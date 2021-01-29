Bir arkadaşım daha genel yayın yönetmeni masasından kalkıyor

Amazon’dan sonra dünyanın en büyük online alışveriş platformu olan Alibaba’nın kuruluşunun 10’uncu yıl kutlaması sırasında çekilen bir fotoğraf bu...
Ortada gördüğünüz ellerini iki yana açmış kişi ise Alibaba’nın kurucusu Jack Ma...
*
Fotoğrafın bence en önemli yanı, Jack Ma’nın kişiliği hakkında bir izlenim vermesi...
Yeniliklere açık, modern ve pragmatist bir insan...
Tam bir “postpunk” ruhu taşıyor...
Ama bir dakika....
Türkiye’nin bunca meselesi varken bu konuyu gündeme getirmeyeceğim.
Zaten bu soru bize değil, Fransızlara soruldu.
Cevabı da milli iradenin temsil edildiği kubbeden geldi.
Yani Fransız Parlamentosu’ndan...
O cevap da şu:
“Evet eşek anırması Fransa’nın yerli ve milli değeridir...”
Ancak sorunun gündeme gelmesi eşekle ilgili değildi...
Beni de konuşmacı olarak davet ettiler.
Çok sevinerek katıldım.
Çünkü zamanında hocanın yüzüne söylemek isteyip de söyleyemediğim şeyler vardı, onları söyleme imkânım oldu.
*
Dün Üsküdar Belediyesi’nin harika kültür merkezinde kayıt yaparken Erbakan’ı yıllar boyunca nasıl gördüğümü de düşündüm.
Onu siyasi hayatında önce öğrenci olarak gördüm.
“Pop kültür dininin” “Exodus” ve “Yaradılış” hikâyesi de burada yazıldı.
*
Pop müziğin “kutsal toprakları” sayılan bu yerin adı Laurel Canyon’du...
Los Angeles’ın Hollywood Hills denilen yerinde bir bölgedir
Lady Gaga, ABD’nin en güçlü ve cesur LGBT hakları savunucularından biridir.
Milli marşı söylerken gözümün önünde şöyle bir tablo vardı.
ABD’nin, konsolosluk ve büyükelçilik binalarında LGBT bayrağı asılmasını yasaklayan, bugüne kadarki belki en büyük LGBT düşmanı başkanı arka kapıdan Beyaz Saray’ı terk ederken, ön tarafta bir LGBT militanı Amerikan milli marşını söylüyordu.
Bence değişimin ilk ve çok çarpıcı sembolizmi buydu...
*
Peki Lady Gaga kendisi bir LGBT insanı mı?
“Poker Face”
Rahmetli Demirel’in bütün hayatı boyunca silemediği o cümleyi... Çünkü Türk siyasi tarihine geçmiş hiçbir cümlenin akıbeti bu kadar trajik olmamıştır.
O MHP’li dostuma diyeceğim ki...
“Rahmetli Demirel geçmişteki bütün cümlelerinin hesabını tarihe verdi. Ama bir cümlesi var ki...
İşte onun hesabını ancak tarihi bir itirafla verebildi...
O cümle de şuydu:
“Bana sağcılar suç işliyor dedirtemezsiniz...”
*
İngilizce “Kuru kalmak” gibi bir anlamı var ama asıl manası “İçki içmemek”...
*
Aralık ayı içki ayıdır.
Genellikle ocağın ilk haftası da devam eder...
Sonra “Bir duralım” duygusu basar insanı...
Ama istim üzerinizde, hız almışsınız, hatta sırılsıklamsınız...
Bir de 65 plus eve kapatılmışsınız...
Nasıl duracaksınız?
Sadece rekor kırılmadı, aynı zamanda çok önemli sosyal gelişmeler yaşandı.
Uçak havadayken “Flightradar24” uygulamasından 312 bin insan İstanbul’a gelişinde 4 saat boyunca uçağı dakika dakika izledi.
Bir karşılaştırma yapabilmeniz için şu bilgiyi vereyim.
Aynı saatlerde dünyada havada en çok izlenen öteki uçuşları izleme sayıları şöyleydi:
İKİNCİ SIRADA: TK6346 Barcelona-İstanbul uçuşu: 9 bin 820 kişi.
Gece boyunca en çok izlenen üçüncü uçak ise ilginç.
“No callsign”
Yani “Çözülmemiş esrarengiz olaylar” kategorisinden...
Yaşanmış bir polisiye...
Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı oluyor...
*
Tamam güncel olan o...
Ama gözümüzü hafifçe sağa ve sola çevirince ne görüyoruz...
Biri 11 Ocak 2021...
Yani geçen pazartesi günü...
Öteki ise bundan 3 gün öncesine ait...
Yani 8 Ocak 2021...
Önce ikincisinden başlayayım...
Gördüğünüz bu fotoğraf geçen pazartesi günü Kahire’de çekildi... Eminim MİT’in elinde de vardır, çünkü açık istihbarattan gelen bir fotoğraf...
Dikkatle bakarsanız arka planda 4 bayrak göreceksiniz...
“Ebru’nun zaferi”...
Aslında, bu başlığı Adnancı çetenin mahkûm olduğu gün ben atmalıydım...
Ama Posta’yı kutluyorum...
Benim 25 yıldır takip ettiğim bir olaydı bu...
Adnancı zalimlerin “Adnan Hoca” olduğu günlerde, herkesin ondan korkup sindiği günlerde, onun zulmüne uğrayıp da tek başına mücadele eden bir kadın vardı.
Adı Ebru Şimşek...
Bu çete ona yapmadığı zulmü bırakmamıştı...
Her yıl olduğu gibi sonuçları bir sosyolog gözüyle ilgiyle okudum.
Araştırmanın siyasi sonuçlarına hiç girmeyeceğim...
Çünkü beni hiç ilgilendirmiyor.
Ama sosyal ve kültürel sonuçlarında çok çarpıcı bazı öyle ilginç rakamlar var ki, işte onları anlatmak istiyorum.
Belki 2023 seçimleri için partilere yol gösterebilir.
En ilgincinden başlayayım.
SORU ŞU:
Çünkü Türk dış politikasının en gizli nabzı orada atıyor....
Özellikle Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın dış gezilerinde...
Bakanlık sitesi arşivine konan bu gezilere ait görüntüler, gazete ve televizyon haberlerine pek yansımayan “yeni trendleri” anlatıyor...
Şu an önümde son iki geziye ait görüntüler var...
Birincisi Libya’dan...
Savunma Bakanı geçenlerde Libya’yı ziyaret etti...
Orada düzenlenen gecenin en vurucu cümlesini gazetelerde ve internet sitelerinde okuduk.
Yapılan o erkek geyikleri...
Hani bir uçtan ötekine şifreli diye fantezi meraklılarının yaptığı o anatomik paylaşımlar...
Kadınlar, siyasetçiler hakkında o yazılıp çizilen fıkralar...
Paylaşılan siyasi karikatürler...
Normal sohbetlerimizde ağzımıza almayacağımız ifadeler, kavramlar, küfürler...
O iki fotoğraf şu:
Sakallı bir adam, Senato başkanının koltuğunda oturuyor...
Bir başka sakallı adam da Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin koltuğunda...
Pişmiş kelle gibi sırıtıyorlar...
Avrupa’nın seçilmiş insanlarından birinden şu Twitter mesajı geldi:
“Şundan emin olun. Benim başbakanlıktan ayrılmam çok sıradan ve sıkıcı bir şekilde olacaktır...”
Mesajın altında, Almanya’nın seçilmiş başbakanı ve şu an dünyanın en başarılı lideri sayılan Angela Merkel’in adı vardı.
Hesap gerçekten onun mu, yoksa birisi onun adına şaka mı yapıyor tam öğrenemedim...
Ama hepimiz biliyoruz ki, onun görevden ayrılması gerçekten çok sıradan bir şekilde olacak...
Nasıl mı?
*
Onun adı yok...
Sadece “The Stranger”, yani “Yabancı” diye biliyoruz...
Arada bir bowling salonunun barında tek başına otururken görürüz onu...
Genellikle de Jeffrey Lebowski’ye ettiği büyük laflarıyla hatırlarız...
Mesela aklımdan hiç çıkmayan şu lafı:
“Bir ülkede bazen bir adam gelir ve...”
“Yabancı”
Bir arkadaşım daha genel yayın yönetmeni masasından kalkıyor
Dünya basın tarihine “Pentagon belgeleri” ve “Watergate skandalı” haberleriyle geçen Washington Post gazetesinin editörleri geçen salı günü çok önemli bir haberi bizzat onun ağzından işittiler.
Olay aynen şöyle cereyan etti.
*
Gazetenin editörleri, pandeminin başından beri her gün yaptıkları gibi saat 11.00’de online yazıişleri toplantısı için görüntülü konferans sisteminin başına geçtiler.
Gazetenin genel yayın yönetmeni günlük toplantıya başlamadan önce herkesi şaşırtan bir açıklama yaptı:
“28 Şubat günü itibarıyla genel yayın yönetmenliğinden ayrılıyorum...”
Aslında bu niyetini daha 1 yıl önceden hissettirmişti.
Trump’ın en azgın günleriydi.
Washington Post, ABD Başkanı’nın hedefindeki iki gazeteden biriydi.
Koskoca Başkan, attığı tweet’lerle her gün New York Times ve Washington Post’u, sahiplerini ve yöneticilerini hedef gösteriyordu.
Yani o dönemde ayrılması belki anlaşılır bir şey olabilirdi.
Ama şimdi hava bambaşkaydı...
*
Trump seçimi kaybetmiş ve gitmişti.
Yani özgürlükler konusundaki büyük savaşı
o kazanmıştı.
Gazetenin başında daha rahat bir dönem onu bekliyordu...
Ama o ayrılma kararından vazgeçmedi...
Kai Diekmann ve ben. İkimiz de genel yayın yönetmenliğinden ayrıldıkdan sonra Bayreuth Wagner Festivali’nde
Washington Post’un 9 yıldır genel yayın yönetmenliğini yapan dostum Marty Baron, 28 Şubat tarihi itibarıyla görevini bırakıyor.
Son yıllarda Davos’un “100 Medya Lideri Konseyi”nde her yıl bir araya geliyor, sohbet ediyorduk.
Ayrıca Dünya Yayıncılar Birliği Yönetim Kurulu toplantılarına da katılıyordu.
Böylece Bild’in eski genel yayın yönetmeni Kai Diekmann’dan sonra bir dostum daha bu koltuğu bırakıyor.
Belki de kâğıt gazeteler döneminin son büyük yönetici nesli böyle veda ediyor...
ASLINDA MARTY BARON YABANCI DEĞİL BİRÇOĞUNUZ DA İYİ TANIYOR
ASLINDA Marty Baron’u eminim bazılarınız da iyi tanıyor. Oscar alan “Spotlight” filmini seyrettiyseniz, filmin ana kahramanı oydu.
Hani Liev Schreiber’in
oynadığı genel yayın yönetmeni rolünün gerçek kişisi.
Boston Globe gazetesinin genel yayın yönetmeni olarak Katolik kilisesindeki çocuk tacizi olayını ortaya çıkarışlarını anlatıyordu.
Marty Baron işte o olayın üzerine giden cesur gazeteciydi.
Sonra Washington Post’un başına geçmiş ve 9 yıl içinde gazeteyi yeniden eski başarılarına döndüren değişimini yapmıştı.
Amazon’un sahibi Jeff Bezos gazeteyi satın aldıktan sonra iki kişiye dokunmadı.
Genel yayın yönetmeni Marty Baron ve gazetenin kurucu ailesinden olan eş editör Lally Weymouth...
O da Özal döneminden beri iyi dostumdu.
Hatta o günlerde Oray Eğin’le birlikte New York’ta Lally Weymouth’la buluşmuş ve bir yemekte bol bol Washington Post dedikodusu yapmıştık. Marty, gazetelerin birbiri ardına kapandığı bir dönemde haber kadrolarını iki katına çıkarmış ve New York Times’la yine rekabet kulvarına sokmuştu.
Trump’ın en nefret ettiği gazetecilerden biriydi. Duruşu, giyim tarzı, konuşma biçimi ile sıradan bir insandı.
Gazeteciliği de klasikti, ama bir özelliği vardı.
Cesurdu ve klasik gazeteciliği çok iyi biliyordu.
Onunla son sohbetimde Boston Globe’daki çocuk tacizi konusunu da konuşmuştuk.
O günler için “Bu benim değil, gazeteciliğin zaferi” demişti.
(Soldan) Ben Bradlee, First Lady Jacqualine Kennedy, Bradlee’nin eşi ve Başkan Kennedy.
İKİ GENEL YAYIN YÖNETMENİ İKİ GAZETECİ VE ÜÇ DE FİLM
WASHINGTON Post efsane genel yayın yönetmenleri tarafından yönetilmiş bir gazete...
Düşünebiliyor musunuz iki genel yayın yönetmeni üç büyük filminin ana kahramanı oldu.
Marty’i anlatan “Spotlight” filminin dışında iki film daha var.
1976 yılında gösterime giren Alan J. Pakula’nın filmi “Başkanın Bütün Adamları” Watergate skandalını ortaya çıkaran iki gazeteciyi ve genel yayın yönetmenini anlatıyordu.
İki gazeteci Carl Bernstein ve Bob Woodward, genel yayın yönetmeni ise Ben Bradlee idi.
2017 tarihli Steven Spielberg’in “The Post” filmi. Ben Bradlee’yi Tom Hanks oynamıştı.
Gazetenin en parlak dönemlerinde 24 yıl genel yayın yönetmenliğini yapan Ben Bradlee’nin ayrıca çok güzel bir belgesel filmi de yapıldı.
Ben Bradlee 2014 yılında öldüğünde dünyanın bütün ciddi gazetelerinde haber olmuştu.
2 Ocak 2010 günü Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmenliği koltuğundan ayrılırken arkadaşlarıma “That was a good life” demiştim.
Güzel bir hayattı...
O cümleyi
Ben Bradlee’den almıştım.
Emekliyle ayrıldıktan sonra yazdığı kitabın adı
“A Good Life”dı...
Gazetecilikte rol modelimdi.
‘Spotlight’ filminde genel yayın yönetmeni rolünü oynayan Liev Schreiber (solda) ve gerçek Marty Baron
SON GÖRÜŞMEMİZDE KAŞIKÇI BANTLARINI KONUŞMUŞTUK
Marty Baron’la son defa 2019 Ocak ayında Davos’ta görüşmüştük.
“Spotlight” filmi, Trump ve Washington Post’un başına geçmesi dolayısıyla Davos’un o yıl en yıldız medya mensubu oydu.
Kongre Merkezi’nde bir panelde konuşmacıydı. Panelin konusu “Kriz dönemlerinde basın hürriyeti”ydi. Tabii ki burada Kaşıkçı olayı da açıldı.
*
“Kaşıkçı olayının iki büyük kahramanı var. Biri Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, öteki de sizsiniz. Tebrik ederim bu olayı çok iyi araştırdınız, takip ettiniz, aydınlanmasına yardımcı oldunuz. Mükemmel bir gazetecilikti” dedim.
*
Sonra kafamdaki asıl soruyu sordum:
“Türk hükümetinin Amerikan yönetimine verdiği konsoloslukta cinayet anında kaydedilen bantları dinleme imkânınız oldu mu?”
Cevabı şu oldu:
“O bantlar tabii ki çok önemli. Ancak o bantlar bize verilmedi, dolayısıyla dinleme imkânım olmadı.”
*
“Sizin bu konudaki şahsi kanaatiniz nedir” diye sordum.
Ona da şu cevabı verdi:
“Bantları dinlememe bile gerek yoktu. Elimizdeki bütün veriler, yaptığımız araştırma şunu açıkça ortaya koydu. Lamı cimi yok adamı öldürdüler, parçaladılar.”
SON DAVOS’TAKİ O TOPLANTI, ESKİ MEDYANIN VEDA SEREMONİSİ MİYDİ
O gün Marty Baron’un da katıldığı ve benim de üyesi olduğum “Dünya Medya Konseyi” toplantısında klasik gazeteciliğin en ağır topları vardı.
*
Reuters: Dünyanın en önemli haber ajansının başkanı Stephen J. Adler.
New York Times: Dünyanın en önemli gazetesinin yayıncısı Arthur Gregg Sulzberger, en önemli köşe yazarı Thomas L. Friedman ve Andrew R. Sorkin.
Washington Post: Genel yayın yönetmeni Marty Baron ve eş editörü Lally Graham Welmouth.
CNN: En ünlü programcısı Christiane Amanpour ve yorumcusu Fareed Zakaria.
Financial Times: Genel yayın yönetmeni Lionel Barber ve dış politika yorumcusu Gideon Rachman.
Wall Street Journal: ‘Editor-at-large’ı Gerard Baker.
BBC: Genel direktörü Lord Anthony William, Baron Hall of Birkenhead.
Le Monde:
Genel yayın yönetmeni Sylvie Kauffmann.
Süddeutsche Zeitung: Genel yayın yönetmeni
Wolfgang Krach.
Economist, Time, Bloomberg, Wired, Business Week, Forbes, Fortune, Harvard Business Review, Der Spiegel, Scientific America, New England Journal of Medicine gibi çok ünlü dergilerin genel yayın yönetmenleri.
*
O gün o salonda yeni medyadan da iki isim vardı:
Huffington Post: Genel yayın yönetmeni Lydia Polgreen.
BuzzFeed:
Genel yayın yönetmeni Ben Smith.
*
Ertesi yılki Davos’a katılamadım.
Bu yıl da pandemi dolayısıyla yapılamadı.
Kim bilir belki de eski medyanın son gövde gösterisiydi o Davos... Salondaki iki yeni medya temsilcisine gelince...
Kim bilir... Belki onlar da medyanın kapanan bir dönemine tanıklık için oradaydı...
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin
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