Bir milyon kişi beni karıma şikâyet etti

İstanbul’dan neredeyse çalınarak Porto’ya ikram edilen final maçına içim buruk geldim. Ama iyi ki gelmişim. İnsanlar saha içindeki futbola susamış. Ama sokaklardaki heyecanına da susamış. Ve bilin ki sahaya dönen seyirci aynı seyirci olmayacak. Daha mı iyi olur daha mı kötü bilmiyorum ama, daha agresif bir seyirci görürsek kimse şaşırmasın.
Dün UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı için Portekiz’in Porto şehrindeydim. Aslında İstanbul’da seyredeceğimiz bir final bizden neredeyse çalınarak Porto’ya ikram edilmişti. O nedenle biraz içim buruk geldim buraya. Ama iyi ki gelmişim... Maçın sahadaki ayrıntılarını yarın yazacağım. Bugün saha dışını yazayım.
MAÇA CHELSEA KULÜBÜ BiLETiYLE GiREBiLDiM
Portekiz’e gelişim kolay olmadı. Bilet bulmak hiç kolay değildi. Çünkü stada 16 bin 500 kişi alınacaktı. Son anda maça gitmekten vazgeçen bir Chelsea Kulübü üyesi arkadaşım sayesinde bilet bulabildim.
OTEL FiYATLARI FÜZE GiBi FIRLAMIŞ
İkincisi Portekiz’e giriş koşulları. Kimi, “karantina var” diyordu, kimi “Yok” diyordu. Ama hemen herkese göre Portekiz’e girmek için bir davet lazımdı. Onları da hallettik... Ama en zoru otel bulmaktı... Epeydir kapalı olan oteller, restoranlar sanki bir yılın parasını bir günde çıkarmak ister gibiydi. Sadece 3 metrekare otel odasının fiyatı 600 Euro’dan başlıyordu.
BEŞ UÇAK iNiNCE COViD DUVARI YIKILDI
Türkiye’nin çeşitli yerlerinde toplantılar yapılıyordu.
En sembolik olan ise tabii ki, yargılamaların yapıldığı Yassıada’daydı.
Olay oradan Türkiye’yi sarsan YouTube videolarına geliyordu.
İşte tam o saatlerde dünyada herkesi şaşırtan bir başka darbe yaşandı.
Bir şirket içi darbe...
Ama darbe yapılan yer öyle bir şirketti ve darbeyi yapanlar da öyle kişilerdi ki...
Dünya ekonomisinde yeni bir çağ başlıyordu.
Bir tarafta Altınordu... Mahalleme yakın bir başka mahallenin takımı. Küçükken okul dönüşü hep top oynadığım halk sahasının ilk sahibi. Metin Oktay olmak isteyen çocukların hayal arenası. Büyük Altınordu... 1923’te kurulmuş, Süper Lig kurulduğunda ilk 16 takımdan biri olmuş, Cumhuriyet’le yaşıt bir kulüp. İzmir’in ‘Kırmızı Şeytanlar’ı.
Öteki ise Altay... İlkokulu okuduğum Gazi İlkokulu’nun, orta ve liseyi okuduğum Namık Kemal Lisesi’nin mahallesinin takımı. Ben İzmirsporluyum ama öte yanım İzmirli.
Ve maç bitti. Altay Süper Lig’de... Kazanan İzmir... Ama asıl kazanan Süper Lig. İzmir’siz bir Süper Lig hep eksikti. Göztepe geldi... Zenginleşti. Şimdi Altay geldi. Yani Alsancak. Ege modernitesi. Ve İzmir artık tam kadro sahada...
Tebrikler Büyük Altay. Tebrikler Mustafa Denizli. Altay’dan aldığın parayı Şehit Aileleri’ne bağışladığın için de ayrıca teşekkürler, benim sevgili arkadaşım. Tebrikler Alsancak, Birinci, İkinci Kordon, Mustafa Bey Caddesi, Gül Sokak. Sana da tebrikler Büyük Altınordu. Tebrikler İzmir. Tabii ki tebrikler Mustafa Hocamın Çeşmesi, Alaçatı’sı. Tabii basketboldaki başarısı ile tebrikler Karşıyaka...
Önümüzdeki sezon her takım iki defa İzmir’e gidecek... Emin olun ki Süper Lig bu sezon çok daha renkli olacak.
Konu Habertürk kanalında yayınlanan İçişleri Bakanı söyleşisiydi.
İki yazar kendi üsluplarıyla programa katılan gazetecileri eleştirmiş.
Emin Çölaşan neredeyse yerden yere vurmuş.
Deniz Zeyrek ise ılımlı bir üslupla eleştirmiş.
Bense farklı bakıyorum.
Önce bir risk analizi yapayım.
Habertürk’te gazetecilerin karşısına çıkmak İçişleri Bakanı
Çok tuhaf bir gün...
Gündem çok kalabalıktı...
Siyasette izdiham vardı...
Lakin benim için çok tenhaydı... Issızdı...
*
Bir gece önce bütün Türkiye o malum televizyon tartışmasını izliyor, konuşuyordu...
Dört gazeteci soruyor, İçişleri Bakanı da konuşuyordu...
Her taraftan mesaj akıyordu cep telefonuma...
Soru da bu değil...
Soruyu New York Times yazarı Thomas L. Friedman soruyor:
“Joe Biden Nobel Barış Ödülü’nü alabilir mi?”
Ben de aynı soruyu ülkemin Cumhurbaşkanı için soruyorum...
Ama önce gelin Thomas Friedman’ın yaklaşımına bir bakalım.
Friedman dün yayınlanan yazısına Sovyet devriminin önde gelen liderlerinden Leon Troçki’nin şu sözü ile başlıyor:
“Siz savaşla ilgilenmeyebilirsiniz... Ama savaş sizinle ilgilidir...”
Hikâye 5 Ocak 2021 günü başladı...
O gün limana gelen bir gemi taşıdığı konteynerleri boşaltmak üzere vinçlere yüklerken, birtakım resmi kişiler gelip yükün indirilmesini durdurdular.
Gelen kişiler Amerikan “Homeland Security”, yani “iç güvenlik” biriminin elemanlarıydı.
KONTEYNERDE NE VARDI SİLAH MI KOKAİN Mİ
Hayat her şeyimle geç başladı...
Öğleye doğru bir arkadaşım aradı ve “Twitter’da TT oldun” dedi...
İki numaraya kadar çıkmışım.
Gerçi geriye dönüp aradım üçer saat aralıklı listelerde görmedim ama galiba kısa bir süre TT olmuşum.
*
Biraz tuhaf değil mi...
TT olmama neden olan yazımın başlığı şuydu:
“Emin Çölaşan gibi yazmak istiyorum, lakin olmuyor”
“Memleketin bunca meselesi varken sen nelerle meşgulsün... Bak Emin Çölaşan nasıl yazıyor...”
Her defasında açıp Emin Çölaşan nasıl yazıyor diye bakıyorum...
Her defasında hiç şaşırmıyorum...
Çünkü onu Ankara yıllarından tanıdığım günlerden beri her iktidar için hep aynı şeyleri yazıyor...
*
Takdir de ediyorum...
Hiç bıkmıyor, usanmıyor, hep aynı şeyleri yazıyorum demiyor, kendi değişmiyor, konularını hiç değiştirmiyor...
Her gün memleketin en önemli meselelerini yazıyor.
Bu tabutta, hayatının daha baharına bile gelmeden katledilmiş bir kız çocuğu yatıyor...
Gazze’deki İsrail vahşetinden bir hafta önce, Kabil’de Taliban vahşetinin kurbanı oldu.
Taliban canilerinin, Saayed Ul-Shudada okulunun kapısında patlattıkları bombalar 90 çocuğun hayatına mal oldu...
Yani Gazze’de katledilen çocuk sayısından fazla çocuk katledildi...
100 de yaralı var...
Kimdi bu çocuklar?
Okumak için çalışmak zorunda kalan yoksul çocuklardı çoğu...
Ama ben o konuya girmeyeceğim...
Memleketin bunca meselesi varken benim aklım Upper Cihangir’de...
Neden derseniz, Upper Cihangir’in “seviyeli magazincilerinin” üzerine pandemi tembelliği çöktü.
Magazin halısı Upper Cihangir’in altından çekiliyor da haberleri yok..
O yüzden iş yine bana düştü ve bu sosyal sorumluluğumu yerine getiriyorum.
En vahimi de halıyı çeken kim biliyor musunuz...
Türk basınının yarım asırlık eski tüfek siyaset yazarları...
Ama anlatacağım olay o kadar pespaye ki, ancak onların seviyesine inerek böyle bir cümleyle ifade edebildim.
Şimdi şöyle rahat bir koltuğa oturun, arkanıza yaslanın.
Son yıllarda dinlediğiniz en pespaye siyaset kumpaslarından birini anlatacağım...
O AKŞAM YEMEĞİNDE
Şirketin bugüne kadarki ilk Türk CEO’su oldu...
1979’da İstanbul Şişli’de, Kent Sineması’nın arkasındaki bir evde doğdu. Robert Kolej, Boğaziçi Üniversitesi’nden sonra Manchester Business School’da MBA derecesi aldı.
Henüz 42 yaşında ama arkasında ancak çok uzun yıllar boyunca kat edilebilecek bir kariyer var.
Shell’e girdikten sonra çok genç yaşta 21 ülkenin filo yönetim başkanı olarak çalışmış. Almanya dağıtım sisteminin pazarlama konseyi üyesi olmuş.
*
Son yıllarda hayatım İstanbul-İzmir-Urla-Bodrum arasında yollarda geçiyor.
Dolayısıyla o yollarda meydana gelişen büyük dönüşüm ve gelişimin tanığıyım.
Bildiğimiz benzin istasyonları sadece benzin pompa istasyonu olmaktan çıkıp birer alışveriş merkezi haline dönüşüyor.
1) BIYIKTAN İBARET YAZIİŞLERİ BANA ESTETİK GÖRÜNMEDİ
BIYIKTAN ibaret bir yazıişleri bana hiç estetik görünmemişti...
O yüzden Hürriyet’in başında hep bir kadın genel yayın yönetmeni hayal etmiştim.
Birlikte çalıştığım arkadaşlarımdan bugüne kadar, Ahmet Hakan dahil 10 genel yayın yönetmeni çıktı...
Benim Hürriyet’teki hayalim gerçekleşmedi, ama birlikte çalıştığım arkadaşlarımdan ikisi, Nurcan Akad ve Neyirre Özkan başka yayın kuruluşlarında genel yayın yönetmeni oldular...
Her ikisi de çok başarılıydı...
“Hep kınıyoruz ama ümmet bizden adım atmamızı bekliyor...”
Çok basit bir cümle ama kendi payıma hiç anlamadım.
Anlamadığım şey de şu: “Hangi ümmet”, “hangi adımı” atmamızı bekliyor...
Gelin önce şu “ümmet” kelimesinin sözlük anlamına bir bakalım.
“Müslümanlığa bağlı olan, Hazreti Muhammed’in yolundan giden Müslümanların tümü...”
Tamam bu kelime sözlükte var...
Ama gerçekte böyle bir ümmet var mı...
Size maç analizi yapmayacağım. Kaç asist, kaç korner, kaç teknik faul istatistiği vermeyeceğim. Büyük gazetenin spor sayfasında psikolojik bir tahlil yapacağım...
Çünkü bir Fenerbahçeli için dün gece sahadan anlatılacak bir hikaye yoktu...
Teknik direktör açısından aklımda kalan tek şey, maç öncesi acılı Filistin halkı için söylediği şeylerdi...
Spora ait söylediği bir şey yoktu...
O nedenle size iki evi anlatacağım...
İki Fenerbahçeli evi..
Aynı saatlerde nefes nefese üç maç oynanıyor...
Biri Anadolu yakasında, biri Avrupa yakasında...
Bir milyon kişi beni karıma şikâyet etti
Geçen hafta “Hergele eşek” başlıklı bir yazı yazmıştım.
Twitter’da TT olmuştu.
Bu defa 10 saniyelik yarım kalmış bir cümle ile yine TT oldum.
Üstelik bu defa bir gece ve bir gün TT kaldım...
*
Olay perşembe akşamı bir arkadaşımdan gelen telefonla başladı:
“Sen gerçekten Tayyip Erdoğan büyük lider mi dedin?”
“Evet” dedim...
Şaşırdı... Herhalde “Öyle demek istemedim” gibi bir cevap bekliyordu...
*
Olay şuydu...
Radyo mülakatları ile tanınan Adem Metan benimle yaklaşık 40 dakikalık bir YouTube mülakatı yaptı. Akıllı ve elindeki ürünü iyi pazarlamak isteyen her gazeteci gibi, bu mülakatın iki bölümünü de 10’ar saniyelik “teaser”lar haline getirdi.
Yayınlamadan önce bana da gösterdi ve onayımı aldı.
*
O teaser’lardan biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliği ile ilgili ne düşündüğüm sorusuydu...
Ben de “Atatürk’ten sonra liderlik vasıflarına sahip büyük bir liderdir” dedim...
İşte gürültü o cümleden sonra koptu. Teaser’ı okuyan daldı bana...
*
Oysa ondan önceki bölümde “Bana göre Atatürk’ten sonraki en büyük insan Turgut Özal’dı” demiştim...
Aynı şeyi 25 yıl önce de söylerdim ve yine dalarlardı bana...
Cumhurbaşkanı Erdoğan için de defalarca şunu söyledim.
“Yaptıklarının yüzde 70’ini hayranlıkla izliyorum. Ama yüzde 30’u var ki onu da eleştiriyorum...”
Tabii artık sosyal medya olduğu için daha kalabalık geldiler üstüme...
*
Adem Metan’dan teaser ve uzun videonun izlenme rakamlarını istedim.
- Kısa teaser videosu 1 milyon 143 bin kere görülmüş.
- Medya görüntüleme 314 bin...
- İkinci bir teaser daha var. O da 634 bin kere görülmüş.
Netice olarak iki kısa teaser toplam 2.5 milyon kere izlenmiş.
Peki ya konuşmamın tamamını izleyen?
20 bin kişi...
Yani 2.5 milyona yakın insan sadece yarım bir cümleye bakarak karar vermiş.
En az bir milyonu da dümdüz gidiyor bana...
*
Hiç önemli değil...
Olur böyle şeyler...
Hakaretlere de alışığım... Düşüncelerimi pervasızca söylememin fıtratında bu da var.
Ama en garibime giden, eşim Tansu’ya ait sosyal medya hesaplarına yazıp beni şikâyet edenler...
Bir bölümü kendini tutamayıp ona da hakaret ediyor.
Yahu arkadaşlar merak etmeyin, ben 50 yıldır karımdan kapitalizm konusunda yeterli fırçayı yiyorum...
Bari ona hakaret etmeyin... Vurun bu şerbetli şeytana...
*
Ama yorulup dayağa ara verdiğinizde size sadece 10 saniyesini izlediğiniz videonun 2.5 dakikalık kısmını da bir anlatayım da bari cümlem yarım kalmasın.
Biliyorum fikriniz değişmez, eliniz sopadan çekilmez... Olsun ben yine de deneyeyim.
Eğer biraz sabrınız varsa, o 2 dakika 20 saniyelik bölümde ne demişim bir de ona bakın, sonra alın sopayı kırın sırtımda....
GERİYE KALAN 2 DAKİKA 20 SANİYEDE NE DEDİM
ADEM Metan’ın sorusu şuydu:
“Tayyip Erdoğan’ın liderliğini nasıl buluyorsunuz?”
Cevabım şuydu:
“Bana göre Atatürk’ten sonra gelmiş, liderlik vasıflarına sahip bir lider. Eleştirdiğim tarafları var o başka bir şey ama liderlik vasıflarına sahip liderlik açısından büyük lider. Bence sadece Türkiye değil dünya çapında da büyük bir lider. Ve takdir ettiğim bir tarafı var. Sorumluluklarını yükleniyor. Beraber çalıştığı insanlarla ilgili sorumlulukları yükleniyor. Benim eleştirdiğim şeyler başka şeyler. O liderliğin üzerine daha güzel başka bir şey inşa edebilirdi. Tayyip Bey başbakan olduktan sonra bir dönem Medeniyetler İttifakı eşbaşkanıydı. O günlerdeki Tayyip Bey olsaydı bugün Nobel Barış Ödülü’nü alacak insan olurdu. Dünyada Hıristiyanlık, Yahudilik ve Müslümanlık arasındaki çatışmalarda eklem görevi yapacak en önemli insan olabilirdi ve bugün dünya başka bir dünya olurdu. Ne Suriye olayı çıkardı ne başka bir şey olurdu.”
Konuşmamın en son bölümünde de şunu söyledim:
“Liderler tarihe yaptıkları yollar, köprülerle değil, insan hakları ve adalet konusundaki sicilleri ile geçiyorlar...”
12 yıldan beri söylüyorum bunları.
10 SANİYEDEN FAZLA SABRI OLANLARA ‘LİDERLİK’ TARİFİ
GOOGLE’a girip “Liderlik nedir” diye sorarsanız şu cevabı alırsınız:
“Liderlik ortak amaçlar için birleşen insanları, amaçları gerçekleştirmek için güdüleme, etkileme ve bu insanların davranışlarını ve çabalarını gönüllü olarak amaçlara yönlendirme sürecidir.”
Peki lider kimdir?
Onun tarifi de şu:
“Bir örgütün en üst düzeyde yönetimiyle görevli, özellikle bir partinin başkanı olan kimse.”
Şimdi gelelim bu tariften gelen sosyolojik ve siyasal gerçeğe...
- 20 yıldır kesintisiz iktidarda kalan...
- Bu süre içinde 10’a yakın seçim kazanan...
- Dış politikaları ile bölgenin dengelerini etkileyebilen...
- Google’a girip, “Tayyip Erdoğan” yazdığınızda, hakkında 34 milyon sayfa açılan...
- Ülkenin yönetim şeklini değiştirmeyi başaran bir lidere “küçük” diyebilir misiniz...
Veya siz “küçük” dediniz diye küçülür mü...
BİR TRİPOT VE BİR KAMERAYLA BAŞKA NELER DE YAPABİLİRSİN
İKİ yıldan beri en çok dinlediğim şarkılardan biri Zeynep Özyılmazel’in “Zaman Olur” adlı parçası...
Hafif caz ritminde çok güzel bir şarkı...
Pandemi yasakları başladıktan sonra ondan pek yeni bir şeyler gelmedi.
Konserler ve gece canlı müzik çalan mekânlar kapanınca tabii ki o da eve kapanmış.
Penceresinin önüne bir tripot kurmuş, bir de cep telefonunu yerleştirmiş.
Her gün aynı saatte evinin aynı penceresinin önünde değişik kıyafetler ve duruşlarla kendi fotoğrafını çekmiş.
Sonunda ortaya gerçekten tablo gibi güzel kadın fotoğrafları ve duruşları çıkmış.
Giysileri 10 numara...
Duruş ve pozlar 10 numara...
Renkler 10 numara...
Bazıları bana Dali’nin ‘Penceredeki Kadın’ tablosunu hatırlattı...
Ayrıca her fotoğrafa çok güzel yazılar da yazmış....
Yalnız bir kadının güncesi gibi...
Bence haftanın en ilginç kitaplarından biri olmuş.
Bir kere daha anladım ki...
Tripot çok önemli....
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- Zeynep Özyılmazel: “Beklenmeyen(e) Yazılar”, Müptela Yay. 2021
BUGÜN MANŞETİM: KALDI 1 İNŞALLAH ALACAĞIZ KUPAYI
CUMA gecesi beni heyecandan öldüren bir maçtan sonra CSKA gibi bir devi devirdi ve EuroLeague’de finale kaldı...
Üstelik her yıl şampiyonluğa adını yazdıran, arkasında Rus oligarklarının sınırsız parası bulunan bir deve karşı kazandı.
Üstelik bu öyle bir defalık tesadüfi bir şey değil...
Anadolu Efes son üç yıldır hep Final Four’u oynuyor...
*
Maçtan sonra koç Ataman’la Anadolu grubunun yönetim kurulu başkanı Tuncay Özilhan’ı birbirine sarılmış seyrederken, sanki ben de oradaydım.
O duyguyla koç Ataman’a şu mesajı yazdım:
“Hocam büyüksün. Takımın büyük. Bize şu karanlık günlerimizde müthiş bir gurur verdiniz. Teşekkürler.”
Biraz sonra Ataman’dan şu mesaj geldi:
“Sağ ol Ertuğrul abi. Kaldı 1. İnşallah alacağız kupayı...”
*
Evet bu akşam finali oynamaya çıkarken Avrupa’da artık adını en büyükler arasına yazdıran koçumuzun mesajı bu...
Gazete yöneticisi arkadaşlar...
Manşetleri ayırın...
Bu gece kaldıracağız o kupayı Türkiye olarak yeniden inşallah...
Hem de NBA Final Four’u kalitesinde bir takımla...
MASKELİ TUNÇ SOYER PANDEMİDE CEP TELEFONUNA ÖYLE BİR ŞEYLER KOYDU Kİ
İZMİR Belediye Başkanı Tunç Soyer, maskeli dönemde çok güzel bir işi başardı.
İzmir’i cep telefonumuza soktu. Nedir bu diyeceksiniz... Anlatayım.
*
Büyükşehir belediye başkanı, turizmde İzmir’in dijital altyapısını tamamladı.
“Visitİzmir” diye bir uygulama hazırlattı. Cep telefonuna indirilebilen Visitİzmir mobil turizm uygulaması sayesinde, İzmir’i gezmek isteyenler şehrin 2 bin 300’den çok noktası hakkında bilgi alarak, dilediği yere dilediği zaman erişebilecek.
Bu uygulamayı onun ağzından dinleyelim:
“Eskiden gezginler farklı noktaları görmek için seyahat ediyordu. Artık yeni hikâyelerin parçası olmak için yola çıkıyorlar.
Turizmdeki bu temel değişimden yola çıkarak Visitİzmir adlı bir uygulama tasarladık. Sayısız ve yeni ‘İzmir Hikayesi’ içeren bir mobil uygulama. Visitİzmir, pandemi sonrası değişen koşullara uyum sağlamış, yeni bir turizm ve tanıtım anlayışı. Böylelikle İzmir, Türkiye’de dijital turizm altyapısını tamamlayan ilk şehir oldu.”
*
Uygulamada 11 farklı bölüm var.
Bunlar tarih ve kültür, doğa, inanç, somut olmayan kültürel miras, konaklama, gastronomi gibi alanlar.
Bunlarla ilgili 2 binden fazla noktaya ait bilgiler var. Dijital ekranda baktığınız an karşınıza çıkıyor.
Ayrıca spor alanları, alışveriş merkezleri ve çarşılar, İzmir’in etkinlik altyapısı, doğal kaplıcalar gibi adresler var.