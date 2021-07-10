Cavit... Rıfat! Bırakın Forrest Gump gibi yürümeyi, 10 bin adım balonmuş

Şimdi size fazla fantastik, ondan da fazla karmaşık ve sofistike ve hatta gereksiz gibi gelebilecek bir şey yazacağım.

Emin olun hiç öyle değil...

Z kuşağının, yani çocuklarınızın âlemine gireceğiz.

Şu cumartesi gününde sadece biraz ergen zihin jimnastiği yapacağız.

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Marvel, 9 Haziran günü, “Pandemi sonrası yeni nesil süper antikahraman” dönemini “Loki” dizisiyle açtı.

Marvelcı olmayanlara “Loki”yi tanıtayım önce...



