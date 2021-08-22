529 günlük bu yumruk bir gün yine açılacak mı

Şimdi iki şehir onun mirası için savaşıyor.
Biri doğduğu yer olan Floransa...
Öteki öldüğü ve mezarının bulunduğu Ravenna şehri...
*
Tarih, gününde değil, günlerin köpüğünde yazılan bir hikâyedir...
İkisi yan yana duruyor ama ne kılık, ne bakış, ne duruş ne de ayaktaki ayakkabı aynı...
*
Birinin elinde moda bir saat...
Kim bilir belki çakma bir Rolex...
Ön cebinde dolmakalem...
Yelek sanki eski burjuva başkan Karzai’nin gardrobundan çıkmış gibi...
Ayakta ucu kıvrık bayağı yeni trend spor ayakkabı...
Hiç öyle dağlarda savaşırken giyilmiş hali yok... Birazdan salonda kardiyo yapmaya başlayacakmış gibi bir hali var.
Kabil’de Amerikan uçaklarının etrafında insanlık dramları yaşanırken, Türk Hava Yolları da aynı havaalanından müthiş bir tahliye operasyonu yapmış.
Uğur o olayı neredeyse saniye saniye yazmış...
Meğer aynı gün aynı havaalanında yaşanan çok önemli bir başka olay daha varmış.
Onu da önceki gün Nagehan Alçı’nın köşesinden öğrendik.
Kabil’de kaos devam ederken, Ankara’da Hikmet Çetin’in telefonu çalmış.
Arayan Çetin’in Kabil’de görev üstlendiği yıllarda tanıştığı, 2003-2006 arasında dışişleri bakanlığı yapmış Rengin Dadfar Spanta...
Kendisi ve bir arkadaşının Kabil’de sıkışıp kaldığını, kurtarılmaları için elinden bir şey gelip gelmeyeceğini sorar...
Beni davet edenler, Nobu’nun iç tasarımını yapan Mimarlık Holding’in kurucu ortaklarıydı.
Holdingin “Yoo Mimarlık” adlı bir şirketi var.
Bana göre Türkiye’nin “Gizli iç tasarım hazineleri”nden biri...
Louis Vuitton, Monclair gibi dünya markalarının mekân tasarımlarını ve projelerini yapıyor.
Dünyanın her yerinde yaptıkları çok önemli işler var.
Mete Buyurgan, Alparslan Özarpat, Alptekin Yıldız ve Orçun Özkan adlı dört arkadaş tarafından kurulmuş.
İkisi ODTÜ, biri İTÜ mezunu. Dördüncüsü ise mimarlık eğitimini Almanya’da almış.
Kendimi, Kabil’de oturan; okumak, o makus talihini kırmak isteyen bir kız çocuğunun yerine koymak istiyorum...
Koyamıyorum...
Hiç olmazsa ne hissettiğini anlamaya çalışayım diyorum...
Anlıyorum, anlıyorum da...
Hemen kaçıyorum, Hıristiyanıyla, Müslümanıyla, Yahudisiyle, Budisti, Hindusu ile birlikte yarattığımız o kolektif suç mahallinden...
*
Oysa o dünya ne alayla ne valayla girmişti Afganistan’a...
Dün akşam ilk defa sahaya çıkan Fenerbahçe bu yıl üç büyükler içinde en iyi transferi yapan takım değildi... Ama en iyi teknik direktör transferini yapan takımdı.
Takım üç gün önce sanal kramponları giymiş ve Türkiye’nin rekor ilgi gören ‘Kulüp Token’ı’ ile sahaya çıkmıştı. 24 saat içinde yarım milyar liraya yakın bir satış başarısı elde etmişti bu girişim.
Bir Fenerbahçeli olarak epeydir özlediğim başarı duygusunu bana ilk defa ‘Çubuklu Token’ı uçurarak Fenerbahçe taraftarı verdi.
Dün akşam ilk maçına çıkan Fenerbahçe için artık ‘başarılı bir startup’ diyebilirsiniz.
Fenerbahçe için ‘Türkiye’nin ilk Silikon Vadisi Kulübü’ de diyebilirsiniz.
Fenerbahçe A.Ş için artık Türkiye’nin ilk ‘Teknoloji Şirketi’ de diyebilirsiniz.
SEYİRCİLİ MAÇ DUYGUSU NEYMİŞ FAZLASIYLA HATIRLADIK VE YAŞADIK
Gelelim pandemi sonrası ilk gerçek seyircili maça...
1. Kitabın adı “Anılar Saçılmış, Odaya, Her yere”...
Metin Solmaz derlemiş.
Sevin Okyay önsöz yazmış... Ekip sıkı yani...
Şimdi gelelim asıl meseleye...
1. Aynı zamanda şahsi meselem de tabii.
Olay, sabah uyanıp dünya borsalarındaki kahve çekirdeği fiyatlarına bakmamla patladı...
Gözlerime inanamadım...
1.87 dolar yazıyordu...
Çok etkileyiciydi...
The Washington Post gazetesi gidip bu kızlarla konuşmuş.
Dün yazıyı ben de okudum...
Orada Sedat Ergin’in yazısında yer almayan çok önemli bir unsur vardı...
Kaçmayıp ülkesinde kalan kızların fotoğrafları...
Neden mi önemli bu fotoğraflar...
Çünkü, Taliban denen canilere açık hedef olacaklarını bile bile, kendi isimleri ile konuşmuş, yüzleri açık fotoğraf çektirmişler.
Önümüzdeki günlerde Türkiye ve Amerika’da bazı insanlara şu gördüğünüz davetiye gidecek. Ancak bu bir paralı katılım davetiyesi olacak. Davetiyenin altında iki ülkeden iki VIP kişinin imzası bulunacak.
Türkiye’den Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer... Amerika’dan ise HSBC Bankası’nın ABD CEO’su Michael Roberts...
Bu iki isim Amerikan Türk Cemiyeti’nin iki eş başkanı...
İngilizce adı American-Turkish Society olan kuruluş 26 Ekim akşamı New York’ta Ahmet Ertegün için bir gala yapıyormuş.
Bu yıl Ertegün’ün ölümünün 15’inci yılı...
Acaba MİT’te onun gibi kaç kadın eleman görev yapmaktadır...
Bugün size anlatacağım kitapta bu soru da soruluyor. Ama kitabın asıl konusu MİT değil, Dışişleri Bakanlığı...
Önce oradan başlayıp sonra başlıktaki soruya geleceğim.
Biri Özdem Sanberk...
Bugün 83 yaşında...
Türkiye’nin Madrid, Paris, Amman, Bonn, Londra gibi çok önemli merkezlerdeki temsilciliklerinde çeşitli derecelerde görev yapmış...
Rahmetli
Yangından evvel bu salonda bir sanat sergisi vardı. Felaketle birlikte, yardım depolama ve dağıtım merkezi haline dönüştürüldü.
*
İtiraf edeyim dememe bile gerek yok.
O gün, New York Times gazetesinin Kahire bürosundaki gazeteci Vivian Yee, merkezden şu talimatı aldı:
“Hemen Tunus’a geçip olayı oradan takip edin...”1. ERTESİ SABAH İLK UÇAKTAN İNER İNMEZ BAŞINA GELEN
- VIVIAN Yee ertesi sabah ilk uçakla Tunus’a uçuyordu.
Yanında iki yardımcı daha vardı.
1. Ağustos ayının en sıcak günlerinden biri...
İslam ülkeleri başkanları Müslüman aleminin en kutsal mekânına bakan bir otelin geniş salonunda bir araya gelmişler.
*
Ramazan ayı olduğu için toplantı iftardan sonra başlıyor. Açılış oturumunda çok ilginç bir manzara var.
Yangın o zamana kadar çok az insanın bildiği bir olayı gün yüzüne çıkarmıştı.
Dünyaca ünlü Notre Dame Kilisesi’nin çatısında gizli bir canlı kolonisi yaşıyordu.
Üç kovan ve 200 bin arıdan oluşan bir koloniydi bu.
*
Yine yangın sayesinde öğrendik ki, bu arıların Nicolas Geant adlı bir de bakıcısı vardı.
Geant, Paris’teki arı nüfusunu arttırmak için başlatılan proje kapsamında 2013’te çatıya arı kovanları yerleştirmişti.
O devasa yangında herkes binaya ağlarken Geant arılarına ağlıyordu.
Oraya çok yakın Akbük’te evim var...
Ama endişem katiyen evimiz değildi...
Neticede evler yanar, yıkılır, yeniden inşa edilir...
Endişem Ören’deki Kemerköy Termik Santralı’ydı...
Korlar hâlâ kızgın...
Bir türlü ruhumuzu soğutma aşamasına geçemiyoruz...
*
Savaş sonrası enkaza dönmüş bu ormanın içinden yine de bana umut veren öyle şeyler geliyor ki...
Kurtuluş Savaşımızda mermi taşıyan kadınlarımız yine cephede...
Bu defa su hortumu taşıyorlar...
Dünyanın en büyük insanlık zinciri kurulmuş...
Göz yaşartıcı bir imece...
Saçları iyice kırlaşmış, sakalı ise iyice beyazlaşmış...
Bu yüz benim kuşağımın en tanıdık yüzlerinden biri...
*
Gerisinde onca eğlenceli şeyler var ama...
Ne yazık ki artık o insanı işte bu hüzünlü fotoğrafı ile hatırlayacağız...
Bu iki kare ile...
Biri, ülkesinin adaletine hâlâ duyduğu saygı nedeniyle, gardrobunda artık pek giymediği bu eski kruvaze takım elbisesi ile mahkemeye giderken...
Ama size önce bu serginin açıldığı mekânı anlatayım.
Tempelhof Havalimanı bugün boş ve neredeyse metruk devasa bir bina...
1923’te inşasına başlanmış ama Hitler döneminde totalitarizmin anıtsal bir binası haline gelmiş. Yani Nazi ruhunun dolaştığı hayalet bir hangar burası...
İşte burada “Diversity United” isimli, Türkçe’ye “Birleşik Farklılık” olarak çevrilebilecek bir sergi açıldı.
Daha doğrusu sınırlı bir bienal diyebilirsiniz.
*
Avrupa’nın 34 ülkesinden 90 sanatçının eseri sergileniyor.
Aralarında
529 günlük bu yumruk bir gün yine açılacak mı
Bugün pazar...
Yeterince vaktiniz vardır...
Şimdi şu fotoğrafa iyi bakın...
Bir tarafta ben...
Öteki tarafta gazeteci dostum Mehmet Yılmaz’ın kızı...
Fotoğraf geçen ay İstanbul’da yapılan düğününde, gelinle damat masamıza geldiğinde çekildi...
*
Tamam bana bakıp “Ne kadar yaşlanmış falan” geyiği yapın...
Geline bakıp ne kadar güzel olduğunu da konuşun....
Hepimizin hakkıdır böyle geyikler ve keyif verir...
Ama ricam şu...
Ellerimizin birleştiği noktaya daha dikkatle bakın...
Sonra bir de aşağıdaki M.Ö. 9’uncu yüzyıldan kalma Asur kabartmasına bakın...
*
Türkiye’de ilk koronavirüs vakası 11 Mart 2020 günü tespit edildi...
Yani üzerinden 529 gün geçmiş...
Hiçbirimiz hayatımız boyunca böyle bir 529 gün geçirmedik...
Yerel salgın hastalık dönemleri hariç insanlık bütün varlığı boyunca böyle bir 529 gün geçirmedi...
Öyle bir 529 gün ki...
Hayatımızın en yerleşik, en gündelik davranışlarından birini tersyüz etti...
*
Şimdi bu fotoğrafa bir daha bakalım...
Bir düğün gecesi...
Bir mutluluk anı...
Ben gelini kutlamak için elimi uzatmışım...
O da uzatmış...
Ama ellerimiz otomatik olarak yumruk pozisyonuna geçmiş...
İnsanoğlunun bulduğu en çarpıcı kavga ve dövüş sembolüne yani...
*
El sıkışma tarihin çok eski zamanlarında bulunmuş bir anlaşma ve barış sembolü...
“Bak elimde silah yok” anlamına gelen bir işaret...
Şimdi fotoğrafa baktıkça şunu düşünüyorum...
Acaba bu yumruklar bir gün yine açılacak ve o barış sembolü geri dönecek mi...
Yoksa artık bütün sembollerin anlam değiştirdiği, değerlerin altüst olduğu yeni bir yüzyıl mı başlıyor...
OSMAN HOCA BANA ÇAKTI YUMRUĞU HARVARD YEDİ
İNTİKAM soğuk içilen şerbettir... Osman Hoca iki ay önce yazdığım “10 bin adım masalmış” yazısının intikamını dün aldı...
Bana öyle bir çaktı ki...
Sillenin sesi ta Massachussets’teki Harvard Üniversitesi’nden geldi.
*
Çünkü Osman Hoca’ya göre Harvard’ın “10 bin adım gerekli değil” araştırması:
- Bilimsel alanda asla onay bulmamış.
- Temelleri zayıf mı zayıf...
- Mantık kurgusu kötü mü kötü...
- Değerlendirmesi berbat mı berbat bir araştırma...
*
Osman Hocam, Harvard’ın profesörlerine, Cerrahpaşa’nın profesörleri ile öyle bir çakmış ki...
Mümkün değil Harvard bir daha kendine gelemez.
*
Hocanın tek müttefiki Cerrahpaşa da değil...
Yanına Hürriyet yazarı Kanat Atkaya’yı da almış...
Bir de o çakıyor...
Ben New York Times gazetesinden “10 bin adım gerekli değilmiş” yazısını aktardım ya...
Kanat Atkaya da 30 Ağustos 1938 tarihli “7 Gün” dergisinden cevap veriyor ... Bakmayın siz o New York Times’a, milli ve yerli “7 Gün” dergisi daha 83 yıl önce “10 bin adım şart” demiş...
*
Anlayacağınız benim üzerimden dayağı yiyen sadece Harvard değil.
New York Times da okkalı bir Osmanlı tokadı yemiş...
Bir kere daha anladım ki...
Ben bu “10 bin adım maratonunu” asla kazanamam...
ERKEK ADAM DA TAVŞAN KULAĞI TAKAR, TAKIN TAKABİLDİĞİNİZ KADAR
STREAMING platformlarına Japon pop gruplarını anlatan bir belgesel kondu.
Orada “King&Prince” grubunun bir üyesi, başına tüylü bir tavşan kulağı takarken gülerek şunu söylüyor:
“Erkekler tavşan kulağı takmaz...”
*
Tesadüf aynı gün Hürriyet’in eski görsel yönetmeni Reha Erdoğan bana bu gördüğünüz fotoğrafı göndermiş... Altına da şunu yazmış:
“Tavşan Kardeş’in pandemideki hali...”
*
Artık siz de biliyorsunuz... Ben “Tavşan Kardeş” hayranıyım. Dolayısıyla bugüne kadar hiç aklıma gelmeyen o soru aklıma takıldı...
Erkekler gerçekten tavşan kulağı takmaz mı...
Bütün dünyanın kafasına “Tavşan Kardeş” imajını “Bugs Bunny” adlı çizgi film karakteri soktu. Aslında iş bitirici, oportünist bir karakterdir...
Ama Allah için son derece sempatiktir, severiz onu.
Bugs Bunny karakteri 1938 yılında doğdu...
Ve o bir erkek...
Hatta ilk zamanlarda “Honey Bunny” adlı bir sevgilisi vardı. Sonra “Lola Bunny”ye âşık oldu...
*
Yani Japon popçu kardeşime şunu söylemek isterim.
Tavşan kulağı takmakla, geyik boynuzu takmak aynı sembolik anlama sahip değil...
Yani tak takabildiğin kadar...
NEDEN SEVDİK
PANDEMİDE BU MASKELİ FLÖRT MÜ İYİ GELDİ BİZE
STREAMING platformlarda İtalyan filmleri modası başladıktan sonra bir İtalyan dizisi kondu.
Adı “Komiser Montalbano”...
Sicilya’nın bir sahil şehrinde bir karakolun polis müdürü...
Bu dizi çevremde çok tutuldu... Ben de çok sevdim...
Neden diye düşündüm...
Şunlardan dolayı olabilir mi:
*
- Olayın geçtiği Sicilya şehrini çok sevdik. Bize sanki kendimiz de orada yaşıyormuşuz gibi bir duygu verdi ve bu duygu pandemi sırasında terapötik bir etki yaptı.
*
- Komiser de yanında çalışan personel de çok sıradan insanlar. İlişkiler, baştan savmacılıklar, kaytarmacılıklar çok benzer... Bu Akdenizlilik de bize iyi gelmiş olabilir.
*
- Erkekler sıradan, pek yakışıklı değiller. Kadınların ise hepsi güzel, hepsi Akdenizli... Hepsi flörtöz...
*
Kendim için konuşayım, bana çok iyi geldi. Pandemi döneminde bu maskeli flörtün kumanda aletinin elimde olması da avantajdı...
ÇOCUK VE RESTORAN
PARİS’TE AŞIK BİR ÇİFTİN GECESİNİ NASIL BERBAT ETTİK
HÜRRİYET Kelebek çok önemli bir tartışmayı başlattı...
Çocuk almayan restoranlar haklı mı, haksız mı... Bir arkadaşım bu soruyu bana da sordu.
Cevabımı vermeden ona şu hatıramı anlattım...
*
1970’li yıllarda Paris’te yaşayan arkadaşlarım Canan ve Ahmet Tangün’le birlikte güzel bir İtalyan restoranına gittik.
Kızım Gülümsün 3 yaşındaydı.
Canan’la Ahmet’in de aynı yaşta bir çocukları vardı.
Bir köşede genç bir çift birbirlerine çok yakın vaziyette fısıldaşıyorlardı. Ortalarında küçük bir lamba, masaya çok hoş ve romantik bir hava veriyordu.
Bizim iki çocuğumuz birlikte doğruca onlara gidip, masanın başına asıldılar.
Yüksek sesle de konuşup bağrışıyorlardı. Gidip çocukları aldık ve masamıza getirdik.
Ama biraz sonra kalkıp yine o masaya gidip iki gencin başına dikildiler. Masadakiler çok nazik iki genç, bir şey demiyorlar, ama ben ne hissetiklerini gayet iyi anlıyorum.
*
Bu olay üç kere tekrarlandı ve sonunda o iki genç masadan kalkıp gittiler.
Sonuç: Restoranların böyle bir misafir politikasının olması haklarıdır ve çocuklu aileler gitmeden bunu sormalıdırlar...
DÜN KOYAMADIĞIM ŞARKI KAPAĞI BUYDU
DÜN sayfamda “En çok hoşuma giden şarkı kapağı” başlıklı bir haber vardı.
Her cuma olduğu gibi dün de streaming platformlardaki yeni parçaları dinlerken birinin kapağı dikkatimi çekmişti.
Pop Caz’ın önde gelen gruplarından “Jazzystics”in yeni parçası “Addicted to You”nun kapağına heykeli andıran bir erkek bedeni konmuş.
Gözündekinin ne olduğunu tam çıkaramadım.
Bir deniz gözlüğü mü... Yoksa bir Virtual Reality aygıtı mı...
Dün sayfada yer olmadığı için o kapağın fotoğrafını koyamamıştım. Merak edene, o kapak işte buydu.
GERİLLADA KALAŞNİKOF YÜZYILI KAPANIYOR MU
HİÇ şüphesiz 20’nci yüzyıla damgasını vuran silah Rus yapımı “Kalaşnikof”tu...
Latin Amerika’dan Ortadoğu’ya, Afrika’dan Asya steplerine bütün gayrinizami savaşlarda ellerde o silahı gördük... Direniş ve isyan afişlerinde o vardı... Ama dört gündür Afganistan’dan gelen fotoğraflara bakıyorum...
Taliban’ın elinde Kalaşnikof’tan çok Amerikan M-16 silahları var... Amerikalılar giderken bütün silahlarını bıraktı ve Taliban bunlara el mi koydu?
Yoksa insan öldürmede M-16’nın veya öteki Amerikan silahlarının performansı Rus efsanesini bitiriyor mu...
Konuyu silah uzmanlarına havale ediyorum...