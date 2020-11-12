Covid-19 aşısını bulan ekibin üçüncü kişisini de tanıyalım

Amerikan başkanlık seçiminin ortaya koyduğu çok tuhaf bir durum var:
KAZANAN: ABD’de bugüne kadar bir başkan adayının aldığı en yüksek oyla seçildi.
KAYBEDEN: ABD’de bugüne kadar bir başkan adayının aldığı en yüksek oyla kaybetti...
Terazinin bir tarafı daha ağır bastı...
Ama öteki tarafı da ağır bastı...
Gelin öyleyse bu tuhaf şeytan terazisinin iki tarafında ne vardı ona bakalım...
Seçim sonrası
Son yıllarda adını çok az duyduğumuz Timur Selçuk nasıl oldu da, şu bölünmüş ülkede sağdan sola hepimize hayır duası okuttu?
İşçilerle 1 Mayıs şarkısını, ODTÜ öğrencileri ile Deniz Gezmiş’e ithaf edilen şarkıları söyleyen bir sanatçı, nasıl olur da Emine Erdoğan’ın gençliğinin de şarkıcısı olabilir?
Olabiliyormuş demek ki...
*
Bu ülkede pek çok insanın kafasında bir Timur Selçuk şarkısı vardır.
“Çamuriyetçi, HDPKK’cı, Amerikancı, İsrailci, emperyalist işbirlikçisi...”
Aynen böyle demişti...
*
Yazının çıktığı gün bir milletvekili aradı.
AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı’ydı...
O gün yazımı okuduktan sonra Türkan Hanım hakkında o sözleri söyleyen milletvekilini aramış ve bu sözleri tasvip etmediğini söylemiş.
Telefonda bana Türkan Hanım hakkında çok güzel şeyler söyledi.
“O mülakatı ben de okudum. Ben de sizin gibi düşünüyordum. Ülkesine, halkına derin sevgiyle bağlı büyük bir sanatçının ince duyarlılığını gördüm. Halkımız onu hem insanlığı hem de muhteşem oyunculuğu ile gönlüne yerleştirmiştir.”
Taksi şoförü 20 yaşlarındaki kadın müşterisini aldığında hava kararmak üzereydi...
Yolcunun verdiği adrese geldiklerinde ise hava iyice kararmıştı...
Şoför taksimetreyi durdurup müşteriye döndüğünde şaşırıp kaldı...
Arka koltukta kimse yoktu...
Oysa kapının açılıp kapandığını duymamıştı...
Ayrıca o açmadan kapıların kilitleri açılmıyordu...
Şoför durumu bağlı olduğu şirkete bildirdi.
Önce Kadıköy Belediyesi’nin bir görevlisi... Bir kova taşıyıcısı, o sesi duydu...
Herkesi uyardı...
Sonra Tunceli AFAD’dan bir görevli bebeğin yanına indi...
Büyük bir sevgiyle elini tuttu Ayda bebeğin...
Hemen yanında Manisa Belediyesi’nden bir görevli vardı...
Bir jandarma görevlisini gördük o arada...
Biraz ileride Bursa Belediyesi’nden bir başkası...
Saat 01.00 civarı...
Alt kattan aniden bir çığlık geliyor...
Koşuyoruz...
Torunum Zeynep, ağzında maskesi ile haykırıyor...
“Kurtuldu... Yaşasın İdil kurtuldu...”
Kendim kadar eminim... Aynı an, Türkiye’nin dört bir yanında evlerden aynı sevinç çığlıkları yükseliyordu...
*
Sonra sabah oldu...
Tahminen 5 veya 6 Ekim günü...
İzmir’in Kordon Boyu’ndan geçen bir otomobil fotoğrafta gördüğünüz bu binanın önünde durur...
Şoförün yanındaki kapı açılır, yuvarlak gözlüklü, papyonlu ve ince yapılı bir adam iner...
Biraz sonra binanın önünde kendisini karşılayanlarla birlikte bu pozu verecektir...
Bu fotoğraf karesi 72 yıl arşivlerde kaldıktan sonra bu yıl eylül ayında yayınlanan bir kitapta gün yüzüne çıkacaktır.
Kadere bakın ki, bu kitap, İzmir’de cuma günü yaşanan depremden bir hafta önce
Sallanırdı bizim evlerimiz...
Durmadan, sık sık sallanırdı...
*
İdmanlıydık... Evimiz sallanmaya başladığında dışarı fırlamak biz çocuklar için hulahup çevirmek kadar basitti...
Çünkü kaçmak için ya aşacak bir kapı, ya da inecek üç-beş basamak vardı.
*
Benim çocukluğumda İzmirli, bir San Franciscolu, bir Tokyolu gibiydi...
Tek katlı evlerimiz, iki katlı yuvalarımız en büyük dostumuzdu...
İki yıl önce Yeni Şafak gazetesinde Ergün Yıldırım’ın yazısında okumuştum.
Beyaz muhafazakâr portresini şöyle çiziyordu:
*
Bunlar “kentlileşen muhafazakârlardır”.
Ekonomik açıdan belli üst gelir grubuna mensupturlar.
Çocukları kolejlerde okuyor.
Tüccar, sanayici, bankalarda tepe yönetici ve iyi para kazanan doktorlar gibi meslek gruplarında yer alıyorlar.
Çocuklarını kolejlere göndermek için çok para harcıyorlar.
Bu Cumhuriyet Bayramı günü...
Yazıma Sabancı Grubu’nun hazırlattığı “29 Ekim” videosu ile başlayacağım... Çünkü çok sevdim bu videoyu...
Ekrandaki Cumhuriyet sanatçısı soruyor:
“Cumhuriyet kaç kere ilan edildi bilir misiniz?”
Ve başlıyor saymaya...
“Her kız çocuğu ilkokula başladığında, Cumhuriyet bir kere daha ilan edildi...”
*
Bütün dünyada İslam’ın tartışıldığı şu günlerde Türkiye Cumhuriyeti devletinden gelen en önemli sözler diye okumuştum...
Önce İslamofobinin yaygınlaştığı ülkelere Müslüman ülkelerde yükselen tepkiyi anlatıyor: Diyor ki:
“Müslümanlar kendi kutsallarına yapılan saldırıları sonuna kadar reddetmek ve meşru kurallar çerçevesinde tepkisini göstermek zorunda. Aksi halde kendisine ihanet etmiş olur.”
Arkasından Müslüman dünyaya sesleniyor, diyor ki:
“Fakat bunu şiddet, terör ve cinayet yoluyla yapmaya başladığında bu mücadeleyi daha baştan kaybetmiş olur. Zira Aliya İzzetbegoviç’in dediği gibi ‘Savaş ölünce değil düşmana benzeyince kaybedilir’.”
Sonra Fransa’da başı kesilerek öldürülen öğretmen olayına tepkisini çok net ifadelerle belirtiyor, diyor ki:
“Fransa’da malum karikatürleri derste gösterdiği için bir öğretmenin öldürülmesi de asla kabul edilemez, asla meşru gösterilemez. Bu kısırdöngüden çıkmak zorundayız, aksi halde ‘Dişe diş, göze göz’ diye diye ortada sağlam bir tane insan kalmayacak.”
Ama geçen hafta bir gelişme daha oldu ki, onu da muhtemelen benden okuyacaksınız...
Önce hikâyenin başından başlayalım.
Povalikhino Moskova’nın 500 km kadar doğusunda küçücük bir kasaba...
Eylül ayının başında bu kasabada yerel seçim vardı.
Kasabanın belediye başkanı Nikolay Loktev tekrar seçileceğinden emindi ama bir sorunu vardı.
Seçimde karşısına hiçbir aday çıkmamıştı.
Bu da seçimi şaibeli hale getirebilirdi.
Onu Türk magazin tarihine geçiren olaylarından biri “bir gün” süren evliliğiydi. Geçen gün Jülide Ateş’in programında o bir günlük evliliğini anlattı.
Bozulmasının arkasında bir evlilik sözleşmesi hikâyesi varmış.
Tesadüf dün bunu okuduğumda, Tansu ile benim evliliğimizin 50’nci yıldönümüydü.
*
Tansu’yla 24 Ekim 1970 günü İzmir’de evlendik.
Anadolu Ajansı’nın bu yıl temmuz ayında, yani pandemi ortasında yayınladığı “Türkiye ve Dünyada 100 Yıl” adlı albümünü okuyor ve fotoğraflara bakıyorum.
Hemen söyleyeyim...
Çok güzel bir çalışma...
Türkiye ve dünyanın 100 yılı benim de 73 yılım oluyor... Albümün üçte ikisi benim de yaşadığım, tanık olduğum olaylar zinciri...
Bazı bölümlerini gurur duyarak, bazı bölümlerini çok üzülerek, bazı bölümlerini kaşlarımı çatarak, bazılarını seven bir gülümsemeyle hatırlayarak tek tek seyrettim...
Ajansa bu güzel çalışma için teşekkür ediyorum...
*
Varlıklı “Beyaz Türk” çevrelerinin son günlerdeki en moda güzergâhı hiç şüphesiz Urla...
Gün geçmiyor ki, Instagram’da, arkadaş sohbetlerinde Urla’ya gidip oradan paylaşım yapan bir grup tanıdık insan görmeyeyim...
Dikkat ediyorum yeni ziyaret güzergâhında “olmazsa olmaz” üç-beş yer var.
Bir numara hiç şüphesiz, bir gün başlarsa, şu an için Türkiye’nin Michelin yıldızı almaya en yakın adayı Od Restoran...
İki numara Can Ortabaş ve Bülent Akgerman’ın “Şarap bağları” ve öteki şarap üreticilerini de kapsayan “Urla Bağ Yolu”...
Daha genç ve daha butik bir restoran “Vino Locale”...
Tasarım olarak
Konu Cumhurbaşkanı’nın konuşmasıydı.
“Fikriyatımız iktidarda değil” demişti ve benim bu konudaki görüşümü soruyorlardı. “Mümkün olduğunca siyasi konulara girmiyorum artık, o nedenle sorunuza cevap veremeyeceğim” dedim.
“Peki hiç olmazsa kimin fikriyatı iktidarda, o konudaki görüşünüzü söyleyin” dediler.
“Hayır o da siyasete girer” dedim...
“Peki sizin fikriyatınız iktidarda mı” diye ısrar ettiler.
“Vallahi kimin fikriyatı iktidarda hiç fikrim yok” cevabını verdim.
Sonra da “Onu bilmem ama şunu biliyorum” dedim şu cevabı verdim:
Geçen hafta: Rusya ve Mısır Karadeniz’de ortak tatbikat yaptı.
Nedir bu? Kime karşı?
Herhalde Gürcistan’a değil...
Biz S-400’leri Sinop’ta kime karşı denediysek, bu tatbikat da onun karşılığı olmalı...
Önceki gün: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump’a çok yakın bir güvenlik ekibinin ağustos ayında gizlice Şam’a giderek Esad yönetimi ile görüştüğü ortaya çıktı.
Alın size bir gerçekçilik örneği...
İddiam şu.
Tansu aradı.
Andre’yle konuşmuş...
“Bekir pek iyi değilmiş” dedi...
Artık böyle cümleleri sık sık işittiğimiz bir yaştayız...
Veda zamanı geldiğini hatırlatır sık sık bizim neslimize...
Tansu, Bekir’le de konuşmuş...
Sık sık konuşurlar...
Covid-19 aşısını bulan ekibin üçüncü kişisini de tanıyalım
Türkiye 10 Kasım günü Atatürk’ü anarken, İngiltere’nin en önemli gazetelerinden The Times’ın kapağında da karıkoca bir Türk çiftin fotoğrafı vardı.
1) Özlem Türeci ve Uğur Şahin...
Bu iki isim, şu an dünyayı sarsan, ekonomileri durduran, milyonlarca insanın hayatına ve işine mal olan COVID-19 virüsüne karşı ilk etkili aşıyı bulan insanlardı...
Yani onlar antibiyotiği bulan Alexander Fleming kadar önemliydi.
O nedenle haklı olarak dünyanın önde gelen bütün medya kuruluşlarının manşetindeydiler...
2) DÜN NAVTEX İLAN EDİLİRKEN MANŞETTEKİ O ÜÇÜNCÜ KİŞİ
ANCAK bu buluşun üçüncü bir kişisi daha vardı ki, onu manşetlerde fazla görememiştik...
Bazılarımız yabancı televizyonlarda rastlamıştı ama bu üçlü arasındaki ilişkinin en renkli ve sembolik kısmını görememiştik.
Ben bugün size o üçüncü kişiyi de anlatacağım.
Ben bu yazıyı yazarken Türkiye Doğu Akdeniz’de yeniden NAVTEX ilan etti. Türkiye-Yunanistan ilişkileri yeniden gerildi.
COVID-19’u bulan ve üretecek olan bu üçlünün işbirliğinin, aynı zamanda bir yanıyla bu NAVTEX’e değen çok sembolik bir özelliği de vardı.
Bugün size işte dünyaya çok büyük bir hizmet yapacak olan bu üçlüyü anlatacağım...
Bir Türk olarak bildiğimiz ikisini ve yine bir Türk olarak bilmemiz gereken üçüncüsünü...
3) SELANİK’TEKİ O MEŞHUR MAHALLENİN SAKİNİ
ÜÇÜNCÜ kişinin hikâyesi bundan 5 asır önce Osmanlı İmparatorluğu’na sığınan bir Yahudi ailesi ile başlıyor. Göçmen aile önce İtalya’nın Livorno kentine gelir, oradan Selanik’e geçerler.
Bunlar geniş Burla ailesidir.
Aile, Selanik’in Kocakasımpaşa Mahallesi denilen bölgesine yerleşir. Bu mahalle yıllar sonra bütün Türk milleti tarafından öğrenilecektir.
Çünkü orası Atatürk’ün de doğup büyüdüğü mahalledir.
Selanik’e yerleşen ailenin iki üyesi Eli ve Daniel isimli iki kardeştiler.
Eli ve Daniel Burla daha sonra İstanbul’a göç edecek. Ve ‘Burla Biraderler’ adı altında Türkiye’nin en önemli ticaret ve sanayici ailelerinden biri olacaklardır. Kodak film ürünleri, ilk hesap makinelerinin ithalatı ile başlayan iş hayatları, Arçelik’in kurulmasında Koç ailesi ile ortaklığa kadar gidecekti.
4) SELANİK’TE KALAN BURLA KOLUNUN AİLE SOYAĞACI
İŞTE o ailenin bir de bilinmeyen kolu vardı.
Onlar İstanbul’a göç etmeyip Selanik’te kalmışlardı...
Ailenin, Osmanlılar Selanik’i kaybettikten sonra Yunan vatandaşı olan bu kolunun 21’inci yüzyıldaki genç üyelerinden birinin adı Albert’ti...
Ailenin İstanbul’a göç eden kanadı soyadını Türkçe okunuşa göre “Burla” olarak belirlemişti. Selanik’te kalan bölümü ise soyadının Fransızca yazılışı olan Bourla’yı tercih etmişti.
O koldan gelen Albert Bourla, ailenin Amerika Birleşik Devletleri’ne göç etmiş ve oraya yerleşmiş kanadındandı.
Albert Bourla ailenin ticari geleneğinin dışında bir kariyer yapmış ve dünyanın en ünlü ilaç şirketi Pfizer’ın başına geçmeyi başarmıştı. Kader onu ilaç sektörünün uluslararası toplantılarından birinde bir Türk araştırmacısı ile karşı karşıya getirmişti.
Adı Dr. Uğur Şahin’di...
5) KÜÇÜCÜK EVDE YAŞAYAN BİSİKLETLİ BİR TÜRK MUCİT
UĞUR Şahin, Almanya’nın Köln kentinde yaşayan ve orada kanser tedavisi konusunda araştırmalar yapan BioNTech isimli bir şirketin sahibiydi.
Eşi Özlem Türeci de Almanya’da yaşayan bir Türk araştırmacıydı.
Onlar da Albert Bourla gibi göçmen ailelerdi.
Uğur Şahin’in babası 1960’lı yıllarda İskenderun’dan Almanya’ya gelen ve Ford fabrikasında işçi olarak çalışan biriydi.
Uğur Şahin 4 yaşındayken Almanya’ya gelmişti.
Özlem Türeci’nin babası ise bir doktordu ve kızı Almanya’da doğmuştu.
Türeci önceleri hastabakıcı olmak için eğitim alıyordu ama sonradan tıp ve biyoloji araştırmaları kesimine geçmişti.
İlginç bir çifttiler. Onca büyük bir şirketleri olduğu halde, küçük bir apartman dairesinde yaşıyorlardı.
Arabaları yoktu. Uğur Şahin işine bisikletle gidip geliyordu.
6) KÜRESEL İLAÇ DEVİ İLE 21 MİLYAR DOLARLIK YEREL ARAŞTIRMA ŞİRKETİ
ÇİFTİN kurduğu şirket özellikle RNA ve kanser araştırmaları alanında büyük bir başarı göstermiş ve şirket değeri 21 milyar dolara çıkmıştı.
Albert Bourla ile Uğur Şahin’in tanışması, Pfizer gibi küresel bir dev ile BioNTech gibi yerel bir başarı hikâyesini de bir araya getirmişti.
Bir tarafta ailesinin bir ucu Türkiye’ye uzanan Selanikli bir Yunan asıllı Amerikan vatandaşı...
Öteki tarafta ise Türk kökenli bir çiftin kurduğu bir Alman şirketi...
İşte bu üç insan, 4 günden beri dünya medyasının manşetlerinde... Her biri kendi orijin ülkeleri için bir gurur kaynağı...
Ama aynı zamanda tarihinin en büyük göçmen krizini yaşayan dünyada, kendilerine kapılarını açan ülkelere, göç denen insan hareketlerinin nasıl olağanüstü sonuçlar da verebileceğini gösteriyorlar.
7) COVID’E ÇARE BULAN NAVTEX’E DE BULUR
AZİZ Sancar, Gökhan Hotamışlıgil ve şimdi Özlem Türeci-Uğur Şahin çifti...
Ve yanlarında Selanik’te Atatürk’ün doğduğu mahalleden gelen Yunanistanlı bir Osmanlı Yahudisi...
COVID-19 belasına çare bulan bu üç insan, belki bir gün NAVTEX krizlerine de çare bulur...
Dün Oruç Reis tekrar denize açılırken, ben de bunları hayal ediyordum.
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Foto Editörü: Murat Şaka
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin
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