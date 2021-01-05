Bu Müslüman kadın 9 Şubat'ta çok önemli bir işi başaracak

77 yaşındaydı...
Geçen yılın sessiz ölümlerinden biriydi... Ama, bu dünyadan ayrılırken arkasında çok gürültülü bir yakın geçmiş bırakmıştı...
Simone de Beauvoir’larla başlayan “birinci dalga feminizm”in, ikinci dalga sörfçülerinden biriydi...
Ve o kadın bizim erkek neslimizin dimağına çok korkutucu iki soruyu sokmuştu...
Bu ülkenin iyiye gitmesi için...
Şu Allah’ın belası kutuplaşmadan kurtulması için...
Allah rızası için...
Bazı tipleri televizyonda canlı yayına katiyen çıkarmamak gerekiyor...
İki nedenden dolayı bilerek erteledim.
Birincisi bu sözleri söyleyen Kılıçdaroğlu’ndan yazmak için izin istedim.
İkinci ve daha önemlisi ise...
Bu konuşmayı yılın ilk günü yayınlamak istedim.
Çünkü o felaket yılından sonra 2021’e umutla girmeyi arzuladım...
Geçen salı günü...
Yer Ankara’daki Ahmet Hamdi Akseki Camisi...
Biliyorum bazılarınızın aklına hemen şu soru gelecek.
“Ne işin var senin oralarda?”
Sedat Ergin soktu kanıma bunu...
Biliyorsunuz, o, başlığında “resmi” kelimesi bulunan her devlet sitesini ziyaret eder.
Tabii ki, onun Rusya resmi internet sitesine girip dolaşması ile benimki arasında esaslı bir fark var.
Onun ilgi alanı “Diplomatik belgeler”, “Resmi heyetler arasındaki görüşmeler” ve “Dokümanlar” bölümü olur...
Ya ben Rusya Devlet Başkanı’nın sitesine girersem ne görürüm?
Kendinizi mütevazı ve sakin bir yılbaşına hazırlarken çalar birden kapınızı...
En hazırlıksız olanı ise yüzünüzdür öyle anlarda...
O yüz ne hissettiğini anlatamayacak kadar çaresizdir çünkü...
Pazar akşamı işte böyle oldu...
Hiç beklemediğimiz, en hazırlıksız anımızda öğrendik oda arkadaşımın ölümünü...
ODTÜ’nün eski rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar benim ilk akademik yoldaşımdı...
Aynı yıl yurtdışından dönüp, Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde göreve başladık....
Tahmin ediyorum yaptığı heykel de anatomik olarak 20-30 yaşlarında bir erkektir...
Biliyorum başlıktaki soruyu okuduğunuz an, “Yine ne saçmalamış” diyeceksiniz...
Hayır ciddiyim...
O nedenle, soruyu yeniden soruyorum:
Evrensel güzellik ölçülerine vurursanız, Michelangelo’nun David heykelindeki erkek mi daha güzel ben mi...
*
Hiç kuşkusuz David de kusursuz bir erkek değildi... Başı normalden büyük, elleri de öyle...
Genital organı küçük...
Bir bankın ucunda yapayalnız oturuyordu...
1970’lerin terör yıllarına döndüm...
Sonra 1980’li yıllara...
12 Eylül’ün o karanlığında bile siyasi hicivleri, mizahı ile bizi gülümseterek, kahkahalar attırarak dayanma gücümüzü nasıl arttırdıklarını hatırladım...
İzmir? İstanbul... Antalya... Edirne...
Yanıldınız...
Dünyanın en büyük iki içki grubundan biri olan “Pernod-Ricard”ın Türkiye, Afrika ve Ortadoğu (MENAT) bölgesinden sorumlu CEO’su Selçuk Tümay, Karaman doğumlu...
Yani eskiden Konya Karaman diye bildiğimiz şehirden...
O zaman geleyim ikinci soruya...
Pernod-Ricard grubunun, daha çok Müslüman ülkeleri kapsayan “Ortadoğu, Afrika ve Türkiye” bölümünün yönetim kurulunda sizce kimler vardır?
Sakın “İçmeyi seven erkekler” demeyin...
“Dünyanın en sempatik tabutçu paparazzisi...”
Ve yazıya şöyle başlamıştım:
“Sakın ola başlıktaki ‘tabutçu’ lafına takılmayın.”
*
Bugün çok üzgünüm...
Çünkü bir magazinci olarak, Türkiye’nin en sempatik en renkli magazincilerinden birini kaybettik...
Adı Zozo Toledo’ydu...
Ama aslında ne adı Zozo’ydu...
Bana göre pandemi döneminden kalacak 10 fotoğraftan biri bu olabilir...
Çünkü şehirli insanın hayatındaki en büyük değişikliklerden birini anlatıyor...
Ve bu fotoğrafta tam 10 adet gizli rakam var.
Fotoğrafa bakarken şöyle bir düşündüm: Acaba son defa bir restoranda ne zaman yemek yedim?
Galiba yaz ortasında bir gündü...
O da dış mekândaydı...
Yani kapalı bir restoranda son defa ne zaman yemek yedin diye sorarsanız, cevabım şu:
Adnan Oktar’ın çizgi romanı yapılmış...
Tabii çocukluğundan beri çizgi roman hastası olan benim için günün en önemli haberiydi...
İlk aklıma gelen de şu oldu:
“Bu çizgi romanın bir kopyasını hemen çizgi roman koleksiyonuma eklemem lazım...”
Çünkü bu çizgi roman sadece 3 nüsha basılmış.
Yani harika bir “Collectors Item”...
Koleksiyon malzemesi...
Hemen söyleyeyim, tamamen kendi görüşüme dayalı sübjektif bir seçimdi bu...
Ama yaparken elimden geldiğince objektif olmaya çalıştım.
Kutuplaşmış bir ülkede “yılın insanını seçmek” çok zor bir iş...
Tabii ki bu yıl da böyle olacak.
Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da siyasetçileri liste dışı tuttum.
İZMİR DEPREMİNİN İKİ UMUT BEBEĞİ
Dönüp dönüp dinliyorum, dinledikçe daha çok seviyorum...
Neden böyle derken geçen gün Vanity Fair’in internet sitesinde ilginç bir sosyal medya olayının hikâyesini okudum.
Önce onu özetleyeyim.
*
Geçtiğimiz eylül ayının 25’inci günü Nathan Apodaca isimli Idaholu bir Amerikalı TikTok’a bir video yükledi.
Aslında sıradan, çok az insanın ilgisini çekecek, patates fabrikası ile ilgili bir videoydu...
Ancak videoyu yükleyip Idaho otoyoluna çıktıktan kısa süre sonra çok ilginç bir şey oldu. Yüklediği video milyonu geçen insan tarafından seyredilmişti.
*
Bunun ne anlama geldiğini ise daha sonra anlayacağız...
Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo’nun önceki günden beri başında bir sorun var.
Ama buna “sorun” mu yoksa “başarı” mı demek gerekir bunu konuşalım.
Fransa hükümeti Paris Belediyesi’ne 90 bin Euro para cezası kesti...
Yani 110 bin dolar civarında bir şey...
Miktar önemli değil, önemli olan cezanın gerekçesi...
Merkezi hükümet Paris Belediye Başkanı’na 2012 yılında çıkan bir yasaya aykırı davrandığı için bu para cezasını vermiş.
Nedir bu diye sorarsanız, anlatayım.
Ama gelin önce fotoğrafa yakından bakalım...
*
Bu “Zoom”la veya ordunun kendi içinde daha güvenli bir sistemi ile yapılan telekonferansın fotoğrafı.
Ekranda 18 kutu var ve her birinde bazı insanları görüyorsunuz.
En üst sağdaki sivil kişi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar...
Akar her pazartesi Silahlı Kuvvetlerimizin üst komutanları ile böyle görüntülü bir toplantı yapıyor.
Bu da bu hafta yapılan son toplantının ekran görüntüsü...
Hürriyet’in eski başyazarı Oktay Ekşi, Aydınlık’taki yazısında şöyle bir şey demiş:
Kılıçdaroğlu’nun ABD’nin yeni başkanı Biden’a çektiği kutlama mesajında, ‘Türkiye’deki demokrasiyi destekleyiniz’ anlamındaki sözlerini son derece isabetli buluyorum. Çünkü hem insan hakları hem de demokrasi son 50 seneden beri artık hiçbir ülkenin ‘iç işi’ değildir. Bunlar ‘uluslararası değerlerdir’ demiş.
*
Aydınlık gazetesi bu yazıyı yayınlamış ama altına şu itiraz notunu düşmüş:
“Hangi gerekçe ile olursa olsun ABD’nin ülkemiz siyasi arenasına demokrasi söylemiyle müdahil olmasını doğru bulmuyoruz.”
Gazete ile yazarı arasındaki bu görüş farklılığında ben kimden yanayım diye sorarsanız, hiç düşünmeden cevabını verebilirim:
“Oktay Ekşi’den yana...”
1) ‘ÇILGIN SAYISAL LOTO’ BU HAFTA 87 MİLYON TL’YE GELDİ
Ben bir Milli Piyango kullanıcısıyım ama tanıdığım Sayısal Loto oynayan çok kişi var. Orada neler oluyor?
“Operasyonu biz devraldıktan sonra önemli değişiklikler yaptık. Çılgın Sayısal Loto’da oynama şeklini 49 sayıdan 90 sayıya çıkardık. Haftada 2 gün olan çekiliş günlerini de 3’e çıkardık. Geçtiğimiz dönemde en yüksek 17 milyon TL olan büyük ikramiye miktarı bugün 87.5 milyon TL’ye ulaştı.”
2) BİR KİŞİNİN KAZANMA İHTİMALİ 54’TE 1’DEN 20’DE 1’E YÜKSELDİ
Konunun cahili olarak merak ettiğim bir şey var. Son zamanlarda şöyle bazı sözler duydum: Mesela büyük ikramiye çıkmıyormuş. Üst üste kazanan numara oluyormuş diye... Mesela Sayısal’da bana sanki çıkması mümkün değilmiş gibi görünüyor. Nedir bunun aslı?
“Aslında oyunların ikramiye kazandırması belli bir matematiksel tahmine dayanıyor ve demin bahsettiğim üzere herhangi bir müdahaleye açık olmayan makinelerin yaptığı çekilişlerde çıkan rakamlar ile oyunseverlerimizin tahmin ettikleri rakamların eşleşmesi gerekiyor. Örneğin istatistiki olarak Süper Loto’da büyük ikramiye çıkması için 50 milyon adet kolonun oynanmış olması gerekiyor gibi bir varsayım var. Hatırlarsanız 27 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinden 1 kişiye 32 milyon 364 bin 752 TL çıkmıştı, halbuki o güne kadar oynanan kolon sayısı 50 milyona ulaşmamıştı. Adı üzerinde, şans oyunu bu.”
İnsan merak ediyor, böyle bir oyunu oynadığı zaman kazanma şansı nedir diye...
Bir süredir bunu Sisal’ın marka yöneticileri ile konuşmak istiyordum.
Ayrıca çocukluğumdan beri yılbaşı hayallerimizin en büyüğü hep Milli Piyango olmuştu...
O gecelerde çekilişi merakla beklerdik.
Tabii bir de gazeteci olarak özel bir ilgim var Milli Piyango’ya...
Her senenin en çok satış yaptığımız günü 1 Ocak’ta sıralı kazanan listesi verdiğimiz gün olurdu.
300-400 bin tiraj eklerdik günlük satışımıza...
Geçen ağustos ayından beri Türkiye’de şans oyunlarının çekilişleri ilk defa özel bir şirket tarafından yapılıyor.
Bu Müslüman kadın 9 Şubat'ta çok önemli bir işi başaracak
Biz Boğaziçi rektörünü tartışırken 9 Şubat günü uzayda çok ilginç bir şey olacak.
Mini Cooper araba büyüklüğünde bir araç Mars’ın yörüngesine oturacak.
Ve bu, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) uzaya gönderdiği bir araç olacak.
Aracın adı “Hope”.
Yani “Umut”.
Tarihte ilk defa Müslüman bir ülkenin uzaya attığı araç böylesine ileri bir noktaya gidiyor...
Üstelik güzel bir haber daha var. Birleşik Arap Emirlikleri’nde bu bilimsel Mars projesinin başında 33 yaşında bir kadın var.
Adı Sarah al-Amiri...
*
Mars’ın yüzünden 20 bin ile 43 bin metre yükseklikte bir yörüngede dolaşacak olan aracın amacı gezegendeki meteorolojik değişimleri incelemek... BAE daha önce de uzaya 3 tane yer gözlem uydusu göndermişti.
Ayrıca geçen yıl Rusya’nın Soyuz roketine ilk Arap astronotu da koydu.
*
Peki bir Arap ülkesinin Mars’ta ne işi var?
Proje yöneticilerinden biri şöyle diyor:
“Mars’a gidiyoruz ama amacımız Mars’a gitmek değil...”
Ne öyleyse?
“Asıl amacımız okul çocuklarına uzay bilinci vermek, esin kaynağı olmak...”
*
Aslında BAE’nin bu aracı uzaya gönderecek roketi yok.
Onun için Japon Mitsubishi şirketinin H-HA modeli bir roketini kullandı.
Yapılması ve atılması 200 milyon dolarda mal oldu...
Yani vizyonu, parasal maliyetinden çok yüksek bir proje bu...
Boğaziçi Üniversitesi rektörünü tartıştığımız şu günlerde gözden kaçmasın diye yazıyorum...
BU YIL SEKİZ METEOR YAĞMURU OLACAK
NEW York Times, dün 2021 yılının uzay takvimini verdi.
Barajları dolduracak yağmur pek yok ama bu yıl dünya meteor bakımından çok yağışlı geçecekmiş...
12 ayda 8 meteor yağmuru yaşayacakmışız...
21 Nisan: Lyrid Meteor yağmuru.
4 Mayıs: Eta Aquarids meteor yağmuru.
28 Temmuz: Güney Delta Aquaridis meteor yağmuru.
11 Ağustos: Perseids meteor yağmuru.
19 Ekim: Orionids meteor yağmuru.
16 Kasım: Leonids meteor yağmuru.
13 Aralık: Geminidis meteor yağmuru.
21 Aralık: Ursids meteor yağmuru.
İNSANSIZ HAVA ARAÇLARINDAN SONRA İNSANLI UÇAN ŞEFLERDE TÜRK DAMGASI
GEÇEN yılın son ayının bana en heyecan veren haberi ABD’den geldi...
Dünyanın en büyük havayolu şirketi Delta, uçaklarındaki yemek servisi için Do&Co şirketiyle anlaşmış.
Yani sahibi Türk olan bir catering şirketi ile...
Attila Doğudan Delta’nın yemek servisi ihalesini kazanarak adını havacılık sanayinin zirvesine yazdırdı...
*
Düşünebiliyor musunuz, Delta’nın 1.380 uçağında artık ilk konsepti Türk Hava Yolları’nda oluşturulan bir yemek servis başlayacak.
Bu şirketin sadece Atlanta şehrinde günlük 400 uçuşu var...
Bu aynı zamanda Türk Hava Yolları’nın da bir başarısı sayılmalı.
THY Do&Co ile havacılık sektöründe “uçan şefler” konseptini kuran şirket. Sektöre ikinci armağanı ise “taze pişirilmiş yemek” sunmaktı.
*
Do&Co bugün artık dünyaca ünlü 60 uçak şirketine hizmet veriyor.
Havacılığın en büyük catering şirketi haline geldi.
Türkiye son yıllarda SİHA’ları, yani insansız uçak teknolojisi ile havacılığa adını yazdırdı.
Şimdi insanlı uçan şef konsepti ile de yazdırıyor.
*
Bu haberi okuduğumda şunu düşündüm.
THY iki yıl önce Do&Co ile anlaşmasını feshedip işi Singapur Havayolları’nın catering şirketine vermeyi tartışıyordu.
Görüyor musunuz nasıl büyük bir tarihi yanılgının eşiğinden dönülmüş....
*
Tebrikler Attila Doğudan...
Seninle gurur duyuyoruz.
SEVGİLİ ABDULKADİR ‘HALK’ KAZANDI, BEN ÇEKİLİYORUM
SEVGİLİ köşe komşum Abdulkadir Selvi dün bana güzel bir hiza vermiş:
Diyor ki “Haddini aşma”...
Mesajı aldım...
Söz...
Bundan böyle aşmayacağım...
*
Çünkü sevgili arkadaşım...
Sen ki arkanda koskoca bir halk...
Ben ki köşemde yapayalnız...
Sen ki halktan tam yetkiyi almışsın...
Ben ki elinde kendi ehliyeti bile olmayan...
Sen ki arkanda bir izdiham, dayanmışsın köşemin kapısına...
Ben ki “evde tek başına”...
*
Kazanamam bu savaşı... Kimse “halkın karşısında” duramaz...
Tartışmayı kesiyorum, tartışmayı kesiyorum, yediğim bu meydan dayağı ile kamu meydanından çekilip süklüm püklüm köşeme sığınıyorum...
Ve bildiğim, o mütevazı, nazik, beyefendi Abdulkadir Selvi’yi beklemeye başlıyorum.
KÖŞEME ÇEKİLİRKEN KÜÇÜK BİR GÖZLEM
SEVGİLİ Abdulkadir...
Yaşadığım tecrübelere dayanarak, köşe yazarlarını tuzağa düşürmek için pusuda bekleyen azmanlaşmış bir ego tehlikesine dikkati çekmek istemiştim...
Demek ki derdimi biraz olsun anlatabilmişim...
Bak, ilk yazında, Kılıçdaroğlu’na karşı “halktan aldığın yetkiyle üst perdeden” hiza verirken...
Dünkü yazında tevazu çıtasını biraz yükseltip, daha alt perdeden konuşmuş ve kendini “Halk adına soru sorma” çizgisine indirmişsin...
Bu bile iyi...
Senin için küçük..
Ama mesleğimiz için büyük bir adım...
GALATASARAYLI FUTBOLCUNUN GÖZÜYLE İLGİLİ SON RAPOR ŞU
PAZAR günü aklıma takılan bir soruyu sormuştum:
Konu, elinde fişek patlayan Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui ile ilgiliydi.
Göz gibi ihtisas konularında böyle bir kaza olduğunda bir ihtisas hastanesine mi götürmek daha doğrudur, yoksa sponsor olan hastaneye mi?
Sorunun konusu Galatasaraylı futbolcuydu ama hepimiz için geçerliydi...
Böyle durumlarda bir hasta acil en yakın yere mi götürülmeli yoksa en uzman yere mi...
Herhangi bir suçlama veya imada da bulunmadım.
O nedenle hastane adı da vermedim.
Ayrıca o günkü yazımda da belirttiğim gibi başarılı bir hastane.
Geçmişte o hastane yöneticileri ile kadınlara yönelik sosyal proje yapmayı bile konuşmuştuk.
Yazının çıktığı gün, önce hastanenin grup başkanı aradı.
Ardından Galatasaraylı bir yönetici ile konuştum.
O geceyi anlattılar.
Ama önce hastane yönetiminden dün aldığım bilgilerle Galatasaraylı futbolcunun son durumunu aktarayım:
“Yüzünde 2. derece yanık var.
Sağ gözü diğerine göre daha hasarlı. Oyuncunun sol gözünde görme yetisi bulunuyor....
Gerek yanık gerekse gözlerindeki durumla ilgili tedavi planı sürüyor. Hastanın gelişimi için sadece zamana ihtiyaç var.”
*
Bu bilgiye göre işin rengi biraz değişiyor. Çünkü futbolcunun sorunu sadece göz değil...
Ciddi cerrahi müdahale gerektiren yanık konusu da var.
Dolayısıyla bu tür müdahaleleri de yapabilecek donanımda bir yer olması normal.
O GECE HASTANEDE İLK ANDA NELER YAŞANDI
GALATASARAYLI futbolcunun tedavi gördüğü hastanenin grup koordinatörü söze şu cümlelerle başladı:
“Herhangi bir hasta geldiğinde ilk işimiz, hastaya en iyi hizmeti biz mi veririz, yoksa başka bir uzmandan yardım istemeli miyiz diye bakarız.
Göz konusunda hastanemiz pek çok sağlık kuruluşuna nazaran çok iyi bir ekibe ve altyapıya sahip. Bu türde vakalara daha önce de müdahale ettik. Üstelik kök hücre laboratuvarımız var.
Galatasaray oyuncusu Omar Elabdellaoui’nin bize geleceğini haber aldığımızda hemen bir ekip oluşturduk.
Müdahaleyi her biri kendi alanında uzmanlaşmış 4 kişilik bir ekip yaptı. Oyuncunun tedavisini üstlenen Prof. Dr. Vedat Kaya kornea vakalarında ve ileri ön segment göz hastalıklarında ülkemizin yetiştirdiği çok yetkin ve vaka sayısı ile deneyimi yüksek bir hekimdir.
Ameliyata, ön segment cerrahisi alanında uzman göz hekimi Dr. Belma Karini, plastik cerrahımız Prof. Dr. Zeynep Sevim, göz doktorumuz Dr. İlhan Yılmaz Vedat da katıldı.”
*
Araştırdım. Söylediği isimler gerçekten göz alanında tanınmış, başarılı insanlar.
O yazıyı yazmamın nedeni isimler değildi...
Bu açıklamadan soruma tatmin edici bir cevap almış bulunuyorum.
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin
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