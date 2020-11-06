48 saat boyunca uykusuz kalmama değen bir itiraf

Saat 01.00 civarı...
Alt kattan aniden bir çığlık geliyor...
Koşuyoruz...
Torunum Zeynep, ağzında maskesi ile haykırıyor...
“Kurtuldu... Yaşasın İdil kurtuldu...”
Kendim kadar eminim... Aynı an, Türkiye’nin dört bir yanında evlerden aynı sevinç çığlıkları yükseliyordu...
*
Sonra sabah oldu...
Tahminen 5 veya 6 Ekim günü...
İzmir’in Kordon Boyu’ndan geçen bir otomobil fotoğrafta gördüğünüz bu binanın önünde durur...
Şoförün yanındaki kapı açılır, yuvarlak gözlüklü, papyonlu ve ince yapılı bir adam iner...
Biraz sonra binanın önünde kendisini karşılayanlarla birlikte bu pozu verecektir...
Bu fotoğraf karesi 72 yıl arşivlerde kaldıktan sonra bu yıl eylül ayında yayınlanan bir kitapta gün yüzüne çıkacaktır.
Kadere bakın ki, bu kitap, İzmir’de cuma günü yaşanan depremden bir hafta önce
Bu Cumhuriyet Bayramı günü...
Yazıma Sabancı Grubu’nun hazırlattığı “29 Ekim” videosu ile başlayacağım... Çünkü çok sevdim bu videoyu...
Ekrandaki Cumhuriyet sanatçısı soruyor:
“Cumhuriyet kaç kere ilan edildi bilir misiniz?”
Ve başlıyor saymaya...
“Her kız çocuğu ilkokula başladığında, Cumhuriyet bir kere daha ilan edildi...”
*
Bütün dünyada İslam’ın tartışıldığı şu günlerde Türkiye Cumhuriyeti devletinden gelen en önemli sözler diye okumuştum...
Önce İslamofobinin yaygınlaştığı ülkelere Müslüman ülkelerde yükselen tepkiyi anlatıyor: Diyor ki:
“Müslümanlar kendi kutsallarına yapılan saldırıları sonuna kadar reddetmek ve meşru kurallar çerçevesinde tepkisini göstermek zorunda. Aksi halde kendisine ihanet etmiş olur.”
Arkasından Müslüman dünyaya sesleniyor, diyor ki:
“Fakat bunu şiddet, terör ve cinayet yoluyla yapmaya başladığında bu mücadeleyi daha baştan kaybetmiş olur. Zira Aliya İzzetbegoviç’in dediği gibi ‘Savaş ölünce değil düşmana benzeyince kaybedilir’.”
Sonra Fransa’da başı kesilerek öldürülen öğretmen olayına tepkisini çok net ifadelerle belirtiyor, diyor ki:
“Fransa’da malum karikatürleri derste gösterdiği için bir öğretmenin öldürülmesi de asla kabul edilemez, asla meşru gösterilemez. Bu kısırdöngüden çıkmak zorundayız, aksi halde ‘Dişe diş, göze göz’ diye diye ortada sağlam bir tane insan kalmayacak.”
Ama geçen hafta bir gelişme daha oldu ki, onu da muhtemelen benden okuyacaksınız...
Önce hikâyenin başından başlayalım.
Povalikhino Moskova’nın 500 km kadar doğusunda küçücük bir kasaba...
Eylül ayının başında bu kasabada yerel seçim vardı.
Kasabanın belediye başkanı Nikolay Loktev tekrar seçileceğinden emindi ama bir sorunu vardı.
Seçimde karşısına hiçbir aday çıkmamıştı.
Bu da seçimi şaibeli hale getirebilirdi.
Anadolu Ajansı’nın bu yıl temmuz ayında, yani pandemi ortasında yayınladığı “Türkiye ve Dünyada 100 Yıl” adlı albümünü okuyor ve fotoğraflara bakıyorum.
Hemen söyleyeyim...
Çok güzel bir çalışma...
Türkiye ve dünyanın 100 yılı benim de 73 yılım oluyor... Albümün üçte ikisi benim de yaşadığım, tanık olduğum olaylar zinciri...
Bazı bölümlerini gurur duyarak, bazı bölümlerini çok üzülerek, bazı bölümlerini kaşlarımı çatarak, bazılarını seven bir gülümsemeyle hatırlayarak tek tek seyrettim...
Ajansa bu güzel çalışma için teşekkür ediyorum...
*
Varlıklı “Beyaz Türk” çevrelerinin son günlerdeki en moda güzergâhı hiç şüphesiz Urla...
Gün geçmiyor ki, Instagram’da, arkadaş sohbetlerinde Urla’ya gidip oradan paylaşım yapan bir grup tanıdık insan görmeyeyim...
Dikkat ediyorum yeni ziyaret güzergâhında “olmazsa olmaz” üç-beş yer var.
Bir numara hiç şüphesiz, bir gün başlarsa, şu an için Türkiye’nin Michelin yıldızı almaya en yakın adayı Od Restoran...
İki numara Can Ortabaş ve Bülent Akgerman’ın “Şarap bağları” ve öteki şarap üreticilerini de kapsayan “Urla Bağ Yolu”...
Daha genç ve daha butik bir restoran “Vino Locale”...
Tasarım olarak
Konu Cumhurbaşkanı’nın konuşmasıydı.
“Fikriyatımız iktidarda değil” demişti ve benim bu konudaki görüşümü soruyorlardı. “Mümkün olduğunca siyasi konulara girmiyorum artık, o nedenle sorunuza cevap veremeyeceğim” dedim.
“Peki hiç olmazsa kimin fikriyatı iktidarda, o konudaki görüşünüzü söyleyin” dediler.
“Hayır o da siyasete girer” dedim...
“Peki sizin fikriyatınız iktidarda mı” diye ısrar ettiler.
“Vallahi kimin fikriyatı iktidarda hiç fikrim yok” cevabını verdim.
Sonra da “Onu bilmem ama şunu biliyorum” dedim şu cevabı verdim:
Geçen hafta: Rusya ve Mısır Karadeniz’de ortak tatbikat yaptı.
Nedir bu? Kime karşı?
Herhalde Gürcistan’a değil...
Biz S-400’leri Sinop’ta kime karşı denediysek, bu tatbikat da onun karşılığı olmalı...
Önceki gün: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump’a çok yakın bir güvenlik ekibinin ağustos ayında gizlice Şam’a giderek Esad yönetimi ile görüştüğü ortaya çıktı.
Alın size bir gerçekçilik örneği...
İddiam şu.
Tansu aradı.
Andre’yle konuşmuş...
“Bekir pek iyi değilmiş” dedi...
Artık böyle cümleleri sık sık işittiğimiz bir yaştayız...
Veda zamanı geldiğini hatırlatır sık sık bizim neslimize...
Tansu, Bekir’le de konuşmuş...
Sık sık konuşurlar...
Olay 1973 yılında, yani 12 Mart ara rejiminin yıllarında Ankara’nın Çankaya semtinde bir gazetecinin evinde geçiyor...
*
O yıl cumhurbaşkanlığı seçimi var ve bu konu ordu ile siyaset arasına kara kedi gibi girmiş...
Askerler bir süre önce emekliye ayrılmış olan Genelkurmay Başkanı Faruk Gürler’i cumhurbaşkanı seçtirmek istiyor.
Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki partilerin büyük bölümü buna karşı.
Türkiye hâlâ 12 Mart ara rejiminin etkisinde.
Bir askeri darbenin kara bulutları rejimin üzerinde.
*
Aslında olay öyle çok büyük bir şey değil...
Ama benim gözümde büyük bir sosyolojik anlamı var.
Olay şu...
Güney Kore’nin en büyük eğlence şirketi Big Hit Entertainment halka açılıyor...
Yaklaşık 4 milyar dolarlık bir değer bekleniyordu...
Yani bugünün eğlence dünyasında öyle çok büyük bir volüm değil...
Ancak dün bu açılışta çok önemli bir gelişme oldu.
Türkiye, İkinci Dünya Savaşı’na girmemiş olsa da muhtemel bir hava saldırısına karşı geceleri şehirleri karartılmıştı.
Sonra bizim nesil de tanıdı karartma gecelerini...
Yunanistan’la ne zaman savaş ihtimali çıksa, okul kitaplarını kaplamak için kullandığımız mavi kaplama kâğıtları, bu defa Yunan uçakları görmesin diye pencerelerimize yapıştırılırdı.
Sonra 60’lar, 70’ler, 80’ler geldi... Ülkenin karanlık dönemlerini yaşadık.
Bu defa “karartma günleri” lafını öğrendik...
Hani Funda Arar’ın şarkısında söylediği gibi...
“Bir zindanda koy ver beni
Tabii ki var...
Ama yazmam...
Sadece benim mi, herkesin var.
Bir insan için kolayca “Ha o mu? Ruh hastasıdır” dediğimiz kaç kişi var...
Peki biz Türkler, Kürtler, Araplar, Lazlar, bu ülkede yaşayanlar...
“Ruh hastalıkları”
48 saat boyunca uykusuz kalmama değen bir itiraf
İki gün boyunca uykusuz kaldım... Çünkü Amerikan seçimlerini izledim...
Bu 48 saat boyunca uykusuz kalmama değecek çok önemli bir anı canlı izleme imkânım oldu.
Popülist bir liderin itiraf anını... Size o anı anlatmak istiyorum.
*
Sandıklar kapanmadan önce, yani oylama devam ederken ABD Başkanı Trump kendi kampanyasını yürüten ekibin merkezini ziyaret etti.
Orada kampanya sırasında çalışan insanlara teşekkür etti...
Önce şu gözlemimi aktarayım.
Trump’ı “Apprentice” (Çırak) adlı programlarından beri izliyorum.
Başkanlık dönemini ise bütün dünya izledi.
Onu ilk defa makul ve insani bir desibelde konuşurken görüyorum...
Çevresindeki herkese çok iyi davrandı...
Yumuşak, gerginliği olmayan bir insan gibiydi...
*
Ama bundan da önemlisi orada yaptığı konuşmada söylediği şu cümleydi:
“Siyasette kazanmak kolaydır. Kaybetmek ise çok zor. Benim için de kaybetmek zor...”
*
Bu sözleri duyunca Trump’ın şu 4 yıl boyunca siyasette, şehvetli belagatinde en çok kullandığı kelime aklıma geldi:
“Looser”...
Yani “Kaybeden”...
Kızdığı, rakibi gördüğü herkese böyle deyip alay etti.
Belli ki bu seçimi kaybederse sindirmesi zor olacak.
*
Oysa seçim dediğimiz mekanizmanın her zaman iki tarafı var... Kazanan veya kaybeden...
Demokrasiye inanan bir insan için, yaptığı işlerden dolayı içi rahat bir siyasetçi için terazinin iki tarafı da normaldir...
Ama arkanızda, kendi vicdanınızı bile rahatsız eden bir enkaz bırakmışsanız...
Ve bunun bilincindeyseniz, elbette sizin için yenilmek çok zordur...
*
Bu yazıyı yazarken ABD’de seçimi kimin kazandığı hâlâ belli değildi.
Ama şu an dahi siyasette kazanmak ve kaybetmek üzerine bir fikrimiz var.
Siyasette kazanmak zordur...
Kaybetmek ise çok kolaydır...
Önce gönülleri...
Sonra oyları...
CNN AMERİKA YAYININI İZLERKEN ALDIĞIM NOT
AMERİKAN seçimini CNN International’dan izledim.
İşte gözlemlerim:
Belli ki Biden’ın kazanmasını isteyen bir ekipti...
Ama bütün yayını bunu yayınlarına yansıtmadan öyle güzel sürdürdüler ki...
Her eyalette neredeyse mahalle mahalle sonuçları verdiler, analiz ettiler.
Kesin ve resmi sonuç gelmeden kimseyi galip ilan etmediler. Hatta tahminde bile bulunmadılar.
Bazıları 36 saate yakın ekranda kaldılar...
İlk geceki hissiyatım “Trump yeniden kazanıyor” şeklindeydi...
Ama öylesine sosyolojik ve matematiksel analizler yaptılar ki, seçimin henüz bitmediğini anladım.
Bu yayını izlerken bir kere daha anladım ki...
Her ülkenin hislerini kontrol edebilen gazetecilere ve merkez medyaya ihtiyacı var.
BÖYLE BİR ANDA NEREYE BAŞVURMAK GEREKİRMİŞ
Daha oylama bitmeden ilan etti:
“Mahkemeye başvuracağım...”
Daha sayım bitmeden tekrarladı:
“Üç eyalet için mahkemeye gideceğim...”
Konuşan kişi dünyanın en büyük askeri ve ekonomik gücünün başkanı...
Donald Trump...
Demek ki hakkını nerede arayacakmış?
Yargıda...
Ne zaman başvuruyor?
Demek ki en güçlünün de, en güçsüzün de yargıya, güvendiği bir yargıya ihtiyacımız var...
En çok da elimizde güç, altımızda iktidar koltuğu olmadığı zaman.
O nedenle güçlüyken tarafsız, gerçekten adil yargının tohumlarını ekenler, güç elden gittiğinde ektiklerini biçerlermiş...
GÜZEL BİR SERGİDE MASKELİ GÖZLEMLER
ÖNCEKİ gün İstanbul Akaretler’de açılan ArtWeek sergisini gezdim. Pandemi ortasında içimi açan harika bir sergiydi.
Binalar ve ışıklandırma harikaydı. İnsanda müthiş bir modernite duygusu yaratıyor.
Çok sayıda genç ve adını yeni duyduğum sanatçının eserini gördüğüm için mutlu oldum.
Her katı o katta eseri bulunanlar veya galeriler düzenlemiş.
Tarık Töre’nin sanki seçim Amerika’sının halini gösteren kaotik çalışmasını çok beğendim.
VOLKAN DEMİREL İYİ BİR KOLEKSİYONCUYMUŞ
BU sergi sayesinde bir Fenerbahçeli olarak gururumu okşayan bir şeyi öğrendim. Kaleci Volkan Demirel iyi bir heykel ve tablo koleksiyoneriymiş.
Bunu küratörlüğünü Ekrem Yalçındağ’ın yaptığı Baha Toygar/Volkan Demirel koleksiyonlarının sergilendiği salonda gördüm.
KÜNYEDE DEĞİŞİKLİK
Bu sayfada bugüne kadar Türk medyasında görmediğiniz bir yenilik var.
Her gün sayfanın hazırlanışına katkısı olan arkadaşlarımızın isimleri yayınlanıyor.
Sayfanın estetik başarısında en büyük emeği olan insanlardan biri foto editörümüz Umut Veis’ti...
Umut, Demirören Görsel Medya Direktörlüğü Müdürlüğü’ne getirildi. Ona bu sayfanın modern görünümüne yaptığı katkılardan ve yaratıcı fikirleri için teşekkür ediyor, çok önemli yeni görevinde başarılar diliyoruz.
SEÇİM GECESİ KANAL D’DEKİ BİR TÜRK DİZİSİNİN RAKAMLARI
ŞU günlerde izlediğim tek
Türk dizisi Kanal D’de yayınlanan “Sadakatsiz”.
Diziyi sadece konusunun ve işlenişinin ilgimi çekmesinden dolayı değil, aynı zamanda bir popüler kültür sosyoloğu gözüyle izliyorum.
Dizinin önceki geceki bölümünün yayını sırasında ilginç bazı şeyler oldu...
Önce dizi, AB ve ABC gruplarında gecenin birincisi oldu.
12 reyting ve 27 share aldı...
Ama bunun kadar önemli bir başka şey oldu...
Yayın sırasında sosyal medyada 4 milyon paylaşım yapıldı.
Dizi, Türkiye trendlerinde 12 saat boyunca 1 numarada kaldı.
Asıl önemlisi...
Bütün dünyanın Amerika’daki seçime kilitlendiği bir gün boyunca dünya Top Topic Trend listesinde 1 saat boyunca ilk 10’da kaldı...
Bugün dünyada bütün televizyon şirketlerinin özlediği ve kıskanacağı bir rakam...
TÜRK ‘SOFT POWER’ININ YENİDEN YÜKSELİŞİ Mİ
Bir popüler kültür sosyoloğu olarak son 10 yılda en üzüldüğüm şeylerden biri Türk dizilerinin dünyada yerini kaybetmesiydi...
Ülkeler artık sadece askeri ve ekonomik güçleri ile değil, sinema, müzik, televizyon, edebiyat alanındaki “yumuşak güçleriyle” (soft power) de ön plana çıkmak istiyor.
Bunun en güzel örneği Güney Kore’nin pop müzik, sinema ve dizi film alanındaki başarısı oldu.
Bundan 10 yıl önce Türkiye dizileriyle bütün dünyada ön plana çıkmıştı. Ancak son yıllarda bu gücünü kaybetti. “Sadakatsiz”in başarısını izlerken, bu alanda yine bir yükselişe geçebileceğimiz umuduna kapıldım.
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Foto Editörü: Eyüp Serbest
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin
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