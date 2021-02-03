50 yıl önceki filmden bugüne kalan bir afiş

1) 10 AĞUSTOS 2017 SAAT 19.00 MEŞUM DENİZALTI AÇILIYOR
O gün Kim Wall isimli 30 yaşında genç bir kadın gazeteci “UC3 Naitilus” adlı küçük bir denizaltıya gitti.
Wall London School of Economics’te, sonra da Columbia Üniversitesi’nde öğrenim görmüş free lance, yani serbest çalışan bir gazeteciydi.
Yazıları ve mülakatları New York Times, Times gibi ünlü gazetelerde, Vice gibi dijital platformlarda yayınlanmıştı.
Denizaltı, Peter Madsen adlı Danimarkalı bir işadamı tarafından inşa edilmişti.
Roket uzmanıydı, çeşitli buluşları vardı ve bunlardan biri de kendi inşa ettiği bu küçük denizaltıydı.
Kim Wall
“Türkiye’nin en yüksek insani gelişim düzeyine sahip ilçeleri hangileridir?”
Araştırmayı “İnsani Gelişme Vakfı” (İNGEV) yapıyor.
*
Araştırma, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı çerçevesinde hazırlanan bir “insani gelişme endeksi”ne göre yapılıyor.
Yani BM tarafından geliştirilmiş uluslararası ölçülere göre düzenleniyor.
*
- Bu yıl “gelişmişlik endeksi” daha da genişletildi.
Bu ölçüler nedir derseniz....
Olay aynen şöyle cereyan etti.
*
Gazetenin editörleri, pandeminin başından beri her gün yaptıkları gibi saat 11.00’de online yazıişleri toplantısı için görüntülü konferans sisteminin başına geçtiler.
Gazetenin genel yayın yönetmeni günlük toplantıya başlamadan önce herkesi şaşırtan bir açıklama yaptı:
“28 Şubat günü itibarıyla genel yayın yönetmenliğinden ayrılıyorum...”
Aslında bu niyetini daha 1 yıl önceden hissettirmişti.
Trump
Bir toplantıda 61 küresel şirketin adı açıklandı.
Dünyanın önde gelen 61 şirketi bundan böyle “paydaş kapitalizmi ölçülerine uyma” kararı aldı.
*
Bunun İngilizce adı “stakeholder capitalism”...
Söz konusu şirketler bugüne kadar “shareholder capitalism” kurallarıyla yönetiliyordu.
Yani “hissedarlar kapitalizmi”...
Şirkete para yatıranların elde edeceği kâr üzerine kurulu bir anlayıştı bu.
Amazon’dan sonra dünyanın en büyük online alışveriş platformu olan Alibaba’nın kuruluşunun 10’uncu yıl kutlaması sırasında çekilen bir fotoğraf bu...
Ortada gördüğünüz ellerini iki yana açmış kişi ise Alibaba’nın kurucusu Jack Ma...
*
Fotoğrafın bence en önemli yanı, Jack Ma’nın kişiliği hakkında bir izlenim vermesi...
Yeniliklere açık, modern ve pragmatist bir insan...
Tam bir “postpunk” ruhu taşıyor...
Ama bir dakika....
Türkiye’nin bunca meselesi varken bu konuyu gündeme getirmeyeceğim.
Zaten bu soru bize değil, Fransızlara soruldu.
Cevabı da milli iradenin temsil edildiği kubbeden geldi.
Yani Fransız Parlamentosu’ndan...
O cevap da şu:
“Evet eşek anırması Fransa’nın yerli ve milli değeridir...”
Ancak sorunun gündeme gelmesi eşekle ilgili değildi...
Beni de konuşmacı olarak davet ettiler.
Çok sevinerek katıldım.
Çünkü zamanında hocanın yüzüne söylemek isteyip de söyleyemediğim şeyler vardı, onları söyleme imkânım oldu.
*
Dün Üsküdar Belediyesi’nin harika kültür merkezinde kayıt yaparken Erbakan’ı yıllar boyunca nasıl gördüğümü de düşündüm.
Onu siyasi hayatında önce öğrenci olarak gördüm.
“Pop kültür dininin” “Exodus” ve “Yaradılış” hikâyesi de burada yazıldı.
*
Pop müziğin “kutsal toprakları” sayılan bu yerin adı Laurel Canyon’du...
Los Angeles’ın Hollywood Hills denilen yerinde bir bölgedir
Lady Gaga, ABD’nin en güçlü ve cesur LGBT hakları savunucularından biridir.
Milli marşı söylerken gözümün önünde şöyle bir tablo vardı.
ABD’nin, konsolosluk ve büyükelçilik binalarında LGBT bayrağı asılmasını yasaklayan, bugüne kadarki belki en büyük LGBT düşmanı başkanı arka kapıdan Beyaz Saray’ı terk ederken, ön tarafta bir LGBT militanı Amerikan milli marşını söylüyordu.
Bence değişimin ilk ve çok çarpıcı sembolizmi buydu...
*
Peki Lady Gaga kendisi bir LGBT insanı mı?
“Poker Face”
Rahmetli Demirel’in bütün hayatı boyunca silemediği o cümleyi... Çünkü Türk siyasi tarihine geçmiş hiçbir cümlenin akıbeti bu kadar trajik olmamıştır.
O MHP’li dostuma diyeceğim ki...
“Rahmetli Demirel geçmişteki bütün cümlelerinin hesabını tarihe verdi. Ama bir cümlesi var ki...
İşte onun hesabını ancak tarihi bir itirafla verebildi...
O cümle de şuydu:
“Bana sağcılar suç işliyor dedirtemezsiniz...”
*
İngilizce “Kuru kalmak” gibi bir anlamı var ama asıl manası “İçki içmemek”...
*
Aralık ayı içki ayıdır.
Genellikle ocağın ilk haftası da devam eder...
Sonra “Bir duralım” duygusu basar insanı...
Ama istim üzerinizde, hız almışsınız, hatta sırılsıklamsınız...
Bir de 65 plus eve kapatılmışsınız...
Nasıl duracaksınız?
Sadece rekor kırılmadı, aynı zamanda çok önemli sosyal gelişmeler yaşandı.
Uçak havadayken “Flightradar24” uygulamasından 312 bin insan İstanbul’a gelişinde 4 saat boyunca uçağı dakika dakika izledi.
Bir karşılaştırma yapabilmeniz için şu bilgiyi vereyim.
Aynı saatlerde dünyada havada en çok izlenen öteki uçuşları izleme sayıları şöyleydi:
İKİNCİ SIRADA: TK6346 Barcelona-İstanbul uçuşu: 9 bin 820 kişi.
Gece boyunca en çok izlenen üçüncü uçak ise ilginç.
“No callsign”
Yani “Çözülmemiş esrarengiz olaylar” kategorisinden...
Yaşanmış bir polisiye...
Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı oluyor...
*
Tamam güncel olan o...
Ama gözümüzü hafifçe sağa ve sola çevirince ne görüyoruz...
Biri 11 Ocak 2021...
Yani geçen pazartesi günü...
Öteki ise bundan 3 gün öncesine ait...
Yani 8 Ocak 2021...
Önce ikincisinden başlayayım...
Gördüğünüz bu fotoğraf geçen pazartesi günü Kahire’de çekildi... Eminim MİT’in elinde de vardır, çünkü açık istihbarattan gelen bir fotoğraf...
Dikkatle bakarsanız arka planda 4 bayrak göreceksiniz...
“Ebru’nun zaferi”...
Aslında, bu başlığı Adnancı çetenin mahkûm olduğu gün ben atmalıydım...
Ama Posta’yı kutluyorum...
Benim 25 yıldır takip ettiğim bir olaydı bu...
Adnancı zalimlerin “Adnan Hoca” olduğu günlerde, herkesin ondan korkup sindiği günlerde, onun zulmüne uğrayıp da tek başına mücadele eden bir kadın vardı.
Adı Ebru Şimşek...
Bu çete ona yapmadığı zulmü bırakmamıştı...
Her yıl olduğu gibi sonuçları bir sosyolog gözüyle ilgiyle okudum.
Araştırmanın siyasi sonuçlarına hiç girmeyeceğim...
Çünkü beni hiç ilgilendirmiyor.
Ama sosyal ve kültürel sonuçlarında çok çarpıcı bazı öyle ilginç rakamlar var ki, işte onları anlatmak istiyorum.
Belki 2023 seçimleri için partilere yol gösterebilir.
En ilgincinden başlayayım.
SORU ŞU:
Çünkü Türk dış politikasının en gizli nabzı orada atıyor....
Özellikle Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın dış gezilerinde...
Bakanlık sitesi arşivine konan bu gezilere ait görüntüler, gazete ve televizyon haberlerine pek yansımayan “yeni trendleri” anlatıyor...
Şu an önümde son iki geziye ait görüntüler var...
Birincisi Libya’dan...
Savunma Bakanı geçenlerde Libya’yı ziyaret etti...
Orada düzenlenen gecenin en vurucu cümlesini gazetelerde ve internet sitelerinde okuduk.
50 yıl önceki filmden bugüne kalan bir afiş
Önceki akşam Boğaziçi Üniversitesi’ndeki olayları izlerken 50 yıl öncesine gittim.
20 Temmuz 1970...
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Abdülhamid zamanından kalma 1416 sayılı kanunu ile devlet bursu almışım...
O gün doktora eğitimi için Paris’e ayak bastım.
*
İlk işim iki filmi seyretmek oldu...
Biri “Woodstock”...
Öteki ise “Strawberry Statement”...
Fransızcaya “Çilekler ve Kan” olarak çevrilmiş...
Stuart Hagmann’ın bir filmi...
Film, 1960’lı yılların sonunda San Francisco’daki hayali bir üniversitede öğrenci olaylarını devletin güvenlik güçlerinin bastırmasını anlatıyor.
Ancak New York’taki Columbia Üniversitesi’nde öğrenci işgalleri sırasında yaşanan gerçek olaylardan esinlenmiş.
Aslında filmin kahramanı politize bir genç de değildir... Ama yaşadıkları, devlet güçlerinin yaptıkları onu politize eder.
Filmin sonunda SWAT timleri üniversiteye girer ve biber gazı, hatta mermi kullanır. Ve çok trajik olaylar yaşanır.
*
Filmin müziklerini hâlâ unutamıyorum.
Crosby Stills, Nash&Young’ın “Our House”ı, “Helpless”i, özellikle de Thunderclap Newman’ın “Something in the Air”i...
Bütün dünyada 68 gençlik eylemleri vardı...
Tıpkı şarkıdaki gibi “Havada bir şeyler dolaşıyordu”...
Vietnam Savaşı sürüyordu... Bütün dünya gençliği ayaktaydı...
*
Filmi seyrettiğimde 23 yaşında solcu bir gençtim...
Tabii ki gönlüm, kalbim, vicdanım o genç çocukların yanındaydı...
Ama bugün geriye baktığımda öğrencilerin işgal ettikleri dekanlık binalarında eşyaları kırıp döktüklerini de görüyorum.
Yani kanunsuz eylemler de vardı.
*
Önceki akşam 50 yıl sonra bu filmden ne kalmış diye girip baktım...
İşte gördüğünüz bu afiş kalmış...
Birbirine sarılıp ağlayan iki öğrenci ve üzerinde bir cümle:
“Tek arzuları üniversiteye gitmekti...”
Tabii ona bakarken şunu da düşündüm.
Dün geceki Boğaziçi’nden yarına hangi afiş kalacak...
O FİLMİ SEYREDEN BİRİ OLARAK GENÇLERE SÖYLEMEK İSTEDİĞİM
DÜNYANIN her yerinde devletin güvenlik güçleri “Düzeni korumak”, “Anarşiyi önlemek” gerekçeleri ile toplumsal olayların üzerine gidiyor.
Adaletin işlemesi, ölçünün kaçırılmaması kaydıyla bunlar normal.
Ama ölçü kaçırılınca, tarihe malzeme olarak kalan şey işte bu afişler oluyor...
*
Filmin son sahnesi hâlâ gözümün önünde...
Zaman zaman dönüp yine seyrediyorum...
Ve hep aklıma şu sorular geliyor.
Acaba o gün o çocukların üzerine devlet gücünü gönderenlerden yaşayanlar bugüne kalan afişleri görünce ne düşünüyordur?
Tabii o çocukları da düşünüyorum...
Acaba o olayları yaşayanlardan bugün hayatta olanlar ne düşünüyordur?
Çünkü o olayların arkasından iktidara Vietnam Savaşı’nı bitirecek biri değil, Nixon geldi.
*
Benim bazı düşüncelerim değişti... Ama değişmeyen tek şey şu kaldı:
Müşfik devletler, olayların üzerine müşfik giden, hukuki çerçevede kalan devletler böyle sosyal olaylardan daha da güçlenerek çıkıyor...
*
Sertlik, ölçüsüz müdahale ise... Haklı bile olsa, geriye bu afişleri bırakıyor.
Sonunda devlet “Düzeni sağlıyor”, “Anarşiyi önlüyor”... Ama ölçüsüz kullanılan güçten tarihe bu sahneler kalıyor.
*
Öğrencilere gelince söyleyebileceğim tek şey şu...
Haklılık sınırını aşmayın...
Şiddetten, kırıp dökmekten uzak durun...
Devlet güçleriyle çatışmaya girmeyin...
*
Sabredin....
Tarih hep haklılığı sabra çevirenlerin yanında oluyor...
HEZİMET DEĞİL, ONURLU BİR YENİLGİ, ŞEREFLİ BİR YALNIZLIK
CÜNEYT Özdemir bir anket yaptı...
En yakışıklı kim?
Orhan Pamuk mu...
Ben mi...
Kendisi mi...
19 bin kişi oy kullanmış.
Sonuç şu:
Yüzde 37 Cüneyt Özdemir
Yüzde 11 Orhan Pamuk...
Yüzde 6 ben...
Ancak şunu anlamadım...
“Heteroseksüel kıskançlık” rekabeti benimle Orhan Pamuk arasındaydı...
Cüneyt çok emin olduğu için kendini de ekledi...
Evet sonucu kabulleniyorum...
Kadınların nezdinde, Nobel almış bir yazar karşısında kaybetmek benim için hezimet değil, “Onurlu bir yenilgidir”...
Yalnız kalmış olsam da...
Bu da “Şerefli bir yalnızlıktır”...
BİR KADININ GÖZÜNDE İŞTE BU ERKEK OLMAK İSTERDİM
SAHNE şöyle...
Atlı bir araba New York’ta Plaza Otel’in önünde durur.
Arka tarafta bir kadınla erkek öpüşmektedir.
Erkek Robert Redford...
Kadınsa Jane Fonda...
Bir süre sonra evleneceklerdir ve kadın öpmeyi bırakıp erkeğe konuşur:
“Balayımız iyi gitmezse boşanmayalım... Birbirimizi öldürelim...”
Tutkunun böylesine tutkulu bir ifadesini hiç görmemiştim.
“Parkta Çıplak Ayak” (Barefoot in the Park) filminin bir sahnesidir bu ve Jane Fonda’nın gerçek hayatta da erkeklere bakışını da anlatan bir anekdottur.
Bakın onun ilk kocası ile tanışma anını anlatayım.
‘VE ALLAH KADINI YARATTI’ DİYEN ERKEKLE TANIŞMA ANI
JANE Fonda Paris’te “Ve Allah Kadını Yarattı” filminin yönetmeni Roger Vadim’i ilk defa Maxim Gazinosu’nda gördüğünde ilk tepkisi şu olur:
“Nefesim kesildi. Kendimi tehlikede hissettim. Çok etkileyici ve çok seksiydi...”
O gece tanışmamışlar...
Daha sonra bir film stüdyosunda görüşmüşler.
“O gece bir otele gittik” diyor. Sonraki izlenimleri
ise şöyle:
“Çok karizmatikti. Çok rahatlatıcıydı. Ama görmek istemediğim yanları vardı...”
Hep böyle erkeklere gitti...
Sonraki kocası Tom Hayden’dı...
Hani şu “Şikago Yedilisi” filminde izlediğimiz yargılanan siyasi
aktivistlerden biri...
Dün akşam bir kere daha Jane Fonda belgeselini izledim.
Adı “Jane Fonda in Five Act”...
Bir kere daha anladım ki...
Heteroseksüel alfa yakışıklı erkek yarışmasında birinci olmaktan daha önemli durumlar da var...
Siz isterseniz buna “Kaybedenin teselli mükafatı da” diyebilirsiniz.
AYRILANLAR JAPON ASKERİNE BENZİYOR
HASAN Cemal dün teşhisi koşmuş:
“CHP parçalanıyor...”
Üç milletvekili ayrılmış...
Ayrılanların açıklamalarına baktım. Demode bir ulusalcılık... Klasik bir Batı düşmanlığı... Hizipçi bir psikoloji...
Savaşın bittiğini bilmeyip hâlâ ormanda saklanan Japon askerleri gibiler.
Trajik mi komik mi diyeyim karar veremedim. Kusura bakmasınlar ama bu kafayla siyasette kalabilecekleri tek yer Aydınlık gazetesinde bir köşe olabilir...
Bana göre ayrılarak CHP’ye büyük iyilik yapıyorlar.
Yine bana göre CHP parçalanmıyor, tam aksine sağlam ve toparlayıcı bir merkezde toplanıyor...
O İTALYA’YI ÇOK ÖZLEDİM VE BU TENOR BANA ÇOK İYİ GELDİ
GEÇEN hafta çıkan yeni müzik parçalarından birini çok sevdim. Freddie De Tommaso adlı yeni işittiğim bir İtalyan İngiliz tenor, Carlo Innocenzi’nin “Addio Sogni di Gloria” adlı parçasını söylüyor.
Carlo Innocenzi 1899 doğumlu Perrugialı bir besteci.
De Tommaso, onun bestesini, Enrico Caruso gibi büyük Napolili tenorlar geleneğine sımsıkı bağlı bir yorumla okumuş.
Bu retro, vintage ses insanı alıp İtalya’ya götürüyor.
Tam bugünlerde aradığım bir duyguydu...
Çok iyi geldi.
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle