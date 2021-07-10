Cavit... Rıfat! Bırakın Forrest Gump gibi yürümeyi, 10 bin adım balonmuş

Belki de “umutlandıran” demem daha doğru olur.
Halk TV’de ana haber bültenini sunan Özlem Gürses, Zülfü Livaneli’nin CHP içinde başlattığı tartışmayı anlatırken, kendisine bir mesaj gelmiş.
WhatsApp mesajını gönderen kişi MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter...
Ama dikkat...
Mesaj ona ait değil...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gönderiyor mesajı...
Konu da ilginç...
Aslında bütün gazetelere, internet sitelerine vermek isterdim bu ilanı...
Çünkü arkasında öylesine güzel bir Türkiye hikâyesi var ki...
İmkânlarım bu kadarına el verdi. Köşemde yayınlıyorum.
“Üç beş iyi insan” dedim...
Bu yazı iyi insanlara ve onların çalıştığı kurumlara teşekkürdür...
Ama aynı zamanda, bu ülkede hep birlikte yarattığımız bir “hayvan sevgisi ve saygısı” hikâyesidir...
***
Hikâyemiz geçen yaz haziran ayında Beykoz’daki evimizin bahçesine, kül rengi hamile bir kedinin gelmesiyle başladı.
Ancak önceki gün Nişantaşı’nda Kruvasan Kafe’de otururken, Zülfü Livaneli’den gelen bir mesaj üzerine, bir haksızlığı önlemek amacıyla yazıyorum bu yazıyı.
ZÜLFÜ LİVANELİ: ‘BU TARTIŞMAYI SEN BAŞLATMIŞTIN, SEN YAZMALISIN’
Zülfü Livaneli bana 1995’te yazdığım bir yazıyı hatırlatıyor ve “Sen bunu yazmıştın” diyordu...
Evet
Küçük bir arkadaş ve aile grubu davetliydi...
Bizim kuşağın bir tür pandemi sonrası açılışıydı...
*
Kapıda bizi karşılayan Işıl ve Mehmet’i görünce gerilere döndüm. Mehmet’le uzun bir yol arkadaşlığımız var...
İkimiz de akademisyen kökenliyiz...
Kimdir o derseniz, tanıtayım size...
*
1994 doğumlu bir Fransız...
“Erkeklerden Nefret Ediyorum” adlı kitabın yazarı...
“Yeni lider için yerlerinizi önceden ayırtın...”
*
Seçildikten hemen sonra Davos’a geliyordu ve onun yapacağı konuşma merakla bekleniyordu.
Davos popülist ve otoriter liderleri dinlemeyi çok sever...
Sırp mezaliminden kaçan insanları gösteren bir kare...
Çünkü önceki günden itibaren bu fotoğraf, dünyadaki bütün savaş bölgelerindeki üst düzey memurları çok yakından ilgilendirir hale geldi.
Şimdi size bunu anlatacağım.
* * *
Dünya savaş suçluları tarihinde önceki gün çok önemli bir şey oldu.
Lahey Savaş Suçluları Mahkemesi, tarihinde ilk kez, siyasetçiler dışında iki üst düzey memuru savaş suçlusu olarak mahkûm etti.
Böylece artık uluslararası suçlar bakımından sadece siyasetçiler, başkanlar, başbakanlar, bakanlar, yani karar alıcılar değil, o kararın uygulanmasında görev alan memurlar da suçlu sayılacak.
Henüz 26 yaşındayken, Balmain gibi dev bir dünya markasının yaratıcı direktörü oldu.
*
Ama daha öncesi de var...
Henüz 18 yaşındayken İtalya’da Roberto Cavalli ile çalıştı ve yaratıcı direktörlüğe getirildi.
İlgiyle izlediğim ve çok beğendiğim bir tasarımcı.
Çocuk tacizinin sembolik mahpushanesi...
Dün Gürbüz Doğan Ekşioğlu çizmiş ve Instagram hesabından paylaşmış...
Elmalı’da hepimizin içini paramparça eden o iki çocuğun dramı daha güzel nasıl anlatılabilirdi ki...
*
İki küçücük çocuk...
20. ve 21. yüzyıl tarihinde en uzun süre iktidarda kalabilen totaliter parti, kendine yakışır biçimde kutlayacak bu günü...
Şu günlerde Çin’de büyük bir “kızıl turizm” başlamış bile. İnsanlar Mao’nun uzun yıllar partinin merkezi olarak kullandığı Yan’an’a ziyaretler yapıyorlarmış.
Mao’nun evini ziyaret ediyor, şimdi parti ve devlet başkanı Şi Cinping’in oturduğu sandalyelerde fotoğraf çektiriyorlarmış.
*
Size önce olayı, o kitaptan aynen aktaracağım...
Sonra hikâyede geçen iki kişinin adlarını açıklayacağım...
1950’li yılların sonu...
Şimdi gelin o sabaha dönelim...
*
David, Ankara Gar Gazinosu’nda çalışmaya başlayınca hem para kazanıyor hem de sevdiği işi yapıyor.
Ne var ki Ankara’da kalacak yeri yok... Hangi otele gitse her seferinde “Yer yok” diyorlar.
Zaten o zamanlar, Ankara’da Ulus gazetesinin ve Zafer gazetesinin bulunduğu yerde topu topu birkaç tane otel var.
Emin olun hiç öyle değil...
Z kuşağının, yani çocuklarınızın âlemine gireceğiz.
Şu cumartesi gününde sadece biraz ergen zihin jimnastiği yapacağız.
*
Marvel, 9 Haziran günü, “Pandemi sonrası yeni nesil süper antikahraman” dönemini “Loki” dizisiyle açtı.
Marvelcı olmayanlara “Loki”yi tanıtayım önce...
Kendim rekabet içinde yaşadım...
Hürriyet içinde ilk büyük yöneticilik mücadelemi, dönemin fiili Hürriyet CEO’sunun bir mülakatı üzerine verdim.
*
Sabah gazetesi ile büyük bir tiraj savaşı içindeydik.
O yönetici bir mülakatında “Biz ikinciliği kabul ettik. Fark 50 bini geçmediği sürece bizim için mesele olmaz” dedi...
O sabahı hiç unutmuyorum...
Sinirimden duvarları tekmelemiştim...
Çok iyi biliyorum ki büyük bir gazeteyi yönetiyorsanız, ikinciliği kabul etmek havlu atmak anlamına gelirdi...
Benim açımdan dünkü basın toplantısının en büyük sürprizi, Aziz Yıldırım’ın basketbol takımı ile ilgili önerisiydi. Sürpriz ötesi bir şok oldu benim için... Ama iyi bir şok...
OBRA BİLİYOR MUYDU?
Yıldırım, “Obradovic’i getiririm” dedi. Peki Obradovic bunu biliyor muydu? Büyük koç, Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Barcelona’ya falan gider diye düşünüyordum. Ama nedense basketbola başladığı Partizan’la anlaştı. Bu beni şaşırtmıştı açıkçası. Bunu “Mustafa Denizli’nin futbola başladığı Altay’a teknik direktör olması gibi duygusal bir nedene bağlamıştım. Dün basın toplantısından sonra yanında bulunan yöneticilerle konuştum. Onlara “Koç biliyor muydu, yoksa bir tahmin mi” diye sordum. Yıldırım önceki gün Obradovic’le telefonda konuşmuş. “Koç gelir misin” deyince, aldığı cevap şu olmuş: “Seninle cehenneme bile gelirim başkan.”
ALİ KOÇ BU TEKLİFE NASIL BAKAR?
Ali Koç bu teklife ne der bilmiyorum... Bir başkan için böyle bir yetki paylaşımını kabul etmek kolay bir şey değildir. Kabul eder ve bir başarı hikayesi yazılırsa, bunun taraftar üzerindeki etkisi ne olur onu da düşünebilir. Şunu düşünmek de yararlı olabilir. Böyle bir başarının yolunu açacak teklifi kabul etme büyüklüğü de bir başkan için zaferdir. Hele hele bu teklifi yapan insan “Bir daha başkanlığa aday olmayacağım” diyorsa...
Çok doğru bir seçim...
Ben bu yıl Nobel ödülünün de onlara verilmesini bekliyorum...
*
Bu haberi okurken aklıma geçen ay televizyonda seyrettiğimiz bir ortak basın toplantısının görüntüleri geldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Prof. Uğur Şahin birlikte Türk halkının önüne çıktılar.
Biri Türkiye’den, öteki Almanya’dan katıldı...
Sağlık Bakanı o gece Türk halkına BioNTech ile yapılan anlaşmayı açıkladı.
50 milyon doz aşı gelecekti...
Önce Trump...
Sonra Netanyahu...
Önceki gün de Fransa’daki yerel seçimlerde Avrupa aşırı muhafazakâr sağ popülizminin en güçlü figürlerinden biri olan Marine Le Pen’in partisi beklediğini bulamadı...
O nedenle dünden itibaren Avrupa’da şu soru sorulmaya başlandı:
Son 15 yıldır Avrupa’da yükselen “Sağ muhafazakâr popülizm artık geriliyor mu?”
Evet bunun işaretleri var.
EN AZILI POPÜLİSTİN KORKTUĞU OLDU KARŞISINDAKİ MUHALEFET CEPHESİ BİRLEŞTİ
Üç yıldır sessizliğe gömülmüş bulunan Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım bu perşembe günü bir basın toplantısı düzenleyecekti.
Basın toplantısının yapılacağı tarih ilginç: 24 Haziran Perşembe...
Yani Fenerbahçe’de başkanlık seçimi yapılacak kongreye 24 saat kala yapıyor bunu Aziz Yıldırım...
Üç yıl önce başkanlık yarışını kaybettiği günden beri sessizliğe büründü.
O günden beri Şükrü Saracoğlu Stadı’na adımını atmadı.
Şimdi perşembe günü, hem de Çırağan Oteli’nde, niye böyle bir basın toplantısı yapıyor?
Her Fenerbahçeli gibi benim de kafamda bazı sorular vardı.
Dün bunların cevabını aradım.
Yürüyen kadın Sophia Loren...
Önceki akşam streaming platformlarda İtalya’nın efsane kadın oyuncusu Sophia Loren’in hayatını anlatan “Cercando Sophia” adlı belgeseli seyrettim.
Belgeselde Sophia’nın Napoli’de çekilen “İtalyan Usulü Evlilik” filminde şahane bir elbiseyle caddedeki yürüyüşünü gösteren bu sahne var...
*
Suratına tükürmeden önce iyice bakın ki gerçek yüzünü iyi görebilin.
İster AKP’li olun, ister CHP’li...
İster İyi Partili olun, ister MHP’li...
İster Deva Partili, Gelecek Partili, İP’li olun...
Cavit... Rıfat! Bırakın Forrest Gump gibi yürümeyi, 10 bin adım balonmuş
1) Bana göre dün hepimizin sağlığını ilgilendiren bir devrim oldu...
Pandemi boyunca hepimiz adım saydık...
Rekor işinsanı Cavit Çağlar’daydı.
Günde 25 bin adım.
*
Posta gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Rıfat Ababay...
Her gün 15 bin adım ata ata bitirdi kendini, o aslan gibi adam kuşa döndü, sadece bir tutam bıyık kaldı yüzünde...
Çetenin elebaşısı ve azmettiricisi tabii ki Hürriyet’in başyazarı Osman Müftüoğlu’ydu...
Her gün iWatch’unun, üzerinde 17 bin adım yazan ekranını yüzlerce insana postaladı...
12 bin adım yürüyenlerimiz bile komplekse kapıldı, ötekileri geçeceğim diye bastı gaza...
Günde en az 10 bin adım atmayan bizden değildir sloganı hepimizin ruh duvarlarına devasa bir billboard olarak asıldı.
Sonunda “eski Türkiye”nin koskoca bir “60 plus” nesli yola koyuldu...
Hepimiz, Amerika’yı bir baştan ötekine durmadan yürüyen Forrest Gump’a döndük...
Zaten darmadağın olmuş eski Türkiye veteranları, yollarda telef olup gitti.
*
Bense durmadan “Osman Hocam, bu 10 bin adım fazla, şunu 7 bin 500’e indir” dedim.
Heyhat ben öyle dedikçe Osman Hoca, tersinden gaza geldi, 15, 17, 20 bin derken, bir gün Cavit Çağlar 25 bin diyerek noktayı koydu.
*
Ve geldik düne...
Dünyanın en ciddi gazetesi New York Times dün, Osmanhocagillerin 10 bin adım balonuna iğneyi sokuverdi...
Ve o balon büyük gümbürtüyle patladı...
2) MEĞER O 10 BİN ADIM JAPON BİR SAATÇİNİN UYDURMASIYMIŞ
EVET...
Bu 10 bin adım efsanesi, bundan 60 yıl önce bir
Japon’un uydurduğu balonmuş...
Saat üreten bir Japon, 1964 Olimpiyatları’ndan sonra çıkardığı bir saate bir adım ölçer koymuş. Marka fotoğrafı olarak da Japonca’da okunduğunda10 bin rakamı gibi görünen bir sporcu deseni koymuş.
İşte o günden sonra bu 10 bin adım efsanesi yerleşmiş.
Şimdi gerçek araştırmaları ve şu bilgileri vereceğim ve hepinizi rahatlatacağım.
Bir kadın günde kaç adım atmalı...
Bir erkek günde kaç adım atmalı...
Buyurun artık efsane ve balonlar değil, bilim konuşuyor...
3) BİR KADINDA ERKEN KALP KRİZİ RİSKİ KAÇ ADIMDA AZALIYOR
New York Times’a konuşan Harvard Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Min Lee 2019 yılında 70’li yaşlardaki 5 bin kadın üzerinde yapılan bir araştırmanın şunu ortaya koyduğunu söylüyor:
Günde 4 bin 400 adım atan bir kadının erken bir kalp krizi riski, günde 2 bin 700 adım atan bir kadına göre yüzde 40 daha az.
Günde 5 bin adım atan kadında bu risk daha da düşüyor, ama 7 bin 500 adımdan sonra artık sabit kalıyor.
4) BİR ERKEKTE ERKEN KALP KRİZİ RİSKİ KAÇ ADIMDA AZALIYOR
ERKEKLERE gelince...
Orta yaşta 5 bin erkekte yapılan araştırma şunu ortaya koymuş:
Günde 8 bin adım atan bir erkeğin erken kalp krizi geçirme riski, günde 4 bin adım atan erkeğe göre yüzde 50 daha az.
Bunun ötesinde attığımız adımlar kalp riskinde öyle anlamlı bir düşüşe yol açmıyor...
Yani 25 bin adım atan Cavit Çağlar, 17 bin adım atan Rıfat Ababay, 15 bin adım atan Osman Müftüoğlu ve zaman zaman ben bütün pandemi boyunca boşu boşuna telef etmişiz kendimizi...
Şimdi gelelim bu meselenin psikolojik yanına...
5) HOCAYI OKUYANLARIN YÜZDE KAÇI 10 BİN ADIMI UYGULUYOR
BEN başından beri 10 bin adımın ulaşılması zor bir hedef olduğunu söylüyorum.
Çalışan bir insanın bu kadar yürümesi mümkün değil.
Ama bunu hedef olarak koyduğunuz zaman, ulaşılamayan hedef insanda stres yaratıyor.
Hele benimki gibi hırslı arkadaşlarınız varsa iyice
gıcık oluyorsunuz.
Meğer kendi pratiğimden çıkarak söylediğim bu sözlerin aslında bilimsel bir nedeni de varmış.
2005 yılında Belçika’da yapılan ünlü bir “Gantt Çalışması” var...
Küçük bir yerel bölgede 650 erkek ve kadın günde 10 bin adım atmak üzere kuvvetli biçimde motive edilmiş.
Ancak araştırma süresi sonunda şu görülmüş.
Bu 650 erkek ve kadının sadece yüzde 8’i bu hedefi tutturabilmiş.
6) STRESE GİRMEK İSTEMEYEN BİR İNSAN İÇİN MAKUL YÜRÜME PROGRAMI
PEKİ makul olan süre veya adım nedir?
Bir kere adım sayma yerine başka bir formüle geçin.
Bugün Amerika Birleşik Devletleri ve birçok başka ülkenin sağlık protokolünde haftada 150 dakika yürümenin sağlık için yeterli olduğu belirtiliyor.
Belki daha doğrusu günde yarım saat...
7) ADIM SAYMAYI DAHA DİSİPLİNLİ GÖRENLER İÇİN MAKUL FORMÜL
PEKİ adım saymayı daha disiplinli görüyorsanız ne olacak?
Onun için de bir formül var.
Haftada 16 bin adım...
Benim formülüm ise şu:
Günde 5 km yürüyorum.
Bu da 5 bin 500-6 bin adım yapıyor.
Buna ev içinde, çeşitli günlük faaliyetlerimde yaptığım 2 bin adımı eklerseniz, işte 7 bin-7 bin 500 adım çıkıyor.
8) HOCAM GEL KURTARALIM ŞU SAÇ BAŞ DAĞILMIŞ İKİ ARKADAŞI
OSMAN Hocam...
Zorlama artık bizi...
Bak Cavit ve Rıfat garibim Forrest Gump’a döndü...
Biri evinin içinde öteki İstanbul sokaklarında, sabahın 05.00’inden gecenin yarısına kadar saç baş dağılmış yürüyorlar ve kendi kendilerine konuşuyorlar.
Gelin şu 7 bin 500 adıma...
Kurtaralım şu arkadaşları...
YAŞ ORTALAMASI 77 OLAN KIRIŞ KIRIŞ BU 4 ADAM GÜNDE KAÇ ADIM ATIYOR
THE Rolling Stones grubu dün streaming platformlara, “Miss You” adlı şarkılarının canlı performans bir kaydını koydu.
Kapak olarak da bu fotoğrafı koymuşlar...
Çok estetik ve güzel bir kare bu...
*
Mick Jagger ve Keith Richards 77 yaşında...
Charlie Watts 80 yaşında.
Grubun en küçüğü Ronnie Wood 74 yaşında...
Yani grubun yaş ortalaması 77...
*
Gençliklerinde her tür musibeti kullanmışlar.
Öyle sağlıklarına pek dikkat ettikleri havası yok.
Yüzlerindeki kırışıklıklara bakarsanız, estetik varsa bile pek izi kalmamış....
Ama hâlâ müthiş bir sahne performansları var.
Mick Jagger kalp ameliyatı geçirdikten 2 ay sonra yine sahnedeydi.
Merak ediyorum...
Bu adamlar konser dışında günde kaç adım atıyorlardır...
ARKA PENCERE
ŞARKIDA ‘ŞARAP’ KELİMESİ OLMAYINCA EKSİK KALIYOR
DÜN streaming platformlarına Sufle ile Teoman’ın birlikte söyledikleri “Nasıl Güzel” adlı şarkıyı koydular.
Şarkı bir zamanlar Nancy Sinatra ile Lee Hazlewood’un söylediği “Summer Wine” adlı şarkının Türkçe düzenlemesi.
Hemen söyleyeyim, orijinali kadar, hatta ondan bile güzel olmuş.
Teoman’ın bundan önce Kalben’le yaptığı “Robot Kozmonot” benim gibi ikisine de hayran bir insan için tam bir düş kırıklığıydı.
Bunu çok sevdim...
Tabii şöyle bir sorunum var.
Bu şarkının orijinal adının Türkçesi “Yaz Şarabı”...
Ona öyle alışmışız ki, aynı şarkının içinde şarap kelimesi olmayınca eksik geliyor.
BİR KADIN CARAVAGGİO TABLOSUNDAN ESİNLENİP KOCASININ BAŞINI KESER Mİ
ÖNCEKİ gecemin konusu, streaming platformlardaki bir gerçek cinayet belgeseliydi...
Adı “Elize Matsunaga: Once Upon a Crime...”
Brezilya’da zengin işinsanı kocasını öldürüp parçalara bölen bir kadının belgeseli.
Kadın eski bir eskort...
Kocası ile tanıştıktan sonra İtalya’ya gittiğinde Caravaggio’nun tablolarından çok etkileniyor ve bir Caravaggio hayranı haline geliyor.
Onu en çok etkileyen eseri ise “Judith Holofernes’in Başını Keserken” adlı tablosu...
İlk gördüğünde kendi kendine “Bir kadın nasıl böyle bir şey yapabilir” diye soruyor...
Yıllar sonra kocasının kafasını keserken gözünün önünde hep bu tablo oluyor...
Bir insan bir tablodan nasıl böyle etkilenebilir?
Ama Caravaggio’nun bu tablosunun hikâyesini ve ayrıntılarını okuyunca ilginç bir psikolojik tablo çıkıyor karşınıza...
Caravaggio’nun gücü ve etkisi de burada zaten...
Benim gözümde İtalyan sanatının en büyüğü...