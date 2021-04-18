Bir Upper Cihangir magazini... Diziyi çekerken 6 kere öpüştük o COVID oldu ama ben olmadım

Bugün Turgut Özal’ın ölümünün 28’inci yıldönümü...
Sabah büyük bir sürprizle uyandım.
Bir gazete harika bir Özal’ı anma sayfası hazırlamış.
*
Tepedeki manşeti şöyle:
“Reformist Tonton...”
Üst spotları şöyle:
- “Hayata veda etmesinin üzerinden 28 yıl geçti ancak yaptıkları hafızalardan hiç silinmedi.”
Sabah Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın “Hiç Oldum” şarkısı için yaptığı klibin haberi ile uyandım.
İkincisi ise aynı sabahın akşamı Ahmet Altan’ın serbest bırakılmasıydı.
*
Hayatım boyunca devlette görev yapan insanların müzikle, sanatla, sporla ilgilenmelerini çok sevdim...
Çünkü tanıdığım siyasetçilerin çok büyük bölümünün siyaset dışında hiçbir uğraşısı yoktu...
Şuna inanıyorum...
Bir insan sanatla, müzikle, sinemayla ilgilendiği zaman bu onun vicdanına, adalet duygusuna ve üslubuna da yansıyor...
Nitekim
Ekonomi tarihimizde ilk defa bir şahsın Bitcoin hesabına haciz kondu...
Bunun anlamı şu...
Artık hepimizin hayatında “Bitcoin” denilen bir para var...
Aslında bu para cebimizde...
Tek farkı ceket cebinde değil cep telefonumuzda olması...
Üç yıla yakın bir süredir bir insan arıyorum...
Bana çok basit biçimde “Bitcoin nedir” anlatsın...
“Türkiye’nin Ivy League okulları hangisidir...”
O nedenle, araya “Çaresiz ev kadını” ifadesinin girmesinin hikâyesiyle başlayayım.
*
Geçen ay bir streaming platformunda, ABD’de 2019 yılında yaşanan “üniversiteye giriş” skandalıyla ilgili belgeseli seyrediyordum.
ABD’nin önde gelen bazı varlıklı ve şöhretli aileleri çocuklarını en iyi üniversitelere sokmak için rüşvet tezgâhını kurmuş biri aracılığıyla bal gibi rüşvet anlamına gelecek paralar harcıyorlar.
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Onlardan biri de “Çaresiz Ev Kadınları” dizisinde Lynette Scavo rolünü oynayan oyuncu Felicity Huffman...
Emmy, Altın Küre, SAG ödülleri var
Gerçi, onunla ilgili sadece kendilerinin konuşma hakkı bulunduğuna inanan bazı çevreler, “Ne alakası var Oğuz Atay’ın Cihangir’le” deyip durmadan bana yükleniyorlar...
Merakınızı tatmin edeyim. Hepsi biliyor ki “Upper Cihangir” lafını sembolik olarak kullanıyorum...
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(Bu arada Cihangir ahalisi galiba bu “Upper” lafından pek hazzetmedi ki, mahalle baskısı yapmış olmalılar ki, bu kavramın mucidi T24’in düzeyli magazin yazarı Tuğrul Eryılmaz da artık sadece “Cihangir” diye yazmaya başladı.)
Neyse asıl konuya gelelim...
Geçen cumartesi T24’te Ayça Atikoğlu’nun bir yazıyla bu “Upper Cihangir polisiyesinin” ikinci sezonu da yayına girdi.
Türkiye’nin
Tahrir Meydanı’ndaki Milli Müze’de bulunan, eski Mısır hanedanına ait 22 mumyayı yeni inşa edilen Mısır Medeniyetleri Müzesi’ne nakletti...
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18 kral, 4 kraliçeye ait 22 mumya, nitrojenle doldurulmuş cam lahitlere konup büyük ve çok renkli bir törenle yeni yerine götürüldü.
22 lahit 5 kilometrelik yolu 40 dakikada geçti...
*
Bu, mumyaların ikinci yolculuğuydu.
Mısır hanedanlarına ait bu mumyalar 100 yıl önce Luksor’dan Kahire’ye getirilmişti...
Nakledilenler arasında bütün dünyanın bildiği İkinci Ramses ile Mısır tarihinin en başarılı kraliçesi olarak bilinen Hatshepsut’un mumyaları da vardı.
İstifasında “Kendi isteği ile ayrıldığı” belirtiliyor...
Ama artık orada kendine üç-beş trol dışında müttefik bulamadığı herkesin bildiği bir sırdı...
Bütün dünyanın gözü üzerinde bulunan bir mabetten her gün tuhaf seslerin yükselmesinin hiçbir makul AKP’linin de hoşuna gitmeyeceği bir gerçekti.
Nitekim ilk tepki AKP milletvekili Özlem Zengin’den geldi...
Sonra AKP’nin ağır toplarından da sesler yükseldi...
Sonunda ayrılmak zorunda kaldı ve çok hayırlı bir iş oldu...
İstifasını bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın istediği de yazıldı, söylendi.
Beş dönem CHP milletvekilliği yapmıştı.
Babası CHP’nin tek parti dönemi Denizli il başkanıydı...
Ayrıca 1950 öncesi milletvekiliydi.
Kızının Adnan Menderes hayranı, koyu Demokrat Partili bir ailenin sonradan solcu olmuş oğluyla evlenmesini son derece normal karşılamıştı.
Hüdai Oral 1961 yılında kurulan İsmet İnönü hükümetinin en genç bakanıydı.
İnönü onu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görevlendirmişti.
O güne kadar öyle bir bakanlık yok...
Değil...
“Analiz” desem o da değil...
Öyleyse ne?
“Ayağınızı denk alın” uyarısı mı...
Önce neden söz ettiğimi anlatayım.
Dün, dünyanın önde gelen ekonomik medyalarından biri olan Bloomberg’de tuhaf bir yazı yayınlandı.
Yazının konusu Türkiye’de Bayraktar grubunun ürettiği SİHA’lardı...
Emekli WhatsApp’çı amirallerin yaptığı düşüncesizce işe tepki koyarken, çok yapıcı iki uyarıda da bulundu.
*
Bildiri yayınlayan amirallerin 10’unun o eski kötü alışkanlıkları hatırlatan biçimde sabah evlerinden alınmalarına tepki gösterdi.
Gözaltına alınmalarına karşı çıktı...
Ama daha önemlisi iktidara bence çok önemli ve yapıcı bir çağrı yaptı.
Özeti şuydu:
Emekli amirallerin seçilmişleri hedef alan açıklamalarına karşı çıkıyorsak...
Atanmış memurların, tayinle göreve gelmiş görevlilerin, valilerin, kaymakamların, maaşını devletten alan dini görevlilerin seçilmiş insanlar, parti başkanları, anamuhalefet partisi başkanı hakkındaki hakarete veren açıklamaları da önlenmelidir...
“Yaptığınızdan memnun musunuz...”
Ve devam etsem...
“Bakın Türkiye geçen hafta ne tartışıyordu...
Sizin bu düşüncesiz hareketinizden sonra bugün ne tartışıyor...”
*
Biliyorum bana diyecekler ki...
“Biz de vatandaşız ve düşüncemizi serbestçe söyleme hakkına sahibiz...”
Evet sahipsiniz...
Bu erkek milleti...
Yani biz ne hale düştük...
*
Dün gibi hatırlıyorum...
15 Mayıs 2016...
Berlin’de Final Four’un son günü... Fenerbahçe-CSKA maçını bekliyoruz...
Otelin lobisinde büyük bir tartışma patlıyor...
Bir erkekte ideal testosteron oranı nedir?
Ahmet Kural’ı o zamandan beri ilk defa görüyoruz.
Kıbrıs’ta TRT için bir dizi çekiyormuş.
Hürriyet Kelebek’te Tülay Demir’in yaptığı mülakattan öğrendik.
Çekim sırasında yeni sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile annesi ve babası da yanındaymış.
*
Hayatım boyunca şuna inandım.
Çok akıllı telefonuma, Music Business Worldwide müzik endüstrisi haber sitesinden bir son dakika notu düşüyor...
“Paul Simon bütün kataloğunu Sony şirketine satmış...”
Paul Simon...
Yani “Simon and Garfunkel” ikilisinin Simon’ı...
Daha o saniye onlarca şarkı geçmeye başlıyor aklımdan...
“Mrs Robinson”, “Sound of Silence”, “Scarborough Fair”, “Bridge Over Troubled Water”, “Boxer”, “Cecilia”, “A Hazy Shade of Winter”, “Homeward Bound”, “Me And Julio Down by the Schoolyard”...
Bütün bir gençliğim...
2005 yılının aralık ayıydı...
Los Angeles’ta güneşli bir günün gecesiydi... Hollywood ünlülerinin yaşadığı semtteki büyük villanın salonundaydım.
Biraz sonra şahane kadın merdivenlerden inmeye başladı...
Beş yıl önce Cannes Festivali’nde yanımdan geçerken nefesimi kesen şahane Sharon Stone karşımdaydı.
Üstelik üzerinde sadece bir bornoz vardı...
Ayağa kalkıp soruyorum...
“Yorgun musunuz...”
Doğum yeri İstanbul ama hayatının 17 yılını Göcek’te geçirmiş bir yönetici. Çünkü babası bir deniz subayıydı. 4 Ekim 1972 İstanbul doğumlu, İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Fakültesi’nden mezun. İş hayatına 1994’te başlamış. Coca-Cola, Michelin ve Nike gibi küresel şirketlerde çalışmış. 2008’de Vodafone’a girmiş ve 1 Şubat 2021’den itibaren de Vodafone Türkiye’nin CEO’su olmuş.
Zoom’la yaptığımız görüşmede bir şey dikkatimi çekiyor. Arkasında yan yana asılmış üç afiş var.
“Yeni İcat Çıkar-ma”, “Soru Sor-ma”, (her ikisinin de sonundaki ‘ma’ hecesinin üstü çizilmiş). Bir de “Sorumluluk bizim değil” cümlesi var onun da sonundaki ‘değil’ kelimesinin üstü çizilmiş.
Yani bugün “Yeni icat çıkarmayı seven” bir yönetici ile konuşacağız.
Ana konumuz da teknolojiden çok “kadın”.
Sözü ona bırakıyorum.
1) KADIN ÇALIŞANDA SİLİKON VADİSİ ŞİRKETLERİNDEN ÇOK İLERİYİZ
Geçen hafta sonu arabasında kokain çeken gencin görüntüleri önüme geldiğinde nedense aklıma o gün geldi...
Bugün hayatta olsaydı ve bu görüntüler önüne gelseydi acaba bu krizi nasıl yönetirdi...
*
Benim görüşüm şöyle...
Dünyanın her yerinde görülebilecek sıradan bir polisiye olay bu...
Böyle olayları bir siyasi partiyle ilişkilendirmek, bunun üzerinden o partiye vurmak ne adil bir davranış ne de çağdaş bir siyaset yapma tarzı...
Dolayısıyla kanunlar ne diyorsa o yapılır ve olay da geçer gider...
Bu yazıyı, epeydir milli takım maçlarını seyretmeyen bir futbol izleyicisi olarak yazıyorum.
Seyretmememin de nedeni vardı. Avrupa’da milli maçlar zevksiz geçer. Söylemek istediğim tek cümle var:
“Şenol Güneş Hoca önceki akşam ve ondan önceki maçta, Avrupa’da belki son 16 yıldır hüküm süren bu futbol yargısını yıktı.”
Nedir bu, anlatayım...
57’NCİ DAKİKADA SAHADA GÖRDÜĞÜM MANZARA ŞU
Maçın 57’nci dakikası...
Milli takım Norveç savunması önünde inanılmaz üçlü ve dar paslaşmalar yapıyor.
Bir La Liga tutkunu olarak, bilmesem karşımda Barcelona oynuyor sanacağım.
Yani geçen cuma...
İşte tam o gün dünya başka bir konuyu konuşuyordu.
*
Bundan 3 ay sonra...
Tam tarihiyle 23 Haziran günü İngiliz Merkez Bankası 50 pound’luk yeni bir banknot çıkaracak.
Bunun bir tarafında İngiltere Kraliçesi’nin resmi olacak...
Öteki tarafında ise Alan Turing isimli birinin fotoğrafı...
Yanda çocukluk resmini gördüğünüz insanın 41 yaşındaki halinin bir fotoğrafı olacak...
Bir Upper Cihangir magazini... Diziyi çekerken 6 kere öpüştük o COVID oldu ama ben olmadım
Tabii Upper Cihangir’deki en büyük haber kaynağımdan öğrendim haberi.
1- Kanal D’nin başarılı bir başlangıç yapan dizisi “Camdaki Kız” meğer tam anlamıyla bir Upper (Yukarı) Cihangir dizisiymiş.
*
Nereden mi çıkardım?
Bir kere dizinin bazı sahneleri Cihangir Caddesi’ndeki köşkte çekilmiş.
Ayrıca dizide önemli rolleri olan Nur Sürer, Şerif Erol ve Tamer Levent, Upper Cihangir âleminin kralı Tuğrul Eryılmaz’ın çok uzun süreden beri arkadaşlarıymış ve zaman zaman Firuzağa Camisi’nin avlusunda buluşurlarmış.
*
Ama bugün benim diziyle ilgili asıl hikâyem başka...
Dizinin yayına girişi bir hafta gecikti.
Bunun nedeni iki ana kahramandan Feyyaz Şerifoğlu’nun COVID pozitif çıkmasıydı.
Bunlar bilinenler.
Bir de Cihangir’deki kaynaklarımdan aldığım bir dedikodu var.
O da “Camdaki Kız”ın meşhur öpüşme sahnesi ile ilgili...
Daha doğrusu sahneleri...
Çünkü biz ekranda bir sahne gördük ama onun çekiminde 6 kere tekrarı olmuş.
Cihangir’de konuşulan şu:
Hande Ataizi yakınlarına şunu söylüyormuş:
“Diziyi çekerken Şerifle 6 kere öpüştük. O COVID oldu bana geçmedi...”
*
Dizinin bazı sahnelerini ben de seyrettim. Kendi payıma iki ayrı öpüşme sahnesi gördüm.
Her ne kadar Hande Ataizi “Miş gibi yapıyorduk” diyorsa da bayağı öpüşüyorlar işte.
Peki nasıl oluyor da Hande Ataizi COVID pozitif çıkmıyor?
Acaba daha önce geçirdi ve antikor mu oluştu?
Yoksa COVID cinsiyet ayrımcılığı mı yapıyor...
Olayın bir de başka boyutu var.
2- ALTI ÖPÜŞME ÇEKİMİNDE KAÇ MİLYAR VİRÜS YER DEĞİŞTİRİR
HANDE Ataizi’nin sözlerini öğrendiğimde, aklıma Mehmet Yılmaz’ın kitabında okuduğum bir bilgi geldi.
Hollandalı uzmanlara göre 10 saniyelik bir öpüşme ile 80 milyon bakteri eşler arasında yer değiştiriyormuş...
Küçük bir hesap yaptım...
Hande Ataizi ile Feyyaz Şerifoğlu o öpüşme sahnesini 6 kere tekrarlamışlar.
Demek ki 480 milyon bakteri yer değiştirmiş.
Yarım milyar bakteri yani...
Hakikatten bu yarım milyar virüsten bir tanesi bile geçmedi mi Ataizi’ne...
Çok şanslıymış vallahi...
3- KONSERVATUARDAKİ ÖPÜŞME DERSLERİ TEORİK Mİ UYGULAMALI MI
HATTA Hande Ataizi “Camdaki Kız” filmindeki öpüşme sahneleri için konuşmuş.
“Ben oyuncuyum. Konservatuvarda bu tür sahneler için özel (öpüşme) dersleri aldık” demiş.
Merak ettim.
Konservatuvarın öpüşme hocası kim?
Ve bu dersler nasıl veriliyor...
Teorik sahne sanatları olarak mı?
Yoksa “uygulamalı performans” olarak mı...
KİM NE DERSE DESİN İBO İBO’DUR VE İMPARATORDUR
VALLAHİ hasret kalmışım İbrahim Tatlıses’e...
Kendisine yapılan silahlı saldırıdan sonra yaptığı ilk şarkısı “Gelmesin” geçen cuma günü streaming platformlarına kondu.
Kulaklıkla ve yüksek volümde dinledim.
Kesin bütün Türkiye’yi yeniden masaların üzerine çıkaracak bir şarkı...
Fıkır fıkır yani...
Tam İbo...
Şarkı ustalıkla hazırlanmış.
Tatlıses’in sesinin eksik kaldığı yerler çok başarılı bir şekilde koroyla desteklenmiş.
Müzik altyapısı, enstrümanlar tipik İbo...
Ben çok sevdim ve bu yaz epey dinlerim...
Hoş geldin İbrahim Tatlıses...
Senin yerin hep ayrı ve öyle kalacak.
YENİ ORTA YAŞ
63 YAŞINDA BİR KADININ ENERJİSİ KAÇ DESİBELDİR
MADONNA’nın geçen cuma çıkan yeni şarkısı “What It Feels Like For a Girl” herhalde bu haftanın en hızlı disko parçası...
Jonathan Grant, Paavo Siljamaki, Tony McGuinness’le birlikte söylüyor.
Remiksi “Above&Beyond” yapmış.
Yüksek volümde dinlediğiniz zaman insanı resmen uçuruyor. Kabul edelim ki hayatımızda artık “Madonna enerjisi” diye bir şey var. Ve bu enerji bir zamanlar kadının “40 yaşında biter” denilen enerjisini 60’lara taşıyor...
Plağın kapağı da bunu çok güzel anlatıyor.
KALBEN’İN YENİ ŞARKISINDA BİR ‘ÇEKMECE’ CÜMLESİ VAR Kİ
KALBEN’in geçen ay çıkan ve Teoman’la birlikte söylediği “Robot Kozmonot” adlı şarkıyı pek sevmemiştim.
Bana biraz zorlama gelmişti....
Ne Teoman tadı vardı ne de Kalben...
“Bir artı bir eşittir iki” denklemine uygun bir parça değildi yani.
Ama yeni albümündeki “Çorap” için tam tersini söyleyeceğim.
Yine harika bir Kalben şarkısı...
Girişteki elektronik piyano harika...
Müzik altyapısı çok iyi...
Bir de şarkıdaki şu cümle var ya:
“Ayrılmak için aradığım cümle hangi çekmecede...”
Bir de “Götürmedin beni bir çay bahçesine” cümlesi... Beni 70’li yılların Türkiye’sine götürdü...
Tam şu günlerdeki ruh halime uygun bir şarkı....
Kutlarım Kalben...
SOKAĞIN RUHU
BAZEN BİR ‘EGE ADASI’ DÜKKÂNI BÜTÜN SOKAĞA YEPYENİ RUH VERİR
MUDO, Urla’daki ilk butik mağazasını açtı.
Mağaza değil, dükkân demek daha doğru.
Sanat Sokağı’nın hemen girişinde insana bir Ege adasında olduğu duygusunu veren küçücük çok şirin bir mekân...
Daha ilk bakışta içime yaz mevsimini getirdi.
Küçük pencereleri, pencerelerin üzerindeki güneşlikleri ile insana hemen bir sahil kasabası duygusu veriyor. Belki bazınıza garip gelecek ama en çok da kapının girişindeki merdivenlere takıldım.
Eski Urla evlerindeki gibi bembeyaz bir doğallıkla bırakılmış. Üzerinden kaba bir kireç geçirilmiş gibi kalmış.
Tasarımı kim yaptıysa yürekten kutluyorum.
Bir kere daha anladım ki, tasarım çok önemli bir şey. Estetik bir mekân, bir kasabanın değerini arttırıyor.
Küçücük bir dükkân, bütün sokağın havasını değiştiriyor.
Ayrıca mağazanın tanıdık afişini de çok sevdim.
Yaz geliyor...
Sokaklarımıza Ege ve Akdeniz’in sade güzelliğini taşıyan bütün mekânları tanıtmaya devam edeceğim.
TEMBEL VE YALNIZ KEDİLER İÇİN MÜTHİŞ BİR OYUNCAK
DÜN sabah Fransa’nın Closer adlı dergisinde okudum. Yarı haber yarı reklam bir yazıydı.
Kediler için yeni bir oyuncak icat edilmiş.
İki kanadı olan basit bir pervane. Pervanenin kanatlarının ucunda içinde renkli tanecikler olan iki cam fanus var.
Kedi basit bir pati vuruşuyla pervaneyi döndürüyor... Yapılan araştırmalar göstermiş ki saatlerce oynuyormuş kediler bununla.
Özellikle tembel ve obez kediler için çok iyi bir oyuncak deniyor. Bir de evde yalnız kediler için iyi bir vakit geçirme aletiymiş.
En kısa zamanda bir tane alacağım ama evde kaç kedi olduğunu bilmediğim için büyük bir kavgaya yol açar diye korkuyorum.
O nedenle yalnız kedicilere duyururum.
BİR ÇALIŞAN PATRONUN OTURDUĞU MASAYA KAÇ LİRALIK ŞARAP AÇAR
GOLDEN State Warriors basket takımının oyuncusu Stephen Curry, sayı konusunda NBA tarihine geçmek üzere.
Daha önce iki defa NBA’in en değerli oyuncusu seçildi.
İşte onun bu başarısını kutlamak için arkadaşları geçen hafta salı akşamı ona bir yemek verdi.
İşte o yemekte açılan bir şarap medyaya yansıdı ve NBA tarihine geçti.
ESPN haber sitesinde okuduğuma göre takımın oyuncularından Graymond Green, arkadaşı Curry’ye bir şişe La Tache açmış.
La Tache, dünyanın en pahalı şarabı olan Romanee Conti’nin yan bağında üretilen bir şarap.
Green 5 bin dolar ödemiş şişe için.
40 bin TL yani...
Romanee Conti ise artık 15 bin (120 bin TL) dolardan ucuza içilemiyor.
Bir ilginç ayrıntı da şu.
Curry yemekte kulübün sahibi Joe Lacob’un masasında oturuyormuş.
Yani kulübün bir çalışanı, patronun masasında böyle şahane bir şov yapmış.
Acaba patron ne düşünmüştür...