yolculuktan sonra Isparta Süleyman Demirel Havalimanı’na doğru alçalmaya başlamıştır.
World Focus şirketinden kiralanan yolcu uçağında 7’si mürettebat 57 kişi bulunmaktadır.
Ne olduysa o iniş anında olur. Uçak havalimanının yakındaki bir dağa çarparak parçalanır.
İşte bu uçak, Türk bilim tarihinde, ünlü romancı Dan Brown’a kadar uzanacak bir tartışmayı başlatacaktır.
MELEKLER VE ŞEYTANLARIN MERKEZİNE GELEN HABER
Uçağın yolcularından biri Engin Arık adında bir kadındır. Onun kazada öldüğü haberinin ulaştığı yerlerden biri, Türkiye’den uzakta, yerin 100 metre altında dünyanın en ilginç deneylerinden birinin yapıldığı yer.
Burası, bütün dünyanın
Birleşik Arap Emirlikleri’nden sonra Bahreyn de İsrail’le diplomatik ilişkiler kurdu...
Yani...
Yanisi şu...
Türkiye’nin yıllarca önce yaptığı, bugün de yapmaya devam ettiği şeyi yapıyorlar...
Demek ki dış politikamızda serinkanlı bir akıl varmış...
*
Sırbistan ve Kosova...
Türkiye’nin Balkanlar’da en çok yardım yaptığı,
En tartışılan o kulede en tartışılmayacak kat
Restore edilen Galata Kulesi dün açıldı...
Ondan bir akşam önce, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy bir grup medya yöneticisi ve yazarı kulenin en üst katında bir yemeğe davet etti...
Davetli listesine baktım.
İktidar-muhalefet ayrımı yapılmamıştı.
Kimler vardı: Mesela davetliler arasında Sözcü gazetesinin genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz, yazarı Deniz Zeyrek, gazetenin ve sahibi Burak Akbay’ın avukatı İsmail Yılmaz...
Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, sabah haberleri sunucusu İsmail Küçükkaya da vardı.
*
Kimler yoktu: Buna karşılık Karar, Aydınlık, Birgün gibi gazetelerden, Halk TV ve Tele 1 gibi kanallardan kimse göremedim.
*
Görev alanlar hakkındaki izlenimim: Kulenin restorasyon öncesi halini gösteren fotoğrafları gördüm.
Restorasyonu yürüten yetkililer ve çalışan mimarlarla, uzmanlarla konuştum.
İşlerini bilen insanlar. Hepsi bende olumlu izlenim bıraktı.
*
Genel izlenimim: Kendi payıma restorasyonu başarılı buldum. Özellikle son katın altındaki bölümler, kulenin tarihini yansıtacak şekilde kaliteli biçimde restore edilmiş.
*
Nasıl algılanırım: Kamuoyunda çok tartışıldığı ve özellikle benim bulunduğum çevrelerde çok eleştirildiği için mümkün olduğunca tarafsız bir gözle bakmaya çalıştım.
Ama içinde bulunduğumuz psikolojik ortamda yazdıklarımı, kim nasıl algılar bilemem.
Çok tartışılan bu restorasyondan sonra kuleyle ilgili şahsi gözlemlerim şunlar:
KARARSIZIM
ASYA KİTSCH’İ Mİ YOKSA LOUVRE PİRAMİT EFEKTİ Mİ
Önce başta yemek yediğimiz kattan başlayayım. Karar veremediğim tek bölüm en son, yani 8’inci kattı. Bana çok modern ve suni gibi göründü.
Özellikle tavan bana Asya Türk cumhuriyetlerinin zevkine uygun gibi göründü.
Ancak restorasyon öncesi görüntülerine baktığımda şunu fark ettim. O zaman çok daha fazla “Asya kitsch’iymiş (rüküş)...” Restorasyon sonrasında o hava biraz gitmiş, daha modernleşmiş.
Çok tuhaf, sonradan kendimi şu iç muhasebe içinde buldum.
Acaba bu tarihi kulenin bir bölümünü böyle bir modernite ile yan yana getirmek, Louvre’un avlusundaki piramit veya Buren sütunları efekti yaratır mı?
Kabul ediyorum çok zorlama ama ben bu tür çelişkileri de seviyorum.
ORTAK İZLENİM
KULENİN EN GÜZEL YERİ: SEYİR BALKONU
Hiç şüphesiz, İstanbul’a gelen veya yaşayan biri için kulenin en ilgi çekici yerlerinden biri 8’inci kattaki seyir balkonu.
360 derece İstanbul ve insana harika fotoğraf kareleri verecek açılara sahip.
Hem modern İstanbul, hem tarihi yarımada ayağınızın altında.
Çok da iyi düzenlenmiş.
ORTAK İZLENİM
FOTOĞRAF ÇEKİLECEK YER: İNİŞ ÇIKIŞ MERDİVENLERİ
Kulenin ilk 5 katına çıkış merdivenleri orijinaline uygun hale getirilmiş. Çok da güzel ışıklandırılmış.
Giren herkese mutlaka fotoğraf çektirme duygusu veriyor.
Yalnız inip çıkarken başınıza dikkat edin.
Kule 6’ncı yüzyılda yapılmaya başlanmış.
Belli ki aradan geçen sürede boyumuz epey uzamış.
ÇOK SEVDİM
EN ÇOK ETKİLENDİĞİM O KAT VE GELDİKLERİ GİBİ GİDERLER SÖZÜ
İtiraf edeyim... Kuleyi gezerken en etkilendiğim bölüm 5’inci kat oldu...
Çünkü o kata “İstanbul’un işgalini” anlatan çok güzel bir sergi koymuşlar.
Mutlaka gezin derim. Nedense o 3 yıl, Kurtuluş Savaşı’nın en az bilinen, sanki özellikle saklanan bir bölümüdür. Oysa nasıl bir İstanbul’un fethi varsa...
Bir de “Yeniden Türk şehri haline gelişinin” hikâyesi var.
Onu da Mustafa Kemal Atatürk
ve arkadaşlarının, bu milletin kahraman evlatlarının verdiği Kurtuluş Savaşı sağladı.
Bu kattaki sergide işgal altındaki İstanbul’a ait hiç görmediğim fotoğraflar var.
Mesela şimdi yeniden ibadete açılan Ayasofya’nın önündeki işgal kuvvetleri.
Galata Kulesi’nden İstanbul’u seyreden işgal kuvvetlerine mensup bahriyeli askerler.
Ve serginin girişinde harika bir Atatürk fotoğrafı ve altında yazan şu sözü:
“Geldikleri gibi giderler...”
Öyle oldu...
Geldikleri gibi gittiler...
HATIRA KATI
SÜPER MARVEL KAHRAMANI BİR HEZARFEN TİŞÖRTÜ İSTİYORUM
Hatıra eşya bölümü: Bu tür müzelerde çok önemli bir bölüm.
Burada da açmışlar.
Ancak şimdilik sergilenen hatıra ürünlerinin biçimlerini ve kalitesini beğenmedim. Gerçi henüz asıl eşyalar gelmemiş, ama orada gördüklerim çok eski bir anlayışla hazırlanmış, hiçbir yaratıcılığı olmayan ürünlerdi.
Bence daha modern, daha profesyonel bir anlayışla yeniden ele alınmalı.
İkinci katta büyük bir ekran üzerinde gösterilen videoda etkileyici bir Hezarfen Çelebi çizgi filmi var.
Mesela o karakter, bugünün Marvel veya DC Comics kahramanları gibi bir süper kahraman haline getirilebilir.
Türk modern çizgi roman çizerleri harika desenler geliştirebilir.
Şahsen böyle bir yere gittiğimde kendime de torunuma da böyle bir tişört alırım.
MEYDAN
İTALYA ÖZLEMİMİ BU MEYDANDA GİDERECEĞİM
Kuleye girerken ilk izleniminiz şu oluyor: Şehrin tarihinde bu kadar önemi olan bir kulenin girişi daha etkileyici olmamalı mı?
Basit birkaç taş basamak, dar bir kapı, sıradan demir tutacaklar. Evet olmalı ama kulenin orjinal girişi bu. Buna karşılık kulenin bulunduğu meydan çok etkileyici.
Çok iyi düzenlenmiş.
Etrafında güzel butikler, kafelerle insana İtalya’daymış hissi veriyor. Kendi payıma ilk fırsatta gidip, tam karşıdaki Lavazza Kafe’de oturup, İtalya özlemimi de gidereceğim.
EN KRİTİK
EN TARTIŞMALI BÖLÜM: DARBELİ MATKAP İZLERİ
Gelelim en kritik konuya... Kulede restorasyon çalışmaları başladığında sosyal medyaya yansıyan bir görüntü hepimizi çok rahatsız etmişti.
Bazı işçiler ellerindeki darbeli matkapla duvarlara dalmıştı. Bu bölüm hemen girişte sol tarafta kalan bir duvar. Şimdi bakılınca insana yadırgatıcı gelen hiçbir şey yok.
Tam aksine çok da özgün bir şekilde restore edilmiş görünüyor.
Bakan Ersoy o olay üzerinde özellikle durdu.
1960’lı yıllar ve sonrasındaki restorasyonda buraya o günün tekniği ile betonarme dolgu yapılmış. Bu da binanın statiğini olumsuz etkiliyormuş.
Şimdi modern restorasyonda Horasan sıvası denilen bir şey kullanılıyormuş. O betonarmeyi sökmek çok zor bir işmiş.
Ama bakan da o görüntünün hoş olmadığını kabul ediyor.
Sonradan elle ve keskiyle sökmüşler o betonları.
Bu da restorasyonun biraz uzamasına neden olmuş.
EK BİLGİ
SANAL MÜZE ZİYARET REKORUNU NERESİ KIRDI
KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy yemekte müzelerle ilgili de bilgi verdi.
Pandemi dolayısıyla müzeler 19 Mart-1 Haziran günleri arasında kapalıydı.
2019 yılında müzeleri gezen insan sayısı bir önceki yıla göre yüzde 24 artarak 35 milyon olmuş.
Bu yıl ocak-eylül döneminde, kapalı olduğu zamanlar dışında müzeleri gezen insan sayısı 7.1 milyonda kalmış.
Bu yıl 17 müze ve kültürel ören yeri, sanal müze olarak ziyarete açılmış. Bu dijital müzeleri 6.6 milyon kişi ziyaret etmiş.
Bunun 2.5 milyonu, tek başına Göbeklitepe olmuş.
Ancak 16 müze sanal ziyarete açıldı. Normaldir. Şu an için hikâyesi en kuvvetli yer orası.
YARIN
CUMHURİYET’TEKİ TÜRKÇE SAVAŞININ İKİNCİ PERDESİ
Oğuz Demiralp’in “Türkçe edebiyat” yazısının yayınlandığı gün gazeteden kim arayıp kimin mesajını verdi?
Özdemir İnce sözlü mesajını kimin aracılığıyla gönderdi...
Oğuz Demiralp ne cevap verdi...
Gazetenin genel yayın yönetmeni Aykut Küçükkaya, Oğuz Demiralp’in yazısı ile ilgili ne cevap verdi? Bu cevabı nerede yazmasını istedi.
Cevap yazısı nerede yayınlandı.
Cumhuriyet gazetesinin hangi ağır topları devreye girdi.
Medya kulislerinin en renkli tartışmasının devamı bütün ilginç ayrıntıları ile yarın burada.
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Eyüp Serbest
Foto Editörü: Umut Veis
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin
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