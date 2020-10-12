Ayasofya açılışından sonra tespit edilen vaka var mı

Ankara Tuzluçayır’da hırsızın biri güvenlik kamerasını çalmış.
*
En komiği haberin fotoğrafıydı.
Hırsız, güvenlik kamerasını çalarken yüzünde en küçük bir endişe yoktu.
Üstelik ağzına bir de COVID maskesi takmıştı.
Kurallara uyan bir arkadaş yani...
Herhalde kamerayı çalınca, kendisiyle ilgili görüntüleri de alıp götürdüğünü sanıyordu.
Şapka aynı şapka, yanak ve dudaklar aynı yanak ve dudak...
Önce bu görüntünün nereden geldiğini anlatayım...
Torunum Sinan Ali, doğduğundan beri birçok çocuğun geçtiği evrelerden geçti.
Önce sempatik dinozor Barney... Sonra köpekbalıkları... Sonra Batman... Sonra Sünger Bob... Sonra bir ara Bruce Lee ve tabii ki bugün Marvel ve DC Comics süper kahramanları...
*
İşte bu aile geleneğinin başladığı günden beri nedense sabahları
Biri Kudüs’ten...
Öteki Riyad’dan...
Eminim bana ulaşan bu bilgiler ve bu fotoğraf şu an MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın önünde de bulunuyordur.
KUDÜS’TEN GELEN İSTİHBARAT: Önce Kudüs’ten gelen çok önemli bilgiyle başlayayım...
Konuşan kişi Majdi Khaldi...
Kudüs’ün tanınmış ailelerinden birinin mensubu...
Ancak 2006 yılından bu yana Filistin Devlet Başkanı
Aslında savaş gazetenin açık sayfaları üzerinde...
Ama sayfalara yansımayan bir bölümü var ki onu da ben anlatayım.
*
Savaş 18 Eylül günü eski bir büyükelçi ve çok beğendiğim bir edebiyat denemecisi olan Oğuz Demiralp’in Cumhuriyet Kitap Eki’nde yayınlanan bir yazısıyla başladı.
Yazısı, kendi payıma resim sanatı konusunda Türkiye’nin en iyi denemecisi olarak gördüğüm Mehmet Ergüven’in kitapları üzerineydi. Ancak savaş Mehmet Ergüven yüzünden değil, yazının girişinde ve ileride bir yerde kullanılan kavram yüzünden patladı.
Fotoğraf çekmek ve konuşmayı yapmak için de beni İstanbul’un At Pazarı semtine götürdü.
At Pazarı Fatih’te bir yer...
Osmanlı döneminde at satılan yermiş. Bugün “Muhafazakârların Cihangir’i” olarak tanınıyor.
*
Memleketin bunca sorunu varken bakın nelerle uğraşıyor.
Neyse ki şu fani dünyada yalnız değilmişim.
COVID-19 belasıyla mücadele eden İtalyan hükümeti de böyle bir günde bakın neyle uğraşmaya karar vermiş.
Michelangelo’nun ünlü Davut heykelinin bire bir ölçüde 3D replikası yapılacakmış.
Bence buraya kadar pek ilginç hiçbir bir şey yok.
Davut heykelinin bugüne kadar yüzlerce replikası yapıldı.
Las Vegas’ta Caesars Palace Oteli’nde bile bire bir replikası var.
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Pompeo’nun Yunanistan’a yaptığı resmi ziyaretin perde arkasını çok güzel anlattı.
Böyle bir yazının çalıştığım Hürriyet gazetesinde çıkmasından dolayı da gurur duydum.
*
Yazı büyük ölçüde bu fotoğrafta gördüğünüz Girit’in Hanya bölgesinde çekilmiş fotoğraf üzerine kurulu.
Yer Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in baba evi.
Sedat mönüde neler var onu bile yazmış.
Çok tanıdık bir mönü.
Instagram’da Fenerbahçe’nin, Galatasaray’dan 3.4 milyon daha az takipçisi var.
Eğer “takipçi” sayısı “taraftar” sayısını yansıtıyorsa yıllardır “Türkiye’de en çok taraftarı olan kulüp Fenerbahçe’dir” inancım yerle bir olacak demektir.
Ancak iki kulübün takipçi profillerini ve davranışlarını çok dikkatle izlediğimde tuhaf bir durumla karşılaştım.
Sekiz yaşımdan beri iyi bir Fenerbahçeliyim ama önyargılı bir Fenerbahçeli olmamaya çalıştım.
O nedenle kulüplerin takipçi profillerini ve davranış biçimlerini vereceğim, yorumu sosyal medya analizcilerine bırakacağım.
GALATASARAY
“Kim Kardashian’ın kameralara göstermeye alışık olduğu büyük bir kaynağı var, yine aynı kaynağı mı referans aldı acaba...”
Deniz Çakır da ana haber bülteni sunan bir insan için bu ifadenin güzel olmadığını söyleyip üslubunu eleştirdi.
*
Aslında iki kadın tartışıyor ve konu “cinsiyetçilik”.
Pek araya girmem böyle konularda ama burada ince bir nokta var.
Onu Ece Üner’le paylaşmak isterim.
Evet
Hürriyet’in hem Ankara hem de Moskova temsilcisiydim.
*
Birinci olay: Sovyetler Birliği döneminde 26 Ermeni’nin öldürülmesinden sonra bütün dünyaya kapatılan Sumgait şehrine girmesine izin verilen ilk iki gazeteci rahmetli Mehmet Ali Birand ve bendim...
Sumgait olayları hâlâ karanlıktır.
*
İkinci olayı 1989’da yaşadım. Yanımda Sovyet Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili ile birlikte Bakü’deydim.
Orada Azeri Yazarlar Birliği’nin düzenlediği bir basın toplantısındaydım.
Bir ara gözüm yan tarafta sessizce izleyen zayıf sakallı bir adama takıldı.
Siz de “Memleketin bunca meselesi varken sen nelerle uğraşıyorsun lobisi”ndenseniz bu yazıyı atlayın.
Çünkü bugünkü konum, 1970’ler ve sonrasının en efsane rock gruplarından birinin gitarları olacak.
*
İlgilenenler okumuştur. Geçen yıl yine bir pazar günü Pink Floyd grubunun gitaristi
MAGAZİN ÂLEMİNİN KURUCU BABALARI
En renkli ve en eski siyasi magazinci: Müşerref Hekimoğlu... 1970’lerde Ankara yıllarımın en renkli ve güzel gazetecisiydi. Cumhuriyet gazetesinde ve ANKA Ajansı’ndaki yazılarının hastasıydım.
En korkulan magazinci: Hiç kuşkusuz rahmetli Çetin Emeç ve başında olduğu Hafta Sonu gazetesi... Magazin haberi ile bakan deviren gazeteci olarak tarihe geçti.
Magazine en sınıf atlattıran fahri magazinci: Banko Hıncal Uluç. Sanat, edebiyat, kültür ve daha birçok alanı magazin coğrafyasına o soktu.
En edebi magazinci: Selim İleri. 70’li ve 80’li yıllarda hazırladığı kültür sanat sayfalarında edebiyat, sinema ve sanat dünyasının ünlü simalarının evlerini ve dedikodularını öyle harika bir tarzla anlatırdı ki, benim magazinci olmamda çok etkisi oldu.
Cihangir fısıltı magazininin en derin babası: Sabiha Deren ve Yeni Sabah gazetesindeki köşesi “Fısıltı”... Hiç şüphesiz bugün “Düzeyli magazin” denilen Cihangir magazinciliğinin kurucu babası o. Gerçek adı da Hakkı Devrim.
Babıâli’nin en yazmayan magazincisi: Ergil Tezerdi.
Sadece bana değil, 1963 yılında Beatles’a da siyah dik yaka kazağı giydirip “With The Beatles” kapağına bu kazaklarla poz verdiren kadın yine oydu...
Adı Juliette Greco’ydu...
Fransa’da Saint Germain semtinin egzistansiyalizmin başkenti olduğu yıllarda, o sol entelektüel mahallenin kraliçesiydi...
Onun ilk fotoğraflarını, İzmir Namık Kemal Lisesi bahçesinde, Varlık Yayınları’ndan Sartre, Camus ve Gide’i okurken görmüştüm.
Ben, egzistansiyalizmin ne olduğunu öğrenmeden önce egzistansiyalist olan bir neslin çocuğuyum...
*
Beatles
Fotoğrafın en solunda bir lider daha vardı ve o da Putin’di.
O gün bu kareyi yorumlayan bir yazı yazmıştım...
Hepsinin beden dilini ve psikolojilerini yorumlamıştım.
Önceki gün telefonla yapılan üçlü zirveden ve AB’nin Türkiye’ye yaptırımlar çıkması beklenen zirvesi ertelendikten sonra bu kareye bir de şu açıdan baktım.
Bu fotoğrafı çok sevdim... Çünkü dış politikada Cumhurbaşkanı ve ülkemi görmek istediğim yeri anlatıyor...
Yani Avrupa’yı...
Dolayısıyla, ülkemin Cumhurbaşkanı’nı o fotoğrafta Avrupa ile el ele görmek bana umut veriyor.
Yoksa içimden mi gelmedi pek karar veremedim.
Ama bu topa girenlerin yazdıklarını, Instagram ve Twitter’da oluşturulan sosyal medya jürisinin neredeyse oybirliğiyle aldığı “Tutukla” kararını görünce, doğrusu bir jüri üyesi olarak ben de görüşümü yazmadan duramadım.
İşte benim itiraz şerhim:
*
BİR: Sosyal medyaya yansıtılan görüntüleri seyrettim, olayı tam anlayamadım.
Vardığım sonuç şu oldu:
Görüntüler ya çok yeteneksiz bir montajcının ya da çok manipülatif bir makasçının elinden çıkmış gibiydi.
*
“Pisliğin teki” deyip geçtim...
Ama iş büyüdü...
Büyüyünce de Hürriyet’in Atina muhabiri Yorgo Kırbaki’yi arayıp sordum:
Neyin nesidir bu gazete?
“Aşırı sağın da aşırı sağı bir gazetedir...”
Ya tirajı nedir? Kim alır, kim okur?
“Yunan gazeteleri artık tiraj açıklamıyor. Ama son açıklamada 5-6 bin satan (bana göre bedava dağıtılan) bir gazete...
Dünyaca tanınmış siyasetçiler... Bütün bu insanlar önceki gün ve dün Instagram’da bir kadının ardından veda mesajları attılar...
Bugün size, erkek heykelleri altında oturan bu iki kadının hikâyesini anlatacağım...
*
Hikâyeme, önce sağdaki kadından başlayacağım.
ODTÜ gibi muhteşem bir üniversitede sosyoloji okumuş...
Gidip Amerikalarda eğitimine devam etmiş....
Bir de İran Araştırma Merkezi’ni kuran kişiymiş...
*
İşte bu hoca çıkıp televizyonda insanların gözüne baka baka, “Balkan göçmenleri Türk değildir, Türkleştirilmiştir” diyor...
Orada da durmuyor devam ediyor:
“Bunlar Türkçeyi bile sonradan öğrenmiştir” diyor...
Ve sonunda asıl söylemek istediği noktaya geliyor:
Ayasofya açılışından sonra tespit edilen vaka var mı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile uçak sohbetine gitmeden önce bazı insanlarla konuşup merak ettikleri soruları aldım.
Hemen belirteyim, konuştuğum insanlar olaya ideolojik gözle bakan kimseler değildi.
Bunu bakana söylediğimde şu cevabı aldım:
“Keşke ideolojik bakanlara da sorsaydın...”
*
Bu sözlerine şaşırmadım. Çünkü Hürriyet’in Ankara’daki sağlık muhabiri Meltem Özgenç’ten şunu öğrendim.
Sağlık Bakanı, basın toplantılarında akreditasyon uygulamıyormuş.
Yani iktidar yanlısı veya muhalif bir yayın kuruluşu olsun, isteyen her gazeteci katılıp üstelik soru da sorabiliyormuş.
Ben de gitmeden önce konuştuğum insanların en merak ettikleri sorulardan biriyle başladım.
*
- Çok merak edilen, bilgi alınmadığı için de dedikodulara yol açan bir konu var. Ayasofya’nın açılış toplantısından sonra özel bir izleme yaptınız mı? Orasıyla ilgili bir vaka bildirimi oldu mu size?
“Ayasofya’ya özel bir bildirim olmadı. Ayasofya’ya sadece İstanbul’dan değil, birçok bölgeden kişiler geldi. Ama biz esas en büyük sıçramayı bayramda yaşadık. Bayram ve sonrası bütün Türkiye’ye dağıldı.”
BU SÜRE İÇERİSİNDE HİÇ HİPOKRAT YEMİNİNE İHANET ETTİNİZ Mİ
"Topluma karşı sorumluluğum gereği, verdiğim bütün bilgilerin tamamının doğru olduğuna adım gibi eminim. Verdiğim, ısrarla söylüyorum, tabloda verdiğim bütün bilgiler doğru olan bilgiler.”
- Yanlış bilgi vermediğiniz konusunda kimsenin şüphesi yok da doğru olup da vermediğiniz bilgi var mı?
“Toplumun bilmesi gereken bilgiyi verme noktasında bir sorunumuz yok. Toplumun bilmesi gerek. Ama benim elimde birçok bilgi var. Tonlarca bilgi var. Bu bilgilerin bir kısmı yayın haline geliyor olacak.”
- Milli menfaatler dolayısıyla sakladığınız, vermediğiniz bilgi var mı?
“Orada yanlış anlaşıldım. Benim milli menfaatten kastım, vatandaşımızın sağlığından öte bir şey değil.”
UÇAKTA YANIMIZA OTURAN, HES’E İŞLENMEMİŞ POZİTİF VAKA VAR MI
- Yani semptomu olmayan COVID pozitif her vaka HES’e geçiyor mu?
Hepsi HES’te. Bütün vakalar. Kısaca söyleyeyim. Pozitif olan, semptomu olan olmayan fark etmiyor.”
- Peki kaç kişi var semptomu olmayan COVID pozitif vaka?
“HES’te var. Hepsi HES’te var. Hatta HES’te 3 katı, 4 katı oranında var pozitiflerin dışında.”
Yani başlıktaki sorunun yanıtı kesinlikle hayır.
YAZIN TURİSTLER ARASINDA KAÇ VAKA TESPİT EDİLDİ
- Yaz aylarında turist olarak gelenlerde saptanan kaç vaka oldu? Rakam var mı elinizde?
“Var elbette. Ayrıca şunu bölgeyle ilgili her ülkeye bildiriyoruz. Özellikle 4 ili; Muğla, İzmir, Antalya, Aydın’la ilgili bilgileri her gün Avrupa Birliği’ne bildiriyoruz. Bu rakamlar net belli.”
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ BİZİMLE TEST YARIŞINDA MI
- Dikkatimi çeken bir şey var. 9 milyon nüfuslu Birleşik Arap Emirlikleri, test sayısında bizimle baş başa gidiyor. Bir onlar yukarı çıkıyor, bir biz. Bunlar siyasetteki kavga yüzünden bizimle özel bir yarış içinde olabilirler mi?
“Onu bilemiyorum. Biz işimize bakıyoruz.”
SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞINA DAHA ÇOK ZAMAN VAR
- Bir de birçok uzmanın sözünü ettiği şu sürü bağışıklığı denen şey var. Ne zaman olacak bu?
“Bu kolay değil. Çünkü toplumun yüzde 60-65’inin bağışık olması gerekiyor. Bizde ilk çalışmada biliyorsunuz yüzde 0.86’ydı. Şimdi tekrarlıyoruz, biraz önce söyledim, 15’inden sonra onu açıklamış olacağız. Zannediyorum bu daha da arttı ama öyle yüzde 20, yüzde 30’larla ifade edilebilecek bir rakam olduğuna inanmıyorum. 60-65’ten aşağı olduğu müddetçe de sürü bağışıklığı olmaz. Biz koruyucu tedbirlere devam etmeliyiz.”
AŞI YÜZDE 60 KORUYUCU MASKE İSE YÜZDE 90
- Aşı gelince maskeye ihtiyaç kalacak mı?
“Bir kere şunu söyleyeyim: Emin olun, maske aşıdan daha fazla kişiyi koruyan bir önlem.”
- Nasıl yani?
“Çok basit. Şunu çok iyi biliyoruz: Maske yüzde 90’ın üzerinde koruma sağlıyor. Aşının ise yüzde 50-60’ları geçmediğini biliyoruz. Dolayısıyla şu dönemde herkesin kişisel aşısı aslında maske. Yani bütün toplumu aşılasak bile, maskenin koruduğu kadar korumayacak. O nedenle maske, sosyal mesafe ve kalabalık ortamlardan kaçınma çok önemli olmaya devam edecek.”
GRİP AŞISI BUGÜN YOK AMA 15’İNDEN SONRA VERECEĞİZ
- Zatürre aşısı ve grip aşısı konusunda ne diyorsunuz?
“Zatürre aşısı ile ilgili sorun yok biliyorsunuz. Yaygın...”
- Aşı var ama 13 no’lusu, yani bir yıl korumalı olanı var. Çoğu insan 5 yıl koruması olan 23 no’lu aşıyı istiyor. Bir de şu günlerin çok konuşulan bir başka konusu da şu: Grip aşısı bulunamıyor.
“Bulunamıyor çünkü grip aşısı daha başlamadı. Muhtemelen gelecek haftadan sonra, yani ayın 15’inden sonra grip aşısı verilmeye başlanacak. Ama vatandaşımız grip aşısı noktasında, herkes grip aşısı olacak gibi yanlış bir algı içinde. Bu doğru bir şey değil.”
PUTİN Mİ DAHA İYİ KORUNDU CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MI
- Geçenlerde ilginç bir haber okudum. Rusya Devlet Başkanı Putin çok iyi korunuyormuş. Kimseyle görüşmüyormuş. Yanına 14 metrelik bir sterilizasyon koridorundan geçerek girilebiliyormuş. Dünyada birçok ülkenin başbakanı, başkanı hasta oldu. Tahtaya vuralım, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hiçbir şey olmadı. Nasıl korundu?
“Cumhurbaşkanımız bu noktada gerçekten büyük hassasiyetle ve kurallara uyarak yaşadı. Ama sahadan da geri kalmadı, hiç kopmadı. Geçenlerde Konya’ya şehir hastanesine gittik. Yakında Batman’da bir açılış var, oraya gideceğiz.”
SAĞLIKÇILARLA TEMASTASINIZ, PEKİ SİZ NASIL KORUNDUNUZ
İlginç bir şey söyleyeyim. Sağlık çalışanları içinde direkt temasla enfekte olan oranı çok düşük. Pozitif olanların çoğu dışarıdan almıştır. Birçok hastanemizi biliyorum, ameliyathane veya yoğun bakımda hastadan virüsü alan olmadığını bildiğim yoğun bakım ve ameliyathaneler var. O kadar yoğun beraber oldukları halde.”
- Nasıl oluyor bu?
“Çünkü ekipmanla, koruyucuyla çalışıyorlar. Bu da maskenin ne kadar önemli olduğuna somut bir delildir.”
- Aile üyelerinizden, yakınlarınızdan falan hiç COVID geçiren oldu mu?
“COVID geçiren aile üyelerimizden kimse olmadı. Yani annem-babam, kardeşlerim olmadı.”
EKONOMİ KORKUSU COVID’İN ÖNÜNE GEÇTİ, BU TEHLİKELİ Mİ
- Dünyanın en önemli araştırma kuruluşu İPSOS’un son araştırmasına göre, mart ayından bu yana üçüncü defa ekonomi korkusu pandemi korkusunun üzerine çıkmış. Birincisinde haziran, ikincisinde ise temmuz ayında böyle bir durum vardı. Ama her defasında yine ekonomi korkusu geldi. Bu hassasiyetin yine kaybolması sizce tehlikeli değil mi?
“Tam aksine, daha da aşağı inmeli. Çünkü artık yeni dönemde vatandaşın bir hassasiyetle kontrollü sosyal hayat dönemi geçirmesi gerektiğine inanmasını istiyorum. Virüs bugünden yarına bitmeyecek. Ve biz bu virüsle belli bir dönem yaşıyor olacağız.”
HİÇ DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ BU YIL GÜNEY YARIMKÜREDE NİYE HİÇ GRİP YOK
- Neden?
“Dünya Sağlık Örgütü ilginç bir bilgi yayınladı. Bugün güney yarımkürede, Avustralya ve benzeri yerlerde, yani grip/influenza’nın yoğun olduğu bölgelerde influenza neredeyse sıfıra yakın görünüyor. Sebep, maske! Dolayısıyla en büyük aşısı maske. Kesin yani. Anlayacağınız maske sadece grip değil, üst solunum yolu enfeksiyonu olan birçok virüsten ve enfeksiyondan bizi koruyacak.”
BİR AÇIKLIK: Bakan’la yaptığım mülakatta bir bölümün bazı yayınlarda farklı yorumlandığını gördüm. Oysa Bakan’ın söylediği metinde çok açıktı. “15 Ekim’den itibaren yapılacak kesitsel taramaların test sonuçları, semptomsuz olanlar dahil, bütün sonuçlar Dünya Sağlık Örgütü’ne bildirilecek.” Ben bunu vaka/hasta sayısı ile ilgili yorumlayıp sordum ama o sadece kesitsel taramalarla ilgili olduğunu söyledi. Bunlar metinde açık ama yanlış bir anlamaya yol açmaması için yazma ihtiyacı duydum.
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