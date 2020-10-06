Cumhuriyet Gazetesinde gizli edebiyat savaşını kim kazandı

Fotoğraf çekmek ve konuşmayı yapmak için de beni İstanbul’un At Pazarı semtine götürdü.
At Pazarı Fatih’te bir yer...
Osmanlı döneminde at satılan yermiş. Bugün “Muhafazakârların Cihangir’i” olarak tanınıyor.
*
Memleketin bunca sorunu varken bakın nelerle uğraşıyor.
Neyse ki şu fani dünyada yalnız değilmişim.
COVID-19 belasıyla mücadele eden İtalyan hükümeti de böyle bir günde bakın neyle uğraşmaya karar vermiş.
Michelangelo’nun ünlü Davut heykelinin bire bir ölçüde 3D replikası yapılacakmış.
Bence buraya kadar pek ilginç hiçbir bir şey yok.
Davut heykelinin bugüne kadar yüzlerce replikası yapıldı.
Las Vegas’ta Caesars Palace Oteli’nde bile bire bir replikası var.
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Pompeo’nun Yunanistan’a yaptığı resmi ziyaretin perde arkasını çok güzel anlattı.
Böyle bir yazının çalıştığım Hürriyet gazetesinde çıkmasından dolayı da gurur duydum.
*
Yazı büyük ölçüde bu fotoğrafta gördüğünüz Girit’in Hanya bölgesinde çekilmiş fotoğraf üzerine kurulu.
Yer Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in baba evi.
Sedat mönüde neler var onu bile yazmış.
Çok tanıdık bir mönü.
Instagram’da Fenerbahçe’nin, Galatasaray’dan 3.4 milyon daha az takipçisi var.
Eğer “takipçi” sayısı “taraftar” sayısını yansıtıyorsa yıllardır “Türkiye’de en çok taraftarı olan kulüp Fenerbahçe’dir” inancım yerle bir olacak demektir.
Ancak iki kulübün takipçi profillerini ve davranışlarını çok dikkatle izlediğimde tuhaf bir durumla karşılaştım.
Sekiz yaşımdan beri iyi bir Fenerbahçeliyim ama önyargılı bir Fenerbahçeli olmamaya çalıştım.
O nedenle kulüplerin takipçi profillerini ve davranış biçimlerini vereceğim, yorumu sosyal medya analizcilerine bırakacağım.
GALATASARAY
“Kim Kardashian’ın kameralara göstermeye alışık olduğu büyük bir kaynağı var, yine aynı kaynağı mı referans aldı acaba...”
Deniz Çakır da ana haber bülteni sunan bir insan için bu ifadenin güzel olmadığını söyleyip üslubunu eleştirdi.
*
Aslında iki kadın tartışıyor ve konu “cinsiyetçilik”.
Pek araya girmem böyle konularda ama burada ince bir nokta var.
Onu Ece Üner’le paylaşmak isterim.
Evet
Siz de “Memleketin bunca meselesi varken sen nelerle uğraşıyorsun lobisi”ndenseniz bu yazıyı atlayın.
Çünkü bugünkü konum, 1970’ler ve sonrasının en efsane rock gruplarından birinin gitarları olacak.
*
İlgilenenler okumuştur. Geçen yıl yine bir pazar günü Pink Floyd grubunun gitaristi
MAGAZİN ÂLEMİNİN KURUCU BABALARI
En renkli ve en eski siyasi magazinci: Müşerref Hekimoğlu... 1970’lerde Ankara yıllarımın en renkli ve güzel gazetecisiydi. Cumhuriyet gazetesinde ve ANKA Ajansı’ndaki yazılarının hastasıydım.
En korkulan magazinci: Hiç kuşkusuz rahmetli Çetin Emeç ve başında olduğu Hafta Sonu gazetesi... Magazin haberi ile bakan deviren gazeteci olarak tarihe geçti.
Magazine en sınıf atlattıran fahri magazinci: Banko Hıncal Uluç. Sanat, edebiyat, kültür ve daha birçok alanı magazin coğrafyasına o soktu.
En edebi magazinci: Selim İleri. 70’li ve 80’li yıllarda hazırladığı kültür sanat sayfalarında edebiyat, sinema ve sanat dünyasının ünlü simalarının evlerini ve dedikodularını öyle harika bir tarzla anlatırdı ki, benim magazinci olmamda çok etkisi oldu.
Cihangir fısıltı magazininin en derin babası: Sabiha Deren ve Yeni Sabah gazetesindeki köşesi “Fısıltı”... Hiç şüphesiz bugün “Düzeyli magazin” denilen Cihangir magazinciliğinin kurucu babası o. Gerçek adı da Hakkı Devrim.
Babıâli’nin en yazmayan magazincisi: Ergil Tezerdi.
Sadece bana değil, 1963 yılında Beatles’a da siyah dik yaka kazağı giydirip “With The Beatles” kapağına bu kazaklarla poz verdiren kadın yine oydu...
Adı Juliette Greco’ydu...
Fransa’da Saint Germain semtinin egzistansiyalizmin başkenti olduğu yıllarda, o sol entelektüel mahallenin kraliçesiydi...
Onun ilk fotoğraflarını, İzmir Namık Kemal Lisesi bahçesinde, Varlık Yayınları’ndan Sartre, Camus ve Gide’i okurken görmüştüm.
Ben, egzistansiyalizmin ne olduğunu öğrenmeden önce egzistansiyalist olan bir neslin çocuğuyum...
*
Beatles
Fotoğrafın en solunda bir lider daha vardı ve o da Putin’di.
O gün bu kareyi yorumlayan bir yazı yazmıştım...
Hepsinin beden dilini ve psikolojilerini yorumlamıştım.
Önceki gün telefonla yapılan üçlü zirveden ve AB’nin Türkiye’ye yaptırımlar çıkması beklenen zirvesi ertelendikten sonra bu kareye bir de şu açıdan baktım.
Bu fotoğrafı çok sevdim... Çünkü dış politikada Cumhurbaşkanı ve ülkemi görmek istediğim yeri anlatıyor...
Yani Avrupa’yı...
Dolayısıyla, ülkemin Cumhurbaşkanı’nı o fotoğrafta Avrupa ile el ele görmek bana umut veriyor.
Yoksa içimden mi gelmedi pek karar veremedim.
Ama bu topa girenlerin yazdıklarını, Instagram ve Twitter’da oluşturulan sosyal medya jürisinin neredeyse oybirliğiyle aldığı “Tutukla” kararını görünce, doğrusu bir jüri üyesi olarak ben de görüşümü yazmadan duramadım.
İşte benim itiraz şerhim:
*
BİR: Sosyal medyaya yansıtılan görüntüleri seyrettim, olayı tam anlayamadım.
Vardığım sonuç şu oldu:
Görüntüler ya çok yeteneksiz bir montajcının ya da çok manipülatif bir makasçının elinden çıkmış gibiydi.
*
“Pisliğin teki” deyip geçtim...
Ama iş büyüdü...
Büyüyünce de Hürriyet’in Atina muhabiri Yorgo Kırbaki’yi arayıp sordum:
Neyin nesidir bu gazete?
“Aşırı sağın da aşırı sağı bir gazetedir...”
Ya tirajı nedir? Kim alır, kim okur?
“Yunan gazeteleri artık tiraj açıklamıyor. Ama son açıklamada 5-6 bin satan (bana göre bedava dağıtılan) bir gazete...
Dünyaca tanınmış siyasetçiler... Bütün bu insanlar önceki gün ve dün Instagram’da bir kadının ardından veda mesajları attılar...
Bugün size, erkek heykelleri altında oturan bu iki kadının hikâyesini anlatacağım...
*
Hikâyeme, önce sağdaki kadından başlayacağım.
ODTÜ gibi muhteşem bir üniversitede sosyoloji okumuş...
Gidip Amerikalarda eğitimine devam etmiş....
Bir de İran Araştırma Merkezi’ni kuran kişiymiş...
*
İşte bu hoca çıkıp televizyonda insanların gözüne baka baka, “Balkan göçmenleri Türk değildir, Türkleştirilmiştir” diyor...
Orada da durmuyor devam ediyor:
“Bunlar Türkçeyi bile sonradan öğrenmiştir” diyor...
Ve sonunda asıl söylemek istediği noktaya geliyor:
Anladım, şimdi artık işin en heyecanlı bölümüne, çarpışma anına gelelim. Ama önce bana neyi hızlandırdığınızı ve protona bir tekme atmanın, bir tokat atmanın kaça mal olduğunu anlatın.
İşin aslında en ucuz kısmı neyi hızlandırdığımız. Protonu hızlandırıyoruz. Proton ne? Hidrojen. Hidrojen atomundaki elektronu sıyır, al sana proton. Çünkü hidrojen temelde bir proton ve etrafındaki bir elektrondur. En basit, periyodik cetveldeki başlangıç atomumuz yani.
Bunu nasıl elde ediyorsunuz?
Hidrojen tüpümüz var. Yani bildiğimiz küçük bir şişe büyüklüğünde oksijen tüpleri gibi. Bir tüp bizi aylarca götürüyor. Bir prosesle o hidrojenler elektronlarından ayrıştırılıyor ve haliyle artı yüklü hidrojen haline geliyorlar. Ama artı yüklü hidrojen dediğin, yani elektronsuz hidrojen dediğin şey zaten protonun tek başına hali. Biz onları alıyoruz ve bunları “bohça” haline sokuyoruz.
Bu bohçalardan iki tanesini mi alıp çarpıştırıyorsunuz?
Bir tane protonu elde ederek hızlandırmak hem zor hem de aynı zamanda değmez. Biz aşağı yukarı 10 üzeri 11 tane yani birin yanına 11 tane sıfır koyun o kadar sayıda proton hızlandırıyoruz, bir bohça dediğimiz bu. Bu da 100 milyar ediyor. Yaklaşık 100 küsur milyar tane protonu, bir arada hızlandırıyoruz. Ve bu çok ama çok küçük bir hacim içinde. Yani şu elimdeki çakmağı düşünün bunun gibi bir tane daha karşıda hazırlanmış...
HER SANİYE 40 MİLYON BOHÇA KARŞI KARŞIYA GELİYOR
Serkant Hocam, Dan Brown’ın romanında okuduğum günden beri CERN’e gitmek isterim. Ne yapıyorsunuz orada, yerin 100 metre altında? Nerede başladı bu hikâye?
Anneannemin evinde başladı. Ben küçükken anne ve babam çalıştığı için anneannem bana bakardı. Anneanne evinde de çok fazla oyuncak yoktu. En güzel meşgalem eski gazete kâğıtlarını alıp anneannemin yere serdiği bir çarşaf üzerinde kesmekti. Derdim gazeteyi kaç parçaya bölebileceğimi anlamaktı. Çünkü durmadan parçalayabildiğime göre içinde bir şey olması lazım. Sonradan öğrendim ki sadece matematiksel olarak bir şeyi sonsuz kere parçalayabiliriz. İşte buna ‘parçacık fiziği’ diyoruz. Her şeyin nüvesinde daha da ne olduğunu anlamak.
BİR PİNPON TOPU ATARAK DUVARI DELEBİLİRSİNİZ
İtalyan Fizikçi Carlo “Bilimde görmediğimiz bir şeyi anlamaya çalışırız” diyor. Siz görüyor musunuz?
Bir pinpon topu alalım, bunu bir duvara atarsak öteki tarafa geçmez. Ama teorik olarak geçmesi mümkündür. Biz buna “Tanımlanabilir olasılık” diyoruz. İşte evrenin şöyle bir gücü var. Bizim 30 birimle geçebileceğimiz bir duvarı o 3 birimlik enerjiyle atıp öbür tarafa geçirebiliyor. Günlük hayattaki işleyişte bunları beynimize kabul ettirmek zor. Kuantum deryası böyle sürprizlerle dolu.
CERN BİZİM BÜYÜK KULÜP GİBİ BİR YER
Peki İsviçre’deki CERN’e gidersek, orası neresi? Gerçekten Dan Brown’ın anlattığı gibi esrarengiz bir yer mi?
O gün İstanbul-Isparta seferini yapan uçak, normal saatinde kalkmış ve rahat bir yolculuktan sonra Isparta Süleyman Demirel Havalimanı’na doğru alçalmaya başlamıştır.
World Focus şirketinden kiralanan yolcu uçağında 7’si mürettebat 57 kişi bulunmaktadır.
Ne olduysa o iniş anında olur. Uçak havalimanının yakındaki bir dağa çarparak parçalanır.
İşte bu uçak, Türk bilim tarihinde, ünlü romancı Dan Brown’a kadar uzanacak bir tartışmayı başlatacaktır.
MELEKLER VE ŞEYTANLARIN MERKEZİNE GELEN HABER
Uçağın yolcularından biri Engin Arık adında bir kadındır. Onun kazada öldüğü haberinin ulaştığı yerlerden biri, Türkiye’den uzakta, yerin 100 metre altında dünyanın en ilginç deneylerinden birinin yapıldığı yer.
Burası, bütün dünyanın
Birleşik Arap Emirlikleri’nden sonra Bahreyn de İsrail’le diplomatik ilişkiler kurdu...
Yani...
Yanisi şu...
Türkiye’nin yıllarca önce yaptığı, bugün de yapmaya devam ettiği şeyi yapıyorlar...
Demek ki dış politikamızda serinkanlı bir akıl varmış...
*
Sırbistan ve Kosova...
Türkiye’nin Balkanlar’da en çok yardım yaptığı,
Hayatımda aldığım ilk şarkılar 78 devirlik üç plaktı.
Biri Erol Büyükburç’un ‘Little Lucy’si, öteki ise Paul Anka’nın ‘Diana’sıydı...
Üçüncüsü, Elvis Presley’in iki şarkısıydı...
İki tarafında birer şarkı olan 3 plağı eve getirirken otobüste kırmamak için harcadığım çabayı ve yaşadığım korkuyu hâlâ unutmadım.
Hepsi hepsi 6 şarkıydı...
Federica’ya sordum.
Bugün Spotify arşivinde toplam kaç şarkı var?
60 milyondan çok şarkı varmış.
Pazar şovuma hoş geldiniz. Bugün en sevdiğim konu ile karşınızdayım.
Müzik...
*
Müzik deyince de aklımıza artık “streaming” platformlar geliyor.
Spotify, Apple Music, Deezer, Fizy ve yeni oyuncu olarak Amazon ve ötekiler.
Şu an için Türkiye’de en tanınanı Spotify...
*
Spotify’ın artık Türkiye pazarını yöneten bir yöneticisi var.
Cumhuriyet Gazetesinde gizli edebiyat savaşını kim kazandı
Cumhuriyet gazetesinde 18 Eylül gününden beri gizli bir edebiyat savaşı yaşanıyor.
Aslında savaş gazetenin açık sayfaları üzerinde...
Ama sayfalara yansımayan bir bölümü var ki onu da ben anlatayım.
*
Savaş 18 Eylül günü eski bir büyükelçi ve çok beğendiğim bir edebiyat denemecisi olan Oğuz Demiralp’in Cumhuriyet Kitap Eki’nde yayınlanan bir yazısıyla başladı.
Yazısı, kendi payıma resim sanatı konusunda Türkiye’nin en iyi denemecisi olarak gördüğüm Mehmet Ergüven’in kitapları üzerineydi. Ancak savaş Mehmet Ergüven yüzünden değil, yazının girişinde ve ileride bir yerde kullanılan kavram yüzünden patladı.
*
Oğuz Demiralp bir yerde “Türkçe edebiyat” bir başka yerde de “Türkçe deneme” kavramları kullanıyordu.
İşte bu kavramlar gazetenin bir başka yazarı Özdemir İnce’yi fena halde sinirlendirdi.
İki gün sonra köşesinde “Türkçe edebiyat ne demek” diye bir yazı yayınladı.
Özetle şunu söyledi:
“Türkçe edebiyat diye bir şey yoktur. Türk edebiyatı vardır...”
*
Bu kadarla kalsa terminolojik bir itiraz denilip geçilebilirdi. Ancak hemen altında şunu diyordu:
“Bu tür sapkınlıkların kökü çok derinlerde, etnik ayrımcılığa kadar gider...”
Yani Oğuz Demiralp’i hem “sapkınlıkla” hem de “etnik ayrımcılıkla” suçluyordu.
*
Olay burada da kalmadı.
Özdemir İnce 22 Eylül günü ikinci bir yazı yazarak bu defa Cumhuriyet Kitap Eki’nin editörü Turgay Fişekçi’yi hedef aldı.
“40 yıldır Türk edebiyatının içinde şair, yazar ve yayıncı olarak bulunan Fişekçi’nin bunu bilmemesi tuhaf” diyerek kitap ekinden geçmişte yapılan bu tür yayınlardan iki örnek daha verdi.
Ona göre Metis Yayınları’nın “Modern Türkçe edebiyatın sinir uçları” adlı kitabının reklamını basmıştı.
Ayrıca geçmişte “Türkçe edebiyat densizliğini” Şükrü Erbaş’ın da yaptığını yazıyordu.
*
Savaşın buraya kadarki bölümü gazetenin açık sayfalarında geçti.
Ancak bu ikinci yazıdan sonraki bölümü yeraltına indi.
O bölümü de ikinci bir yazıda anlatacağım.
İÇ SAVAŞ PART 2
YERALTI SAVAŞININ İLK RAUNDU ÖZDEMİR’İN Mİ
OLAYIN sonrası bugünlerde edebiyat ve medya kulislerinin en ilgi çekici konusu.
Oğuz Demiralp, Özdemir İnce’nin bu eleştirisine karşı bir cevap yazısı yazmış.
Kitap ekinin editörü Turgay Fişekçi de bunu yayınlamak istemiş.
Ancak gazete yönetimi buna izin vermemiş.
Bunun üzerine Fişekçi de kitap eki yöneticiliğinden istifa etmiş.
*
Bu sonuca bakıp “İlk raundu İnce kazandı” diyebilir miyiz?
Özdemir İnce hayatı boyunca baskıların çok acısını çekmiş bir yazar.
Böyle bir tartışmada bir başka yazarın cevap yazısının yayınlanmamasına sevineceğini sanmıyorum.
Hele hele kitap eki editörünün ayrılmasına hiç...
Benim yorumum şu.
Cumhuriyet gibi hepimizin hayatında çok önemli yeri olan bir gazetede böyle bir savaşın kazananı olmaz.
Ancak kaybedeni olur...
Bence onlar da Demiralp’in yazısının yayınlanmasına engel olanlardır.
*
Bir üzüntüm de şu.
Mehmet Ergüven’in “Pusudaki Ten” kitabı resim sanatı üzerine hayatım boyunca okuduğum en iyi ve en etkileyici denemelerden biridir.
Demiralp’in yazısı da çok iyiydi.
Üzüntüm bu iç savaş yüzünden o yazının gürültüye gitmesidir.
FATİH SULTAN MEHMET TABLOSUNU SULTAN REŞAT’IN TORUNU İLE SEYRETTİM
BELLİNİ’nin Fatih Sultan Mehmet tablosunu nihayet gördüm.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün belediyenin girişindeki sergi salonunda bu tabloyu bazı davetlilere tanıttı.
İmamoğlu hanedanın hayatta bulunan son üyelerinden bazılarını da bu tanıtıma davet etmiş.
Hemen yanı başımda da Osmanlı hanedanının üyelerinden biri vardı.
Osmanlı padişahı Sultan Reşat’ın torunlarından Bala Hodo.
Konuşma bittikten sonra tablonun önünde birlikte fotoğraf çektirdiler.
İmamoğlu daha sonra hanedan üyelerini en üst kattaki odasına davet edip bir süre sohbet etti. Yazının başlığı eksik kaldı. Tamamı şu olacaktı:
“İstanbul’u fetheden Osmanlı sultanı Fatih’in tablosunu, İstanbul’u kurtaran Atatürk’ün kurduğu partinin belediye başkanının daveti üzerine, bir Osmanlı sultanının torunu ile birlikte seyrettik.”
Bu da güzel bir tablo değil mi...
TABLONUN ARKASINDAKİ GİZLİ ODANIN SIRRI NEDİR
TABLOYU seyrederken belediyenin uzmanlarından bir de sır öğrendim.
Bellini’nin tablosu iki ay kadar burada sergilenecekmiş. Şu an tablonun asılı olduğu yerin hemen arkasında bir sır odası varmış.
Burası her tür depreme, su sızıntısına, ışığın olumsuz etkilerine ve hava koşullarına karşı zırhlandırılmış bir odaymış.
Bellini’nin tablosu şu an bulunduğu salonda bir süre sergilendikten sonra bu arka odaya alınacakmış. Orada bilinmeyen bir süre dinlendirilecekmiş.
Buradan başka müzelere gönderilip sergilendikten sonra İstanbul Belediyesi’nin yaptırmakta olduğu müzenin açılışına yetiştirilecekmiş.
KRALİYET OPERASI BU TABLOYU SATIP SANATÇISINI KURTARACAK
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi’nin satın aldığı Fatih tablosunu sergilediği gün, bir başka tablo ile ilgili hüzünlü bir gerçeği öğrendim.
Bu defa bir tablonun satılması hikâyesiydi. Dünyanın iki büyük müzayede şirketinden biri olan Christie’s önümüzdeki günlerde son yılların en büyük tablo müzayedelerinden birini yapacağını açıkladı.
David Hockney’in “Sir David Webster’in Portresi” adlı bu tablosu halen dünyanın en tanınmış opera binalarından birinin duvarlarında asılı. Tablo, 1971 yılında, opera yönetiminin siparişi üzerine David Hockney tarafından yapıldı.
Tablonun konusu olan Sir David Websbter 1945 ile 1970 arasında Kraliyet Operası’nı yöneten ve bugünkü büyüklüğünü ve şöhretini kazandıran yöneticisi.
Yani tablo opera için hem maddi hem manevi açıdan önemli.
Ancak opera pandemi sırasında büyük bir finansal krize girdi.
Sonunda sanatçılarının paralarını ödeyebilmek için tabloyu satmak zorunda kaldı.
Tablonun 11 ile 18 milyon pound arasında alıcı bulması bekleniyor.
Aynı gün... İki tablo... İki ayrı hikâye...
ACABA BU ADAMLARIN EŞLERİ NE DÜŞÜNÜYOR
HAYRETLER içindeyim...
GATA gibi hepimizin gönlünde yeri olan bir tıp kurumunun başhekim yardımcısı tayin edilmiş.
Başında bir takke ile poz vermiş...
Kendi bileceği iş.
Ama dediği bir laf var ki, kendi bileceği iş deyip geçemezsiniz...
Adam resmen “ikinci, üçüncü karı” hakkı istiyor...
Bu patavatsızlığı da anlıyorum da, anlamadığım şu. Bu insanların eşleri, çocukları, yakınları yok mudur...
Acaba onlar ne düşünüyor?
Yoksa onlar da razı mı, ikinci, üçüncü, beşinci olmaya...
YEDİ GOL YİYEN ŞAMPİYON KOÇ ÖNCE GÜLDÜ SONRA
BU pazar İngiltere futbol liginde fırtına günüydü.
İki efsane takım tarihi iki hezimet yaşadı.
Mourinho’nun Tottenham’ı, eski takımı Manchester United’ı kendi sahasında 6-1 yendi.
Aston Villa ise geçen yılın en erken şampiyonluk rekoru kıran Liverpool’a 7 gol attı.
Maçın bitiş düdüğü çalındığında şampiyon Liverpool’un koçu Jürgen Klopp’un yüzünü merak ettim.
Önce güldü. Sonra gidip önce maçın 3 hakemini tebrik etti.
Sonra Aston Villa teknik direktörünü kutladı.
Sonra da kendi takımına 7 gol atan rakibinin bütün futbolcularını tek tek kutladı.
Jürgen Klopp bence hâlâ şampiyon...
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