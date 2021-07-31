Aziz Nesin’in, Cem Yılmaz’ın ülkesi neden artık gülmüyor

Kai Diekmann ayrıldıktan sonra dijital dünyaya geçti. Artık “Story Machine” adlı, Almanya’nın en büyük sosyal medya içerik yönetim şirketinin hissedarı. Yeni bir hayatı var. Almanya’nın birçok ünlü kişisinin sosyal medya hesaplarına içerik üretiyor. Artık o eski güçlü insan değil, ama dijital alemin krallarından biri...
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Bugün onunla yeni hayatı üzerine konuşacağız... Eskiden neler kaldı, neler geçip gitti... Özledikleri, özlemedikleri... Hiç pişman olmadıkları, çok pişman oldukları... Altmışlı yaşlarına giderken hayata yeni bir bakış...
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Almanya’da iki güçlü insanın dönemi kapanıyor... Kai Diekmann Bild’in başından ayrıldı... Merkel de ayrılmaya hazırlanıyor... Karşınızda Türkiye’nin büyük dostu yeni Kai Diekmann...
1) SONUNDA DYLAN’IN ŞARKISINDAKİ GİBİ OLDUM, MASAM YOK, KENDİ KAHVEMİ YAPMAYI BİLE ÖĞRENDİM
ERTUĞRUL ÖZKÖK:
Bundan 4 yıl öncesine kadar Merkel’den sonra belki Almanya’nın en kudretli insanıydı...
16 yıl boyunca genel yayın yönetmenliğini yaptığı “Bild” gazetesi, 5 milyon tirajı ile Avrupa’nın en büyük gazetesiydi...
Dijital yayını ile her gün 22 milyon Alman vatandaşına ulaşıyordu.
Attığı bir manşet Almanya Cumhurbaşkanı’nın istifasına yol açmıştı...
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Dünyanın belki en güçlü genel yayın yönetmeni Diekmann 2017 yılında o koltuktan kalktı...
Bugün 57 yaşında...
Uzun yıllar Hürriyet’in de yönetim kurulu üyeliğini yaptı...
Önce olay yeri keşfi yapalım... Dünyanın en meşhur golf kulübü, herhalde, Amerika’nın Florida eyaletindeki Mar-a-Lago Golf Kulübü’dür... Çünkü burası ABD’nin eski başkanı Donald Trump’ın sahibi olduğu bir yer... Daha önemlisi Trump başkanlığı boyunca orasını “Kışlık Beyaz Saray” olarak tanımlıyor...
Kulübün 500’e yakın üyesi var...
Trump burayı kendine merkez olarak seçtikten sonra giriş aidatı 150 bin dolardan 250 bin dolara çıktı...
Bu golf kulübünün çok özel ve öteki alanlarından ayrılmış bir bölgesinde Trump’ın malikânesi var.
Bu yapı, Florida’nın en büyük üçüncü, bütün Amerika’nın ise 20’nci en büyük malikânesi olarak biliniyor. Ancak kulübün yakın geçmişinde kötü bir olay var.
Çocuk tacizi ve tecavüzü nedeniyle girdiği cezaevinde intihar eden Epstein de bu kulübün üyesiymiş.
Kulüp üyelerinden birinin kız çocuğunu taciz edince üyelikten çıkarılmış.
Oradan öğrendim...
Selvi Hanım’ın hayalindeki meslek gazetecilikmiş...
Çubuk’ta eşine yapılan linç girişiminin onu çok üzdüğünü söylüyor.
Kemal Kılıçdaroğlu’na “Eve yemeğe gelmeyeceğini” söylemediği zaman kızıyormuş.
Çok insani bir sohbetti ve baştan sona keyifle izledim.
*
Bu yayını izlerken, Armağan Çağlayan’ın programına kimlerin çıktığını bir düşündüm...
Hiçbir yerlere çıkmayan
Google’da bir arama yaparsanız karşınıza 24 Ağustos 2020 tarihli bir haber çıkıyor:
Bursa’da bir düğüne katılanlar arasında 42 kişide COVID-19 vakası saptandı...
Bu soruyu sormamın nedeni şu. Türkiye’de düğün mevsimi açıldı... Geçen yıldan ertelenen 300 bin düğünle birlikte bu yıl 900 bin düğün bekleniyor... Yeni vaka sayısı önceki gün itibarıyla 10 bine yaklaştı.
Bu durumda şu soruları sormamız da normal:
- Bir düğünden...
- Bir siyasi parti toplantısından
- Bir bar gecesinden
- Bir toplu yemekten
Çok haklısınız...
Hele hele benim gibi “Hayat varsa ölüm yoktur” diye düşünen bir insanın durup dururken bu soruyu sorması ve keyfimizi kaçırması çok manasız. Ama kızmayın. Ben sadece piyanistim...
Soruyu ben sormuyorum, o nedenle bana ateş etmeyin...
Dün New York Times’ta okudum.
Pandemi bir buçuk yıl içinde Amerikan halkının ortalama ömrünü 1.5 yıl kısaltmış...
2019’da yeni doğan bir çocuğun ortalama ömür beklentisi 78.8 iken, 2020 sonunda bu rakam 77.3’e inmiş...
*
Hatta “siyaset” yazmamanın Allah’ın bana bahşettiği bir güzellik ve fırsat olduğunu düşünmeye başladım.
*
Türk dilinin en büyük şairlerinden Orhan Veli 14 Kasım 1950 günü İstanbul’da öldü...
Bugün Aşiyan Mezarlığı’nda yatıyor.
Onun Rumelihisarı sahilinde bir heykeli var...
Üzerinde ceketle otururken temsil edilmiş...
Oysa dün öğrendim ki, Orhan Veli ceketsiz ölmüş...
Bunu da dün
Thomas Mann’ın çok sevdiğim aynı isimdeki novellasından çekilen film, hayatım boyunca beni en çok etkileyen sanat eserlerinden biriydi...
*
Nasıl olmasın ki...
- Yazarı Thomas Mann...
- Yönetmeni Luchino Visconti... “Leopar”ı da çeken insan...
- Baş oyuncu Dirk Bogarde...
İngiliz sinemasının büyük oyuncusu...
- Kadın oyuncu
Pilot anons yapınca, çantanın kemerleri bağlandı.
Sivil havacılık tarihinin belki de en tuhaf yolculuğu işte böyle başladı.
Kavanozun içinde ise Türkiye’de de iyi tanınan, dünya starı bir yolcu...
Zsa Zsa Gábor...
*
Gábor, 18 Aralık 2016 günü Los Angeles’taki Ronald Reagan UCLA Medical Center Hastanesi’nde öldü.
Öldüğünde 99 yaşındaydı... Vasiyeti üzerine yakılarak külleri bir kavanoz içinde Los Angeles’taki Westwood Mezarlığı’na kondu.
Ancak
Pandemi sırasında Marcello Mastroianni’yi yeniden keşfettik.
Bu yıl Türkiye’de ve dünyada 1960’lı yılların İtalyan filmlerini seyretme modası var...
Dino Risi, Ettore Scola, Fellini, Vittorio de Sica gibi popüler yönetmenlerin anlattığı o İtalya hepimize çok tanıdık geliyor... Seviyoruz o İtalya’yı...
*
TL değil, 3 milyar dolarlık patron...
Yanda gördüğünüz fotoğraf 3 yıl önce İstanbul Tünel’de “Soho House”da çekildi.
Barın müşteri tarafında ben varım.
Karşımdaki barmenin adı ise Nick Jones...
Gördüğünüz gibi gayet mütevazı ve sempatik bir ifadeyle bana içki servisi yapıyor.
Kendisi, Pink Floyd hayranı, rock’çı bir arkadaşımızdır.
Lloyd Webber, 20’nci yüzyılın en büyük müzikal bestecilerinden biri...
*
18-19’uncu yüzyıl ve 20’nci yüzyılın ilk çeyreği opera dönemiydi...
Yirminci yüzyıl ise müzikaller çağı oldu...
Webber geçen yüzyıla damgasını vuran “Cats” ve “Phantom of the Opera” müzikallerinin yazarı...
Şimdi de onun yeni eseri “Cinderella” sahneleniyor... Fotoğrafını gördüğünüz bu oyunun, İngiltere’nin COVID-19 tarihinde çok önemli bir yeri olacak.
İngiltere 19 Temmuz yani bu pazartesi günü normal hayata geçişini ilan edecek.
Vatandaşlar, şehrin bir binasının duvarına çizilen graffitiyi şikâyet ediyordu.
Çünkü o duvar graffitisinde üç isim hakkında ırkçı ifadeler ve çizimler vardı.
Hedefteki üç isim şunlardı:
Marcus Rashford, Jadon Sancho ve Bukayo Saka...
Bu üç kişi İngiliz milli takımının beş siyah oyuncusundan üçüydü... Üçü de bir gece önce oynanan İngiltere-İtalya maçında penaltı kaçırarak, takımlarının şampiyonluğu kaçırmasına neden olmuşlardı.
O gece İngiltere’nin ırkçı trolleri bu insanların hayatını cehenneme çevirdi.
Ve sonunda iş
Önceki akşam Bodrum Zai’de, pandeminin başından beri fiziksel ortamda ilk konseri izledim.
Böylece sadece “dinleme” kodundan “izleme” moduna geçtim.
Özlemişim...
*
Konseri ÇEV Sanat’ın genç müzisyenleri verdi.
Solistler kemancı Bade Daştan ile çellist Jamal Aliyev’di...
Bodrum’un klasik müzikteki açılış konserini Fazıl Say şu cümleyle yaptı:
“Türkiye öyle az buz bir yer değil...”
Evet çok güzel bir futbol seyrettik...
Maç öncesi iki takım da diz çökerek ırkçılığa karşı çok güzel bir dayanışma fotoğrafı verdiler...
İnsanlar iki yıldan beri ilk defa yan yana, omuz omuza maç seyrettiler.
Ama sahada sadece bu mu vardı?
Sahada, dünyanın en demokratik ülkelerinden ikisinin milli takımları vardı...
Biri İngiltere...
Shakespeare
Yani Türkçe deyişle “Amerikan Böcekbilimi Cemiyeti” geçen salı günü bizim bildiğimiz çingenepalamutunu da ilgilendiren bir karar aldı.
Bundan böyle “Lymantria Dispar”ın adı değişecek...
Daha doğrusu bilimsel adı “Lymantria Dispar” olan böceğin halk arasındaki adı artık başka olacak...
Bu tırtıl böceğin halk arasındaki adı “Gypsy Moth”du...
Yani “Çingene güvesi...”
Dernek geçen yıl bu isme gelen bir itirazı incelemeye aldı ve sonunda geçen salı günü bu ismin “halk dili sözlüğünden” çıkarılmasına karar verdi.
Nedeni de şu:
Pandemi boyunca hepimiz adım saydık...
Rekor işinsanı Cavit Çağlar’daydı.
Günde 25 bin adım.
*
Posta gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Rıfat Ababay...
Her gün 15 bin adım ata ata bitirdi kendini, o aslan gibi adam kuşa döndü, sadece bir tutam bıyık kaldı yüzünde...
Çetenin elebaşısı ve azmettiricisi tabii ki Hürriyet’in başyazarı Osman Müftüoğlu’ydu...
Her gün iWatch’unun, üzerinde 17 bin adım yazan ekranını yüzlerce insana postaladı...
Belki de “umutlandıran” demem daha doğru olur.
Halk TV’de ana haber bültenini sunan Özlem Gürses, Zülfü Livaneli’nin CHP içinde başlattığı tartışmayı anlatırken, kendisine bir mesaj gelmiş.
WhatsApp mesajını gönderen kişi MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter...
Ama dikkat...
Mesaj ona ait değil...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gönderiyor mesajı...
Konu da ilginç...
Aslında bütün gazetelere, internet sitelerine vermek isterdim bu ilanı...
Çünkü arkasında öylesine güzel bir Türkiye hikâyesi var ki...
İmkânlarım bu kadarına el verdi. Köşemde yayınlıyorum.
“Üç beş iyi insan” dedim...
Bu yazı iyi insanlara ve onların çalıştığı kurumlara teşekkürdür...
Ama aynı zamanda, bu ülkede hep birlikte yarattığımız bir “hayvan sevgisi ve saygısı” hikâyesidir...
***
Hikâyemiz geçen yaz haziran ayında Beykoz’daki evimizin bahçesine, kül rengi hamile bir kedinin gelmesiyle başladı.
Aziz Nesin’in, Cem Yılmaz’ın ülkesi neden artık gülmüyor
1) Öyle bir çağdayız ki artık duygusal planlama yapmak mümkün değil...
Dün Türkiye, yanan ormanlarına, kaybolan canlarına, çaresiz hayvanlarına...
Ve bir de o ormanlar, oradaki canlılar için hayatını feda eden genç çocuğumuza ağlarken, ben Almanya’nın Bayreuth şehrinde Wagner’in “Die Walküre” (Valküreler) operasını seyrediyordum...
*
Türkiye’den ayrılırken, ülkem tatil yapıyordu...
Ve bir anda o duygusal tatil bitti...
Operanın her arasında insanlar bir önceki sahneyi konuşurken, ben Türkiye ile konuşuyordum...
Dün geceden beri o görüntüler gözümün önünde...
Bir de Şahin Akdemir’in güzel ve masum yüzü...
Tuhaf... Nedense o çocuğun yüzünü gülerken gözümün önüne getirmeye çalıştım...
Başaramadım...
Acaba nedeni dün önüme gelen bir araştırma mıydı...
Dünyanın en ünlü araştırma kuruluşlarından biri olan Gallup, 116 ülkede bir araştırma yapmış...
160 bin kişiye sorular sormuş...
Amaçları dünyanın gülme, öfke ve stres haritasını çıkarmak...
Sonuçlar çok düşündürücü...
*
Dünyanın en az gülen ülkeleri sıralamasında Türkiye birinci...
Bizi Bangladeş, Nepal, Pakistan ve Sırbistan izliyor...
*
Gelelim “Dünyanın yeni öfke haritası”na...
Orada durumumuz daha iyi...
Hiç olmazsa 1 numara değiliz...
Ama 2 numarayız...
Bir numara içsavaş yaşayan Irak...
2 numara biziz, bizi 3 numarada tarihinin en büyük çöküşünü yaşayan Lübnan ve son olaylarla iyice karışan Tunus izliyor...
*
Bir harita daha var...
Stres haritası...
“Dünyanın en stresli halklarının yaşadığı ülkeler sıralaması...”
Orada durumumuz daha da iyi...
2 numarada değiliz ama listeye direkt 4 numaradan girmişiz.
Bizden önce 1 numarada Peru, 2 numarada Lübnan, 3 numarada Ekvator var...
2) BİZ Mİ GÜLEMİYORUZ YOKSA ONLAR MI GÜLDÜREMİYOR
YANGIN var gücüyle devam ederken içimdeki yangın da giderek kontrolden çıkıyor... Biz ki...
İsmail Dümbüllü’nün kavuğunun nesilden nesle aktarıldığı bir mizah ülkesiyiz...
Aziz Nesin’in, Rıfat Ilgaz’ın “Hababam Sınıfı”nın ülkesiyiz.
Metin Akpınarların, Zeki Alasyaların, Kemal Sunalların, Cem Yılmazların, Ata Demirerlerin, ‘Organize İşler’in, Recep İvediklerin, Kolpaçinoların ülkesiyiz...
Ne oldu bize... Neler oluyor bize de...
Dünyanın en az gülenler listesinde, liste başı oluyoruz...
*
“En az gülen” ne demek...
“Gülmeyen” demek...
Neden yanıyor içimiz bu kadar...
Ve giderek gülmeyi unutuyoruz...
Acaba önce güldürme, güldürebilme güç ve cesaretimizi mi kaybettik?
Güldüren olmayınca...
Gülen de olmuyor mu...
*
Sanmayın ki bunları işaret parmağımı birine doğrultup, onu veya bunu ima ederek yazıyorum...
Hayır, kolektif bir çaresizliğin ifadesi bu...
Tabii ki iktidarda olan, muhalefette olan gülmeyi unutmuş siyasetçiler de var bu şikâyet dilekçemde...
Şurası bir gerçek ki...
Artık hepimiz hiç olmazsa çocuklarımıza gülme hakkını iade edecek bir vaatte bulunabilmeliyiz...
*
Biliyorum, yine bazıları çıkıp diyecek ki...
“Biz ciddi insanlarız...”
Yok öyle şey arkadaş...
Biz artık çok iyi biliyoruz ki:
Gülmemek, asık surat bir ciddiyet maskesidir sadece... Kaybolmuş, yitip gitmiş insanların ve bir de güçlü olmayı asık surat zanneden sahte muktedirlerin en pejmürde kamuflajıdır o maske...
*
Sadece ve sadece derin bir hüznü saklar... O da geçici bir süre için...
*
Suratlarımızda uzun süre kalmış ciddiyet maskeleri.... Bilelim ki bir gün ölüm maskesine dönüşür... Kadavraya dönen insanlığın ölüm maskesi...
FFP2 MASKESİYLE ALKIŞ VE YUHALAMANIN FARKI
BU fotoğrafı önceki akşam Bayreuth festivalinde sahnelenen “Die Walküre” operasının bitişinden sonraki selamlama sırasında çektim.
Fotoğrafın en sağında, elinde bastonla sahneye çıkan insana dikkatle bakın...
O insan seyircilere bakarken, seyirciler arasında da müthiş bir kutuplaşma yaşanıyordu...
O insan, yaşayan Avusturya sanatçılarının en büyüklerinden biri olan Hermann Nitsch...
Bu yıl Bayreuth’a damgasını vuran sanatçı işte o oldu...
Bayreuth çok tutucu bir şehir ama burada sahnelenen opera tasarımları hep çok avangard.
İki yıl önce son defa burada “Tannhäuser” operasının tam anlamıyla “Punk” bir yorumunu izlemiştik...
Bu defa ise tam anlamıyla bir “Happening” sanatı olarak “Die Walküre”yi seyrettik.
“Die Walküre”, Wagner’in “Ring” adı verilen 4 epik operasının ikincisi...
Bence Wagner’in müziği en güzel operası bu...
Tanrılar aleminde geçen bir hikâye...
*
Bu yıl dekor olarak çok ilginç bir şey tasarlanmış...
Her sahne açıldığında bembeyaz duvarlar ve zemin görüyorsunuz.
Sahnede dekor olarak sadece 4-5 sandalye var.
Soprano ve tenorlar o sandalyeye oturuyor...
Sonra ellerinde onlarca kova ile boyacılar geliyor ve orada yaptıkları karışım boyaları yere dökmeye başlıyorlar.
Aynı anda sahnenin arkasındaki duvarların üzerindeki boyacılar da aşağı boya akıtıyor.
Ve biraz sonra fark ediyorsunuz ki yerde ve duvarda yavaş yavaş bir Hermann Nitsch tablosu oluşuyor. Ama o tablo her an bozulup yeniden yapılıyor...
Bir tür “happening” yani...
*
Opera bittiğinde sanatçılar Nitsch’i de sahneye davet etti.
İşte tam o an salonun arka tarafından bir yuhalama başladı. Bazı seyirciler Wagner’in bu postmodern yorumunu kabullenemiyordu...
Buna karşılık salonun büyük bölümü yorumu çok sevmişti...
*
“FFP2” maskeleri yüzün büyük bölümün kapattığı için kimin yuhaladığını, kimin destek sesleri çıkardığını anlamak mümkün değildi...
Ama eller maskesizdi ve alkışlayan insanların ezici çoğunluğunun elleri, maskelerimizin sakladığı yüzlerimize oturan gerçek duyguları anlatıyordu.
Büyük ve tarihi bir opera gösterisine tanık olmuştuk.
6 SAAT SÜREN OPERA ARASINDA ‘WAGNER’ TUVALETİNE GİRMEK
BAYREUTH’taki opera binasına giriş, Berlin Havalimanı’ndan Almanya’ya girişten zor oldu.
Konser günü gidip sağlık merkezinde akreditasyon bileziği alıyorsunuz....
BioNTech veya Alman Sağlık Bakanlığı’nın kabul ettiği bir aşının olması şart.
Sonra size bir sağlık bileziği takıyorlar...
Bitmedi, size özel bir maske veriyorlar...
Özel ve güçlü bir FFP2 maskesi...
Salonda koltuklar birer boş bırakılarak satılmış...
Yani seyirci sayısı yarıya inmiş...
*
Bayreuth’ta konserler çok uzun sürüyor...
Mesela önceki akşam izlediğimiz “Die Walküre” saat 16’da başladı, gece 22.10’da bitti...
Altı saatti yani...
Ama her sahne arasında yarım saatten uzun bir ara var...
Normal zamanlarda bu aralarda restoranlarda şampanyalı yemekler yeniliyor...
Ancak Bavyera Hükümeti pandemi kurallarını çok sıkı uyguladığı için restoranlar kapatılmıştı.
Onun yerine seyyar büfelerden aldığımız içeceklerle yetindik...
Pandeminin getirdiği bir değişiklik de şuydu.
Bu yıl smokinsiz seyirci sayısı daha fazlaydı...
En ilgimi çeken şey ise pandemi nedeniyle kurulan seyyar tuvaletleri yerleştiren şirketin adının “W. Wagner” olmasıydı...
21’İNCİ YÜZYILIN CALLAS’I LİSE DAVİDSEN Mİ OLACAK
HİÇ şüphesiz gecenin starı Sieglinde’yi canlandıran Norveçli soprano Lise Davidsen’di...
Geçen hafta bu köşede onun yeni çıkan Beethoven-Wagner albümünü tanıtmıştım.
Gerçekten büyük star...
İki yıl önce Bayreuth’ta onu Tannhäuser’de seyretmiştim.
Daha da gelişmiş...
Böyle giderse sanırım bu yüzyılın yeni Callas’ı o olacak...
WAGNER’İN ŞEHRİNDE KİLİSE ÇANINDAN RAHATSIZ OLMAK
SABAH otelde kahvaltı salonunda kahvemi içerken yolun karşısındaki kilisenin çanları bugüne kadar hiç işitmediğim kadar güçlü çalıyor.
Günde 5 kere çevremdeki 6 camiden gelen ezan sesine alışık bir Müslüman için bunda yadırganacak hiçbir şey yok... Ama salondaki bir Alman çift, servis elemanından pencereyi kapatmasını istiyor...
Çan sesi bir anda kesiliyor....
*
Bayreuth Katolik bir şehir... Almanya’nın en muhafazakâr şehirlerinden biri...
19’uncu yüzyılda Yahudi aleyhtarı görüş ve duyguların yükselmeye başladığı ilk bölgelerden biri burası...
Ve bunda ünlü besteci Richard Wagner ve eşi Cosima Wagner’in de payı var...
Zaten bu bilgiler bütün açıklığı ile festival binasının bulunduğu parktaki plakalarda yazılı...
Sanat böyle bir şey...
Büyük sanatçıların büyük günahları sanatlarının değerini düşürmüyor...
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Düzeltmen: Nagehan Keleş
Tasarım ve Uygulama: Pelin Akaydın