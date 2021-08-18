1 Ekim’de Robert De Niro’nun masasına kimler oturacak

Kendimi, Kabil’de oturan; okumak, o makus talihini kırmak isteyen bir kız çocuğunun yerine koymak istiyorum...
Koyamıyorum...
Hiç olmazsa ne hissettiğini anlamaya çalışayım diyorum...
Anlıyorum, anlıyorum da...
Hemen kaçıyorum, Hıristiyanıyla, Müslümanıyla, Yahudisiyle, Budisti, Hindusu ile birlikte yarattığımız o kolektif suç mahallinden...
*
Oysa o dünya ne alayla ne valayla girmişti Afganistan’a...
Dün akşam ilk defa sahaya çıkan Fenerbahçe bu yıl üç büyükler içinde en iyi transferi yapan takım değildi... Ama en iyi teknik direktör transferini yapan takımdı.
Takım üç gün önce sanal kramponları giymiş ve Türkiye’nin rekor ilgi gören ‘Kulüp Token’ı’ ile sahaya çıkmıştı. 24 saat içinde yarım milyar liraya yakın bir satış başarısı elde etmişti bu girişim.
Bir Fenerbahçeli olarak epeydir özlediğim başarı duygusunu bana ilk defa ‘Çubuklu Token’ı uçurarak Fenerbahçe taraftarı verdi.
Dün akşam ilk maçına çıkan Fenerbahçe için artık ‘başarılı bir startup’ diyebilirsiniz.
Fenerbahçe için ‘Türkiye’nin ilk Silikon Vadisi Kulübü’ de diyebilirsiniz.
Fenerbahçe A.Ş için artık Türkiye’nin ilk ‘Teknoloji Şirketi’ de diyebilirsiniz.
SEYİRCİLİ MAÇ DUYGUSU NEYMİŞ FAZLASIYLA HATIRLADIK VE YAŞADIK
Gelelim pandemi sonrası ilk gerçek seyircili maça...
1. Kitabın adı “Anılar Saçılmış, Odaya, Her yere”...
Metin Solmaz derlemiş.
Sevin Okyay önsöz yazmış... Ekip sıkı yani...
Şimdi gelelim asıl meseleye...
1. Aynı zamanda şahsi meselem de tabii.
Olay, sabah uyanıp dünya borsalarındaki kahve çekirdeği fiyatlarına bakmamla patladı...
Gözlerime inanamadım...
1.87 dolar yazıyordu...
Çok etkileyiciydi...
The Washington Post gazetesi gidip bu kızlarla konuşmuş.
Dün yazıyı ben de okudum...
Orada Sedat Ergin’in yazısında yer almayan çok önemli bir unsur vardı...
Kaçmayıp ülkesinde kalan kızların fotoğrafları...
Neden mi önemli bu fotoğraflar...
Çünkü, Taliban denen canilere açık hedef olacaklarını bile bile, kendi isimleri ile konuşmuş, yüzleri açık fotoğraf çektirmişler.
Önümüzdeki günlerde Türkiye ve Amerika’da bazı insanlara şu gördüğünüz davetiye gidecek. Ancak bu bir paralı katılım davetiyesi olacak. Davetiyenin altında iki ülkeden iki VIP kişinin imzası bulunacak.
Türkiye’den Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer... Amerika’dan ise HSBC Bankası’nın ABD CEO’su Michael Roberts...
Bu iki isim Amerikan Türk Cemiyeti’nin iki eş başkanı...
İngilizce adı American-Turkish Society olan kuruluş 26 Ekim akşamı New York’ta Ahmet Ertegün için bir gala yapıyormuş.
Bu yıl Ertegün’ün ölümünün 15’inci yılı...
Acaba MİT’te onun gibi kaç kadın eleman görev yapmaktadır...
Bugün size anlatacağım kitapta bu soru da soruluyor. Ama kitabın asıl konusu MİT değil, Dışişleri Bakanlığı...
Önce oradan başlayıp sonra başlıktaki soruya geleceğim.
Biri Özdem Sanberk...
Bugün 83 yaşında...
Türkiye’nin Madrid, Paris, Amman, Bonn, Londra gibi çok önemli merkezlerdeki temsilciliklerinde çeşitli derecelerde görev yapmış...
Rahmetli
Yangından evvel bu salonda bir sanat sergisi vardı. Felaketle birlikte, yardım depolama ve dağıtım merkezi haline dönüştürüldü.
*
İtiraf edeyim dememe bile gerek yok.
O gün, New York Times gazetesinin Kahire bürosundaki gazeteci Vivian Yee, merkezden şu talimatı aldı:
“Hemen Tunus’a geçip olayı oradan takip edin...”1. ERTESİ SABAH İLK UÇAKTAN İNER İNMEZ BAŞINA GELEN
- VIVIAN Yee ertesi sabah ilk uçakla Tunus’a uçuyordu.
Yanında iki yardımcı daha vardı.
1. Ağustos ayının en sıcak günlerinden biri...
İslam ülkeleri başkanları Müslüman aleminin en kutsal mekânına bakan bir otelin geniş salonunda bir araya gelmişler.
*
Ramazan ayı olduğu için toplantı iftardan sonra başlıyor. Açılış oturumunda çok ilginç bir manzara var.
Yangın o zamana kadar çok az insanın bildiği bir olayı gün yüzüne çıkarmıştı.
Dünyaca ünlü Notre Dame Kilisesi’nin çatısında gizli bir canlı kolonisi yaşıyordu.
Üç kovan ve 200 bin arıdan oluşan bir koloniydi bu.
*
Yine yangın sayesinde öğrendik ki, bu arıların Nicolas Geant adlı bir de bakıcısı vardı.
Geant, Paris’teki arı nüfusunu arttırmak için başlatılan proje kapsamında 2013’te çatıya arı kovanları yerleştirmişti.
O devasa yangında herkes binaya ağlarken Geant arılarına ağlıyordu.
Oraya çok yakın Akbük’te evim var...
Ama endişem katiyen evimiz değildi...
Neticede evler yanar, yıkılır, yeniden inşa edilir...
Endişem Ören’deki Kemerköy Termik Santralı’ydı...
Korlar hâlâ kızgın...
Bir türlü ruhumuzu soğutma aşamasına geçemiyoruz...
*
Savaş sonrası enkaza dönmüş bu ormanın içinden yine de bana umut veren öyle şeyler geliyor ki...
Kurtuluş Savaşımızda mermi taşıyan kadınlarımız yine cephede...
Bu defa su hortumu taşıyorlar...
Dünyanın en büyük insanlık zinciri kurulmuş...
Göz yaşartıcı bir imece...
Saçları iyice kırlaşmış, sakalı ise iyice beyazlaşmış...
Bu yüz benim kuşağımın en tanıdık yüzlerinden biri...
*
Gerisinde onca eğlenceli şeyler var ama...
Ne yazık ki artık o insanı işte bu hüzünlü fotoğrafı ile hatırlayacağız...
Bu iki kare ile...
Biri, ülkesinin adaletine hâlâ duyduğu saygı nedeniyle, gardrobunda artık pek giymediği bu eski kruvaze takım elbisesi ile mahkemeye giderken...
Ama size önce bu serginin açıldığı mekânı anlatayım.
Tempelhof Havalimanı bugün boş ve neredeyse metruk devasa bir bina...
1923’te inşasına başlanmış ama Hitler döneminde totalitarizmin anıtsal bir binası haline gelmiş. Yani Nazi ruhunun dolaştığı hayalet bir hangar burası...
İşte burada “Diversity United” isimli, Türkçe’ye “Birleşik Farklılık” olarak çevrilebilecek bir sergi açıldı.
Daha doğrusu sınırlı bir bienal diyebilirsiniz.
*
Avrupa’nın 34 ülkesinden 90 sanatçının eseri sergileniyor.
Aralarında
Dün Türkiye, yanan ormanlarına, kaybolan canlarına, çaresiz hayvanlarına...
Ve bir de o ormanlar, oradaki canlılar için hayatını feda eden genç çocuğumuza ağlarken, ben Almanya’nın Bayreuth şehrinde Wagner’in “Die Walküre” (Valküreler) operasını seyrediyordum...
*
Türkiye’den ayrılırken, ülkem tatil yapıyordu...
Ve bir anda o duygusal tatil bitti...
Operanın her arasında insanlar bir önceki sahneyi konuşurken, ben Türkiye ile konuşuyordum...
Dün geceden beri o görüntüler gözümün önünde...
Bir de
Kai Diekmann ayrıldıktan sonra dijital dünyaya geçti. Artık “Story Machine” adlı, Almanya’nın en büyük sosyal medya içerik yönetim şirketinin hissedarı. Yeni bir hayatı var. Almanya’nın birçok ünlü kişisinin sosyal medya hesaplarına içerik üretiyor. Artık o eski güçlü insan değil, ama dijital alemin krallarından biri...
*
Bugün onunla yeni hayatı üzerine konuşacağız... Eskiden neler kaldı, neler geçip gitti... Özledikleri, özlemedikleri... Hiç pişman olmadıkları, çok pişman oldukları... Altmışlı yaşlarına giderken hayata yeni bir bakış...
*
Almanya’da iki güçlü insanın dönemi kapanıyor... Kai Diekmann Bild’in başından ayrıldı... Merkel de ayrılmaya hazırlanıyor... Karşınızda Türkiye’nin büyük dostu yeni Kai Diekmann...
1) SONUNDA DYLAN’IN ŞARKISINDAKİ GİBİ OLDUM, MASAM YOK, KENDİ KAHVEMİ YAPMAYI BİLE ÖĞRENDİM
ERTUĞRUL ÖZKÖK:
Bundan 4 yıl öncesine kadar Merkel’den sonra belki Almanya’nın en kudretli insanıydı...
16 yıl boyunca genel yayın yönetmenliğini yaptığı “Bild” gazetesi, 5 milyon tirajı ile Avrupa’nın en büyük gazetesiydi...
Dijital yayını ile her gün 22 milyon Alman vatandaşına ulaşıyordu.
Attığı bir manşet Almanya Cumhurbaşkanı’nın istifasına yol açmıştı...
*
Dünyanın belki en güçlü genel yayın yönetmeni Diekmann 2017 yılında o koltuktan kalktı...
Bugün 57 yaşında...
Uzun yıllar Hürriyet’in de yönetim kurulu üyeliğini yaptı...
Önce olay yeri keşfi yapalım... Dünyanın en meşhur golf kulübü, herhalde, Amerika’nın Florida eyaletindeki Mar-a-Lago Golf Kulübü’dür... Çünkü burası ABD’nin eski başkanı Donald Trump’ın sahibi olduğu bir yer... Daha önemlisi Trump başkanlığı boyunca orasını “Kışlık Beyaz Saray” olarak tanımlıyor...
Kulübün 500’e yakın üyesi var...
Trump burayı kendine merkez olarak seçtikten sonra giriş aidatı 150 bin dolardan 250 bin dolara çıktı...
Bu golf kulübünün çok özel ve öteki alanlarından ayrılmış bir bölgesinde Trump’ın malikânesi var.
Bu yapı, Florida’nın en büyük üçüncü, bütün Amerika’nın ise 20’nci en büyük malikânesi olarak biliniyor. Ancak kulübün yakın geçmişinde kötü bir olay var.
Çocuk tacizi ve tecavüzü nedeniyle girdiği cezaevinde intihar eden Epstein de bu kulübün üyesiymiş.
Kulüp üyelerinden birinin kız çocuğunu taciz edince üyelikten çıkarılmış.
1 Ekim’de Robert De Niro’nun masasına kimler oturacak
Geçen cuma akşamı davetli olarak İstanbul’da açılan “Nobu”ya gittim...
Beni davet edenler, Nobu’nun iç tasarımını yapan Mimarlık Holding’in kurucu ortaklarıydı.
Holdingin “Yoo Mimarlık” adlı bir şirketi var.
Bana göre Türkiye’nin “Gizli iç tasarım hazineleri”nden biri...
Louis Vuitton, Monclair gibi dünya markalarının mekân tasarımlarını ve projelerini yapıyor.
Dünyanın her yerinde yaptıkları çok önemli işler var.
Mete Buyurgan, Alparslan Özarpat, Alptekin Yıldız ve Orçun Özkan adlı dört arkadaş tarafından kurulmuş.
İkisi ODTÜ, biri İTÜ mezunu. Dördüncüsü ise mimarlık eğitimini Almanya’da almış.
Karakter olarak çok farklı gibi duran dört ayrı insan, mimarlık gibi egoların çok kuvvetli olduğu bir alanda bence bu farklılığı zenginliğe çeviren bir şirket kurmuşlar.
Daha önce Ahmet Hakan’ın yazısında Nobu’nun sahibi Robert de Niro’nun restoranın gerçek açılışı için İstanbul’a geleceğini okumuştum.
O gece ayrıntılarını öğrendim.
Robert de Niro ekim ayında geliyormuş.
Muhtemelen 1 Ekim.
Onun için Ritz Carlton’da çok büyük bir özel süit hazırlanıyormuş.
Bu süiti de Yoo Mimarlık tasarlamış ve uygulamalarını yapıyormuş.
Süit daha sonra “Robert de Niro süiti” olarak otel müşterilerine de açılacakmış.
Tabii “Tout İstanbul”un (Fransızca İstanbul’un bütün krem tabakası diyebilirsiniz) daha şimdiden, konusu o resmi açılış...
Kimler davet edilecek...
Kimler hangi masada oturacak...
De Niro’nun masasında kimler olacak...
Herhalde sonbaharın en çok konuşulacak “pandemi sonrası hayata dönüş” gecesi o gece olacak.
KOMÜNİST DİKTATÖRÜN SONU ‘ANIT’A NİYET, AHIRA KISMET’
DÜN New York Times’ta okudum... Arnavutluk’un eski diktatörü Enver Hoca’nın son heykeli bir köyde ahırda bulunmuş.
Ahırın sahibi yaşlı kadın, onun öldüğü 1985 yılından beri heykeli o ahırda saklıyormuş.
Arnavutluk’un komünist lideri 41 yıl boyunca tam bir diktatörlükle ülkeyi yönetmişti.
Ölmeden önce kendisi için bir anıt mezar yaptırmıştı...
Oraya gömüleceğini ve ebediyen halkının gönlünde yaşayacağını sanıyordu.
O anıt mezar bugün spor salonuna çevrildi ve diktatörün son heykeli de bir ahırda samanların altına atıldı...
Eee böyledir... ‘Anıt’a niyet, ahıra kısmet...
Adını tarihe yazdırmak isteyen bir komünist için büyük bir “post-mortem sükût-u hayal” değil mi...
‘ENVER HOCA’NIN ADI X’LE YAZILIR’ DİYE SAVAŞAN BİZİM ‘HOXA’CILAR
BİR zamanlar Türkiye’de, sol bin bir fraksiyona ayrıldığında “Enver Hocacılar” da vardı... Maocuların küçük merdiven altı derneği gibiydiler.
En büyük mücadelelerini de Enver Hoca’nın adını “Hoxa” olarak x harfiyle yazdırmak için veriyorlardı.
Öyle ya dünyanın resmi olarak ilk “ateist” devletini kuran diktatörün adını Türkiye’de bir cami imamı adı gibi yazmak olur muydu...
Bizimkiler nasıl bir azimle ve tutkuyla savunurlardı bu dünyanın en geri kalmış Marksist ülkesinin müstebit liderini...
Aralarında yaşayanlar varsa, acaba yüce liderlerinin heykelini ahırda görünce ne hissetmişlerdir?
“Hayal ettiğimiz istikbal bu değildi” demiş olabilirler mi...
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Düzeltmen: Nagehan Keleş
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin