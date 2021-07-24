Bir düğün gecesinden kaç COVID-19 pozitif çıkar ‘Dört Nikâh Bir Cenaze’ mi

Çok haklısınız...
Hele hele benim gibi “Hayat varsa ölüm yoktur” diye düşünen bir insanın durup dururken bu soruyu sorması ve keyfimizi kaçırması çok manasız. Ama kızmayın. Ben sadece piyanistim...
Soruyu ben sormuyorum, o nedenle bana ateş etmeyin...
Dün New York Times’ta okudum.
Pandemi bir buçuk yıl içinde Amerikan halkının ortalama ömrünü 1.5 yıl kısaltmış...
2019’da yeni doğan bir çocuğun ortalama ömür beklentisi 78.8 iken, 2020 sonunda bu rakam 77.3’e inmiş...
*
Hatta “siyaset” yazmamanın Allah’ın bana bahşettiği bir güzellik ve fırsat olduğunu düşünmeye başladım.
*
Türk dilinin en büyük şairlerinden Orhan Veli 14 Kasım 1950 günü İstanbul’da öldü...
Bugün Aşiyan Mezarlığı’nda yatıyor.
Onun Rumelihisarı sahilinde bir heykeli var...
Üzerinde ceketle otururken temsil edilmiş...
Oysa dün öğrendim ki, Orhan Veli ceketsiz ölmüş...
Bunu da dün
Thomas Mann’ın çok sevdiğim aynı isimdeki novellasından çekilen film, hayatım boyunca beni en çok etkileyen sanat eserlerinden biriydi...
*
Nasıl olmasın ki...
- Yazarı Thomas Mann...
- Yönetmeni Luchino Visconti... “Leopar”ı da çeken insan...
- Baş oyuncu Dirk Bogarde...
İngiliz sinemasının büyük oyuncusu...
- Kadın oyuncu
Pilot anons yapınca, çantanın kemerleri bağlandı.
Sivil havacılık tarihinin belki de en tuhaf yolculuğu işte böyle başladı.
Kavanozun içinde ise Türkiye’de de iyi tanınan, dünya starı bir yolcu...
Zsa Zsa Gábor...
*
Gábor, 18 Aralık 2016 günü Los Angeles’taki Ronald Reagan UCLA Medical Center Hastanesi’nde öldü.
Öldüğünde 99 yaşındaydı... Vasiyeti üzerine yakılarak külleri bir kavanoz içinde Los Angeles’taki Westwood Mezarlığı’na kondu.
Ancak
Pandemi sırasında Marcello Mastroianni’yi yeniden keşfettik.
Bu yıl Türkiye’de ve dünyada 1960’lı yılların İtalyan filmlerini seyretme modası var...
Dino Risi, Ettore Scola, Fellini, Vittorio de Sica gibi popüler yönetmenlerin anlattığı o İtalya hepimize çok tanıdık geliyor... Seviyoruz o İtalya’yı...
*
TL değil, 3 milyar dolarlık patron...
Yanda gördüğünüz fotoğraf 3 yıl önce İstanbul Tünel’de “Soho House”da çekildi.
Barın müşteri tarafında ben varım.
Karşımdaki barmenin adı ise Nick Jones...
Gördüğünüz gibi gayet mütevazı ve sempatik bir ifadeyle bana içki servisi yapıyor.
Kendisi, Pink Floyd hayranı, rock’çı bir arkadaşımızdır.
Lloyd Webber, 20’nci yüzyılın en büyük müzikal bestecilerinden biri...
*
18-19’uncu yüzyıl ve 20’nci yüzyılın ilk çeyreği opera dönemiydi...
Yirminci yüzyıl ise müzikaller çağı oldu...
Webber geçen yüzyıla damgasını vuran “Cats” ve “Phantom of the Opera” müzikallerinin yazarı...
Şimdi de onun yeni eseri “Cinderella” sahneleniyor... Fotoğrafını gördüğünüz bu oyunun, İngiltere’nin COVID-19 tarihinde çok önemli bir yeri olacak.
İngiltere 19 Temmuz yani bu pazartesi günü normal hayata geçişini ilan edecek.
Vatandaşlar, şehrin bir binasının duvarına çizilen graffitiyi şikâyet ediyordu.
Çünkü o duvar graffitisinde üç isim hakkında ırkçı ifadeler ve çizimler vardı.
Hedefteki üç isim şunlardı:
Marcus Rashford, Jadon Sancho ve Bukayo Saka...
Bu üç kişi İngiliz milli takımının beş siyah oyuncusundan üçüydü... Üçü de bir gece önce oynanan İngiltere-İtalya maçında penaltı kaçırarak, takımlarının şampiyonluğu kaçırmasına neden olmuşlardı.
O gece İngiltere’nin ırkçı trolleri bu insanların hayatını cehenneme çevirdi.
Ve sonunda iş
Önceki akşam Bodrum Zai’de, pandeminin başından beri fiziksel ortamda ilk konseri izledim.
Böylece sadece “dinleme” kodundan “izleme” moduna geçtim.
Özlemişim...
*
Konseri ÇEV Sanat’ın genç müzisyenleri verdi.
Solistler kemancı Bade Daştan ile çellist Jamal Aliyev’di...
Bodrum’un klasik müzikteki açılış konserini Fazıl Say şu cümleyle yaptı:
“Türkiye öyle az buz bir yer değil...”
Evet çok güzel bir futbol seyrettik...
Maç öncesi iki takım da diz çökerek ırkçılığa karşı çok güzel bir dayanışma fotoğrafı verdiler...
İnsanlar iki yıldan beri ilk defa yan yana, omuz omuza maç seyrettiler.
Ama sahada sadece bu mu vardı?
Sahada, dünyanın en demokratik ülkelerinden ikisinin milli takımları vardı...
Biri İngiltere...
Shakespeare
Yani Türkçe deyişle “Amerikan Böcekbilimi Cemiyeti” geçen salı günü bizim bildiğimiz çingenepalamutunu da ilgilendiren bir karar aldı.
Bundan böyle “Lymantria Dispar”ın adı değişecek...
Daha doğrusu bilimsel adı “Lymantria Dispar” olan böceğin halk arasındaki adı artık başka olacak...
Bu tırtıl böceğin halk arasındaki adı “Gypsy Moth”du...
Yani “Çingene güvesi...”
Dernek geçen yıl bu isme gelen bir itirazı incelemeye aldı ve sonunda geçen salı günü bu ismin “halk dili sözlüğünden” çıkarılmasına karar verdi.
Nedeni de şu:
Pandemi boyunca hepimiz adım saydık...
Rekor işinsanı Cavit Çağlar’daydı.
Günde 25 bin adım.
*
Posta gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Rıfat Ababay...
Her gün 15 bin adım ata ata bitirdi kendini, o aslan gibi adam kuşa döndü, sadece bir tutam bıyık kaldı yüzünde...
Çetenin elebaşısı ve azmettiricisi tabii ki Hürriyet’in başyazarı Osman Müftüoğlu’ydu...
Her gün iWatch’unun, üzerinde 17 bin adım yazan ekranını yüzlerce insana postaladı...
Belki de “umutlandıran” demem daha doğru olur.
Halk TV’de ana haber bültenini sunan Özlem Gürses, Zülfü Livaneli’nin CHP içinde başlattığı tartışmayı anlatırken, kendisine bir mesaj gelmiş.
WhatsApp mesajını gönderen kişi MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter...
Ama dikkat...
Mesaj ona ait değil...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gönderiyor mesajı...
Konu da ilginç...
Aslında bütün gazetelere, internet sitelerine vermek isterdim bu ilanı...
Çünkü arkasında öylesine güzel bir Türkiye hikâyesi var ki...
İmkânlarım bu kadarına el verdi. Köşemde yayınlıyorum.
“Üç beş iyi insan” dedim...
Bu yazı iyi insanlara ve onların çalıştığı kurumlara teşekkürdür...
Ama aynı zamanda, bu ülkede hep birlikte yarattığımız bir “hayvan sevgisi ve saygısı” hikâyesidir...
***
Hikâyemiz geçen yaz haziran ayında Beykoz’daki evimizin bahçesine, kül rengi hamile bir kedinin gelmesiyle başladı.
Ancak önceki gün Nişantaşı’nda Kruvasan Kafe’de otururken, Zülfü Livaneli’den gelen bir mesaj üzerine, bir haksızlığı önlemek amacıyla yazıyorum bu yazıyı.
ZÜLFÜ LİVANELİ: ‘BU TARTIŞMAYI SEN BAŞLATMIŞTIN, SEN YAZMALISIN’
Zülfü Livaneli bana 1995’te yazdığım bir yazıyı hatırlatıyor ve “Sen bunu yazmıştın” diyordu...
Evet
Küçük bir arkadaş ve aile grubu davetliydi...
Bizim kuşağın bir tür pandemi sonrası açılışıydı...
*
Kapıda bizi karşılayan Işıl ve Mehmet’i görünce gerilere döndüm. Mehmet’le uzun bir yol arkadaşlığımız var...
İkimiz de akademisyen kökenliyiz...
Kimdir o derseniz, tanıtayım size...
*
1994 doğumlu bir Fransız...
“Erkeklerden Nefret Ediyorum” adlı kitabın yazarı...
“Yeni lider için yerlerinizi önceden ayırtın...”
*
Seçildikten hemen sonra Davos’a geliyordu ve onun yapacağı konuşma merakla bekleniyordu.
Davos popülist ve otoriter liderleri dinlemeyi çok sever...
Sırp mezaliminden kaçan insanları gösteren bir kare...
Çünkü önceki günden itibaren bu fotoğraf, dünyadaki bütün savaş bölgelerindeki üst düzey memurları çok yakından ilgilendirir hale geldi.
Şimdi size bunu anlatacağım.
* * *
Dünya savaş suçluları tarihinde önceki gün çok önemli bir şey oldu.
Lahey Savaş Suçluları Mahkemesi, tarihinde ilk kez, siyasetçiler dışında iki üst düzey memuru savaş suçlusu olarak mahkûm etti.
Böylece artık uluslararası suçlar bakımından sadece siyasetçiler, başkanlar, başbakanlar, bakanlar, yani karar alıcılar değil, o kararın uygulanmasında görev alan memurlar da suçlu sayılacak.
Bir düğün gecesinden kaç COVID-19 pozitif çıkar ‘Dört Nikâh Bir Cenaze’ mi
Amerika Birleşik Devletleri’nin Oklahoma eyaletinde bir düğünden sonra 18 kişide COVID-19 Delta varyantı görülmüş. Peki Türkiye’de bir düğünden kaç COVID-19 pozitif çıkar?
Google’da bir arama yaparsanız karşınıza 24 Ağustos 2020 tarihli bir haber çıkıyor:
Bursa’da bir düğüne katılanlar arasında 42 kişide COVID-19 vakası saptandı...
Bu soruyu sormamın nedeni şu. Türkiye’de düğün mevsimi açıldı... Geçen yıldan ertelenen 300 bin düğünle birlikte bu yıl 900 bin düğün bekleniyor... Yeni vaka sayısı önceki gün itibarıyla 10 bine yaklaştı.
Bu durumda şu soruları sormamız da normal:
- Bir düğünden...
- Bir siyasi parti toplantısından
- Bir bar gecesinden
- Bir toplu yemekten
- Bir cuma namazından
- Bir konserden
Kaç pozitif yeni vaka çıkar?
Diyebilirsiniz ki, “Ben aşılarımı yaptırdım”...
O konuda o kadar emin olmayın...
En iyisi düğün, dernek, bar eğlencesi döneminin açılışından sonra bu konuda dün itibarıyla topladığım son bilgileri birer tablet halinde vereyim.
Önce yeni virüsü tanıyalım. Yani Delta varyantını... 1994 yılında bütün dünyada çok izlenen bir film vardı. “Dört Nikâh Bir Cenaze...”
O film komediydi...
Ama bilelim ki; gerekli tedbirleri almazsak bu filmin adı hayatın acı bir gerçeği haline gelebilir.
DÜĞÜNE GİTMEDEN, CUMA NAMAZINA DURMADAN ÖNCE BİLMENİZ GEREKENLER
- BİR: Delta varyantının bulaşma mekanizması orijinal klasik COVID-19’unki ile aynı, yani solunum yoluyla ve daha çok kapalı yerlerde bulaşıyor.
- İKİ: Buna karşılık Delta varyantının bulaşıcılığı 2 kat fazla.
- ÜÇ: Ama daha kötü bir haber var: Delta pozitif bir hasta klasik COVID-19 pozitif kişiden 1000 kat fazla virüs taşıyor.
Bunun anlamı da şu: Bu kişiler daha fazla hasta anlamına gelmiyor ama daha bulaştırıcı bir taşıyıcı haline geldikleri kesin.
- DÖRT: Aşılıya bir iyi haber var: Delta varyantını taşıyan birinden az miktarda virüs alırsanız muhtemelen hasta olmayacaksınız.
- BEŞ: Ama aşılıya bir de kötü haberim var: Fazla virüs alırsanız bağışıklık sisteminiz üzerindeki yük artacak ve sonunda aşılı olduğunuz halde hasta olabileceksiniz.
- ALTI: İşte bu nedenle düğünler, lebaleb siyasi parti toplantıları, kapalı mekânda lebaleb eğlencelere gidiyorsanız eğer...
Mutlaka maskenizi takmaya devam edin...
Hiç olmazsa daha az virüse açık olursunuz...
İYİ HABER VE KÖTÜ HABER
HER YENİ VAKADAN KAÇI AŞILI
- KÖTÜ HABER: Türkiye dahil dünyanın her yerinde Delta varyantı vakaları artıyor.
- DAHA KÖTÜ HABER: Yeni COVID-19 vakaları arasında aşılı insanlar da var.
- İYİ HABER: Yeni vakaların yüzde 97’si aşılanmamış kişiler... Yani yeni vakaların sadece yüzde 3’ü aşılı kişiler.
- BİR KÖTÜ HABER DAHA: Aşılı kişiler taşıyıcı olabiliyor.
SONUÇ
SMOKİNLİ DAMAT, GELİNLİKLİ GELİN ‘EVET’ DERKEN DE MASKE TAK LÜTFEN
SMOKİNLİ damat, gelinlikli gelin... Lütfen “Evet” derken bile maske takın. Mutluluk gülücüğünüz görünmeyecek diye hiç endişelenmeyin... Gözleriniz de o mutluluğu çok güzel anlatabilir. Sakın ola “Aşımız var, bize bir şey olmaz” demeyin. Unutmayın, aşı emniyet kemeri gibidir. Emniyet kemeri riski azaltır ama yine de arabayı dikkatle kullanmalısınız.
SON DAKİKA SÜRPRİZİ
SHERLOCK VE DR. WATSON JEZERO’DA NE ARAŞTIRIYOR
NASA geçen salı günü üç ayrı doküman yayınladı.
Bunlardan biri Mars’ın “Artırılmış Gerçeklik”le hazırlanmış 3D haritasıydı...
Yani artık Dünya’nın olduğu gibi Mars’ın da bir haritası var.
O belgelerle birlikte Mars’a ait ilginç ve önemli bilgiler öğrendik.
*
Bana en ilginç geleni ise şuydu:
Bütün dünyanın tanıdığı iki dedektif meğer geçen yıldan beri Mars’ta çalışıyormuş. Sherlock Holmes ve yardımcısı Dr. Watson...
Neyi araştırıyorlar diye sorarsanız cevabı şu:
Mars’ta hayatın izleri var mı sorusunu.
*
“Perseverance” isimli Mars aracına iki gelişmiş alet konmuş.
Bunlar yakın mesafe fotoğrafları çeken iki ayrı aletmiş.
Birinin adı Sherlock ötekininki ise Watson’muş...
Bunların çalışma alanı ise Mars’ın “Jezero” denilen krateriymiş.
*
“Jezero”, Mars’taki kraterlerden biri. Bu krater eskiden bir gölün deltasıymış...
NASA’nın Mars’taki araçları ağustos ayında buraya girecek.
Yirmi ayrı yerden delik açarak örnekler toplayacak.
Bu örnekler 2031 yılında Dünya’ya gönderilecek...
Ve Mars’ta hayata dair izler bulunup bulunmadığı araştırılacak.
Yani olaya artık Sherlock Holmes ve Dr. Watson el attı...
UZAYDA HAYAT VAR MI
28 TEMMUZ’DA NASA’NIN ASTROBİYOLOJİ BÖLÜMÜ’NDE İLGİNÇ BİR TARTIŞMA VAR
DÜN öğrendim.
NASA’nın bir “Astrobiyoloji” bölümü varmış.
Biyoloji kelimesinin anlamı şu:
“Canlıların doğma, gelişme, üreme gibi yaşam evrelerini konu eden bilim...”
Yani bu bölümün görevi yıldızlarda, gezegenlerde hayat var mı, onu bulmak.
Bu bölüm 28 Temmuz günü 4 biliminsanının katılacağı bir panel düzenliyor.
Konusu da şu: “Uzaydaki hayatı nasıl bulacağız ve tanıyacağız?”
Demek ki NASA uzayda hayatın izlerini bulacağına inanıyor.
İlgilenen UFO’culara zamanını da vereyim.
28 Temmuz’u 29’a bağlayan gece, sabaha karşı 4’te...
DÜNYA’DA DEPREM, MARS’TA YANARDAĞLAR DAHA ETKİLİ
- Dünya’daki depremlere İngilizce “Earthquake” (Yer sarsıntısı) deniyor.
Mars’takine ise “Marsquake” yani “Mars sarsıntısı”...
*
- Dünya’da 8 şiddetinde depremler varken, Mars’a gönderilen alet bugüne kadar en fazla 4 şiddetinde deprem kaydetti.
*
- Dünya’da her mevsimde deprem oluyor. Mars’ta ise bir deprem mevsimi var. Mars kışında daha çok deprem meydana geliyor.
*
- Buna karşılık Mars’ın yanardağları Dünya’nınkilerden çok daha büyük ve etki alanları çok daha geniş. Bir örnek vermek üzere...
Mars’taki bir yanardağ Amerika’nın Arizona eyaleti kadar büyük olabiliyor. Yani 300 bin kilometrekare...
Bir yanardağın lavları İngiltere büyüklüğünde bir alana yayılabiliyor.
MARS’TA DEPREM MEVSİMİ VAR: KIŞ
MARS’TA da deprem var ama 4 şiddetinden fazla kaydedilmedi.
En ilginci, Mars’ın muson yağmurları gibi bir mevsimi var. Mars kışında depremler artıyor oysa Dünya’nın öyle bir deprem mevsimi yok.
Kadınlar Mars’tan, erkekler Venüs’ten, gay’ler Dünya’dan olmasın?
BİZ ERKEKLERİN GELDİĞİ MARS NASIL BİR GEZEGEN
JOHN Gray’in “Erkekler Mars’tan, Kadınlar Venüs’ten” kitabı yıllardır kadın ve erkek karakterini tanıyabilmek için okunuyor.
Peki biz erkeklerin geldiği Mars nasıl bir gezegen?
NASA’nın geçen salı yayınladığı dokümanlarda Mars’a ait çok ilginç bilgiler var.
- Mars, güneş sisteminin en erken dönemlerinden kalmış “Kutsal bir emanet”...
- Venüs, Dünya’nın ikiz kardeşi. Ancak Mars Dünya’nın kardeşi değil, kuzeni. Yani oluşumu, yapısı, karakteri farklı.
- Haritanın ortaya koyduğu gerçek şu: Büyüklük olarak Mars, Dünya’nın altıda biri.
DÜN TÖRENDE YÜRÜYEN AMERİKALI KADIN SPORCULAR İÇLERİNE NE GİYMİŞLERDİ
BİLİYORUM nereden aklına geldi bu seksist soru diyeceksiniz.
Ben değil, Amerikan basını merak etmiş.
Önce erkek ve kadın giysilerini kim tasarladı, onu söyleyeyim.
Bugün artık Amerika’nın kültürel mirası olarak kabul edilen Ralph Lauren tasarladı.
Kadın sporcuların iç giysilerini ise çok tanıdık biri...
Kim Kardashian’ın giyim şirketi “Skims”...
Ayrıca eşofmanlarını da o tasarlamış.
DÜNKÜ OLİMPİYAT AÇILIŞININ PERDE ARKASINDA HARAKİRİLİK 4 OLAY VARDI
TOKYO Olimpiyatları dün açılış töreni ile başladı.
Bu törenden 24 saat önce her şeyi altüst edebilecek 4 olay yaşandı.
- AÇILIŞA 24 SAAT KALA: Olimpiyat Açılış Töreni Yaratıcı Direktörü Kentaro Kobayaşi açılıştan bir gün önce kovuldu.
Nedeni: 1990’lı yıllarda Holocaust’la (Yahudi soykırımı) dalga geçtiğini gösteren bir videonun ortaya çıkması.
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- AÇILIŞA BİR HAFTA KALA: Açılış töreni müziğini yazan besteci Keigo Oyamada bir hafta kala istifa etmek zorunda kaldı.
Nedeni: 1990’lı yıllarda engelli sınıf arkadaşlarını aşağıladığının ve taciz ettiğinin ortaya çıkması.
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- AÇILIŞTAN İKİ HAFTA ÖNCE: Açılış Töreni Yaratıcı Direktörü Kobayaşi’nin yardımcısı Hiroşi Sasaki ayrıldı.
Nedeni: Açılış töreni için başvuran popüler bir komedyen ve irikıyım bir tasarımcıyı domuza benzetmesi.
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- AÇILIŞTAN ÜÇ HAFTA ÖNCE: Olimpiyat Organizasyon Komitesi Başkanı Yoşiro Mori istifa etti.
Nedeni: Bir derginin, onun kadınlar hakkında seksist yorumlar yaptığını ortaya çıkarması.
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Kısacası yakında Olimpiyat töreninden 4 harakiri çıkarsa kimse şaşırmasın.