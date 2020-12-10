Bir potpuri: Aşıdan sonra ilk sözümüz ne olacak

Çünkü o cümle, geçen pazar günü, ileride çok kullanılacak bir referans cümle haline geldi.
*
Olay şu: Geçen cumartesi günü “Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde edişinin” 86’ncı yılıydı... Demek ki bu Cumhuriyet 86 yıl önce kadına bu hakkı tanımış...
Tartışma AKP milletvekili Özlem Zengin’in kısaca özetlediğim şu sözleri ile başladı:
“Çok önemli bir gündeyiz. Fakat bu sadece oy verme ile ilgili bir hak olarak kalmıştır. Ama başörtülü olarak Meclis’e girebilme, yani seçilme hakkının gerçek manada kullanılması ilk defa 2015 seçimlerinde olmuştur.”
Buraya kadar hiçbir itirazım yok...
Yani konu sadece başörtüsü olan kadının seçilme hakkıysa bu cümle doğru...
Ama
Ama önce bir gün öncesinden, yani çarşambadan başlayayım...
*
Geçen çarşamba günü...
O gün Amerika Birleşik Devletleri günlük ölüm sayısında ölümcül bir rekora tanık oldu.
Bir günde 2 bin 885 kişi öldü...
Aynı gün COVID pozitif insan sayısı 14 milyonu aştı.
İşte o günün ertesinde üç ayrı kişiden üç ayrı haber geldi...
Üçünün de kaynağı görevden ayrılmış üç eski ABD başkanıydı.
Bazen o nehrin başında karşınızdan öyle bir şey geçiyor ki...
Kahkahalar atmaya başlıyorsunuz...
Gülerken de yukarılara bakıp “Allahım sen ne büyüksün” diyorsunuz...
Olay şu...
Şu sıralar Avrupa’da popülizmin en karanlık rejimi haline dönüştüğü Macaristan’da iktidar partisine mensup bir milletvekili var...
Bu adam Macar Parlamentosu’ndaki iktidar partisinin ahlak timsali...
Eşcinselliğe karşı anti-LGBT kanunun meclise getirilişi ve kanunlaşması sırasında en önde savaşan bir ahlakçılık abidesiydi güya...
Benim gibi düşünen köşe yazarlarına, hayatın siyaset dışındaki konularını açan öncü bir insandır...
*
Dün bana bir mesaj atmış...
“Artık seni okumayacağım” diyor...
Çünkü Spotify’da bu yıl en çok dinlenen şarkılarla ilgili yazımı “Tık almak uğruna yazılmış” gereksiz yazılar olarak görüyor...
Bense bu görüşe hiç katılmıyorum...
Hıncal
Haklısınız hayatımın bu döneminde boş işlerin boş kalfası olduğum için böyle şeylerle oyalanıyorum...
*
Dünyanın en büyük streaming müzik platformu Spotify dün 2020 yılına ait izlenme rakamlarını açıkladı.
Bu yıl müzikte, dünyada Bad Bunny ve Billie Eilish; Türkiye’de ise Sezen Aksu, Ezhel ve Murda yılı oldu.
Bunları Hürriyet’in sayfalarında bulacaksınız...
Ben de bundan istifade edip Spotify yönetimine aklıma gelen bazı soruları sordum.
Mesela onlar bu yıl en çok dinlenen şarkıcıları ve şarkılarını açıklıyor ya, ben farklı bazı bilgileri öğrenmek istedim.
O sabah çok tuhaf duygular yaşadım...
*
Üç gün önce Diego Maradona ölmüştü ve henüz 60 yaşındaydı...
O sabah ise karşımda biri 54, öteki 51 yaşında iki boksör vardı ve birbirlerine kıyasıya vuruyorlardı.
Seyircisiz ringde duyulan tek ses 54 yaşındaki Tyson’ın öfkeli bir boğanınkini andıran nefes alış verişleriydi...
Maçı seyrederken kendimi de bir cevapsız sorular girdabında buldum.
O yaşta bir insanın kalbi böylesine göğüs göğüse, yumruk yumruğa güçlü bir mücadeleye nasıl dayanır?
O nedenle küçük şahsi tarihlerimizde mutlaka “Bir hayata kaç araba, kaç berber sığar” bölümleri bulunur.
Ha bir de “Bir hayata kaç sığar bölümü”...
*
Benim hayatta kendime ait sadece iki arabam oldu.
New York Eyaleti özellikle Noel sırasında kiliselere gidişe de sınırlama getirmek istiyordu.
*
Ülkede “Şükran Günü” ve Noel dolayısıyla büyük bir iç hareketlenme olacak.
Kiliseler dolacak...
Araştırma Amerika’da yapılmış, kitap ise Türkiye’de yazılmış.
Araştırmayı Amerikalı yatırım şirketi Piper Sandler yaptırmış.
Kitabı ise Türkiye’de Aydınlık grubuna ait Kaynak Yayınları yayınlamış.
*
Araştırma ABD’de “Z kuşağı”nın pandemi dönemindeki yeni trendlerinin insan ve çevre konusunda nasıl duyarlı bir kuşak yarattığını ortayla koyuyor.
Türkiye’de yayınlanan kitap ise “Z kuşağı”nın “emperyalizmin dayatması”, ruhsuz, vatan duygusundan yoksun zehirli bir sarmaşık olduğunu anlatmaya çalışıyor.
Kısaca bir tarafta K kuşağı (GENK) denilebilecek “korona öncesi” bir Kızılelma kuşağının bakış açısı...
Öteki tarafta ise postkorona dönemin işaretini veren yeni bir Z kuşağı (GENZ) duyarlılığı...
Adı “O Günler...”
Hiç de alışık olmadığımız bir Selda Bağcan şarkısı...
Söylendiği yıl 1974...
12 Mart ara rejimi geride kalmış.
Türkiye Kıbrıs’a çıkmış.
Ülkenin en laik kesimi ile en muhafazakâr kesimi koalisyon hükümetinde bir araya gelmiş.
Türkiye yaralarını sarıyor...
Belki de Amerika’nın ilk “X kuşağı kabinesi” olacak bu.
Dün yeni dışişleri bakanını anlatmıştım.
Aynı gün bütün Amerikan istihbaratının başına kimi getireceği de belli oldu.
Gelin şimdi onu tanımaya, hayat hikâyesinin en ilginç bölümünden başlayalım.
1) UYUŞTURUCU SATILAN BAR SONRA NE OLUYOR
HİKÂYEMİZ 90’lı yılların ortalarında, Amerika’nın Baltimore şehrinde başlıyor.
O yıl polis, şehirdeki bir bara baskın yapıyor.
Daha doğrusu Maçakızı’nın kurucu ortağı Sahir’in İstanbul’daki yalısından.
Arkasında çok güzel bir hikâye var ama önce dün gece gelen haberle başlayayım.
ABD’nin yeni başkanı Biden dün sabaha karşı Dışişleri Bakanlığı’na kimi getireceğini açıkladı.
Bakanlığa getireceği isim Antony Blinken’miş...
Şimdilik sadece şunu söyleyeyim.
ABD Dışişleri Bakanlığı’na bir gitarist geliyor.
Ama önce dün sabaha karşı bu haberi okuduğumda ilk aklıma gelen şeyi yazayım...
Bu sezonun bana en ilgi çekici gelen bölümü, sonlarda Kraliçe Elizabeth ile Başbakan Thatcher arasındaki konuşmaydı.
*
Falkland savaşını kazanan, yaptığı radikal reformlarla İngiliz ekonomisini düze çıkarmak üzere olan Thatcher, bunlara rağmen popülaritesini kaybetmiş, artık partisi içinde zayıflamıştır.
Partisi istifa etmesini istemektedir.
1. Dördüncü gidişimdi. Bugüne kadar bana kimse orada bir “Mob Museum” olduğunu söylememişti.
Yani bir “mafya müzesi”nin...
Bu müze 14 Şubat 2012 günü açılmış. Bina 1933 yılında yapılmış ve uzun yıllar Las Vegas posta bürosu ve mahkemesi olarak hizmet vermiş.
Yani Las Vegas mafyasının üyeleri bu binadaki mahkeme salonunda yargılanmış ve mahkûm olmuş.
İlk gören eşim Tansu’ydu...
Altında şu yazıyordu:
“En sağdaki Prof. Uğur Şahin, aşıyı bulan biliminsanı. Almanya’da çekilmiş. Kucaktaki kardeşi diş hekimi, ayakta çorabı delik olan modacı olmuş.”
*
Evde hepimiz ilk bakışta çok sevdik bu kareyi.
Tansu çok etkilendi ve Instagram hesabından paylaştı.
Ancak bir süre sonra bir izleyicisinden şu notu aldı:
“Fotoğraf 1975’de Düsseldorf’a göçmüş bir aileye ait...”
Belgenin adı “Mülhak Vakıflar Devir Teslim Tutanağı”...
Bu tutanağı görmedim
ama eski tutanaklardan
bildiğim bir şey var.
Bu tür vakıf devir teslimlerinde her şey madde madde yazılır.
Neler mi?
Caminin işletme defteri.
Vakıflar Genel Müdürlüğü Bölge Müdürü Musa Akdeniz bir bilgi notu gönderdi.
Arkasından Kültür Bakanı Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da aradı.
Her ikisi de ilginç bilgiler verdi.
Geçen pazar gününden beri kamuoyunun dikkatini çeken bu camiyle ilgili ilginç bilgilere yer verilmişti.
Bugün bu bilgileri sizinle paylaşmak istiyorum.
*
Bu cami 1671 yılında Bursa’da
Lewis Hamilton bu yarışın İstanbul ayağını da kazanmış ve yarışma tarihine yeni bir rekor yazmış.
Bu yarışı, 7’nci defa kazanıp, Ferrari efsanesi Michael Schumacher’in rekorunu egale etmiş.
Yani Formula 1 tarihinde çok özel bir gün...
*
Bütün dünyanın gözü Türkiye’deki pistte yapılacak ödül töreninde...
Herkes Formula 1’in geleneksel şampanya patlatma seansını bekliyor.
Ama o ne?
Gazoz patlıyor...
Bir bahane uydurularak Türk ordusunun en gizli kalması gereken bölümünün kapıları kırılarak içine girildi.
Girdikleri yer “Seferberlik Tetkik Kurulu Başkanlığı”ydı.
Orası neresi mi...
Ülkemiz işgale uğrarsa, vereceğimiz kurtuluş savaşında hangimizin nerede görev alacağını, hangi silahın nerede gömülü olduğunu, nasıl haberleşeceğimizi gösteren planlar ve isimler...
*
Hepsi tek tek çalındı.
Bir savaş halinde işgalci düşmana karşı vereceğimiz savaşın, yani beka savaşının bütün şifreleri, planları çalındı.
Ve kopyalandı...
Bir potpuri: Aşıdan sonra ilk sözümüz ne olacak
Tabii ki sünnet olduktan sonra söylediğimiz “Oldu da bitti maşallah” gibi bir şey diyebilirsiniz...
Durun “Pandemi mizahı” diye bir şey var...
Gelin daha muzip laflar bulalım...
*
Kim ne derse desin “Bizim Boris” büyük bir işe imza attı.
İngiltere dünyada aşıya yaygın olarak başlayan ilk ülke oldu.
Dün bütün dünya İngiltere’den gelen “ilk aşı” haberleriyle doluydu.
Aralarında çok eğlenceli olanlar da vardı...
İlk aşı 90 yaşındaki Margaret Keenan adlı bir kadına yapıldı.
91 yaşındaki Keenan’ın, hastane çıkışında söylediği ilk söz bence tarihe geçer:
“Şimdi artık ileriye bakabilirim...”
*
Onun aşı olduktan sonra hastaneden çıkarken çekilen şu fotoğrafına da bakın...
O tekerlekli sandalyede ileriye bakarak hastaneden ayrılıyor, kahraman sağlık çalışanları ve doktorları da onu alkışlıyor...
Kaydedin bir yere bu fotoğrafı...
Çünkü o da tarihi bir fotoğraf olarak kalacak.
*
İngiltere’de ilk aşılanan kişilerden biri de 91 yaşındaki Martin Kenyon’muş.
Aşı olduktan sonra söylediği şu söze bakar mısınız:
“Bu kadar yaşadıktan sonra ölmenin ne gereği var...”
Bir 65 plus için daha güzel hangi temenni olabilir ki...
*
Tabii ilk gün ve ilk aşının en eğlenceli olayı Shakespeare’in aşılanmasıydı...
Meğer İngiltere’de William Shakespeare isimli bir vatandaş varmış.
Ve gerçek ismiymiş...
81 yaşındaki bu İngiliz vatandaşı da ilk aşıyı olanlardan biri...
Onun aşıdan sonraki ilk sözü şu oldu:
“Bu hayatımızın geri kalan kısmında büyük değişiklikler yapabilir...”
HAMLET VERONALI MI YOKSA KORONALI MI
Dün ortalık aşı olan Shakespeare esprileriyle doluydu...
Hamlet’in geçtiği yer dolayısıyla Shakespeare’e “Verona çocuğu” deniyordu. Aşı olan Shekaspeare’e de “Korona çocuğu” adı takılmış.
İlk aşı yapılan 91 yaşındaki kadına “1A” kod numarası yakıştırmışlar.
İkinci aşıyı olan Shekespeare için de “2B” numarası verip Hamlet’in meşhur tiradını söylüyorlar:
“2B or not 2B...”
Bunun İngilizce “To be or not to be” şeklinde okunduğunu herhalde yazmama gerek yok...
Neticede bu olay da “Aşı olmak veya olmamak” noktasına gelmedi mi...
BİR FENERBAHÇELİDEN BAŞAKŞEHİR’E TEŞEKKÜR
PARİS’te yardımcı antrenörünüze yapılan o ırkçı hitaba anında tepki gösterdiniz ya...
Sadece tepki göstermekle kalmayıp takımınızı sahadan çektiniz ya...
Bu ırkçı hareket bütün dünyaya duyuruluncaya kadar sözlü mücadelenize devam ettiniz ya...
Bu direnişinizle Mbappe ve Neymar gibi iki dünya devini de yanınıza çektiniz ya...
Irkçılığa karşı bu direniş gururunu millet olarak hepimize de yaşattınız ya...
Helal olsun size...
Hepimiz arkanızdayız... Yanınızdayız...
KILIÇDAROĞLU’NUN NE YAPMAK İSTEDİĞİNİ BEN SİZE ANLATAYIM
GÜNLERDİR hayatta gördüğüm en boş tartışma sürüyor.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun siyasi belagatinde köklü bir değişiklik var.
Bence çok da destek görüyor.
“Siyasetten anladığını” söyleyen bazıları da buna bakıp “Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olacak” tartışmasını başlattı...
*
Onlar siyasetten anlıyor...
Bense eskiden beri anlamadığımı yazıyorum...
Ama o yorumlardaki zavallılığı görünce duramıyorum, yazmak geliyor içimden...
*
Kılıçdaroğlu’nun ne yapmak istediğini hâlâ anlamadınız mı?
Öyleyse ben söyleyeyim...
“Türkiye’yi partisiz başkanlık sistemine götürmek istiyor...”
Evet üstüne basa basa tekrar ediyorum...
“Millet ittifakı” çerçevesinde, bir partiye üye olsa da “partisiz gibi duracak” bir başkan adayı istiyor...
“Adayı millet ittifakı belirleyecek” derken kastettiği de bu...
*
Bu plan içinde kendisinin cumhurbaşkanı olma ihtimalinin hiç olmadığını hâlâ görmüyor musunuz...
Size haber vereyim...
Kılıçdaroğlu sandığınızdan çok daha etkili bir siyasetçi ve oyun kurucu haline geldi...
AYDIN BİR DEVLET BAŞKANINI EN ÇOK HANGİ YAZAR ETKİLER
BAŞKANLAR vardır...
O koltuktan ayrıldıktan beş gün sonra adları hafıza kayıtlarından silinir.
Başkanlar vardır, asıl o koltuktan kalktıktan sonra büyürler...
ABD’nin eski başkanı Barack Obama bugünlerde Amerikan ve dünya kamuoyu gözünde bir süperstara dönüşüyor.
Hatıralarını yazdığı kitabı “A Promised Land” (Vaat Edilmiş Toprak) şimdiden best seller oldu.
*
Bu fotoğrafını dün New York Times’ta gördüm...
Kendi payıma, bugüne kadar gördüğüm en tabii, en etkili ve en güzel siyasetçi fotoğrafı...
Obama’ya ait her şey var bu fotoğrafta...
Gurur da var...
Atalarının kölelik geçmişine ait çizgiler de......
*
Obama, bu kitabı yazarken kendisini en çok kimin etkilediği sorusuna şu cevabı vermiş:
“Yazmayı kimden öğrendim, kimi taklit ediyorum diye sorarsanız James Baldwin derim.”
Cesur bir cevap...
*
Hemingway, Whitman, Kerouac, Dostoyevski, Cervantes’in kitaplarını okumuş...
Ancak en çok dikkatimi çeken şu oldu.
Okuduğu kitaplardan sadece birinin adını veriyor.
Malcolm Lowry’nin “Under the Volcano” (Yanardağın Altında) adlı romanı.
*
Bu romandan niye bu kadar etkilendi diye düşündüm.
Acaba yazarı Lowry’nin etkilendiği yazarların da Obama’nın aynısı olması mı...
Bu kitabı Obama’nın referansları arasında görünce ona sempatim daha da arttı.
ALKOLİK BİR KONSOLOSUN ‘ÖLÜLER BAYRAMI’ GÜNÜ
OBAMA’nın etkilendiği Malcolm Lowry İngiliz edebiyatının en büyük yazarlarından biri... “Under the Volcano” kitabının benim şahsi tarihimle de kesiştiği anlar var.
Roman benim doğduğum yıl yani 1947’de çıktı.
Türkçede ise benim 35 yıldır çalıştığım Hürriyet gazetesi yayınları tarafından Aziz Üstel çevirisiyle 1974 yılında yayınlandı.
Roman alkolik bir İngiliz konsolosunun, Meksika’nın ‘Ölüler Bayramı’ günü bir kasabasında bir günde yaşadıklarını anlatır.
Aslında Lowry’nin bir tür romanlaştırılmış otobiyografisidir.
Bu romanı 1980’lrin başında okuduğumda çok etkilenmiştim. Dia de Los Muertos yani Ölüler Günü için Meksika’ya gittim.
Bu romanı John Houston harika biçimde sinemaya uyarladı.
BOB DYLAN’IN 600 BESTESİNİN TAMAMI KAÇ DOLAR EDER
DÜNYANIN büyük müzik şirketleri pazarı altüst edecek bir işe başladılar.
Ünlü şarkıcı ve grupların bestelediği şarkıların bütün haklarını satın alıyorlar.
Dünkü son gelişme şu: Universal Music Bob Dylan’ın 600 bestesinin tamamını 300 milyon dolara satın aldı.
Düşünebiliyor musunuz bunların aralarında “Like A Rolling Stone” gibi 20’nci yüzyıla damgasını vurmuş bir şarkı var.
“Blowin’in the Wind”, “The Times They Are A-Changin” gibi bizim kuşakları yerden yere vuran şarkılar var.
Müzik piyasasındaki öteki önemli gelişmelere gelince...
Daha önce Stevie Nicks de şarkılarının haklarını 80 milyon dolar karşılığında Primary Wave Music’e satmıştı.
Geçtiğimiz aylarda Hipgnosis Songs Fund adlı şirket de 44 bin şarkının haklarını 670 milyon dolara toplamıştı.
Bunlar arasında Blondie, Rick James, Barry Manilow, The Pretenders, Chrissie Hynde gibi sanatçılar var.
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