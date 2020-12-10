Bir potpuri: Aşıdan sonra ilk sözümüz ne olacak

Şu cümleyi hepimiz bir yana not edelim...

Çünkü o cümle, geçen pazar günü, ileride çok kullanılacak bir referans cümle haline geldi.

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Olay şu: Geçen cumartesi günü “Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde edişinin” 86’ncı yılıydı... Demek ki bu Cumhuriyet 86 yıl önce kadına bu hakkı tanımış...

Tartışma AKP milletvekili Özlem Zengin’in kısaca özetlediğim şu sözleri ile başladı:

“Çok önemli bir gündeyiz. Fakat bu sadece oy verme ile ilgili bir hak olarak kalmıştır. Ama başörtülü olarak Meclis’e girebilme, yani seçilme hakkının gerçek manada kullanılması ilk defa 2015 seçimlerinde olmuştur.”

Buraya kadar hiçbir itirazım yok...

Yani konu sadece başörtüsü olan kadının seçilme hakkıysa bu cümle doğru...

Ama