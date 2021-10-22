Diyarbakır Müzesi'ndeki domuz dişi ve 48 saat sonra gelen bir haber

“Dans etmek kalplerimizin konuşmasını duymaktır...”
*
Halay da bir danstır...
Dans literatüründeki adı “folklorik dans”tır...
-
Fanatikler danstan korkarlar... Aralarında “hayatında hiç dans etmemiş olmakla” övünenler vardır.
Korkmakta haklıdırlar... Çünkü dans, onları besleyen nefreti, bir ilkokul çocuğunun bembeyaz silgisi gibi yumuşacık dokunuşlarla siler...
Yok eder...
Muhafazakâr bir ailenin üyesiydi...
Dün bizim mahallede onun hakkında yazılanlara baktım...
Üzülerek gördüm ki bu insanı hiç tanımıyormuşum...
Meğer tam da Türkiye’nin bugünlerde aradığı insanmış...
Hürriyet’te Yalçın Bayer’in yazısını okudum.
Onun daha ilk ve orta eğitimden başlayan bilim tutkusunu...
Üniversite yıllarını, sonrasını, Türk sanayisinin gelişmesi için verdiği mücadeleyi...
Bu bir maç kuyruğu değil...
Bir pop müzik konseri kuyruğu değil...
Ahmet Güneştekin’in geçen cumartesi Diyarbakır’da açılan “Hafıza Odası” sergisine girmek için bekleyen insanlar bunlar...
Sanat alanında böyle bir kuyruğu geçtiğimiz 10 yıl içinde iki defa gördüm...
Biri İstanbul’da Sakıp Sabancı Kültür Merkezi’ndeki Picasso sergisiydi.
Öteki de İzmir’de Arkas Sanat Merkezi’nde açılan Picasso sergisiydi.
Bugüne kadar
Ne yalan söyleyeyim, güzel yaşamak hayalleri olan bir insandım, hâlâ da öyleyim.
O nedenle memleketin bunca meselesi varken aklım yine de böyle şeylere takılıp gidiyor...
Yani benim de böyle sevdalı bir başım var.
İyi yaşamak bugün kurduğum bir hayal değil...
Mavi yolculuklar, yat sefaları ile ilgili hayallerim çok eskilere gidiyor...
Mesela şu fotoğraf.
1971 yılında Gökova’da bir yerde çekildi.
Yat 85 metre...
Türkiye’de yapıldı.
Bir Türk şirketi tarafından yapıldı.
Yapımı 4 yıla yakın sürdü.
Ve geçen ay Cannes’daki dünyanın en önemli yatçılık fuarında ilk defa dünyanın dikkatine sunuldu.
Aldığım bilgiye göre, fuarın en ilgi çeken teknelerinden biri oldu.
4 gün boyunca 1.000 kişiye yakın insan tekneyi gezdi...
William Shatner...
*
Biz onu daha çok “Captain James T. Kirk” olarak tanıyoruz...
Yani bizim bildiğimiz, 1970’lerin efsane uzay dizisi Star Trek’in ünlü kaptanı Kirk...
İşte onu oynayan aktör William Shatner, bu defa gerçekten uzaya gitmiş ve dönmüş.
‘Uzay Yolu’ (Star Trek) dizisi ilk kez 8 Eylül 1966 günü yayınlandı.
Dünya
Sütçünün getirdiği süt kasaları hâlâ dükkânın önünde duruyordu.
Durumdan şüphelenen komşular eve girince dehşetten donup kaldılar...
Yıl 2018’di...
Olay yeri Hindistan’ın Delhi şehrinin kuzeyindeki popüler bir mahalleydi...
O sabah dükkân sahibinin üst kattaki evine giren komşular, evin tavanındaki mazgal şeklindeki demirlere asılı 10 cesetle karşılaştılar.
Bir ceset de içeride bir odada yatağın üzerinde yatık vaziyetteydi.
*
Ama bir ekonomist var ki, nereye baksam onu görüyorum şu son zamanlarda.
Mariana Mazzucato...
*
Dünyayı sarsan 68 Mayıs olaylarından bir ay sonra, 16 Haziran 1968’de doğmuş.
İtalyan asıllı ama çifte vatandaşlığı var.
Aynı zamanda Amerikalı...
Londra Kolej Üniversitesi’nde ekonomi bölümü öğretim üyesi.
Aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü Ekonomi Konseyi üyesi.
Yıl 2020...
Uzun yıllar yapılamayan Formula 1 yarışları yine Türkiye’ye dönmüş ama pandemi nedeniyle seyircisiz yapılıyor.
O gün F1 tarihinde bir rekor kırılıyor.
Lewis Hamilton bu yarışın İstanbul ayağını da kazanmış ve yarışma tarihine yeni bir rekor yazmış.
Bu yarışı, 7’nci defa kazanıp Ferrari efsanesi Michael Schumacher’in rekorunu egale etmiş.
Yani Formula 1 tarihinde çok özel bir gün...
Bütün dünyanın gözü Türkiye’deki pistte yapılacak ödül töreninde...
Ne yapayım, dayanamıyorum... Bir de böyle dayaklara şerbetliyim.
Bugün pazar, kasveti atıp eğlenceli bir konuya gireceğim.
*
Geçen hafta itibarıyla “Türkiye’nin testosteronu en yüksek medya mensubu” tahtı beden değiştirdi. Geçen haftaya kadar en yüksek testosteronlu erkek medya mensubu bendim. Dr. Osman Müftüoğlu nezaretinde ölçülmüş testosteronum 623’tü...
Hatta Fenerbahçe benim için 623 numaralı bir de forma yaptırmıştı.
*
Sahip olduğum “E.T.” unvanım, yani “En yüksek Testosteron” tacım, geçen hafta itibarıyla elimden alındı.
Üstelik de bir magazinci tarafından alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün Rusya Devlet Başkanı Putin’le bir telefon konuşması yapmış.
Nedense bu haber bir gün önce pek dikkat çekmedi.
*
Acaba doğru mu diye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın sitesine girip baktım.
Gerçekten bir gün önce açıklama yapılmış...
Açıklamada küçük bir cümle dikkatimi çekti:
“Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Putin’in doğum gününü de kutladı.”
İfadede
Cumhur İttifakı yeni bir anayasa için düşünce egzersizine başlamıştı.
Millet İttifakı ise resmen veya gayriresmi olarak dahil 6 partinin temsilcileri iee yeni bir anayasa için masaya oturmuştu.
*
İki kanat, iki ayrı sistem üzerine anayasayı konuşuyordu.
Cumhur İttifakı “Güçlendirilmiş Başkanlık Sistemi” üzerine...
Millet İttifakı ise “Güçlendirilmiş Parlamento” sistemine dönüşü savunuyordu...
İkisi çok ayrı yerlerdeydi...
*
Orada bir gazeteci sormuş: “Siz burada neyin peşindesiniz?”
Yabancı gazeteci bu soruyu sorunca Francesca da ona bir başka soruyla cevap vermiş:
“Benim için burada bulduğumuz en önemli şey ne biliyor musunuz?”
Gazeteci merakla bakınca devam etmiş:
“Tohum. Evet kazı sırasında bulduğumuz en önemli şey tohumdu. Bir oda dolusu tohum bulduk. Çünkü en geç tabakalarda çalışıyoruz. O dönemde insanlar ne yiyor biliyoruz ama emin değildik. Çoğu buğday ama başka çok ince tohumlar da var. Seneye botanik antropologları bakacak ve ne yediklerine karar vereceğiz.”
‘Aslan’ın altındaki dünyaya yolculuğumuzun ikinci günü bu tohumların sırrıyla başlıyor.
Çünkü bu tohumlar daha şimdiden bize çok çarpıcı bir tarihi gerçeği anlatıyor.
Bu sokağın 18 numaralı binasının kapısında Türk ve İtalyan bayrakları asılı.
Çünkü burası Türkiye’nin Roma’daki Yunus Emre Kültür Merkezi...
İşte bu binada 28 Şubat 2021 günü çok ilginç bir söyleşi yapıldı. Söyleşiyi yapan kişi Marcella Frangipane isimli bir profesördü.
Roma’nın prestijli La Sapienza Üniversitesi’nin öğretim üyesi. Ama onun bizi çok yakından ilgilendiren bir başka unvanı daha var.
Malatya’daki Arslantepe Höyüğü’nün eski Kazı Heyeti Başkanı.
*
Frangipane, Arslantepe’nin artık hepimizin bildiği önemini anlattı.
Burası MÖ 6 binden başlayıp, MS 1’inci yıla kadar uzanan bir dönemde bilinen en önemli yerleşim alanıydı.
Çünkü bana Avrupa ve insanlık tarihindeki çok önemli anlardan birini anlatır.
Fotoğrafta gördüğünüz kişi, Almanya’nın en önemli şansölyelerinden biri olan Helmut Kohl...
Fotoğraf 2014 yılında Bild gazetesi için ünlü fotoğrafçı Andreas Mühe tarafından çekildi.
*
Fikir, Bild’in eski Genel Yayın Yönetmeni, dostum Kai Diekmann’a ait...
Kohl, o sırada hastaydı ve çekime ancak tekerlekli sandalye ile gelebilmişti...
Kai, onu Ludwigshafen’den helikopterle alıp Berlin’e getirmişti.
Bu fotoğraf, Berlin Duvarı’nın yıkılışının 25’inci yılı için, sabaha karşı 05.00’te, Berlin’in Brandenburger Kapısı’nda çekildi...
Haberin başlığı şöyleydi:
“Dünyanın en uzun asma köprüsü Türkiye’de yapılıyor.”
*
Yazıdan öğrendiğime göre bugüne kadar dünyanın en uzun köprüsü Japonya’daki “Akashi Kaikyo” köprüsüymüş ve uzunluğu 1.992 metreymiş.
Çanakkale Köprüsü’nün uzunluğu ise 2.023 metre olacak.
ENR’daki İngilizce haberi iki defa dikkatle okudum.
Köprünün adı
Önceki akşam, Eintracht Frankfurt karşısındaki takım çıksaydı rahat 3 çekerdi bu Pire takımına...
Ama beni daha çok üzen Olympiakos’un hödük başkanının lafları oldu...
Hele hele bir de bazı Galatasaraylı dostların “Bizi bu hödüğün laflarına muhatap ettin ya Fener, helal olsun sana” yollu şakaları yok mu...
İşte o kahretti beni...
Delirdim...
*
Ama sonra herifin bu fotoğrafını gördüm...
Beşi de aynı şirkette çalışıyor.
Dünyanın iki numaralı alkollü içki şirketi Pernod Ricard’ın üst düzey çalışanı bu kadınlar.
Biri hariç hepsi Müslüman.
Yani alkollü içki sektöründe çalışıyorlar ve Erbil’de “Saha ziyareti” yapıyorlar. Yani, viski ve başka içkilerin pazar durumunu görmek için oradalar.
Ekipte görevli erkek eleman yok.
Fotoğraf, Pernod Ricard Irak distribütörü Swayish şirketinde çekildi.
Göcek Limanı bana hep Amerika’nın Florida bölgesindeki veya Long Island’daki sahil kasabalarını hatırlatır.
Marinaları, kafeleri, caddeleri, Türkiye’nin başka bölgelerindeki çirkin yapılaşmadan biraz olsun kendini koruyabilmiş mimarisiyle bana iyi gelen bir belde Göcek...
Göcek Türkiye’nin gündemine 1980’li yıllarda yerleşti. Yerleştiren de rahmetli Turgut Özal ve danışmanı Can Pulak oldu...
Özal yaz aylarında hafta sonlarını Göcek’te geçirirdi. Bir yandan turizm yatırımlarını yerinde görür, kararlar alır, bir yandan da ünlü bir patronun teknesinde gezerdi.
Türkiye’nin 24 Ocak kararları ve özellikle de Özal’ın iktidara gelişi ile başlayan liberal ekonomi dönemi yeni patronlar yaratıyordu. Özellikle inşaat şirketleri hızla büyüyordu.
Yeni patronlar da Türkiye’de “yat modası”nı yaratıyordu.
*
Diyarbakır Müzesi'ndeki domuz dişi ve 48 saat sonra gelen bir haber
Geçen hafta Diyarbakır Arkeoloji Müzesi’ni gezerken rehberimiz bize ilginç bir şey anlattı.
Rehberimiz, vitrindeki süs eşyaları arasındaki bir domuz dişini gösterip şunları söyledi:
“Domuz insanoğlunun ilk evcilleştirdiği hayvandı. O nedenle mezarlarda bulduğumuz süs eşyaları domuz dişinden yapılmış eserlerdi.”
*
Demek ki domuz, bu topraklarda, yani Mezopotamya’da insanoğlu ile birlikte yaşamaya başlayan ilk hayvanlardan biriymiş... Ne ilginçtir ki yine bu topraklarda doğan iki inancın, Müslümanlığın ve Yahudiliğin de haram ilan ettiği ilk hayvan oldu.
Diyarbakır’da rehberimizden bunu dinlememizden 48 saat sonra dünya medyasına şu haber düştü:
New York Üniversitesi’nden bir doktor grubu çok ilginç bir deney gerçekleştirdi.
Domuzun bünyesinde geliştirilen bir böbreği, ailesinin iznini alarak, beyin ölümü gerçekleşmiş bir insanın bedenine bağladılar.
Ve domuzda yetişen böbrek insanın bedeninde çalıştı...
*
Tarihte ilk evcil hayvan olarak evine domuzu alan insanoğlu, şimdi de aynı domuzu hayatını kurtaracak bir organ olarak bedenine alıyordu.
İnsan evine giren ilk hayvan, bedenine giren ilk hayvan oluyordu.
*
19 Eylül günü dünya medyasına yansıyan bu haber, organ nakilleri konusunda yepyeni bir dönemi açıyor.
Böylece karaciğer ve böbrek nakillerinde umutsuzca sıra bekleyen milyonlarca insana umut doğdu.
Ancak bu gelişme dünyanın başka yerlerinde, Müslüman ve Yahudi dünyasında bir tartışmayı da başlatacak. Her Müslüman bedenine domuzdan alınmış bir organın yerleştirilmesine rıza gösterir mi...
*
Yirmi birinci yüzyıl bizi hiç beklemediğimiz sorunlarla karşı karşıya bıraktı... Hiç beklemediğimiz bir göçmen olayı ile karşı karşıya kaldık...
Sanki ilahi bir güç bize, “Birbirinizle kaynaşacaksınız. Zihinleriniz melezleşecek. Birbirinizi anlamaya çalışacaksınız” diyor.
*
Peki 12 bin yıl sonra domuzla iç içe yaşamayı yeniden öğrenebilecek miyiz?
Birçok insanın cevabını şimdiden duyar gibiyim.
“Ben domuzdan gelen bir organı kabul etmem...”
*
Büyük konuşmayın derim.
Allah bize yaşanacak o kadar güzel bir hayat vermiş ki...
Yani artık o “domuz gibi” diye başlayan klişeleri de kırmanın zamanı... Bazen fedakâr bir domuzun uzattığı organa ihtiyacınız olabilir...
ÇÖP DİYENLERE KAPAK
ÖZDEMİR BEY; SİZE ‘ALEYNA İLE DÜET YAPIN’ DEMEDİM Mİ
ALEYNA Tilki’nin iki hafta önce streaming platformlarına konan şarkısı “Real Love”ı dinlediğim zaman “İşte şimdi küresel piyasaya giriyor” demiştim.
Şarkıyı Amerika’nın tanınmış DJ ve yapımcılarından Dillon Francis ile yaptı.
Yani bir düet gibi...
Yanılmamışım...
Dün Hürriyet’in manşetinde okumuşsunuzdur.
Şarkı, dünyanın en ünlü ve prestijli müzik listesi Billboard’a 24 numaradan girdi.
Bekleyin, bu daha Aleyna Tilki’nin küresel piyasada yaptığı ilk iş... Üstelik yapabileceği en iyi iş de değil.
Bu kızın vizyonu var. Daha da büyük işler yapacak.
*
Türkiye’de bu genç insanların yaptığı her şeye anında “çöp” diyen bir eski nesil var.
“Türk popunda artık hiçbir şey yapılmıyor” diyorlar durmadan.
Onlardan biri de şarkılarını çok sevdiğim Özdemir Erdoğan.
Ona her defasında “Özdemir Bey, Tony Bennett’in Lady Gaga ile yaptığını siz de yapın. Mesela gidin, Aleyna Tilki ile düet yapın” diyorum.
*
İşte anlatmak istediğim buydu...
Bakın Tony Bennett-Lady Gaga beraberliği her ikisine de müthiş yeni alanlar açtı.
Lady Gaga şu günlerde yeniden Las Vegas’a gidiyor.
Artık pop konseri yanında bir de caz konseri veriyor ve ikisinin biletleri de anında tükeniyor.
*
Son sözüm... Artık kimse bu ülkenin gençlerini küçümsemesin, yaptıklarına “çöp” demeye kalkmasın...
Türkiye’yi müzikte küresel dünyaya onlar taşıyor.
MALEZYA’NIN KONUŞTUĞU ‘HİCAP’LI’ MEDYA FENOMENİ...
FOTOĞRAFINI gördüğünüz kadının adı Nur Sajat... Malezya’da çok sayıda takipçisi olan bir medya fenomeni.
Aynı zamanda bakım klinikleri olan bir işinsanı. Olay 2018 yılında, yaş gününde kendine ait bir şirketin yeni binasının açılışındaki dua sırasında meydana gelmiş.
Nur Sajat bu duaya şu gördüğünüz hicabı giyerek gitmiş ve bunu sosyal medya hesabında paylaşınca ortalık karışmış.
Çünkü Nur Sajat bir trans birey.
Yani LGBT kişilik.
Erkekken ameliyatla kadın olmuş.
*
Malezya dini otoritesi buna fena takmış ve uğraşmaya başlamış.
Bir ara Din İşleri Bakanlığı’na çağrılıp orada annesinin önünde taciz etmişler, dövmeye kalkmışlar. Hakaretlere uğramış. Ve sonunda, yani 3 yıl sonra onun hapisle cezalandırılması için harekete geçmişler.
Ya hapse girmesini ya da bir ıslahevinde tövbe ettirilmesini istiyorlarmış.
*
Nur Sajat Avustralya Hükümeti’nden iltica hakkı elde etmiş.
İslam dünyası giderek kendini işte böyle dünyevi sorunlarla karşı karşıya buluyor.
DURUL GENCE 1
LAİKÇİ ANNE BABALARIN ROCKÇI ÇOCUKLARIYDI
15 Mayıs 2010 günü Cemal Reşit Rey salonunda Gürer Aykal yönetiminde bir konser verildi.
Büyük orkestranın önünde 4 kişilik bir müzik topluluğu vardı.
Piyanoda Türkiye’nin eski AB Genel Sekreteri Murat Sungar oturuyordu. Gitarda Emekli Büyükelçi Burak Gürsel vardı. Basgitarda ise Hürriyet yazarı Sedat Ergin bulunuyordu. Davulun başında oturan kişi ise Durul Gence’ydi...
*
Sedat Ergin dışındaki üç kişi o gün özel bir günlerini kutluyorlardı. 1958 yılında Ankara’da TED Koleji’nde kurulan bir rock topluluğunun yarım yüzyılını...
Bu topluluğun adı “Sweaters”tı... Amerika’da Lollypop ve Elvis Presley rock’ının doğduğu yıllarda Türkiye’ye bu rüzgârı getiren gençlerdi onlar.
Bir dönemin en sürpriz nişanı: Durul Gence- Fatma Girik
Onlara sonradan Alpay ve Erkut Taçkın gibi isimler de katılacaktı. Ankara’da onlar, İstanbul’da ise Gökçen Kaynatan ve arkadaşları, Türk pop ve rock müziğinin temellerini atıyorlardı. Ve ben de İzmirli bir lise öğrencisi olarak onları radyodan hayranlıkla dinliyordum.
*
İşte Türk rock müziğinin kurucu babalarından biri olan Durul Gence’yi kaybettik...
Rock’tan caza, oradan Anadolu rock müziğine, Türkiye’nin bütün rock serüveninin vagon çocuklarından biriydi.
Sweaters topluluğu 50 yıl sonra bir araya geldiğinde, aralarından biri Milliyet gazetesine şunu demişti:
“Biz bugün “laikçi, ulusalcı” denilen anne ve babaların rockçı çocuklarıydık. Anne ve babalarımız ülkelerini seven, iyi birer Cumhuriyet çocuğuydu. Bizleri o duygularla yetiştirdiler.”
DURUL GENCE 2
ANADOLU ROCK MÜZİĞİNİ DOĞURAN ÜÇ ŞARKIDAN BİRİ ŞEYH ŞAMİL’Dİ
BENİM için Durul Gence “Sweaters”ın davulcusuydu.
Ama geniş Türkiye onu “Şeyh Şamil” şarkısındaki davul virtüözlüğü ile tanıdı.
*
1970 yılı Türkiye’de Şeyh Şamil yılı oldu. Bana göre Anadolu popu ve rock’ı dediğimiz akım, bu şarkı ile doğdu.
Anadolu popu kavramının isim babası Moğollar’dır. Kendilerini 1969 yılında bu kavramla tanımladılar.
*
Ama şarkı olarak patlayan ilk müzik Şeyh Şamil oldu ve sonra arkası geldi.
1974’te Erkin Koray’dan “Fesupanallah”... 1975’te Moğollar ve Cem Karaca’dan “Namus Belası”...
Ve ötekiler...
*
Anadolu popu bu insanların eseriydi...
Bugün hâlâ Türkiye’nin ana akım müziklerinden biridir...
Yani kaybettiğimiz Durul Gence, bundan 10 yıl önce bazı kişilerin “laikçi”, “ulusalcı” diye küçümsediği Cumhuriyet sevdalısı anne ve babaların rockçı çocuklarındandır...
Ama bu çocukların hepsi milli ve yerli duygularla müzik yapmışlardır.