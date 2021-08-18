1 Ekim’de Robert De Niro’nun masasına kimler oturacak

Maçın sonucu F.Bahçe için olabileceğin en iyisi.

Dün akşam ilk defa sahaya çıkan Fenerbahçe bu yıl üç büyükler içinde en iyi transferi yapan takım değildi... Ama en iyi teknik direktör transferini yapan takımdı.

Takım üç gün önce sanal kramponları giymiş ve Türkiye’nin rekor ilgi gören ‘Kulüp Token’ı’ ile sahaya çıkmıştı. 24 saat içinde yarım milyar liraya yakın bir satış başarısı elde etmişti bu girişim.

Bir Fenerbahçeli olarak epeydir özlediğim başarı duygusunu bana ilk defa ‘Çubuklu Token’ı uçurarak Fenerbahçe taraftarı verdi.

Dün akşam ilk maçına çıkan Fenerbahçe için artık ‘başarılı bir startup’ diyebilirsiniz.

Fenerbahçe için ‘Türkiye’nin ilk Silikon Vadisi Kulübü’ de diyebilirsiniz.

Fenerbahçe A.Ş için artık Türkiye’nin ilk ‘Teknoloji Şirketi’ de diyebilirsiniz.

SEYİRCİLİ MAÇ DUYGUSU NEYMİŞ FAZLASIYLA HATIRLADIK VE YAŞADIK

Gelelim pandemi sonrası ilk gerçek seyircili maça...