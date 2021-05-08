200 yıl önce altın portresi çizilmiş liderin bugünkü karanlık portresi

Pimi çekilmiş bombayı mahallenin ortasına Hürriyet Kelebek yazarı Savaş Özbey bıraktı.
*
Özbey’in dünkü köşesindeki bomba iddia şuydu:
“Camdaki Kız” dizisinde “Nalan”, “Fatma” dizisinde “Fatma Yılmaz” rolünü başarıyla oynayan Burcu Biricik hayatında hiç estetik yaptırmadığı için rolünü yaparken kaşını gözünü rahatlıkla oynatabiliyor...
Bu da onu “yüzünü kullanmada” çok başarılı bir oyuncu haline getiriyor.
Yine Özbey’e göre bin bir estetik müdahaleyle gittikçe hepsi birbirine benzeyen diğer ünlülerden ayrıştırıyor.
Özbey bunu anlatmak için bir de çok ünlü bir kadın oyuncunun adını vermiş.
Tahran’ı darmadağın edip oradan Washington ve Tel Aviv’e sıçrayan bu “yeni nesil patlayıcı”, 24 Nisan günü esrarengiz bir ‘Narafig’in, Londra’daki Iran International adlı haber sitesi ve televizyon kanalına bir yoldan ulaşması ile başladı.
Esrarengiz Narafig’in elinde İran’ı darmadağın edecek bir ses kaydı vardı...
Tahran’da kapalı kapılar ardında yapılmış 3 saatlik bir görüşmenin kaydıydı bu.
Şimdi dönelim 24 Nisan gününe...
Türkiye o gün ABD Başkanı Biden’ın sözde soykırım konuşmasına kilitlenmişken, aynı saatlerde Iran International’a ulaşan kişi veya kişiler onlara bu üç saatlik kaydın bazı bölümlerini getirmişti...
Sitenin Londra’daki yöneticileri “ellerindeki malın” ne olduğunu anında anladılar.
Kayıt adeta Tahran’ı uçuracak yepyeni nesil bir patlayıcı gibiydi.
Bu kaydın açıklanması, İran’da bir süredir yaşanan
Biraz da bencilce bakıyorsa...
Yani benim gibiyse, kesinlikle benim hissettiğimi hisseder...
İngiltere’nin eski Başbakanı Tony Blair epeydir ortada görünmüyordu.
Pandemi başından beri ilk fotoğrafını dün İsmet Berkan’ın “10 Haber” sitesinde gördüm.
Geçen hafta İskoçya’nın bağımsızlığı ile ilgili bir televizyon programına çıkmış...
Tabii herkes programda söylediklerini değil, bu halini konuşmaya başladı. Başbakan saçlarını uzatmış... Bayağı uzatmış.
Boyamadığı için de uzun saçları ile folk şarkıcısı
Yaptığı şahane televizyon şovları ile popülist liderlerin komik hallerini hicveden Hasan Minhaj, bir programında Hindistan’daki seçimleri anlatırken, şu anki başbakan Modi’nin “dua etmek ve meditasyon yapmak üzere bir mağaraya çekilmesini” anlatmıştı.
*
Ancak orada öğrenmiştim ki, Tanrı ve kendisiyle baş başa kalmak için kapandığı bu mağarada 4 kamera görüntülerini kaydediyordu.
Ancak Hasan Minhaj, Modi’nin yüzündeki sahte ifadeleri gösteren görüntüleri yayınlarken hepimizi kahkahalara boğan bir ayrıntıya dikkatimizi çekmişti.
Güya meditasyon yapmak ve dua etmek için inzivaya çekilen Modi’yi 4 kamera görüntülüyormuş...
Amaç?
Bunları seçim kampanyasında
Birleşmiş Milletler’in herkese açık bir platformundan geldi...
Şimdi dikkatle okuyun lütfen...
*
22 Mart 2021 günü...
Yani bundan 38 gün önce BM Genel Sekreteri’ne bir mektup sunuldu...
Mektubun altında şu imza vardı:
Alya Ahmed Saif Al-Thani...
*
Ben de bu özel gün dolayısıyla size Türkiye’de okumuş ve mezun olmuş, lisansüstü eğitimli ilk rehber köpeği “Kara”yı tanıtayım...
“Kara” 21 Mayıs 2015 günü doğdu.
Safkan dişi bir Labrador.
Lisans eğitimini Ankara’da Birleşik Krallık Büyükelçiliği görevlileri gözetiminde tamamladı.
Ama eğitimi orada bitmedi. Bir de yüksek lisans eğitimi var.
Onu da İngiltere’de yaptı.
Yüksek lisans hocası, uluslararası rehber köpek eğitmeni
Dincisi, milliyetçisi, ulusalcısı ayakta...
“NATO’dan çıkalım” diye bağıran...
“İncirlik’i kapatalım” diye haykıran...
ABD ile bütün ilişkilerimizi keselim diyen...
Öyle bir gürültü var ki...
Ülkenin en makul insanları bile bazı çok önemli şeyleri göremiyor, duyamıyor...
Oysa 24 Nisan günü sadece o kelime yoktu... Çok önemli şeyler de oldu.
- “Deputat”, Rusça kökenli bir kelime, “milletvekili” anlamına geliyor.
- “Biyarbırçi”, Azericede “Utanç verici” demek...
- “Görüntü” ise aynen “görüntü...”
*
Dün sabahtan beri Bakü’den gelen bu videoya gülüyorum ve güldüğüm için de kendime kızıyorum.
Dün T24’te gördüm. Azerbaycan’da günün konusuymuş ve televizyonlarda işte bu başlıkla verilmiş. Eski milletvekili Hüseyinbala Biralamov, ki kendisi 75 yaşında....
Japonya’da yapılmış video...
Kim yapmış, sözleri nedir hiç bilmiyorum.
Ama içinde bir kelime var ki....
Beni çok etkiledi.
*
Video önce İzmir’i tanıtarak başlıyor.
Arkasından İzmir’de işgalci Yunan ordusuna karşı başlatılan milli mücadele çok güzel çizimlerle anlatılıyor.
Yukarıdaki babamız biz köşe yazarı milletini yaratırken, bazı unvanları çok cömertçe bağışlamıştır...
Mesela “siyasi köşe yazarı...”
Tanrı babamızın eli cömerttir... Her isteyene vermiştir bu unvanı...
Onlara bir de “Ağır ol da molla desinler” duygusunu vermiştir aynı cömertlikle...
Bir de kibir ve egoyu...
İşte böyle çıkmıştır piyasaya saçılmış binlerce siyaset köşe yazarı...
*
Özal’ı müthiş övücü bir manşet ve sayfayla andı.
Ben de Sözcü yazıişlerini ve bu sayfayı hazırlayan arkadaşımız Emin Özgönül’ü alkışlayan bir yazı yazdım.
*
Ama o ne...
Bütün hayatı boyunca maddi manevi geçimini Özal ve herkese hakaretle sağlayan Emin Çölaşan, gazetesine bir şey diyemeyince hıncını yine benden çıkardı...
Üstelik yine bir sürü yalan dolanla...
Neymiş ben ona Turgut Özal’la ilgili kitabını okudum çok beğendim demişim.
İsrail aşılamasını tamamlamış, bütün yasakları kaldırmış ve halkı da plajlara hücum etmişti.
Yeni Zelanda ve Avustralya arasında serbest seyahat başlamıştı.
Dünyada COVID olayını en ağır geçiren ülkelerden Amerika’da Biden politikası sonuçlarını vermeye başlamıştı.
16 yaş üzeri isteyen her Amerikan vatandaşına aşı uygulanabiliyordu.
330 milyonluk ABD’de yeni vaka sayısı 67 bindi.
Haziran ayı ortası itibarıyla nüfusunun yüzde 70’ini aşılamış olacağını açıklamıştı.
80 milyon nüfuslu Türkiye’de ise yeni vaka sayısı 55 bindi...
Bu bir deprem... Futbolun 8.1 şiddetindeki depremi. Hiç kuşkunuz olmasın, arkasından tsunami de gelecek... Gelecek ve bu bütün derme çatma ‘Milli ve yerli futbol düzeni’ bu tsunaminin altında kalacak.
TÜRKiYE LiGi’NiN VASATLIĞI ALMAN LiGi’NiN RUHSUZLUĞU
· 12 Avrupa takımının pazar günü “Biz artık Avrupa’da bir ‘Ultra Süper Lig’ kuruyoruz” açıklaması tam bir depremdir. Ve yıllardır “Geliyorum” diyen bir deprem bu...
· Alman liglerinin tatsızlığı, tuzsuzluğu, ruhsuzluğu.
· İtalya’nın futbol oynadığı sahaları bile yenilemede nal toplaması.
· Fransa’nın Arap sermayesi sayesinde çok
geç Avrupa futboluna dönmesi.
· Oligarklarını bile İngiltere’ye kaptıran koskoca Rusya’nın doğru dürüst bir futbol takımı çıkaramaması, sonunda bütün Avrupa seyircisini Premier Lig ve La Liga hastası yaptı. Onlar da bu vasatlıkta debelenirken sonunda bu kararı aldılar.
Dün, yani 19 Nisan, Fransız yazar ve düşünürü Jean-Paul Sartre’ın cenazesinin kaldırıldığı günün yıldönümüydü.
Sartre 15 Nisan günü ölmüştü...
Öyleyse niye onu 19 Nisan günü hatırlıyoruz...
*
Cevabı çok basit...
Çünkü onu Montparnasse Mezarlığı’na uğurlayan öylesine büyük bir kalabalık vardı ki...
Fransa, onu, siyasette en büyük muhalifi olan cumhurbaşkanı De Gaulle’ün söylediği şu sözle hatırladı:
“Sartre Fransa’dır...”
1- Kanal D’nin başarılı bir başlangıç yapan dizisi “Camdaki Kız” meğer tam anlamıyla bir Upper (Yukarı) Cihangir dizisiymiş.
*
Nereden mi çıkardım?
Bir kere dizinin bazı sahneleri Cihangir Caddesi’ndeki köşkte çekilmiş.
Bugün Turgut Özal’ın ölümünün 28’inci yıldönümü...
Sabah büyük bir sürprizle uyandım.
Bir gazete harika bir Özal’ı anma sayfası hazırlamış.
*
Tepedeki manşeti şöyle:
“Reformist Tonton...”
Üst spotları şöyle:
- “Hayata veda etmesinin üzerinden 28 yıl geçti ancak yaptıkları hafızalardan hiç silinmedi.”
Sabah Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın “Hiç Oldum” şarkısı için yaptığı klibin haberi ile uyandım.
İkincisi ise aynı sabahın akşamı Ahmet Altan’ın serbest bırakılmasıydı.
*
Hayatım boyunca devlette görev yapan insanların müzikle, sanatla, sporla ilgilenmelerini çok sevdim...
Çünkü tanıdığım siyasetçilerin çok büyük bölümünün siyaset dışında hiçbir uğraşısı yoktu...
Şuna inanıyorum...
Bir insan sanatla, müzikle, sinemayla ilgilendiği zaman bu onun vicdanına, adalet duygusuna ve üslubuna da yansıyor...
Nitekim
200 yıl önce altın portresi çizilmiş liderin bugünkü karanlık portresi
Bu fotoğrafa hep birlikte iyi bakalım.
Çünkü burada sadece siyasetçiler için değil, her fani için büyük bir ders yatıyor.
Fotoğraf, Paris’te Eyfel Kulesi’ne yakın bir yerde Les Invalides adı verilen binada çekildi.
Yukarıda gördüğünüz lahite benzeyen anıt Fransa’nın büyük imparatoru Napolyon’a ait.
Les Invalides Fransa’nın büyük komutanlarının bulunduğu bir anıt mekân.
Napolyon işte bu binanın “dome”u yani kubbesinin altında anılıyor.
*
Fransa geçtiğimiz çarşamba günü hepimizin tanıdığı bu tarihi şahsiyeti, ölümünün 200’üncü yılında andı. Napolyon 5 Mayıs 1821’de öldü.
Henüz 51 yaşındaydı ve o kadar süreye koskoca bir Fransa ve Avrupa tarihi sığdırdı.
*
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, bu anma dolayısıyla yaptığı konuşmada, “Tarihe yüz yüze bakalım” dedi ve onun hakkında iki portre çizdi:
- Biri “altın” portre...
Önce “O Fransa’nın bir parçasıdır” dedi ve şöyle devam etti:.
“Fransa’nın bütünlüğünü koruması, mimari alanda yaptıkları ve başka birçok şey yaptı. Onsuz bir Fransa Fransa olmazdı.”
*
Ama aynı konuşmada Napolyon’un bir de “karanlık portresini” çizdi.
1802 yılında Fransa’da köleliği yeniden yürürlüğe koyan liderdi...
Macron şöyle dedi:
“Onun bu hareketi bir hataydı...”
Tabii ki bugünden geriye bakan bir insan için bu karar hataydı demek çok hafifletici bir sözdür.
Çünkü aldığı karar tam anlamıyla bir insanlık suçuydu.
Nitekim Macron da orada kalmadı ve şöyle devam etti:
“Köleliği geri getirmesi, Aydınlanma ruhuna bir ihanetti...”
*
1969’da dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Pompidou ise “Tarihte hiç kimse onun kadar şanlı bir lider değildi” diyerek yüceltmişti.
Kölelik ve esareti yaşayan Fransız kolonilerinde ve hâlâ Fransa’nın yönetimindeki adalarda 200’üncü yıl için yapılan açıklamada da şu söylendi:
“Hiçbir kurban celladını kutlamaz...”
*
Aradan sadece 52 yıl geçti...
Ve bugün “o şanlı” insanın adının yanına “ihanet” kelimesi eklendi.
Bakın tarih “zamanın ruhunu” nasıl değiştiriyor.
Tarih insanları yaptıkları güzel işlerden çok başka insanlara yaptıkları zulme bakarak yazıyor.
‘ZAMANIN RUHU’ VE İSİMSİZ MEZARLIKLAR
AMA şurası da gerçek... Napolyon hâlâ Fransa tarihinin bir parçası...
Ve kimse onun bu anıtmezarını Paris’in göbeğinden kuytu bir yere taşımayı düşünmüyor.
Oysa 20’nci yüzyılın zalim liderlerinin akıbeti böyle olmadı:
- Adolf Hitler’in kemikleri bile yok ortada...
- Tam adıyla Benito Amilcare Andrea Mussolini ise önce isimsiz bir mezarlığa gömüldü. Oradan ailenin yaptırdığı küçük bir mezarlığa nakledildi.
- İspanya tarihinin en büyük diktatörü Franco ise öldükten sonra 1975 yılında önce kendisi için “Şehitler Vadisi” denilen yerde yapılan bir mozoleye kondu.
Ama İspanya demokrasiye geçtikten sonra kemikleri Madrid’e taşınıp bir mezarlıktaki eşinin yanına gömüldü.
‘AVRUPA YAKASI’NI KONUŞA KONUŞA AMELİYAT OLDUM
“BİR gün her fani, her fani olmasa da çoğu fani katarakt ameliyatını tadacak...”
Nitekim ben de tattım ve önceki gün gözlerime bir operasyon yapıldı...
Operasyon tam teşekkülü bir ameliyat salonunda gerçekleşti.
Her türlü ihtimale karşı damarım açıldı.
Operasyonu tam kadro bir ameliyat ekibi yaptı.
*
Ama bunun için ameliyat kelimesi fazla diye düşünüyorum.
Dünya Göz Hastanesi’nde geçirdiğim katarakt operasyonu hiç abartmıyorum en fazla 20 dakika sürdü.
Öyle iğneyle falan anestezi yoktu... Onu bir göz damlasıyla sağladılar.
Küçük birkaç dokunma duygusu dışında hiçbir şey hissetmedim.
*
Operasyonu Doç. Dr. Bozkurt Şener yaptı.
Doç. Şener, Gülse Birsel’in abisi...
Operasyona onunla ‘Avrupa Yakası’nı, ‘Yalan Dünya’yı konuşa konuşa hazırlandım.
Ön tetkikler dahil bir saat sonra hastaneden gözlerim açık şekilde çıktım.
Rahmetli babam da benimle aynı yaşlarda katarakt ameliyatı geçirmişti.
İki veya üç gün hastanede kalmıştı.
Önce bir gözü sonra ikincisi yapılmıştı.
Gözleri bir süre kapalı kalmıştı.
*
Orada öğrendiğimize göre birçok ülkeden 89 bine yakın insan bu ameliyatı olmak için Dünya Göz hastanelerine geliyormuş.
Ayrıca yurtdışında haftada 40-50 ameliyat yapıyorlarmış.
HASTANEDEN ÇIKARKEN KİMLERİ HATIRLADIM
- HASTANEDEN çıkarken Türk sağlık sektörünün yakın tarihi gözümün önünden geçti.
Cumhuriyet’in kurduğu ilk hastaneler, ilk tıp fakülteleri, İzmir’de doğduğum bedava hizmet veren devlet hastanesi, 1960’larda rahmetli İhsan Doğramacı’nın gayretiyle kurulan Hacettepe Üniversitesi...
Tabii ki rahmetli Turgut Özal....
Onun özel hastane devriminin bugün Türkiye’yi tıp alanında nerelere getirdiğini bir kere daha gördüm.
Tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağlık alanında yaptıkları da...
Türk sağlık sektörü bugün dünya standartlarına geldiyse...
Bu insanların hepsinin büyük payı var...
BİR FENERBAHÇELİNİN GECİKMİŞ EFES YAZISI
BU yazıyı o gecenin heyecanı ile yazacaktım ama ne yazık ki göz ameliyatım buna engel oldu.
Anadolu Efes’in Final Four’a kalmasına takımım Fenerbahçe’nin kalması kadar sevindim.
Karşısındaki takımlara bir bakın... Elediği takım Real Madrid...
Arkasında dünyanın en büyük kulüplerinden biri var. Karşısına çıkacak olanlar ise Barcelona deseniz öyle...
CSKA, arkasında Rus oligarkları...
Barcelona...
Dünyanın en büyük kulüplerinden biri...
Armani Milan...
Bir İtalyan devi...
Ergin Ataman hocayı ve oyuncularını bütün kalbimle kutluyorum.
Kaç yıldır Türkiye basketbolunda harikalar yaratıyorlar. Şu pandemi döneminde hepimize müthiş bir gurur ve sevinç verdiler.
Ona yıllardır destek veren Anadolu Grubu’nu kutluyorum.
Fenerbahçe ile birlikte Türkiye’yi Avrupa basketbolunun devler hanesine yazdırdılar...
LOCKDOWN BAYRAM MÖNÜSÜ
KENDİNİ MICHELIN ŞEFİ SANANLARA EN KÖTÜ VE EN İYİ İTALYAN YEMEKLERİ
EVE kapanma süresi uzun olunca herkes mutfağa daldı ve birer “domestik Michelin yıldız adayı şef” haline geldi....
Tabii en kolay mönü de İtalyan yemekleri... WebMD sağlık sitesi ev şefleri için “en kötü ve en iyi İtalyan yemekleri” listesi hazırlamış.
Sağlıklı İtalyanlar hangileridir, sizi obezliğe götürecekler hangisi...
Buyurun doktor nezaretinde hazırlanan bir “lockdown”, yani evde hapis mönüsü...
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- EN KÖTÜ PİZZA: “Derin Etsever Pizzası”: Çok kalın bir hamur. Bol et, kıyma, peynir ve ne bulursanız. Obeziteye ekspres yol.
- EN İYİ PİZZA: En ince hamur çıtır “Veggie Pizza”: Az hamurlu, az karbonhidratlı, ince çıtır, bol sebzeli, az peynirli pizza.
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- EN KÖTÜ MAKARNA: “Karbonara Spagetti”: Karbonhidrat bakımından en zengin makarna. Bol yumurtalı ve peynirli. İntihar etmek isteyen krema da ilave edebilir.
- EN İYİ MAKARNA: “Spagetti Marinara”: Tercihen kepekli makarna kullanın. Biraz zeytinyağı, biraz marinara sos. Tamamdır. İçiniz rahat olsun, yemek sonrası vicdan yapmaya gerek yok.
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- EN KÖTÜ RİSOTTO: “Parmesan peynirli Risotto”: Tercihen geleneksel İtalyan pirinci ile yapılan bu risotto, her bakımdan ağır... Gece çarpıntısı için kestirme yol. Uzak durun.
- EN İYİSİ MİNESTRONE: Biraz karışık sebze, biraz fasulye sosu, buyurun size az karbonhidratlı, az kalorili bir akşam yemeği. Gece buzdolabından gizlice çikolata araklamamak şartıyla harika...
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- EN KÖTÜ BAŞLANGIÇ: “Parmesan peynirli patlıcan”: Fena... Çok fena... Sorun tabii ki patlıcan değil, onun etrafına sardığınız o unlu şey. Karbonhidrat bombası. Üzerine bir de eritilmiş parmesan eklenince, sindirim sisteminizde patlayacak bombayı kendiniz üretip belinize taktınız demektir. Gece yarısı canlı bomba haline gelmek istemiyorsanız kaçın oradan.
- EN İYİ BAŞLANGIÇ: “Izgara sebze”... İçişleri genelge yayınladı. Pazarlar haftada bir gün açık. Hemen koşun. Kırmızı biber, patlıcan, kabak ne bulursanız alın. Güzelce ızgara...
Biraz zeytinyağı harika.
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- EN KÖTÜ DENİZ ÜRÜNÜ: “Kalamar tava”... Un, yani tepeleme karbonhidrat... Kızgın yağ, yani mide matkabı ve kalori deposu... Artı kalamar, yani kolesterol ve ürik asit... İsterseniz biraz da arsenik katın, tam olsun. Uzak durun... Çok uzak...
- EN İYİ DENİZ ÜRÜNÜ: “Napoli usulü midye”: Maydanoz, sarmısak, soğan ve buharda... Tabii Boğaz’dan toplanmış midye almamak kaydıyla. Hafif sirke. Çok az da ramazandan sonra yazacağım o şey.