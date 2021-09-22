Bir Starbucks'ta kahve çekirdeği size haykırıyorsa psikiyatra gidin

Dünyanın belki de en renkli, en büyük festivali İzmir’den doğabilir...
Hatta iddiamı daha da büyüteyim...
İzmir’den “Halloween” kadar küresel bir festival doğabilir...
Adı da harika...
“Süslü Kadınlar...”
Dokuz yıl önce İzmir’den o ilk fotoğraf geldiğinde içim öylesine açılmıştı ki...
Rengârenk kadınlar bisiklet üzerinde şehri turluyorlardı...
Tam tarihi ile 12 Ağustos 1975 günü İsviçre’nin Zürih şehrinde bir binada kahverengi iplerle bağlı paketlerin mühürleri açıldı.
Paketlerin içinde 32 defter vardı.
Her defter, her birinde 100 ile 200 sayfa arasında elle yazılmış notlardan oluşuyordu.
*
Defterler, dünyanın en büyük romancılarından biri olan Thomas Mann’ın tuttuğu günlük ve aldığı notlardan oluşuyordu.
Thomas Mann, 12 Ağustos 1955’te Zürih’te ölmüştü.
Başkent Ankara’da bir temsilcilik ofisi açtı...
Ne olduğunu anlamak için bir yıl geriye gidelim.
*
Geçen yıl pandeminin tam ortasında, yani 2020’nin ağustos ayında birden şu haberler çıktı:
“İmamoğlu Ankara’da ofis mi tuttu?”
Üstelik İmamoğlu’nun tuttuğu ofis, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne 10 dakika mesafedeydi.
Bu gelişme o günlerde Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığına aday olmayı arzu ettiği biçimde yorumlandı.
*
Son 20 yılda beni en etkileyen sözlerden birini, çok ilgiyle okuduğum sanat yazarı Mehmet Ergüven söylemişti: “Aldığımız zevklerden bıkarız, ama verdiğimiz zevklerden hiç bıkmayız.”
Önceki akşam maç bittiğinde Fenerbahçeli futbolcuların tek tek yüzlerine baktım...
Hepsinin yüzündeki ifade neredeyse aynıydı. Bu takım yıllardır, taraftarına belki de ilk defa verdiği zevkin keyfini çıkarıyordu. Evet, çocuklar oyundan aldıkları keyfi değil, takımıyla gurur duymanın hasretini çeken bir taraftara o zevki vermenin keyfini yaşıyordu.
Ben bir futbol uzmanı değilim... İyi bir taraftarım... Tıpkı bir şarap uzmanı olmayıp, çok iyi bir şarap içicisi olduğum gibi... Şarap yapımcısının kendi aldığı zevki değil, bana verdiği zevki önemserim.
FUTBOLUN 'YENİ NORMALİ' BU
Öyle bir çağa geldik ki; artık herkes futboldan anlıyor. Hem de çok iyi anlıyor. O nedenle, futbol artık, oyuncuların oynarken aldığı keyiften çok, seyreden taraftarına verdiği zevkle ölçülüyor.
Futbolun ‘yeni normali’ bu... Frankfurt deplasmanındaki Fenerbahçe, işte futbolun bu ‘yeni normalini’ anlamış bir takımdı.
TAKIMDAŞLIK RUHUNU ÖĞRENEN BİR MESUT VARDI
Bugün de ülkemizin seçilmiş başbakanı Adnan Menderes’in idamının 60’ıncı yılı...
O meşum geceyi çok iyi hatırlıyorum...
Dün Sedat Ergin o idamları öylesine etkileyici ve dramatik bir şekilde yazdı ki...
Yine o gecelere döndüm...
*
İzmir’de 13 yaşında bir çocuktum...
Hepsi Demokrat Parti’ye oy veren Bulgaristan göçmeni bir aileydik...
Evimizde sabaha kadar Kuran okunmuştu...
Her MET Balosu gibi kırmızı halısı rengârenkti...
Ama bu defaki kırmızı halı aynı zamanda “Post Covid-19” döneminin yeni normalinin çizgilerini de verdi.
Bununla ilgili haberleri televizyonlarda ve gazetelerde izlediniz...
Ben size oralarda görmediğim önemli bir ayrıntıyı aktaracağım.
Benim için gecenin en şaşırtan kişiliği genç şarkıcı Billie Eilish’ti ve ötekilerden farklı bir yazıyı hak ediyordu.
MET’in bütün merdivenlerini kaplayan bir Oscar de la Renta ile gelmişti...
Bol pantolonlar, ondan bol tişörtler, yeşil-mavi saçları ile “yeni sallapatiliğin” simgesi olan Billie Eilish adeta Pamuk Prenses kılığında bir Marilyn Monroe’ya dönüşmüştü.
O gün, ben de bizim tarihimizin en ünlü “milli ve yerli çapkını” Süha Özgermi’yi tanıtmıştım...
1980’li yıllarda Türk magazin medyasının en önemli ve en renkli figürlerinden biriydi...
Yazının çıktığı gün Habertürk yazarı Murat Bardakçı aradı...
“Süha Bey’i yazmışsın... Onu bir de ben yazayım. Bakın, çoğu insanın ‘Ha, milli çapkın mı?’ diye dudak büktüğü o karakterin arkasında nasıl bir insan var...”
Murat, bunu 22 Eylül 2013 günü, onun ölümünden sonra Habertürk’te yazmış.
Yazının başlığı şu:
“‘Milli çapkın’ Süha Özgermi’nin Abdülhamid’e uzanan aile öyküsü”
İşinsanı Sadettin Saran’la birlikte Hırvatistan’ın Split şehrine gittik.
Saran grubunun orada çok güzel bir oteli var.
Adı “Le Méridien Lav”...
*
İlk akşam Split’in yeni seçilen Belediye Başkanı Ivica Puljak ve eşi Marjiana Puljak’la yemek yedik...
Hırvat sisteminde “seçimle gelen” belediye başkanı şehrin en üst yöneticisi oluyor.
Yani merkezi hükümetin atadığı bir vali yok ve yetkiler seçimle gelen belediye başkanı ile Belediye Meclisi’nde...
Alpay’ın “Eylül’de Gel”i...
Ve Natalie Imbruglia’nın “Come September”ı..
Bu sonbaharı da geçen perşembe Şarköy’e giderken bu şarkıları dinleyerek açtım...
*
Tabii benim için sonbahar açılışı çocukluğumdan beri bağbozumlarıdır...
Bu yılki Baküs mevsimimi de Kayra’nın Şarköy Dedeçeşme Bağları’nda yaptım...
Son yıllarda daha çok Denizli Güney ve Urla bağlarında dolaşıyor, Trakya bağlarına gidemiyordum...
Oysa Trakya Türkiye’nin en önemli üç bağ bölgesinden biri...
Çünkü bir İzmirli olarak çok dikkatimi çekti.
*
Sitenin birinci sayfasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın İzmir’e yaptığı ziyaretle ilgili bir haber vardı.
Bakan, KKTC Cumhurbaşkanı
1- Bu takımın hâlâ şansı var. O şansı da ben yarattım. Hollanda’yı, Norveç’i bu takımla yenip 11 puan aldım.
2- Şimdi burada 3 ay kalsam ne olacak? Önemli olan şu; Türkiye Dünya Kupası’na gittiği zaman bir vizyon çizmeli.
3- Yeni gelecek kişi mutlaka şunu yapmalı; futbolun kalkınması için bir danışma kurulu kurup bunları konuşmalıyız.
Önceki gün telefonla Şenol Güneş hocayı aradım. Ama gazeteci olarak değil, onu seven takdir eden bir dostu olarak aradım. Amacım sadece “Üzülme hocam” demekti.
Uzun bir sohbet yaptık. Çok ilginç şeyler anlattı.
Konuştuğumda henüz Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’le görüşmüş değildi.
Tabi gazetecilik yanım da heyecana geldi.
Bu sonbaharda İstanbul Beyoğlu’nda Tünel’e yakın bir binada “kırmızı bir rüya” yaşanacak...
İsterseniz siz de bu rüyayı görebilirsiniz.
O nedenle ayrıntılarını anlatayım.
Bu bina 3 gün boyunca kırmızı ışıkla aydınlatılacak ve aynı zamanda bir “Sound and Light” gösterisi yapacak.
Yani “Ses ve Işık” şovu olacak...
Burası İsveç’in, İstanbul Osmanlı’nın payitahtı iken açılan sefaret binası...
Cumhuriyet’in ilanından sonra
Biraz sonra Necati Şaşmaz, sırtına atılmış paltosu ve iki elinin parmakları arasına sıkıştırdığı tesbihle yanlarına geldiğinde, hepsinin yerlerinden kalkıp onun önünde öğle bir eğilişleri vardı ki kendi kendime şunu demiştim:
“Yahu bunlar Kurtlar Vadisi’ni oynamıyor, resmen yaşıyorlar...”
O tablonun asıl nedenini geçen hafta anladık...
Meğer mesele daha derinmiş...
*
Geçen gün “Vadi”den gelen ilahi bir sesle uyandık ve Polat Alemdar’ın etrafındaki o kutsal haleyi hep birlikte gördük...
Meğer Necati Şaşmaz kendini “Mehdi” ilan etmiş...
“Maalesef seçilmiş biriyim”
Salı gece yarısı maç bittiğinde kafamda durmadan çınlayan soru şuydu: Kadın voleybolcularımız olimpiyatlarda ve Avrupa’da harikalar yarattı. Kadın boksörlerimiz, cimnastikçilerimiz, güreşçilerimiz müthiş sonuçlar aldı.
Aklınıza gelebilecek bütün branşlarda kadınlarımız harikalar yaratıyor.
İyi de arkadaş Hollanda’daki bu 6-1 ne?
Sizin de aklınıza aynı şeytani soru gelmiyor mu?
Bu ülkenin erkek sporcuları, kadınlarından daha mı az yetenekli?
Yoksa futbol sadece erkek sporu ve biz orada kabiliyetsiz miyiz?
O zaman da insana “İlkay Gündoğan neden Almanya Milli Takımı’nda banko oynuyor?” diye sorarlar.
ŞENOL GÜNEŞ'İ DE AŞAN VE YÜRÜMEYEN BİR ŞEYLER VAR
Biri kötü, öteki ikisi çok iyi haberlerdi.
Önce kötü haberden başlayayım...
*
Dünyanın en önemli haber ajansı Associated Press geçen cuma günü abonelerine bir haber geçti.
Dubai kaynaklı haberin başlığı şöyleydi: “Afgan Özel Televizyonları kendilerini Taliban yönetimine hazırlıyor...”
Habere göre, Afganistan’ın en büyük özel haber kanalı gönüllü olarak bazı programlarını yayından kaldırmıştı.
Yayından ilk kaldırılanlar da Türk dizileri ve müzik şovları olmuştu.
Hepsini gururla, göğsüm kabararak izledim.
Özellikle de kadın voleybolcularımızınkini...
A Milli Kadın Voleybol Takımı 124 gün süren yaz serüvenini iki bronz madalya ile noktaladı ve Türkiye’ye döndü.
Milli takımımızın uluslararası yaz performansı şöyleydi:
Milletler Ligi’nde 12 galibiyet, 5 yenilgi ile üçüncülük...
Olimpiyatlarda 3 galibiyet, 3 yenilgi ile beşincilik...
Avrupa Şampiyonası’nda 8 galibiyet, 1 yenilgi ile üçüncülük...
Lütfen anlatacaklarımı “cinsel içerikli” bir yazı olarak okumayın.
Çünkü şimdi yazacağım soru, hemen akla öyle bir şey getiriyor.
Ama aslı çok başka...
*
Bundan tam 20 yıl önce genç bir öğrenci, çok tanınmış bir kadına şu soruyu sordu:
“Bütün Amerika’nın Blow Job kraliçesi olmak nasıl bir duygudur?”
“Blow Job” Amerikan argosunda “Oral seks yapmak” anlamına geliyor...
Bu olay 2001 yılının ilk aylarında
Bir teröristin koyduğu bomba çok büyük bir insan kıyımına yol açabilirdi ama ucuz atlatıldı...
Ucuz atlatılmasının nedeni, dikkatli bir güvenlik görevlisiydi....
Olay aynen şöyle gelişti...
O yıl Yaz Olimpiyatları Atlanta şehrinde yapılıyordu.
Olimpiyatlar dolayısıyla şehrin “Centennial Park” adı verilen yerinde çeşitli eğlenceler düzenlenmişti...
Mesela bir gece önce bir Kenny Rogers konseri vardı...
*
Tam günüyle 16 Ocak 1998 günü Washington’daki Pentagon City Mall adlı alışveriş merkezinde, bütün dünyayı sarsacak bir olay yaşandı...
O gün orayı basan FBI ajanları, genç bir kızı alıp bir otel odasına götürdü.
*
Genç kız 11 saat boyunca o otel odasında FBI ajanları tarafından sorgulandı.
Ajanlar çok önemli bir siyasetçinin adını vererek, onunla ilişkisini sordular.
Önce ajanların söylediği şeyleri inkâr etti.
Ancak önüne 20 saatlik gizlice kaydedilmiş bir konuşması konunca olayın rengi değişti...
Bir Starbucks'ta kahve çekirdeği size haykırıyorsa psikiyatra gidin
Mesela bugün Starbucks’ın Bebek’teki şubesine girdiniz...
Kapıda biraz durup dinleyin...
Öğütülmemiş kahve çekirdeklerinin haykırarak size bağırdığını duyuyorsanız eğer...
Arkasından boş karton kahve kapları toplu halde üzerinize saldırıyorsa...
Böyle bir durum varsa yani...
Hemen bir psikiyatra gidin...
*
Büyük ihtimalle size şu teşhisi koyacaklar:
“Schizoaffective disorder...”
Türkçesi “Şizoaffektif bozukluk”...
“Şizofreni” ve “bipolar bozukluğun” birleşmesinden oluşan bir kelime bu...
İkisi arasındaki boşlukları dolduruyor ve yeni bir psikolojik bozukluk alaşımı ortaya çıkarıyor.
Neden Starbucks kafe...
Sadece yeni çıkan bir romanda onun adı verildiği için bu yazıda adı geçiyor.
Yoksa Caffè Nero, Gloria Cafe, Petra veya bir başkasında da başınıza gelebilir.
*
Bu girişi Amerika’da yeni çıkan bir romandan aldım.
“The Book of Form and Emptiness”...
Yazarı Ruth Ozeki, Japon asıllı bir Amerikalı...
Aynı zamanda Zen Budist... Aynı zamanda manga yazarı ve çizgi film yönetmeni...
Kitabı, Borges’le 1980’lerde “Garp’a Göre Dünya” romanının süper yazarı John Irwing arasında biri...
*
Kitabın kahramanı Benny Oh adlı 14 yaşında bir caz klarnetçisi...
Bir gün Starbucks’a girdiğinde dükkândaki bütün kahve çekirdeklerinin kendisine haykırmaya başladığını duyuyor.
Aynı zamanda karton bardaklar da ona saldırıya geçiyor...
Genç klarnetçi bir psikiyatra gidiyor ve kendisine “şizoaffektif bozukluk” teşhisi konuyor.
O andan itibaren
hayatı kayıyor, okulda başarısızlık başlıyor, işini kaybediyor ve sonunda kendine sığınak olarak mahalledeki küçük bir kütüphaneyi buluyor.
Bu kütüphanede Alice adlı bir kızla tanışıp âşık oluyor.
*
O kız onu, kütüphaneye gidip gelen “Bottleman” (Şişeadam) adlı biriyle tanıştırıyor.
Alice’e göre Bottleman Slovenya’nın en ünlü şairi, filozofu ve devrimcisidir.
O andan itibaren Bottleman genç cazcıya felsefe öğretmenliği yapmaya başlıyor.
*
Önce ona bir şat votka verip arkasından ilk ödevini veriyor:
“Kendine felsefi bir soru sor...”
Soruyu da kendisi soruyor:.
“Mesela önce şunu bulmalısın: Hakikat nedir?”
*
Benny “Ben hakikat nedir, ne değildir bilemiyorum” deyip sözünü şöyle tamamlıyor:
“Mesela Starbucks’taki sesler eğer hakikatse,
ben deli değilim demektir...”
“Kesinlikle öyle” diyor Bottleman: “Şimdi
eve git, hakikat dediğimiz şeyin doğası nedir, karar ver” diyerek sözünü tamamlıyor.
Bu romanın sadece girişi...
Gerisini ben tamamlayacağım...
KARANLIK TARAFINIZIN CAZİBESİNE KAPILIP GİTMEYE HAZIR MISINIZ
ROMANI henüz okumadım. Bu girişi, roman üzerine yazılmış bir eleştiri yazısından okudum ve çok etkilendim.
Bana hayranı olduğum Arjantinli yazar Borges’in kitaplarını hatırlattı.
Bir de 80’li yılların başında “Garp’a Göre Dünya” adlı harika romanını okuduğumda, “Beni 21’inci yüzyıl realitesine taşıyacak kitap budur” dediğim John Irwing’i...
*
Sharon Stone bu yıl yayınlanan hatıra kitabında “İnsanın kendini, ancak içindeki karanlık tarafa geçebilmesi ile keşfedebileceğini” söylemişti.
Ozeki’nin bu romanında da öyle bir replik var.
“Karanlık taraf çok cezbedicidir. Ama istikrar, temkin, temenni dediğimiz duygular bizi hep o tarafa geçmekten alıkor. Oysa oraya geçemezsek, gerçek kendimizi keşfedemeyiz.”
*
İşte o nedenle, Starbucks kapısından girdiğimizde bize haykıran kahve çekirdeklerini işitmeyiz.
Karton bardakların biçare uyarılarına kulak asmayız.
Hayatımızın en büyük trajedisi hep başkalarının bize anlattığı hakikati ve ahlakı kabullenip yaşamaya devam etmemizdir.
Oysa bu emin yol trajedimizdir ve bunun adı sadece ve sadece “hayatı idame ettirmek” olur.
Tek tesellimiz ise “şizoaffektif bozukluk” teşhisi konmamış, normal ve itibarlı bir vatandaş olarak ayakta kalabilmektir...
Kahvemizi içerken işittiğimiz tek ses kendi dudaklarımızın çıkardığı bayağı höpürtüdür...
....................................
NOT: RUTH OZEKI: “The Book of Form and Emptiness”, Viking, 2021.
Ruth Ozeki’nin “Benim Balığım Yaşayacak” adlı bir başka romanı Parodi Yayınları tarafından Türkçede yayınlandı.
1) BUNLARIN HEPSİNİ ÜST ÜSTE KOYSANIZ KAÇ DOLAR EDER
DÜN sabah Amerika Birleşik Devletleri uyurken, Avrupa’da müzik ekonomisi tarihinin belki de en önemli olayı yaşandı.
Dünyanın en büyük müzik şirketi “Universal”in yüzde 60 hissesi Amsterdam Borsası’nda halka açıldı.
Universal, Fransa’nın Vivendi grubunun parçası...
Şu an dünyanın en büyük müzik şirketi olarak kabul ediliyor.
Billie Eilish, Bruce Springsteen, Kendrick Lamar, Post Malone gibi yeni sanatçıların hakları da grubun elinde.
Onlara şu isimleri de ekleyin...
Amy Winehouse, The Weeknd, Andrea Bocelli, Nirvana, Elton John, Steve Wonder, Ariana Grande, Lang Lang, Aerosmith, Eminem, Marvin Gaye, Lady Gaga, Queen, Selena Gomez, Maroon 5, Rolling Stones, ABBA, Leonard Bernstein, Halsey, Luciano Pavarotti, Shawn Mendes, Luis Fonsi, Drake, Taylor Swift, Frank Sinatra, Bob Marley, Bon Jovi, Katy Perry, Justin Bieber, The Beatles, Imagine Dragons, Nicki Minaj, Jonas Brothers, U2, Olivia Rodrigo...
Yatırımcı olsanız topuna kaç dolar verirsiniz?
*
Bu yazıyı yazmak için masaya oturduğumda Amsterdam piyasasından ilk haberler gelmeye başlamıştı.
İlk gelen rakamlar 54 milyar dolar civarındaydı.
Ama ortada muazzam bir rakam dolaşıyordu.
64 milyar dolara kadar çıkabileceği yolunda yorumlar da vardı...
BASİT HESAP
2) HINCAL ABİNİN KABUL EDEMEDİĞİ GERÇEKLER
ÜNLÜ rock müzik kültürü dergisi Rolling Stone bu haberi manşetinden duyurdu.
Şirketin nasıl bir değerle halka açılacağı konusunda ise şu bilgileri verdi.
Universal’in en büyük rakibi, 2 numaralı şirket Warner Music’in 2020 müzik satışları geliri 4 milyar dolar civarındaydı.
Geçtiğimiz günlerde Warner Music’e 21 milyar dolar değer biçilmişti.
Buna karşılık Universal geçen yıl 8.8 milyar dolar müzik geliri elde etti.
Bu durumda borsadaki değerinin 64 milyar dolara çıkması şaşırtıcı olmayacak.
Tabii bu müzik şirketlerinin bu değerlere ulaşması, Hıncal abinin bana durmadan “Niye Spotify yazıyorsun?” dediği Spotify gibi streaming müzik paylaşım platformları sayesinde oldu.
ARKA EKRAN
3) SIKI PSİKOLOJİK SUÇ DİZİSİ İSTEYENLERE İKİ HATIRLATMA
HER “seri katil” ve “true crime” meraklısı gibi ben de sık sık suç mahalline dönerim. Yani sıkı “suç” filmlerini mutlaka ikinci, üçüncü defa izlerim.
Streaming platformlarda seyredecek dizi arayanlara iki hatırlatma:
*
THE FALL: BBC yapımı bir dizi. Üç sezon. İrlanda’da Belfast şehrinde geçen bir seri katil hikâyesi.
Senaryosu, oyuncularının performansı, gerilim, psikoloji yani her bakımdan çok iyi.
Filmin seri katilleri de karanlık anti-kahraman...
Polis kahramanları da anti-kahraman...
*
THE STRANGER: Harlan Coben’in romanından çekilmiş bir dizi... Hikâyesi, sürprizleri ile harika... İçinde cinayet yok ama cinayetten beter seri entrikalar var.
Bu arada Harlan Coben romanından çekilen “Safe” dizisini de tekrar seyretmekte yarar var.
THE FALL’DAN BİR SAHNE
4) KADIN NEDEN KORKAR, ERKEK NEDEN KORKAR
THE Fall dizisinin, biraz feminist ve umursamaz kadın dedektifi, erkeğe anlatıyor:
“Erkeklere sormuşlar, ‘Kadınlardan neden korkarsınız?’... Cevapları şu olmuş: ‘Aşağılanmaktan, küçük düşürülmekten...’
Kadınlara sormuşlar, ‘Erkeklerden neden korkarsınız?’ Cevapları şu olmuş: ‘Öldürülmekten.’”
YENİ AJDA: PASTIRMA YAZINI 8 EKİM GÜNÜ PATLATIYOR
AJDA Pekkan yaz sonu stüdyoya girdi ve yeni bir şarkı yaptı...
Tam künyesini vereyim:
Adı “Bi Tık”...
Söz ve müzik: Her şarkısı benim için olay olan Şehrazat...
Aranjesi: Ozan Çolakoğlu.
“Ozinga Müzik”ten yayınlanacak.
Ritmi yeni. Tam yaz sonu akşamüzeri partilemelerine giriş şarkısı olmuş. Bildiğimiz Ajda’nın bütün özellikleri aynen orada... Bu şahane kadın kollektif Türkiye hafızamıza ne kadar işlemiş, ne derin izler bırakmış. 22 yaşındaki torunum Zeynep de ben de aynı keyifle dinliyoruz onu.
Yaşa Ajda... Sen hep yaşa...
Çünkü sen durdukça öyle anlaşılıyor ki, bizim içimizdeki bu güzel ve masum Türkiye de hep payidar olacak...
BİR HATIRLATMA
AJDA’dan konu açılmışken:
Yaş galiba... Ajda Pekkan bugünlerde yine fena halde bir taraflarıma dokunuyor.
Mesela şu “Üç Kalp” şarkısı... Fena halde sardırdım yine... Dün Göcek’ten çıkıp Kalkan’a giderken yolda durmadan dinledim...
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Düzeltmen: Nagehan Keleş
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin